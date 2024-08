Che cos'è una campagna CRM? Definizione, vantaggi ed esempi

Uno strumento di CRM (gestione delle relazioni con i clienti) è oggi fondamentale per la maggior parte delle aziende. Non si tratta solo di un database inanimato di clienti potenziali ed esistenti, ma di un elemento aziendale chiave che accompagna gli estranei lungo il percorso che li porterà a diventare clienti soddisfatti e fedeli sostenitori.

Naturalmente, uno strumento è solo questo.🛠️ Quando si tratta di massimizzare il ROI del marketing, occorre qualcosa di più. Serve un piano.

È qui che entrano in gioco le campagne CRM. Chiuse sulla base di ricerche sui clienti e di una solida strategia di marketing, le campagne CRM efficaci vi aiutano a chiudere più affari e a coltivare relazioni durature con i clienti.

Parliamo di ciò che rende preziose le campagne CRM, esaminiamo esempi di campagne CRM e scopriamo come creare campagne vincenti Strategie CRM che convertono i lead freddi in acquirenti abituali.

Ma prima, ecco le basi.

Che cos'è una campagna CRM?

Una campagna di CRM è una serie coordinata di azioni di marketing che utilizzano Software CRM per gestire le interazioni con i clienti esistenti e potenziali. Queste campagne analizzano i dati dei clienti, personalizzano la comunicazione e promuovono una relazione a lungo termine con la vostra base di clienti per migliorare la fidelizzazione e guidare la crescita commerciale.

In sostanza, una campagna CRM è una campagna di marketing iper-personalizzata e mirata ai lead e ai clienti del vostro database CRM. Ad esempio, le email di onboarding e le versioni di prova inviate ai clienti sono esempi di campagne CRM.

Alcune caratteristiche comuni di una campagna CRM sono:

Audience : Queste campagne sono utilizzate per traguardare lead e clienti che sono già a conoscenza della vostra azienda e del vostro servizio

: Queste campagne sono utilizzate per traguardare lead e clienti che sono già a conoscenza della vostra azienda e del vostro servizio Intento : Le campagne CRM sono utilizzate per fidelizzare gli utenti e aumentare le entrate attraverso l'upselling e il cross-selling di servizi e produttività correlati

: Le campagne CRM sono utilizzate per fidelizzare gli utenti e aumentare le entrate attraverso l'upselling e il cross-selling di servizi e produttività correlati Canali : i canali utilizzati dipendono dal software CRM e includono email dirette, social media e annunci

: i canali utilizzati dipendono dal software CRM e includono email dirette, social media e annunci KPI: L'esito positivo di una campagna CRM viene analizzato utilizzando metriche come il coinvolgimento, la conversione e la fidelizzazione

Vantaggi dell'esecuzione di campagne CRM

A Sistema CRM colma il divario tra clienti, marketing e team commerciali e li unisce verso obiettivi comuni: coinvolgimento, conversione e fidelizzazione dei clienti. Per questo motivo, le campagne CRM, se ben gestite, sono molto efficaci.

Ecco i principali vantaggi dell'utilizzo di un software CRM per gestire le campagne di marketing:

Centralizzazione: Poiché il software CRM gestisce e archivia le informazioni sui clienti, è più facile gestire le campagne di traguardo attraverso di esso piuttosto che utilizzare uno strumento diverso. In questo modo, non dovrete mantenere più registrazioni dei profili e delle interazioni dei clienti Collaborazione: spesso i team commerciali, di produttività e di prodotto devono lavorare insieme a una campagna. Come la maggior parte delle buoneStrumenti CRM sono dotati di funzionalità/funzione di project management di base, è facile collaborare con più utenti e assicurare chel'efficienza dei processi 🤝 Personalizzazione: Un sistema CRM vi permette di segmentare i vostri clienti in base a criteri predeterminati e di aggiungerli a flussi di lavoro personalizzati, in modo che ogni punto di contatto della comunicazione sia rilevante per loro Approfondimenti sui clienti: I software CRM sono dotati di funzionalità di reportistica avanzata che generano approfondimenti sulle interazioni e sulle prestazioni delle campagne, aiutandovi a perfezionare i traguardi e la messaggistica Traguardo mirato: I dati delle campagne CRM non solo vi aiutano a comprendere meglio i vostri clienti attuali, ma vi aiutano anche a valutare i lead e a prevedere quali profili di clienti hanno maggiori probabilità di convertirsi in clienti paganti

Campagne CRM ben eseguite possono contribuire a coinvolgere i clienti, a fidelizzarli e ad aumentare il loro valore di vita.

