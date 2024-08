10 Migliori alternative e concorrenti di Dropbox Paper 2024

La collaborazione documentale è diventata una pietra miliare dell'ambiente di lavoro moderno. Consente ai team di lavorare insieme in tempo reale, condividere idee, fornire feedback e far avanzare i progetti molto più velocemente di quanto si potesse immaginare ai tempi dei documenti cartacei.

Dropbox Paper è uno degli strumenti preferiti da molti, ma non è adatto a tutti. Ecco perché abbiamo raccolto un elenco delle 10 migliori alternative a Dropbox Paper per tutte le vostre esigenze collaborazione documentale esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a Dropbox Paper?

Quando si sceglie uno strumento di collaborazione documentale come alternativa a Dropbox Paper, ci sono diversi fattori chiave da considerare.

È necessario disporre di una piattaforma che lavori sia su desktop che su app mobile, per facilitarne l'uso su più dispositivi. Deve supportare il lavoro in tempo reale collaborazione sul posto di lavoro controllo della versione e un facile accesso ai documenti per risparmiare tempo. Dropbox si integra bene con la vostra area di lavoro digitale flusso di lavoro attuale e con qualsiasi altro strumento di software di gestione dei documenti che utilizzate e offre funzionalità/funzione che migliorano la produttività del vostro team.

Lo strumento scelto al posto di Dropbox Paper deve essere facile da usare e deve offrire solide misure di sicurezza per proteggere i dati.

Infine, i prezzi sono importanti. Lo strumento giusto offre un intervallo di pacchetti che si adattano alle dimensioni e al budget del team.

Le 10 migliori alternative a Dropbox Paper da usare nel 2024

Di seguito troverete le nostre alternative preferite a Dropbox Paper. Ogni strumento è ideale per i team di grandi dimensioni con un'area di lavoro condivisa che desiderano un approccio economico alla collaborazione documentale.

Modifica collaborativa, opzioni tipografiche e altro ancora in ClickUp Documenti

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che adotta un approccio olistico alla collaborazione tra team. Come alternativa a Dropbox Paper, offre uno spazio integrato per la gestione delle attività, uno strumento di project management e la comunicazione tra team.

In ClickUp, i documenti, o "Docs", come vengono chiamati, sono più di una semplice app per prendere note . È possibile incorporare un documento in un'attività, collegarlo in una chat o associarlo a un obiettivo, contestualizzando la modifica collaborativa in tempo reale per assicurarsi che più utenti siano sulla stessa pagina all'interno dello stesso documento. ClickUp Documenti sono ricchi di funzionalità/funzione e offrono un ambiente di scrittura confortevole con opzioni di formattazione, capacità di annidamento e la possibilità di incorporare vari contenuti, tra cui attività, file PDF, viste e altri documenti. Questo rende i documenti dinamici, interattivi e adattabili a diversi usi, da quelli più disparati a quelli più comuni documentazione del progetto o di scrivere un post sul blog per costruire un progetto di wiki aziendale .

Tenete insieme tutte le conversazioni all'interno dell'attività direttamente e assegnate commenti per trasformare facilmente i vostri pensieri in elementi d'azione

La piattaforma offre una serie di strumenti di collaborazione come i commenti assegnabili, la modifica in tempo reale e le visualizzazioni in chat per facilitare il lavoro di squadra e migliorare la comunicazione. Che si tratti di un brainstorming con il team, di una discussione su un'attività, di una decisione su un progetto o di un'azione da intraprendere come assegnare le priorità al proprio lavoro o la modifica di documenti, ClickUp è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Dai servizi di archiviazione cloud, come Google Drive e Dropbox, agli spazi di archiviazione strumenti di sviluppo come GitHub e Bitbucket, è possibile collegare le app preferite a ClickUp per un'esperienza di lavoro senza soluzione di continuità.

E non è tutto. L'impegno di ClickUp per il miglioramento continuo significa che nuove funzionalità e miglioramenti sono sempre all'orizzonte, in modo da essere sempre un passo avanti nella riunione del team obiettivi di lavoro professionale del vostro team .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Lavoro in tempo reale con il vostro team

Migliaia di modelli consentono di creare rapidamente documenti senza partire da zero. Abbiamo perfino creato unguida al lavoro con i modelli utilizzando, avete indovinato, un modello!

