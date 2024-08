20 modelli di fogli di calcolo gratuiti in Excel e ClickUp

I fogli di calcolo sono tra i più versatili strumenti organizzativi che si possono trovare. Dalle mailing list alla gestione dei progetti, è quasi impossibile trovare un'attività aziendale che non sarebbe migliorata con queste pratiche celle, righe e colonne.

Ma abbiamo capito.

È difficile fissare un foglio di calcolo vuoto di Google o di Microsoft Excel e creare una qualsiasi di queste funzioni da zero. Ma c'è una buona notizia: con i modelli di foglio di calcolo, la struttura è già creata e pronta all'uso.

20 Modelli di foglio di calcolo gratuiti da utilizzare nel 2024

Se state cercando di migliorare la gestione del tempo o costruire un budget, abbiamo a disposizione i migliori modelli di foglio di calcolo per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Iniziate con questi 20 modelli di foglio di calcolo pronti all'uso.

1. Modello di foglio di calcolo ClickUp

Mantenete la semplicità con questo modello di foglio di calcolo fornito da ClickUp

A volte le cose migliori della vita sono semplici. Questo è certamente vero per il Modello di foglio elettronico ClickUp che fornisce un layout di base ma efficace che aiuta a tenere traccia dei clienti B2B in ogni momento.

È sufficiente inserire informazioni di base come tipo di cliente , il settore, il contatto, il sito web e il fatturato in ogni riga. Quindi, utilizzate le singole visualizzazioni (come il filtro per settore, per tipo di cliente e altro ancora) per ordinare facilmente i dati e avere una visione d'insieme della vostra base clienti.

Volete sapere la parte migliore? Il sistema ClickUp foglio di calcolo include anche un cliente modulo di assunzione che inserisce le informazioni di un nuovo cliente nei campi del foglio di calcolo fin dall'inizio. Questo semplifica l'inserimento dei dati e vi permette di concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: vendere i vostri prodotti e costruire il vostro business! Scarica questo modello

2. Modello di foglio elettronico per la gestione dei progetti ClickUp

Tracciate facilmente i vostri progetti con questo modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti di ClickUp

Ogni azienda ha bisogno di pianificare i propri progetti. Ma non tutte le aziende hanno i processi e gli strumenti giusti per rendere semplice questo processo. Avete bisogno di un gestione del progetto e questo Modello di foglio elettronico per la gestione dei progetti ClickUp può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Ogni progetto è una riga del modello ed è possibile modificarne facilmente lo stato o il segnalarlo come prioritario . Tracciate i vostri progressi attraverso le varie fasi del progetto, annotate le approvazioni e specificate gli orari di inizio e fine di ciascuna fase. Quindi, ordinate in base a ciascuna di queste variabili per tenere sempre sotto controllo i progetti su cui è più urgente lavorare e quelli su cui si può respirare con più tranquillità.

La parte migliore: questi modelli di gestione dei progetti si integrano anche con alcuni dei nostri modelli preferiti modelli di piano di progetto . Conservate la panoramica nel vostro foglio elettronico di gestione del progetto e poi allegare un piano di progetto a ciascuno di essi per maggiori dettagli. E voilà! Un flusso di lavoro semplice ma efficace.

Oppure trasformate l'intera tabella in un file scaricato (Excel o CSV) per creare rapidamente fogli di calcolo personalizzati con altri strumenti. Scarica questo modello

3. Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp

Rimanete organizzati con questo modello di foglio di calcolo editabile di ClickUp

Siete pronti per il vostro prossimo rendiconto finanziario? Se siete come la maggior parte dei manager, probabilmente no. Ma almeno potete dotarvi degli strumenti necessari per rendere questo processo un po' meno doloroso.

Il Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp viene in soccorso. Questo modello di bilancio è stato progettato specificamente per aiutarvi a costruire i rendiconti finanziari. Include anche una funzione di revisione e approvazione per tenere traccia della supervisione attraverso cui deve passare un nuovo bilancio.

E questo è solo l'inizio. Avrete anche a disposizione campi personalizzati per voci come il fatturato lordo, il costo del venduto, le spese amministrative e il fatturato netto. È anche possibile includere note più sfumate, come le fasi di approvazione fino al CFO e all'amministratore delegato, i resi e le indennità e altro ancora. Se si aggiunge tutto questo, si ottiene un modello di bilancio davvero completo per le aziende che desiderano semplificare il processo di rendicontazione finanziaria. Scarica questo modello

4. Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

Rendi più bella la tua nicchia con questo modello di foglio di calcolo immobiliare di ClickUp

Gli agenti immobiliari esperti sanno che tenere traccia delle numerose proprietà che si stanno vendendo può diventare rapidamente impossibile. Questo ci ha spinto a creare il template Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp .

