Le 5 migliori alternative e concorrenti di Roam Research per il 2024 (caratteristiche, prezzi)

Che si tratti di proposte di prodotti, di contratti o di quell'ultima docuserie di Netflix che dovete iniziare, tutti noi abbiamo a che fare con tonnellate di informazioni ogni giorno.

E a meno che non vogliate annegare in un mare di parole, avete bisogno di un software come Roam Research per archiviare e gestire correttamente queste informazioni. Questo strumento è ottimo per annotare idee, pensieri, note, ecc. e organizzarli in modo efficace.

Ma Roam non è perfetto .

È uno dei motivi per cui probabilmente state cercando delle alternative a Roam Research!

Che cos'è Roam Research?

Roam Research è uno strumento di lavoro online per organizzare e valutare le informazioni. Si definisce "uno strumento di annotazione per il pensiero in rete" e "l'intelligenza collettiva"

Il che è un modo elegante per dire che il motivo principale per cui dovreste usare Roam è che può gestire e consolidare tutti i vostri dati in un unico posto!

Alcune delle sue funzionalità/funzione chiave includono:

Un grafo Roam che è come una ragnatela 🕸 o una rete di conoscenze. Qui gli utenti possono muoversi e connettere facilmente le idee

che è come una ragnatela 🕸 o una rete di conoscenze. Qui gli utenti possono muoversi e connettere facilmente le idee Un grafo database che organizza tutte le note, i documenti e tutto ciò che si trova nel database Roam

che organizza tutte le note, i documenti e tutto ciò che si trova nel database Roam Collegamenti bidirezionali Tagliabudella web

Business ($14,99/utente al mese): 20GB di upload mensile Spazi in condivisione Cronologia attività del team



Valutazioni degli utenti di Evernote

Capterra: 4.5/5 (6700+ recensioni)

4.5/5 (6700+ recensioni) g2: 4.5/5 (1800+ recensioni)

3. Notion

La terza alternativa è Notion è un'app per la produttività che mira a unificare i processi di lavoro dell'azienda. Si tratta di un mix tra uno strumento per prendere appunti, un'area di lavoro e un sistema di condivisione che consente di collaborare con il team.

Notion ha anche una modalità scura e una modalità chiara, nel caso in cui questo sia importante per voi.

Purtroppo, Notion non consente di creare dashboard personalizzati!

Questo è il peggior incubo di un project manager.

Funzionalità/funzione chiave di Notion

Wiki per la creazione di directory di documenti

Visualizzazioni multiple del database, tra cui Sequenza, Calendario, ecc.

Blocco del contenuto delle pagine per evitare modifiche accidentali

I vantaggi di Notion

Modifica in tempo reale e team collaboration su pagine o database

Supporta l'evidenziazione della sintassi

Modelli multipli per project management, startup, risorse umane, ecc.

Limiti di Notion

NoFunzione del grafico Gantt* Opzioni di reportistica limite

Nessuna funzionalità di mappe mentali

Prezzi di Notion

Notion offre tre opzioni di prezzo:

Personale (gratis): Sincronizzazione su tutti i dispositivi Pagine illimitate Condivisione con un massimo di cinque ospiti

Plus ($8/mese): Cronologia delle versioni Caricamento di file illimitato Ospiti illimitati

Business ($15/utente al mese): Area di lavoro collaborativa SAML SSO Analisi avanzata delle pagine

Azienda

Valutazioni degli utenti di Notion

Capterra: 4.7/5 (250+ recensioni)

4.7/5 (250+ recensioni) g2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4. DocuWiki

Se state cercando alternative open source a Roam Research, DokuWiki è un ottimo strumento che non ha bisogno di un database. Vi piaceranno i numerosi plugin che estendono le funzionalità/funzione di DocuWiki, messi a disposizione dalla sua vivace comunità.

Tuttavia, è difficile incollare il suo aspetto.

Visivamente, ci si ritrova con qualcosa che sembra essere stato creato quando Mac si chiamava Macintosh. 🤦

Funzionalità/funzione chiave di DokuWiki

Generazione automatica della tabella dei contenuti

Opzione blacklist spam per gli ecosistemi internet aperti

Editing di sezione per modificare facilmente singole sezioni di un lungo documento

Pro di DokuWiki

Supporto per il markdown

Tonnellate di opzioni di plugin per la sintassi, l'amministratore, ecc.

Modelli per la personalizzazione del layout

Limiti di DokuWiki

Può essere difficile da utilizzare per gli utenti non tecnici

Il software appare datato

Nessuna capacità di gestione delle attività

Prezzi di DokuWiki

DokuWiki è un software gratuito e open source.

Valutazioni degli utenti di DokuWiki

Capterra: 4/5 (N/A)

4/5 (N/A) g2: 3.8/5 (10+ recensioni)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki è un programma gratuito open source self hosted con un nome molto memorabile. Permette di catturare ogni pensiero, organizzare informazioni complesse e condividerle con il proprio team.

Pianificare un romanzo? Creare un elenco di cose da fare? TiddlyWiki può essere vostro amico.

Tuttavia, le sue funzioni sono limitate alle sole "parole"

Quindi, se volete gestire le attività o impostare promemoria per le note..

Funzionalità/funzione chiave di TiddlyWiki

Scorciatoie da tastiera personalizzabili

Barra degli strumenti dell'editor per formattare rapidamente il testo

Componente aggiuntivo TiddlyMap per collegare le pagine su un semplice grafico

I vantaggi di TiddlyWiki

È possibile installare plugin linguistici per cambiare la lingua di inferenza dell'utente

Permette di personalizzare il layout delle pagine e dei tiddler

Supporta il linguaggio di markup MathML per le notazioni matematiche (variabili, equazioni, ecc.)

Limiti di TiddlyWiki

Nessuna capacità di collaborazione

Gestione limitata delle attività

Rischio di perdita di dati se non si esegue il backup in app come Dropbox

Prezzi di TiddlyWiki

TiddlyWiki è gratis per tutti.

Valutazioni degli utenti di TiddlyWiki

Capterra: N/A

N/A g2: N/A

Prendere le note è più facile con Roam Research Alternative

Roam Research è un ottimo strumento per la creazione di note, l'archiviazione di conoscenze e la creazione di collegamenti tra diverse unità di dati in una rete dinamica (la ragnatela).

Tuttavia, il suo capacità di gestione delle attività sono limitate e non ha un piano gratuito.

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratta di uno strumento per prendere appunti senza app mobile.

È proprio per questo che avete bisogno di un potente strumento di strumento per il project management come ClickUp. Ottenere ClickUp gratis oggi stesso e fate in modo che tutto ciò che annotate abbia uno scopo preciso.