10 modelli gratuiti di dichiarazione dei problemi in Word e ClickUp

Indipendentemente dal titolo della vostra posizione, la risoluzione dei problemi fa probabilmente parte della vostra descrizione del lavoro. Dai gestori del team IT agli agenti amministrativi delle organizzazioni governative, tutti dobbiamo affrontare problemi che minacciano di far deragliare i nostri oggetti.

Uno dei modi migliori per ottenere un esito positivo è avere un processo in atto per identificare e rispondere ai rischi potenziali. Molti titolari e manager aziendali scelgono come opzione efficace la dichiarazione dei problemi. Questi strumenti evidenziano i problemi esistenti, offrono un contesto e sono concepiti per generare una discussione sulle soluzioni.

Qui spiegheremo cosa fanno i modelli di dichiarazione dei problemi e discuteremo quando usarli. Inoltre, vi mostreremo cosa cercare quando ne scegliete uno e condivideremo 10 modelli gratuiti di dichiarazione del problema da utilizzare in ClickUp e Word. 👀

Che cos'è un modello di dichiarazione del problema?

Una dichiarazione di un problema è una strumento di project management che descrive un problema esistente che deve essere risolto. Spiega lo stato attuale, delinea la soluzione desiderata e analizza la portata del processo necessario per raggiungere l'obiettivo finale.

Si tratta di una strumento di processo che incoraggia la creatività nello sviluppo di potenziali soluzioni ai problemi, piuttosto che evidenziare una soluzione specifica.

Un modello di dichiarazione del problema facilita la raccolta delle informazioni necessarie e la loro presentazione ai membri del team interessati. In questo modo, tutti i partecipanti al progetto conoscono l'obiettivo e possono partecipare alla creazione di una mappa per risolvere il problema. 💡

Ecco i quattro elementi chiave di una dichiarazione del problema:

Stato attuale: Spiegare brevemente il problema attuale, nel modo più conciso possibile, e delineare una soluzione per il problemadichiarazione di lavoro progetto

Spiegare brevemente il problema attuale, nel modo più conciso possibile, e delineare una soluzione per il problemadichiarazione di lavoro progetto Obiettivo ideale: Come sarebbe la situazione senza il problema esistente? Descrivete qual è il vostro obiettivo finale nel trovare una soluzione praticabile

Come sarebbe la situazione senza il problema esistente? Descrivete qual è il vostro obiettivo finale nel trovare una soluzione praticabile **Analizzare come il problema si ripercuote sui diversi membri del team e sull'ambiente di lavoroobiettivi dell'azienda. Determinate anche le conseguenze di una mancata soluzione del problema

**Una dichiarazione del problema non deve necessariamente elencare le soluzioni. Invece, si concentra sulla fornitura di un contesto per la ricerca, in modo che il team possa sviluppare le risposte in modo creativo

Cosa rende un buon modello di dichiarazione del problema?

Non tutti i modelli di dichiarazione del problema sono uguali. È bene sceglierne uno che spieghi brevemente il problema, evidenzi l'obiettivo finale e offra spazio per una discussione creativa.

Un buon modello di dichiarazione del problema:

Inizia con un obiettivo: Fornisce al team un oggetto a cui tendere. Evidenziare più risultati e fornire un contesto per la soluzione ideale utilizzando un modello di dichiarazione del problema efficace

Fornisce al team un oggetto a cui tendere. Evidenziare più risultati e fornire un contesto per la soluzione ideale utilizzando un modello di dichiarazione del problema efficace Spiegare il problema specifico e lo stato attuale : Un buon modello di problem-solving evidenzierà come il problema impedisca di raggiungere l'obiettivo dichiarato

Un buon modello di problem-solving evidenzierà come il problema impedisca di raggiungere l'obiettivo dichiarato **Identificare le lacune di conoscenza: non è possibile trovare una soluzione se non si dispone di tutti i dati rilevanti. Usate il modello per descrivere quali informazioni vi mancano e quali dati vi servono per trovare possibili soluzioni

Evitare di proporre una soluzione specifica: l'obiettivo è generare idee e discussioni creative. Un problema può avere più di una soluzione, quindi invece di proporre una soluzione unica, offrite un quadro di riferimento per trovare risposte e idee

10 modelli di dichiarazione dei problemi da usare nel 2024

La stesura di una dichiarazione dei problemi richiede tempo, soprattutto se la si usa ripetutamente come parte dei flussi di lavoro. Per ridurre i tempi di creazione di questi utili documenti, è possibile ricorrere a modelli di problem statement.

