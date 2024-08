100 termini essenziali di gestione del prodotto dalla A alla Z

Che cosa è la produttività ?

Anche dieci anni fa, avreste potuto avere cento risposte diverse a questa domanda. E, a modo loro, tutte avrebbero avuto ragione!

A produttività del product manager sono cresciute fino a diventare un ruolo da "Jack-Of-All-Trades", in cui si mescolano competenze UX, tecniche e aziendali per seguire l'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione al lancio e persino agli aggiornamenti futuri.

Sembra molto? Perché lo è. 😳

Tuttavia, è un ottimo momento per essere un product manager perché sono in molto richiesti e in una professione in continua evoluzione, c'è sempre qualcosa di nuovo ed entusiasmante da imparare.

Ecco perché questo glossario sulla gestione dei prodotti è utile. 🤓

Il numero di termini applicabili in questo elenco sarà diverso per ognuno e dipenderà dalle esigenze del vostro prodotto, dalle dimensioni della vostra azienda, dal budget e dalla sequenza del progetto .

Ma anche se solo alcuni di questi termini sono rilevanti per voi, i termini rimanenti possono aiutarvi a identificare le aree di crescita, a prevedere il titolo del vostro prodotto e a conoscere i modi in cui i product manager aiutano le aziende a raggiungere i loro obiettivi.

A-E Criteri di accettazione di Epica

Accettazione Criteri

Cliente accettato, definizione di terminato (Da fare)

I criteri di accettazione sono un insieme di condizioni che il software deve soddisfare per essere accettato da un cliente o da uno stakeholder. In ultima analisi, i titolari del prodotto determinano se la funzionalità/funzione fa ciò che gli utenti vogliono che faccia, ovvero se serve allo scopo previsto dalla storia dell'utente.

Agile

Questo termine si riferisce alla metodologia di sviluppo del prodotto in cui i team lavorano a una serie di attività in tempi brevi e gestibili, chiamati sprint. Ci sono 12 principi Agile che ruotano intorno al feedback frequente, alla soddisfazione del cliente, all'aumento della velocità di sviluppo del software e alla flessibilità.

C'è molto da fare per creare un team di prodotto agile e molti termini di questo elenco vi aiuteranno a metterli insieme!

Sviluppo Agile del Prodotto

sviluppo agile del software gestione agile del progetto Agile Software Management, Agile Project Management, Agile Methodology, Agile Method, Agile Approach, Agile Way

È una tecnica di project management che consente agli sviluppatori di creare un modello di prodotto funzionante in poche settimane.

Sembra un po' stressante, vero? In realtà, questo metodo è estremamente popolare e ogni team ha il suo tocco speciale quando si tratta del suo unico framework Agile!

Un Team agile suddividono il progetto in cicli di sviluppo più piccoli, chiamati iterazioni o sprint.

Alla fine di ogni sprint, il team è in grado di consegnare un prodotto funzionante con le funzionalità/funzioni essenziali, pronto per ricevere i feedback e i suggerimenti degli utenti. Il team prende questi suggerimenti e li include nello sprint successivo!

Questo ciclo continua fino alla creazione di un software finale che delizia i clienti. vedoila'! Diversi altri framework si sono ramificati da metodologie Agili come Scrum , Kanban, Lean e XP.

ART: Agile Release Train

Un Agile Release Train è costituito da più team di sviluppo software Agile che lavorano per affrontare progetti di grandi dimensioni su scala aziendale. Questo richiede molte persone, circa 50-125 membri del team che si concentrano su diverse parti del progetto.

Come i team Scrum, un Agile Release Train lavora a raffica, ma a differenza dei team Scrum, queste raffiche durano molto più a lungo. 🤯

Test alfa

L'alpha testing è il primo test end-to-end di un prodotto per garantire che il prodotto lavori correttamente e faccia ciò che deve fare. Considerate l'alpha testing come la prima opportunità di valutare le prestazioni e la funzione del prodotto rilasciato.

