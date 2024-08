14 migliori soluzioni software per fogli di calcolo nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Che lavorino nella finanza, nello sviluppo di software o nella moda, tutti i project manager si trovano prima o poi ad affrontare la stessa sfida: rappresentare e gestire i dati. Più un insieme di dati è grande e complesso, più è difficile da gestire.

È qui che le soluzioni software per fogli di calcolo passano in primo piano. Grazie alla loro personalizzazione e versatilità, questi strumenti rendono la gestione di cifre e valori un gioco da ragazzi. Oltre a fornire uno spazio per inserire e ordinare i dati, aiutano a calcolarli con le formule.

Esistono molti strumenti per fogli di calcolo sul mercato e trovare quello perfetto può essere una sfida. Abbiamo esaminato decine di opzioni, analizzato le loro funzionalità/funzione principali, i vantaggi e gli svantaggi e abbiamo selezionato i 14 migliori software per fogli di calcolo per ottimizzare la gestione dei dati e altri processi legati al PM!

Cosa cercare in un software per fogli di calcolo?

Ci sono alcune caratteristiche chiave che la vostra prossima soluzione software per fogli di calcolo dovrebbe avere, quali:

Personalizzabilità: Deve consentire di regolare colonne e righe, creare tabelle, aggiungere immagini e utilizzare colori per creare uno spazio unico in linea con gli obiettivi e il marchio della vostra azienda. La piattaforma deve disporre di una comoda barra degli strumenti di modifica per consentire questa operazione Versatilità: Dovreste essere in grado di utilizzare il software per vari scopi, sia che creiatebudget di progetto piani di progetto, generare reportistica finanziaria o delineare obiettivi Facilità d'uso: L'utilizzo del software non dovrebbe richiedere mesi di formazione e la consultazione di tutorial Scalabilità: Dovrebbe essere in grado di gestire insiemi di dati più grandi e più complessi che potrebbero emergere con la crescita dell'azienda Supporto per i modelli: Dovrebbe consentire l'utilizzo di modelli che rendano più semplice e veloce la creazione e la modifica dei fogli di calcolo

Le 14 migliori app per fogli di calcolo da usare nel 2024

Abbiamo utilizzato i criteri sopra descritti per stilare un elenco delle 14 migliori piattaforme di fogli di calcolo che offrono il massimo valore. Queste piattaforme combinano affidabilità, facilità d'uso e funzioni e possono essere utilizzate in qualsiasi settore. 💪

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma completa per il project management. Uno dei suoi numerosi utilizzi è la creazione di fogli di calcolo e database puliti, ben organizzati e collaborativi, il tutto grazie a ClickUp Vista Tabella .

Questa visualizzazione consente di progettare fogli di calcolo con funzioni per gestire i documenti progetti, client e team. Grazie alle oltre 15 visualizzazioni, è possibile rappresentare e lavorare con qualsiasi tipo di dati, dalle formule allo stato delle attività, dai costi alle valutazioni. Potete migliorare il vostro foglio di calcolo allegando documenti e collegamenti alla vostra tabella.

ClickUp vi aiuta a gestire i dati permettendovi di creare relazioni tra le attività, garantendo così flussi di lavoro ottimizzati e determinando le priorità. È possibile collegare i client a progetti specifici e i membri del team alle segnalazioni di bug e stabilire le dipendenze tra le attività.

La piattaforma offre anche fantastici modelli di fogli di calcolo che facilitano il lavoro. Provate Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp a suddividere il progetto in attività e aggiungere gli assegnatari, fasi di monitoraggio e monitorare le scadenze.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Vista Tabella

Visualizzazioni dei dati per qualsiasi tipo di lavoro

oltre 1.000 modelli

Aiuta a connettere le attività per un flusso di lavoro ottimizzato

Eccellenti funzionalità/funzione di collaborazione

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di funzionamento

Il numero di opzioni può essere schiacciante

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Microsoft Excel

Utilizzate Microsoft Excel e le sue oltre 450 formule per organizzare e gestire i vostri dati e Da fare

Microsoft Excel, uno dei più popolari programmi per fogli di calcolo, offre una matrice di funzionalità/funzione per l'archiviazione, la manipolazione e la visualizzazione dei dati.

