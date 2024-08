i 10 migliori strumenti di Influencer Marketing per le agenzie nel 2024

Gli influencer sono persone normali, eppure hanno un tale potere quando si tratta di promuovere un marchio. Abbiamo assistito a diverse aziende che hanno ampliato il loro clienti personalizzati con l'influencer marketing negli ultimi anni.

Prendiamo Tinder, per istanza: il gigante delle app di incontri online ha collaborato con i migliori influencer di TikTok nel 2020-21 per aumentare la consapevolezza del marchio tra gli utenti della Gen-Z. L'esito è stato positivo, con il marchio che ha ha attirato 697,6 milioni di visualizzazioni su TikTok -e un numero di follower, impressioni, crescita del pubblico mensile e scarichi di app molto superiore alle previsioni! 💘

Se intendete sfruttare le piattaforme dei social media per promuovere un marchio, un prodotto o un servizio, dovete avere al vostro fianco gli strumenti giusti per l'influencer marketing. Questi strumenti sono progettati per semplificare i vari processi di influencer marketing, come la ricerca e la gestione dei collaboratori o l'invio di email già pronte.

In questa guida parleremo dei 10 migliori strumenti di influencer marketing che possono aiutare la vostra azienda o agenzia di marketing gestire le campagne e misurare i risultati in modo efficace.

Cosa cercare negli strumenti di Influencer Marketing?

Ecco alcune caratteristiche da considerare quando si confrontano i diversi strumenti di influencer marketing:

Ricerca degli influencer: il software può aiutare a scoprire gli influencer in base a criteri come il traguardo, i dati demografici, gli interessi e le nicchie Monitoraggio delle tendenze: Dovreste essere in grado di monitorare gli argomenti, gli hashtag e le sfide più popolari, che possono aiutarvi a creare contenuti virali 💃 Monitoraggio del coinvolgimento: Sarà un ulteriore vantaggio se lo strumento vi permetterà di monitorare le impressioni e il coinvolgimento generato dai post degli influencer Strumenti di marketing: Una grande piattaforma di influencer marketing dovrebbe aiutarvi a personalizzare e a gestire la vostra campagna di influencer marketing con funzionalità/funzione qualiallocazione delle risorse e Sequenza dei risultati da raggiungere Strumenti di reportistica:Dovete essere in grado di misurare la crescita delle campagne e l'esito positivo degli influencer con analisi approfondite e strumenti di benchmarking della concorrenza Modelli per i social media: Molti strumenti di marketing sono dotati di modelli preimpostati per guidarvi nel processo di gestione dei contenuti dei social media o di assunzione e gestione degli influencer Integrazioni: Assicuratevi che gli strumenti possano integrarsi con le altre piattaforme che utilizzate, come ad esempiogestione dei social media oStrumenti CRM

I 10 migliori strumenti di Influencer Marketing da utilizzare nel 2024

Le soluzioni di influencer marketing disponibili sul mercato hanno impostazioni diverse. In genere si trovano prodotti in tre categorie:

Gestione delle campagne di influencer marketing Scoperta degli influencer Misurazione delle campagne e dei lavori richiesti dall'influencer marketing

Diamo un'occhiata più da vicino agli strumenti di influencer marketing più funzionali per ogni categoria e alle loro potenziali applicazioni! 🌼

Migliori per la gestione delle campagne

Sfruttate le oltre 15 visualizzazioni presenti in ClickUp per personalizzare i vostri flussi di lavoro di influencer marketing

ClickUp è un tutto in uno strumento di gestione del marketing con funzionalità/funzione adeguate per la gestione di campagne di influencer in tutte le nicchie. È orientato ad aiutare creare piani di marketing ed eseguire eventi di promozione di qualsiasi portata.

Gestire i servizi di influencer è un gioco da ragazzi con l'aiuto di Modello di contratto per influencer di ClickUp . Vi aiuta a impostare un contratto di contratto di servizio per definire elementi quali:

Ambito del servizio

Termini di pagamento

Linee guida per gli influencer

Messaggi del marchio

Diritti di proprietà intellettuale

Oltre a guidarvi nella creazione di un contratto professionale, il modello vi aiuta a gestire lo stato di ogni contratto con gli influencer. Utilizzate i Campi personalizzati per aggiungere etichette come budget o fase di marketing a ogni contratto.

Sfruttare 15+ visualizzazioni ClickUp come ad esempio Elenco, Gantt le viste Carico di lavoro e Calendario consentono di monitorare e registrare i nomi quando si trovano influencer rilevanti.