Funzionalità/funzione di un assistente IA che rende la creazione dei documenti più semplice e veloce

Possibilità di utilizzare lo stile del testo, i punti elenco, le caselle di controllo e molto altro ancora con ricche funzionalità/funzione di modifica

Utilizzare diverse visualizzazioni di attività, documenti, chattare e altro ancora direttamente all'interno dei documenti per vedere le informazioni da diverse prospettive

Controllare chi può visualizzare, modificare o commentare i documenti con le autorizzazioni degli utenti

Limiti di ClickUp

C'è una leggera curva di apprendimento dovuta all'enorme numero di funzionalità/funzione

Pur essendo versatile, l'app per dispositivi mobili non offre la stessa esperienza della versione web

Prezzi di ClickUp

piano Free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro dell'area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Nuclino

Via Nuclino Nuclino è un'area di lavoro centralizzata progettata per riunire team remoti per una collaborazione più efficiente. Si allontana dalla tradizionale configurazione lineare dei documenti, optando per un approccio più dinamico con la sua interfaccia collaborativa in stile wiki in tempo reale.

Questa funzionalità/funzione unica permette ai team remoti di provare diversi metodi di lavoro strategie di comunicazione mentre fanno brainstorming, sviluppano e perfezionano le idee simultaneamente, promozione della creatività e della produttività .

Nuclino offre agli utenti diverse visualizzazioni - documenti, tabelle, elenchi e grafici - offrendo diverse prospettive del lavoro e delle conoscenze del team. Questa adattabilità rende Nuclino un'alternativa a Dropbox Paper adatta a vari usi, sia per la pianificazione di progetti, condivisione delle conoscenze del team note di riunione o specifiche di produttività.

Inoltre, Nuclino si integra bene con altre app di uso comune come Google Drive, GitHub e Trello. Ciò significa che è possibile collegare o incorporare comodamente i file di questi servizi direttamente nell'area di lavoro di Nuclino, rendendola un hub centrale per tutte le informazioni del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Flussi di lavoro semplificati

Interfaccia pulita

Tasti di scelta rapida e scorciatoie facili da usare da tastiera

Organizzare visivamente i documenti per pianificare e monitorare i progetti

Trovare rapidamente ciò che si sta cercando grazie a funzionalità/funzione di ricerca intuitive per una migliore produttività

Limiti di Nuclino

La semplificazione ha un costo: non sono disponibili molti personalizzazioni

Manca di opzioni avanzate per formattare il testo rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Nuclino

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

Nuclino valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

3. Note standard

via Note standard Standard Notes è un'alternativa unica a Dropbox Paper nel panorama dei documenti, che enfatizza fortemente la privacy e la semplicità.

È un'app per prendere appunti crittografata che consente di scrivere, salvare e accedere alle note in sicurezza su diversi dispositivi. Con Standard Notes è possibile annotare idee, fare brainstorming con il team e collaborare ai documenti, sapendo che i dati rimangono privati e sicuri.

Anche se può sembrare semplice, Standard Notes è sorprendentemente versatile. La sottoscrizione di un abbonamento consente di usufruire di opzioni di editor per markdown, codice, fogli di calcolo e altro ancora. L'utente o più utenti possono organizzare le note con tag, fissare voci importanti e persino accedere alla cronologia delle note per recuperare versioni precedenti dei messaggi.

Lo strumento è costruito su principi open-source, il che significa che è possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze e persino auto-ospitarlo se si desidera il massimo controllo sui propri dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Standard Notes

Assicura che i dati siano privati grazie alla crittografia end-to-end

L'editor estensibile supporta diversi tipi di modalità di modifica.

Possibilità di rivedere e ripristinare le versioni precedenti delle note grazie alla cronologia delle versioni.