La cosa che più interessa è la barra delle formule che si trova sopra le colonne. È qui che si dice a Excel che tipo di matematica si vuole fargli fare. Lo strumento offre oltre 450 formule per la gestione dei dati, le più popolari delle quali sono SOMMA, SE, CONTO, MAX e MEDIA.

Sembra complicato? Non preoccupatevi perché Excel spiega ogni formula in dettaglio. Inoltre, vi spiega come usarle e, se commettete un errore, Excel ve lo segnalerà visualizzando un valore di errore come #####, #DIV/0! o #NAME?.

Excel è anche fantastico per visualizzare i dati con grafici e diagrammi. È sufficiente selezionare i dati desiderati e lasciare che il programma faccia la sua magia.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Excel

Rinomato programma di fogli di calcolo

oltre 450 formule

Funzioni di base facili da usare

Creazione semplice di grafici e diagrammi

limiti di Microsoft Excel

Diversi utenti menzionano il fatto che la piattaforma si blocca a causa di insiemi di dati grandi e complessi

La piattaforma non ha lo stesso aspetto su tutti i sistemi operativi

Prezzi di Microsoft Excel

Verificare sul sito web i diversi pacchetti di prezzi

Valutazioni e recensioni su Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.8/5 (18.500+ recensioni)

3. SoloUfficio

Via: SoloUfficio OnlyOffice ha un'interfaccia simile a Excel e consente persino di caricare e modificare fogli di calcolo Excel. La piattaforma consente la modifica in tempo reale, il che ci porta al suo principale vantaggio: la collaborazione.

OnlyOffice consente a voi e al vostro team di lavorare insieme sui fogli di calcolo, di lasciare commenti e di chattare per assicurarvi che tutti siano al corrente degli ultimi sviluppi del progetto. È anche possibile guardare la cronologia delle versioni e recuperare informazioni specifiche.

La piattaforma offre superpoteri per i fogli di calcolo con 400+ formule e funzioni. Utilizzate modelli di tabella per semplificare il vostro lavoro, analizzate i dati con le tabelle pivot, visualizzate le informazioni con grafici e diagrammi, inserite file, proteggete con password i vostri fogli, automatizzate le attività, salvate i fogli come PDF e molto altro ancora!

Le migliori funzionalità di OnlyOffice

Interfaccia familiare

Lavora sia offline che online

Eccellenti opzioni di collaborazione

oltre 400 funzioni e formule

Privilegia la sicurezza

Limiti di OnlyOffice

Alcuni utenti hanno dichiarato che il caricamento dei file richiede più tempo del previsto

Potrebbe beneficiare di più integrazioni

Prezzi di OnlyOffice

Docs Cloud :

Aziendale : $8/mese per utente VIP : Contattare per i prezzi

: Docs Enterprise :

Per Home : $149 (pagamento una tantum per un massimo di 10 utenti) Per le aziende : Personalizzabile, il prezzo parte da $1.500 per un massimo di 50 utenti

:

OnlyOffice valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

4. Airtable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Dashboard di Airtable /$$$img/

Via: Airtable Volete combinare l'aspetto del buon vecchio foglio di calcolo con le funzioni dei database? Prendete posto in uno dei migliori software gratuiti per fogli di calcolo, Airtable!

Airtable ha un'interfaccia simile a quella di un foglio di calcolo, con griglie di colonne e righe. Ma la piattaforma è molto più di un foglio di calcolo: ruota intorno ai database.

È possibile collegare i database di Airtable a tabelle esterne, gestire tutti i tipi di file e le loro dimensioni, isolare sottoinsiemi di dati ed esaminare i dati da diversi punti di vista, il tutto mantenendo l'integrità dei dati.

