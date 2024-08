Le 10 migliori alternative e concorrenti di Google Sheets 2024

I fogli di calcolo sono uno strumento essenziale per il business e la contabilità che organizzano e categorizzano i dati in formati logici. Inoltre, al giorno d'oggi, non si trovano molte decisioni aziendali senza una serie di dati provenienti da un foglio Excel o Google Sheets dettagliato.

Ma forse state cercando Google Alternative ai fogli per meglio adattarsi alle esigenze del vostro team.

Cosa c'è oltre alle due opzioni più popolari? Abbiamo già trattato il le migliori alternative di Excel , ma cos'altro c'è?

Con lo strumento giusto, dovreste essere in grado di inserire, tracciare, analizzare e archiviare i vostri dati. In definitiva, i fogli di calcolo sono parte integrante delle vostre attività, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda o dall'insieme di dati che gestite.

Molte organizzazioni si affidano a Google Sheets come piattaforma per i fogli di calcolo. Questa piattaforma basata sul cloud è stata progettata per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a collaborare e a collaborare per creare, modificare e sfruttare i dati sui fogli di calcolo.

Purtroppo, Google Sheets soffre di gravi rallentamenti, soprattutto quando si lavora con grandi quantità di dati. Inoltre, richiede un accesso costante a Internet, il che spiega la decisione di cercare un'alternativa.

Fortunatamente, avete a disposizione molte opzioni per creare fogli di calcolo dettagliati e complessi che possono facilmente competere con Google Sheets. Ecco le 10 migliori alternative a Google Sheets disponibili oggi sul mercato.

Le 10 migliori alternative a Google Fogli

1. ClickUp

Selezionare i dati della tabella in ClickUp per copiarli e incollarli in altri programmi

il migliore per la gestione dei progetti "tutto in uno" ClickUp rimane la soluzione di gestione dei progetti da battere. Gli utenti possono sfruttare lo strumento per la gestione dei progetti, garantendo una collaborazione più ponderata e centralizzando il lavoro, soprattutto per gli ambienti di lavoro decentralizzati.

Un elemento interessante di ClickUp è la capacità della piattaforma di essere personalizzata per adattarsi a team di qualsiasi dimensione. Dato che probabilmente siete interessati ad alternative a Google Sheets di facile utilizzo, vi suggeriamo di utilizzare Notepad, Mind Maps, Whiteboards e Docs per ottenere la massima produttività.

Vista tabella di ClickUp Barra degli strumenti multitask

Pro di ClickUp

Le attività sono organizzate in base allo stato e a ciascuna di esse vengono assegnate diverse colonne per lavorare

Strumento di tracciamento del tempo che stima da vicino le date di completamento del progetto

Hub di conversazione centralizzato

Supportato su mobile

Gli utenti possono salvare modelli personalizzati per flussi di lavoro ripetuti

Team di assistenza clienti reattivo

Contro di ClickUp

Non tutte le funzionalità di ClickUp sono attualmente disponibili sull'app mobile

La personalizzazione di ClickUp può essere complessa per alcuni principianti, ma è potente per eseguire/creare praticamente qualsiasi cosa

Prezzi di ClickUp

ClickUp ha diversi piani tariffari che lo rendono una delle migliori alternative a Google Sheets.

Gratuito per sempre

Impossibile : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di ClickUp

4,7 su 5 da oltre 3880 recensioni registrate su G2

4,7 su 5 da 2480 recensioni registrate su Capterra

prova questi*

2. Smartsheet

Smartsheet ha molte visualizzazioni per tenere traccia di progetti e risorse

il migliore per le piccole e medie imprese Smartsheet è una piattaforma leader basata sul cloud e progettata per un lavoro dinamico. Utilizzando Smartsheet, i team e le organizzazioni possono pianificare, eseguire e creare report su dati e lavoro in modo dinamico e su scala. Il risultato è una maggiore efficienza dei processi e l'introduzione di soluzioni innovative che portano a risultati aziendali migliori.

Pro di Smartsheet

Una dashboard intelligente che fornisce visibilità in tempo reale su importanti KPI

Possibilità di snellire il lavoro grazie alla possibilità di impostare richieste di aggiornamento automatico

Smartsheet Contro

Difficile individuare dove gli errori dell'utente contribuiscono agli errori matematici complessivi

Limitato in quanto non è in grado di supportare documenti e formattazioni troppo specifici

Guarda questiAlternative a Smartsheet ### Prezzi di Smartsheet

Esistono tre livelli di prezzo, compresa una prova gratuita.