Questi pratici strumenti consentono di delineare facilmente il problema e di trasformarlo in informazioni attuabili, ottenendo il contributo del team.

Siete pronti a migliorare i vostri processi? Abbiamo raccolto 10 dei migliori modelli di dichiarazione del problema per semplificare il modo in cui rispondete e vi adattate ai problemi. Dai reportistici sugli incidenti ai piani di riparazione, fino alla risoluzione dei problemi dei clienti, troverete ciò che vi serve per affrontare i problemi più importanti per la vostra azienda.

Ecco i migliori modelli di dichiarazione dei problemi da utilizzare sia che lavoriate nell'IT per il governo, che dirigiate una piccola agenzia di prodotti o che siate a capo delle risorse umane di un'azienda di medie dimensioni. 🛠️

1. Modello di dichiarazione dei problemi del cliente ClickUp

Modello di dichiarazione del problema del cliente di ClickUp

Utilizzare Modello di dichiarazione del problema del cliente di ClickUp per identificare i problemi più comuni dei clienti per sviluppare la produttività e servizi che rispondano meglio alle prospettive e alle esigenze del cliente. Compilare il profilo del cliente per monitorare le diverse esigenze del pubblico.

Successivamente, analizzate ciò che quel tipo di cliente desidera e quali sono gli ostacoli che gli impediscono di raggiungere i propri obiettivi durante la fase di viaggio del cliente . Assicuratevi di fornire un contesto sul perché di questi punti dolenti, oltre a una proposta di soluzione.

Create nuove pagine per ogni problema e condividetele con i membri del team interessati. Generate attività di ClickUp per suddividere il lavoro di squadra in base al reparto e utilizzate le diverse visualizzazioni di ClickUp per mantenere il team in orario e monitorare i risultati tra i vari problemi. ✅

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Modello per l'analisi delle cause principali di ClickUp

Prima di poter mappare un esito positivo, è necessario anticipare la causa principale di un problema. Create una dichiarazione concisa del problema e migliorate il vostro processo decisionale utilizzando il modello Modello per l'analisi delle cause profonde di ClickUp .

Questo modello di dichiarazione del problema suddivide il problema più grande in un elenco di problemi, rendendoli più facili da assegnare ai vari membri del team. È uno strumento efficace per prevedere i problemi e porre le basi per evitare che deraglino il progetto.

Utilizzate i nove campi personalizzati per redigere esempi di dichiarazione del problema e attività che il team deve affrontare. Aggiungete priorità ai problemi più urgenti e accedete alla visualizzazione Necessità d'azione per visualizzare gli stati di avanzamento e per monitoraggio dei problemi che devono ancora essere affrontati.

3. Modello di piano d'azione ClickUp A3

Modello di piano d'azione ClickUp A3

Come un responsabile del progetto , un piano d'azione è il vostro migliore amico. Evidenzia gli stakeholder, fornisce una tabella di marcia verso l'esito positivo e offre metriche per valutare le prestazioni.

Con Modello di piano d'azione A3 di ClickUp il modello di piano d'azione A3 di ClickUp permette di mappare progetti a lungo termine, organizzandosi e migliorando la produttività. Quando si utilizza questo modello di dichiarazione del problema, si inizia con un brainstorming per identificare e definire il problema aziendale.

È possibile collaborare con altri membri del team tramite Documenti di ClickUp . Dopo questo passaggio, è possibile raccogliere dati, sviluppare una soluzione e creare un piano d'azione.

