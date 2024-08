10 Migliori strumenti CRM personali nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Abbiamo fatto molta strada dall'alfabetizzare le persone nelle rubriche e dal programmare gli appuntamenti componendo i numeri di telefono. Oggi la nostra rete comprende email, app di pianificazione e reti di social media.

Le aziende moderne utilizzano strumenti CRM per organizzare i loro potenziali clienti, partner e venditori in un'unica piattaforma. Il software CRM personale aiuta a fare lo stesso per le persone, organizzando e differenziando le relazioni professionali da quelle personali o private.

Chi può beneficiare di un sistema di gestione delle relazioni con i clienti?

Le persone che desiderano creare un rolodex digitale per organizzare meglio i contatti e gestire le relazioni. Ad esempio, aggiornare le informazioni di contatto con quelle più recenti, aggiungere promemoria per i compleanni al calendario, ecc.

I soloprenuers, titolari di aziende individuali, che hanno un sacco di relazioni suddivise tra vita personale e professionale e che vogliono ordinare o taggare di conseguenza

Piccole aziende o titolari di negozi che non hanno bisogno dei vantaggi di un CRM professionale

Abbiamo esaminato da vicino diversi strumenti software CRM personali e le loro funzionalità/funzione, ma prima di tutto ecco cosa dovreste cercare in un CRM personale.

**Cosa si deve cercare in un software CRM personale?

Un CRM personale archivia i vostri contatti, classifica la vostra rete e ottimizza la comunicazione in sincronizzazione con le vostre app di email e messaggistica e, talvolta, con i vostri social media.

Vi toglie lo stress di rimanere informati e organizzati, in modo che possiate concentrarvi sulla costruzione e sulla promozione di relazioni autentiche e di qualità. C'è di più:

1. Organizzazione dei contatti

Una funzionalità/funzione standard dei CRM personali: memorizzare i contatti e tenerli aggiornati. Un buon CRM dovrebbe sincronizzarsi con il telefono, le email e i client di messaggistica per organizzare la rete in un unico posto.

2. Tag e raggruppamento

Un software CRM personale che consente di classificare i contatti a diversi livelli (professionale o personale, cliente o venditore, potenziale o partner) aiuta a raggruppare i contatti. È possibile richiamare un elenco specifico in qualsiasi momento.

3. Visualizzazioni personalizzabili

Il sistema CRM deve essere abbastanza facile da personalizzare e configurare. Deve essere in grado di visualizzare più viste, come elenchi, tabelle o tabelle.

4. Accesso remoto o offline

Il CRM deve presentare le informazioni su tutti i dispositivi senza connessione a Internet e sincronizzarsi una volta connesso.

5. **Pianificazione, follow-up e promemoria per gli appuntamenti

Una console semplice che vi aiuta a programmare appuntamenti, follow-up e impostare promemoria vi permetterà di tenere sotto controllo le vostre giornate e settimane.

6. Flussi di lavoro e gestione delle attività

Funzionalità aggiuntive in alcune app CRM personali, flussi di lavoro personalizzati ed elenchi di attività per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre attività.

Molti software CRM personali hanno funzionalità aggiuntive come automazione, integrazioni, analisi e monitoraggio delle comunicazioni.

I 10 migliori software CRM personali da utilizzare nel 2024

Considerati i numerosi strumenti di CRM personali disponibili, può diventare un po' difficile scegliere il migliore. Abbiamo stilato un elenco degli strumenti più popolari sul mercato e di tutto quello che c'è da sapere su di essi.

Creare e gestire più database con ClickUp CRM

Oltre ad essere una piattaforma di project management e collaborazione, le funzionalità del CRM personale di ClickUp consentono di visualizzare tutte le relazioni con i client in un unico luogo. Lo strumento CRM personale organizza i contatti in un sistema scalabile di cartelle ed elenchi, aiutandovi a raggruppare la vostra base di contatti secondo le vostre preferenze.

Inoltre, gli oltre 50 widget della dashboard di ClickUp aiutano a raccogliere informazioni in tempo reale dal database dei client. Inoltre, ClickUp vi aiuta a identificare le priorità e ad agire sistematicamente su di esse.

Con ClickUp, potete anche strutturare i vostri elementi di priorità come attività , attività secondarie e liste di controllo e colpire il vostro obiettivi di produttività giornaliera . Ad esempio, supponiamo che vogliate raggiungere almeno dieci contatti al giorno per raggiungere i vostri obiettivi aziendali clickUp può aiutarvi a raggiungere questi obiettivi.