Pro : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : 25 dollari per utente al mese

: 25 dollari per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Smartsheet

4,4 su 5 da 8213 recensioni su G2

4,5 su 5 da 2330 recensioni su Capterra

3. Microsoft Excel online

Esempio di un modello di diagramma di Gantt di Microsoft Excel

il migliore per i team di contabili che gestiscono insiemi di dati lunghi e ingombranti**_

Da anni, Microsoft Excel è stato lo strumento di punta per i fogli di calcolo. Questo strumento offre agli utenti una moltitudine di funzioni all'avanguardia che possono essere utilizzate per l'organizzazione e l'ordinamento dei dati.

Gli utenti possono scegliere tra Excel, disponibile sia come installazione hardware che come alternativa cloud. Questo strumento di produttività può essere utilizzato per creare fogli di calcolo ed eseguire statistiche e analisi. Dispone di oltre 100 funzioni e più di 235 formule incorporate. Nel complesso, dispone di una serie di strumenti robusti che dovrebbero aiutarvi a creare, formattare e condividere fogli di calcolo senza problemi.

Considerate Excel come il fiore all'occhiello di Microsoft, in quanto va oltre il livello base per eseguire calcoli rapidi e creare grafici incredibilmente dettagliati. Tuttavia, nonostante la sua eredità nel campo dei fogli di calcolo, è ancora un'ottima opzione nel nostro elenco di alternative a Google Sheets.

Pro di Microsoft Excel

Supporta la collaborazione in quanto è veloce e facile da usare

Excel è uno standard del settore finanziario

Microsoft Excel Contro

Piani più costosi rispetto ad altri in questo elenco

Meno modelli: gli utenti sono limitati alla relazione finanziaria annuale, al piano di progetto Gantt e ai rapporti di vendita trimestrali

Alcuni modelli complessi

Prezzi di Microsoft Excel

Excel viene offerto come parte di un abbonamento a Microsoft 365 e prevede due piani aziendali.

Business Basic : $6 per utente al mese

: $6 per utente al mese Business Standard: 12,50 dollari per utente al mese

Valutazioni dei clienti di Microsoft Excel

4,8 su 5 da 16995 recensioni su Capterra

4,7 su 5 da 2230 recensioni su G2

4. Zoho Sheet

Esempio di un prodotto Foglio Zoho calendario

il migliore per gli analisti di dati, i contabili o i responsabili finanziari**_

Supponiamo che siate alla ricerca di un calendario online gratuito software di gestione dei progetti che consente di organizzare e categorizzare i dati in un formato logico. In questo caso, Zoho è l'alternativa al foglio di calcolo che state cercando.

Gli utenti possono utilizzare Zoho Sheet per creare, modificare e condividere fogli di calcolo basati su cloud. Inoltre, è possibile sfruttare la comunicazione interattiva. Inoltre, è possibile applicare facilmente la convalida dei dati alle celle, compresi gli elenchi a discesa preimpostati, e monitorare l'avanzamento dei progetti attraverso le liste di controllo.

Ciò che rende Zoho Sheet una valida alternativa a Google Sheets è la sua funzione di automazione. Lo strumento include un assistente AI, chiamato Zia, che agisce come un supporto integrato per l'analisi dei dati.

L'utente ha a disposizione oltre 350 funzioni, che forniscono soluzioni di facile utilizzo per aggregare i dati e quindi creare grafici di report.

Pro di Zoho Sheet

Facile gestione e pianificazione dei progetti

Approfondimenti con i grafici di Gantt

Integrazione con app quali Dropbox, Zapier e Slack, tra le altre

Collaborazione perfetta

Contro di Zoho Sheet

Ci sono un sacco di schede che possono creare confusione

Spesso richiede una curva di apprendimento ripida

Disponibile solo online

Prezzi di Zoho Sheet

Zoho Sheet non fornisce dettagli sui prezzi sul proprio sito web. I potenziali utenti sono invitati a informarsi sui costi dei diversi piani.

È essenziale menzionare che Zoho Sheet ha un periodo di prova gratuito e una versione gratuita disponibile sul sito web principale.

Valutazioni dei clienti di Zoho Sheet

4,5 su 5 da 104 recensioni su G2

4,5 su 5 sulla base di 882 recensioni su Capterra

5. Jotform

Tabella CRM vendite via Jotform il migliore per la visualizzazione dei dati Jotform è come Google Sheets ma è uno strumento ibrido tra foglio di calcolo e database che ottimizza i flussi di lavoro. Le informazioni raccolte tramite questi moduli vengono poi popolate su tabelle associate a cui gli utenti hanno accesso. Lavorando con Jotform, si ha accesso a una vasta libreria di modelli di tabelle e a funzioni di collaborazione e gestione del team che possono essere sfruttate per creare uno spazio di lavoro centrale.

