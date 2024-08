10 Migliori software di documentazione dei processi aziendali nel 2024

In qualità di project manager, sapete bene che il come state portando a termine le cose è altrettanto importante del perché lo state facendo e di cosa state effettivamente lavorando. Essere in grado di tenere traccia di tutti i processi aziendali è fondamentale per mantenere il team in carreggiata ed evitare guasti.

Il software di documentazione dei processi è un'aggiunta cruciale al vostro quadro di gestione dei progetti.

Qui vi mostreremo cosa cercare in un software di documentazione dei processi aziendali (BPMS) e condivideremo alcuni dei nostri strumenti preferiti per portare a termine il lavoro. 💪

Cosa cercare nel software di documentazione dei processi aziendali?

La documentazione dei processi serve come tabella di marcia per i vostri progetti. È uno strumento fondamentale per l'inserimento dei nuovi assunti, per tenere traccia dei grandi progetti che generano entrate e per fornire una panoramica di tutto ciò su cui l'azienda sta lavorando.

Un buon software di documentazione dei processi semplifica questo processo, facendovi risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo. ✨ Un ottimo software di documentazione dei processi aziendali dovrebbe:

Offrire strumenti per raccogliere e documentare il feedback sui processi : Interviste, riunioni e diari sul campo forniscono informazioni ai membri chiave del team che comprendono i processi di cui fanno parte. Questo feedback informa il modo in cui si stabiliscono le procedure

: Interviste, riunioni e diari sul campo forniscono informazioni ai membri chiave del team che comprendono i processi di cui fanno parte. Questo feedback informa il modo in cui si stabiliscono le procedure Caratterizzare i punti di vista dell'organizzazione : Alcuni processi documentali sono migliori sotto certi aspetti. Un buon processostrumenti di documentazione dovrebbero averestrumenti organizzativi per vari supporti, tra cui articoli, casi di studio e registri

: Alcuni processi documentali sono migliori sotto certi aspetti. Un buon processostrumenti di documentazione dovrebbero averestrumenti organizzativi per vari supporti, tra cui articoli, casi di studio e registri Fornite integrazioni : Se lavorate con più di un software aziendale, vorrete che funzionino insieme, non l'uno contro l'altro. Cercate unstrumento di processo che si integri con gli altri software che utilizzate regolarmente

: Se lavorate con più di un software aziendale, vorrete che funzionino insieme, non l'uno contro l'altro. Cercate unstrumento di processo che si integri con gli altri software che utilizzate regolarmente Essere facile da usare e condivisibile: Molti project manager utilizzano un software di processo per i nuovi dipendenti e per le aziendegestione del flusso di lavoro. Sceglietene uno che sia facilmente condivisibile con tutti i membri del vostro team e che abbia un'interfaccia facile da usare

Personalizzate facilmente le vostre lavagne bianche aggiungendo documenti, attività e altro ancora

I 10 migliori software di documentazione dei processi da utilizzare nel 2024

Visualizzate o organizzate i processi alla base di qualsiasi attività, progetto o operazione aziendale con un software di documentazione dei processi.

Qui troverete 10 dei migliori strumenti di documentazione dei progetti da provare, sia che stiate cercando un modo per semplificare l'onboarding dei dipendenti, registrare le procedure operative standard o creare un'analisi approfondita dei processi aziendali base di conoscenza . 🛠️

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Con ClickUp, la documentazione dei processi e tracciare le SOP è più facile che mai. Con decine di processi documentali nei modelli, è possibile creare facilmente liste di controllo per le attività ricorrenti, tenere traccia delle fasi del processo e redigere diagrammi di flusso per i vari stakeholder.

Utilizzate i diversi Visualizzazioni di ClickUp per ottenere una rappresentazione visiva di tutte le attività in corso nella vista Elenco o passare alla vista Consiglio per dare un'occhiata più da vicino ai singoli segmenti aziendali e ai progetti.

Con Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp il modello di documento di ClickUp è un'applicazione che consente di inserire i dettagli di un'attività o di una procedura per fornire ai membri del team una panoramica del funzionamento della vostra azienda. Utilizzatelo per l'assunzione e l'inserimento di nuovi dipendenti o per definire le aspettative dell'azienda.