B

Backlog

A arretrato è un elenco di nuove funzionalità, aggiornamenti, correzioni di bug, ecc. che sono richiesti dall'utente. Il titolare del prodotto ha il compito di stabilire la priorità degli elementi del backlog e decide su quali elementi lavorare all'inizio di ogni iterazione.

Test beta

Mentre l'alpha testing è il primo test della funzione del prodotto, il beta testing è il momento in cui gli utenti reali possono testare il prodotto alla ricerca di eventuali bug o difetti prima del lancio. Il beta testing è l'ultima fase prima del rilascio del prodotto, quindi è meglio risolvere ogni potenziale problema mentre il prodotto è ancora in un'impostazione controllata.

Se anche voi siete stati bambini di teatro, pensate al beta testing come all'ultima prova generale prima della prima.

Bug

difetti Bug sono comportamenti non voluti o inaspettati nel software e possono verificarsi in qualsiasi fase del ciclo di vita di un prodotto anche dopo il rilascio! I collaudatori, gli utenti o i tecnici del controllo qualità possono scoprire dei bug e, mentre alcuni possono essere risolti immediatamente, altri possono richiedere un po' di tempo.

BI: Business Intelligence

Strategie di gestione, analisi e interpretazione dei dati per prendere decisioni informate. Questi dati includono in genere un intervallo di fonti come reportistica di settore, feedback dei clienti, dati di utilizzo e ricerche sui concorrenti.

Grafico Burndown

grafico di Burndown di rilascio, Grafico di Burndown di Sprint Un grafico di burndown aiuta i project manager Agile a monitorare la quantità di lavoro rimasto nel progetto e il tempo rimanente per completare il lavoro, misurando il tempo rimanente in uno sprint in base al numero di attività non completate.

Uno strumento per il project management agile come ClickUp può fornire una linea di avanzamento proiettata sul grafico di burndown che evidenzia come sarebbe lo stato di avanzamento del progetto se il team lavorasse allo stesso ritmo.

C

Svolta

bruciatura dei clienti

È il numero o la percentuale di clienti che annullano la sottoscrizione, non la usano o scelgono di non rinnovare il prodotto. Questo può danneggiare i vostri ricavi ricorrenti, quindi è meglio cercare la radice del problema!

Verificate con i vostri clienti eventuali feedback o problemi che potrebbero avere: potrebbe essere una soluzione semplice!

Analisi dei concorrenti

Valutare i punti di forza e di debolezza di prodotti simili di concorrenti diretti o indiretti. Tenete a mente questa analisi quando definite il vostro valore unico!

Revisione del concetto

Si tratta dell'idea iniziale di un nuovo prodotto e del processo di revisione da parte dei product manager e degli stakeholder di diversi concetti di prodotto per decidere quale sarebbe l'esito più positivo.

Integrazione continua

consegna continua

L'integrazione continua è una pratica Agile in cui gli sviluppatori aggiungono costantemente il loro codice al sistema principale. I professionisti dello sviluppo lavorano in modo indipendente su una funzionalità/funzione e, una volta completata, la testano per individuare eventuali bug. Dopo aver superato i test automatizzati, viene aggiunta al software finale.

Distribuzione continua

Simile all'integrazione continua e al CI, la distribuzione continua è una strategia per ridurre i tempi tra la scrittura del codice e la sua aggiunta al software finale. Analogamente ai test e ai rilasci automatizzati, questa pratica Agile aiuta a garantire che i difetti e i feedback possano essere affrontati in modo tempestivo.

Sviluppo

Il processo di creazione di un nuovo prodotto, di implementazione di una nuova iterazione o di aggiunta di funzionalità/funzione per migliorare l'esperienza del cliente con il prodotto esistente.

Sviluppatori

Mentre i designer creano l'aspetto, la sensazione e la funzione di un prodotto, gli sviluppatori sono responsabili della realizzazione di questi piani.

