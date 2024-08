10 modelli Wiki gratuiti: La vostra scorciatoia per una gestione dei dati senza soluzione di continuità

Se Wikipedia è il nome più conosciuto dei wiki, non tutti sono destinati al pubblico. Nel mondo delle aziende, la spinta alla condivisione delle conoscenze e alla trasparenza ha dato origine all'uso di wiki interni software wiki interno .

Sia che vogliate intraprendere un percorso di costruzione di wiki per creare un hub di conoscenza del team o per aiutare i nuovi dipendenti nell'onboarding, avrete bisogno di un modello wiki stellare per semplificare il processo. Questi pratici strumenti forniscono una struttura pre-progettata per archiviare e organizzare tutti i dati in un unico luogo.

Esiste una pletora di modelli wiki, ma non sono tutti uguali: abbiamo stilato un elenco delle migliori 10 opzioni per aiutarvi a costruire un database di conoscenze completo e a promuovere la collaborazione. 🧑‍🤝‍🧑

Cos'è un modello wiki?

I modelli wiki forniscono una struttura e un formato predefiniti per creare un database online, centralizzando efficacemente le informazioni della vostra azienda, compresi i processi, i dipendenti, i progetti e i client. 🎯

Con il modello giusto, è possibile creare un hub di conoscenza dinamico che si evolve e cresce. Più membri del team possono collaborare ai contenuti, rendendo più efficiente la gestione delle informazioni.

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

I modelli di pagina wiki sono ideali anche per documentare procedure operative standard (SOP) e processi aziendali, consentendo di creare linee guida e istruzioni dettagliate per il team. Inoltre, è possibile personalizzare le pagine dei modelli wiki per adattarle ai processi e ai requisiti informativi specifici.

Cosa rende un buon modello wiki?

Esaminiamo le funzionalità/funzione essenziali che si devono cercare quando si prendono in considerazione modelli di pagine wiki o di knowledge base:

Facile per l'utente: Il modello di wiki ideale deve essere facile da usare, per soddisfare gli utenti esperti di tecnologia e quelli che non hanno esperienza di codice. Gli utenti devono trovare facilmente ciò che cercano grazie a menu cancellati, barre di ricerca e categorie ben organizzate Scalabilità: Il modello scelto deve crescere di pari passo con l'espansione della vostra base di conoscenze. Cercate la scalabilità per accogliere il volume crescente di informazioni senza intoppi. Personalizzazione: Un modello wiki di prim'ordine offre ampie opzioni di personalizzazione, consentendovi di adattarlo al vostro stile unico e al vostro branding Controllo delle versioni: Il controllo della versione è importante per monitorare le modifiche e le revisioni apportate alle pagine wiki, assicurandovi di poter tornare alle versioni precedenti, se necessario Integrazione: Un modello wiki adeguato dovrebbe consentire l'integrazione con altri strumenti, come calendari e sistemi di gestione delle attività, per creare una soluzione semplificata di gestione della conoscenza Accessibilità mobile: Un buon modello di wiki dovrebbe offrire un design reattivo che si adatta perfettamente alle dimensioni dello schermo di smartphone e tablet, gestendo pagine multiple

10 dei migliori modelli wiki da usare nel 2024

È tempo di tuffarsi nell'eccitante mondo della creazione di database. Abbiamo setacciato i regni di strumenti di base di conoscenza per scoprire i modelli wiki più avanzati da Word, PowerPoint e ClickUp . Vediamo cosa hanno in serbo per voi queste gemme! 💎

1. Modello di wiki ClickUp

Siete stanchi della lunga fatica di costruire e mantenere un wiki da zero? Il Modello di wiki di ClickUp è qui per salvarvi dal caos. È uno strumento potente per organizzare, curare e condividere informazioni cruciali senza sforzo.

Questo modello è un pratico documento precaricato con pagine e sezioni. Da fare è solo personalizzarlo per adattarlo alle vostre esigenze.