Esempi di campagne CRM ad esito positivo

Ora che abbiamo visto i vantaggi delle campagne CRM, esploriamo alcuni esempi di campagne CRM da fare terminate. Le campagne CRM possono essere utilizzate in tutte le fasi del percorso del cliente. Ecco alcune idee su come incorporare le campagne CRM nelle diverse fasi dell'imbuto:

Parte superiore dell'imbuto : Newsletter via email, annunci sui social media con contenuti di leadership e inviti a webinar con esperti del settore

: Newsletter via email, annunci sui social media con contenuti di leadership e inviti a webinar con esperti del settore Metà dell'imbuto : Email con versioni di prova gratuite, contenuti interattivi come calcolatori e strumenti gratis e annunci di retargeting

: Email con versioni di prova gratuite, contenuti interattivi come calcolatori e strumenti gratis e annunci di retargeting Fondo dell'imbuto: Campagne a goccia riguardanti il vostro servizio, le demo dei prodotti e le offerte a limite di tempo

Oltre a questo, è possibile utilizzare le campagne CRM anche dopo aver chiuso una trattativa, per accogliere i clienti, richiedere testimonianze e condividere gli aggiornamenti dei prodotti.

Ecco alcuni modi per utilizzare le funzionalità del software CRM per approfondire le relazioni con i clienti.

Email triggerate

Il tipo più comune di campagna CRM, le email trigger vengono inviate ai vostri prospect e clienti in diverse fasi del loro percorso. ✉️They sono molto utilizzate in Strategia CRM B2B e le aziende inviano in genere da una a cinque email al mese.

Un buon software CRM ha un'automazione integrata delle email che vi aiuta a segmentare il vostro elenco di clienti in modo che ricevano email altamente contestuali e personalizzate.

Alcuni esempi di email trigger nelle campagne CRM sono:

email di onboarding con documenti di aiuto e altri suggerimenti per garantire un'esperienza senza problemi ai clienti. Ad esempio, Twist, uno strumento di comunicazione asincrona per il lavoro, invia agli utenti un utilesuggerimenti per la produttività ogni giorno per la prima settimana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Twist-Image-1152x1400.png Twist /$$$img/

via Twist

i flussi di lavoro di Lead nurturing consentono di condividere contenuti di leadership, brochure di prodotto e altro ancora per coinvolgere i lead nell'imbuto commerciale. Ecco un esempio di Anrok, una soluzione di automazione delle imposte sulle vendite per le aziende SaaS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Anrok-Image.png Anrok /$$$img/

via Anrok

campagne di riattivazione per incentivare i clienti a rientrare nella vostra piattaforma o servizio. Tra le aziende che hanno imparato molto bene queste campagne ci sono Spotify, Duolingo e Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Spotify-Image.png Spotify /$$$img/

via Spotify

Email di cross-selling e upselling basate sulla cronologia degli acquisti e sul comportamento del cliente, con l'obiettivo di farlo passare a un piano superiore o a un altro servizio. Ad esempio, questa email di Zapier non solo descrive i vantaggi dell'automazione dei flussi di lavoro, ma spinge sottilmente gli utenti a passare a un piano superiore per poter beneficiare di questa automazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Zapier-Image.png Zapier /$$$img/

via Zapier

campagne Milestone per offrire ai clienti regali o sconti speciali per i loro compleanni o altre attività cardine legate al vostro servizio. Ecco un esempio di HelloTalk, che celebra i 100 giorni di utilizzo dell'app da parte di un utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-22.png HelloTalk /$$$img/

via HelloTalk

Programmi di fidelizzazione per mostrare il proprio apprezzamento ai clienti più forti e incoraggiare la loro fedeltà. Esempi sono Starbucks Rewards, Emirates Skywards e altri ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Starbucks-Image.png Starbucks /$$$img/

via Starbucks In dipendenza del tipo di azienda e della piattaforma utilizzata, le possibilità sono infinite Modelli di campagne CRM online che si possono utilizzare per progettare campagne pertinenti.

