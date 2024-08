Confluenza Vs. Teams: Quale strumento di collaborazione lavorativa è il migliore?

La produttività è tutto nel mondo del lavoro. Ma tra email, chattare e riunioni, è difficile gestire tutto ciò che il posto di lavoro richiede.

Invece di affogare in una marea di email e fogli di calcolo, optate per una gestione intelligente del vostro lavoro teams per la collaborazione in team da fare in meno tempo. Questi strumenti gestiscono le comunicazioni, il carico di lavoro, le strategie e altro ancora del team. ⚒️

Se siete alla ricerca di uno strumento di collaborazione, probabilmente vi sarete imbattuti in Atlassian Confluence e Microsoft Teams. Ma qual è l'opzione migliore?

Non preoccupatevi: abbiamo fatto una ricerca su entrambe le piattaforme per aiutarvi a scegliere l'opzione migliore.

In questa guida confronteremo Confluence e Teams, spiegheremo dove ogni strumento si comporta meglio e condivideremo una terza opzione non tanto segreta che sbaraglia Confluence e Teams. 🤩

Cos'è Confluence?

Via AtlassianAtlassian Confluence è ciò che si ottiene quando si combina un file progetto di collaborazione con una piattaforma di gestione della conoscenza.

La gestione delle conoscenze lavora come un sistema di gestione interna software wiki che consente di far uscire tutte le conoscenze istituzionali dalle finestre In arrivo del team per trasformarle in documentazione strutturata.

Ad esempio, se Steve lavora in azienda da 25 anni e se ne va, potreste trovarvi in difficoltà perché sa molte cose. È necessario inserire il suo cervello in Confluence. La piattaforma registra le conoscenze e le rende condivisibili in modo che ogni membro del team possa accedervi. 🧠

Per quanto riguarda la collaborazione, Confluence riunisce i team per collaborare su qualsiasi cosa, ovunque. È possibile lasciare commenti, menzionare i membri del team e persino modificare in tempo reale.

Funzionalità/funzione di Confluence

La cosa migliore di Atlassian Confluence è che le sue funzionalità/funzione sono adatte sia ai team che lavorano di persona che a quelli remoti. Dopo aver provato la piattaforma, pensiamo che queste funzionalità siano le più interessanti per i professionisti impegnati. 🙌

1. Gestione della conoscenza

Le informazioni isolate non sono utilizzabili. Confluence organizza tutte le informazioni in un unico luogo. Combina piani di progetto, aggiornamenti di stato e contesto informativo in un unico repository.

Invece di passare da una piattaforma all'altra alla ricerca di procedure operative standard e manuali, tutto è a portata di mano in Confluence.

Tramite Atlassian Confluence include un robusto sistema di base di conoscenza . La funzione di ricerca avanzata e le etichette rendono super facile trovare le informazioni necessarie.

Le autorizzazioni sono una funzionalità/funzione disponibile solo nei piani premium, ma consentono di impostare più livelli di accesso per mantenere top-secret le informazioni sensibili.

Se siete un gestore, controllate le analisi di Confluence per vedere le attività del vostro team, il carico di lavoro e le statistiche della knowledge base. Se vi siete presi la briga di creare una procedura operativa standard, controllate le vostre analisi per vedere se le persone la leggono davvero.

La gerarchia dei contenuti di Confluence facilita anche la comprensione delle informazioni contenute nel sistema: non è necessaria alcuna formazione. Detto questo, se vi sentite bloccati, iscrivetevi alla Atlassian University.

Questa risorsa gratuita è perfetta sia per gli amministratori che per gli utenti comuni. Si tratta di una piattaforma di apprendimento on-demand che vi insegnerà come ottenere il massimo da Confluence.

Ci sono anche molte opzioni di assistenza, che spaziano dai forum della comunità alla base di conoscenza, fino al supporto clienti.

2. Integrazioni

Sul marketplace di Atlassian sono disponibili oltre 3.000 integrazioni, che rendono semplicissimo combinare tutti i sistemi in un'unica dashboard.

Ecco alcune delle nostre integrazioni preferite per Confluence:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence cloud

Google Drive

Con un tocco divertente, Confluence offre anche un'integrazione per Microsoft Teams.