Con Jotform è possibile non solo completare calcoli complessi, ma anche analizzare e visualizzare le informazioni in diversi formati. Questo richiede l'inserimento dei dati a un nuovo livello. Un'altra delle caratteristiche principali è l'integrazione di Jotform con Google Sheets, che dovrebbe rendere semplice il consolidamento della raccolta dei dati e la successiva analisi.

Pro di Jotform

Integrazione completa dei moduli

Analisi dei dati

Automazione del flusso di lavoro

Contro di Jotform

Le funzioni elevate richiedono molto tempo per essere configurate

I widget delle tabelle non si popolano bene nei fogli di Google

Prezzi di Jotform

Jotform offre diverse opzioni di prezzo e una versione gratuita.

Gratuito : 100 MB di spazio di archiviazione, 5 moduli

: 100 MB di spazio di archiviazione, 5 moduli Bronzo : 24 dollari al mese, 1 GB di spazio di archiviazione, 25 moduli

: 24 dollari al mese, 1 GB di spazio di archiviazione, 25 moduli Argento : 29 dollari al mese, 10 GB di spazio di archiviazione, 50 moduli

: 29 dollari al mese, 10 GB di spazio di archiviazione, 50 moduli Oro : $79 al mese, 100GB di storage, 100 moduli

: $79 al mese, 100GB di storage, 100 moduli Enterprise: Prezzi personalizzati, storage e moduli illimitati

Valutazioni dei clienti di Jotform

4,7 su 5 sulla base di 1051 recensioni su G2

4,6 su 5 sulla base di 832 recensioni su Capterra

6. OpenOffice Calc

Via Calcolo OpenOffice Migliore per le startup con un budget limitato

Se state cercando un'applicazione software open source come alternativa a Google Sheets, prendete in considerazione OpenOffice Calc. Questo software per fogli di calcolo viene utilizzato sia per i dati che per i calcoli successivi. Funziona su tutti i computer standard e offre alcune delle funzioni presenti in Excel e Google Sheets.

Una caratteristica fondamentale di OpenOffice Calc è che è gratuito. È un'applicazione gratuita compatibile con le altre principali suite per ufficio.

Pro di OpenOffice Calc

Funziona su sistemi operativi Windows, Mac e Linux

Eccezionale funzione di assistente

Il software può leggere diversi tipi di file, ad esempio xls, xlsx e csv

Il programma è free-ware

OpenOffice Calc Contro

Mancanza di assistenza clienti

Potenziali problemi di sicurezza dovuti alla codifica open-source

Prezzi di OpenOffice Calc

Open-source e gratuito

Valutazioni dei clienti di OpenOffice Calc

4,3 su 5 da 297 recensioni su G2

4,4 su 5 da 304 recensioni su Capterra

7. Basecamp

Via Basecamp Il migliore per i team remoti Basecamp si presenta come il "kit di strumenti all-in-one per lavorare in remoto" Si distingue nel nostro elenco di alternative a Google Sheets soprattutto per la sua ricchezza di strumenti di collaborazione integrati. Questi ultimi includono bacheche, programmi di gruppo e chat di gruppo.

Essendo uno strumento essenziale per il business e la contabilità, Basecamp va oltre la semplice gestione delle attività e gli elenchi di cose da fare. L'utente ha a disposizione diverse visualizzazioni dei progetti e delle priorità dei compiti, che rendono semplice il lavoro a distanza con i set di dati.

Pro di Basecamp

Comunicazione in tempo reale sul progetto e sui dati pertinenti

Gli utenti hanno liste di cose da fare che rendono facile dividere i compiti, assegnare date di scadenza e commentare

Impostazioni di accesso personalizzate per i clienti, poiché tutti hanno accesso diretto a tutti i dati

Prezzi forfettari

Contro di Basecamp

Visione limitata dei progetti

Gli utenti non possono assegnare priorità alle attività

Tracciamento dei dati limitato

Non supporta necessariamente set di dati complessi e funziona meglio con dati lineari

Date un'occhiata a questiAlternative a Basecamp ### Prezzi di Basecamp

Sono disponibili solo due pacchetti per questo strumento.