Nella pagina panoramica del team è possibile:

Presentare i nuovi dipendenti agli altri reparti dell'azienda e riunire tutte le informazioni, le notizie e le risorse più importanti in un unico luogo

Mostrare i ruoli e le connessioni dei membri del team in modo visivamente accattivante utilizzando un grafico su una lavagna online

Incorporare elenchi, come l'Elenco degli obiettivi del team (OKR), per visualizzare gli obiettivi dell'azienda

Nella pagina Processi del team, potete documentare le vostre procedure operative standard. Si tratta di guide passo passo per tutti i flussi di lavoro ripetibili, che garantiscono la disponibilità di conoscenze preziose per i membri nuovi e attuali del team.

Consultate la pagina Risorse, dove potrete raccogliere un elenco di risorse utili per i vostri collaboratori interni ed esterni.

2. Modello per il project management di ClickUp

Presentazione del Modello di project management di ClickUp -Il vostro coltellino svizzero per il project management. Con le sue diverse visualizzazioni, i campi personalizzati e le cartelle separate per gli OKR e i progetti interfunzionali, vi copre dall'inizio alla fine.

La funzionalità/funzione principale che aiuta i team a navigare in questo modello avanzato e nella sua matrice di opzioni è la vista Documento del Teams, il vostro fidato database. Lo stesso modello permette al team di accedere a tutte le informazioni relative all'azienda senza mai lasciare l'interfaccia. 👨🏻‍💻

Usate la pagina Teams Panoramica Doc per delineare la gerarchia e i ruoli del team. Aprite la pagina Processi per fornire un'idea di riepilogo/riassunto -spiegare la missione del team, documentare i processi e le procedure operative standard e incorporare gli OKR. Questa pagina ha due sottopagine:

Eseguire un progetto: Aiuta a progettare un processo in passaggi per l'esecuzione dei progetti, assicurando qualità e consegna tempestiva per tutti i progetti e i programmi Progetto di risorse: Illustra la procedura per gestire l'allocazione delle risorse del progetto

Sentitevi liberi di personalizzare questi modelli complessi o di fare squadra con i vostri colleghi per una modifica collaborativa. Aggiungete o rimuovete altre pagine e sottopagine, inserite nuove sezioni e includete tabelle per una migliore organizzazione. Tutto dipende da voi!

3. Modello di documentazione del progetto ClickUp

Se solo ci fosse un modo per consentire al vostro team di accedere, esplorare e visualizzare senza sforzo tutti i documenti del progetto in un'unica posizione. Ebbene, il Modello di documentazione del progetto ClickUp lo rende possibile! 🥳

Questo modello di documento, facile da usare per i principianti, consente di organizzare ordinatamente ogni dettaglio relativo al progetto all'interno di sezioni precostituite, permettendo alle parti interessate di collaborare senza problemi grazie a una funzionalità/funzione di modifica in tempo reale.

Per prima cosa, inserite il logo e il nome della società per personalizzare il documento e presentare i membri del team. Quindi, passate alla panoramica e includete il riepilogo/riassunto del progetto, il background e gli obiettivi.

Il modello è corredato da tavolette che aiutano a organizzarsi: ecco alcune delle nostre preferite:

Piano di project management : Pianifica gli obiettivi del progetto segnando la data di inizio e di fine, il team leader e la descrizione del traguardo

: Pianifica gli obiettivi del progetto segnando la data di inizio e di fine, il team leader e la descrizione del traguardo Sequenza del progetto : Inserite le attività programmate e le loro scadenze settimanali in ordine cronologico

: Inserite le attività programmate e le loro scadenze settimanali in ordine cronologico Piano finanziario del progetto : Stimare il budget del progetto, concentrandosi sui costi delle risorse umane, dei materiali, delle consegne e dei beni

: Stimare il budget del progetto, concentrandosi sui costi delle risorse umane, dei materiali, delle consegne e dei beni Registro dei rischi e delle misure : Annotare eventuali blocchi o rischi del progetto, comprese le date di scadenza e la persona da contattare per la risoluzione

: Annotare eventuali blocchi o rischi del progetto, comprese le date di scadenza e la persona da contattare per la risoluzione Rapporto sullo stato del progetto: Monitoraggio dello stato delle attività come Da fare, In corso o In attesa

È inoltre possibile compilare una tabella per creare un piano di comunicazione con gli stakeholder o per registrare i cambiamenti nella gestione, da utilizzare in un modello esistente o in altre pagine.

