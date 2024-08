10 Migliori software di file sharing per documenti online nel 2024

Sistemi operativi obsoleti e formati di file non supportati ostacolano il lavoro con i documenti online?

Il software di condivisione dei file semplifica il lavoro di una forza lavoro ibrida collaborare con i Teams , stakeholder e client. Dalle piccole aziende alle società globali, tutti possono beneficiare di una posizione centrale per accedere ai documenti di lavoro più importanti.

Con un sistema di sicurezza soluzione di collaborazione il team può recuperare ore e ore di tempo da lunghi scambi di email e trasferimenti di file. Il modo in cui redigiamo, archiviamo e condividiamo i documenti online ha un impatto enorme sui nostri flussi di lavoro quotidiani.

In questa guida, esamineremo i migliori software per la condivisione di documenti e ne analizzeremo le funzionalità/funzione chiave per trovare la soluzione migliore per il vostro team!

Cos'è il software di condivisione dei file?

Il software di condivisione dei file è un programma o un'applicazione per computer che facilita lo scambio e la condivisione di file tra più utenti o dispositivi connessi in rete. Consente agli utenti di caricare, scaricare e trasferire vari tipi di file, come documenti, immagini, video e altro.

Cosa cercare in un software per la condivisione di file di documenti?

I project management dovrebbero cercare il controllo della versione, la sincronizzazione dei file e la condivisione dei file collaborazione in tempo reale caratteristiche/funzione della loro soluzione software per la condivisione di file.

Il mio team lavora con contenuti multimediali come immagini, presentazioni, markup, o database ? Questi tipi di file speciali richiedono determinate strumenti di modifica direttamente all'interno del software . Dalla modifica dei testi alla prototipazione e tutto ciò che ne consegue, il team trarrà vantaggio da disporre di strumenti per la produttività a portata di mano per modificare e gestire i propri file.

Ecco altre funzionalità/funzione da considerare quando si sceglie un software per la condivisione di file:

Sicurezza : Autorizzazioni, autenticazione degli utenti e crittografia end-to-end per proteggere i documenti riservati

: Autorizzazioni, autenticazione degli utenti e crittografia end-to-end per proteggere i documenti riservati Capacità di archiviazione : Tutti i file vengono accolti e archiviati in modo sicuro in un unico luogo, indipendentemente dalla dimensione o dal volume, per evitare ritardi nel progetto

: Tutti i file vengono accolti e archiviati in modo sicuro in un unico luogo, indipendentemente dalla dimensione o dal volume, per evitare ritardi nel progetto Intuitiva interfaccia : Facile da adattare ai sistemi e ai flussi di lavoro attuali senza interruzioni

: Facile da adattare ai sistemi e ai flussi di lavoro attuali senza interruzioni Backup e ripristino : Backup automatici a intervalli regolari e funzioni di ripristino per annullare cancellazioni o danneggiamenti accidentali

: Backup automatici a intervalli regolari e funzioni di ripristino per annullare cancellazioni o danneggiamenti accidentali Integrazioni: I software di project management o le soluzioni di archiviazione cloud possono accedere ai file in modo sicuro e protetto per migliorare la collaborazione e i flussi di lavoro

La condivisione dei file è una risorsa preziosa per i team moderni, che possono accedere alla versione più aggiornata dei materiali e dei lavori indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal dispositivo utilizzato.

Inoltre, offre ai team la massima tranquillità quando inviano file sensibili o modificano un documento importante con più persone contemporaneamente!

10 Migliori software per la condivisione dei file nel 2024

Condivisione dei documenti in ClickUp Docs, vista Chat, vista Elenco e altro ancora

ClickUp è una piattaforma di produttività progettata per i team di qualsiasi dimensione, per collaborare meglio e gestire il lavoro in un unico luogo. La funzionalità/funzione nativa di Documenti semplifica la formattazione, l'aggiornamento e la condivisione di documenti interni ed esterni con chiunque. Utilizzate le sottopagine annidate in un singolo documento per organizzare i documenti correlati e impostate i livelli di protezione per evitare modifiche indesiderate. ClickUp Documenti sono perfetti per il lavoro da remoto in tempo reale e asincrono. Grazie all'accesso alla documentazione pertinente nel contesto di attività e progetti, non è necessario attivare/disattivare diverse app!

Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti di lavoro, in modo che i team possano collegare le app più utilizzate e ottimizzare i flussi di lavoro!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

5. nTask

via nTask nTask è un elemento di strumento di project management che aiuta i team a lavorare in modo efficace, mantenendo la responsabilità e la trasparenza dei progetti. Con nTask, i team possono migliorare la comunicazione, la visibilità e la collaborazione, consentendo loro di eseguire le attività con esito positivo. La piattaforma offre un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo, la collaborazione tra team e la reportistica, rendendo più facile per i team gestire i progetti dall'inizio alla fine.

Lo strumento offre una posizione centralizzata per tutte le informazioni relative al progetto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e abbiano accesso agli ultimi aggiornamenti. In questo modo è facile per i membri del team collaborare, fornire feedback e garantire che le attività siano completate in tempo.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Integrazioni multiple con software di condivisione di file, tra cui Google Drive e Dropbox, per estendere le funzioni della piattaforma

Molteplici visualizzazioni delle attività per organizzare il lavoro in modi diversi

Strumenti di chat per connettersi con i membri del team

Tabelle orarie e monitoraggio del tempoGestione di file e documenti !