Moduli web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-21.png Modulo web ClickUp /$$$img/

Esaminate le prestazioni dei dipendenti con un modello di modulo web semplice e facile da usare.

Un'altra funzionalità/funzione utile della maggior parte dei piattaforme CRM di marketing sono i moduli web. Ogni volta che si creano contenuti riservati - libri, white paper, strumenti gratis - o una pagina di destinazione, è possibile utilizzare questi moduli web per ottenere informazioni sui lead.

Le informazioni sui lead vengono sincronizzate automaticamente con il vostro strumento CRM, in modo da poter aggiungere questi lead a diversi flussi di lavoro e coinvolgerli in modo appropriato.

Molte aziende SaaS, tra cui HubSpot, Salesforce o Cvent, raccolgono i dati dei visitatori tramite moduli web prima di fornire l'accesso ai loro contenuti lunghi e agli strumenti gratuiti.

Campagne di retargeting sui social media

I software CRM si distinguono anche per gli annunci sui social media e le campagne di retargeting. La maggior parte degli strumenti CRM dispone di una funzionalità/funzione di social CRM che consente di integrare il CRM con gli account dei social media per coltivare le relazioni con i clienti.

Ecco alcuni modi in cui questi strumenti possono essere utili:

Ottenere dati sui clienti relativi ai gusti e agli interessi dei vostri follower e personalizzare la vostra comunicazione

Creare un pubblico personalizzato per gli annunci sui social media utilizzando le informazioni sui clienti presenti nel database del CRM

Ritargettizzare i visitatori del sito web con annunci sociali dinamici per spingerli all'acquisto

Sebbene sia LinkedIn che Facebook offrano alle aziende molti modi per ritargettizzare i visitatori del sito web, l'aggiunta di un CRM sociale al mix migliorerà le vostre possibilità.

Come costruire una solida campagna CRM

La gestione di una campagna CRM richiede molto tempo: dalla decisione degli obiettivi della campagna alla segmentazione del pubblico e all'impostazione dei flussi di lavoro. Ma cosa succederebbe se si potesse fare tutto questo e altro ancora in un unico posto?

Alcuni dei team di marketing più performanti al mondo utilizzano ClickUp per il marketing per gestire le loro campagne CRM dall'inizio alla fine. Ma prima di iniziare a lavorare, ecco alcune attività di base da completare:

Sincronizzazione dei dati dei moduli web con il vostro strumento CRM o utilizzo di moduli web forniti dal CRM per la sincronizzazione automatica

Esaminare il database del CRM per assicurarsi che sia aggiornato con i dati più recenti e accurati

Integrare il software CRM con il software di terze parti richiesto per acquisire tutte le informazioni importanti sui clienti nel database CRM. Questo dovrebbe includere l'analisi del sito web, gli appuntamenti in calendario e i dettagli del supporto clienti, per avere una visualizzazione a 360 gradi di tutte le interazioni con i clienti

Redigere la strategia della campagna CRM

Successivamente, è necessario creare un documento strategico completo per la campagna CRM. La strategia deve stabilire quanto segue:

L'obiettivo generale della campagna: Si tratta di coltivare i lead, di accogliere i clienti, di fidelizzarli o di qualcos'altro?

Allineamento con gli obiettivi aziendali e di fatturato più ampi

Il DRI (responsabile diretto) della campagna

I team interni che parteciperanno alla campagna e il loro contributo previsto

I tempi e il calendario della campagna

Il target di riferimento e tutte le informazioni aggiuntive sui clienti di cui avete bisogno

Il piano dei contenuti e la cadenza del flusso di lavoro

Come aiuta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-6.gif

/$$$img/

organizza le tue campagne CRM con ClickUp gestione dei progetti di marketing caratteristiche Documenti ClickUp è uno strumento versatile e ricco di funzionalità/funzione di brainstorming, come ad esempio Lavagne online e Mappe mentali che si rivelano utili durante la stesura del piano strategico della campagna. Aggiungete il documento della strategia a una cartella del team e condividetelo con tutti gli stakeholder, in modo che tutti possano collaborare alla creazione della strategia della campagna CRM.

