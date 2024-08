Le 10 principali competenze di gestione dei prodotti che ogni Product Manager dovrebbe possedere

Manager della produttività (PM) devono padroneggiare molte aree chiave per costruire prodotti apprezzati dai clienti. Le persone che vogliono passare a un ruolo di prodotto stanno annegando in un mare di articoli che cercano di rispondere a domande davvero basilari come:

La gestione del prodotto fa per te?

Come si fa a dire che la gestione dei prodotti fa per te?

Se fa per voi, come potete passare dal vostro ruolo attuale a quello di product manager?

Trovare la risposta a queste domande può essere difficile, con tante informazioni contrastanti in circolazione. Da fare per sapere quale informazione vi aiuterà a rispondere a queste domande?

Dopo aver trascorso un po' di tempo online, scoprirete che i responsabili della produttività hanno bisogno di molteplici competenze per avere successo nel loro lavoro. È un po' opprimente e intimidatorio.

Da fare per sapere se si possiedono queste competenze e se si può diventare un product manager? Seguiteci mentre vi illustriamo 10 importanti competenze di gestione dei prodotti necessarie per avere successo nel vostro ruolo!

Quali sono le competenze più importanti per la gestione dei prodotti?

Forse starete pensando: quali sono le competenze da fare per iniziare una carriera nella gestione dei prodotti? O cosa cercano davvero i responsabili delle assunzioni? 🤔

Per rispondere a questa domanda, il team di Upraised ha analizzato più di 200 descrizioni delle mansioni di manager di prodotto (JD) e ha identificato 300 delle competenze più comuni. Le abbiamo poi raggruppate in dieci competenze che sono davvero il fulcro di un ruolo da product manager.

Abbiamo anche consultato esperti del settore gestione della produttività campo, che ci ha aiutato a raccogliere le competenze chiave richieste dai datori di lavoro quando selezionano i candidati all'inizio della loro carriera.

Competenze di gestione del prodotto richieste ai responsabili della produttività via Sollevato Le sei competenze più importanti che possono aiutare a passare a un ruolo di product manager sono:

Senso del prodotto Capacità di comunicazione Comprensione tecnica Risoluzione dei problemi5. Pensiero strategico e basato sui dati Orientamento al risultato

Ecco come la competenza in queste dieci abilità di produttività differisce tra i top product manager e i product manager medi:

via Upraised

Ecco un'analisi di glossario sulla gestione del prodotto per sapere tutto sulla gestione dei prodotti prima di continuare a leggere.

Top 10 delle competenze di gestione del prodotto

Competenze difficili per i product manager

Le hard skills si acquisiscono attraverso l'istruzione formale, i programmi di formazione o sul lavoro. Queste sono le hard skill necessarie per diventare un product manager di successo:

1. Senso del prodotto

Il senso del prodotto è la capacità di un product manager di comprendere il problema e di identificare tutte le possibili soluzioni, nonché di sapere quali soluzioni scegliere in base a vincoli quali tempo, risorse, budget e segmento di utenti.

Questo aspetto è particolarmente critico per i product manager con competenze tecniche. Quanto più approfondita è la conoscenza del dominio, tanto meglio si può comprendere l'universo dei prodotti spazio delle soluzioni per un determinato problema . È un'abilità che si può acquisire e affinare con il tempo.

2. Comprensione tecnica

Come product manager, non è necessario imparare il codice, ma Da fare una conoscenza di base di come vengono costruiti i prodotti. Per questo motivo, dovreste anche capire come occuparvi dei vostri progetti durante il ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, dovete sapere come condurre ricerche di mercato per conoscere le tendenze del mercato o del settore. Le ricerche di mercato vi aiuteranno a scrivere i requisiti del prodotto, a definire i casi limite e a lavorare efficacemente con il team di ingegneri.

