Confluence Vs. Google Docs: Quale strumento di collaborazione è il migliore?

Confluence e Google Documenti sono entrambe ottime opzioni se state cercando un posto dove riunirvi con i membri di un team remoto, collaborare sui documenti e creare una libreria organizzata di file. Ma qual è quello giusto per voi?

In questa guida, mettiamo a confronto Confluence e Google Documenti per vedere quale dei due ha la meglio. Da fare una ricerca sulle funzionalità/funzioni chiave che contano di più e sul confronto tra i due strumenti. Bonus: vi parleremo di una straordinaria alternativa a questi popolari strumenti di collaborazione tra team.

Immergiamoci nella battaglia tra Confluence e Google Documenti e scopriamo chi ne esce vincitore. 🥊

Cos'è Confluence?

via AtlassianConfluence è una piattaforma di lavoro collaborativo della nota azienda di software Atlassian. Lo strumento vuole essere la vostra area di lavoro digitale, un luogo dove riunirsi per ideare, collaborare, modificare e prendere decisioni.

Le funzioni di Atlassian Confluence includono pagine (per i documenti di testo), lavagne online (per la collaborazione digitale) e spazi (per raggruppare pagine specifiche) e sono tutte incluse in ogni piano. Lo strumento è in continuo miglioramento, con nuove funzionalità/funzioni come i Database (un sistema di Notion o Fogli Google rivale) in arrivo.

Funzionalità/funzione di Confluence

Le funzionalità/funzione di Confluence lo posizionano come un buon posto per terminare il lavoro, ma quali sono le più rilevanti quando si tratta di confrontarlo con Documenti Google? Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione di entrambe le app.

Lavoro collaborativo

via Atlassian Come ogni buon strumento di collaborazione in azienda una delle priorità di Confluence è la facilità di lavorare insieme.

Le funzionalità di collaborazione di Confluence consentono ai team di lavorare meglio in diversi formati, comprese le lavagne online. È possibile collaborare con i membri del team grazie alle modifiche in tempo reale, alla cronologia dei monitoraggi, alle modifiche evidenziate e ai commenti. Le notifiche aiutano tutti a rimanere informati su aggiornamenti e modifiche.

Oltre a collaborare su un documento o su una lavagna, la piattaforma semplifica la condivisione delle informazioni. I feed personalizzati della Home consentono ai membri del team di rimanere aggiornati sui progetti più importanti per loro e di vedere gli annunci dell'azienda.

Ed è anche sicura. Gli amministratori del sistema possono personalizzare le autorizzazioni degli utenti per condividere solo i file rilevanti con le persone giuste. 🔐

Modelli

Quando si inizia a lavorare da zero con un nuovo strumento di collaborazione, una pagina vuota può intimorire. Confluence dispone di una raccolta di modelli per rendere più agevole la transizione.

Dalla gestione dei progetti alle campagne email e agli elenchi delle cose da fare, l'ampia collezione di modelli consente agli utenti di avviare rapidamente i loro documenti online invece di perdere tempo prezioso cercando di fare tutto da zero.

Integrazioni

Confluence si integra naturalmente con altre produttività di Atlassian, tra cui il software Jira, Jira Service Management e il programma di gestione dei servizi Trello .

Oltre a questo, è possibile personalizzare l'esperienza collegando Confluence a un intervallo di altre app. Queste includono Salesforce, Teams di Microsoft e Google Drive. La libreria di app di Confluence è estesa, con collegamenti ad applicazioni generalmente utilizzate (come ad esempio Slack ) e più specializzati (come GitHub ).

Prezzi di Confluence

Piano Free

Standard: $5,75/mese per utente

$5,75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Cos'è il documento Google?

via Documenti GoogleDocumenti Google è uno dei più noti strumenti di creazione e gestione dei documenti. È diventato un punto di riferimento per gli utenti che desiderano creare documenti completamente personalizzati senza dover investire in un'azienda Microsoft Office ecosistema.

L'app per i documenti di Google è ricca di funzionalità/funzione che facilitano la scrittura, la modifica e la condivisione dei documenti. Gli utenti possono creare e salvare rapidamente i file nella loro Google Drive collaborare attraverso i commenti e salvare i file in una varietà di tipi di file.

Questo confronto si concentra su Confluence vs. Documenti Google, ma è importante menzionare che l'aggiunta di altri prodotti dell'area di lavoro Google può aiutare a creare un ambiente simile a Confluence.

Combinando Google Documenti con Fogli Google (per i database), Jamboard Google (per le lavagne) e Google Drive (per la gestione della conoscenza) si crea un'area di lavoro condivisa ricca di funzionalità per il team. ✨

Funzionalità di Google Documenti

Google Documenti è molto conosciuto, ma come si formano le sue funzionalità/funzione? Vediamo cosa offre questo popolare strumento per la creazione di documenti nelle stesse categorie.