Airtable è una piattaforma eccellente per la collaborazione, poiché più persone possono modificare e gestire i database contemporaneamente. È possibile utilizzare le opzioni standard dei fogli di calcolo come creare grafici, diagrammi e tabelle pivot dai dati, eseguire calcoli e filtrare le informazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Airtable

Ambiente flessibile per la manipolazione dei dati

Interfaccia intuitiva

Si concentra sui database

Supporta un numero elevato di tipi e dimensioni di file

Visualizzazioni multiple

Limiti di Airtable

C'è una curva di apprendimento per le funzionalità/funzioni avanzate

Un maggior numero di piani tariffari sarebbe una bella aggiunta per alcuni utenti

Prezzi di Airtable

Gratis : $0

: $0 Plus : $10/mese per postazione

: $10/mese per postazione Pro : $20/mese per postazione

: $20/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4.6/5 (2.000+ recensioni)

: 4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

5. Smartsheet

Via: Smartsheet Da fare quando si mescola una piattaforma di project management e di lavoro con i fogli di calcolo? Si ottiene Smartsheet, un programma versatile con un'interfaccia a griglia di firma.

L'inserimento dei dati è facile e si possono aggiungere colonne e righe personalizzate per creare uno spazio che risponda alla lettera alle esigenze della vostra azienda.

Con Smartsheet è possibile generare report relativi ai progetti direttamente dalla sua visualizzazione a griglia. Automazioni, raccolta di dati tramite moduli, creazione di dipendenze tra attività e utilizzo di modelli per rendere il lavoro più intelligente anziché più difficile!

La visualizzazione a griglia supporta numerosi tipi di colonna, come contatti, date e simboli. Consente di allegare documenti e di utilizzare la gerarchia delle righe e la formattazione a condizioni per organizzare i dati. Questa visualizzazione si adatta a diversi scenari, dalla gestione di progetti e clienti alla garanzia di conformità e alla revisione dei feedback dei clienti.

È possibile utilizzare Smartsheet per analizzare i flussi di lavoro e processi per determinare l'efficienza del team e pianificare con sicurezza gli sforzi futuri.

**Confronto

**Foglio di calcolo Vs Asana_

!

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Familiare visualizzazione a griglia

Potenti funzionalità/funzione di project management e task management

Automazioni delle attività

Formattazione a condizione

Assistenza per diversi tipi di dati

Limiti di Smartsheet

La padronanza delle opzioni avanzate richiede tempo

Alcuni utenti hanno menzionato la possibilità di aggiornare le impostazioni dei livelli di autorizzazione

Prezzi di Smartsheet

Gratis : $0

: $0 Pro : $7/mese per utente (fino a 10 utenti)

: $7/mese per utente (fino a 10 utenti) Business : $25/mese per utente (minimo tre utenti)

: $25/mese per utente (minimo tre utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.900 recensioni)

6. Impilato

Via: Impilato da Volete un ibrido foglio di calcolo-database che enfatizzi la collaborazione e vi permetta di creare e automatizzare i flussi di lavoro?

Stackby si basa su database senza codice con un aspetto familiare da foglio di calcolo. Potete usarlo come una normale piattaforma di fogli di calcolo: inserire dati, calcolare e creare reportistica. Ma con Stackby potete anche trasformare il vostro foglio di calcolo in un robusto database relazionale senza codice.

La piattaforma consente di raccogliere dati tramite moduli e offre visualizzazioni come Griglia, Kanban e Calendario. Utilizzate più di 25 tipi di colonna, connettete le vostre tabelle e sfruttate la formattazione a condizione e le opzioni di filtraggio avanzate.

La parte migliore è che non dovete aggiornare i dati manualmente: basta collegare le tabelle alle API e lasciare che il database faccia il lavoro per voi.

Sulla base dei dati contenuti nei database, è possibile costruire dashboard con immagini come grafici, diagrammi o tracciatori di obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stackby

Aiuta a costruire database senza codice

Permette di connettere le tabelle alle API

Vari tipi di colonna

Visualizzazioni multiple

Interfaccia semplice e user-friendly

Limiti di Stackby

Diversi utenti hanno menzionato il fatto che spesso vengono disconnessi dalla piattaforma

Sarebbe utile un maggior numero di connessioni API

Prezzi di Stackby

Gratis : $0

: $0 Personale : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Economico : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Stackby

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

7. Tavolo da mare

Via: Tabella del mare Un'altra combinazione database-foglio elettronico, SeaTable è ricca di funzionalità/funzione che rendono l'organizzazione e la manipolazione dei dati come una giornata in spiaggia!

SeaTable consente di inserire nuovi dati utilizzando moduli, API o integrazioni. Supporta tutti i tipi di dati, da testi, date e numeri a immagini, email, file e URL.