8. PandaDoc

via PandaDoc PandaDoc è un potente strumento di gestione dei documenti che consente ai team di accedere in tempo reale alle approvazioni, ai commenti e al monitoraggio delle versioni. Con PandaDoc gli utenti possono creare, modificare e collaborare ai documenti, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e possano accedere agli ultimi aggiornamenti. La piattaforma include anche un intervallo di funzionalità/funzione intelligenti, come le variabili e la logica delle condizioni, che aiutano gli utenti a eliminare gli errori e a semplificare i flussi di lavoro dei documenti.

Lo strumento semplifica la creazione di documenti accurati e privi di errori da parte dei team e consente loro di raggiungere un esito positivo. Sfruttando PandaDoc, i team possono snellire i propri flussi di lavoro, ridurre gli errori e migliorare la produttività complessiva.

Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc

Branding personalizzato per personalizzare i documenti con il marchio, compresi loghi e schemi di colore

Analytics per un'analisi dettagliata dell'interazione dei destinatari con i documenti

Modelli per creare e salvare documenti in diversi formati e stili

Collaborazione in tempo reale per lavorare su file di grandi dimensioni con altri membri del team

Firme elettroniche per firmare e inviare i file

Limiti di PandaDoc

Meno integrazioni e prezzi più costosi rispetto ad altri software di condivisione dei file

Funzioni dell'app per dispositivi mobili limitate rispetto alla versione web

Prezzi di PandaDoc

**Versione gratuita

Essenziale : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Business : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Azienda: Contattare PandaDoc per i dettagli

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (900+ recensioni)

9. Box

via Box Il Content Cloud di Box è un potente strumento che offre alle aziende una piattaforma sicura per la collaborazione sui contenuti più importanti. Con un numero così elevato di persone coinvolte in un'azienda tipica, dai team ai clienti, ai partner e ai fornitori, avere una posizione centralizzata per la collaborazione è fondamentale.

Uno dei vantaggi chiave del Content Cloud di Box è rappresentato dalle funzionalità/funzione di sicurezza. La piattaforma è progettata per mantenere tutti i contenuti al sicuro, assicurando che le informazioni sensibili siano protette in ogni momento. In questo modo le aziende hanno la certezza che i loro contenuti sono al sicuro e possono concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Strumenti avanzati di machine learning per la protezione nativa dalle fughe di dati e il rilevamento delle minacce informatiche

Integrazioni con altre app per il lavoro come ClickUp, Teams di Microsoft e NetSuite di Oracle

Box Notes per la creazione di piani e scadenze dei progetti

Box Sign per firme elettroniche illimitate

Funzione "one-click" per l'invio di file di grandi dimensioni

Limiti di Box

Il tentativo di aprire più file PDF dall'interfaccia di ricerca di Box Drive può causare un errore

La crittografia a chiave privata è una funzionalità a pagamento

Prezzi di Box

Contattare Box per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Box

G2 : 4.2/5 (4.800+ recensioni)

: 4.2/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5.000+ recensioni)

10. Un disco

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive è un potente strumento per la collaborazione tra team e la condivisione di file. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità/funzione, permette ai team di archiviare e condividere facilmente i file da qualsiasi luogo con una connessione a Internet.

La piattaforma offre anche la condivisione sicura dei file e impostazioni di sicurezza di livello aziendale per garantire la sicurezza dei dati. La condivisione dei file è essenziale per la collaborazione tra i team, quindi OneDrive semplifica l'impostazione delle autorizzazioni degli utenti a diversi livelli e fornisce la crittografia per la massima tranquillità.

Le migliori funzionalità/funzione di OneDrive

Sicurezza avanzata, compresa la crittografia, l'autenticazione a due fattori e la scadenza dei collegamenti condivisi

Integrazione perfetta con altriMicrosoft Office applicazioni

Backup automatico dei documenti e numero della storia delle versioni dei file digitali

Blocco dello scaricamento dei file condivisi Lavoro del software di condivisione dei file

Controlli di condivisione per autorizzare utenti specifici

Limiti di OneDrive

Valore potenzialmente limitato se i team non utilizzano altri prodotti Microsoft Office

Assenza di chattare dal vivo o di una linea di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prezzi di OneDrive

OneDrive for Business (piano 1) : $5/mese per utente

: $5/mese per utente OneDrive for Business (Piano 2) : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni su OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.098 recensioni)

: 4.3/5 (9.098 recensioni) Capterra: 4.5/5 (10.526 recensioni)

Trova il miglior software di condivisione file per il tuo team

Siete pronti a portare la collaborazione del vostro team a un livello superiore? ClickUp è la soluzione perfetta con un'interfaccia intuitiva e potenti funzionalità/funzione. Organizzate tutti i tipi di contenuto, assegnate attività e scadenze, archiviate i documenti, pianificate i progetti e tenete traccia dello stato, tutto in un unico posto.

Se fate parte di un piccolo team o di una grande azienda, ClickUp è qui per semplificare anche le parti più difficili di una condivisione efficace dei file.