Realizza il tuo prossimo contratto con il modello di contratto Influencer di ClickUp

Una volta avviata una campagna di influencer marketing, trovate supporto in centinaia di modelli di contratto project management per il marketing strumenti della piattaforma! Ad esempio, è possibile usare Obiettivi di ClickUp per creare traguardi o Attività cardine per le vendite o qualsiasi altra metrica da misurare attività di influencer .

Con ClickUp Dashboard è possibile supervisionare il lavoro dei collaboratori di marketing nelle campagne live. Designate una quadro temporale per ogni influencer e impostate notifiche per gli aggiornamenti.

ClickUp offre anche il miglior supporto per la collaborazione creativa in tempo reale con l'assistenza di Lavagne online , Mappe mentali e Correzione di bozze . 😌

E abbiamo menzionato l'uso di ClickUp AI per ottimizzare i vostri lavori richiesti? Viene fornito con prompt specifici per ruolo per generare idee per campagne di influencer, brief sui contenuti e casi di studio di marketing!

Utilizzo Automazioni ClickUp per attività di marketing ripetitive come le notifiche di pagamento agli influencer e l'invio di email a goccia.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Supporto per la gestione delle campagne da parete a parete

Modelli per la gestione dei processi di marketing e influencer

Completamente personalizzabileLavagne online ClickUp per la collaborazione visiva

ClickUp Documenti per archiviare tuttirisorse di marketing* Integrazione con più di 1.000 app

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi misurabili

Assistente ClickUp AI per aiutare nelle strategie di marketing

Potente toolkit per la gestione delle attività

Automazioni di marketing facili da usare

Limiti di ClickUp

I principianti hanno bisogno di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione di marketing disponibili

L'app mobile non ha le stesse funzionalità/funzioni delle versioni desktop e web

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (8.500+ recensioni)

:4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.500+ recensioni)

2. Scala sociale

Via: Scala sociale SocialLadder è una soluzione end-to-end per la gestione degli ambasciatori del marchio. Aiuta principalmente l'influencer, l'ambasciatore e l'affiliate marketing, consentendo di automatizzare i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e monitorare il coinvolgimento.

Migliorare la collaborazione con gli influencer utilizzando le opzioni di chattare in-app, gli annunci sui feed e le notifiche push personalizzate. La piattaforma consente di assegnare attività e di registrare il valore dei media guadagnati su diverse piattaforme.

Identificate i vostri top performer con gli strumenti di reportistica di SocialLadder. Potete mantenerli motivati attraverso un sistema di ricompense o di pagamento gamificato. Accedete al vostro inventario di ricompense da un'area di dashboard centralizzato . 🎁

Condurre un'analisi approfondita per calcolare Il ROI (ritorno sull'investimento) dall'importo speso per l'assunzione di collaboratori e influencer di rilievo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialLadder

Semplifica le campagne di social media e influencer marketing

Include il monitoraggio del ROI

Sistema di ricompense a punti

Funzione di chat per una comunicazione senza interruzioni

Analisi avanzate con reportistica personalizzabile

Limiti di SocialLadder

Non è possibile approvare i contenuti inviati in blocco

La funzionalità di chattare può essere migliorata rispetto ad altri software di influencer marketing

Prezzi di SocialLadder

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su SocialLadder

G2 :4.7/5 (5+ recensioni)

:4.7/5 (5+ recensioni) Capterra:4.5/5 (Meno di 5 recensioni)

3. Awario

Via: Awario Awario è un software per il monitoraggio dei social media che aiuta a posizionare il vostro marchio attraverso le attività degli influencer che innescano il marketing del passaparola. È perfetto per monitorare le menzioni del marchio, le prestazioni dei contenuti e le statistiche di coinvolgimento.

Trovate gli influencer della vostra nicchia utilizzando il Mention Feed. Esaminate i loro contenuti e profili per individuare potenziali collaboratori. Una volta che avete stretto una partnership con le persone giuste, monitorate il loro commit monitorando gli hashtag, le parole chiave e le menzioni del marchio nei loro rispettivi feed. 🗣️

Con Influencer Analysis, potete raccogliere dati di ascolto sociale per misurare le prestazioni di ciascun influencer. Generate rapporti di confronto tra influencer e post sentiment per analizzare ciò che ha lavorato per la vostra campagna e ciò che non ha funzionato.