L'utente ha il completo controllo di tutto ciò che accade nel database. È possibile filtrare i dati, personalizzare le impostazioni delle autorizzazioni, modificare i colori, passare da una visualizzazione all'altra, condividere il lavoro con colleghi e terze parti e trasformare i dati in grafici e diagrammi.

SeaTable offre anche notevoli opzioni di automazione. Ottimizzate le attività ripetitive utilizzando script in Javascript e Python, eseguite calcoli su tutte le righe e le colonne (come in Excel), create notifiche personalizzate per determinate azioni ed eseguite processi specifici a orari programmati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SeaTable

Un mix di database e foglio di calcolo

Molteplici modalità di inserimento dei dati

Eccellenti funzionalità/funzione di automazione

Notifiche personalizzate

Limiti di SeaTable

È necessario conoscere Javascript e Python per massimizzare i vantaggi della piattaforma

Alcuni utenti menzionano che l'interfaccia utente potrebbe beneficiare di un rinnovamento

Prezzi di SeaTable

Gratis : 0€

: 0€ Plus : 7€

: 7€ Azienda : 14€

: 14€ Cloud dedicato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SeaTable

GetApp : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

8. Quip

Via: Quip Pensate a Quip come a una fusione dinamica di fogli di calcolo, documenti e opzioni di chat. Unisce potenti funzionalità/funzione per **rafforzare i processi commerciali e incrementare la collaborazione in tempo reale

Essendo una filiale di Salesforce, non sorprende che possiate ottenere tutti gli elenchi, i dati e i report di Salesforce direttamente da Quip, assicurandovi di lavorare con informazioni aggiornate.

Con i fogli di calcolo di Quip, potete gestire i vostri dati commerciali e CRM, condividerli con colleghi e client, eseguire calcoli, automatizzare processi e sfruttare modelli e integrazioni per rendere il vostro lavoro ancora più semplice. Le impostazioni delle autorizzazioni consentono di decidere chi può Da fare in quale foglio di calcolo.

La piattaforma è dotata di oltre 400 funzioni e scorciatoie per aiutare voi e il vostro team a fare più cose in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quip

Parte dell'ecosistema Salesforce

Si concentra su commerciale e CRM

Semplifica i processi e migliora la collaborazione

Automazioni delle attività

Limiti di Quip

Diversi utenti hanno dichiarato che la piattaforma può bloccarsi quando si gestiscono grandi insiemi di dati

Un'interfaccia utente più personalizzabile sarebbe una bella aggiunta

Prezzi di Quip

Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Plus : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Avanzato: $100/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Quip valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (1.000+ recensioni)

: 4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 150 recensioni)

9. EtherCalc

Via: EtherCalc Un semplice foglio di calcolo gratuito basato sul web che non richiede la creazione di un account potrebbe sembrare un sogno. EtherCalc lo rende realtà!

Tutto ciò che serve per iniziare a usare la piattaforma è visitare il suo sito web. Una volta creato il vostro foglio di calcolo, potrete condividerlo con altri e lavorare insieme in tempo reale.

Non si tratta di una robusta piattaforma di database che consente di automatizzare attività, collegare fogli o integrarsi con altri programmi. Si tratta di una semplice piattaforma di fogli di calcolo con un'interfaccia priva di fronzoli, perfetta per coloro che non hanno bisogno di campane e fischietti.

EtherCalc è ideale per la gestione dell'inventario e la creazione di moduli di sondaggio, ma può essere utile anche per le sessioni di brainstorming.

Consente di importare file .csv, .ods e .xlsx e di utilizzare diversi tipi di colonna come testo, matematica, data e ora, a seconda dei dati che si desidera rappresentare. Inoltre, potrete scegliere tra decine di formule e gestire i vostri dati come un professionista!

Le migliori funzionalità/funzioni di EtherCalc

Interfaccia semplice

Non richiede un account

Supporta la collaborazione in tempo reale

Permette di importare file

Decine di funzioni e formule

Limiti di EtherCalc

Alcuni utenti menzionano la difficoltà della piattaforma ad aprire file di grandi dimensioni

Prezzi di EtherCalc

Gratis

Valutazioni e recensioni di EtherCalc

TrustRadius: 9.9/10 (3 recensioni)

10. Foglio Zoho

Via: Foglio Zoho Zoho Sheet, una suite di software completa per le aziende, consente di creare e gestire fogli di calcolo funzionali e di lavorarci con il proprio team.

