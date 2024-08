17 Migliori alternative e concorrenti di OneNote 2024 (gratis e a pagamento)

Nell'era digitale, la presa di appunti si è evoluta ben oltre la tradizionale carta e penna. Microsoft OneNote è stato in prima linea in questa trasformazione, offrendo una piattaforma versatile per organizzare pensieri, appunti di riunioni e dettagli di progetti. Tuttavia, con il progredire della tecnologia, sono emerse diverse alternative, ognuna con caratteristiche e vantaggi unici.

In questo blog esploreremo 17 delle migliori alternative a OneNote per prendere appunti nel 2024!

Iniziamo!

Che cos'è Microsoft OneNote?

Tramite OneNote

OneNote è un sistema digitale di applicazione per prendere appunti disponibile con un Microsoft Office 365 a pagamento o gratuitamente con un account Microsoft. Le caratteristiche principali includono:

Note e schizzi scritti a mano con le dita o con uno stilo

Note vocali

Note appiccicose virtuali

Traduzione del testo

Assistente matematico integrato (a pagamento)

Da e-mail a OneNote

Assistente AI Copilot

Modelli di OneNote

Limitazioni di Microsoft OneNote

OneNote non è privo di sfide per chi prende appunti. Alcune limitazioni di OneNote includono

Mancanza di integrazioni

Funzionalità di esportazione limitate

Funzioni di editing deboli

Nessuna modalità offline

Nessuna funzione "trova e sostituisci

La presa di appunti digitale è una delle abilità più essenziali che utilizzerete nel corso della vostra vita e avete bisogno degli strumenti migliori per imparare e lavorare al massimo della produttività. Con funzioni quali collegamenti bidirezionali e gli editor di testo avanzati che si stanno diffondendo nella presa di appunti, dovreste avere il quadro completo dei potenti software per la presa di appunti alternativi a Microsoft OneNote. 👩‍💻

17 Migliori alternative a Microsoft OneNote e applicazioni per prendere appunti

1. ClickUp

Memorizzare politiche, procedure e valutazioni dei rischi nella vista Docs di ClickUp ClickUp è un software gratuito per la gestione dei progetti che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di gestione dei progetti o che siate dei veri e propri power user, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a qualsiasi dimensione del team, in remoto o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Tra le centinaia di strumenti di facile utilizzo presenti in ClickUp, vi consigliamo di iniziare con queste quattro funzioni (completamente gratuite!) per gli appunti: Docs, Notepad, Mind Maps e Whiteboards. ⬇️

ClickUp Docs

Raccogliete e collegate gli appunti, le attività e altro ancora in Docs con il programma ClickUp Docs Relazioni ClickApp -una nuova serie di funzioni per mettere in relazione qualsiasi cosa in ClickUp (un must per gli appassionati di link bidirezionali)

Attivazione della modalità di messa a fuoco per iperfocalizzare un blocco di testo alla volta

Selezionare un'immagine di copertina personalizzata dalla galleria, dal desktop, da un link o dalla libreria Unsplash

Assegnazione di risposte in thread, in modo che gli elementi di azione non vadano mai persi

Visualizzare le relazioni e i backlink della pagina in cui ci si trova o le relazioni di un intero documento

Creare e accedere ai modelli dalla barra laterale destra. UtilizzareModello della Knowledge Base di ClickUp per iniziare!

Utilizzate questo modello per creare una struttura che permetta al vostro team di organizzare una biblioteca digitale di informazioni

ClickUp Brain

Utilizzare Cervello ClickUp per portare la vostra produttività al livello successivo. Risparmiate tempo e lasciate che ClickUp AI di ClickUp riassuma i vostri appunti scrivere idee, scrivere un post sul blog e molto altro ancora.

ClickUp AI riconosce e suggerisce le attività mentre si scrive, in modo da poter creare rapidamente nuove attività senza dover aprire l'editor delle attività. Offre un modo semplice per organizzare il lavoro, assegnare compiti, impostare date di scadenza e altro ancora con pochi clic. Il motore di suggerimento delle attività di ClickUp, basato sull'intelligenza artificiale, offre suggerimenti personalizzati per tutto ciò che riguarda i titoli e le descrizioni

Scatenate la creatività con il vostro partner virtuale per il brainstorming

ClickUp Notepad

Appuntate idee rapide, drogheria liste o creare un piano di gioco con il Blocco note di ClickUp!

Aprire una nota ed espanderla fino a riempire lo schermo

Visualizzare e ripristinare le modifiche nella cronologia delle note

Stampare le note in modo visivamente gradevole

Ricerca: per trovare una parola chiave nelle note

Aggiungere un editing ricco con comandi /Slash 👉 Scaricare il file Estensione ClickUp per Chrome per prendere appunti su qualsiasi pagina web nel browser!

✅ ClickUp Pro

❌ ClickUp Contro

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

💸 Prezzi di ClickUp

Piano gratuito per sempre (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano illimitato (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per team di medie dimensioni ($12/membro al mese) ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro al mese

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i vostri carichi di lavoro e processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi ad avere successo! Contattate Vendite quando sei pronto.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni) ### 2. Ricerca Roam

Via Roam Research

il migliore per chi pensa ai grafi della conoscenza

Roam Research, una solida applicazione per la gestione della conoscenza, si definisce "uno strumento per prendere appunti per il pensiero in rete" Porta la mappatura mentale a un nuovo livello con collegamenti bidirezionali: un nodo diventa una nota che gli utenti possono cliccare per aprire. Ogni nota può contenere i propri collegamenti al testo e collegarsi ad altre note per creare relazioni. In sostanza, l'interfaccia di Roam Research rispecchia il funzionamento della nostra mente.