Le migliori funzionalità/funzione di Awario

Ideale per il monitoraggio dei marchi online

Le funzionalità di scoperta degli influencer aiutano a trovare influencer di nicchia

Monitoraggio degli influencer attraverso avvisi di parole chiave e hashtag

Avvio facile delle conversazioni

Limiti di Awario

Alcuni utenti desiderano più materiale formativo per utilizzare la piattaforma di influencer marketing

La regolazione dei filtri di ricerca può richiedere molto lavoro

Prezzi di Awario

Starter :$39/mese per membro del team

:$39/mese per membro del team Pro : $119/mese per 10 membri del team

: $119/mese per 10 membri del team Azienda: $399/mese (membri del team illimitati)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Awario

Capterra :4.4/5 (40+ recensioni)

:4.4/5 (40+ recensioni) G2:4/5 (35+ recensioni)

Il migliore per trovare gli influencer

4. Lama sociale

Via: SocialBlade Il primo passaggio per lanciare una campagna di influencer marketing di successo è identificare gli influencer allineati con il vostro marchio. Social Blade è uno strumento di analisi dei social media perfetto per questo lavoro! 🌹

Tiene sotto controllo gli influencer desiderabili per le piattaforme di social media di riferimento, ad esempio Instagram, TikTok, Twitch e YouTube, e genera un elenco ordinabile in base a metriche come follower, like, visualizzazioni e upload.

Cliccate sul profilo che vi interessa per esplorare statistiche più rilevanti, come il numero di like e di upload che l'influencer riceve su base settimanale, e determinare chi può fornire la maggiore esposizione al vostro marchio in questo momento.

Social Blade è ottimo per il marketing su YouTube: se volete collaborare con YouTuber famosi, trovateli consultando elenchi curati in base al numero di iscritti, ai Paesi in cui sono popolari e a categorie come commedia, istruzione, musica, sport e viaggi. ✌️

Le migliori funzionalità/funzione di Social Blade

Posizione degli influencer su più piattaforme di social media

Pratici filtri di ricerca

Numerose metriche per monitorare le attività degli influencer

Disponibilità di consulenze speciali su YouTube

Limiti di Social Blade

La funzionalità di ricerca ha margini di miglioramento rispetto ad altri strumenti di influencer marketing presenti in questo Elenco

Non è utile per le piattaforme di social media oltre a YouTube, il che potrebbe limitare il monitoraggio delle campagne di influencer marketing

Prezzi di Social Blade

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Social Blade

Capterra :4.4/5 (5+ recensioni)

:4.4/5 (5+ recensioni) G2:4.2/5 (10+ recensioni)

5. Upfluence

Via: Influenza Upfluence vi aiuta a trovare autori in base all'audience, al contenuto e alle prestazioni sulle principali piattaforme come Instagram, YouTube e Facebook. Oltre a portarvi autori in omaggio, funge da hub centrale per il monitoraggio degli invii e l'emissione di pagamenti. 💸

Il database di Upfluence è composto da milioni di influencer, micro-influencer e celebrità. Restringete la ricerca con oltre 20 filtri, tra cui parole chiave, dimensione del pubblico e piattaforme sociali.

È anche possibile eseguire il drill-down per trovare gli influencer che hanno già menzionato il vostro marchio, rendendoli più propensi a impegnarsi in collaborazioni. Prova automazioni per le email per mettersi in contatto con loro.

Upfluence offre modelli di influencer per contratti ed email di sensibilizzazione per risparmiare tempo. ⌛

Le migliori funzionalità/funzione di Upfluence

Profili di influencer ricchi di dati su più piattaforme di social media

Semplifica l'attività di outreach attraverso email automatizzate

oltre 20 filtri per aiutare a scoprire gli influencer

Plugin per Chrome disponibile

Limiti di Upfluence

Nessuna politica di cancellazione disponibile

Non è abbastanza user-friendly come altri strumenti di influencer marketing

Prezzi di Upfluence

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Upfluence

G2 :4.6/5 (120+ recensioni)

:4.6/5 (120+ recensioni) Capterra:4.1/5 (30+ recensioni)

6. Cacciatore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Hunter.io\_-1400x875.jpeg Cacciatore /$$$img/

Via: Cacciatore Hunter è un email finder che vi aiuta a raccogliere le informazioni di contatto di vari professionisti, compresi gli influencer aziendali, per migliorare il vostro outreach. Basta accedere al suo database e definire il tipo di collaboratori con cui si desidera entrare in contatto e Hunter suggerirà i risultati corrispondenti dal suo repository di 100 milioni di indirizzi email. ✉️

La funzione di ricerca per dominio aiuta a individuare gli influencer all'interno di uno specifico dominio aziendale. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile se si cercano blogger ospiti con competenze di nicchia.

