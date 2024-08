10 modelli di registro del tempo gratuiti in Excel, Word e ClickUp

Quando ci si destreggia tra più attività, il tempo sembra sempre sfuggirci dalle dita. ⏰

Ma non preoccupatevi! Con il giusto registro del tempo, potete riprendere il controllo della vostra agenda e, in ultima analisi, della vostra vita.

Progettati per aumentare l'efficienza, i modelli di registro del tempo forniscono informazioni sulle vostre attività quotidiane, permettendovi di allocare il tempo in modo saggio, di stabilire le priorità delle attività ed eliminare le abitudini che fanno perdere tempo.

Determinate la destinazione delle vostre ore, ottimizzate l'equilibrio tra lavoro e vita privata e concentratevi su attività di grande impatto. Grazie a un approccio strutturato, potrete pianificare in modo efficiente le vostre giornate, monitorare lo stato e adottare strategie per ottenere il massimo delle prestazioni.

Ho compilato un elenco di 10 modelli gratuiti di registro del tempo che vi aiuteranno a tenere sotto controllo il vostro tempo. Immergetevi e trovate lo strumento perfetto per ottimizzare le vostre attività quotidiane e massimizzare la produttività per tenere a bada lo stress. ⏳

Cosa rende un buon modello di tempo registrato?

Esistono moltissimi modelli di registro delle presenze tra cui scegliere, ma non tutti hanno lo stesso valore per ogni team. Nella mia ricerca ho scoperto che i migliori modelli di registro delle presenze supportano le seguenti caratteristiche:

Semplicità e chiarezza : Un formato chiaro e diretto è essenziale perregistrare rapidamente le attività, l'ora di inizio e di fine e qualsiasi nota pertinente

: Un formato chiaro e diretto è essenziale perregistrare rapidamente le attività, l'ora di inizio e di fine e qualsiasi nota pertinente Personalizzabilità : Un modello flessibile si adatta a diversi orari e preferenze, consentendo agli utenti di adattarlo alle loro esigenze specifiche

: Un modello flessibile si adatta a diversi orari e preferenze, consentendo agli utenti di adattarlo alle loro esigenze specifiche Granularità : Gli incrementi di tempo (minuti o ore) devono adattarsi al flusso di lavoro per fornire informazioni accurate

: Gli incrementi di tempo (minuti o ore) devono adattarsi al flusso di lavoro per fornire informazioni accurate Usabilità : Che si tratti di un modulo fisico o digitale, il modello deve essere facilmente accessibile e aggiornabile nel corso della giornata

: Che si tratti di un modulo fisico o digitale, il modello deve essere facilmente accessibile e aggiornabile nel corso della giornata Promesse di analisi : I campi opzionali per le note o le riflessioni consentono l'analisi e l'ottimizzazione dei tempi

: I campi opzionali per le note o le riflessioni consentono l'analisi e l'ottimizzazione dei tempi Integrazione: I modelli digitali devono sincronizzarsi con gli strumenti di gestione delle attività, fornendo una panoramica completa della giornata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Scoprite come il vostro team impiega il proprio tempo con la vista Carico di lavoro di ClickUp!

/$$$img/

Con la vista Carico di lavoro di ClickUp, la gestione del tempo fa un ulteriore passo avanti e consente di visualizzare il tempo stimato per ogni attività rispetto al tempo totale della settimana.

10 Modelli di registro del tempo registrati da usare nel 2024

I modelli di registro del tempo sono **cambiabili quando si tratta di gestire le ore di lavoro!

Da ClickUp ogni modello, grazie alle funzioni complete di ClickUp /%href/ e ai formati familiari di Microsoft Word, offre un approccio fresco e utile per diventare padroni del proprio tempo. Vediamo come questi 10 modelli di registri del tempo possono trasformare la vostra routine e darvi la possibilità di ottenere un esito positivo in tutte le aree della vostra vita. 🕐

1. Modello di registro e assegnazione del tempo di ClickUp

Scarica questo modello

Capire come distribuire il tempo disponibile può determinare il destino del progetto. È qui che il Modello di allocazione del tempo di ClickUp passa come spalla affidabile per confident pianificazione ed esecuzione del progetto .