3. Pagine Le pagine di Confluence funzionano come i documenti Google . Su una pagina, il team crea contenuti e

lavora insieme in tempo reale . Come Documenti Google, Pages include la cronologia delle versioni e la traccia delle modifiche, per cui è sempre possibile tornare indietro e ripristinare una versione precedente, se lo si desidera.

Le pagine consentono i tipici commenti basati sul testo, ma se volete un po' più di brio, aggiungete qualche GIF o emoji divertente. Potete anche taggare il vostro team per attirare la loro attenzione su determinate aree della pagina. ✨

Avete bisogno di programmare una riunione? Confluence si integra con i calendari del team, in modo da vedere la disponibilità di tutti in un unico posto. Non include una funzione nativa di messaggistica video come l'app Microsoft Teams, quindi è necessario attrezzare il software video per integrarlo con Confluence.

P.S. Confluence ha anche app mobili per iPhone e Android per collaborare in movimento.

4. Lavagne online

Via Atlassian La funzionalità delle lavagne online di Confluence lo rende perfetto per i team remoti. Questa versione digitale di una lavagna è perfetta per fare brainstorming e visualizzare le grandi idee del team. 💡

Le lavagne online di Confluence sono dotate di note adesive virtuali, come una tipica lavagna, ma includono anche sondaggi e timer per la votazione. Utilizzate la funzionalità di collegamenti intelligenti per incorporare contenuti da altre Pagine o siti web per aggiungere un contesto più ampio.

P.S. Se lavorate nello sviluppo di software, le lavagne di Confluence si convertono in Jira in pochi clic.

5. Modelli

Volete risparmiare ancora più tempo? Confluence è dotato di un numero limitato di modelli di pagina. Utilizzate questi modelli per il piano strategico, piani di comunicazione o anche campagne di email drip.

Questi modelli sono dotati di tabelle, formattare, immagini e persino codice. Considerate questi modelli come un utile punto di partenza e personalizzateli a vostro piacimento.

I membri della comunità di Confluence inviano modelli, quindi il numero di modelli probabilmente aumenterà nel tempo: tenete gli occhi aperti per saperne di più! 👀

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard: $5,75/mese per un numero di utenti fino a 100

$5,75/mese per un numero di utenti fino a 100 Premium: $11/mese per un numero di utenti fino a 100

$11/mese per un numero di utenti fino a 100 Azienda: Contattare per i prezzi

Cos'è Teams?

Via MicrosoftMicrosoft Teams è la piattaforma di collaborazione di Microsoft che si è guadagnata le ali durante la pandemia.

Teams è puramente una piattaforma di collaborazione strumento di collaborazione online mentre Confluence è anche una piattaforma di knowledge base. Microsoft Teams non è necessariamente ricco di funzionalità/funzione come Confluence, ma è comunque una buona opzione, soprattutto se il team ha molte riunioni.

MS Teams consente la condivisione e la modifica dei file in tempo reale. È possibile collaborare con persone interne ed esterne all'azienda e creare canali condivisi con i diversi membri del team di progetto.

Teams lavora interamente nel cloud, consentendo la condivisione di file e la collaborazione da qualsiasi luogo. La gestione degli accessi è integrata nella piattaforma, in modo da avere il controllo totale su chi vede cosa.

L'aspetto interessante di Teams è che si può collaborare all'interno di un documento, di un canale Teams, di una riunione o di una chat. Basta prendere il collegato al documento e incollarlo ovunque si voglia lavorare. Bello, no? 🤩

Funzionalità/funzione di Teams

Quando si confronta Confluence con Teams, è importante riconoscere che le due piattaforme hanno scopi diversi. Le funzionalità di Microsoft Teams sono più orientate alla comunicazione e alla collaborazione che alla gestione della conoscenza. Ecco le funzionalità preferite di Teams.

1. Riunione

A differenza di Confluence, con Teams è possibile organizzare riunioni di team con un massimo di 1.000 partecipanti. Trattandosi di un prodotto Microsoft, è possibile arricchire le riunioni con altri strumenti Microsoft, come PowerPoint Live o Microsoft Whiteboard.