4. Modello di processo e procedure per ClickUp

La vera sfida di documentare i processi aziendali è mantenere tutto organizzato e facilmente accessibile. È qui che il Modello di processi e procedure ClickUp viene fornito. Grazie alle sue molteplici visualizzazioni, è la soluzione unica per la gestione dei documenti, che consente di trovare facilmente tutte le informazioni necessarie in pochi secondi. ⏱️

Centralizzate i wiki dei progetti nelle seguenti visualizzazioni per facilitarne l'accesso:

Elenco dei documenti : Elenca tutti i processi e le procedure raggruppati per reparto e visualizza campi personalizzati come priorità, valutazione e reparto

: Elenca tutti i processi e le procedure raggruppati per reparto e visualizza campi personalizzati come priorità, valutazione e reparto Bacheca delle fasi di documentazione : Mostra le attività raggruppate per fase di documentazione. Spostate una voce da una fase all'altra con un semplice trascinamento

: Mostra le attività raggruppate per fase di documentazione. Spostate una voce da una fase all'altra con un semplice trascinamento **Sequenza: visualizza la durata e il calendario di ogni processo e procedura, mostrando il quadro generale a colpo d'occhio

Il modello si distingue per la sua Lavagna online del diagramma di flusso dei processi. La maggior parte dei modelli si limita a produrre risultati visivi. Tuttavia, l'uso dei modelli in ClickUp consente di mappare qualsiasi processo o procedura e di avere una visione del lavoro da svolgere grazie a un grafico con codice colore.

Seguite la guida alle forme per collocare correttamente le attività nella categoria di processo corretta con un semplice drag-and-drop. Sfruttate la funzionalità/funzione Connettore per stabilire connessioni tra le attività.

La visualizzazione della Lavagna online è completamente adattabile: si possono cambiare le forme e i colori e inserire il testo del modello per personalizzare i processi. Inoltre, è possibile trasformare i nodi in attività, consentendo di assegnare persone, creare liste di controllo e scambiare commenti.

5. Modello di documento sui processi aziendali ClickUp

Create, organizzate e aggiornate con facilità le procedure operative standard della vostra azienda con il modello Modello di documentazione dei processi aziendali di ClickUp . Questo modello di documento contiene tutte le informazioni sulle procedure in un unico luogo, dalle basi, come l'ambito e lo scopo, alle specifiche, come gli strumenti da utilizzare o i singoli passaggi.

Potete personalizzare il documento aggiungendo immagini di copertina, banner e icone. Inserite una tabella dei contenuti per facilitare la navigazione e includete allegati ad altri elementi di wiki o collegamenti a siti web per un messaggio cristallino. ✨

Potete essere dettagliati quanto volete personalizzando le seguenti sezioni:

Campo di applicazione: Indica a cosa si riferisce il documento Destinatari: Definire chiaramente a chi si rivolge il documento Governance: Identificare le persone responsabili dei processi di approvazione Scopo: Individuare l'obiettivo principale del documento Grafico RACI: Indicare chi è Responsabile, AResponsabile, Cconsultato e Iinformato per le varie attività Strumenti necessari: Elenco degli elementi essenziali necessari per l'esecuzione dei processi Procedura: Definire i passaggi esatti per raggiungere l'obiettivo o completare un'attività Documenti correlati: Includere collegamenti ad altri documenti pertinentidocumentazione del progetto o includere immagini accattivanti come disegni e video per illustrare la procedura

Riducete il documento eliminando le sezioni che non sono adatte alle vostre esigenze o date loro un nuovo nome per riflettere le informazioni che preferite annotare. Se volete mantenere le cose ordinate e organizzate, aggiungete una o due tabelle per rendere più fluida la gestione dei dati sulla vostra pagina wiki.