Questo modello versatile consente di tenere traccia dei progressi dello stato degli acquirenti o dei venditori e di tutti i dettagli necessari. Inoltre, questo foglio di calcolo può funzionare come modello di budget con campi specifici personalizzati per monitorare il marketing immobiliare e i costi di chiusura, le commissioni, il prezzo richiesto e quello finale, e molto altro ancora che fa parte del settore.

I campi personalizzati possono anche includere importanti questioni di gestione del denaro con i vostri clienti, come i costi dell'assicurazione sulla proprietà, le tasse sulla proprietà, i prezzi di acquisto stimati, i costi di riparazione e le previsioni di aumento del mercato. Se volete uno dei modelli gratuiti più personalizzabili per il settore immobiliare, questo è il modello giusto.

Non sono più necessari modelli Excel, grazie alle viste personalizzabili che consentono di visualizzare una panoramica di tutte le proprietà sul mercato o di filtrare in base alla posizione (vista Mappa), allo stato delle vendite (vista Elenco) e altro ancora. Scarica questo modello

5. ClickUp Bilancio di progetto con modello di foglio di calcolo WBS

Gestite il vostro budget di progetto con facilità grazie a questo modello

Il processo di gestione dei budget di progetto può diventare rapidamente complicata. Prima di accorgersene, si è in ritardo sulla tabella di marcia e sul budget, cercando disperatamente di recuperare e di consegnare in tempo ciò che serve. Deve esserci un modo migliore.

Ma ovviamente c'è! Entrate nel ClickUp Budget di progetto con modello WBS un foglio di calcolo appositamente progettato per tenere traccia di qualsiasi progetto aziendale in modo semplice e diretto.

Classificate facilmente i diversi tipi di spesa. Contrassegnate le spese con diversi livelli di priorità. Tracciate le tariffe e le ore di lavoro, i costi e molto altro ancora. Come ulteriore vantaggio, è possibile assegnare un Fase della WBS per garantire che le spese siano in linea con il flusso e la tempistica del progetto in questo modello di budget! Scarica questo modello

6. Modello di foglio di calcolo per il piano di bilancio personale ClickUp

Gestite il vostro bilancio personale con ancora più facilità grazie a questo modello

Non tutti i bilanci, ovviamente, devono essere legati all'azienda. A volte è sufficiente tenere sotto controllo le proprie finanze, ed è in questo caso che un'alternativa come il modello Modello di piano di bilancio personale ClickUp è utile.

Utilizzate questo modello di elenco come traccia finanziaria per raggiungere i vostri obiettivi finanziari ed evitare che le vostre finanze vadano fuori controllo. Compilate le sezioni Spese e Entrate, quindi riunite il tutto nella panoramica Riepilogo budget, che calcola automaticamente le voci numerate nei campi personalizzati (ad esempio, il totale preventivato o il costo totale).

La semplicità è fondamentale, con solo sei colonne che consentono di concentrarsi su ciò che conta di più. Aggiungete le date di spesa o di scadenza, il budget previsto e quello effettivo e altro ancora per personalizzare i dettagli più importanti da tenere sotto controllo con il vostro denaro. Alla fine avrete la panoramica necessaria per tenere sotto controllo le vostre finanze. Scarica questo modello

7. Modello di foglio di calcolo del bilancio semplice ClickUp

Più bilanci? Più bilanci.

Rimaniamo sul tema dei bilanci, tanto per divertirci. Il Modello di bilancio semplice di ClickUp funziona bene perché non solo è facile da usare, ma organizza anche tutto per mese, il che consente di guardare avanti e pianificare rapidamente.

L'obiettivo è una visione d'insieme annuale, e tutto in questo modello di gestione punta in questa direzione. Sotto le sezioni delle entrate e delle spese c'è molto spazio per le singole voci, mentre è possibile designare le spese, le entrate e i tipi di conto per una categorizzazione più semplice, in modo da tenere traccia delle spese e dei costi le cose più importanti per la contabilità .

I modelli di inserimento dati come questo presentano anche un altro vantaggio fondamentale dei fogli di calcolo ben costruiti: la capacità di eseguire calcoli per conto dell'utente. Le spese e le entrate mensili vengono conteggiate automaticamente, consentendovi di avere sempre un quadro preciso del vostro flusso di denaro annuale. Scarica questo modello

8. Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp

Gestite la vostra agenda con un punto di partenza completo

Non cercate più di capire come calcolare il tempo in Excel . Certo, è un'abilità utile, ma non ne avrete più bisogno una volta che avrete iniziato a usare il programma Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp .

La gestione del tempo è una delle sfide più grandi nella vita quotidiana della maggior parte delle persone. Ci sono molti compiti quotidiani che richiedono una programmazione del tempo. Ma volete anche trovare il tempo per raggiungere i vostri obiettivi più importanti. Questo modello vi aiuta a ottimizzare e a tenere traccia dei vostri impegni, per portare organizzazione nella vostra vita quotidiana.

Le attività sono organizzate per giorni, con categorie in un semplice elenco a discesa per selezionare aspetti come la vita privata, la scuola e il lavoro, che aggiungono ulteriore organizzazione alla struttura. È possibile stimare in anticipo il tempo necessario per ogni attività, oppure tenerne traccia in tempo reale. Il meglio è che questo modello utilizza tutti questi input per creare un carico di lavoro che consente di vedere dove si sta spendendo il proprio tempo e dove si potrebbe aver bisogno di rallentare un po'. Scaricate questo modello

9. Modello di foglio di calcolo del bilancio aziendale in Excel

via Microsoft Excel

Se state cercando un modello di foglio di calcolo per il bilancio al di fuori di ClickUp, questa potrebbe essere l'opzione giusta per chi ha competenze in Excel. Tra i modelli Excel gratuiti di questo elenco, il modello di bilancio aziendale di Microsoft è il migliore per aiutarvi a tenere facilmente traccia delle entrate e delle uscite della vostra organizzazione, il tutto formattato in modo da permettervi di inserire semplicemente i numeri per iniziare.

Naturalmente, se necessario, è possibile personalizzare questo foglio di calcolo Excel. Tutti i testi, le immagini e i grafici sono completamente sbloccati e possono essere modificati o personalizzati. Ciò include i grafici sul lato di questo modello Excel che riassumono visivamente le informazioni per mantenere una panoramica rapida ed efficace per chiunque legga o riveda il vostro bilancio. Scarica questo modello

10. Modello di foglio di monitoraggio del progetto in Excel

via Microsoft

Forse non si tratta di un'opzione di gestione del progetto a tutti gli effetti, ma questo modello di foglio di calcolo per la tracciabilità dei progetti di Excel può comunque diventare una parte fondamentale del vostro documentazione del progetto sforzi. Analogamente al modello di gestione dei progetti di ClickUp, c'è una riga per ogni progetto, insieme ad alcuni dettagli di base sul progetto per avere una facile panoramica di questo modello Excel gratuito.

Tracciate i vostri progetti per categoria o ordinate per ogni proprietario del progetto per stabilire le responsabilità e il carico di lavoro. Aggiungete le date di inizio e fine, il tempo stimato necessario, i livelli di priorità e altro ancora per stabilire quali progetti sono più importanti e determinare i follow-up necessari.

Quindi, condividete il vostro tracker di progetto con i principali stakeholder per tenere tutti informati scaricando i modelli di esempio in file Excel. Tra i fogli di calcolo Excel presenti in questo elenco, questo è un ottimo modello di gestione dell'inventario per avere tutti i dettagli più importanti in un unico file Excel. Scarica questo modello

11. Grafico di Gantt e foglio di calcolo Excel di Vertex42

via Vertice42 Ah sì, il buon vecchio diagramma di Gantt. Ha più di 100 anni, ma è ancora popolare per un motivo.

Questo modello di diagramma di Gantt di Excel porta sullo schermo tutti i grafici e le barre visive, aiutandovi a capire le diverse attività coinvolte in un progetto più ampio.

Se avete mai provato a costruire un diagramma di Gantt da zero, amerete questo modello Excel gratuito. Offre tutti i vantaggi dello strumento, senza il fastidio di dover creare a mano le innumerevoli righe e colonne che sono comuni in altri modelli di fogli di calcolo.

Organizzate i diversi compiti in categorie, quindi delineate le date di inizio e fine in questo modello Excel. Bloccate i compiti automaticamente nel foglio di calcolo Excel, con una tabella di marcia settimanale categorizzata e sufficientemente dettagliata per non perdere la rotta. Scarica questo modello

12. Modello di foglio di calcolo CRM in Excel di Salesflare

via Salesflare

È il momento di dire una semplice verità: se gestite i clienti in qualsiasi modo, avete bisogno di almeno un po' di tipo di sistema CRM . Conoscete la posizione dei vostri clienti potenziali e attuali in qualsiasi momento per coinvolgerli nel modo più efficace possibile con modelli di fogli di calcolo Excel come questo.