Limiti delle note standard

La versione gratis è piuttosto elementare rispetto ad altre alternative a Dropbox Paper

Le funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione

Non c'ècollaborazione in tempo reale funzionalità/funzione, il che lo rende meno adatto ai team remoti

Prezzi delle note standard

Standard: Free

Free Produttività: $90/anno

$90/anno Professionale: $120/anno

Standard Note valutazioni e recensioni

G2 : 3.9/5 (10+ recensioni)

: 3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

4. Evernote

via Evernote Evernote è un'app completa per prendere appunti, progettata per aiutarvi a catturare le idee, svilupparle e condividerle con il vostro team. È un'alternativa a Dropbox Paper che combina funzionalità di scrittura, raccolta, ricerca e collaborazione in un'unica comoda piattaforma.

Oltre alla semplice scrittura di documenti, Evernote permette di Clip articoli web e file PDF, di catturare note scritte a mano e di allegare documenti e foto ai propri appunti. Questa capacità di raccogliere e organizzare diversi moduli di informazioni rende Evernote particolarmente utile per la ricerca, il piano e il brainstorming.

La sua potente funzione di ricerca consente di trovare rapidamente ciò che serve, sia che si tratti di una nota, di un allegato o persino di testo all'interno di file immagine. Grazie a potenti funzionalità/funzione come la condivisione delle note e la modifica in tempo reale, Evernote diventa un'area di lavoro potente per la collaborazione di tutto il team sui documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Condivisione delle note con i membri del team per la modifica in collaborazione

Clip e salvataggio di pagine web direttamente in Evernote

Combina le note, il calendario e l'elenco delle cose da fare in un unico strumento

Sincronizzazione delle note e degli elenchi di cose da fare su tutti i dispositivi, in modo da avere accesso ai documenti giornalieri ovunque ci si trovi

Limiti di Evernote

L'interfaccia può sembrare un po' ingombra di numerose funzionalità/funzione

Gli utenti hanno segnalato problemi di sincronizzazione a volte lenti

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $10,83/mese per utente

: $10,83/mese per utente Professionale: $14,17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

5. Coda

via Coda Coda è un nuovo tipo di documento che unisce le funzioni di word processor, fogli di calcolo e database in un'unica piattaforma. Abbatte le barriere tra app separate, consentendo di creare documenti interattivi, dinamici e potenti.

In Coda, un documento è più di un semplice pezzo di carta digitale. È possibile trasformarlo in uno strumento in grado di gestire i dati, monitorare le attività, spostare i file e persino eseguire processi. La piattaforma offre una serie di blocchi, chiamati "Teams", che possono essere utilizzati per personalizzare i documenti in base al flusso di lavoro del team.

Le solide funzionalità di collaborazione di Coda, come la modifica e i commenti in tempo reale, ne fanno uno spazio ideale per la collaborazione del team. Che si tratti di elaborare una proposta, pianificare un progetto o costruire un wiki aziendale, Coda è un'alternativa a Dropbox Paper che offre la flessibilità e le funzioni necessarie.

Le migliori funzionalità/funzione di Coda:

Creare facilmente documenti con testi ricchi ed elementi incorporabili

Modelli di Coda per wiki, piani di progetto e altro ancora

Integrazione con altri servizi come Gmail, Google Calendar e Slack

Creare layout personalizzati, flussi di lavoro e mini-app con semplici "blocchi"

Limiti di Coda:

La versatilità di Coda può richiedere tempo per essere padroneggiata

Gli utenti hanno segnalato prestazioni lente quando lavorano con documenti di grandi dimensioni

Prezzi di Coda:

**Gratuito

Pro : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Team : $36/mese per utente

: $36/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Coda valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

6. Microsoft Word

via Microsoft Word Microsoft Word (o MS Word) è una valida alternativa a Dropbox Paper. La sua legacy dura da decenni, ben prima dell'avvento degli strumenti online basati su cloud, e lo rende uno strumento affidabile noto per la sua suite completa e per la matrice di funzionalità di modifica che gestiscono abilmente una varietà di formati di file.

Word porta il co-authoring a un altro livello, consentendo di condividere i documenti con il proprio team e di lavorare insieme su un documento simultaneamente, il che può migliorare la gestione del team.

Inoltre, Word fa parte della suite Office 365, che comprende strumenti come Excel, PowerPoint e OneDrive. Ciò significa che Word non lavora in modo isolato, ma si integra bene all'interno di questo ecosistema. I facili strumenti di condivisione dei file consentono di inserire senza problemi i dati di Excel, di incorporare le diapositive di PowerPoint o di archiviare e recuperare i file da OneDrive, il tutto all'interno dei documenti di Word.

