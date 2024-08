I 30 migliori strumenti organizzativi per aiutarvi immediatamente

Gli strumenti che aiutano ad organizzarsi sono un po' come le erbacce: ne spuntano di nuovi ogni giorno.

Se volete organizzarvi, potreste letteralmente provare uno strumento diverso dalla domenica al sabato, senza riuscire a raggiungere il vostro obiettivo.

Parte dell'utilizzo di strumenti e tecniche è la mentalità. Dovete lavorare sullo strumento perché lo strumento lavori per voi.

Da fare in questo senso?

Significa provarlo davvero, aggiungendovi attività, note, piani e promemoria per vedere se funziona.

Alcune persone preferiscono essere organizzate con app solo digitali ; altri preferiscono strumenti analogici combinati con opzioni digitali.

Ma l'obiettivo di qualsiasi strumento, digitale o analogico, è quello di aiutarvi a tenere traccia di tutto.

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/3oKIPqsXYcdjcBcXL2/giphy.gif

/$$$img/

A volte ognuno di noi ha le proprie preferenze in merito.

La chiave è non lasciar cadere nulla nelle fessure.

Per quanto mi riguarda, utilizzo una combinazione di strumenti digitali e analogici e ne evidenzierò alcuni di seguito.

Strumenti organizzativi digitali indispensabili

1) Software di project management come ClickUp Da fare per ClickUp

recensioni entusiastiche ?

Che cosa lo distingue da tutti gli altri strumenti di produttività e sistemi di project management?

Flessibilità e personalizzazione

Progettati per lavorare in tutta l'organizzazione

Possibilità di provare waterfall, agile e qualsiasi altra soluzione intermedia

Altri lo preferiscono come strumento di gestione delle attività personali o per il programma Da fare metodologia.

Bonus: {\an8}Software GTD !

Strumenti organizzativi analogici indispensabili

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/yZgsJCQFNxd7O/giphy.gif

/$$$img/

A mio parere, una delle cose che si è persa nella nostra cultura attuale è la raccomandazione di prodotti analogici o fisici insieme alle raccomandazioni digitali.

È molto più facile far diventare "virali" gli strumenti digitali, ma le due cose sono state ingiustamente contrapposte. Molte persone usano agende, quaderni e diari insieme agli strumenti digitali per Da fare.

Le persone collaborano con una miscela di strumenti e opzioni diverse, compresi quelli che si possono toccare. In questa sezione esamineremo alcuni strumenti analogici per la produttività che vi aiuteranno a mantenervi organizzati.

8) Pianificatore giornaliero tipo Inchiostro + Volt L'agenda Ink + Volt è una delle mie preferite. È robusta, ha un aspetto gradevole (ma non aziendale) ed è chiaramente focalizzata sugli obiettivi, compresi quelli mensili, settimanali e giornalieri.

Mi dà un'ampia visualizzazione della mia vita, dalle riunioni di lavoro agli appuntamenti personali, e mi aiuta a fissare obiettivi personali e di lavoro. È un'ottima combinazione per ottenere un esito positivo in entrambi i settori.

Il planner Ink + Volt presenta anche sfide mensili che aiutano a migliorare la qualità della vita.

**Altre opzioni consigliate

9) Giornale come Leuchtturm1917 /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/09fd6c1c9359b5d8cadaae12e5dd178b.jpg

/$$$img/

Cosa, niente Moleskine? No, via le pagine bianche e via i puntini. I notatori incalliti si rivolgono a questo strumento perché è letteralmente molto più facile collegare i punti.

I puntini danno agli scrittori una separazione naturale tra le righe e le idee. È anche molto più facile creare colonne.

I punti sono ottimi anche per il bullet journaling mania.

Altre opzioni:

10) Schede e note adesive

Se volete puntare tutto sul sistema organizzativo analogico, allora vi serviranno schede e foglietti adesivi note adesive . Saranno utili per scrivere note e promemoria veloci e anche per impostare gli obiettivi.

Le schede non sono molto spesse, quindi potete tenerle nell'orlo del vostro diario e portarle con voi. Le note adesive possono essere tenute vicino al computer e aiutano a lasciare promemoria per gli altri.

Alcune persone possono anche usano le schede di indice per creare il proprio Sistema GTD che... di nuovo... non raccomandiamo necessariamente.

Le schede e i post-it sono ottimi per il brainstorming e l'ideazione, ma non mi fiderei a gestire tutti i dettagli del progetto. In definitiva, non sono sicuri per le vostre idee.

Potrebbero essere spazzate via, cadere nel cestino e poi essere svuotate dagli addetti alle pulizie la sera. Non ha senso.

Ma se devo comprare schede e note adesive, preferisco quelle grandi, in modo da poter scrivere molto.

Opzioni:

**Conclusione: Quali sono gli strumenti organizzativi più adatti a voi?

Quando cercate strumenti organizzativi, dovrete trovare un equilibrio tra ciò che è giusto per voi personalmente e ciò che potreste usare per la vostra azienda o il vostro posto di lavoro.

Questi strumenti organizzativi possono aiutarvi in entrambe le circostanze, dipende solo dalla loro scalabilità o meno. Un diario vi aiuterà a mantenere l'organizzazione personale, ma sarà difficile da condividere con i vostri compagni di squadra (a meno che non facciate delle foto!).

Gli strumenti più collaborativi come ClickUp possono aiutarvi a tenere le vostre attività personali, le note e gli elenchi di cose da fare, ma anche a condividere attività e idee con gli altri membri del team.

Da fare con post-it e schede non è così facile.

**Altre risorse per la collaborazione