Una volta organizzati i vostri contatti, ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo le aree di interesse chiave con un elenco di contatti da fare.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-495.png Migliorate la collaborazione e la comunicazione del team con il modello di piano di comunicazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-4000840&\_gl=1\*fbf6z8\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*ODUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.

Scarica questo modello /$$$cta/

È molto utile quando la creazione di un piano di comunicazione per un gruppo di contatti. Per istanza, questo piano gratis Modello di piano di comunicazione ClickUp vi aiuta ad assemblare sistematicamente e rapidamente un piano di comunicazione.

C'è un modello pronto per l'uso Modello ClickUp CRM per darvi un vantaggio. Utilizzate questo modello gratis Modello di CRM per archiviare tutti i contatti in una posizione centrale, aggiornarli e accedervi da qualsiasi luogo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png Migliorate le vostre strategie CRM con il modello Simple CRM di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102457750&\_gl=1\*1308att\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*ODUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.

Scarica questo modello /$$$cta/

ClickUp Migliori funzionalità/funzione

Organizzare i contatti : Organizzate i vostri contatti in cartelle ed elenchi. Condividete i progetti con i vostri client e impostate autorizzazioni personalizzate per gestire l'accesso

: Organizzate i vostri contatti in cartelle ed elenchi. Condividete i progetti con i vostri client e impostate autorizzazioni personalizzate per gestire l'accesso Tracciamento degli ordini : Aggiungere campi personalizzati per tenere traccia degli ordini e dei contatti, assegnare punteggi e generare report per un'analisi più intelligente

: Aggiungere campi personalizzati per tenere traccia degli ordini e dei contatti, assegnare punteggi e generare report per un'analisi più intelligente Prendere appunti: Scrivere idee all'istante da un desktop, un cellulare o un browser web

Scrivere idee all'istante da un desktop, un cellulare o un browser web Tag e filtri : aggiungere tag ai contatti per trovare e ordinare facilmente qualsiasi attività o account

: aggiungere tag ai contatti per trovare e ordinare facilmente qualsiasi attività o account Aggiungere dati geografici : Utilizzate il campo posizione per vedere rapidamente dove si trovano i vostri clienti e contatti

: Utilizzate il campo posizione per vedere rapidamente dove si trovano i vostri clienti e contatti Gestire le email: Inviare e ricevere email direttamente senza dover cambiare app

Inviare e ricevere email direttamente senza dover cambiare app Lavorare offline: Lavorare su tutti i dispositivi e, quando necessario, offline

Lavorare su tutti i dispositivi e, quando necessario, offline App mobile : Aggiungere attività e creare promemoria e note mentre si è in movimento

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI : Utilizza l'IA per generare elenchi di attività, riepilogare/riassumere note e creare promemoria

Integrazione dello stack tecnologico : Integrare facilmente gli strumenti già utilizzati per la comunicazione o la collaborazione

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono impiegare un po' di tempo per familiarizzare con lo strumento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente ClickUp AI può essere aggiunto a qualsiasi area di lavoro di ClickUp per $5 a membro

può essere aggiunto a qualsiasi area di lavoro di ClickUp per $5 a membro Azienda : Contatto Commerciale Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. Contatti+

via Contatti+ La sincronizzazione automatica dei contatti è una grande comodità e il CRM personale Contacts+ aiuta a creare una rubrica digitale unificata su tutti i dispositivi. La funzionalità/funzione principale di Contacts+ è la possibilità di scansionare e salvare le schede aziendali.

Lo svantaggio? Contacts+ è relativamente nuovo e poco conosciuto in base alla sua presenza online. Ciò è evidente dal numero relativamente basso di utenti che lo hanno recensito su siti come G2 e Capterra.

Note e tag : Organizza i vostri account con note e tag per facilitare l'ordinamento

: Organizza i vostri account con note e tag per facilitare l'ordinamento Ricerca granulare : Trova rapidamente i contatti con opzioni di ricerca avanzate

: Trova rapidamente i contatti con opzioni di ricerca avanzate Scansione delle schede aziendali : Salva rapidamente le informazioni sui tuoi contatti scansionando le loro schede aziendali

Salva rapidamente le informazioni sui tuoi contatti scansionando le loro schede aziendali De-duplicazione: Rileva e rimuove gli account duplicati

limiti di #### Contacts+

Personalizzazione limitata in termini di temi e font

Potrebbe utilizzare un'interfaccia utente più intuitiva

La versione gratis ha un limite massimo di 1000 contatti

Contatti+ Prezzi

**Gratuito

Premium : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Team: $12,99/mese per utente

Contatti+ Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 2.8/5 (8+ recensioni)

3. Seguito

via Seguire il CRM Le funzioni di promemoria e di follower sono due funzioni da ricercare nelle app CRM personali. Con FollowUp, potete programmare le vostre impostazioni e impostare promemoria per le attività chiave. Per istanza, è possibile impostare promemoria per voi stessi, in modo che possiate seguire le vostre attività per le conversazioni importanti via email.