Con questo modello di registro giornaliero, è possibile:

Visualizzare e monitorare senza problemi lo stato delle attività

Allineare le attività del team alle priorità

Assicurare il rispetto delle scadenze senza compromettere la qualità

Utilizzate il modello per classificare strategicamente le attività e migliorare il vostro flusso di lavoro gestione del tempo . Consente di modificare il programma in base all'evoluzione delle circostanze in un elenco interattivo, in un calendario o utilizzando la vista Bacheca di ClickUp, simile a quella di Kanban, per garantire l'adattabilità senza impiegare tempo extra.

2. Modello di analisi del tempo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Time-Analysis-Template.jpg Monitorare lo stato di avanzamento mentre si compiono i passaggi per risolvere i problemi https://app.clickup.com/signup?template=t-900200021900&\_gl=1\*wr1tzb\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scaricare questo modello /$$$cta/ Monitoraggio efficace del tempo è una pratica fondamentale nella gestione di un'azienda, soprattutto nel contesto dell'aumento della produttività e della valutazione delle prestazioni. È proprio qui che il Modello di analisi dei tempi di ClickUp è uno strumento prezioso per gestire l'allocazione delle risorse. Utilizzatelo per monitorare il tempo trascorso e lo stato delle attività nei vari progetti, per valutare le prestazioni attraverso indicazioni visive chiare e per snellire le procedure per ottenere la massima efficacia.

Il modello consiste nell'analizzare il modo in cui il tempo viene speso in ordine a allocare il tempo per i progetti e assegnare le attività in modo efficace. Queste informazioni consentono inoltre di ricercare in modo proattivo le aree di miglioramento, di ottimizzare i processi e di prendere decisioni più informate. ✔️

3. Modello di ClickUp Time Box

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Time-Box-Template.png Il modello ClickUp Time Box migliora la chiarezza e l'efficienza dei progetti https://app.clickup.com/signup?template=t-211273133&\_gl=1\*ogj3d7\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di box ClickUp Time aiuta a snellire i flussi di lavoro e a svolgere le attività senza problemi. Permette di creare un ambiente strutturato che migliora la chiarezza e la velocità di esecuzione dei progetti. Il modello offre una visione della durata delle attività, garantendo un maggiore controllo sull'allocazione del tempo e sull'utilizzo delle risorse. ⏱️

Questo modello di foglio di registro del tempo è stato progettato per migliorare la gestione delle attività entro tempi specifici con l'aiuto di:

Stati personalizzati : Monitoraggio facile delle attività con indicatori chiari come Da fare, In corso e Da fare

: Monitoraggio facile delle attività con indicatori chiari come Da fare, In corso e Da fare Campi personalizzati : Aggiungere dettagli essenziali alle attività utilizzando attributi come Tipo per una migliore comprensione

: Aggiungere dettagli essenziali alle attività utilizzando attributi come Tipo per una migliore comprensione Visualizzazioni personalizzate : Approcciare le attività da diverse angolazioni utilizzando le viste Pianificazione attività, Programma box e Stato attività

: Approcciare le attività da diverse angolazioni utilizzando le viste Pianificazione attività, Programma box e Stato attività Project management: Utilizzate il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le email per migliorare l'efficienza del progetto

Con l'aiuto di questo dettagliato registro del tempo, è possibile stabilire scadenze precise, suddividere progetti di grandi dimensioni in parti raggiungibili e ottimizzare l'allocazione delle risorse per ottenere la massima produttività. Che siate project manager esperti o alle prime armi con il timeboxing, questo strumento vi garantisce un esito positivo!

4. Modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-2.48.35-PM.png Modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205428704&\_gl=1\*1idftad\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp va oltre il semplice miglioramento della produttività; analizza il modo in cui utilizzate il vostro tempo. Fornisce strategie per ottimizzare la vostra routine professionale e personale. Il modello si concentra sulle attività cardine e tiene traccia degli stati quotidiani. È quindi adatto a utenti di qualsiasi livello di esperienza.

Utilizzate la visualizzazione Bacheca del modello per visualizzare quanto tempo hanno già richiesto le attività e quanto ne rimane, il che è un aiuto significativo per perseguire i vostri obiettivi chiave.