Suggerimento: Creare un modello personalizzato per la vostra campagna CRM documento strategico e duplicarlo per tutte le future campagne CRM.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-20.png

/$$$img/

creare un modello principale del documento sulla strategia della campagna CRM da riutilizzare per le campagne_

Creare progetti e attività

Il passaggio successivo consiste nel suddividere il documento strategico in attività e sotto-attività secondarie, come ad esempio:

Assegnare un budget e altre risorse

Redazione di email per la campagna

Progettazione di creatività per la campagna

Creazione di contenuti di supporto come blog ed ebook

Impostazione di trigger e flussi di lavoro

Monitorare il feedback dei clienti e assegnare un punteggio ai lead

Impostazione di dashboard per tracciare i KPI della campagna

Ciascuna di queste attività deve avere una DRI e una data di scadenza. È inoltre possibile includere informazioni come dipendenze, livelli di priorità e dettagli delle attività.

Come aiuta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image.jpeg

/$$$img/

tenete sempre aggiornati i vostri compagni di squadra con il design delle attività di ClickUp

Come un app per il project management clickUp dispone di tutti gli strumenti necessari per il monitoraggio in tempo reale delle attività di ClickUp. Queste funzionalità/funzioni renderanno il monitoraggio delle attività più facile e veloce:

Sprints settimanali per monitorare i KPI della campagna, come i tassi di apertura delle email, i ricavi generati e altro ancora

Traguardi veri o falsi per verificare se un rappresentante commerciale ha dato seguito a un lead

Gruppi di attività per visualizzare lo stato di avanzamento cumulativo

Campi personalizzati e stati delle attività per aggiungere e tracciare informazioni di nicchia

Automazioni per occuparsi di attività ripetitive come la creazione di riepiloghi settimanali

ClickUp AI acreare riepiloghi delle attività e aggiornare i membri dei team commerciali e di marketing sullo stato delle campagne

Suggerimento: Aggiungete video o clip di registrazione dello schermo alle descrizioni delle attività per dare ai compagni di squadra un contesto più ampio.

Segmentare il pubblico della campagna

Ora che avete completato la fase di pianificazione della vostra campagna CRM, è il momento di iniziare l'esecuzione.

Iniziate con la creazione di un elenco di destinatari.

Da fare segmentando il database dei clienti con attributi predefiniti. Questi attributi sono i "trigger" per aggiungere un cliente al flusso di lavoro della campagna.

Come vi aiuta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-5.gif

/$$$img/

personalizzare il flusso di lavoro con stati personalizzati delle attività in ClickUp

In ClickUp CRM è possibile filtrare il database dei clienti in base alle informazioni sui campi, ai tag e agli stati. Supponiamo che stiate conducendo una campagna di upselling. In questo caso, è possibile creare un elenco segmentato di clienti che hanno superato una specifica metrica di fatturato o che sono stati utenti attivi per un certo periodo, e puntare su di loro.

Alcuni criteri comuni che potete utilizzare per segmentare il vostro database clienti sono:

Informazioni demografiche come l'età, la data di nascita, il sesso o altri dati personali

Informazioni comportamentali, come la riattivazione della sottoscrizione, la cancellazione o l'acquisto di un servizio

Informazioni aziendali come il numero di dipendenti, la dimensione dell'azienda o il settore

Suggerimento: Utilizzare Automazioni ClickUp per segmentare dinamicamente il pubblico e inviare email e messaggi di marketing personalizzati in base alle interazioni in tempo reale. Ad esempio, se qualcuno acquista un piano superiore dopo la prima email, inviategli un'email di ringraziamento; se non l'ha fatto, inviategli una seconda sollecitazione.

