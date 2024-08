10 Migliori software di monitoraggio del tempo per consulenti nel 2024

Il tempo è denaro per i consulenti, quindi è necessario un software di monitoraggio del tempo accurato per registrare le ore fatturabili, gestire progetti, produrre preventivi e fatturare ai client. ⏰

Esistono decine di strumenti per il monitoraggio del tempo sul mercato, da semplici software di monitoraggio gratuiti a piattaforme dotate di un'estesa suite di funzionalità/funzione.

Da questo elenco dei 10 migliori software di monitoraggio del tempo per consulenti abbiamo fatto il lavoro più duro per non farlo fare a voi.

Cosa dovrebbero cercare i consulenti in un software per il monitoraggio del tempo? Strumenti di gestione del tempo sono risorse preziose per i consulenti. Quando si deve dimostrare ai client un record di ore fatturabili, non si vuole scavare nella cronologia del browser e nel calendario per mettere insieme una stima del lavoro svolto nella settimana.

Al contrario, è necessario utilizzare una combinazione di software per il project management, uno strumento di monitoraggio del tempo e un sistema di modelli per i consulenti per far sì che i progetti dei client procedano senza intoppi. (È anche possibile ottenere tutte queste cose in un'unica piattaforma)

Che si tratti di una società di consulenza individuale o di un team, la redditività dei progetti è più accurata quando si utilizza la migliore app per il monitoraggio del tempo. Ecco cosa cercare:

Tempi registrati per uno o più membri del team su più dispositivi, compresa un'app per dispositivi mobili quando si è in viaggio

Monitoraggio del tempo automatizzato, in modo da poter registrare con maggiore precisione le ore fatturabili rispetto a quelle non fatturabili o al tempo libero

Reportistica completata per fornire ai client un resoconto del lavoro svolto, delle attività completate e dei lavori consegnati

Dati per i vostri archivi, da scaricare in formato Excel o CSV

Integrazioni o altre funzionalità/funzione che consentono di inviare fatture dalla piattaforma ai client con allegati i tempi registrati e i registri accurati

Quando i consulenti sono gestiscono del team una combinazione di app per il monitoraggio del tempo e di strumenti di project management assicura che i progetti si svolgano in modo più fluido e generino maggiori profitti.

I 10 migliori software di monitoraggio del tempo per consulenti da usare nel 2024

Il monitoraggio del tempo inizia ora! Ecco una carrellata di funzionalità/funzione, recensioni e prezzi dei 10 migliori strumenti di monitoraggio del tempo per consulenti di tutti i settori. ⌛

Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp consente ai consulenti di registrare in tempo reale le ore fatturabili per ogni progetto e client a cui stanno lavorando

ClickUp è una potente piattaforma di produttività "tutto in uno" che include un sistema intelligente di soluzione intelligente per il monitoraggio del tempo nei progetti . L'app integrata per il monitoraggio del tempo rende il controllo rapido e semplice, in modo che possiate concentrarvi sul vostro lavoro. 🤩

Tracciate il tempo ovunque vi troviate su qualsiasi dispositivo, compresi desktop, cellulari o browser web, utilizzando L'estensione gratuita per Chrome di ClickUp . I consulenti impegnati possono interrompere e avviare il monitoraggio in tempo reale, aggiungere ore retroattive e passare da un'attività all'altra da qualsiasi luogo utilizzando il timer globale di ClickUp.

Mentre si lavorano le ore necessarie per un nuovo client, è possibile impostare le stime per le prossime attività Attività di ClickUp . Man mano che si raggiungono gli obiettivi in ClickUp, è possibile vedere il tempo rimanente per le attività di voi e del vostro team, per essere sicuri di rispettare la tabella di marcia.

I consulenti apprezzano la possibilità di aggiungere note a tutto ciò che viene registrato, in modo da poter ordinare, etichettare, modificare e chiarire il tempo fatturabile per i client. Ci piace la funzionalità/funzione di ordinamento per vedere quali progetti occupano più tempo e devono essere rivalutati o valutati diversamente in futuro.