Personale : Gratuito

: Gratuito Aziendale: $99 al mese

Valutazioni dei clienti di Basecamp

4,1 su 5 sulla base di 5031 recensioni su G2

4,3 su 5 sulla base di 13673 recensioni su Capterra

8. Aria compressa

Via Aria compressa il migliore per tenere sotto controllo lo stato dei progetti Aria compressa è un'opzione intuitiva e potente nel nostro elenco di alternative a Google Sheets. La sua piattaforma offre agli utenti la flessibilità necessaria per creare le proprie soluzioni e velocizzare il flusso di lavoro.

Airtable offre diverse visualizzazioni per i compiti da svolgere, tra cui Kanban, Gallery, Form, Grid e Calender. Utilizzandole, sarete in grado di visualizzare le schede di progetto e le pianificazioni in tempo reale. Inoltre, con Airtable è possibile integrarsi facilmente con applicazioni di terze parti, tra cui Dropbox e Google Drive, e con altre applicazioni di terze parti strumenti di gestione come Asana , Github e Basecamp.

Pro di Airtable

I backup vengono eseguiti automaticamente e non occupano molto spazio sul server

C'è la possibilità di trasformare le schede dei compiti in moduli

Facile collaborazione, quindi la possibilità di mantenere il team sulla stessa pagina

Potenti strumenti di visualizzazione e formattazione

Contro di Airtable

La funzionalità dell'interfaccia di Airtable necessita di alcune modifiche

Un numero limitato di funzioni

Meno opzioni di personalizzazione, soprattutto per quanto riguarda grafici e diagrammi

Date un'occhiata a questiAlternative a Airtable ### Prezzi di Airtable

Airtable ha alcuni piani diversi per soddisfare le esigenze di team di varie dimensioni.

Gratuito : Fino a 5 posti

: Fino a 5 posti Plus : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Airtable

4,6 su 5 da 1329 recensioni su G2

4,7 su 5 da 1327 recensioni su Capterra

9. Coda

Esempio di tabella OKR in Coda.io Il migliore per gli ambienti di lavoro ibridi Coda è un'alternativa a Google Sheets che offre funzioni di foglio di calcolo per unificare i flussi di lavoro con altre applicazioni di gestione dei documenti. Gli utenti possono sfruttare formule, tabelle e grafici per gestire attività, progetti e team.

In realtà, Coda offre una comunicazione continua tra fogli di calcolo e documenti. Questo è utile perché consente di automatizzare i flussi di lavoro all'interno di un'unica piattaforma.

Coda offre un'applicazione per Android e iOS, ma non prevede un'applicazione desktop per PC. Inoltre, è possibile accedervi tramite un browser Internet.

Pro di Coda

Modello integrato per la gestione delle attività

Coda Contro

Funzionalità di gestione delle attività limitate

Nessuna funzionalità di dashboard o di reporting

Nessuna applicazione desktop

Prezzi di Coda

Gratuito :

: Pro : $10 al mese per Doc Maker

: $10 al mese per Doc Maker Team : $30 al mese per Doc Maker

: $30 al mese per Doc Maker Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Coda

4,7 su 5 su Capterra

10. Numeri di Apple

Via Numeri Apple il meglio per gli utenti di Mac, iPad e iPhone**_

Apple Numbers è molto simile a Fogli di Google e fa parte di iWork suite di produttività sviluppata da Apple. In effetti, Apple Numbers è considerato una delle migliori alternative a Google Sheets se si utilizza un Mac. La piattaforma è una robusto strumento per fogli di calcolo per computer e altri dispositivi Apple, compresi quelli che utilizzano macOS e iOS.

Pro di Apple Numbers

Crea grafici dall'aspetto sorprendente

Gli strumenti sono disposti in modo logico

La curva di apprendimento non è così ripida

Contro di Apple Numbers

Disponibile solo nell'ecosistema Apple

I modelli integrati non sono così utili come altri strumenti di questo elenco

Prezzi di Apple Numbers

Gratuito per gli utenti Apple; alcune funzioni possono richiedere costi aggiuntivi

Valutazioni dei clienti di Apple Numbers

4,3 su 5 su G2

4,3 su 5 su Capterra

Una migliore alternativa a Google Sheets: La tua strada in ClickUp

ClickUp offre molto di più della gestione delle attività e dei fogli di calcolo. È l'ultimo strumento di gestione dei progetti che aiuta ad analizzare i dati attraverso le funzioni dei fogli di calcolo che si conoscono con le applicazioni più comuni.

Se volete davvero trovare delle alternative a Google Sheets, allora dovete procurarvi ClickUp per personalizzare, collaborare e integrare con facilità.

Non ci credete? Provate ClickUp e vedrete la differenza con tutte le funzioni in un unico strumento centrale.

