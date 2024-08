10 migliori programmi di elaborazione testi nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Quando partecipate a una conferenza virtuale o quando il vostro capo inizia a dispensare i suoi consigli preferiti per la produttività, cosa fate? Aprite un documento digitale e prendete nota. 📝

... probabilmente con lo stesso software di elaborazione testi che usate dalla prima superiore. 👀

Il software di videoscrittura non è più quello di una volta, è migliore.

Questi strumenti si sono evoluti al di là delle noiose schermate vuote che ci sentivamo costretti a usare. Ora l'elaborazione dei testi può essere divertente!

Modifica di testi ricchi, formattazione dinamica, assistenza alla scrittura intuitiva e le funzionalità/funzione di collaborazione sono alcuni dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di un software di elaborazione testi di alto livello. Ma la parte migliore? È anche incredibilmente conveniente.

Seguiteci mentre ci immergiamo in ogni funzionalità/funzione indispensabile per la videoscrittura e nei 10 migliori software di videoscrittura per ogni team, stile di scrittura e caso d'uso! Completate con confronti dettagliati di funzionalità/funzione, pro e contro, prezzi, valutazioni e altro ancora!

Cos'è un software di elaborazione testi?

Il software di elaborazione testi è un'applicazione utilizzata per acquisire, formattare e modificare qualsiasi modulo di scrittura, che si tratti di pensieri generali, note di riunione, procedure operative standard o bozze di email. La vostra mente potrebbe pensare immediatamente alla macchina da scrivere, ma i vantaggi del software di elaborazione testi vanno ben oltre. Grazie al moderno sviluppo di software di project management da fare, grazie a strumenti di collaborazione e a un design intuitivo, il software di videoscrittura può fare più di quanto abbiate mai pensato! Potete modificare un documento insieme ai vostri colleghi, organizzare i documenti per categoria condividere i documenti tramite semplici collegamenti e dare sfogo alla propria creatività con una ricca formattazione. E al giorno d'oggi, questo è solo il minimo indispensabile!

Il fatto è che al giorno d'oggi ci sono moltissimi software di elaborazione testi tra cui scegliere.

Anzi, scommettiamo che mentre parliamo ve ne vengono in mente alcuni! Potreste anche avere una top three!

Ma con il numero di funzionalità/funzione nuove, flessibili ed entusiasmanti che vengono aggiunte ogni giorno agli strumenti di videoscrittura, è importante sapere che cosa cercare nel software che preferite, in ordine al vostro caso d'uso e al miglior rapporto qualità/prezzo.

Cosa cercare nei programmi di elaborazione testi?

Tutto questo parlare di funzionalità/funzione avanzate ci porta a chiederci: da cosa dipendono queste funzionalità?

Non dovete accontentarvi delle funzionalità/funzione di base con cui siamo cresciuti. Non è nemmeno necessario spendere un occhio della testa per accedere a un software potente che può portare i vostri documenti molto più lontano!

Più membri del team modificano contemporaneamente un documento in ClickUp Docs

Ecco un elenco delle nostre funzionalità preferite e indispensabili da cercare nel vostro prossimo software di videoscrittura:

Facilità d'uso : Assicuratevi che il software sia facile da imparare, da condividere con gli altri e che supporti in modo efficiente le funzioni più utilizzate

: Assicuratevi che il software sia facile da imparare, da condividere con gli altri e che supporti in modo efficiente le funzioni più utilizzate Basato su cloud e con una modalità offline affidabile : Sono cose che succedono! Può capitare di perdere la connessione wifi, di dover cambiare dispositivo o di dover condividere i propri documenti sul posto. Il software basato su cloud e la funzione offline assicurano che questi ostacoli non rappresentino un vero problema

: Sono cose che succedono! Può capitare di perdere la connessione wifi, di dover cambiare dispositivo o di dover condividere i propri documenti sul posto. Il software basato su cloud e la funzione offline assicurano che questi ostacoli non rappresentino un vero problema Funzionalità/funzione di collaborazione : Queste funzionalità consentono di modificare e sviluppare documenti in tempo reale con il team! Con chiarezza e senza sovrapposizioni. E considerate un bonus se potete anche taggare il vostro team o commentare il vostro testo

: Queste funzionalità consentono di modificare e sviluppare documenti in tempo reale con il team! Con chiarezza e senza sovrapposizioni. E considerate un bonus se potete anche taggare il vostro team o commentare il vostro testo Autorizzazioni personalizzate e condivisione : Soprattutto se lavorate spesso con stakeholder, client o altri dipartimenti, è importante avere la possibilità di scegliere chi può modificare, visualizzare o dare accesso al vostro lavoro

