Come calcolare il tempo in Excel (un tutorial completo e formule utili)

Se vi affidate a Excel per gestire i vostri progetti e avete bisogno di aiuto per il calcolo del tempo, non siete i soli. Calcolare il tempo trascorso di un progetto o di un'attività è fondamentale per i team che hanno bisogno di sapere a quale lavoro dare la priorità e come fare per ottenere il tempo necessario allocare le risorse .

In poche parole, i valori temporali sono complicati in Excel, soprattutto quando si calcola la differenza di orario, le ore lavorate o la differenza tra due dipendenti.

Per vostra fortuna, abbiamo fatto tutto il lavoro necessario per aiutarvi a formattare le celle e a calcolare più velocemente il tempo trascorso in Excel. Cerchiamo di usare Excel con sicurezza per il monitoraggio del tempo di un progetto e scoprire i vari modi di calcolare il tempo.

Tipi di calcolo del tempo in Excel

Non esiste una formula o un formato unico per calcolare il tempo in Excel. Dipende dal set di dati e dall'obiettivo che si vuole raggiungere. La maggior parte utilizza un format personalizzato (numero su funzione testo) per comprendere i valori dell'ora e della data, o il valore della differenza di tempo.

Tuttavia, per iniziare, esistono due tipi di calcoli, tra cui:

Aggiungi tempo : Se è necessario ottenere la somma di due valori temporali per ottenere un totale Aggiungi a meno di 24 ore : Quando è necessario sapere quante ore e minuti ci vorranno per completare due semplici attività Aggiungi a più di 24 ore : Quando è necessario sommare la durata stimata o effettiva di più attività lente e complesse

: Se è necessario ottenere la somma di due valori temporali per ottenere un totale Sottrarre il tempo : Se avete bisogno di ottenere il tempo totale tra un orario di inizio e uno di fine Sottrarre i tempi la cui differenza è inferiore a 24 ore : Quando è necessario determinare le ore trascorse da quando un membro del team ha iniziato a eseguire un'attività semplice Sottrazione di tempi la cui differenza è superiore a 24 ore : Quando è necessario conoscere le ore trascorse dall'inizio del progetto

: Se avete bisogno di ottenere il tempo totale tra un orario di inizio e uno di fine

Come calcolare il tempo in Excel

Vediamo alcune formule per il calcolo del tempo in Excel, in modo da arrivare alle ore, ai minuti e ai secondi esatti nel vostro formato personalizzato.

Differenza di tempo in Excel

Prima di insegnarvi a calcolare l'ora in Excel, dovete innanzitutto capire cosa sono i valori dell'ora. I valori temporali sono numeri decimali a cui Excel ha applicato un formattare per farli apparire come ore (cioè ore, minuti e secondi).

Poiché i tempi di Excel sono numeri, è possibile sommarli e sottrarli. La differenza tra l'ora di inizio e quella di fine si chiama "differenza di tempo" o "tempo trascorso"

Ecco i passaggi per sottrarre tempi la cui differenza è inferiore a 24 ore:

1. Inserire la data e l'ora di inizio nella cella A2 e premere Invio. Non dimenticate di scrivere "AM" o "PM" 2. Inserire l'ora di fine nella cella B2 e premere Invio 3. Inserire la formula =B2-A2 nella cella C2 e premere Invio.

Un esempio di sottrazione dell'ora dello stesso giorno in Excel

AVVISO Come si può notare dalla figura, questa formula non funziona per orari che appartengono a giorni diversi. Questo esempio mostra la differenza di tempo tra due valori di un periodo di 24 ore.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su C2 e selezionare Formatta celle.

Il valore personalizzato può essere impostato in diverse opzioni di formattare la data

5. Scegliere la categoria Personalizzato e digitare "h:mm"

NOTA A MARGINE Si potrebbe desiderare di ottenere la differenza di orario espressa in ore o in ore, minuti e secondi. In tal caso, digitare rispettivamente "h" o "h:mm:ss". In questo modo si eviteranno valori negativi dell'ora.

6. Fare clic su OK per vedere il totale cambiare in un formato che descrive solo il numero di ore e minuti del tempo trascorso tra A2 e B2.

Esempio di format che mostra il numero di ore e minuti

controllate il nostro blog dettagliato per trovare un elenco di**_

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/5053/strategie-di-gestione-del-tempo/ strategie di gestione del tempo _*/%href/**_

che puoi usare subito!

Data e ora in Excel

Nella sezione precedente avete imparato a calcolare le ore in Excel. Ma la formula appresa si applicava solo a differenze di orario inferiori a 24 ore.