Trasformazione digitale

adozione digitale

Aggiornamento dei processi aziendali tradizionali per sfruttare le nuove tecnologie digitali. Ciò serve a rendere le aziende più efficienti, accessibili a un maggior numero di clienti e scalabili. Questo processo può richiedere anni per essere completato e richiede una strategia mirata per mantenere e migliorare l'esperienza del cliente dell'azienda.

Disruption

prodotto fondamentalmente nuovo

Tecnologia, produttività o pensiero innovativo che dà vita a un nuovo settore o mercato in concorrenza con uno esistente.

Pensiero divergente

Brainstorming di modi nuovi, unici e creativi per risolvere un problema esistente.

E

Ecosistema

Un gruppo di prodotti separati destinati a essere utilizzati insieme per ottenere un valore maggiore o per risolvere un gruppo di problemi correlati.

Epica

storie epiche

Un epica è un'idea o una funzionalità/funzione che può essere suddivisa in storie utente più piccole, come gli incredibili anni di Harry Potter a Hogwarts, suddivisi in sette fantastici libri.

Universale via GIPHY Nello sviluppo di un prodotto, un'epica chiamata "Migliorare l'interfaccia utente mobile" può essere composta da tre storie utente: "Aggiungere un carrello mobile", "Ottimizzare la velocità" e "Font coerente".

Ogni user story può essere suddivisa in attività gestibili e, data la sua dimensione, sarà consegnata in più sprint.

F-J Funzionalità/funzione a Lavori da fare terminati

Funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzione del vostro prodotto sono le caratteristiche e le capacità che fanno sì che il vostro prodotto funzioni e si distingua da altri prodotti simili presenti sul mercato.

Verifica delle funzionalità/funzione

Una verifica delle funzionalità è un esame delle caratteristiche (tratti e funzioni) del vostro prodotto per vedere quanti clienti le utilizzano e con quale frequenza. Questi audit sono spesso rappresentati in un grafico o in una tabella e le informazioni possono essere raccolte da sondaggi, interviste ai clienti, dati di utilizzo online o strumenti di analisi.

Punteggio della funzionalità/funzione

È un altro modo di classificare le funzionalità basato solo sulle metriche delle prestazioni, senza l'apporto del feedback o delle recensioni dei clienti. I punteggi delle funzionalità sono determinati dall'esito positivo di una funzionalità in aree quali le vendite, la fidelizzazione dei clienti, l'efficienza e il tempo necessario per lo sviluppo.

FDD: Sviluppo guidato dalle funzionalità/funzione

Questo framework agile struttura il processo di sviluppo del software interamente intorno alle funzionalità/funzione completate. Lo sviluppo del prodotto viene suddiviso in parti più piccole (funzionalità/funzione) che mirano a soddisfare una diversa esigenza del cliente.

G

Grafico Gantt

cronologia del progetto

Grafico a barre orizzontali che visualizza la sequenza delle attività all'interno della Sequenza del progetto e può mostrare quali attività sono in corso di svolgimento dipendenza l'uno dall'altro. Ogni attività ha una data di inizio e una data di fine, in modo che il team non superi le scadenze.

Obiettivo

obiettivo di impronta, Obiettivo di iterazione

Nella gestione del prodotto, obiettivi possono essere molto più specifici della semplice conclusione del prodotto in tempo o della consegna di un prodotto di qualità che le persone utilizzeranno. Ogni sprint è tipicamente chiuso da un obiettivo specifico, ovvero il risultato desiderato che il team Scrum vuole ottenere da quelle attività.

È comune che questi obiettivi siano un modello di lavoro del software che può essere mostrato agli stakeholder.

Gli strumenti di project management agile hanno funzionalità/funzioni integrate che possono aiutare a monitorare gli obiettivi dello sprint in tempo reale!