: Soprattutto se lavorate spesso con stakeholder, client o altri dipartimenti, è importante avere la possibilità di scegliere chi può modificare, visualizzare o dare accesso al vostro lavoro Storia delle versioni : Questo è il modo per mantenere una traccia cartacea digitale. Inoltre, se si commette un errore, si ha la possibilità di tornare indietro e ripristinare il testo

: Questo è il modo per mantenere una traccia cartacea digitale. Inoltre, se si commette un errore, si ha la possibilità di tornare indietro e ripristinare il testo Integrazioni: Più integrazioni ci sono, più informazioni si possono inserire nei documenti! Inoltre, le integrazioni multiple con il software di videoscrittura scelto consentono di accedere ai documenti praticamente da qualsiasi luogo e da qualsiasi altro strumento

Create wiki dettagliati, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

10 Migliori esempi di software di elaborazione testi gratis nel 2024

Non c'è motivo per cui il vostro software di videoscrittura non possa essere entusiasmante, dinamico o collaborativo.

Gli editor digitali e la condivisione dei documenti hanno fatto molta strada nell'ultimo decennio e abbiamo tonnellate di software da mostrare per questa crescita! La sfida consiste nel trovare uno strumento che sia adatto alle vostre esigenze specifiche e che si allinei con il vostro stile di lavoro.

Da fare? Si fa riferimento a questo elenco!

Abbiamo cercato e testato i migliori software di videoscrittura per offrirvi 10 dei nostri preferiti in base alle loro migliori funzionalità/funzioni, limiti, limiti di frequenza, valutazioni e altro ancora!

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

ClickUp è il programma all-in-one per eccellenza strumento di produttività per i team di tutti i settori per centralizzare il loro lavoro in un'unica piattaforma collaborativa. ClickUp è noto per la sua ricca serie di funzionalità/funzione completamente personalizzabili, tra cui un sistema integrato di gestione delle risorse editor di documenti per creare qualsiasi cosa, da semplici elenchi di cose da fare a wiki dettagliati, per poi collegarli direttamente al flusso di lavoro.

Con la possibilità di convertire il testo in attività realizzabili, di incorporare dati da praticamente qualsiasi altro strumento di lavoro e di collaborare ai documenti in tempo reale, ClickUp Documenti è lo strumento di elaborazione testi ideale per team, studenti e aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp AI per aiutare a scrivere testi convincenti, fare brainstorming, modificare, correggere, riepilogare/riassumere note e altro ancora!

Funzioni avanzate di videoscrittura e gestione del lavoro in tutto il mondoogni piano tariffarioanche Free Forever

Incorporare media, tabelle, segnalibri e persino altri documenti in ClickUp Docs per dare più contesto e valore alle vostre roadmap e basi di conoscenza

Il rilevamento dal vivo in ClickUp Docs consente ai team di modificare, contribuire e commentare lo stesso documento in tempo reale

Collegate i documenti alle attività e aggiungete widget per aggiornare automaticamente i flussi di lavoro dal vostro editor di documenti

Trasforma il testo evidenziato inelementi di azione e delegateli al team con il threadcommenti e Menzioni* Centinaia dimodelli per qualsiasi caso d'usocompresi alcuni creati appositamente per ClickUp Docs

Condivisione facile e sicura tramite URL per qualsiasi ospite, collaboratore o anche per l'accesso pubblico

Oltre 1.000 integrazioni per incorporare il lavoro in ClickUp Docs praticamente da qualsiasi luogo

Pagine annidate e opzioni di stile per creare gerarchie visive all'interno di ogni documento

ClickUp contro

Può essere necessario un periodo di adattamento per imparare tutte le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Azienda : Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (5.680+ recensioni)

4,7/5 (5.680+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.540+ recensioni)

2. Microsoft Word

via Microsoft WordMicrosoft Word è un potente elaboratore di testi che consente a chiunque di creare documenti Word, fogli di calcolo, email e altro ancora. Fa parte del programma Microsoft Office Suite, che facilita l'integrazione con altre produttività Microsoft come Excel e PowerPoint.