Il modello integrato di verbale di riunione della S-Corp e il modello di ferie rendono facile la gestione dei dipendenti, il tutto in pochi clic. ✍️

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Grazie all'interfaccia utente facile da usare e personalizzabile, potete personalizzare lo strumento per soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali

Creare un wiki aziendale utilizzandoClickUp Docsche può essere organizzato, collegato ai flussi di lavoro e condiviso con gli utenti interessati

La collaborazione in tempo reale mantiene tutti aggiornati sui progetti in corso e sulle procedure di processo

Varie visualizzazioni e diversi tipi di documentazione, compresi gli strumenti di diagramma, consentono di creare processi di documentazione scritti e visivi

Limitazioni di ClickUp

La versione gratuita ha un limite di cinque utenti, il che potrebbe essere un ostacolo se avete un team più numeroso

Alcuni nuovi utenti ritengono che il numero di funzioni possa essere eccessivo all'inizio, ma l'alto livello di personalizzazione rende la curva di apprendimento valida per questo software di documentazione

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Integrare

Via Integrare Integrify offre software per l'automazione dei documenti senza dover ricorrere alla codifica. Il Process Builder è dotato di un'interfaccia drag-and-drop per creare, collaborare e testare le procedure. Le viste Foresight e Hindsight offrono una visione delle dipendenze delle attività per identificare eventuali colli di bottiglia.

Le migliori caratteristiche di Integrify

Si integra con una serie di sistemi aziendali e offre funzionalità di importazione ed esportazione con Excel

Facile impostazione di promemoria e notifiche personalizzabili per mantenere i membri del team informati e in linea con i tempi

L'ambiente low-code rende lo strumento più accessibile a tutti i membri del team, non solo a quelli che conoscono i linguaggi di codifica

Limitazioni di Integrify

Esiste una versione di prova gratuita, ma non un piano gratuito

Alcuni utenti hanno riscontrato che il software è limitato per i team più grandi e i progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Integrify

Basato su abbonamento: Prezzi personalizzati per ogni budget, a seconda del numero di utenti e degli sconti di livello

Valutazioni e recensioni di Integrify

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

3. Disegno intelligente

Via Disegno intelligente Create la documentazione dei processi con i diagrammi di SmartDraw, grafici del flusso di lavoro e i brief organizzativi. I diagrammi basati su grafici e diagrammi offrono una visualizzazione cristallina delle diverse fasi del processo.

Modelli come i diagrammi di flusso consentono di visualizzare qualsiasi progetto dall'inizio alla fine, mentre le mappe mentali facilitano la visione d'insieme della struttura dell'organizzazione con i suoi strumenti di documentazione dei processi. 🗂️

Le migliori caratteristiche di SmartDraw

Più di 70 modelli diversi, tra cui planimetrie e diagrammi del flusso di lavoro, per ottimizzare il lavorola mappatura dei processi* Si integra perfettamente con strumenti come Google Docs,Microsoft Officee Jira e Confluence di Atlassian per supportare il flusso del processo di lavoro

Importare facilmente i file di Visio e Lucidchart per passare da uno strumento all'altro senza problemi

Limitazioni di SmartDraw

Alcuni utenti hanno trovato la navigazione nella barra laterale confusa e non ci sono abbastanza personalizzazioni per i team più grandi

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi nel software, in particolare per quanto riguarda il salvataggio automatico

Prezzi di SmartDraw

Utente singolo : $9,95/mese

: $9,95/mese Utenti multipli: $8.25/mese per più di 5 utenti

Valutazioni e recensioni di SmartDraw

G2 : 4.6/5 (230+ recensioni)

: 4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

4. Bit.ai

Via Bit.ai Bit.ai è uno strumento per la collaborazione sul posto di lavoro progettato per semplificare la documentazione di progetto . Con questo strumento di documentazione dei processi, è possibile creare wiki, tutorial interattivi e portali per i clienti. Progettato per singoli, piccoli team e grandi organizzazioni, questo software può essere utilizzato sia per piccoli progetti che per progetti complessi.