GOOB: Esci dall'edificio

In breve, questo acronimo significa riunire il cliente dove si trova. I team di prodotto spesso testano e utilizzano la produttività in impostazioni controllate, ma i clienti non lo fanno. Uscendo dall'edificio, potrete conoscere i vostri clienti nell'ambiente in cui utilizzeranno il vostro prodotto.

GTM: Strategia Go-To-Market Si tratta di un piano strategico e tattico che illustra come un'azienda intende

gestire il rilascio di un prodotto con esito positivo . Questo piano include prezzi, strategie commerciali, mappa del percorso del cliente, marketing, budget, supporto clienti e altro ancora.

H

Prodotto hardware

L'hardware si riferisce agli strumenti tangibili e alle attrezzature meccaniche coinvolte nello sviluppo o nell'utilizzo della produttività. Può trattarsi dei pezzi fisici di un computer e degli elementi necessari per utilizzarlo, come la tastiera, il monitor o il mouse.

I

Gestione delle idee

È il processo di raccolta, selezione e analisi delle idee destinate a migliorare la produttività. Le idee possono provenire dal feedback dei clienti, dai partner o internamente e avere priorità diverse.

Ideazione

Il processo di creazione di nuove idee e la loro concretizzazione attraverso sessioni di brainstorming, elenchi o mappa mentale .

Prodotto incrementale

innovazione incrementale

È un modello di sviluppo in cui ogni iterazione si basa sulla versione precedente senza sostituirla. Sebbene ogni nuova versione sia una variante migliorata della precedente, il prodotto precedente è ancora funzionale.

Intuitivo

design intuitivo

Un prodotto intuitivo si inserisce facilmente nel quadro mentale e nelle abitudini di lavoro esistenti del cliente. L'uso è naturale e l'acquisizione è rapida.

Integrazione

Quando un'applicazione può integrarsi con un'altra significa che i due software possono sincronizzarsi con i dati e il flusso di lavoro dell'altro.

J

JTBD: Lavori da fare (terminati)

Si riferisce al lavoro o all'attività che un cliente sta cercando di completare per comprendere meglio i problemi che deve affrontare e le motivazioni che lo spingono a cercare una soluzione.

K-O Punteggio Kaizen to Opportunity

Kaizen

Kaizen è il concetto di ricerca costante di aree di miglioramento basate sull'esperienza del membro del team nell'utilizzo del prodotto.

Kanban

Invece di lavorare in iterazioni fisse e pianificate come in Scrum, i team Kanban lavorano su attività di priorità ogni volta che arrivano. È un framework Agile altamente visivo con l'obiettivo di avere un flusso di lavoro costante senza colli di bottiglia.

I Teams aggiungono un limite al numero di attività su cui si può lavorare contemporaneamente (noto come limite di WIP), in modo che il team non sia multitasking e non rallenti la produttività.

Bacheca Kanban

lavagna online, lavagna, lavagna di sughero

A Bacheca Kanban è una lavagna fisica o visiva divisa in 3-4 colonne per visualizzare tutti i lavori all'interno del progetto. Ogni colonna di una lavagna Kanban rappresenta uno stato dell'attività, che va da "Da fare", "In corso" e "Terminato".

In Kanban, ogni attività è visualizzata come una nota adesiva o una scheda. Ogni volta che un membro del team termina un'attività, la scheda viene spostata nella colonna corrispondente.

si può vedere 20 altri esempi di essi qui.

Modello Kano

Prioritizzazione delle funzionalità/funzione del prodotto in base alla probabilità che soddisfino il cliente. Confrontando la probabilità di soddisfazione con il costo di sviluppo, il team di prodotto può determinare se è strategico aggiungerla alla roadmap.

KPI: Indicatori chiave di prestazione KPI sono le metriche quantitative più influenti utilizzate per determinare l'esito positivo della produttività. L'esito positivo, la produttività, le metriche relative ai clienti e il numero di nuovi utenti sono KPI comuni, ma le metriche più critiche da prendere in considerazione dipendono dal tipo di prodotto e dal suo scopo esclusivo.