Siete stanchi di prendere note per le riunioni? Meet è dotato di note di riunione generate dall'IA. Dovremmo ricontrollare l'accuratezza, ma questo può comunque far risparmiare un sacco di tempo.

Microsoft Teams offre anche chiamate di gruppo, trasferimenti di chiamata e segreteria telefonica. È l'ideale se il vostro lavoro prevede di chattare spesso al telefono o se non volete che un client chiacchierone abbia il vostro numero di telefono personale. 📞

2. Chattare

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Chats.jpg Confluence vs Teams: Chattare /$$$img/

Chattare in Microsoft Teams

Avete bisogno di attirare l'attenzione di qualcuno? Iniziate un thread di chat, taggatelo e le notifiche di Teams si occuperanno del resto. Le chat sono inoltre dotate di traduzioni con un solo clic in 35 lingue, messaggi vocali e risposte suggerite.

Ci piace molto anche la funzionalità Loop di Microsoft, che permette di collaborare su lavorare insieme in tempo reale all'interno di una chat di gruppo. Non è l'ideale per documenti di grandi dimensioni. Ma è ottimo se avete bisogno di qualcuno che riveda rapidamente una tabella prima di aggiungerla a una presentazione di PowerPoint. 📊

3. Integrazioni

Microsoft chiama le sue integrazioni "app" Con queste app, è possibile personalizzare Teams aggiungendo funzioni da altre soluzioni già utilizzate. In questo modo è possibile adottare l'automazione in quasi tutti i flussi di lavoro.

Raccomandiamo le app di Teams per:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Naturalmente, Teams si integra con altre produttività Microsoft. Se siete già fanatici di Microsoft, questa opzione ha senso solo perché i prodotti Microsoft lavorano bene insieme.

P.S. Se preferite Microsoft Teams, ha anche un'app per Confluence.

Prezzi di Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente, pagamento annuale

$4/mese per utente, pagamento annuale Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, pagamento annuale

$6/mese per utente, pagamento annuale Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente, pagamento annuale

Confluence Vs. Teams: Funzionalità/funzione a confronto

Nella resa dei conti tra Confluence e Teams, chi regna sovrano? 🏆

Come sempre, la risposta "giusta" dipende da come lavora la vostra azienda e da cosa state cercando. Ecco come Confluence e Teams si confrontano.

1. Collaborazione

Confluence e Teams sono entrambe piattaforme di collaborazione, ma la facilitano in modi diversi.

Ad esempio, Microsoft Loop è una funzionalità/funzione molto utile per far passare piccole cose al proprio capo. Ma le lavagne online di Confluence sono utili per il brainstorming a distanza.

Una grande differenza è rappresentata dalle opzioni di videoconferenza di Teams. Questo porta le videoconferenze nella vostra piattaforma di collaborazione, cosa che Confluence non offre in modo così diretto o efficace.

Se il vostro è un team remoto basato sul testo, scegliete Confluence. Se invece siete più propensi alle videochiamate, scegliete Teams.

Vincitore: Teams per le videochiamate; Confluence per la collaborazione su testo

2. Modelli

Teams offre alcuni modelli, ma la varietà è limitata. In realtà, non sono veri e propri modelli. Sono più che altro delle "impostazioni salvate" che risparmiano tempo se si creano spesso gruppi o team.

Confluence, invece, ha una libreria crescente di modelli personalizzabili. Se per voi i modelli sono importanti, Confluence è la scelta migliore.

Vincitore: Confluence

3. Integrazioni

Sia Confluence che Teams sono dotati di centinaia di integrazioni. Il tutto si riduce a come è già impostata la vostra organizzazione.

Se siete un'azienda Microsoft in tutto e per tutto, Teams ha più senso perché lavora già bene all'interno dell'ecosistema Microsoft.

Ma se siete amanti di Jira, Confluence è la scelta migliore perché si integra con i prodotti Atlassian.

Vincitore: Teams se si usa Microsoft; Confluence se si usa Jira

4. Gestione della conoscenza

Il punto di forza di Confluence è che si tratta di uno strumento combinato di gestione della conoscenza e collaborazione.