Grazie ai tipi di visualizzazione delle dichiarazioni dei problemi di ClickUp, è possibile monitorare obiettivi, sequenze e passaggi d'azione. Inoltre, i quattro campi personalizzati permettono di gestire le attività con ripartizione per reparto, complessità, stato e tipo. 📝

4. Modello di piano d'azione per la bonifica di ClickUp

Modello di piano d'azione per la bonifica di ClickUp

Creare un piano d'azione per le azioni correttive utilizzando Modello di piano d'azione per la correzione di ClickUp . Dai processi ideativi e metodologici all'esecuzione e all'integrazione nei flussi di lavoro, questo modello semplifica l'elaborazione di soluzioni anche per i problemi più complessi.

Utilizzate il modello per identificare i passaggi di riparazione e per automatizzare l'assegnazione delle attività ai membri del team interessati. Valutate i livelli di rischio e aggiungete tag di priorità alle attività che devono essere affrontate immediatamente.

Sviluppate un piano d'azione utilizzando campi personalizzati per ciascun rischio e monitorate lo stato di avanzamento utilizzando i seguenti strumenti Lista di controllo di ClickUp . Questi elenchi di cose da fare si popolano all'interno dell'attività, facilitando la suddivisione delle attività ripetitive e l'integrazione delle procedure aziendali nei flussi di lavoro di bonifica.

5. Modello di reportistica ClickUp After Action

Modello di reportistica ClickUp dopo l'azione

Che siate a metà di un lungo progetto o che ne abbiate appena concluso uno, dovete valutare il processo e apportare modifiche per il futuro. Il Modello di reportistica post azione di ClickUp è utile per determinare cosa è andato bene, decidere cosa deve essere migliorato e generare nuovi flussi di lavoro per semplificare il processo.

Questo semplice modello di una pagina evidenzia i partecipanti al progetto, le basi del progetto, la portata del progetto e i risultati basati sui dati del progetto.

Incorporate questo modello nei vostri flussi di lavoro come parte di un passaggio di revisione. Il modello è uno strumento eccellente per preparare le revisioni dei dipendenti, poiché elenca le azioni intraprese e documenta il flusso di lavoro complessivo del team. Utilizzate questo strumento per valutare l'efficacia dei vostri flussi di lavoro e se ci sono state interruzioni durante il processo.

Il modello di reportistica ClickUp After Action vi aiuta anche a celebrare l'esito positivo del team. Mentre è facile concentrarsi su ciò che è andato storto, questo modello mette in evidenza le cose che sono andate bene e i membri del team che si sono comportati bene .

È possibile sottolineare le aree in cui i dipendenti hanno evitato problemi di budget, superato problemi di gestione delle risorse e adattato i flussi di lavoro per mantenere il progetto in linea. 🌻

6. Modello di segnalazione di incidente di lavoro ClickUp

Modello di rapporto ClickUp sugli incidenti di lavoro

Uno dei più grandi sfide del project management è la gestione della sicurezza e la corretta registrazione degli incidenti sul lavoro. Con Il modello di ClickUp per la segnalazione degli incidenti sul lavoro consente di raccogliere le segnalazioni degli incidenti e di compilare le procedure di mitigazione in un unico spazio di facile accesso.

Nella scheda attività, è possibile raccogliere informazioni su un incidente specifico e scegliere tra 13 campi personalizzati, tra cui quelli fondamentali come la data dell'incidente, le parti coinvolte e la posizione. Se sono state coinvolte le autorità locali, è possibile aggiungere informazioni sui contatti degli agenti e sui dettagli della reportistica della polizia.

Oltre a registrare le informazioni pertinenti, è possibile suggerire un'azione correttiva per migliorare i processi e prevenire il ripetersi dell'incidente.

Questo modello presenta anche sette diversi tipi di visualizzazione, in modo da poter ottenere le informazioni necessarie a colpo d'occhio. Ad esempio, la visualizzazione del riepilogo/riassunto dell'incidente è eccellente per ottenere una rapida panoramica dell'accaduto.

Le visualizzazioni Bacheca e Reportistica consentono di tenere sotto controllo le soluzioni e il modo in cui si sta lavorando.