Se il vostro cliente richiede l'uso di altri strumenti di monitoraggio del tempo, potete sincronizzare il monitoraggio del tempo di ClickUp con Harvest, Toggl, Everhour e altri ancora. Tutti i vostri lavori di consulenza possono finalmente essere terminati in un ambiente di lavoro collaborativo all-in-one.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Lo strumento di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp registra le vostre ore di lavoro fatturabili e il tempo che i membri del team o i freelance dedicano ai progetti

Le società di consulenza e i consulenti possono gestire interi progetti client da ClickUp, con funzionalità/funzione quali la collaborazione con i clientiLavagne online di ClickUp eMappe mentali per trasformare le idee in piani d'azione

Conoltre 1.000 integrazioniè possibile fare di ClickUp l'unica fonte di verità del vostro studio per ogni progetto, sincronizzando altri strumenti e app come Slack, Google Drive, QuickBooks e altri strumenti di monitoraggio del tempo, come Clockify e Toggl

Automazioni di ClickUp permettono di lavorare rapidamente alle attività manuali che sottraggono tempo alla fatturazione e tengono occupati i consulenti

ClickUp è inoltre dotato di un'estensione diLibreria di modelliche include questo utileModello per il monitoraggio del tempo del consulente che può essere integrato con lo strumento di monitoraggio del tempo per un numero illimitato di progetti

Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzione sono numerose, per cui alcuni consulenti potrebbero ritenere che il programma abbia più di quanto sia necessario (tuttavia, è possibile trarre vantaggio dalle funzioni di ClickUpCentro assistenza,webinar,modelliesupporto per familiarizzare con la piattaforma)

Si sta ancora lavorando per migliorare le integrazioni con Slack

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5 per utente al mese

$5 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Business Plus: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp recensioni dei clienti

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Harvest

Via HarvestHarvest è uno strumento di monitoraggio del tempo ricco di funzionalità che aiuta a tenere traccia delle spese e a gestire i budget dei progetti. Rende facile la fatturazione e il project management per i consulenti, in modo che possiate dedicare più tempo al lavoro che alle scartoffie.

I reportistica di Harvest sono suddivisi in quattro schede separate per una migliore organizzazione: client, attività, team e progetti. La scheda "progetti" può essere ulteriormente suddivisa in tre categorie: tempo e materiali, compenso fisso e ore non fatturabili.

Ci piace la possibilità di fermare e avviare l'orario da più dispositivi e di semplificare la riscossione dei pagamenti grazie alle integrazioni con Stripe e PayPal.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

L'app di monitoraggio consente di registrare il tempo da un browser, da un desktop o da un telefono

Genera reportistica visiva di come avete impiegato il vostro tempo ogni settimana

Fatturazione e pagamenti automatici grazie alle integrazioni con QuickBooks, Stripe e PayPal

Promemoria per monitorare regolarmente il tempo e spegnere il timer se lo si lascia in funzione

Limiti di Harvest

Alcuni utenti ritengono che l'inserimento del tempo dopo il fatto sia ingombrante e richieda molto tempo

La personalizzazione, la reportistica e le integrazioni sono limitate rispetto alle esigenze degli utenti di tenere traccia del tempo

Prezzi di Harvest

Free Forever: 1 postazione, 2 progetti

1 postazione, 2 progetti Pro: $12 per postazione al mese, progetti illimitati

Opinioni e recensioni dei clienti su Harvest

G2: 4.3/5 (780+ recensioni)

4.3/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (550+ recensioni)

3. Ore TimeLord

Via Ore TimeLord Hours TimeLord è una semplice app di monitoraggio costruita appositamente per le persone che devono registrare le attività e le ore di lavoro fatturabili per i client. Assegna valutazioni personalizzate alle attività per facilitare la fatturazione e genera fatture utilizzando i dati in pochi secondi.

La modalità di visualizzazione aiuta a guardare la giornata in un formato Sequenza piuttosto che in un elenco statico di elementi, il che può aiutare le persone con una mentalità visiva a vedere quanto hanno fatto e cos'altro devono fare. Monitorate il tempo con facilità e fatturate ai clienti in modo più efficiente.