Il campo personalizzato Output Needed del modello promuove la pianificazione proattiva delle attività più impegnative della settimana. Questo approccio olistico incoraggia un'efficace allocazione del tempo, rendendo l'elenco delle cose da fare più chiaro e più fattibile. 📅

5. Modello di calendario per la gestione del tempo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Time-Management-Schedule-Template.jpg Gestite il vostro elenco settimanale di cose da fare con questo modello dettagliato di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&\_gl=1\*ls43jb\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp Ottimizza il vostro programma settimanale e amplifica la produttività della settimana lavorativa. È un modello di Elenco con diverse visualizzazioni che aiutano a ottenere di più in meno tempo.

Il modello consente di:

Prepararsi strategicamente per le scadenze cruciali

Organizzare efficacemente le attività per ottimizzare l'efficienza

Ridurre i livelli di stress rimanendo organizzati durante la giornata

Aumentare la produttività concentrandosi sulle attività essenziali

Nella vista Elenco del registro delle attività del modello, le attività sono ordinate in base ai giorni in cui devono essere completate. Utilizzate i Campi personalizzati per etichettare ogni attività con il tipo di attività corrispondente, la priorità, la data di inizio e di scadenza. Se si passa alla vista Bacheca di questo documento modello di agenda giornaliera il modello di agenda giornaliera di Avanzamento è stato creato con tre stati personalizzati per migliorare il monitoraggio dello stato di avanzamento. Nel frattempo, la vista personale Carico di lavoro aiuta a gestire in modo efficiente le ore dei dipendenti e i commit della settimana.

6. Modello di tabella oraria per servizi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Services-Timesheet-Template.png Il modello di tabella oraria per i servizi di ClickUp vi aiuta a monitorare le ore di servizio e il tempo fatturabile in un unico luogo facilmente accessibile https://app.clickup.com/signup?template=t-182245986&\_gl=1\*ls43jb\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Le tabelle orarie dei servizi sono essenziali per la gestione del tempo investito dai dipendenti in attività specifiche. Assicurano un'allocazione responsabile del tempo, mantengono l'efficacia della formazione e aiutano i leader a monitorare le ore dei dipendenti.

Il Modello di tabella oraria per i servizi ClickUp vi aiuta a monitorare meticolosamente tempi, costi e risorse dedicate a ciascun servizio offerto.

Vi permette di:

Monitorare senza problemi le ore totali e le ore fatturabili in un'unica posizione accessibile

Misurare l'allocazione delle risorse tra i vari progetti

Distribuire senza problemi le risorse tra progetti e servizi

Il modello vanta grafici e diagrammi perspicaci, che consentono un'analisi dei processi in tempo reale per sostenere lo stato del team. Integrandosi perfettamente con app fondamentali come Stripe e PayPal, mantiene l'ecosistema aziendale interconnesso e armonioso.

7. Modello di programma orario ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Hourly-Schedule-Template.png Create un programma di lavoro che si adatti alle esigenze del vostro team con il modello di programmazione oraria di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&\_gl=1\*rexkn3\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

La stesura di una tabella oraria, per voi stessi o per il vostro team, può sembrare impegnativa, ma non deve esserlo per forza. Con i modelli di monitoraggio del tempo adatti e una manciata di preziosi suggerimenti, creare un orario funzionale e adatto a tutti diventa un'impresa semplice.

Il Modello di piano orario ClickUp è uno strumento indispensabile per organizzare e gestire le attività quotidiane. Fornisce un metodo di facile utilizzo per creare e modificare rapidamente gli orari e le registrare riunioni . È possibile utilizzarlo per delegare attività al team e monitorare lo stato di avanzamento, aiutando i dipendenti a monitorare le ore di lavoro, monitorare i verbali delle riunioni, e infine snellire i processi amministrativi per migliorare la produttività e l'efficienza generale.

Il modello assicura che le attività siano completate in modo efficiente, sfruttando il potenziale della giornata. Aiuta a chiarire l'impostazione degli obiettivi, a pianificare in modo flessibile ma strutturato e a monitorare efficacemente lo stato degli oggetti giornalieri. Utilizzate questo strumento per ottimizzare la vostra produttività giornaliera e cogliere le opportunità per massimizzare la produzione giornaliera del team! 💯

8. Modello di foglio di registro delle presenze in Excel di Vertex42

Utilizzate il modello di registro delle presenze in Excel di Vertex42 per registrare senza sforzo le ore e i minuti di lavoro

Dedicato in particolare ai lavoratori a ore, ai subappaltatori e ai freelance, il modello Excel Time Log di Vertex42 offre un metodo semplice per registrare le ore di lavoro. È stato progettato per coloro che non hanno bisogno di alcun tipo di funzionalità, ma solo di una soluzione semplice per la gestione del tempo e la fatturazione di base.

