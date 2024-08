10 strumenti di automazione dei processi aziendali da provare assolutamente nel 2024

Il vostro team è impantanato in attività ripetitive e processi manuali complicati?

A volte non c'è modo di fare le cose manualmente. Ma non è mai stato così facile automatizzare i processi aziendali grazie alle innovazioni nell'apprendimento automatico e nell'intelligenza artificiale (IA).

E non è nemmeno necessario saper codificare o creare modelli di apprendimento automatico. Gli strumenti di automazione dei processi aziendali rendono facile introdurre l'automazione ai membri del team non tecnici, a patto di scegliere la soluzione giusta. 🛠️

La scelta di uno strumento di automazione dei processi non è un'attività da poco, quindi pensateci bene prima di impegnarvi. A tal fine, vi mostreremo cosa cercare negli strumenti di automazione dei processi e condivideremo i nostri 10 preferiti piattaforme di automazione dei processi preferite del 2024.

Cosa cercare negli strumenti di automazione dei processi?

Esistono molti strumenti di automazione dei processi sul mercato, ma come minimo il flusso di lavoro deve essere software per l'automazione del flusso di lavoro dovrebbe offrire le seguenti funzionalità/funzione.

Automazione dei processi robotici ( RPA ): RPA è un modo elegante per dire che il software utilizza dei bot per Da fare al posto vostro. Alcune piattaforme offrono solo automazioni basate su trigger, che sono favolose, ma l'RPA toglie dal vostro piatto attività che richiedono ancora più tempo

Dovreste essere in grado di utilizzare lo strumento di automazione per diversi casi d'uso. Ad esempio, all'inizio potreste usarlo solo per la voce, ma con il tempo lo espanderete aanalizzare e migliorare i processi per la contabilità, il marketing e altro ancora **Interfaccia semplice per l'utente: quanto più intuitiva è una soluzione, tanto più velocemente ne vedrete il valore. Scegliete un software di automazione dei processi che sia no-code o low-code. Anche un'interfaccia drag-and-drop è un requisito indispensabile

I 10 migliori strumenti di automazione dei processi da utilizzare nel 2024

La vostra azienda ha bisogno di più clienti per crescere, ma se avete esaurito il carico di lavoro del vostro team, è ora di eliminare i colli di bottiglia con la potenza dei robot. 🤖

Con il giusto strumento di automazione dei processi, il vostro team lavorerà più velocemente mentre si riuniscono i loro obiettivi e risultati chiave (OKR) .

Se siete sul mercato per un'azienda gestione dei processi da fare: abbiamo fatto una ricerca per voi. Consultate il nostro elenco dei 10 migliori strumenti di automazione dei processi per eliminare le inefficienze una volta per tutte.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Passare da una dozzina di schede del browser e di programmi sul computer richiede troppo tempo. Invece di andare a caccia di email, documenti e dati, con ClickUp potete tenere tutto nello stesso posto.

Esatto: il programma preferito al mondo strumento per il project management è anche uno dei principali contendenti per l'automazione dei processi. 🙌 ClickUp Automazioni ottimizza praticamente ogni aspetto del vostro flusso di lavoro, dai passaggi di consegne alle approvazioni e alle dipendenze. Lo strumento di automazione dei processi di ClickUp toglie il lavoro manuale dal vostro team per risparmiare tempo, ridurre l'errore umano e aumentare il processo decisionale basato sui dati.

È in grado di supportare anche le procedure operative standard più complesse. Affidatevi a ClickUp per l'automazione di attività complesse quali:

Modifiche di stato

Assegnazione di attività

Inserimento di commenti

Gestire facilmente le automazioni in ClickUp

Ci sono oltre 100 Automazioni già pronte tra cui scegliere, ma siete liberi di copiare una delle nostre e modificarla per completare qualcosa di unico. Basta scegliere un trigger e una condizione: ClickUp inizierà a instradare tutto da lì. 📍

Ma non è tutto. ClickUp è dotato di centinaia di utili funzioni modelli per incrementare la produttività .