Funzionalità/funzione migliori di TimeLord

Una sequenza temporale visualizzata che consente di monitorare il tempo speso per ogni progetto o attività

Reportistica personalizzabile in modo che i client sappiano a cosa ha lavorato lo studio di consulenza (particolarmente importante per i clienti che emettono fatture)

Un selezionatore di colori per l'app, in modo da poter adattare l'interfaccia utente al vostro umore o alla vostra personalità

Limiti di TimeLord

È un semplice strumento di monitoraggio del tempo e, sebbene siano inclusi dei report, le sue funzionalità/funzioni non sono così estese come quelle di altri strumenti presenti sul mercato

Prezzi di TimeLord

Free Forever: Funzionalità/funzione di base

Funzionalità/funzione di base Personale: $9,99/anno

$9,99/anno Pro: $$$a anno con 14 giorni di versione di prova gratuita

$$$a anno con 14 giorni di versione di prova gratuita Teams: $199/anno (fino a 5 utenti) con 14 giorni di prova gratuita

Ore TimeLord recensioni dei clienti

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Orologio

Via OrologioClockify è una popolare applicazione per il monitoraggio del tempo produttività e timesheet, utilizzata da milioni di persone che registrano le ore di lavoro fatturabili, con funzionalità/funzione di fatturazione come standard.

I consulenti possono monitorare automaticamente il tempo trascorso sui progetti dei client o inserire manualmente i dati in Clockify. Le verifiche del tempo che offre (con tanto di grafici!) aiutano ad analizzare le proprie abitudini di lavoro e a modificare le proprie abitudini di lavoro priorità dei progetti come necessario. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

È possibile monitorare il tempo su una varietà di app e dispositivi: desktop (Mac e Windows), browser web, dispositivi mobili (iOS e Android) e persino chioschi condivisi per timbrare il cartellino con un elemento fissato

Definire stime di tempo, monitorare lo stato di progetti e attività e prevedere il superamento del progetto in base alle stime e al tempo registrato

Impostazione di tariffe orarie personalizzate per i diversi utenti, marcatura delle voci come fatturabili e quindi emissione, invio e gestione delle fatture in base al tempo monitorato e alle tariffe orarie

Limiti di Clockify

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nelimpostare nuovi progetti o client all'interno del software* Quando si arresta e si avvia il timer, crea delle sottovoci invece di registrare il tempo cumulativamente per ogni client/progetto

Prezzi di Clockify

Free Forever: funzionalità/funzione limitate

funzionalità/funzione limitate Basic: $4,99/mese

$4,99/mese Standard: $6,99/mese

$6,99/mese Pro: $9,99/mese

$9,99/mese Azienda: $14,99/mese

Opinioni e recensioni dei clienti su Clockify

G2: 4.5/5 (150 recensioni)

4.5/5 (150 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 4.500 recensioni)

5. Time Doctor

Via Time DoctorTime Doctor è una delle principali piattaforme di monitoraggio del tempo al mondo, completata da gestione delle distrazioni, monitoraggio di siti web e app, reportistica e buste paga. È pensata principalmente per le piccole aziende, ma anche i singoli consulenti possono utilizzare Time Doctor.

I pop-up di produttività di Time Doctor vi terranno in considerazione quando lavorate da soli: quando farete un'immersione casuale su Reddit, Time Doctor vi chiederà se state ancora lavorando. (Ehi, ci siamo passati tutti.) 👀

Può anche fornire una ripartizione del tempo trascorso online. Questo serve a tenere sotto controllo i dipendenti, ma può anche far riflettere sul numero di ore trascorse senza lavorare. I solisti sanno che in certi giorni abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile!

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Utile per le tabelle orarie, per le buste paga e pertecniche di gestione del temposoprattutto quando si lavora per altre persone

Estesa reportistica, anche sulle vostre abitudini di navigazione

Effettua screenshot mentre lavorate se i client lo richiedono

Integrazione con oltre 60 app e strumenti software

Limiti di Time Doctor

L'interfaccia utente è descritta come difficile da navigare

Le funzionalità/funzione di pianificazione per i progetti in corso non sono automatiche. Sono necessari inserimenti manuali

Prezzi di Time Doctor

Base: $7/mese per utente

$7/mese per utente Standard: $10/mensili per utente

$10/mensili per utente Premium: $20/mensili per utente

Recensioni dei clienti su Time Doctor

G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

6. Tempo di salvataggio

Via Tempo di salvataggio Sappiamo tutti cosa significa avere le migliori intenzioni quando si inizia la giornata, per poi affogare nella distrazione e nella procrastinazione a metà pomeriggio. RescueTime si propone di aiutare. Questo strumento si occupa tanto di monitoraggio del tempo quanto di mantenere la produttività di consulenti e team.

Oltre 2 milioni di persone utilizzano questa robusta app per il monitoraggio del tempo per ripristinare la concentrazione nelle loro giornate di lavoro. Include funzionalità/funzioni intelligenti per migliorare il lavoro in profondità e aumentare la produttività. Si può anche usare per bloccare i siti web che sottraggono tempo ai progetti, in modo da potersi concentrare meglio quando è necessaria la concentrazione.