Word offre diverse funzionalità/funzioni per aiutarvi ad essere organizzati, come ad esempio modelli per diversi tipi di documenti formali e strumenti di modifica avanzati. È possibile aggiungere immagini, tabelle, grafici, link ipertestuali e altri supporti per migliorare l'aspetto dei documenti MS Word. Il programma offre anche molte funzionalità per rendere più efficiente la creazione di documenti, come il correttore automatico, il correttore ortografico e il thesaurus.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Word

Spazio di archiviazione OneDrive per salvare e accedere ai documenti da qualsiasi luogo

Collaborazione in tempo reale per condividere e modificare con altri utenti

Controllo ortografico e grammaticale

App mobile

Limiti di Microsoft Word

Le funzioni sulla barra degli strumenti sono diverse da versione a versione

Molte funzionalità/funzione dei moduli di Word non vengono trasferite e causano l'interruzione del formato durante la stampa dei documenti

Prezzi di Microsoft Word

Microsoft Word è disponibile in versione standalone a $$$a 159,99 o con una sottoscrizione a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Word

Capterra: 4,7/5 (1.600+ recensioni)

4,7/5 (1.600+ recensioni) G2: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

3. Documenti Google

via Documenti GoogleDocumenti Google è un elaboratore di testi online che facilita la creazione e la modifica di documenti professionali. Con collaborazione in tempo reale strumenti di collaborazione in tempo reale, Documenti Google fornisce una piattaforma per gruppi di persone per collaborare a un singolo progetto assicurando che tutti siano aggiornati sullo stato del documento. Sono inoltre disponibili funzionalità/funzione come i modelli e l'automazione della formattazione per dare al documento un aspetto professionale.

Con Google Documenti, gli utenti possono monitorare le modifiche, i commenti e i suggerimenti mentre effettuano revisioni e modifiche. Tutti i documenti creati in Google Documenti vengono automaticamente salvati nel cloud, in modo da potervi accedere da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Quindi, che siate su un dispositivo desktop o mobile, potete continuare a lavorare!

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google

menzioni per individuare persone, file ed eventi rilevanti

Smart Compose aiuta a scrivere più velocemente con meno errori

Applicazioni di terze parti con strumenti di project management

Risposte ai commenti da Gmail

Limiti dei documenti Google

Limiti sulle dimensioni dei documenti

Non adatto come sistema di base di conoscenza scalabile

Prezzi dei documenti Google

Google Documenti è gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Documenti Google

Capterra: 4.7/5 (27.000+ recensioni)

4.7/5 (27.000+ recensioni) G2: N/A

4. Grammatica

via Grammatica Grammarly è un assistente di scrittura dotato di IA. Aiuta a identificare e correggere rapidamente errori di grammatica, ortografia, punteggiatura e altri tipi di scrittura. Grammarly offre suggerimenti durante l'utilizzo di app desktop o siti web, tra cui Gmail, ClickUp, LinkedIn, Documenti Google e altro ancora!

Con Grammarly, si riceve un feedback sulla propria scrittura in tempo reale, in modo da poterla migliorare all'istante. Inoltre, grazie alla sua profonda conoscenza degli argomenti grammaticali e della linguistica, potete fidarvi del fatto che la vostra prossima reportistica o il vostro progetto saranno curati e professionali. Con Grammarly è facile concentrarsi su ciò che è importante: creare contenuti forti e convincenti.

Scopri il top_ software di collaborazione sui contenuti !

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Guida allo stile per catturare voce e stile per documenti coerenti

Snippet di testo per inserire frasi e paragrafi in tutti i flussi di lavoro

Rilevatore di toni per una comunicazione efficace

Editor in-app per caricare i documenti

Limiti di Grammarly

Non lavora per tutte le app e i siti web

Sottoscrizione mensile costosa

Prezzi di Grammarly

Piano Free : Piano gratuito : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità : Piano di qualità

: : : : : : : : Premio : $12/mese

: $12/mese Business: $15/membro al mese

Valutazioni e recensioni di Grammarly

Capterra: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) G2: 4.6/5 (1.200+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Grammarly_

!

5. Ufficio WPS

via Ufficio WPS WPS Office è una suite per ufficio completa che fornisce gli strumenti e le funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente tutti i documenti, i file e le presentazioni. Supporta i formati di file più diffusi ed è compatibile con PC e dispositivi mobili. Con WPS Office, gli utenti possono creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni in un'interfaccia intuitiva e facile da usare.

Include anche potenti strumenti di gestione dei documenti come temi colore, annotazioni, divisione di documenti PDF e conversione di formati. Il software dispone anche di funzionalità avanzate di collaborazione che consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso file.

