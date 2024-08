Come creare una tabella di marcia in Excel (con modelli)

Attività di routine? Controllare. Priorità settimanali? Fatto. Ora impariamo a trarre il massimo da ogni giorno e impariamo a fare una in Excel ! 📐

Una guida in passaggi per creare una tabella di marcia in Excel

nota: in questa guida utilizziamo Microsoft Excel per Mac versione 16.60. I passaggi e_ funzionalità/funzione potrebbe apparire diverso se si utilizza un'altra versione

Siamo onesti: è facile distrarsi, perdersi o dimenticarsi nel corso della giornata con così tanti strumenti ed email. Il lavoro sembra improvvisamente una montagna difficile da scalare e superare la giornata è solo l'obiettivo.

Non è divertente.

Quindi, cosa può aiutare? Tanto per cominciare, fare una tabella di marcia in Excel può aiutarvi a tenere tutte le vostre attività in un unico posto, in modo da non dover rintracciare tutto ciò che rientra nel vostro lavoro quotidiano.

Questo blog vi mostrerà come creare facilmente (e rapidamente) una tabella di marcia in Excel, per ritrovare un po' di ordine nel caos delle attività lavorative quotidiane.

1. Aprire l'app Excel e fare clic su Maggiori modelli_ nell'angolo in alto a destra. Selezionare il modello Daily Schedule (Programma giornaliero)

Opzionale: Cambiare il tema colore facendo clic sulla scheda Page Layout > Themes. Oppure, createne uno da zero e salvatelo come nuovo tema in Salva tema corrente

3. Aggiungere gli appuntamenti, le attività e gli eventi di questa settimana (fino a questo momento!) all'agenda

4. Nascondere le fasce orarie non utilizzate per ottenere un foglio di calcolo più pulito e facile da stampare, evidenziando le righe > fare clic con il pulsante destro del mouse > Nascondere

5. Salvare il foglio come modello riutilizzabile selezionando File > Save as Template. Assegnare un nome al modello e fare clic su Salva

Ecco a voi un programma Excel personalizzato di lavoro . Abbiamo più Risorse e raccomandazioni per Microsoft Office se siete alla ricerca di altre alternative per migliorare le vostre esigenze di piano! ⬇️

È ora di dire addio a Microsoft Excel

Microsoft Excel può essere o meno un bene per la vostra salute tecnologica, ma perché rischiare? Ci sono alcuni scenari in cui Excel è prezioso. Ma ciò che finisce per accadere è che molti cercano di personalizzare uno strumento che non è stato concepito per gestire e creare un vero programma.

È un po' come cercare di infilare un chiodo quadrato in un cerchio: le cose non sempre si adattano. Con ClickUp, invece, le nostre funzionalità/funzione sono pensate per farvi risparmiare tempo, aumentare la produttività e, in ultima analisi, aiutarvi a gestire la vostra agenda senza doverla creare da zero.

Volete vederlo in azione? Mettetevi alla postazione di guida oggi stesso e create una un account ClickUp gratuito ! Iniziate con la funzionalità/funzione Calendario e scoprite perché molte aziende hanno rinunciato a creare un calendario in Excel e sono passate a ClickUp! 🗓