Microsoft Teams non lo offre. Per ottenere una base di conoscenza all'interno della suite di prodotti Microsoft, è necessario utilizzare qualcosa come Microsoft SharePoint.

Se è importante che la collaborazione e la base di conoscenza siano sulla stessa piattaforma, scegliete Confluence.

Vincitore: Confluence

Confluence Vs. Microsoft Teams su Reddit

Abbiamo scavato a fondo in Confluence vs. Teams per trovare le differenze più interessanti tra queste piattaforme.

Secondo Reddit la funzionalità wiki di Teams è difficile da usare per la condivisione delle conoscenze:

_"Il mio dipartimento stava preparando una guida passo passo su Teams (ci sono volute un paio di settimane per realizzarla) e abbiamo scoperto che il wiki era davvero pessimo. Era buggato, cancellava le foto che avevamo caricato, ecc

In un'altra occasione Reddit un utente di entrambe le piattaforme ha ritenuto che Confluence fosse la scelta migliore per la collaborazione:

"Ho usato entrambe._Confluence è di gran lunga migliore per la collaborazione"

Sebbene gli utenti abbiano chiaramente una preferenza per Confluence, alcuni esprimono che la loro preferenza non ha importanza perché "la politica dell'azienda è 'Tutto deve essere in Teams'"

È difficile persuadere i vertici aziendali, o i responsabili dell'IT, a consentire l'utilizzo di piattaforme diverse. Se siete un'organizzazione Microsoft, potreste _dover usare Teams, che vi piaccia o no, spesso per motivi di licenza o di sicurezza. 🤷🏽

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Confluence e Teams

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Confluence e Teams hanno sicuramente il loro posto. Ma c'è solo un problema: non portano la gestione delle attività in un'unica posizione centrale.

Certo, le app e le integrazioni possono aiutarvi a Da fare. Ma perché mettere insieme qualcosa quando si può avere un sistema che include già tutto ciò di cui si ha bisogno per la gestione aziendale?

ClickUp è la soluzione di collaborazione preferita al mondo che riunisce tutti i vostri lavori in un unico luogo. E la sua funzione è così buona da far saltare di gioia i professionisti ossessionati dall'efficienza. 🤸

Collaborare in tempo reale e senza problemi ClickUp Documenti vi dà la possibilità di creare contenuti, piani di progetto e persino wiki per la conservazione delle conoscenze. (Confluence, chi?)

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Inserite contenuti, aggiungete tabelle e personalizzate la formattazione dei vostri documenti per creare informazioni utili e accattivanti che incoraggino la collaborazione.

Tutti i ClickUp Teams consentono la modifica in tempo reale con il team. Convertire testi o commenti in attività con un solo clic: non c'è bisogno di una doppia voce.

Chattare con il team su un'unica piattaforma

Con Visualizzazione di ClickUp Chat tutti gli aggiornamenti, i collegamenti e le comunicazioni avvengono in un unico luogo. Assegnare elementi di azione taggando le persone o incorporando video, pagine o fogli di calcolo per aggiungere contesto alle chat. 👋

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti, reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la funzione di chattare in ClickUp

Ci piace anche la ricca funzionalità/funzione di modifica per formattare le chat. Aggiungete blocchi di codice, punti elenco e banner per rendere i vostri messaggi davvero interessanti.

Colmare il divario tra brainstorming e Da fare Lavagne online ClickUp rendono la collaborazione a distanza un gioco da ragazzi. Sono altamente visive e completamente personalizzabili, grazie alla nostra gigantesca libreria di modelli di lavagne online. Rubate uno dei nostri (non ci dispiace) o create un modello tutto vostro.

Collaborare con i client o i team interni in modo più efficace con le lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione Utilizzare le lavagne online per fare brainstorming con il team di persona o in remoto. Convertite le idee in attività e assegnatele al team con un solo clic. Questo è il modo migliore per rendere attuabili i vostri grandi piani con meno problemi.

Combina attività e gestione dei documenti con ClickUp

ClickUp è molto più di uno strumento di collaborazione. La piattaforma è un software di project management, uno strumento di collaborazione e un repository di modelli. Iniziate oggi stesso con il piano Free Forever!