Gli utenti di OneNote potrebbero trovare Roam Research complicato perché la struttura è completamente diversa. A differenza di OneNote, in Roam ogni pagina è un contorno composto da blocchi gerarchici di testo e immagini. Di conseguenza, non ci sono quaderni o sezioni da aprire in ordine sequenziale come nell'interfaccia di OneNote.

✅ Pro di Roam Research

Interfaccia di database grafico per il pensiero in rete

Collaboratori illimitati nel piano iniziale

Gli scrittori, i ricercatori, i product manager e gli studenti laureati sono quelli che più utilizzano questa app per prendere appuntiCollegamento bidirezionale documenti

via Dropbox Paper

La prossima alternativa a OneNote sulla nostra lista è Dropbox Paper, uno strumento di collaborazione senza soluzione di continuità per i team di tutte le dimensioni e di tutti i settori modificare i documenti e condividere tutti gli appunti all'interno del programma. Gli utenti possono aggiungere annotazioni alle immagini, citare persone dai documenti e collegarsi ai loro calendari per trovare note di riunione rapidamente. Le sue semplici ma potenti funzionalità di sincronizzazione mettono tutti sulla stessa pagina.

Se invece volete condividere le diapositive di una presentazione professionale, Dropbox non dispone di funzioni di formattazione avanzate rispetto ai più diffusi elaboratori di testi. Soddisfa l'esigenza di mettere i pensieri di tutti su carta digitale, ma non per la pubblicazione o per la prossima riunione con gli stakeholder se non si è a proprio agio con la formattazione.

✅ Pro di Dropbox Paper

Disponibile sulle app per iOS e Android

I file di Invision, Sketch o Dropbox incorporati nelle anteprime di Dropbox Paper vengono visualizzati correttamente

Vari supporti da altre fonti

❌ Contro Dropbox Paper

Non è così intuitivo rispetto agli elaboratori di testo più quotati

Manca la formattazione visiva avanzata

Scarsa organizzazione delle note

💸 Prezzi di Dropbox Paper

Informatevi su Dropbox Paper per l'archiviazione e i prezzi.

💬 Valutazioni dei clienti di Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (oltre 4.470 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (130+ recensioni)

16. Tipografia

il migliore per chi desidera una vera esperienza di editor Markdown

via Typora

Typora è un editor di markdown (strumento di conversione da testo a HTML) orientato ai creatori di contenuti e agli ingegneri che preferiscono vedere un'anteprima dal vivo del documento finale per concentrarsi sul contenuto stesso. Non è solo un editor di markdown: il suo potente sistema di organizzazione degli schemi consente di scorrere rapidamente il documento e di passare a qualsiasi sezione con un clic.

Il passaggio da Microsoft OneNote a Typora potrebbe scioccare alcuni utenti che non hanno familiarità con gli editor markdown. Si avrà l'impressione di passare troppo tempo a capire l'applicazione invece di lavorare davvero.

✅ Pro di Typora

È possibile importare o esportare formati come OpenOffice, LaTeX, MediaWiki, Epub e altri ancora

Temi carta personalizzati

Modalità Focus e macchina da scrivere

❌ Typora Contro

Non è disponibile un piano gratuito

Non è adatto alla collaborazione con altri utenti

Manca di funzioni di gestione delle attività

💸 Prezzi di Typora

Typora offre una prova gratuita di 15 giorni per un massimo di tre dispositivi. La versione a pagamento parte da 14,99 dollari.

💬 Valutazioni dei clienti di Typora

G2: N/D

Capterra: N/A

17. Zoho Notebook

il migliore per le illustrazioni di copertina personalizzate

Tramite Zoho

Zoho Notebook è un'applicazione gratuita per prendere appunti con un design intuitivo per tutti i dispositivi e sistemi operativi. Zoho Notebook si integra con Zoho Projects ed è ricco di funzioni mobile-friendly come Zia, l'assistente AI, e di gesti notevoli per la ricerca di informazioni.

Rispetto a OneNote, questa app è più divertente con i colori e la personalizzazione per l'uso personale. Tuttavia, se siete alla ricerca di un'app per prendere appunti e collaborare sul lavoro, Zoho Notebook potrebbe non fare al caso vostro. L'editor è limitato alle funzionalità di base.

✅ Pro di Zoho Notebook

Applicazione gratuita senza pubblicità

Applicazioni disponibili per dispositivi iOS (iPhone e iPad) e Android

Funzioni di passcode e Touch ID per appunti e taccuini

❌ Zoho Notebook Contro

Manca di viste multiple

Nessuna funzione di riconoscimento della scrittura

Nessuna collaborazione con altri nei taccuini

💸 Prezzi di Zoho Notebook

Zoho Notebook è un'applicazione per appunti gratuita.

💬 Valutazioni dei clienti di Zoho Notebook

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

Le tue note, a modo tuo con le alternative a OneNote

Quando si tratta di prendere appunti, non esiste una soluzione unica per tutti. Che siate scrittori che desiderano un editor di markdown o studenti di ingegneria alla ricerca di un'interfaccia elegante per categorizzare i vostri appunti, il nostro elenco ClickUp vi copre. Registratevi per un account ClickUp gratuito e iniziate a prendere appunti con ClickUp Docs, Notepad, Mind Maps o Whiteboards. ClickUp non è stato costruito per chi prende appunti o per casi d'uso specifici, ma per far sì che tutti si sentano connessi e presenti nel proprio lavoro.