Questo strumento di CRM personale rende la gestione delle email più semplice: gestite le vostre relazioni direttamente dalla vostra finestra In arrivo!

L'unico inconveniente è che il prezzo di FollowUp è più alto rispetto ad altri strumenti presenti nell'elenco. Inoltre, mancano gli elenchi delle attività e il raggruppamento dei contatti. Ma la funzionalità/funzione di FollowUp che vi notifica quando i destinatari delle email aprono le loro email è utile.

Funzionalità/funzione migliori di FollowUp

Promemoria : Impostazione di avvisi per attività importanti con un solo clic

: Impostazione di avvisi per attività importanti con un solo clic Follower automatici : Pianifica follower per le conversazioni importanti

: Pianifica follower per le conversazioni importanti Monitoraggio dell'apertura dell'email : Ricevi una notifica in tempo reale quando i tuoi contatti aprono per la prima volta la tua email

Ricevi una notifica in tempo reale quando i tuoi contatti aprono per la prima volta la tua email Aggiornamento della finestra In arrivo: rendere più intelligente la vostra casella di posta Gmail facendo lavorare FollowUp direttamente dalla vostra casella di posta

Limiti di FollowUp

Versione gratis limitata: il pagamento scatta una volta terminato il periodo di prova

Limitato all'organizzazione della sola Gmail, invece di poter sincronizzare i contatti tra i vari database

Prezzi di FollowUp

Starter: $18/mese

$18/mese Professionale : $29/mese

: $29/mese Salesforce Edition: $40/mese

FollowUp Valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (2+ recensioni)

4.8/5 (2+ recensioni) Capterra: NA

4. Monica

via Monica Monica è un CRM personale open-source che aiuta a organizzare le interazioni con i propri contatti.

Monica ha reso il suo codice pubblicamente disponibile su GitHub scegliendo di essere open source. Il codice può essere modificato e migliorato in modo collaborativo. È possibile scegliere di installare Monica su qualsiasi server gratuitamente.

Se da un lato questo è un ottimo modo per evolvere continuamente le sue capacità, dall'altro solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Le migliori funzionalità/funzione di Monica

Altamente personalizzabile: Le sue funzioni possono essere aumentate o ridotte in base alle proprie preferenze

Le sue funzioni possono essere aumentate o ridotte in base alle proprie preferenze **Questo CRM personale è stato progettato tenendo conto delle reti personali e private

Identità pulita : Interfaccia pulita e intuitiva, il suo utilizzo è semplice

: Interfaccia pulita e intuitiva, il suo utilizzo è semplice Completamente gratis: Gli utenti possono ospitare l'interfaccia personale di Monica in modo completamente gratuito sui propri server.

Limiti di Monica

Non è pensato per i professionisti che cercano di mantenere le relazioni con i clienti

La privacy e la sicurezza dei dati sono un problema, dato che lo strumento è di origine aperta

Monica Prezzi

**Free: se lo si ospita sul proprio server

Pagato: $9/mese

Monica Valutazioni e recensioni

G2: NA

NA Capitanata: NA

5. Striscia

via Striscia La striscia è una CRM e software per la produttività che gestisce i flussi di lavoro e i contatti direttamente dal vostro account Gmail.

Offre soluzioni CRM personalizzate in base al vostro caso d'uso specifico. Per istanza, Streak ha funzionalità/funzione CRM curate per i professionisti delle vendite, delle risorse umane, dei prodotti e dell'assistenza.

Streak offre diverse funzionalità/funzione utili: monitoraggio delle visualizzazioni, unire i messaggi, programmare l'invio e suddividere i thread delle email, tutti elementi che aiutano a gestire in modo più efficace le conversazioni con i contatti.

Anche la sua funzione di gestione delle relazioni personali ospita diverse funzionalità che aiutano a organizzare e comunicare con i contatti in modo più efficace: visualizzazioni personalizzabili, una sequenza temporale o un registro delle comunicazioni e degli eventi, informazioni dettagliate sui contatti e altro ancora.

Inoltre, Streak offre facili opzioni di importazione ed esportazione, flussi di lavoro completamene personalizzabili e automazione delle attività ricorrenti. È disponibile in app mobile su Apple App Store e Google Play.