Hunter garantisce l'ottenimento di indirizzi email validi attraverso la funzione Verificatore email. È da notare che Hunter dà priorità al recupero di indirizzi email professionali rispetto a quelli di domini comuni come Gmail e Yahoo.

Collegate Hunter a piattaforme come Salesforce e l'area di lavoro di Google per raccogliere contatti e ottimizzare la vostra attività aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Hunter

Un enorme database di indirizzi email di professionisti

Pratico strumento di verifica delle email

Consente la ricerca per dominio o per nome di una persona

Influencercampagne di marketingfunzionalità/funzione che vi aiuta a inviare email di sensibilizzazione in modo automatico

Limiti del cacciatore

Difficile trovare informazioni di contatto per le aziende più piccole

L'UX della piattaforma di influencer marketing necessita di ottimizzazioni

Prezzi di Hunter

Free :$0/mese per un account email

:$0/mese per un account email Starter :$49/mese per tre account email

:$49/mese per tre account email Crescita :$149/mese per 10 account email

:$149/mese per 10 account email Business:$499/mese per 20 account email

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hunter valutazioni e recensioni

Getapp :4.6/5 (580+ recensioni)

:4.6/5 (580+ recensioni) G2:4.4/5 (500+ recensioni)

7. Klear

Via: Pulito Klear (ex Twtrland) è uno strumento end-to-end per scoprire gli influencer, monitorare le campagne e gestire i pagamenti. La piattaforma, di facile utilizzo, dispone di un portale di scoperta dotato di filtri di ricerca intelligenti per trovare influencer con caratteristiche fisiche e di abilità uniche.

L'utilizzo dello strumento è semplice: scegliete la piattaforma di social media su cui volete concentrarvi e impostate i filtri. Ecco tre esempi:

Filtro tematico: Permette di scoprire gli influencer in base al loro contenuto, come ad esempio il bricolage, i viaggi e la moda Filtro posizione: Ideale per campagne specifiche per posizione: consente di individuare gli influencer in una particolare area geografica 📌 Filtro demografico: consente di trovare gli influencer in base a dati demografici come l'età e il sesso, per soddisfare il vostro pubblico di riferimento

Provate la funzionalità Brand Search per trovare autori che hanno già collaborato con un marchio che condivide i vostri valori. Inoltre, questa funzionalità/funzione può essere utilizzata per condurre audit della concorrenza ed esaminare le strategie di influencer marketing dei vostri rivali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Klear

Strumento di scoperta degli influencer facile da usare

Ricchi criteri di filtraggio

funzionalità/funzione di ricerca del marchio per trovare autori compatibili con il valore della campagna

per trovare autori compatibili con il valore della campagna Disponibilità di metriche sullo stato di avanzamento della campagna

Approfondimenti sulle strategie di marketing dei concorrenti

Limiti di Klear

Le integrazioni per i pagamenti possono essere complicate da impostare

Non è il migliore per trovare micro-influencer con un pubblico di nicchia

Prezzi di Klear

Richiedi una demo per ottenere un preventivo

Valutazioni e recensioni di Klear

Capterra :4.3/5 (10+ recensioni)

:4.3/5 (10+ recensioni) G2:4.2/5 (280+ recensioni)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo BuzzSumo supporta la ricerca di influencer e contenuti di tendenza basata sulle idee. Identifica e iscrive gli influencer in base al loro valore in termini di connessioni genuine, portata e autorevolezza. La piattaforma dispone anche di un database di 500.000+ giornalisti influenti che possono pubblicizzare il vostro marchio con articoli strategici.

La funzionalità Analizzatore dei contenuti fornisce un elenco dei contenuti più condivisi e rilevanti per il vostro marchio. Selezionate Visualizza i Top Sharers per scoprire gli influencer che hanno un peso significativo nel campo.