Provate il Modello ClickUp per creare processi in modo efficiente per visualizzare i processi aziendali dall'inizio alla fine. Sarà un gioco da ragazzi creare Automazioni una volta che avrete capito esattamente cosa volete che faccia il processo. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp AI vi aiuta a risparmiare ancora più tempo come l'unico assistente dotato di IA e adattato al vostro ruolo

Potete collegare ClickUp Automazioni ad app come Twilio, Slack, Dropbox, Calendly e Fogli Google per gestire tutto il vostro lavoro in un'unica piattaforma

Da farereingegnerizzazione dei processi aziendali conLavagne online ClickUp eMappe mentali* Monitorate l'esito positivo dei vostri nuovi processi in tempo reale con le vostre mappe mentaliClickUp Dashboard Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, che a volte confondono i principianti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Laboratorio CMW

Via Laboratorio CMW CMW crea software di automazione dei processi aziendali (BPA) per aumentare la produttività e ridurre i costi del lavoro. Si presenta come una soluzione di automazione completa, con app per tutto, dall'analisi dei dati alla reportistica.

La cosa migliore è che non è necessario essere un utente tecnico per utilizzare CMW Lab. È stato progettato per i non addetti ai lavori, in modo che possiate trascinare e rilasciare la vostra strada verso la vittoria. 🏆

Le migliori funzionalità di CMW Lab

Utilizzate il Visual Process Designer per modellare rapidamente le vostre automazioni, senza bisogno di codice

CMW Lab è basato su cloud, quindi non è necessario scaricare software speciale

Semplificare la voce dei dati con il Visual Modulo Builder di CMW Lab

CMW Lab si integra con diverse soluzioni, tra cui Microsoft Outlook

Limiti di CMW Lab

Alcuni utenti affermano che è difficile contattare il supporto clienti

Altri dicono che l'interfaccia non è user-friendly e si carica lentamente

Prezzi di CMW Lab

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni del CMW Lab

G2: 4.6/5 (110+ recensioni)

4.6/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (370+ recensioni)

3. Lotto attivo

Via ActiveBatch ActiveBatch è uno strumento flessibile di automazione dei processi che si connette a qualsiasi applicazione o server. Collegate il vostro CRM, ERP, business intelligence e altri strumenti ad ActiveBatch e lasciate che i robot si occupino di tutto, da gestione delle attività all'esperienza del cliente.

Se conoscete un po' di codice, utilizzate l'adattatore REST API a basso codice di ActiveBatch per ottenere di più flussi di lavoro personalizzati .

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveBatch

Lo strumento lavora su qualsiasi dispositivo

ActiveBatch Job Scheduler è un costruttore di flussi di lavoro progettato per team interfunzionali

L'adattatore API REST rende possibile l'automazione di qualsiasi cosa (a patto di conoscere un po' di codice)

ActiveBatch si integra in modo nativo con Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint e altro ancora

Limiti di ActiveBatch

Gli utenti dicono che è difficile trovare certe funzionalità/funzione in ActiveBatch

Altri dicono che i trigger basati sugli eventi non sono sempre affidabili

Prezzi di ActiveBatch

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ActiveBatch

G2: 4.6/5 (190+ recensioni)

4.6/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (55+ recensioni)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker È costoso, ma ProcessMaker piace perché combina la potenza dell'automazione dei processi e dell'IA. Se avete provato altri strumenti di automazione e vi siete scontrati con un muro, questa potrebbe essere un'opzione utile che include l'apprendimento automatico intelligente. 💡

Per vostra informazione, ProcessMaker ha anche offerte specializzate per il settore bancario e l'istruzione superiore, che potrebbero aiutarvi a evitare problemi di conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di ProcessMaker

Supporto di automazioni basate su trigger con un motore decisionale IA

Elaborazione intelligente dei documenti (IDP) per estrarre, classificare e identificare i dati non strutturati

ProcessMaker dispone di una ricerca con elaborazione del linguaggio naturale (NLP) alimentata dall'IA per accelerare le cose

Utilizzate i modelli già pronti di ProcessMaker o createne uno vostro

Limiti di ProcessMaker

È necessario conoscere un po' di codice per usare ProcessMaker in modo efficace

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero dashboard e UI specifiche per il lavoro