6. Modello per i team di marketing di ClickUp

Porta il tuo team di marketing e ottimizzare i loro lavori richiesti con l'aiuto di Modello per team di marketing ClickUp . Questo versatile strumento wiki centralizza i dati per i progetti, le attività e i team di marketing. Copre tutto, dal marketing degli eventi alle operazioni dei team, dalla gestione dei contenuti ai piani strategici di marketing.

Tutti i dati sono organizzati in cartelle separate per eliminare la confusione e semplificare la navigazione. Grazie alle numerose visualizzazioni, funzionalità/funzione e cartelle disponibili, questo modello può servire a molti scopi.

Utilizzate la pratica vista Documento wiki di marketing per aiutare il team a conoscere i processi aziendali. Includete una panoramica del team per presentare ai nuovi dipendenti i membri del team e inserite qualche foto ID per aiutarli a dare un volto ai nomi e a favorire una migliore connessione. 🔗

Per una migliore organizzazione, create delle sottopagine per ogni processo separatamente attraverso la pagina Processi. È possibile includere sottopagine per delineare e fornire i dettagli necessari sui processi riguardanti:

Campagne Blog Design Video Branding

Per una comunicazione di team senza soluzione di continuità c'è una pagina di Frequenze sul marketing. Ogni membro del team che incontra un ostacolo o ha bisogno di chiarezza su questioni relative a progetti di marketing può fare un salto qui e porre una domanda. I colleghi ricevono una notifica in modo da poter intervenire e risolvere rapidamente la query!

7. Modello per le operazioni del team di marketing di ClickUp

Dite addio al caos della gestione di più fogli e documenti e salutate l'idea del Modello operativo del team marketing di ClickUp . È uno strumento potente con una matrice di cartelle, visualizzazioni e campi personalizzati che semplificano le attività di marketing, Gestione degli OKR e l'onboarding dei dipendenti. 📁

Il Marketing Wiki Doc è come un hub centrale in cui raccogliere tutte le informazioni, le notizie e le risorse vitali relative ai progetti e alle campagne, assicurando ai dipendenti un facile accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno.

Quando i nuovi membri del team si uniscono ai ranghi, il Marketing Onboarding Doc è la loro guida di benvenuto. È un tesoro di informazioni che aiuta a orientarsi tra le attività, presenta i principali stakeholder e fornisce una panoramica del periodo di avvio e delle competenze principali.

I team di marketing possono utilizzare Teams Docs come database unico per le loro esigenze. Ad esempio, possono:

Acquisire informazioni sul marketingdocumentazione di processo come i processi del blog e i brief delle campagne

Utilizzate la sottopagina Processi creativi per fare brainstorming e collaborare alla creazione di risorse di design

Providerle linee guida del marchio con campioni per email, campagne e persino comunicati stampa per garantire la coerenza del lavoro

E per quelle volte in cui non riuscite a ricordare le specifiche dell'ultima riunione, il Minuto della riunione il documento s è stato pensato per voi. Offre una sottopagina dedicata per le note complete e una facile navigazione per le sessioni più lunghe. Per le riunioni più brevi e le StandUp, è possibile classificare senza problemi gli aggiornamenti rapidi in sezioni sulla stessa pagina.

8. Modello di documento per il team ClickUp

Utilizza il Modello per i documenti del team ClickUp come soluzione di riferimento per un'efficiente gestione della conoscenza e la collaborazione del team. È perfetto per l'onboarding, con spazi predefiniti per presentare i nuovi arrivati agli attuali membri del team e uno spazio dedicato alla condivisione delle note delle riunioni e delle conoscenze. 📝

Questo modello è basato su Documenti di ClickUp è completamente personalizzabile e può includere pagine e sottopagine per qualsiasi distribuzione di informazioni.

Adattate la pagina Teams Wiki per delineare le informazioni sul vostro team, compresi i nomi dei membri, i ruoli, le descrizioni delle mansioni e le immagini di riferimento visivo. Potete anche illustrare la missione del vostro progetto e includere le risorse pertinenti per semplificare il processo di presentazione dell'azienda per i nuovi assunti.