Se dovete sottrarre orari la cui differenza è superiore a 24 ore, dovete lavorare con le date oltre che con gli orari. Da fare in questo modo (finestra di dialogo per formattare le celle):

1. Inserire l'ora di inizio nella cella A2 e premere Invio.

2. Inserire l'ora di fine nella cella B2 e premere Invio.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su A2 e selezionare Formatta celle.

4. Scegliere la categoria Personalizzato e digitare "m/d/yyyy h:mm AM/PM"

5. Fare clic su OK per vedere A2 passare a un formato che inizia con "1/0/1900" e regolare la data.

6. Utilizzare il Format Painter per copiare la formattazione di A2 in B2 e regolare la data.

7. Inserire la formula =(B2-A2)*24 nella cella C2 e premere Invio per vedere il totale cambiare in un format che descrive il numero di ore trascorse tra A2 e B2.

Esempio di variazione totale per sottrazione di tempi in Excel

AVVISO È necessario applicare il formato "Numero" a C2 per ottenere il valore corretto nella formula precedente.

Somma tempo in Excel

Supponiamo di voler sommare la differenza di tempo tra i membri del team che lavorano a più attività del progetto. Se le durate ammontano a meno di 24 ore, seguite questi passaggi:

1. Inserite una durata nella cella B2 (nel formato h:mm) e premete Invio.

2. Inserire l'altra durata nella cella B3 e premere Invio.

3. Inserire la formula =B2+B3 nella cella B4 e premere Invio.

Esempio di combinazione di orari uguali a meno di 24 ore nelle formule di Excel (colonna B)

CONSIGLIO PRO Se si preferisce fare clic su un singolo pulsante invece di inserire una formula, è possibile posizionare il cursore in B4 e premere il pulsante Σ (o AutoSomma) nella scheda Home. Il pulsante applicherà la formula =SOMMA(B2:B3) alla cella dell'esempio precedente.

Se la durata totale delle attività del progetto aggiunge più di 24 ore, seguire questi passaggi:

1. Inserite una durata nella cella B2 (con il format h:mm) e premete Invio. (Avviso: Attenzione: la durata massima è di 23 ore e 59 minuti) 2. Inserire l'altra durata nella cella B3 e premere Invio.

3. Inserire la formula =B2+B3 nella cella B4 e premere Invio.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su B4 e selezionare Formatta celle.

5. Scegliere la categoria Personalizzato e digitare "[h]:mm;@"

6. Fare clic su OK per visualizzare correttamente in B4 la somma degli orari di B2 e B3.

Esempio di combinazione di valori che equivalgono a più di 24 ore (colonna B)

se volete saperne di più gestione dei progetti in Excel , il nostro blog è il posto perfetto per iniziare!**_

Altre risorse Excel:

Elenco completo delle formule per il calcolo del tempo in Excel

È utile conoscere le formule per calcolare la differenza di tempo in Excel. Per impostare correttamente il valore e la differenza oraria, abbiamo fornito un elenco di formule per facilitare i calcoli.

Un'alternativa più semplice al calcolo dell'ora in Excel

Anche se le formule di questo articolo funzionano, c'è un'alternativa più semplice per calcolare l'ora in Excel un modo migliore rispetto a Excel per calcolare il tempo ClickUp!

Certo, i fogli di calcolo sono ottimi per gestire i dati, ma che dire delle attività quotidiane? E Da fare per comunicare con il team per mostrare questi tempi in modo semplice e chiaro?

Disponete tutte le vostre attività su una griglia insieme ai loro dettagli chiave, tra cui stato, data di scadenza, assegnatari e altro ancora con la visualizzazione Tabella in ClickUp La visualizzazione Tabella di ClickUp consente di tenere traccia di tutte le attività, compresi assegnatari, stato e date di scadenza. Inoltre, la visualizzazione Tabella consente di controllare rapidamente lo stato di avanzamento di ogni attività del progetto.

Ma non è tutto: è possibile copiare e incollare la tabella in altri software, fissare colonne specifiche, autodimensionare le colonne e persino condividere le tabelle attraverso un link unico.

Questa semplice interfaccia rende facile trascinare e rilasciare righe e colonne per cambiare rapidamente la visualizzazione.

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella ClickUp per una semplice organizzazione

ClickUp è un software di gestione tutto in uno per monitoraggio del tempo e calcolando stime di durata stimata supportando al tempo stesso date e orari per poter finalmente abbandonare Excel per le vostre esigenze di project management.

Non ci credete? Create gratis la vostra tabella in ClickUp oggi stesso! Provate ClickUp