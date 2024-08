10 incredibili strategie di gestione del tempo

"Come ha fatto a diventare così tardi così presto? "*

La famosa citazione del Dr. Seuss era ovvia all'epoca e lo sembra ancora di più oggi.

I social media vogliono la vostra opinione.

Un altro articolo è dietro l'angolo su Internet.

Ogni ronzio e ogni suono del vostro telefono richiede la vostra attenzione .

Ben presto, le due ore di lavoro ininterrotto si riducono a due minuti.

"Non di nuovo", vi dite. Ma è successo di nuovo. Tutte le strade portano alla procrastinazione e alla distrazione.

**C'è qualche speranza per noi?

Ci sono stati periodi della mia vita in cui il tempo è volato perché ero molto concentrato o impegnato in grandi cose, produttività . Altri giorni mi sono completamente sfuggiti.

La gestione del tempo consiste nell'utilizzare saggiamente il nostro tempo per portare a termine le attività e i compiti da fare.

Il tempo avanza, indipendentemente da ciò che ne facciamo. Sta a noi usarlo in modo più produttivo.

Quali sono le strategie essenziali di gestione del tempo che possiamo mettere in atto per riprenderci il nostro tempo?

Quali sono le strategie essenziali di gestione del tempo che possiamo mettere in atto per riprenderci il nostro tempo?

1. Impostare gli obiettivi ogni giorno

Se non sapete cosa Da fare oggi, come potete arrabbiarvi con voi stessi quando non gestite bene il vostro tempo? Parte del problema sono le false aspettative. Se non vi ponete alcun obiettivo o nemmeno un elenco di cose da fare, allora non arrabbiatevi con voi stessi quando non avete fatto "nulla"

Avere un'idea nebulosa di ciò che si deve realizzare, piuttosto che controllare e stilare un elenco di cose da fare, è solo un buco nero di improduttività e di scarso impegno gestione del tempo .

Noi di ClickUp elenchiamo i nostri obiettivi e le attività su cui stiamo lavorando ogni giorno come parte di uno StandUp giornaliero. Elenchiamo anche ciò su cui abbiamo lavorato il giorno precedente. Ogni volta non coincidono perfettamente (e onestamente finiamo per fare più di quanto pensavamo).

2. Da fare prima le attività più importanti

Un modo per prendere il controllo del proprio tempo è quello di cercare di Da fare per prime le attività più impegnative. Altri suggeriscono di "mangiare la rana", cioè di fare per prima la cosa che non si vuole fare. Posso capire il valore di questo suggerimento, ma lavorare prima sulla cosa più importante vi libera da quel momento in poi.

A dire il vero, passo dal mangiare la rana al fare prima la cosa più importante. Dipende dal programma e da come si presenta la mia giornata, ma è un valore da tenere a mente.

3. Monitoraggio del tempo impiegato per portare a termine un'attività

Una buona gestione del tempo consiste nel sapere quanto tempo ci vorrà per portare a termine una determinata attività. Per massimizzare il vostro tempo, dovete limitare le distrazioni e allo stesso tempo monitorare il tempo che si impiega a Da fare. Da fare per trovare un equilibrio?

Due strategie per raggiungere questo obiettivo:

Pomodoro : Chiamato come un timer per pomodori, si lavora in piccoli pezzi da 25 minuti, si fa una breve pausa e poi si fa un altro pezzo da 25 minuti. Dopo alcuni di questi, si fa una pausa più lunga. Utilizzando l'opzione Pomodoro è un ottimo modo per rimanere concentrati. Monitoraggio del tempo : Se si utilizza la tecnica del Pomodoro, si può anche registrare il tempo per notare quanto tempo sta richiedendo una particolare attività. In questo modo, la prossima volta che si dovrà fare un'attività simile, si avrà un'idea più precisa di quanto tempo ci vorrà.

Vedi questi_ Modelli di registro del tempo !

4. Programmate del tempo nella vostra giornata per le vostre attività, non solo per le riunioni

La vostra giornata può riempirsi di riunioni, soprattutto se la vostra azienda non è come produttività ed efficienza come potrebbe essere. È facile dire "sì" alle riunioni. Quello che è più difficile è incastrare il proprio lavoro in quelle riunioni. Potrebbe essere necessario bloccare il tempo e, sì, anche rifiutare qualche riunione di tanto in tanto.