Le migliori caratteristiche di Bit.ai

L'inserimento dei processi è semplice se si utilizza una delle decine di modelli disponibili

L'AI Smart Editor ripulisce il vostro lavoro e offre suggerimenti per migliorarlo

Interconnessione rapida dei documenti, inserimento di link e aggiunta di widget intelligenti per il contesto

Limitazioni di Bit.ai

La versione gratuita limita i file a 5 MB, il che può risultare problematico per gli utenti che desiderano utilizzare elementi ricchi di dati come video, grafici e altri elementi grafici

Alcuni utenti hanno riscontrato che le opzioni di formattazione e di font sono limitate, rendendo più difficile il rispetto degli standard di branding interno

Prezzi di Bit.ai

Gratuito

Pro : $8 per membro al mese

: $8 per membro al mese Business: $15 per membro al mese

Bit.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4/5 (10+ recensioni)

: 4/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

5. Pellio

Via Pellio Con Pellio è possibile creare la documentazione dei processi aziendali in tre semplici passaggi. Iniziate a creare un processo utilizzando l'editor di testo ricco. Inserite immagini, video e file a supporto della documentazione. Quindi, condividete il flusso di lavoro con i membri del team interessati. Infine, assegnate compiti e date di scadenza per mantenere i progetti in orario. 🗓️

Le migliori caratteristiche di Pellio

Creazione di attività passo-passo per i singoli membri del team e monitoraggio dei loro progressi in un'interfaccia pulita

L'editor di testo ricco crea un database di gestione della conoscenza in pochi minuti e le dashboard di panoramica consentono di identificare le inefficienze del processo

Assegnazione di diversi livelli di accesso alla documentazione in base ai ruoli dei membri del team

Limitazioni di Pellio

L'assistenza clienti è limitata all'e-mail, per cui l'ottenimento di soluzioni può richiedere più tempo rispetto all'utilizzo di altri strumenti software

Lo strumento supporta solo l'inglese, il che lo rende difficile per le aziende che utilizzano regolarmente altre lingue

Prezzi di Pellio

Lite : $15/mese

: $15/mese Startup : $47/mese

: $47/mese Pro: $97/mese

Pellio valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Evernote

Via EvernoteEvernote è un'applicazione per il lavoro, le attività e le scadenze popolare tra i project manager e gli individui che amano aumentare la propria produttività. Nata come app per prendere appunti, oggi viene utilizzata dalle aziende per gestire processi, progetti e scadenze. È possibile aggiungere facilmente immagini, audio e PDF e trasformare qualsiasi nota in un'attività da aggiungere alla propria agenda.

Le migliori caratteristiche di Evernote

Le integrazioni con le app includono Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier e altro ancora

Scegliete tra decine di modelli per sviluppare quadri di pianificazione strategica o per definire le priorità delle attività

Collegare orari e note con l'integrazione del calendario con il suo software di documentazione

L'interfaccia utente intuitiva facilita la tracciabilità dei processi aziendali

Limitazioni di Evernote

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di formattazione per una migliore organizzazione con questo strumento di documentazione

Secondo alcuni utenti, la sincronizzazione è a volte lenta e inaffidabile

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $14,99/mese

: $14,99/mese Professionale: $17.99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.900+ recensioni)

: 4.4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

7. Coda alta

Via Coda alta Utilizzate Hightail, un gestione dei processi per organizzare i compiti, assegnare i follow-up e tenere traccia delle discussioni sul progetto. Gli aggiornamenti in tempo reale delle fasi successive tengono tutti informati su ciò che sta accadendo ora e su ciò che accadrà in seguito. La funzione di condivisione dei file consente di caricare, inviare e archiviare in modo sicuro i documenti aziendali. Utilizzate lo strumento di collaborazione creativa per raccogliere e discutere le risorse visive. 📊

Le migliori caratteristiche di Hightail

Ilsoftware per la condivisione di file assicura che ogni membro del team abbia accesso agli strumenti necessari per gestire la propria parte del progetto

Le funzionalità per le immagini e i contenuti visivi sono ideali se state cercando un modo per condividere, approvare e visualizzare in anteprima immagini e documenti video

Le integrazioni con Adobe e Zapier rendono più rapida la creazione di contenuti visivi e più efficiente la programmazione

Limitazioni di Hightail

Le funzioni di gestione dei progetti sono disponibili solo nei piani Teams e Business

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi durante la condivisione di file o immagini

Prezzi di Hightail

Lite : Gratuito

: Gratuito Pro : $12/mese

: $12/mese Team : $24/mese

: $24/mese Business: $36/mese

Valutazioni e recensioni di Hightail

G2 :4.2 /5 (680+ recensioni)

:4.2 /5 (680+ recensioni) Capterra:4.4 /5 (280+ recensioni)

8. ProcessMaker

Via ProcessMaker Automatizzare i flussi di lavoro utilizzando ProcessMaker, un programma di reingegnerizzazione dei processi aziendali strumento progettato per semplificare anche i progetti più complessi. Il software low-code consente di trascinare e rilasciare le attività nel Process Modeler per creare mappe mentali visive e diagrammi di brainstorming. Utilizzate il Form Builder per acquisire dati e feedback dai membri del team e sfruttate le visualizzazioni del dashboard per avere una visione di ciò che accade a livello aziendale.