Lavoro in collaborazione

È uno strumento di collaborazione per i documenti che aiuta a lavorare bene insieme. Gli utenti possono apportare modifiche direttamente o in modalità di suggerimento, lasciare commenti per gli altri e vedere facilmente cosa è stato modificato con la cronologia delle versioni.

Documenti Google offre modi utili per collaborare all'interno di un documento, ma questo è tutto. Essendo parte di una collezione di app piuttosto che una piattaforma completa, è necessario aggiungere altri prodotti Google o integrarsi con app di terze parti per aggiungere ulteriori funzionalità/funzione.

Modelli

Come Confluence, Google Documenti offre un intervallo di modelli. Questi sono facilmente accessibili dall'interno del documento e forniscono una guida utile se si parte da zero.

La sua collezione di modelli è più limitata rispetto a quella di Confluence e si concentra su tipi di documenti più tradizionali come note di riunioni, lettere e curriculum. Ma c'è anche la possibilità di accedere a modelli a tema legale, commerciale e strategico come componenti aggiuntivi gratuiti per i partner. 📄

Integrazioni

via Documenti Google È facile aggiungere nuove app e funzionalità a Google Documenti dall'interno del documento su cui si sta lavorando. Aprite il menu Componenti aggiuntivi per vedere un'ampia gamma di app e integrazioni.

È possibile scegliere tra Strumenti di IA per la scrittura alle app per la firma elettronica e ai moduli. Oltre a queste integrazioni di terze parti, Google ha creato integrazioni direttamente per Salesforce e Zendesk.

Prezzi dei Documenti Google

**Gratis

Confluence vs. Google Documenti: Funzionalità/funzione a confronto

Abbiamo esaminato entrambi gli strumenti e il loro lavoro, ma Da fare un confronto tra loro? Ecco una panoramica su Confluence e Google Documenti per quanto riguarda le funzionalità/funzione più desiderate.

Lavoro collaborativo

Google Documenti è intuitivo e facile da usare. Quasi tutti l'hanno già usato in passato e questo fa sì che il lavoro di collaborazione sia senza intoppi. Tuttavia, manca di funzionalità/funzione che sono standard in Confluence, come le lavagne online, una dashboard personalizzabile e un'efficace organizzazione dei documenti.

Per la collaborazione su documenti di testo, Google Documenti sembra essere il vincitore. Per una collaborazione più ampia, Confluence offre agli utenti di più. 🙌

Modelli

via Atlassian Entrambi gli strumenti hanno una raccolta di modelli già pronti disponibili senza costi aggiuntivi. Confluence vince su Google Documenti con una collezione più impressionante che non solo offre modelli plug-and-play, ma anche consigli utili per ottenere il massimo da essi.

Integrazioni

Confluence e Google Documenti offrono entrambi una buona varietà di integrazioni di app per un'esperienza migliore e più ricca di funzionalità. Entrambe le piattaforme adottano un approccio di mercato alle integrazioni, con app sia di partner supportati che di terze parti.

Questo round è un pareggio. Qualunque sia la piattaforma scelta, sono facilmente disponibili integrazioni per quasi tutte le esigenze. 🧩 Confronto tra Confluence e Microsoft Teams. Microsoft Teams !

Confluence Vs. Documenti Google su Reddit

Confluence e Google Documenti sono entrambi strumenti popolari per la collaborazione tra documenti e il project management, e ci sono pro e contro nell'utilizzo di entrambi. Ci siamo rivolti a Reddit per capire cosa pensano gli utenti del mondo reale di questi strumenti.

Per amministratore di rete e di sistema gli utenti di Reddit sono favorevoli a Confluence:

"Siamo appena passati all'intera suite Atlassian (Confluence, Jira, Bitbucket), e trovo che Confluence sia molto pulito e facile da lavorare per mettere insieme documentazione tecnica . Non abbiamo mai usato Google Documenti a livello aziendale, ma avendolo usato in passato per progetti più piccoli, sceglierei sicuramente Confluence [over] Documenti per qualsiasi tipo di utilizzo della documentazione aziendale, in particolare se è necessario controllare chi ha accesso a quali categorie di documentazione, in base ai gruppi e ai ruoli degli utenti"

Quando si è trattato di Gli utenti di Reddit che discutono di gestione dei prodotti un utente ha un'alternativa migliore: ClickUp:

"Sono stupito che nessuno l'abbia detto, ma ClickUp ha la lavagna online integrata nell'applicazione e si possono incorporare altri strumenti direttamente nei documenti. La modifica collaborativa è molto più semplice e se lo si usa per la creazione di roadmap e il monitoraggio degli sprint, è possibile mantenere le cose molto pulite" 🤩

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Confluence e ai documenti Google

ClickUp non è amato solo da questo utente di Reddit. È diventato rapidamente la migliore alternativa a software di collaborazione e base di conoscenza strumenti come Confluence e Google Documenti.

Con ClickUp, la collaborazione è al centro di tutto ciò che fate. Lavorate insieme in un'area di lavoro basata sul web attraverso documenti, lavagne online, attività, obiettivi e altro ancora. La conversazione si svolge in tempo reale con la chat, si possono taggare gli utenti su attività e progetti e lasciare commenti per collaborare nei documenti.