7. Modello di rapporto di risposta agli incidenti ClickUp

Modello di rapporto di risposta all'incidente di ClickUp

Con il Modello di reportistica sugli incidenti di ClickUp il modello di rapporto di risposta agli incidenti di ClickUp è più facile che mai identificare le minacce, elaborare i passaggi per affrontare il rischio e sviluppare le conoscenze acquisite durante il processo di risposta agli incidenti. Il modello comprende un approccio semplice e graduale alla creazione di un report sugli incidenti, con sezioni dedicate ai rischi, ai passaggi successivi, al contenimento, all'eliminazione, al recupero e alle lezioni apprese.

Con questo modello è possibile segnalare gli incidenti esistenti, monitorare le soluzioni proposte e raccogliere informazioni in modo da poter modificare le procedure per affrontare meglio gli incidenti futuri. Inoltre, grazie ai cinque campi personalizzati, è possibile tenere traccia dei documenti di supporto e conservare una traccia di audit di chi ha creato, approvato o rivisto un rapporto sugli incidenti.

La documentazione è preziosa anche in caso di problemi legali. 👩🏿‍⚖️

8. Modello di rapporto sugli incidenti IT di ClickUp

Modello di rapporto d'incidente ClickUp IT

Sia che lavoriate nella gestione dei prodotti o che siate a capo di un team IT, sapete quanto sia importante tenere sotto controllo i rischi. Con Modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp è possibile monitorare facilmente i bug e i problemi software che influiscono sulle prestazioni del sistema IT.

I 14 campi personalizzati offrono un elevato grado di personalizzazione. Ciò significa che è possibile sfruttare questo modello per soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda.

Quando si utilizza questo modello, è necessario ottenere informazioni sulla minaccia informatica compilando le informazioni di base del problema, compresi i sistemi software interessati, le piattaforme e le versioni di build. Quindi, evidenziate la gravità di ogni incidente e spiegatene le ragioni e l'impatto.

Infine, tracciate un percorso di soluzioni e utilizzate i dati raccolti per informare il vostro processo di gestione degli incidenti.

9. Modello di dichiarazione di problemi in Word da Campione.net

via Campione.net

Le dichiarazioni sui problemi sono un ottimo modo per generare nuove idee, supportare un processo di pensiero creativo e ottenere il consenso di vari membri del team in diversi reparti.

Questo modello di dichiarazione dei problemi di Sample.Net è compatibile con MS Word, Google Documenti e Powerpoint. Presenta un layout di una pagina che spiega il problema esistente, una descrizione del problema, i rischi e le idee di soluzione.

Utilizzate questo modello per progettare i processi di pensiero e fare brainstorming creativo con il vostro team. Ogni persona può visualizzare il proprio punto di vista specifico mentre si lavora insieme per sviluppare soluzioni al problema e alla mano. 🏆

10. Documenti Google Ricerca Problem Solving Modello di Template.net

via Modello.net

Questo semplice modello di dichiarazione del problema di ricerca facilita la stesura di una rapida analisi di un problema esistente e offre supporto per la ricerca di soluzioni. È disponibile come documento Google, Apple Pages o MS Word.

Risparmiate tempo nel formattare e utilizzate questo modello per compilare rapidamente le sezioni relative alla descrizione, ai rischi e alla soluzione dei vostri esempi di dichiarazione del problema.

Il modello presenta funzionalità di personalizzazione del marchio in modo da poter aggiungere il logo dell'azienda e le informazioni di contatto se si sta condividendo questo documento con un'agenzia esterna che supporta il processo di risoluzione. Modificate la combinazione di colori e lo stile dei font per abbinarli ad altra documentazione aziendale e per soddisfare gli standard di branding.

Risolvi i problemi in modo rapido ed efficace con ClickUp

Con questi modelli di dichiarazione dei problemi, sarete sulla buona strada per diventare un leader e un dipendente più efficace. Dalla reportistica sugli incidenti e il monitoraggio dei problemi IT alla generazione di discussioni su come risolvere i problemi più comuni dei clienti, questi modelli renderanno sicuramente più facile la vostra vita lavorativa. Provate ClickUp oggi stesso per creare una dichiarazione del problema che dia slancio alla vostra azienda e costruisca le basi per prodotti e servizi migliori. Sfogliare centinaia di modelli gratuiti per migliorare il vostro stile di project management, aiutarvi nella reportistica sugli incidenti e monitorare le prestazioni di tutti i vostri oggetti. ✨