Per iniziare a usare il modello, compilate la sezione Contraente/Dipendente con il vostro nome, indirizzo e altre informazioni importanti. Da fare lo stesso per la sezione riservata ai dati del cliente o del datore di lavoro. Quindi, inserire la data di inizio di un'attività o di un servizio particolare, nonché gli orari di inizio e fine. È inoltre possibile aggiungere intervalli di pausa e inserire la durata totale del lavoro in minuti o ore per semplificare ulteriormente il processo di monitoraggio.

Infine, il modello può anche servire come generatore di fatture. Una volta terminato un progetto o alla fine di un periodo di paga, è sufficiente inviare il registro compilato al proprio datore di lavoro, in forma cartacea o digitale. 💸

9. Modello di foglio di registro del tempo registrato del libero professionista in Microsoft Word by Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Microsoft-Word-Freelancer-Time-Log-Template-by-Template.Net\_.png Modello di foglio di registro delle ore del freelance in Microsoft Word da Template.Net /$$$img/

Il modello Microsoft Word Freelancer Time Log.Net mantiene l'ordine, assicura una fatturazione accurata e aumenta l'efficienza

Monitorare lo stato delle attività, le ore di progetto e le interazioni con i client è semplicissimo con il modello Microsoft Word Freelancer Time Log di Template.Net. Utilizzatelo per mantenere ordine nella vostra giornata, garantire valutazioni orarie precise e aumentare l'efficienza durante i vostri incarichi da freelance. 💼

Grazie alla sua interfaccia facile da usare, avete il completo controllo di come vengono presentate e analizzate le informazioni vitali sul lavoro svolto. Potete creare un layout personalizzato che rifletta non solo i vostri obblighi professionali, ma anche il modo in cui valorizzate e impiegate il vostro tempo.

Per i freelance che desiderano flessibilità, questo strumento consente di progettare un sistema che si adatta al vostro particolare flusso di lavoro, perché la libertà non consiste sempre nell'avere più tempo a disposizione, ma nel sapere come sfruttarlo al meglio!

10. Modello di registro delle ore di lavoro stampabile da Onplanners

Il modello di registro di lavoro stampabile di Onplanners consente il monitoraggio del tempo per qualsiasi attività, permettendo di registrare dettagliatamente le ore di lavoro.

Gestite in modo efficiente le vostre attività con il modello di registro di lavoro stampabile, uno strumento prezioso per tutti i professionisti impegnati. Questo modello versatile facilita il monitoraggio del tempo per qualsiasi attività, consentendo di registrare in modo dettagliato le ore di lavoro. L'acquisizione di questi dati consente di identificare le ore di lavoro straordinario, calcolare le medie, specificare le attività svolte e valutare la produttività complessiva.

Ecco alcune funzionalità/funzione che contraddistinguono questo modello:

È possibile stampare il modello e portarlo con sé in viaggio

Offre flessibilità nel formattare i registri giornalieri e settimanali

Non è necessario alcun software aggiuntivo per utilizzarlo

Il modello favorisce un'organizzazione snella del team per la collaborazione ai progetti. Un supervisore può monitorare facilmente le attività dei dipendenti, accedere a reportistiche accurate e determinare i pagamenti appropriati.

Selezionate la dimensione della pagina, accedete a un'anteprima PDF e stampate tutti i fogli necessari. 📋

I 10 migliori modelli di tempo registrato gratis - una panoramica

Nella tabella sottostante troverete una breve panoramica di tutti i modelli presenti nel nostro elenco:

Diventate padroni delle vostre giornate con i modelli di registro del tempo registrato

I modelli di registro del tempo rafforzano le attività, migliorano l'account e promuovono una cultura della produttività. Dai piani orari che usufruiscono del potenziale di ogni momento all'analisi del tempo che aiuta a prendere decisioni strategiche, questi strumenti mostrano il vero potere di una corretta gestione del tempo.

Scegliete una delle risorse già pronte nella sezione Libreria dei modelli ClickUp per forgiare un percorso verso l'esito positivo e un equilibrio sostenibile tra lavoro e vita privata. 🌼