Questo può portare a grandi e complicate soluzioni software con investimenti a sei cifre. Ma, almeno all'inizio, potete partire dalle basi con questo modello Excel.

Inserite i dati di base dei clienti nei modelli di foglio di calcolo Excel di Salesflare, come questo, e poi impostate fasi personalizzate per mostrare la fase attuale del ciclo di vendita di ciascun cliente. Memorizzate le informazioni di contatto, il valore, le entrate previste e altro ancora, quindi lavorate con il vostro team per far avanzare questi lead attraverso l'imbuto e tenete traccia dei progressi grazie alla scheda automatica Insights. Scarica questo modello

13. Modello di pianificazione delle risorse in Excel del Project Manager tattico

via Gestore delle risorse tattiche Soprattutto per i team e i progetti di grandi dimensioni, l'allocazione delle risorse diventa una parte fondamentale dell'equazione di gestione del progetto e dell'organizzazione. Ecco perché questo modello Excel per la pianificazione delle risorse di Tactical Resource Manager è così prezioso.

Organizzato per mese da un lato e per membro del team o leader dall'altro. Modelli di foglio di calcolo come questo offrono un modo semplice e bidimensionale per tenere sotto controllo chi riceve quali fondi e quando.

Inoltre, questo documento può funzionare come un modello di gestione dell'inventario, aiutandovi a prevedere chi ha bisogno di risorse per i prossimi compiti. Questo modello gratuito di Excel si integra perfettamente in qualsiasi tipo di software di pianificazione dei progetti progettato per far avanzare le priorità della vostra organizzazione. Scarica questo modello

14. Modello di rapporto trimestrale sulle vendite in Microsoft Excel

Modello di rapporto trimestrale sulle vendite per Excel

Volete monitorare l'andamento dei vostri prodotti in un arco temporale di più mesi? Siete nel posto giusto. Il modello di rapporto trimestrale sulle vendite di Microsoft Excel fa proprio questo, con particolare attenzione ai risultati trimestrali.

Inserite i vostri prodotti e le loro vendite esatte per trimestre nel modello di tabella di marcia. Quindi, guardate come Excel calcola le vendite annuali e converte i dati in un grafico a barre che vi aiuta ad analizzare le tendenze e a prendere decisioni future.

Ancora meglio, è possibile estrarre rapporti di vendita unici per ogni progetto in modelli di fogli di calcolo Excel come questo. E naturalmente si può beneficiare di tutte le consuete funzionalità di Microsoft, come animazioni, grafici e transizioni che migliorano la condivisione dei file Excel e la revisione dei report creati. Scarica questo modello

15. Modello di tracciamento dei problemi in Excel da Template.net

Tramite Template.net

Ogni software o altro tipo di prodotto presenta bug e problemi durante le fasi di sviluppo e aggiornamento. Il giusto processo di tracciamento dei problemi può aiutarvi a registrare e monitorare questi problemi per eliminarli prima che si trasformino in problemi seri.

Il foglio di calcolo Excel Issue Tracking di Template.net funziona proprio come un modello di elenco di cose da fare, ma con molto di più. Registrate ogni problema che il vostro team o il processo di test scopre e assegnate un membro del team, una priorità e un periodo di tempo per risolverlo.

Poi, tenete traccia del processo di risoluzione del problema. In questo modo potrete avere una facile panoramica delle cose che il vostro team deve ancora fare per risolvere i bug prima o dopo il lancio, il tutto con l'aiuto di questo modello di elenco di cose da fare. Scaricate questo modello

5 Modelli di foglio di calcolo Excel bonus

Iniziare a tracciare i progetti con i modelli di foglio elettronico

I modelli di foglio di calcolo giusti sono una manna dal cielo. Ma, come può testimoniare chiunque li abbia usati, esistono ancora in modo isolato. Anche il miglior modello di foglio di calcolo Excel non può essere facilmente collegato al resto del flusso di lavoro del progetto o ad altri lavori.

Ecco perché una piattaforma software come ClickUp è così preziosa. Potete usarla per gestire progetti, budget e fogli di presenza, interagire con i team e altro ancora. Potete anche usarla come software di condivisione dei file per spostare e collaborare su file di qualsiasi tipo, compresi i fogli di calcolo.

Quindi cosa state aspettando? Registrate oggi stesso il vostro account ClickUp gratuito per scoprire come trasformare i fogli di calcolo, grandi ma statici, in un pezzo di un insieme più grande.