Nella pagina Note della riunione è possibile tenere sotto controllo i partecipanti e condividere le registrazioni delle riunioni, assicurandosi che siano accessibili a tutti in qualsiasi momento. Questa pagina funge anche da gestione delle attività hub in cui è possibile elencare elementi di azione dalla riunione e convertirli facilmente in attività.

Questo documento è un fantastico centro di collaborazione per i dipendenti. Possono creare una pagina separata per il brainstorming e modificarla in tempo reale. Avete bisogno di una tela per idea creativa condivisione? Basta connettersi Lavagne online e documenti . Volete mantenere un'organizzazione impeccabile? Aggiungete delle tabelle e il gioco è fatto!

9. Modello PowerPoint Wikipedia Foglio di lavoro/compiti di Tes.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Wikipedia-Template-WorksheetHomework-by-Tes.com\_.png Modello di Wikipedia di PowerPoint Foglio di lavoro/Compiti a casa di Tes.com /%img/

Crea il tuo database wiki personale con il modello PowerPoint di Wikipedia Foglio di lavoro/compiti di Tes.com

Immaginate di avere un database personale che assomiglia a Wikipedia. Il modello PowerPoint Wikipedia Worksheet/Homework di Tes.com può renderlo possibile! Questa presentazione PowerPoint imita l'aspetto di una pagina di Wikipedia, completata dall'iconico logo. Da fare è solo inserire il proprio testo.

Il modello è eccellente per la revisione, il consolidamento o i compiti a casa. Modificate i titoli e i sottotitoli per adattarli all'argomento specifico che state studiando. Includete un'immagine che racchiuda l'essenza dell'argomento o disegnatene una vostra. I comodi Box grigi sulla destra servono a riassumere l'argomento con i dettagli chiave. 🔑

Potete anche usarlo per creare un wiki sulla storia della vostra azienda o per compilare un hub di risorse per un hobby di nicchia.

Date un'impronta creativa al modello con font, immagini, forme, grafici e diagrammi. Aggiungete tutte le diapositive necessarie per creare un database ideale.

10. Modelli wiki di profilo aziendale in Word di PerfectWiki

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Word-Company-Profile-Wiki-Templates-by-PerfectWiki.png Modelli di profilo aziendale in Word di PerfectWiki /%img/

Crea facilmente wiki dettagliati con i modelli di profilo aziendale di Word

I modelli Wiki per il profilo aziendale in Word di PerfectWiki offrono un modo per presentare ai nuovi assunti la vostra azienda, eliminando la necessità di lunghe chattare uno a uno. Questo pacchetto di modelli ha pagine pre-progettate per aiutarvi a delineare i dettagli importanti dell'azienda, dalla missione e dal team agli strumenti in uso.

Una volta scaricato il pacchetto di modelli, riceverete separatamente i layout per ogni sezione del profilo aziendale. Queste includono:

Storia dell'azienda Missione, visione, valori Il nostro team Flusso di lavoro Strumenti che utilizziamo

Il modello funge da guida per la creazione di un profilo aziendale wiki: include domande ed esempi per semplificare il processo di scrittura. Avete la libertà creativa di escludere le sezioni non necessarie o di aggiungerne di nuove per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze. Personalizzate il modello aggiungendo immagini, grafici e tabelle per rendere l'esperienza di onboarding visivamente accattivante. ✨

Trasforma il tuo database aziendale con i modelli wiki gratuiti

Tenere organizzati tutti i dati è un gioco da ragazzi con questi 10 modelli wiki gratis. Costruite senza problemi database adatti alle vostre esigenze, invitate i membri del vostro team a collaborare sui wiki e condividete queste risorse all'interno della vostra azienda per promuovere una cultura di condivisione delle conoscenze.

Non fermatevi qui! Esplorate il tesoro di più di 1.000 modelli nella sezione Libreria di modelli ClickUp . coprono tutto, dalla creazione di un sito web basi di conoscenza a gestione dei progetti e migliorare la collaborazione del team, garantendo l'esito positivo delle vostre iniziative aziendali. 🌝