Funzionalità/funzione migliori di RescueTime

Barra delle applicazioni del browser che consente di impostare un obiettivo di lavoro basato sui dati per ottenere blocchi di concentrazione più profondi

Coaching intelligente per aiutare i consulenti più impegnati a mantenere la rotta, che monitora quando avete riunioni programmate e invia promemoria

"Sessioni di concentrazione" automatiche che si possono triggerare per bloccare i siti web che perdono tempo, rendendo più facile il lavoro profondo Da fare

Limiti di RescueTime

Alcuni utenti segnalano errori come la disconnessione dell'app e la mancata registrazione del tempo di lavoro

Tempi di caricamento lenti

Le capacità di reportistica sono al limite

Prezzi di RescueTime

Free: Versione base

Versione base Premium: A partire da $12/mese per utente

Opinioni e recensioni dei clienti su RescueTime

G2: 4.1/5 (80+ recensioni)

4.1/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

7. Campo di tempo

Via Campo di tempoCampo di tempo è uno strumento di monitoraggio del tempo per i consulenti e i project management con una serie di funzionalità/funzione come la fatturazione e il budgeting per migliorare la redditività del progetto.

I dati del progetto raccolti da TimeCamp possono essere utilizzati per analizzare dove e come voi e il vostro team state spendendo più tempo di quello preventivato per le consegne ai client. È possibile utilizzare questi dati per produrre stime più accurate, in modo che i progetti futuri siano più redditizi.

Questo aumenta le ore fatturabili e riduce il tempo non fatturabile, il che è sempre un vantaggio per la consulenza! 💰

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Reportistica per la gestione del tempo che vi aiuta a controllare i costi dei progetti e se un progetto/cliente sta per sforare il budget

Include strumenti per la produttività, come report che mostrano quanto tempo si è trascorso su siti web e app che fanno perdere tempo

Il timer rileva l'attività dell'utente e passa alla modalità di inattività quando non si sta lavorando

Limiti di TimeCamp

Segnalazione di tempi lenti di caricamento e di server

Non è sempre il più facile per i nuovi utenti

Le reportistiche si esportano solo in formato CSV

Prezzi di TimeCamp

Free Forever: Utenti e progetti illimitati (con funzionalità/funzioni limitate)

Utenti e progetti illimitati (con funzionalità/funzioni limitate) Starter: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Basic: $7,99/mensili per utente

$7,99/mensili per utente Pro: $10,99/mensili per utente

Opinioni e recensioni dei clienti su TimeCamp

G2: 4.7/5 (190+ recensioni)

4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (590+ recensioni)

8. Hubstaff

Via Hubstaff Utenti di Windows, è arrivato il vostro momento: Hubstaff è un programma per il monitoraggio del tempo , analisi della forza lavoro e gestione della produttività per Windows 8 o versioni successive.

I consulenti possono utilizzare Hubstaff per gestire l'intero ciclo di vita del progetto, dalla presentazione delle proposte alle fatture che includono i fogli di presenza. È anche incentrato sulla produttività, con una funzionalità/funzione che scatta screenshot 1-3 volte ogni 10 minuti (se lo si desidera), in modo da poter mostrare il proprio lavoro ai client o semplicemente mantenersi in attività.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Funzionalità/funzione di produttività e gestione del tempo, come screenshot e valutazioni dell'attività in base al movimento del mouse e alla digitazione

Strumenti per la determinazione dei costi e del budget dei progetti, compresi gli avvisi quando ci si avvicina al tempo preventivato

30+ integrazioni con altre app per la produttività aziendale

Limiti di Hubstaff

Interfaccia difficile da navigare

Le reportistiche possono essere sovraccariche, soprattutto per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Hubstaff

**Free: 1 utente con funzionalità/funzione limitate

Starter: $7/mensili per utente (minimo 2 utenti)

$7/mensili per utente (minimo 2 utenti) Grow: $9/mensili per utente (minimo 2 utenti)

$9/mensili per utente (minimo 2 utenti) Teams: $12/mensili per utente (minimo 2 utenti)

$12/mensili per utente (minimo 2 utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

Opinioni e recensioni dei clienti su Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

9. Lavoro sul web

Via Lavoro sul web WebWork è uno strumento di monitoraggio del tempo che include screenshot automatici, monitoraggio della produttività e soluzioni di reportistica. Genera fatture in base alle valutazioni orarie impostate e aiuta a identificare i modelli di lavoro con reportistica dettagliata.