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: $1.475/mese per utenti illimitati

$1.475/mese per utenti illimitati Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda+: Contattare per i prezzi

ProcessMaker valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (280+ recensioni)

4,3/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (175+ recensioni)

5. Flusso di baci

Via Kissflow Kissflow è un diverso tipo di strumento di automazione dei processi, dotato di configurazioni back-end uniche per IT, sviluppatori, titolari dei processi e utenti aziendali. Se più dipartimenti o team intendono utilizzare questo strumento di automazione, Kissflow facilita la messa in opera con pochi personalizzazioni. 🏃

Per questa piattaforma è necessario conoscere un po' di codice. Ma una volta acquisita questa conoscenza, si vedranno i vantaggi delle regole di automazione basate sui moduli di Kissflow.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

Utilizzate le Bacheche per il monitoraggio dei problemi e la gestione dei casi

Kissflow offre connettori senza codice

Creazione di un portale esterno per fornitori, clienti e collaboratori

Accesso a modelli per l'approvvigionamento, la finanza, le risorse umane e le operazioni aziendali

Limiti di Kissflow

Alcuni utenti segnalano tempi di risposta lenti e difficoltà nell'esportazione di dati e reportistica

Altri utenti riferiscono di esperienze negative con il supporto clienti

Prezzi di Kissflow

Basic: $1.500/mese

$1.500/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (530+ recensioni)

4.3/5 (530+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft Bonitasoft è uno degli strumenti di automazione dei processi utilizzato principalmente dagli sviluppatori. Che si tratti di front-end, back-end o full-stack, Bonitasoft accelera l'automazione dei processi con semplici strumenti in codice.

Avete il controllo totale sulle attività automatizzate e sugli elementi drag-and-drop. Automatizza anche la distribuzione, quindi se la vostra azienda ha una propria app, questo potrebbe essere lo strumento di automazione che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonitasoft

Assegnazione di attività in base al grafico dell'azienda

Monitoraggio dei KPI

Gestione di dati strutturati e non strutturati con la gestione dei casi Bonitasoft

Bonitasoft si connette a CRM, ECM, ERP, siti di social media, servizi web, database e molto altro

Limiti di Bonitasoft

L'interfaccia utente non è la più moderna che abbiamo visto

Bonitasoft è un po' tecnico, per cui è più adatto ai team IT

Prezzi di Bonitasoft

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Bonitasoft

G2: 4.5/5 (4 recensioni)

4.5/5 (4 recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

7. ConnectWise

Via ConnectWise ConnectWise ha un numero vertiginoso di strumenti nella sua suite software progettata per i provider di servizi gestiti (MSP). Se non siete un'azienda IT professionale che offre servizi ad altre aziende, questo strumento non fa per voi.

Ma se siete un'azienda IT, ConnectWise PSA automatizza tutto, dai preventivi al feedback dei clienti alla documentazione IT. Raccoglierà anche i dati per fare un benchmark delle prestazioni della vostra azienda. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di ConnectWise

Lo strumento SmileBack raccoglie automaticamente i feedback dei clienti

ConnectWise PSA ottimizza la fatturazione online, i ticket dell'help desk e l'approvvigionamento della catena di fornitura

Gestisce tutte le attività, i progetti e i timesheet in un unico posto

ConnectWise CPQ automatizza preventivi e proposte

Limiti di ConnectWise

Diversi utenti menzionano esperienze negative per quanto riguarda la formazione e l'assistenza

Altri affermano che le app sono troppo diverse tra loro

Prezzi di ConnectWise

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ConnectWise

G2: 3,9/5 (460+ recensioni)

3,9/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.⅕ (230+ recensioni)

8. Quixy

Via Quixy Quixy è uno strumento di automazione dei processi senza codice per sviluppare app, automatizzare i flussi di lavoro e automatizzare i processi aziendali. Questa piattaforma, personalizzabile al 100%, offre il massimo controllo sull'esperienza dell'utente.

