10 migliori strumenti software per la pianificazione strategica nel 2024

La costruzione di una strategia richiede un enorme lavoro e tempo. È necessario costruire la propria visione dell'azienda, fissare gli obiettivi di conseguenza e delineare le modalità per raggiungerli. Il numero di variabili e incertezze coinvolte, insieme al lungo orizzonte di pianificazione, può rapidamente trasformare la creazione di un piano strategico in un mal di testa.

La buona notizia è che non deve esserlo per forza. Con il giusto software di pianificazione strategica, l'acquisizione e il monitoraggio delle metriche chiave rende più facile per i team dare la giusta priorità al lavoro.

Che cos'è la pianificazione strategica?

Il processo di pianificazione strategica consiste nel delineare la visione del futuro dell'organizzazione e la direzione da seguire per raggiungerla. L'obiettivo finale è un piano strategico formale che permetta a tutti di sapere esattamente a cosa si sta lavorando.

Ogni settore e organizzazione affronta il piano e il monitoraggio dello stato in modi diversi. Ma il piano strategico comprende sempre alcuni componenti fondamentali.

Per cominciare, è necessaria una visione del futuro. È il punto in cui la leadership vede l'organizzazione nel futuro e aiuta gli stakeholder a visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo.

Poi è necessario identificare gli obiettivi più specifici che l'organizzazione deve raggiungere per realizzare la visione. Si tratta comunque di obiettivi generali di alto livello, che tutti utilizzano per per stabilire le priorità del proprio lavoro monitorare le prestazioni e le attività quotidiane.

Infine, è necessario un piano d'azione, ovvero l'approccio che si adotterà per realizzare il piano strategico. Questo passaggio finale può diventare complesso, in quanto si estende ai piani tattici quotidiani di ogni unità organizzativa.

Che cosa si deve cercare in un software strategico?

Scorrendo il nostro elenco dei migliori software di pianificazione strategica, noterete subito quanto siano diversi tra loro nel tentativo di aiutarvi a pianificare in modo più efficace e strategico. Tuttavia, ogni soluzione completa da voi ricercata dovrebbe includere almeno alcune funzionalità fondamentali di pianificazione strategica in una dashboard centralizzata:

Organizzazione: Capacità di visualizzazione dei dati e strumenti per organizzare complesse sequenze temporali, utilizzando strumenti comeGrafici di Gantt odiagrammi di flusso *Flessibilità: Interfacce e dashboard a flusso più libero, come i modelli di whiteboard, che consentono di fare brainstorming e di pensare in modo creativo fin dalle prime fasi del processo

Funzionalità/funzioni personalizzate che consentono di adattare il software al proprio processo di pianificazione strategica e di tenere traccia degli stati di avanzamento Agilità: La capacità di adattarsi al volo è necessaria per mantenere il potenziale del softwarepiani di emergenza in mente

La capacità di adattarsi al volo è necessaria per mantenere il potenziale del softwarepiani di emergenza in mente Teams: Strumenti di collaborazione che permettano a più di un utente di contribuire al progetto, soprattutto in ambienti virtuali in cui il team di pianificazione strategica può essere distribuito a distanza

Strumenti di collaborazione che permettano a più di un utente di contribuire al progetto, soprattutto in ambienti virtuali in cui il team di pianificazione strategica può essere distribuito a distanza Integrazione: Opzioni di integrazione con altri strumenti, compresi quelli utilizzati per la pianificazione strategical'esecuzione del progetto o per i piani secondari, come ad esempioroadmap di produttivitàquesto pone le basi per una soluzione completa di gestione dei prodotti

Opzioni di integrazione con altri strumenti, compresi quelli utilizzati per la pianificazione strategical'esecuzione del progetto o per i piani secondari, come ad esempioroadmap di produttivitàquesto pone le basi per una soluzione completa di gestione dei prodotti Reportistica: Report personalizzati per monitorare gli indicatori di performance chiave e ottimizzare la gestione delle risorse in tutte le iniziative strategiche

Non tutti gli strumenti che troverete avranno le stesse funzionalità/funzioni. La chiave, quindi, è trovare un software di pianificazione strategica che corrisponda al vostro piano aziendale, alla vostra situazione e al vostro ambiente.