WebWork è l'ideale per monitorare l'attività dei dipendenti, ma può aiutare anche i liberi professionisti a mantenere la loro attività.

La piattaforma offre anche funzionalità/funzione di project management, come l'assegnazione di attività, l'impostazione di scadenze e la segnalazione di diverse attività stati di priorità . È un'ottima opzione per chi vuole combinare il monitoraggio del tempo con il sistema di project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di WebWork

È incentrato sull'acquisizione di screenshot come prova del lavoro, con opzioni per sfocare gli screenshot o per effettuare screenshot senza notifiche per mantenere la concentrazione e responsabilizzare i membri del team

Monitoraggio in tempo reale dei dipendenti remoti e dei freelance se si lavora con un team

Reportistica estesa sulla produttività, compresi i clic del mouse, le battute delle chiavi e i siti web visitati

Strumenti di project management per assegnare attività e fissare le scadenze

limiti di #### WebWork

Lo strumento di monitoraggio del tempo si interrompe automaticamente dopo 10 minuti di inattività, quindi le registrazioni potrebbero non essere sempre accurate

Alcuni problemi di interfaccia utente/esperienza utente segnalati nelle recensioni

Prezzi di WebWork

Basic: $$$a 4,99/mese per utente con una versione di prova gratuita di 14 giorni

$$$a 4,99/mese per utente con una versione di prova gratuita di 14 giorni Azienda: Contattare per i prezzi

Opinioni dei clienti su WebWork

G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)

4.7/5 (oltre 20 recensioni) Capterra: 4.3/5 (149 recensioni)

10. Replicon

Via Replicatore Replicon è una piattaforma di monitoraggio del tempo, fatturazione e buste paga alimentata dall'IA. Molte delle piattaforme presenti in questo elenco sono più recenti, ma Replicon esiste da oltre 30 anni.

L'IA di Replicon genera fogli di presenza da approvare, in modo che non dobbiate avviare e fermare un timer all'infinito per tutto il giorno. Raccoglie i dati automaticamente esaminando le app di lavoro utilizzate, come Zoom, Slack, Teams e i software di project management.

Questo può aiutarvi a creare stime più accurate, in modo che i prezzi riflettano le vostre abitudini di lavoro realistiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replicon

Monitoraggio automatizzato del tempo con la funzionalità ZeroTime di Replicon che utilizza l'IA per tracciare le ore di lavoro rispetto a quelle non fatturabili in tempo reale

Le integrazioni con oltre 100 piattaforme consentono di monitorare anche i dati contestuali relativi alle ore di lavoro provenienti da altre app

Paghe globali, conformità normativa per la fatturazione e sicurezza di livello aziendale se lavorate con dipendenti

Limiti di Replicon

Gli utenti non possono inserire il numero di ore stimate per un progetto da confrontare con le ore fatturabili

Il prezzo di base non riflette i componenti aggiuntivi necessari per il monitoraggio delle ore di lavoro

Prezzi di Replicon

Time & Attendance (per il monitoraggio del tempo dei dipendenti): A partire da 6 dollari al mese per utente

(per il monitoraggio del tempo dei dipendenti): A partire da 6 dollari al mese per utente Monitoraggio del tempo dei progetti (più utile per i consulenti): A partire da $12/mese per utente

(più utile per i consulenti): A partire da $12/mese per utente PSA e PPM: A partire da $29/mese per utente

Opinioni e recensioni dei clienti su Replicon

G2: 4.3/5 (670+ recensioni)

4.3/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (440+ recensioni)

Trova il miglior software di monitoraggio del tempo per la tua azienda di consulenza

Essere un consulente in qualsiasi settore e per client di qualsiasi dimensione è appagante ma anche impegnativo, soprattutto quando i progetti hanno scadenze ravvicinate o vincoli di risorse . L'autodisciplina è essenziale per far sì che i vostri client ottengano i risultati per cui sono pagati. ✨

Il miglior software di monitoraggio del tempo ha un ampio intervallo di funzionalità/funzione per adattarsi al tipo di lavoro, al client e al team. Per uno strumento di monitoraggio del tempo che si integri con una piattaforma di project management all-in-one, provate ClickUp. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso e fai ticchettare l'orologio! 🕐