L

Sviluppo prodotto snello

sviluppo di software snello

Principi e pratiche che ottimizzano il processo di sviluppo. È stato ispirato dal approccio alla produzione snella introdotto da Toyota negli anni '50.

per saperne di più la gestione snella dei progetti e i principi della leggerezza nei nostri articoli dedicati.

Valore della Vita

valore della vita del cliente, CLV, CLTV

È la stima delle entrate totali che un cliente crea per un'azienda nel corso dell'intera relazione. È il modo in cui le aziende determinano il rapporto costo-efficacia dell'aggiunta e del supporto clienti nel tempo.

Ciclo di vita

Ogni fase dell'esistenza di un prodotto, dall'idea iniziale, attraverso lo sviluppo, le iterazioni, la crescita e l'eventuale declino.

M

MRD: Documento sui requisiti di mercato

Documento scritto dal product manager che definisce strategicamente la domanda e i requisiti di un prodotto. L'MRD include la visione del prodotto, il traguardo di mercato, personas dell'utente soluzioni e le possibili produttività del vostro prodotto.

MVP: Prodotto Minimo Vitale

Si tratta di un prodotto nelle prime fasi di sviluppo che ha funzionalità/funzione sufficienti a soddisfare l'idea del prodotto. Anche con un numero minimo di funzionalità/funzione, prima riuscite ad attirare i clienti sul vostro prodotto, prima potrete ricevere feedback e migliorare le iterazioni future.

Mockup

I mockup sono disegni realistici o modelli fisici del prodotto, ma da fare senza le funzioni. Sono una rappresentazione visiva o una raffigurazione di ciò che il team immagina per il prodotto.

MRR: Ricavi ricorrenti mensili

Il calcolo delle entrate generate ogni mese, ovvero tutte le entrate correnti divise in un numero mensile.

N

Ricerca del bisogno

Identificare le aree in cui i clienti hanno bisogno di una soluzione. A tal fine è necessario conoscere ed entrare in empatia con i clienti per individuare i problemi che devono affrontare e il modo in cui il vostro prodotto potrebbe colmare la lacuna.

NPS: Punteggio netto di promozione

È il metodo che consiste nell'utilizzare un semplice sondaggio per determinare la soddisfazione dei clienti nei confronti del vostro prodotto. Chiedere ripetutamente ai clienti di valutare il vostro prodotto su una scala da 0 a 10 in diverse fasi del customer journey può aiutarvi a ottenere un punteggio più generale o dettagliato.

O

OKR: Oggetti e risultati chiave

Simili ai KPI, Oggetti e risultati chiave sono utilizzati per misurare i risultati dei prodotti, ma gli OKR si basano sull'impostazione di obiettivi o traguardi chiari da monitorare e valutare in un arco di tempo stabilito.

Punteggio dell'opportunità

Questa strategia viene utilizzata per identificare le funzionalità/funzioni che i clienti ritengono necessarie ma che faticano a utilizzare in modo efficiente. Cercando continuamente aree di opportunità nel vostro prodotto, potete aumentare la fedeltà dei clienti e attrarne di nuovi!

P-T Pivot a tema

Perno

Cambiare la strategia o la direzione aziendale a causa di scoperte sul mercato del prodotto, di difetti nella strategia originale o della pressione della concorrenza.

Priorità

Classificare in ordine di importanza gli elementi o le iniziative presenti nel backlog per decidere quali sviluppare successivamente.

Produttività

Ecco perché siamo qui! Il vostro prodotto è un elemento o un servizio che risolve il problema di un cliente o soddisfa un bisogno. Un prodotto può essere scaricabile o fisico, gratis o acquistabile, o una combinazione di entrambi!