Le migliori funzionalità/funzione di WPS Office

oltre 100.000 modelli organizzati per categorie

Assistenza in diverse lingue

Estrazione del testo

Creazione di filigrana

Limiti di WPS Office

Capacità limitata di gestirediversi stili di lavoro e preferenze

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di WPS Office

WPS Standard: gratis

gratis WPS Pro: $23,99 per 6 mesi o $35,99 per 1 anno

Valutazioni e recensioni di WPS Office

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

6. Dropbox Carta

via Carta di DropboxCarta Dropbox offre un modo semplice per iniziare un progetto. La funzionalità di trascinamento e rilascio consente agli utenti di suddividere attività complesse in parti facilmente gestibili. Da invitando i compagni di squadra a collaborare ai progetti tutti possono contribuire alla conversazione, commentare i lavori degli altri e fare brainstorming in tempo reale.

La funzionalità Master Documenti consente a chiunque di creare un hub per altri documenti. Per progetti complessi o a lungo termine, l'organizzazione dei documenti fin dall'inizio aumenta la produttività. Il programma offre un modo efficiente per accedere e gestire tutti i documenti collegati, creando dei link. Non è necessario perdere tempo a cercare i file. Cercate o navigate all'interno del documento principale!

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox Paper

Barra di ricerca per trovare i documenti visualizzabili pubblicamente associati all'indirizzo email di un membro del team

Scorciatoie da tastiera per evidenziare testi specifici

Modelli personalizzati per moduli standard

Tabella dei contenuti generata automaticamente

Limiti di Dropbox Paper

Limiti alle dimensioni di caricamento dei file in un account Dropbox

Gli utenti di base possono accedere solo a tre dispositivi per volta

Prezzi di Dropbox Paper

Plus : $9,99/mese per 1 utente

: $9,99/mese per 1 utente Famiglia : $16,99/famiglia al mese per un massimo di 6 utenti

: $16,99/famiglia al mese per un massimo di 6 utenti Professionale : $16,58/mese per 1 utente

: $16,58/mese per 1 utente Standard : $15/utente al mese per 3+ utenti

: $15/utente al mese per 3+ utenti Avanzato : $24/utente al mese per 3+ utenti

: $24/utente al mese per 3+ utenti Azienda: Contattare Dropbox per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Dropbox Paper

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

4,4/5 (oltre 100 recensioni) G2: 4,1/5 (oltre 4.400 recensioni)

7. Notion

via NotionNotion è un'area di lavoro basata su documenti per note, attività, documenti e database. È uno strumento versatile come un elaboratore di testi per monitorare qualsiasi informazione, da attività cardine del progetto e promemoria di attività, piani di viaggio e idee personali.

Il sistema operativo di Notion consente di organizzare facilmente tutto ciò di cui si ha bisogno di tenere traccia. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop, è possibile impostare rapidamente aree di lavoro personalizzate, adatte a qualsiasi tipo di progetto o obiettivo. Inoltre, Notion permette di collegare diversi database e note, creare liste di controllo, incorporare media e altro ancora.

Scopri il meglio_ Alternative di Notion !

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

piattaforme iOS, Windows, browser web e MacOS

Calendario, schede Kanban, elenchi e visualizzazioni a galleria

Notion IA per l'assistenza alla scrittura

Collegamento bidirezionale

Limiti della notion

Piani premium costosi rispetto ad altri word processor presenti in questo elenco

Limitate funzionalità di project management e di gestione delle attività

Prezzi di Notion

Piano Free

Plus : $8/utente al mese, fatturati annualmente

: $8/utente al mese, fatturati annualmente Business : $15/utente al mese, con fatturazione annuale

: $15/utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: Contattare Notion per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

Capterra: 4,7/5 (1.100+ recensioni)

4,7/5 (1.100+ recensioni) G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

8. Coda

via CodaCoda è un potente editor di documenti per la creazione e la gestione dei contenuti. Con Coda è possibile creare documenti da zero, modificare quelli esistenti, monitorare le modifiche, collaborare con altri in tempo reale e condividerli in sicurezza. L'editor offre un intervallo di strumenti che aiutano a scrivere in modo fluido e veloce, tra cui la formattazione del testo, la modifica delle immagini, le tabelle e i link ipertestuali.

Coda è dotato anche di funzionalità/funzione integrate per la collaborazione, in modo da poter invitare gli altri a partecipare ai progetti e discutere facilmente le modifiche. Grazie all'interfaccia facile da usare e agli strumenti intuitivi, Coda è un elaboratore di testi per chiunque voglia creare documenti professionali!