Le migliori funzionalità/funzione di Streak

Strumenti per la posta elettronica: Gestisce le conversazioni via email in modo efficace con avvisi di apertura delle email, programmazione delle email e funzioni di unire le email

Gestisce le conversazioni via email in modo efficace con avvisi di apertura delle email, programmazione delle email e funzioni di unire le email Disponibilità per i dispositivi mobili: Gestione delle relazioni con i contatti anche in movimento

Gestione delle relazioni con i contatti anche in movimento Integrazione di strumenti: Sincronizzazione con G Suite e Zapier per gestire tutti i vostri contattiflussi di lavoro e relazioni in un unico luogo

Limiti delle strisce

A volte è lento

Da fare non sincronizzazione automatica con Gmail all'aggiornamento della password

Il prezzo potrebbe essere un po' alto per le piccole aziende

Prezzi di Streak

**Gratis

Solo: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro+: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $129/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Streak

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)

6. Gethippo

via GetHippo.app Gethippo è un'applicazione personale di Software CRM costruito per tenere sotto controllo i dettagli e gli eventi importanti relativi alla vostra azienda connessioni personali . Hippo è uno strumento semplice che elimina l'onere di ricordare i dettagli (e le cose da fare) dei vostri contatti.

Tre funzionalità/funzione spiccano: Note, elenchi di cose da fare e promemoria di eventi. Uno sguardo al profilo di un contatto su questa app di CRM personale aiuta a ricordare i dettagli più piccoli che tornano utili quando lo si incontra: un anniversario, un'attività cardine, queste piccole cose sono molto importanti.

Inoltre, il prezzo è competitivo e i dati vengono salvati localmente sul dispositivo, non su un server.

Le migliori funzionalità/funzione di Gethippo

Note: Aggiungere alle informazioni di ogni contatto quando si scoprono nuove cose su di lui

Aggiungere alle informazioni di ogni contatto quando si scoprono nuove cose su di lui Eventi: Creare eventi sull'app stessa per le riunioni faccia a faccia

Creare eventi sull'app stessa per le riunioni faccia a faccia Elenchi di cose da fare: Creare liste di controllo per ogni contatto

Creare liste di controllo per ogni contatto Privato e sicuro: La sicurezza del vostro database di contatti è garantita

Limiti di Gethippo

Non è adatto a casi d'uso professionali o aziendali

Nessuna integrazione con altri strumenti

Prezzi di Gethippo

Versione di prova gratuita di 1 mese

Pagato: $1,99 al mese

Valutazioni e recensioni su Gethippo

G2: NA

NA Capitanata: NA

7. Mantello

via Mantello Cloze è un CRM basato sull'IA e assistente personale intelligente che tiene a portata di mano le informazioni sui contatti chiave. In altre parole, elimina la necessità di un intervento manuale voce dei dati sincronizzando tutte le email, le telefonate, i testi e i documenti.

Cloze etichetta i contatti in base al modo in cui li raggruppate nella vostra testa (non solo in ordine alfabetico). Questo aiuta a mantenere strette le relazioni personali. Oltre all'organizzazione dei contatti, Cloze offre anche funzionalità di thread di email e di presa di nota. Le funzioni di pianificazione, follow-up e promemoria degli eventi sono disponibili per impostazione predefinita.

Le migliori funzionalità/funzione di Cloze

Registrazione delle riunioni: Registra facilmente i dettagli di una riunione per poterli rivedere in seguito

Registra facilmente i dettagli di una riunione per poterli rivedere in seguito Promemoria per i follow-up: Notifiche per ricordare le interazioni importanti e i follow-up

Notifiche per ricordare le interazioni importanti e i follow-up Integrazione con Gmail e avvisi di lettura: Sapere quando i destinatari leggono le email e programmare di conseguenza il prossimo messaggio

Sapere quando i destinatari leggono le email e programmare di conseguenza il prossimo messaggio Sincronizzazione con il cloud: Consolidamento dei contatti in viaggio e su tutti i dispositivi

Limiti di Cloze

Il prezzo aumenta con l'espandersi del team

L'interfaccia utente può sembrare un po' obsoleta

Costoso per uso personale

Prezzi di Cloze

Cloze Pro: $17/mese per gli individui

$17/mese per gli individui Business Silver: $21/mese per utente

$21/mese per utente Business Gold: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business Platinum: $49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Cloze

G2: 3.7/5 (30+ recensioni)

3.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

8. Airtable

via Airtable Airtable è noto per la sua capacità di costruire flussi di lavoro e app intelligenti attraverso la sua applicazione basata su fogli di calcolo. Tuttavia, è uno strumento altamente estendibile e a basso codice e alcuni professionisti usano Airtable come pseudo CRM personale.