Creare email e altri contenuti

Il passaggio successivo consiste nel creare il vostro repository di contenuti, che si tratti di email, risorse aggiuntive come ebook e white paper, o video dimostrativi dei prodotti. Se create questi contenuti con strumenti diversi, potete aggiungere i rispettivi collegamenti al vostro sito web strumento di project management per renderlo accessibile ai vostri compagni di squadra.

Come aiuta ClickUp

migliorate l'uso delle funzionalità/funzione di ClickUp AI per migliorare la vostra scrittura

Non volete creare contenuti da zero? Lasciate che ClickUp AI è il vostro partner per il brainstorming. Utilizzatelo per creare e modificare contenuti, correggere errori grammaticali, modificare il tono di voce e altro ancora.

Suggerimento: Localizzate le vostre email utilizzando la funzionalità di traduzione di ClickUp AI per ottenere un impatto e una risonanza maggiori nelle campagne regionali.

Creare e automatizzare i flussi di lavoro

Ora che avete gettato le basi, è il momento di mettere insieme tutto. Create le campagne email nel vostro CRM, impostate i flussi di lavoro e automatizzate le azioni di follow-up in base alla risposta dei clienti.

Come ClickUp vi aiuta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-4.gif

/$$$img/

assegnare attività e inviare email ai membri del team dalla vista attività di ClickUp

Il Email nell'app ClickUp è un versatile costruttore di campagne che consente di generare flussi di lavoro via email dall'interno di ClickUp. È possibile collegarlo al proprio provider di posta elettronica, comporre e programmare email ed eseguire flussi di lavoro di automazione via email.

Suggerimento: Creare una "scheda " di tutti i vostri clienti in base agli stati dei flussi di lavoro per vedere in quale fase della campagna CRM si trovano i vostri clienti.

Impostazione di dashboard per il monitoraggio dei KPI

Passiamo ora al passaggio finale: la creazione di dashboard e reportistica per monitorare e visualizzare lo stato della campagna. Poiché la maggior parte delle campagne CRM si protrae per un lungo periodo, è possibile utilizzare queste analisi per perfezionare la campagna e migliorarne l'efficacia.

Reportistica approfondita sull'esito positivo della campagna sarà utile anche per ottenere il consenso degli stakeholder per campagne avanzate o maggiori risorse in futuro.

Come aiuta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-1.jpeg

/$$$img/

ottenete una panoramica sullo stato del vostro progetto con le dashboard personalizzate di ClickUp

ClickUp offre funzionalità di reportistica in tempo reale e di visualizzazione avanzata dei dati che potete utilizzare per monitorare lo stato della vostra campagna. Questo include dettagli come i lead in pipeline, i ricavi generati e altro ancora. È anche possibile creare grafici personalizzati per visualizzare i report esattamente come si desidera.

Suggerimento: Creare un'area di lavoro ClickUp dashboard con tabelle e grafici personalizzati per visualizzare il tracker dei progetti e lo stato settimanale della campagna nello stesso posto.

Eseguire campagne CRM più intelligenti con ClickUp

Le campagne CRM possono aiutarvi ad acquisire, coltivare e mantenere i clienti, ma molto dipende dalla piattaforma CRM che scegliete. Ad esempio, siete alla ricerca di un sistema di strumento CRM personale o di un Strumento CRM SaaS ? Inoltre, il vostro strumento CRM è solo un luogo dove visualizzare il database dei clienti o il vostro team lo utilizzerà per coltivare i contatti e monitorare i progetti?

Se siete nelle prime fasi di crescita della vostra azienda, è sempre consigliabile scegliere un software CRM in grado di adattarsi alla vostra realtà aziendale, in modo da poterne utilizzare le funzionalità avanzate man mano che la vostra azienda cresce.

Per molti esperti di marketing, la ricerca si conclude con ClickUp CRM . È uno strumento all-in-one che gestisce le campagne CRM e include funzionalità/funzione come la gestione di progetti e documenti in un unico dashboard. Con ClickUp CRM, il team non dovrà più passare da uno strumento all'altro.

Dare ClickUp prova oggi stesso!