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Blocchi per aggiornare i documenti in Bacheca

Dashboard per visualizzare i dati in connessione

Integrazioni con Google Calendar e Slack

Modelli di base trascinabili e rilasciabili

Limiti di Coda

Non scalabile come database di documenti rispetto ad altri word processor

Integrazioni limitate con altre app

Prezzi di Coda

Piano Free : Piano gratuito

: Pro : $10/mese per Doc Maker, addebitato annualmente

: $10/mese per Doc Maker, addebitato annualmente Teams : $30/mese per Doc Maker, fatturati annualmente

: $30/mese per Doc Maker, fatturati annualmente Azienda: Contattare Coda per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Coda

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Bonus:_ **Confronto Coda vs. Airtable

9. Evernote

via EvernoteEvernote è un'applicazione online per prendere note per aiutarvi a essere più produttivi e organizzati. Con Evernote è possibile memorizzare qualsiasi cosa, da note di testo a immagini, video e registrazioni audio. È anche possibile aggiungere promemoria e leggere pagine web offline. Evernote è disponibile per diverse piattaforme, compresi i dispositivi mobili. Inoltre, dispone di un'estensione Web Clipper per il browser!

Indipendentemente dal tipo di progetto a cui si sta lavorando, Evernote semplifica la gestione dei dettagli. Che si tratti di un brainstorming su nuove idee di contenuto o di pianificare una riunione aziendale, Evernote vi dà la libertà di catturare, organizzare e sincronizzare tutte le informazioni. Grazie a funzionalità/funzione quali tag e categorie ricercabili, avrete gli strumenti per trovare ciò che vi serve, quando vi serve. Connessione tra Evernote e ClickUp **per gestire le note in un unico posto!

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Visualizzazione del calendario per collegare orari e note

Scanner di documenti per non usare la carta

Funzioni di date di scadenza e promemoria

Integrazione di Google Calendar

Limiti di Evernote

Numero limitato di modelli salvati su tutti i piani

Piano Free con limite a 50 note per utente

Prezzi di Evernote

Piano Free : Piani personali

: Personale : $10,84/mese, addebitato annualmente

: $10,84/mese, addebitato annualmente Professionale : $14,17/mese, fatturati annualmente

: $14,17/mese, fatturati annualmente Team: $20,83/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.700 recensioni)

4,4/5 (oltre 7.700 recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 1.900 recensioni)

10. LibreOffice

via LibreOffice LibreOffice è una suite per ufficio open source gratuita, progettata per completare più facilmente le attività quotidiane. È un prodotto open-source, cioè gratis e disponibile per tutti gli utenti. LibreOffice include programmi per l'elaborazione di testi, la creazione di presentazioni, la modifica di fogli di calcolo, la manipolazione di database, la modifica di formule, il disegno e altro ancora.

Insieme, questi provider offrono un'esperienza utente intuitiva e aiutano gli utenti a creare il loro lavoro migliore. Con LibreOffice è possibile sviluppare reportistica finanziaria, fogli di calcolo, presentazioni e altro ancora. Se desiderate maggiori funzioni, sono disponibili estensioni attraverso il repository di LibreOffice.

Le migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice

Editor di formule per inserire formule matematiche e scientifiche

API LanguageTool per il controllo della grammatica

Estensioni per il formato OpenDocument (ODF)

Modelli personalizzati

Limiti di LibreOffice

Interfaccia obsoleta rispetto ad altri programmi di videoscrittura gratis

Non scalabile come database di documenti a lungo termine

Prezzi di LibreOffice

LibreOffice è gratuito

Valutazioni e recensioni di LibreOffice

Capterra: 4,3/5 (oltre 1.600 recensioni)

4,3/5 (oltre 1.600 recensioni) G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Controlla questi_

**alternative a LibreOffice_

!

ClickUp-Il miglior strumento di elaborazione testi per il mio lavoro

È ora di chiedere di più al vostro software di elaborazione testi, ClickUp Documenti vi mostrerà come. 🙂

Modificate con il team, trasformate i vostri pensieri in attività realizzabili e collegate i vostri documenti direttamente al flusso di lavoro, il tutto senza lasciare il vostro editor! Nessun altro elaboratore di testi è in grado di aumentare il valore dei vostri documenti come ClickUp. Ma la parte migliore? ClickUp fa tutto questo gratis.

Accedete a ClickUp Docs, ad attività illimitate, a tonnellate di modelli e risorse, a più di 1.000 integrazioni e a molto altro ancora quando iscrivendosi oggi a ClickUp .