Essendo uno strumento basato sul cloud, è possibile accedere facilmente a tutti i documenti da qualsiasi dispositivo, sia dalla scrivania che in viaggio. Word è uno strumento flessibile che si adatta al vostro stile di lavoro e non viceversa.

Sia che si tratti della stesura di un briefing memo nell'editor di testo, la stesura di una relazione dettagliata o di un documento di ricerca completo, Microsoft Word ha gli strumenti per completare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Word:

Lavorare con il proprio team su documenti in contemporanea

Offre un'ampia varietà di strumenti di formattazione e modifica

Lavora senza problemi con le altre app Microsoft

Il lettore PDF e lo strumento di conversione PDF semplificano il lavoro e la modifica di documenti PDF e pagine PDF

Limiti di Microsoft Word:

Richiede la sottoscrizione di un abbonamento a Office 365 per accedere a tutte le sue funzionalità/funzione

Può richiedere un uso intensivo di risorse, con conseguenti ritardi occasionali

Prezzi di Microsoft Word:

Basic: $5/mese per utente

$5/mese per utente Personale: $5,83/mese per utente

$5,83/mese per utente Famiglia: $8,33/mese per un massimo di sei utenti

$8,33/mese per un massimo di sei utenti Office Home and Student: $149,99 per un solo pagamento

Valutazioni e recensioni su Microsoft Word:

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capitolare: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

7. Documenti Google

via Documenti Google Documenti Google si distingue per la facilità d'uso e le eccellenti funzionalità di collaborazione in tempo reale.

Al di là delle sue funzionalità/funzione, Google Documenti fa parte del più ampio ecosistema dell'area di lavoro di Google. Offre una solida integrazione con altre aree di lavoro di Google, come Fogli Google, Slides e Google Drive. Avete bisogno di estrarre dati da un foglio di calcolo per inserirli nei vostri documenti?

Nessun problema.

Volete collegarvi a una presentazione o archiviare file di grandi dimensioni accessibili a tutti coloro che lavorano su un gruppo di documenti? Google Documenti è la soluzione ideale.

Questa perfetta interazione di app rende Google Documenti più di una semplice alternativa a Dropbox Paper: è una soluzione completa per la collaborazione del team e la gestione del team. Consideratelo il vostro taccuino digitale con tutte le funzionalità/funzione di Google che desiderate per collaborare a progetti o attività.

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google:

Monitoraggio delle modifiche e di altre attività con la cronologia delle versioni (ottimo per i documenti di lavoro)l'aggiornamento delle procedure operative standard!)

Fornisce facilmente feedback e suggerimenti grazie alle funzionalità di commenti, note e chattare

Lavora perfettamente con le altre app di Google

Limiti dei documenti Google:

È meno ricco di funzionalità/funzione rispetto ad altri elaboratori di testi

La modifica offline richiede un'impostazione, non è automatica

Prezzi di Documenti Google:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Documenti Google:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.000+ recensioni)

8. Pagina comune

via Pagina comune Samepage è uno strumento di collaborazione completo che combina project management e collaborazione documentale in una piattaforma unificata. Consente di lavorare sui documenti con il proprio team e aiuta a gestire attività, orari e conversazioni.

A differenza di altri strumenti che offrono uno spazio di scrittura condiviso, Samepage fa un passo avanti integrando funzionalità di project management direttamente nei documenti. È possibile assegnare attività, programmare eventi, condividere file e persino organizzare riunioni dai propri documenti.