Potete pensare ai processi prima di implementarli nell'interfaccia visiva di Quixy. Non c'è limite al numero di passaggi che si possono aggiungere, quindi la complessità è massima. 🧠

Le migliori funzionalità/funzione di Quixy

Creare le proprie applicazioni web con una semplice interfaccia drag-and-drop

Accesso a funzionalità/funzione avanzate come il riconoscimento facciale e la scansione di codici QR

Possibilità di scegliere tra flussi di lavoro sequenziali, paralleli e a condizione

Quixy offre app e modelli per il monitoraggio dei candidati, l'inserimento dei dipendenti, il project management e altro ancora

Limiti di Quixy

Quixy non dispone di molta documentazione per aiutare i nuovi utenti a navigare nella piattaforma

Alcuni utenti hanno difficoltà a navigare nel sistema

Prezzi di Quixy

Piattaforma: $20/mese per utente, fatturati annualmente

$20/mese per utente, fatturati annualmente Soluzione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Quixy

G2: 5/5 (125+ recensioni)

5/5 (125+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

9. Camunda

Via Camunda Camunda utilizza l'intelligenza predittiva, l'IA generativa e l'intelligenza aumentata per integrare l'IA nei processi aziendali. Utilizza un'architettura aperta che si integra bene con tutti i framework web più comuni, rendendo la compatibilità un problema non da poco.

Camunda fornisce anche dashboard sullo stato di salute dei processi, in modo da poter vedere l'efficacia delle nuove automazioni. L'aspetto negativo è che questa piattaforma richiede codice, quindi è meglio lasciarla al team di sviluppo. 🧑‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Camunda

Camunda si aggancia a qualsiasi endpoint di processo, quindi i casi d'uso sono infiniti

Costruire con Java, Go, Nodo.js, Python o C#

Camunda Modeler costruisce diagrammi di processo via web o desktop

Limiti di Camunda

Il Modulo Builder è uno strumento drag-and-drop per la creazione di flussi di lavoro che richiedono comunque l'interazione umana

Alcuni utenti riferiscono che la documentazione non è sufficientemente valida, il che può rendere difficile l'impostazione e la navigazione

Prezzi di Camunda

**Gratis per un massimo di cinque utenti

Starter: $103 (€99)/mese per 10 utenti

$103 (€99)/mese per 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Camunda valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (9 recensioni)

10. Nintex

Via Nintex Non sarebbe bello avere uno strumento che identifichi per voi le opportunità di automazione? Ebbene, questo è esattamente ciò che fa Nintex.

Nintex utilizza l'IA per analizzare le attività e scoprire e documentare i processi. Da lì, la piattaforma automatizza tutto, compresi i processi di automazione la mappatura dei processi e la gestione dei documenti per far risparmiare tempo al team. ⌛

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex

Provate le analisi di Nintex per migliorare le prestazioni dell'automazione

Nintex genera automaticamente i documenti per la firma elettronica

Lo strumento include bot RPA per accelerare i flussi di lavoro

Visualizzazione dei dati dei processi per individuare le aree di miglioramento

Limiti di Nintex

Alcuni utenti affermano che la piattaforma diventa complicata e poco maneggevole

Altri utenti vorrebbero che ci fossero più integrazioni

Prezzi di Nintex

Pro: $25.000/anno

$25.000/anno Premium: $50.000/anno

$50.000/anno Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Nintex

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (80+ recensioni)

Gestione dei flussi di lavoro semplificata

Il vostro team è già la crema del raccolto, ma automazioni del flusso di lavoro il software di automazione del flusso di lavoro porterà il vostro team al livello successivo. Abbandonate le attività manuali e risparmiate più tempo sfruttando i migliori strumenti di automazione dei processi del 2024. ✨

L'automazione è un must, ma anche in questo caso la maggior parte di queste piattaforme separa ancora le automazioni dal lavoro vero e proprio. Risparmiare tempo clickUp vi offre il vantaggio di uno strumento all-in-one e di alcune potenti Automazioni.

E soprattutto, ClickUp è Free Forever. Iscriviti subito a ClickUp -senza carta di credito.