La piattaforma contiene oltre 350 funzioni predefinite, che consentono di manipolare vari tipi di dati per qualsiasi scopo, sia che si tratti di fare l'inventario, pianificare un budget o completare un'attività legata a un progetto.

Con 1.000+ integrazioni, Zoho Sheet consente di automatizzare i fogli di calcolo e di importare dati da varie origini, tra cui Excel.

Il software privilegia la collaborazione, per cui è possibile lavorare sui fogli di calcolo con i colleghi e commentare, apportare modifiche e discutere attività e progetti al loro interno. È possibile mantenere il controllo di ogni foglio di calcolo bloccando le celle per i collaboratori selezionati, impostando le autorizzazioni e rivedendo le versioni precedenti.

Zoho Sheet ha una funzionalità/funzione rivoluzionaria: un assistente IA chiamato Zia. Zia risponde a tutte le domande sui vostri dati e fogli di calcolo e la cosa migliore è che capisce l'inglese semplice!

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Sheet

Parte dell'ecosistema Zoho

oltre 1.000 integrazioni e 350 funzioni predefinite

Eccezionali opzioni di collaborazione

Assistente con IA

Limiti di Zoho Sheet

Diversi utenti segnalano che la modifica dei fogli di calcolo nell'app mobile può essere lenta

La capacità di archiviazione limitata può essere un problema per chi lavora con grandi insiemi di dati

Prezzi di Zoho Sheet

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoho Sheet

G2 : 4.4/5 (140+ recensioni)

: 4.4/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

11. LibreOffice

Via: LibreOffice LibreOffice è una suite per ufficio offline gratuita e molti utenti la considerano un'eccellente alternativa a Microsoft Office. Il programma per i fogli di calcolo all'interno della suite si chiama LibreOffice Calc.

La piattaforma offre 300+ funzioni per la gestione di piccoli e grandi insiemi di dati e, se non si sa come usarne alcune, la procedura guidata integrata può aiutare.

La funzionalità/funzione che spicca è DataPilot. Permette di estrarre dati grezzi da diversi database e di trasformarli in informazioni significative da presentare nel foglio di calcolo.

Pur essendo un programma offline, Calc vanta il supporto per più utenti. Condividete i vostri fogli di calcolo con altre persone, consentendo loro di inserire i propri dati e riducendo al minimo il rischio di errori di comunicazione e di duplicazione dei dati.

Per impostazione predefinita, Calc salva i documenti in formato .odt. Ma dato che molte persone usano ancora Excel, Calc permette di mantenere i fogli di calcolo nel formato .xlsx! È inoltre possibile esportare i fogli di calcolo in PDF.

Le migliori funzionalità/funzione di LibreOffice Calc

oltre 300 funzioni

DataPilot consente di manipolare i dati grezzi

Supporto per più utenti

Permette di salvare i fogli di calcolo in più formati

Limiti di LibreOffice Calc

Alcuni utenti hanno menzionato il fatto che l'opzione di salvataggio automatico non è affidabile

L'interfaccia potrebbe beneficiare di un aggiornamento

Prezzi di LibreOffice Calc

Gratis

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Calc

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

12. Microsoft 365

Via: Ufficio Microsoft 365, precedentemente noto come Office 365, è una suite software composta da programmi popolari come Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams e OneDrive. Sebbene Excel sia spesso sinonimo di fogli di calcolo, anche le altre applicazioni della famiglia Microsoft 365 possono aiutare a creare e gestire fogli di calcolo, anche se questo non è il loro scopo principale.

Ad esempio, se si lavora su un documento Word e si vuole aggiungere un foglio di calcolo, non è necessario lanciare Excel. È invece possibile inserire un foglio di calcolo Excel, inserire i dati e utilizzare le funzioni di Excel direttamente da Word!

Da fare lo stesso in PowerPoint e arricchire le vostre presentazioni con fogli di calcolo Excel.