Approfondite l'analisi del numero medio di retweet per conoscere il coinvolgimento del pubblico di un autore. Questi sono gli influencer su cui dovreste concentrarvi, perché hanno maggiori probabilità di orchestrare l'esposizione che desiderate. 📸

Se state facendo un benchmarking, trovate i concorrenti giusti generando reportistiche di Analisi dei contenuti e scegliete le strategie che portano più coinvolgimento nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo

Ricerca di influencer multipiattaforma

Offre un database di giornalisti

Analisi basata sull'engagement, ideale per campagne di influencer marketing dettagliate

Permette di esportare i dati in formato CSV ed Excel

Limiti di BuzzSumo

Non adatto alle aziende con budget ridotti per i contenuti

L'interfaccia utente non è la migliore in questo elenco di software per l'influencer marketing

Prezzi di BuzzSumo

Basic : $199/mese per un utente

: $199/mese per un utente Creazione di contenuti : $249/mese per cinque utenti

: $249/mese per cinque utenti PR & Comms :$249/mese per cinque utenti

:$249/mese per cinque utenti Suite : $499/mese per 10 utenti

: $499/mese per 10 utenti Azienda: $999/mese per 30 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

Capterra :4.5/5 (130+ recensioni)

:4.5/5 (130+ recensioni) G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

Migliore per misurare i risultati delle campagne

9. Traackr

Via: Traackr Traackr è uno strumento eccellente per misurare il successo delle campagne di marketing attraverso il monitoraggio dei contenuti, la misurazione del ROI e il coinvolgimento di influencer e affiliati. È inoltre possibile analizzare le prestazioni del proprio marchio rispetto alla concorrenza.

La piattaforma offre cinque produttività uniche:

Crescere: Per l'inserimento degli influencer Attivare: Per la collaborazione sui contenuti e la gestione delle relazioni Misurare: Per il monitoraggio del ROI, dei benchmark e delle prestazioni della concorrenza Ottimizzare: Per l'ottimizzazione del budget e dei processi Scala: Per scalare i programmi di influencer con il consolidamento dei dati globali

Monitoraggio automatico delle menzioni del marchio in un feed personalizzato in tempo reale per verificare se si sta ottenendo l'esposizione prevista. Utilizzate gli insight insieme agli hashtag di tendenza all'interno della vostra community per migliorare le vostre strategie di marketing. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Traackr

Analisi del ROI e dei benchmark

Tracciamento automatico delle menzioni

Strumenti completi di gestione degli influencer

Consente di ottimizzare l'allocazione del budget

Limiti di Traackr

Lag e problemi occasionali

I flussi di lavoro delle campagne tendono a essere complicati

Prezzi di Traackr

Contattate il team commerciale

Valutazioni e recensioni di Traackr

G2 :4.2/5 (240+ recensioni)

:4.2/5 (240+ recensioni) Capterra:4.6/5 (oltre 30 recensioni)

10. Influenza

Via: Influenza Influencity è un altro strumento end-to-end per gestire gli influencer, lanciare campagne di marketing e misurare i risultati. Il suo prodotto Campaign Reports consente di illustrare le chiavi di lettura dei post e di delineare i risultati dell'influencer marketing in modo professionale. 🧑‍💼

Utilizzate report completamente personalizzabili per rappresentare i risultati tangibili derivanti da una campagna in termini di ROI e altre metriche adeguate. Scegliete tra una varietà di grafici, grafici, widget e punti dati per creare report personalizzati per KPI, prodotti, campagne, marchi e influencer.

Influencity consente inoltre di condividere senza problemi le reportistiche con influencer, venditori, investitori o altre parti interessate tramite collegamenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Influencity

Hub di influencer marketing personalizzabile

Estese opzioni di reportistica

KPI tracciabili per ogni campagna

Dashboard visuale

Limiti di Influencity

Lo strumento di filtraggio potrebbe essere più intuitivo

Supporta solo YouTube, Instagram e TikTok

Prezzi di Influencity

Personalizzato : A partire da $98/mese

: A partire da $98/mese Basic : $168/mese

: $168/mese Professionale : $348/mese

: $348/mese Business: $698/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Influencity

G2 :4.5/5 (150+ recensioni)

:4.5/5 (150+ recensioni) Capterra:4.2/5 (meno di 10 recensioni)

Corteggia il tuo pubblico: Sfrutta i nuovi mercati con i migliori strumenti di Influencer Marketing!

Che stiate gestendo un'azienda di piccola azienda o una grande azienda, i nostri strumenti di influencer marketing elencati possono aiutarvi a penetrare in nuovi territori di mercato e a portare il vostro marchio in alto. Utilizzate uno o più di questi strumenti per scoprire nuovi autori e mettere a punto le vostre campagne con intuizioni stellari.

Se siete alla ricerca di un supporto completo per i vostri lavori richiesti, registratevi per un account gratuito di ClickUp . La piattaforma non solo vi aiuterà a gestire gli influencer ma anche il vostro intero team di marketing!