In questo modo potrete capire quali richieste sono fattibili e il lavoro richiesto per realizzare una funzionalità/funzione, in modo da stabilire meglio le priorità. In qualità di product manager, è fondamentale acquisire familiarità con diversi strumenti di gestione del prodotto, come ad esempio ClickUp .

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

L'apprendimento di processi specifici all'interno di questi strumenti consente di definire i requisiti dei prodotti e di comprenderne le carenze.

Soft skills per i product manager

Le soft skills sono la capacità di un individuo di interagire e relazionarsi con altre persone. I product manager di successo possiedono le seguenti competenze fondamentali per la gestione dei prodotti:

3. Capacità interpersonali

Un product manager deve ottenere il consenso degli stakeholder per piani e progetti. Una forte capacità di comunicazione consente di influenzare e comunicare meglio con gli altri, compreso il team commerciale.

Inoltre, aiuta a gestire e ottimizzare la documentazione relativa al prodotto. Comunicare le informazioni critiche permette a tutti gli stakeholder di conoscere le che il processo di sviluppo del prodotto è in corso .

4. Risoluzione dei problemi

Il problem-solving è la capacità di scomporre un problema complesso in parti e di aiutarlo a identificare la causa principale.

Come product manager, dovete identificare il problema giusto da risolvere prima di buttarvi nella soluzione. Il più delle volte avrete a che fare con problemi complessi e confusi.

Ecco perché le capacità di problem solving sono molto richieste in questo ruolo. I product manager hanno spesso il compito di trasformare il problema in una dichiarazione chiara che il resto dell'azienda possa comprendere.

5. Pensiero strategico e guidato dai dati

I dati sono il nuovo petrolio che alimenta un approccio incentrato sul cliente in ogni organizzazione. Dato che tutto ruota intorno ai dati, questa competenza consente di essere regolarmente aperti a nuove conoscenze.

Questo vi permette di sapere cosa funziona e cosa no. È una delle competenze più importanti per i product manager, perché i dati aiutano a rispondere a domande quali:

Chi è il vostro cliente?

Da dove viene il prodotto?

Da fare, cosa ne pensano?

L'orientamento ai dati consente di trovare un migliore compromesso tra attività urgenti e non urgenti. Questa abilità consente di affinare il pensiero strategico e la capacità di stabilire le priorità.

E nel frattempo, si diventa più sicuri di prendere decisioni informate con i dati.

6. Orientamento al risultato

Alla fine della giornata, è il risultato che conta.

L'orientamento al risultato aiuta a stabilire le priorità delle attività che apportano il massimo valore in rapporto al tempo investito per completarle. È necessario utilizzare al meglio le risorse disponibili e completare le attività entro il tempo stabilito, il che indica che si è orientati al risultato.

4 Competenze bonus per la gestione dei prodotti

7. Mentalità incentrata sull'utente

La capacità di entrare in empatia con gli utenti e di avere una mentalità incentrata sull'utente è fondamentale per i product manager per creare prodotti che forniscano valore e soddisfino le esigenze degli utenti, risultando in tassi di soddisfazione e adozione più elevati.

8. Delegato

Una delega efficace porta a creare fiducia all'interno del team e favorisce il lavoro di squadra; i gestori del team possono concentrarsi su attività strategiche e guidare il processo di sviluppo del prodotto nel suo complesso, con il risultato di uno sviluppo più efficiente ed efficace.

9. Pensiero critico

Il pensiero critico è una parte fondamentale della gestione dei prodotti. I product manager utilizzano il pensiero critico per analizzare i dati, valutare le opzioni, prendere decisioni e risolvere i problemi.

Devono essere in grado di identificare i rischi e le opportunità potenziali, di generare soluzioni creative a sfide complesse e di pensare in modo critico in ordine allo sviluppo del prodotto le migliori strategie di produttività . I responsabili della produttività devono anche essere in grado di assumere rischi calcolati senza sacrificare la qualità del prodotto o mettere in pericolo la sicurezza degli utenti.