La visualizzazione del tempo di ClickUp è ideale per questo, perché è possibile programmare le attività fino all'ora e non necessariamente farle apparire sulla vostra agenda calendario .

5. Dare priorità al lavoro e all'elenco delle cose da fare

Quando si crea un elenco di cose da fare o si controlla cosa fare dopo nel sistema di project management, è importante stabilire delle priorità. Ciò significa non solo definire cosa Da fare per primo come il più importante, ma anche stabilire le priorità per le altre attività .

C'è un intero sistema per decidere le priorità come dare priorità al proprio lavoro ma una chiave di lettura è pensare a ciò che è importante rispetto a ciò che è urgente. Non sempre sono la stessa cosa. Fare questa distinzione vi farà risparmiare molto tempo.

**6. Pianificate di Da fare il vostro lavoro migliore nel momento migliore

Credo che questo punto sia spesso trascurato. Ognuno di noi ha ritmi di lavoro diversi. Alcuni di noi sono mattinieri, altri sono nottambuli e il pomeriggio è un male per tutti (j/k). Ecco alcuni consigli per Da fare: Attenersi a un programma.

**Se conoscete i vostri ritmi, allora pianificate i lavori più difficili per i vostri momenti di punta. Potrebbe essere il momento giusto per mangiare la rana

**7. Lavoro profondo, non mezzo lavoro Lavoro profondo è l'impostazione di un tempo nella vostra agenda per un lavoro mirato. Questo tempo non è necessariamente dedicato ai lavori più urgenti, ma a quelli più importanti

piano strategico .

Esempi possono essere lo sviluppo di un nuovo business aziendale piano o un programma di marketing o il piano di rilascio delle principali funzionalità/funzione per il trimestre successivo.

Lo studioso di produttività James Clear definisce ogni lavoro impastato di messaggi, controllo delle email e dei social media come un'attività che non ha nulla a che fare con la produttività "lavoro a metà" . Eliminare il lavoro a metà dalla propria routine aiuta a risparmiare tempo a lungo termine, perché ci si concentra sulle attività da fare.

8. Organizzare l'area di lavoro per avere a disposizione ciò che serve

Avere un scrivania organizzata e l'area di lavoro metteranno gli strumenti necessari a portata di mano. Cercare materiale di scorta, cercare una chiavetta USB o cercare note adesive sono distrazioni che interrompono la concentrazione.

Inoltre, anche l'organizzazione dell'area di lavoro digitale è importante. Utilizzare uno spazio funzionale strumenti di gestione del tempo è un'ottima tecnica di gestione del tempo, perché consente di automatizzare promemoria, notifiche e priorità delle attività.

9. Rivedere le proprie prestazioni rispetto agli obiettivi

È la fine della giornata e come avete fatto con il vostro tempo? Se avete creato un elenco di cose da fare, vi siete concentrati sulle attività da svolgere e avete utilizzato il monitoraggio del tempo, dovreste sapere come avete gestito il vostro tempo.

E indovinate un po'? Non c'è problema se non avete fatto tutto alla perfezione. Sarete svilupperete abitudini migliori nel tempo per imparare a lavorare in modo più efficiente.

10. Costruire un grande team

I colleghi possono essere una benedizione e una maledizione.

Se fate parte di un team che vi responsabilizza e vuole che facciate un lavoro fantastico, allora sarete all'altezza.

I colleghi migliori possono spingervi a un livello più alto e questo potrebbe portare a migliorare anche le vostre strategie di gestione del tempo.

Conclusione Gestione efficace del tempo non avviene per caso.

Richiedono lavoro e dedizione. È una vera e propria abilità.

Le strategie di gestione del tempo sono come un albero. Iniziano con un seme, poi mettono radici e infine sbocciano in un'abitudine e in uno stile di vita.

Questo è il vostro obiettivo. Con questo obiettivo, potete migliorare la vostra produttività e Da fare con il vostro tempo più di quanto non abbiate fatto in passato.

Una volta acquisite queste abitudini, potrete fissare obiettivi migliori a lungo termine. Il tempo dedicato a queste abitudini ripaga.

Saprete meglio cosa potete realizzare e non sarete frustrati da obiettivi irrealistici. Le strategie di gestione del tempo ottimizzano non solo il vostro tempo di oggi, ma anche quello futuro.