Scoperta del prodotto

La scoperta del prodotto nasce da una profonda comprensione dei clienti per creare prodotti che risolvano i problemi chiave che essi affrontano regolarmente. Una comprensione completa delle esigenze dei clienti può aiutarvi a dare priorità ai prodotti che sviluppate e a garantire che ci sia un mercato per essi.

Analisi dei prodotti

Dati quantitativi oggettivi raccolti da strumenti integrati per capire come i clienti utilizzano i vostri prodotti. Questi dati analitici possono includere il tempo trascorso dagli utenti per completare determinate azioni, una mappa del percorso dell'utente con il vostro prodotto o le funzionalità/funzioni più utilizzate.

Crescita guidata dal prodotto

Si tratta dell'utilizzo di un prodotto come attrazione principale per attirare i clienti. Un'azienda può offrire un uso limitato dei propri prodotti gratuitamente, con la possibilità di aggiungere altre funzionalità a un costo aggiuntivo, oppure offrire una versione di prova gratuita in cui i nuovi clienti possono utilizzare un prodotto al massimo per un periodo di tempo determinato, prima di avere la possibilità di pagare nuovamente l'accesso.

Product Manager

Un product manager assiste il team Agile nel processo di sviluppo dall'inizio alla fine. Le loro principali responsabilità comprendono:

affrontare i problemi del processo di sviluppo

garantire che il team rispetti le scadenze del progetto

collaborare con altri dipartimenti dell'azienda come quello commerciale, il marketing e il servizio clienti

impara come i responsabili di prodotto utilizzano ClickUp .

Produttività del prodotto

I ruoli di product ops sono stati creati per aiutare i team interfunzionali a lavorare in modo efficiente. Possono assistere nelle interviste ai clienti per la ricerca, supervisionare i controlli di qualità, snellire i processi di sviluppo o lavorare a fianco dei team del supporto.

Proprietario del prodotto

proprietario

Questi sono i membri chiave di un progetto Agile o Team Scrum. Decidono la visione e le funzionalità del software finale, ma le funzionalità non vengono scelte per capriccio!

Comprendono attentamente le esigenze e i requisiti del cliente e aggiungono questi elementi al backlog del prodotto, ricevono il feedback dei clienti e lo trasmettono al team di sviluppo.

PRD: Documento sui requisiti di produttività Questo documento suddivide l'intero processo di sviluppo. Include le capacità, il design, la descrizione e i dettagli della produttività del prodotto. Questo documento descrive tutto ciò che il prodotto deve avere prima di essere rilasciato o considerato finito.

Roadmap del prodotto

Una roadmap del prodotto è un quadro conciso dell'intero piano del progetto. Invece di annegare nei dettagli, una roadmap consente di visualizzare il calendario del prodotto, le attività cardine e gli oggetti.

Evidenziando le chiavi del piano, il roadmapping aiuta il team a rimanere in linea con le attività future.

Specifiche del prodotto

Questo documento è simile a un PRD, ma più conciso e diretto. Può contenere progetti o informazioni chiave sul pubblico del prodotto, ma serve soprattutto a spiegare perché si sta costruendo il prodotto o la funzionalità/funzione, gli obiettivi e come si misurerà l'esito positivo.

Prototipo

Mentre un mockup è un disegno o una rappresentazione fisica dell'aspetto di un prodotto, un prototipo è un modello iniziale sviluppato in modo tale che i clienti possano testarne la funzione.

Q

Garanzia di qualità

È il processo di un'azienda per garantire e migliorare la qualità della produttività in tutte le fasi di sviluppo di un prodotto. L'assicurazione della qualità è un approccio proattivo che aiuta le aziende a fornire prodotti di alta qualità con un'esperienza utente positiva.

R

Piano di rilascio

A piano di rilascio mostra tutte le funzionalità/funzione che saranno incluse nella prossima release, insieme a una data di rilascio stimata e di solito si estende per un periodo di alcuni mesi. Consideratelo come il trailer di un progetto Agile.