10. Apprendimento continuo

L'apprendimento continuo aiuta i product manager a rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie, sulle tendenze del mercato e sul comportamento degli utenti, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati, di creare prodotti innovativi e di fornire un valore reale, nonché di affermarsi come forti leader di prodotto.

Da fare per aumentare le possibilità di essere assunti?

La gestione dei prodotti è un'attività affascinante percorso di carriera . Per essere un product manager di successo, è necessario sviluppare competenze che consentano di condurre collaborazioni interfunzionali tra i vari settori ingegneri , marketing e team commerciali , dirigenti dell'azienda e utenti.

Ora cerchiamo di capire in che modo queste competenze contribuiscono a fare di voi un product manager migliore. I due tipi di competenze di cui i product manager hanno bisogno per eccellere in questo campo:

Hard skills (cioè competenze tecniche)

Soft skills (cioè capacità analitiche e interpersonali)

Sia le hard skills che le soft skills sono importanti quando si cerca un lavoro. In qualità di potenziali candidati, sappiate che saranno necessarie alcune soft skills e hard skills che avete acquisito nelle vostre esperienze passate.

Queste competenze sono chiamate competenze trasferibili. Indicano la vostra capacità di Da fare, anche se il vostro profilo non corrisponde al 100% alla descrizione del lavoro. Tali competenze vi rendono una risorsa preziosa per qualsiasi azienda.

Da cosa si capisce che il Product Management fa per voi?

Il primo passaggio consiste nel capire il vostro livello di competenza in ciascuna di queste abilità.

Iniziate con il test KYS (Know Your Self) per capire se siete in grado di diventare product manager. Questo test test di competenza rivela le vostre caratteristiche comportamentali e attitudinali sulla base di una serie di 49 domande. Vi aiuterà a conoscere meglio i vostri punti di forza e i punti deboli di queste dieci competenze fondamentali del product manager!

Se ottenete un punteggio superiore a 50 senza alcun background di produttività, è fantastico! Significa che nel vostro ruolo attuale avete alcune delle competenze necessarie per avere successo come product manager. Ma per coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50, non c'è da preoccuparsi!

Quel punteggio significa semplicemente che avete bisogno di lavorare sulle vostre competenze e il test vi indicherà i vostri punti ciechi per aiutarvi. Quindi, come potete sviluppare le vostre competenze per diventare un product manager competente e di successo?

Come sviluppare le competenze di gestione dei prodotti

Sia che proveniate da un background non tecnico o tecnico, c'è un corso che può aiutarvi a sviluppare queste competenze.

Si tratta di un programma di 16 settimane che offre una formazione di tipo produttivo e prepara al ruolo di product manager. Ecco come il corso di Upraised vi prepara al ruolo di product manager:

Percorso di apprendimento organizzato

Casi di studio e incarichi

Dopo aver appreso ulteriori informazioni sulla gestione dei prodotti, utilizzare un uno strumento di project management per aiutarvi a mappare la vostra visione del prodotto, costruire roadmap di prodotto, allineare risorse del team e molto altro ancora.

ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzione e una piattaforma completamente personalizzabile per aiutarvi a gestire il vostro lavoro in modo più efficiente e a diventare un product manager esperto. Potete anche approfittare degli strumenti di apprendimento e delle risorse che offre, tra cui blog sulla produttività , a Guida di ClickUp per i responsabili della produttività e webinar per aiutarvi a gestire il ciclo di vita del prodotto .

E se volete avere una struttura solida con cui iniziare, ClickUp ha modelli di gestione del prodotto pronti per essere utilizzati.

Quindi, sia che stiate cercando di passare a un ruolo di gestione dei prodotti internamente, sia che stiate iniziando un ruolo junior, dedicare il tempo necessario a livellare le vostre competenze e utilizzare gli strumenti giusti può aiutarvi a dare il vantaggio necessario per diventare un product manager di esito positivo e competitivo.