I 10 migliori strumenti software per la pianificazione strategica da utilizzare nel 2024

È difficile trovare un argomento che non sia il piano strategico come processo più importante dell'organizzazione. Le tattiche senza la strategia che le sostiene probabilmente non avranno successo. Questi strumenti possono semplificare la creazione della strategia e snellire il processo per tutti i soggetti coinvolti.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è il software di piano strategico perfetto per qualsiasi organizzazione. Offre una suite completa di strumenti per aiutare i team a organizzare i piani, dare priorità alle attività e gestire i progetti. Inoltre, il suo aspetto visivo modelli di piano strategico consentono ai project manager di dare il via al processo di creazione.

E se siete alla ricerca di una soluzione completa per la gestione dei prodotti, ClickUp si integra con migliaia di altre app di lavoro per semplificare la gestione del portfolio in un unico hub centrale!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Un'enorme libreria di modelli, tra cui grafici di Gantt, sequenze temporali visive, lavagne bianche, viste Gantca eModello di roadmap strategica di ClickUp!Obiettivi di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClearPoint Strategy

Una previsione di budget abilitata dall'IA che aggiunge una componente tangibile al processo di pianificazione strategica senza bisogno di calcoli

Un dashboard completamente personalizzabile che aiuta tutti i livelli di gestione sia nella pianificazione che nell'esecuzione del piano

Numerose possibilità di personalizzazione, tra cui campi personalizzati e report, che consentono un processo di piano più personalizzato

Limiti di ClearPoint Strategy

Una curva di apprendimento relativamente lunga, grazie anche a funzionalità, come l'IA, che non sono sempre intuitive da impostare all'inizio rispetto ad altre soluzioni per la pianificazione strategica

Tempistiche relativamente rigide, con uno standard dicadenza mensile che è difficile da modificare nel software

Piani tariffari di ClearPoint Strategy

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClearPoint Strategy

G2: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

4.7/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.9/5 (38 recensioni)

10. Scatola delle persone

Via Peoplebox Da fare: come si connette la strategia delle persone alla strategia aziendale? Scopritelo con Peoplebox. Si tratta di una piattaforma di gestione delle prestazioni che combina i tradizionali strumenti di pianificazione strategica con quelli che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Peoplebox

Strumenti di gestione delle prestazioni che vi permettono di vedere dove e come i vostri team stanno performando, e che potete connettere ai vostri lavori di previsione strategica

Software incentrato su oggetti e risultati chiave (OKR), particolarmente vantaggioso per le organizzazioni che utilizzano l'approccio OKR alla pianificazione strategica

Notifiche automatiche di eventuali segnali di allarme che potrebbero ostacolare lo stato aziendale o le prestazioni dei dipendenti

Limiti di Peoplebox

I ruoli degli utenti non sono sempre ben definiti e tutti gli utenti possono creare obiettivi a livello aziendale che possono confondere la reportistica

Le integrazioni sono ancora in fase di sviluppo e al momento limitano il software a un piano relativamente autonomo

Piani tariffari di Peoplebox

Professional: $7/mese per utente

$7/mese per utente Premium: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Peoplebox

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

Pronti per iniziare a padroneggiare la vostra strategia aziendale?

ClickUp offre funzionalità/funzione quali strumenti di collaborazione, monitoraggio del tempo e analisi dei dati in tempo reale. Ciò consente di monitorare lo stato di avanzamento e di apportare le modifiche necessarie. È inoltre possibile invitare le parti interessate e assegnare attività per garantire che tutti lavorino verso lo stesso obiettivo finale. Con l'aiuto di ClickUp, il vostro team raggiungerà gli oggetti più velocemente di prima. Iniziate con un'area di lavoro gratuita di ClickUp e sfrutta le funzionalità di piano strategico per il tuo prossimo progetto!