Con Airtable è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per creare e mantenere i contatti, gestire le fatture e comunicare con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Altamente flessibile e personalizzabile: Costruite i vostri flussi di lavoro e le vostre funzioni CRM per la vostra base di contatti

Costruite i vostri flussi di lavoro e le vostre funzioni CRM per la vostra base di contatti Visualizzazioni Kanban: Crea visibilità sullo stato di avanzamento degli affari

Crea visibilità sullo stato di avanzamento degli affari Moduli: Creazione, modifica, pubblicazione e condivisione di moduli per costruire rapidamente un database di contatti

Limiti di Airtable

Non è personalizzato per il caso d'uso del CRM personale

Può risultare troppo complesso per i principianti

Prezzi di Airtable

**Free per gli individui e i piccoli team

Teams: $20/mese per utente

$20/mese per utente Business: $45/mese per utente

$45/mese per utente Scala Enterprise: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2: 4.6/5 (2000+ recensioni)

4.6/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1900+ recensioni)

9. Nection

via Infezione Nection è un'app di CRM personale che aiuta a far crescere e coltivare la propria rete e a costruire relazioni personali profonde. Gli utenti possono consolidare i propri contatti in un unico luogo e inviare messaggi personalizzati e persino regali attraverso i partner di Nection.

I regali e la messaggistica personalizzata (con un po' di aiuto da parte dell'IA) fanno sì che Nection si distingua tra le altre di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Nection

Messaggi personalizzati generati dall'IA: Genera messaggi contestuali utilizzando i dettagli dei contatti per dare un tocco personale alle tue comunicazioni

Genera messaggi contestuali utilizzando i dettagli dei contatti per dare un tocco personale alle tue comunicazioni Regali: Invia regali o schede regalo ai tuoi contatti

Invia regali o schede regalo ai tuoi contatti Promemoria eventi: Impostazione di promemoria automatici per compleanni, anniversari e altri eventi per i vostri contatti

Impostazione di promemoria automatici per compleanni, anniversari e altri eventi per i vostri contatti Eliminare i duplicati: Riduce le possibilità di ritrovarsi con duplicati e informazioni contraddittorie

limiti di #### Nection

Uso limitato come suite CRM personale

Disponibile solo come app, non esiste ancora una versione desktop

Prezzi di Nection

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Nection

G2: NA

NA Capitolare: NA

10. Getdex

via Getdex Un Rolodex in modulo digitale, il CRM personale Dex sincronizza i vostri contatti da LinkedIn, email e altri account di social media, in modo che possiate vedere e gestire tutti i vostri contatti in un unico posto.

Il suo punto di forza è la capacità di rimanere in connessione con LinkedIn. I nuovi titoli di lavoro dei vostri contatti professionali vengono aggiornati automaticamente quando lo strumento recupera i dettagli dal profilo LinkedIn dei vostri contatti.

Non così complesso come una soluzione CRM completa come Salesforce e non così elementare come un foglio di calcolo, Dex presenta funzionalità/funzione sufficienti per aiutare a mantenere le relazioni personali e professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Dex

Promemoria per la comunicazione: Impostazione della frequenza con cui desiderate contattare i vostri contatti - Dex vi avvisa in anticipo

Impostazione della frequenza con cui desiderate contattare i vostri contatti - Dex vi avvisa in anticipo **Sincronizzazione con LinkedIn: le modifiche ai profili di LinkedIn si riflettono automaticamente nella scheda dei contatti

Scorciatoie integrate: Le scorciatoie da tastiera rendono lo strumento facile da usare

Le scorciatoie da tastiera rendono lo strumento facile da usare Device agnostico: Dex è disponibile come estensione per il browser e come app per Android e Apple

Limiti di Dex

Secondo le recensioni degli utenti, a volte Dex tende a diventare lento e a presentare dei problemi

Prezzi di Getdex

$$$a: per 7 giorni di versione di prova

per 7 giorni di versione di prova A pagamento: 12 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Getdex

ProductHunt: 4.1 (10+ voti)

4.1 (10+ voti) Capterra: 5/5 (1 recensione)

Costruisci le tue relazioni personali con le app CRM personali

Che si tratti di gestire relazioni personali o professionali, ricordare date importanti e dettagli profondamente personali e rivolgersi al momento giusto aiuta a costruire e mantenere relazioni calorose con le persone che contano per voi. I sistemi CRM personali possono trasformare la vostra vita professionale e personale.

Provate, testate e recensite da migliaia di utenti, le funzionalità CRM di ClickUp funzionano per i privati come per le aziende.

S iscriviti GRATIS per provare personalmente ClickUp. 🏆