E andiamo oltre la collaborazione sui documenti. I progetti di sviluppo software e altri progetti possono essere gestiti senza problemi grazie alle nostre straordinarie funzionalità di project management. Costruite un sistema CRM che lavori esattamente come volete voi. Gestite tutte le vostre operazioni da un unico punto.

ClickUp non è solo un luogo dove coeditare documenti di testo o ideare su una lavagna online: è un'app che li sostituisce tutti. ✨

ClickUp Documenti

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e inserimento di collegamenti all'interno di ClickUp Docs ClickUp Documenti offre la facilità d'uso dei Documenti Google e le capacità organizzative di Confluence. Un modo più semplice per creare, modificare e condividere documenti di qualsiasi tipo, con la collaborazione incorporata.

Creare non solo documenti autonomi, ma anche raccolte di pagine e di Wiki -perfetti per costruire una potente base di conoscenza interna di documenti, modelli e documentazione di progetto .

L'organizzazione e il branding sono facili con ClickUp. Raggruppate i documenti con categorie e pagine annidate e trovate rapidamente ciò che vi serve con i segnalibri. E personalizzateli con la formattazione, le immagini di intestazione e il branding.

Il nostro editor trasforma il pensiero in azione. Modifica i documenti con il vostro team in tempo reale. Taggate gli altri utenti che hanno bisogno della loro attenzione e convertite facilmente i commenti in attività di ClickUp.

Anche i documenti si connettono alle attività e i widget aggiornano i flussi di lavoro e assegnano le attività, in modo che il team non perda un passaggio.

E poiché la collaborazione è tutta una questione di condivisione e sicurezza, abbiamo semplificato anche questi aspetti. Utilizzate le nostre solide funzionalità di gestione delle autorizzazioni per garantire che i vostri documenti raggiungano solo chi ha bisogno di accedervi. Create facilmente collegamenti condivisibili e offrite un accesso ospite o pubblico ai documenti pubblici.

ClickUp AI

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Salutate una funzionalità/funzione che vi aiuterà a terminare il vostro lavoro più velocemente.. ClickUp AI .

ClickUp AI è un assistente dotato di intelligenza artificiale che vi aiuta a ottimizzare il vostro tempo semplificando le attività ripetitive o che richiedono molto tempo.

Utilizzate il nostro potente Strumento di IA per prendere le note e la creazione di contenuti per generare riepiloghi di documenti in pochi secondi invece di rivedere e scrivere note manualmente. Oppure creare un elenco di elementi di azione sulla base delle informazioni contenute nelle attività e nei documenti e iniziare a fare progressi più rapidamente.

L'IA migliorerà anche il vostro modo di comunicare, con suggerimenti su come rendere la vostra scrittura più chiara, concisa e coinvolgente. Inoltre, grazie a intestazioni, tabelle e altro ancora pre-strutturati, passerete meno tempo a formattare e più a creare.

Quando si tratta di ideazione, ClickUp AI accelera il processo e vi offre nuove idee da prendere in considerazione. Con il brainstorming si possono ottenere strategie creative per le campagne, piani per gli eventi, tagline e molto altro ancora.

C'è anche dell'altro in fase di sviluppo. Presto potrete generare rapidamente riepiloghi/riassunti di progetti e standup, creare attività e attività secondarie e utilizzare ClickUp AI anche in mobilità.

ClickUp Lavagne online

Fate brainstorming, aggiungete note e riunite le vostre idee migliori su una tela creativa con le lavagne online di ClickUp

Sebbene Confluence abbia una funzionalità/funzione di lavagna e Google offra Jamboard, nulla è paragonabile a Lavagne online di ClickUp . Collaborate visivamente in uno spazio digitale e trasformate le idee e i concetti in attività realizzabili in pochi clic.

Le lavagne online di ClickUp eliminano la fase di ideazione e di collaborazione del team processi e li ottimizza. Invece di annotare note e poi pensare a quali passaggi intraprendere, le lavagne online trasformano direttamente i commenti e i suggerimenti in attività.

Usate le lavagne online per fare brainstorming, proporre idee strategiche, mappare i percorsi dei clienti e visualizzare i passaggi della vostra azienda Flusso di lavoro agile . Lavorare insieme in tempo reale sulla il miglior software per lavagne online indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

Visualizzate le vostre idee, create roadmap e flussi di lavoro con gli oggetti integrati e aggiungete immagini e collegamenti per creare un'esperienza più coinvolgente.

Confronto *SharePoint Vs Confluence* !

Iniziare oggi con ClickUp

Forse state valutando Confluence o Documenti Google, ma sembra che l'opzione migliore sia ClickUp. Con la modifica e la collaborazione in tempo reale tra documenti, lavagne online e l'intero processo di project management, ClickUp vi dà semplicemente di più.

Se siete pronti a provare un approccio migliore al lavoro collaborativo, provate gratis ClickUp oggi stesso . ✨