Retrospettiva

riunione retrospettiva, retrospettiva di sprint

A retrospettiva è una Riunione Scrum in cui il team analizza le proprie prestazioni alla fine dello sprint.

Il team utilizza metriche, grafici e reportistica Agile per capire dove eccelle e dove deve migliorare.

Strumenti di project management agile offrono grafici e diagrammi accurati per aiutare il team ad affrontare una retrospettiva di sprint.

S

Scrum

gestione dei progetti Scrum Scrum è un Metodologia agile in cui i team lavorano in brevi periodi di lavoro della durata di circa 2-4 settimane, chiamati sprints, per consegnare un prodotto pronto per il feedback dei clienti.

I team di Sprints stabiliscono piani e tengono riunioni regolari per assicurarsi che tutti sappiano cosa stanno facendo e per rimanere in cima al processo all'interno dello sprint.

$$$a Split-Test e A/B Test

Test per confrontare le prestazioni di due varianti tra loro. I test A/B sono spesso utilizzati nella gestione dei prodotti per identificare l'opzione più performante. Ad esempio, se venissero testate due varianti di una nuova interfaccia utente, la variante con il maggior coinvolgimento dell'utente vincerebbe il test A/B.

Sprint

Iterazioni

Gli sprint sono brevi periodi di lavoro che aiutano i team a rimanere in carreggiata durante lo sviluppo di un prodotto. Di solito durano circa 2-4 settimane e comportano diverse attività che aiutano a raggiungere il prossimo punto di controllo importante sulla Sequenza del progetto.

Fase-Gate

processo di Porta-Stadio

Si tratta di suddividere il processo di sviluppo del prodotto in diverse fasi, tra cui scoping, business case, sviluppo, test e lancio. Esaminando lo stato di avanzamento di queste fasi, è possibile determinare come il prodotto passerà alla fase successiva.

Stakeholder

Si riferisce a chiunque, al di fuori del team, sia in connessione con il progetto. Potrebbe trattarsi di un investitore, un account manager, un team commerciale o un client.

Punti storia

A punto storia è un'unità assegnata a una storia utente per esprimere la quantità di tempo ed energia necessaria per quel lavoro. Quindi un numero più alto indica un'attività più difficile che richiederebbe più tempo. Si tratta di una tecnica di stima relativa, il che significa che i numeri vengono assegnati a ogni attività in base al confronto con altre attività simili.

Analisi SWOT Analisi SWOT è un metodo di piano per considerare in modo strategico e proattivo i possibili punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce per il vostro prodotto. I punti di forza e di debolezza del prodotto sono spesso fattori interni, mentre le opportunità e le minacce si riferiscono a fattori esterni (ad esempio il mercato, i concorrenti, le possibili tendenze).

T

Responsabile tecnico del prodotto

Il responsabile tecnico del prodotto lavora più a stretto contatto con i team di ingegneri che con quelli commerciali o aziendali e dispone di un background tecnico per assistere gli aspetti di sviluppo del progetto.

Tema

Il tema del prodotto è un piano di alto livello per il vostro prodotto. In genere può essere riepilogato dall'obiettivo del prodotto o dalla risposta alla domanda "quale problema risolve questo prodotto?"

U-Z Caso d'uso a punteggio Zeta

Caso d'uso

Si tratta di uno scenario semplice e molto probabile che spiega come un cliente utilizzerebbe il vostro prodotto per risolvere un problema. Sebbene si tratti di esempi ipotetici, sono sufficientemente comuni da risultare credibili o riferibili e aiutano a dimostrare la necessità e il valore di diverse parti del vostro prodotto.

Ricerca sugli utenti

Il processo di comprensione delle esigenze dei clienti attraverso l'osservazione di come svolgono attività, utilizzano altri prodotti e imparano i loro processi di pensiero.