Samepage offre una varietà di visualizzazioni dei documenti, tra cui foglio, pagina, mappa mentale e tela, in modo da poter visualizzare il contenuto nel modo più adatto al progetto. Le integrazioni con app famose come Dropbox, Google Drive e Slack, tra le altre, consentono di riunire i lavori del team in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Samepage:

Lavorare insieme sui documenti con la trasmissione dello schermo e le videochiamate

Assegnazione di attività, definizione di scadenze e monitoraggio dello stato con solide funzionalità di project management

Connessione con le app più diffuse per semplificare il flusso di lavoro

Limiti di Samepage:

L'interfaccia può sembrare ingombrante a causa della moltitudine di funzionalità/funzione

Gli utenti hanno segnalato che l'app mobile manca di alcune funzioni della versione desktop

Prezzi di Samepage:

gratuito : Semplificato : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Semplificato Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Standard : $7,50/mese per utente

: $7,50/mese per utente Pro: $9/mese per utente

Samepage valutazioni e recensioni:

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: N/A

9. Documento360

Via Documento360 Document360 è un sito di base di conoscenza piattaforma progettata specificamente per la documentazione dei prodotti software. Offre uno spazio pulito e professionale per creare, organizzare e pubblicare articoli e contenuti web. Ciò rende Document360 particolarmente utile per la creazione di centri assistenza, FAQ, guide per gli utenti e altri moduli di assistenza.

Una delle funzionalità/funzione di Document360 è il suo sistema di versione. Consente di mantenere più versioni della base di conoscenza, facilitando la gestione della documentazione per le diverse versioni del prodotto. È inoltre possibile redigere articoli e farli rivedere e approvare prima di pubblicarli.

I potenti strumenti di analisi del software consentono di conoscere le prestazioni della base di conoscenza. È possibile monitorare gli articoli più popolari, i termini di ricerca e la soddisfazione degli utenti, aiutandovi a migliorare continuamente la documentazione in base alle loro esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360:

Creare, collaborare e pubblicare basi di conoscenza self-service

Tracciamento facile delle modifiche e mantenimento delle versioni dei documenti

Comprendere il comportamento degli utenti e migliorare i contenuti di conseguenza grazie ad analisi avanzate

Limiti di Document360:

L'attenzione alle basi di conoscenza lo rende meno versatile per altri tipi di collaborazione documentale

È più costoso rispetto agli strumenti di collaborazione documentale di base

Prezzi di Document360:

Gratuito

Standard: $149/mese

Professionale: $299/mese

$299/mese Business : $399/mese

: $399/mese Enterprise: $599/mese

Valutazioni e recensioni di Document360:

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Notion

via Notion Notion è un'area di lavoro versatile che combina note, attività, wiki e database in un unico strumento di collaborazione. È altamente personalizzabile e consente di adattare l'area di lavoro alle esigenze e al flusso di lavoro del team.

In Notion, ogni contenuto è un blocco che può essere trascinato, annidato e connesso in vari modi. Ciò significa che è possibile trasformare il documento in uno strumento interattivo con tabelle, tabelle kanban, calendari e altro ancora.

La flessibilità di Notion si estende anche alle funzionalità di collaborazione. È possibile condividere le pagine con il team, assegnare azioni e commentare qualsiasi blocco, favorendo il lavoro di squadra e la collaborazione. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione con strumenti come Google Drive, Figma e GitHub, è possibile centralizzare il lavoro del team in un'unica comoda area di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion:

Personalizzazione dell'area di lavoro in base alle esigenze del team

Creare documenti con una varietà di tipi di contenuto utilizzando i "blocchi"

Usare schede Kanban ed elenchi di cose da fare per visualizzare i progetti

Limiti di Notion:

C'è una curva di apprendimento per comprendere e utilizzare appieno le funzionalità/funzione di Notion

La collaborazione in tempo reale può essere in ritardo rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Notion:

**Gratuito

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion:

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

Fine del percorso cartaceo con ClickUp Docs

Abbiamo elencato alcuni dei migliori strumenti per la gestione dei documenti strumenti di collaborazione documentale in circolazione. I requisiti e lo stile di lavoro del vostro team vi aiuteranno a scegliere il più adatto.

Ricordate che l'obiettivo è migliorare la produttività e semplificare la collaborazione. Se siete alla ricerca di una piattaforma che risponda a tutte le esigenze, perché non fare un giro su ClickUp? Con le sue diverse funzionalità/funzione e le opzioni personalizzabili, è costruita per adattarsi al vostro flusso di lavoro, sia che lavoriate per conto vostro che per grandi aziende.

Quindi, perché aspettare? Scoprite come Documenti ClickUp può portare la vostra collaborazione documentale a un livello superiore.