Quando si aggiunge un foglio di calcolo Excel a Word o PowerPoint, la barra degli strumenti di Excel appare nella parte superiore dello schermo, dando pieno accesso alle funzioni e alle formule del programma.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Un insieme di programmi per scopi diversi

Permette di combinare fogli di calcolo e documenti/presentazioni

Interfaccia utente facile da usare

Incoraggia la collaborazione

Limiti di Microsoft 365

Gli utenti riferiscono di bug occasionali di minore entità

L'esperienza mobile potrebbe essere migliorata

Prezzi di Microsoft 365

Per le aziende :

Business Basic : $6,00/mese per utente Business Standard : $12,50/mese per utente Business Premium : $22,00/mese per utente Apps for Business : $8,25/mese per utente

: Per Home :

Personale : $69,99/anno (un utente) Famiglia : $99,99/anno per (fino a sei utenti)

:

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (oltre 4.900 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 4.900 recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

13. Fogli Google

Via: Fogli Google Fogli Google è un'altra piattaforma di fogli di calcolo molto utilizzata, con una Interfaccia simile a quella di Excel .

La piattaforma offre una matrice di formule e funzioni che consentono di manipolare vari tipi di dati con facilità. Essendo basato su cloud, Fogli Google consente una collaborazione in tempo reale, permettendovi di lavorare con il vostro team indipendentemente dalla posizione.

La piattaforma fa parte dell'ecosistema di Google, quindi è possibile estrarre i dati da Google Modulo o aggiungere fogli di calcolo a Documenti Google o a Google Slides.

Un'altra qualità essenziale di Fogli Google è la sua versatilità. È possibile utilizzarlo su computer, laptop, tablet e dispositivi mobili, il che significa che è possibile creare e modificare fogli di calcolo anche quando si è in viaggio!

Fogli Google automatizza le voci ripetitive con Smart Fill: rileva gli schemi e suggerisce le soluzioni più appropriate, il che è un'altra opzione comoda e che fa risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Lavora perfettamente con le piattaforme della famiglia Google

Disponibile in modalità offline

Automazioni delle voci

Può essere utilizzato su tutti i dispositivi

Varie formule e funzioni per la creazione e la modifica di fogli di calcolo

Limiti di Fogli Google

Può risultare insufficiente quando si gestiscono insiemi di dati complessi o di grandi dimensioni

Il salvataggio automatico non funziona sempre

Prezzi di Fogli Google

$$$a gratis per uso personale (con un account Google)

per uso personale (con un account Google) Avvio aziendale : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Fogli Google

GetApp : 4.7/5 (12.700+ recensioni)

: 4.7/5 (12.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (12.700+ recensioni)

14. MultiRow

Via: Città dell'uva Se lavorate in JavaScript, conoscete il dolore di dover scorrere griglie ampie per ottenere le informazioni desiderate. MultiRow DataGrid vi aiuta a personalizzare la vostra griglia e a scegliere quali colonne e righe visualizzare in un formato impilato.

Oltre a offrire flessibilità nella progettazione del layout, MultiRow consente di raggruppare i campi in base alla loro struttura gerarchica, unire le celle, congelare righe/colonne specifiche e utilizzare la tastiera per navigare nelle griglie. È inoltre possibile utilizzare opzioni di filtraggio avanzate per raggiungere facilmente le informazioni giuste.

MultiRow: le migliori funzionalità/funzioni

Facilita la navigazione delle griglie

Ottime opzioni di personalizzazione

Elimina la necessità di scorrere grandi insiemi di dati

Opzioni di filtraggio avanzate

Limiti delle righe multiple

Non è una piattaforma ideale per i principianti

Prezzi di MultiRow

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MultiRow

Nessuna recensione

Software per fogli di calcolo: Un must nella cassetta degli attrezzi del PM

**Le soluzioni software per fogli di calcolo possono essere utilizzate per pianificare gli obiettivi dei progetti, creare elenchi di attività, calcolare i budget dei progetti, disegnare grafici e diagrammi, monitorare il tempo e molto altro ancora.

Lo strumento di foglio elettronico giusto può trasformarvi in un supereroe del PM e aiutare voi e il vostro team a gestire i progetti con maggiore efficienza e meno stress.

Avvio di un'area di lavoro di ClickUp