UX: Esperienza dell'utente

Un riepilogo delle interazioni del cliente con un prodotto. Il vostro UX comunicherà come una persona si è sentita mentre usava il vostro prodotto, il suo atteggiamento verso l'uso, la facilità e le sfide.

Persona utente

L'utente persona è un cliente immaginario che rappresenta l'utente ideale del vostro prodotto. Si tratta di un'istantanea completa del vostro traguardo, che comprende l'età, la professione, la fase della carriera, eventualmente la posizione geografica e i problemi comuni che devono affrontare.

Flussi utente

Sono rappresentazioni visive del percorso che un utente compie per completare le attività di un'applicazione. Solitamente rappresentata in un grafico o in un diagramma, la mappatura di un flusso utente aiuta i team a creare interfacce più intuitive e a ottimizzare il processo che i clienti compiono per completare una serie di attività.

Storia dell'utente

obiettivi dell'utente

Si tratta di una breve descrizione di una specifica funzionalità/funzione del prodotto che i clienti potrebbero trovare utile. Le tipiche storie dell'utente possono avere un aspetto simile a questo:

in qualità di (nome/tipo dell'utente), voglio (fare una cosa), in modo da poter (raggiungere un obiettivo)._

In pratica, una spiegazione informale delle funzionalità/funzione che qualcuno vuole nel sistema.

V

Proposta di valore

proposta di valore unico

Questa è la proposta che trasmette la produttività, i benefici e i fattori di differenziazione del vostro prodotto rispetto agli altri presenti sul mercato. Questo serve a convincere i clienti a scegliere il vostro prodotto rispetto ad altri simili e a comunicare ciò che rende il vostro prodotto più prezioso o competitivo.

Voce del cliente

È il termine generale per indicare i feedback e i dati qualitativi o quantitativi relativi alle esigenze del cliente o al problema che il prodotto intende risolvere.

W

Cascata

Si tratta di un metodo di sviluppo lineare a lungo termine in cui ogni fase si svolge in modo sequenziale e deve essere completata prima di poter iniziare la fase successiva. Si tratta di un processo a tappe che inizia con la raccolta dei documenti necessari e la definizione dei requisiti, per poi passare alla progettazione, alla codifica, al collaudo e così via, senza sovrapposizioni.

Wireframe

In qualche modo simile a un mockup o a un prototipo, un wireframe è una rappresentazione di base della produttività, ma comunica solo la sua funzione. Spesso si tratta di una pagina web dall'aspetto molto elementare che mira solo a organizzare le funzionalità/funzione e a mostrare come gli utenti effettivamente utilizzeranno il vostro prodotto.

Y

YOY: Anno su Anno

Processo di confronto tra i dati di un anno e la stessa serie di dati dell'anno precedente.

Z

Punteggio Zeta

modello Zeta, formula Z-Score_ La formula di punteggio utilizzata da un'azienda per determinare la probabilità di fallimento.

Ora conosco i miei... termini essenziali di gestione del prodotto 🎶

Ok, non era esattamente dalla A alla Z, ma erano tutte le lettere tranne la X! Da fare, se vogliamo dirla tutta, ci siamo andati molto vicini. 💅🏼

Forse avete già imparato a memoria questo glossario, o forse c'è qualche nuovo termine da prendere in considerazione! In ogni caso, considerate questo elenco come il vostro trampolino di lancio per la gestione dei prodotti, non come il traguardo. Potrete vedere a che punto siete e come portare avanti la vostra gestione dei prodotti, e chi non ama farlo.. crescere dell'1% ogni giorno ? 😉

Se sei interessato a intraprendere una carriera nella gestione dei prodotti, considera di ottenere certificazioni per la gestione dei prodotti.

Strumenti di project management possono aiutarvi a trasformare queste idee in azioni per migliorare la vostra attuale strategia di gestione dei prodotti. Risparmiate tempo, rendete più efficienti i vostri processi e parlate con il vostro team in un'unica piattaforma!