Le migliori caratteristiche di ProcessMaker

Connettetevi alle applicazioni di terze parti, tra cui Salsforce e Oracle, grazie all'API

Utilizzare la tecnologia di automazione per ottimizzare i flussi di lavoro e dedicare meno tempo a compiti inutili

Scansione e archiviazione dei file per conservare le versioni digitali di tutta la documentazione aziendale

Limitazioni di ProcessMaker

Una curva di apprendimento più ripida significa che all'inizio ci vuole più tempo per capire la piattaforma, a volte ritardando i progetti se si ha bisogno di buttarsi subito nella mischia

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'interfaccia non era così elegante come avrebbero voluto o che richiedeva più codice del previsto

Prezzi di ProcessMaker

Standard : 1.495 dollari al mese per utente

: 1.495 dollari al mese per utente Enterprise : $2.479/mese per utente

: $2.479/mese per utente Custom: Per le banche, l'istruzione superiore e le soluzioni embedded

ProcessMaker valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (270+ recensioni)

: 4.3/5 (270+ recensioni) Capterra:4.5 /5 (170+ recensioni)

9. Documento360

Via Documento360 Con Document360 è possibile creare una base di conoscenze aziendali da condividere internamente con i dipendenti o esternamente con i clienti. Per la documentazione dei processi, create linee guida tecniche e SOP, come manuali per i dipendenti e quadri di marketing. Redigete documenti di sistema, tutorial e guide di riferimento che i dipendenti potranno utilizzare a supporto del loro lavoro. 🌻

Le migliori caratteristiche di Document360

Il team di Document360 gestisce per voi la migrazione da altri sistemi di knowledge base. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di perdere tempo nella transizione

Possibilità di scegliere tra decine di modelli per creare repository di conoscenza e guide

L'interfaccia intuitiva lo rende facile da usare, anche per i nuovi assunti

Limitazioni di Document360

Al momento solo una persona può modificare un documento alla volta, il che limita la funzionalità della collaborazione di gruppo

Alcuni hanno riscontrato che il dashboard di analisi non è robusto come quello della concorrenza

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard : $149 per progetto al mese

: $149 per progetto al mese Professionale : $299 per progetto al mese

: $299 per progetto al mese Business : $399 per progetto al mese

: $399 per progetto al mese Impresa: $599 per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Document360

G2 : 4.7/5 (340+ recensioni)

: 4.7/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

10. Gluu

Via Gluu Cercate un modo per creare guide interattive e basi di conoscenza che i vostri dipendenti utilizzino con piacere? Rivolgetevi a Gluu per sviluppare documenti visivi e collaborativi per i vostri processi aziendali. Il process designer integrato elimina le congetture per mappare i processi, assegnare le attività e creare una pianificazione con facilità.

Le migliori caratteristiche di Gluu

La funzione di architettura dei processi di Gluu identifica i processi duplicati per semplificare i flussi di lavoro

Assegnare il controllo e l'autorità a diversi membri del team per delegare la gestione e la supervisione

Le modifiche generano notifiche immediate, mantenendo tutti i membri del team informati e in orario

Limitazioni di Gluu

Il software è finalizzato a snellire i processi interni, ma alcuni utenti avrebbero voluto che supportasse anche la condivisione esterna per le basi di conoscenza progettate per i clienti

Le visualizzazioni dei filtri non vengono salvate, quindi è necessario reinserirle ogni volta che si esce e si riapre un documento

Prezzi di Gluu

Basic : $12/mese

: $12/mese Pro : $25/mese

: $25/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Gluu valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

Creare la documentazione dei processi in modo più efficace

ClickUp è il sogno di ogni project manager. Con centinaia di modelli tra cui scegliere, potete creare una documentazione più rapida per tutti i vostri processi. Dai manuali per i dipendenti alle liste di controllo per l'inserimento, dalle procedure di budget per i progetti ai calendari per le tappe fondamentali, troverete ciò che vi serve per iniziare a creare.

Provate ClickUp soluzioni gratuite per la gestione dei progetti oggi!