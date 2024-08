9 modelli gratuiti di modulo di presa in carico del cliente in Word e ClickUp

In un'azienda, ci si affida alla documentazione per far partire i progetti, decidere le consegne e ideare nuovi prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei client. Da fare, però, è sapere cosa cercano i client e perché sono interessati ai vostri servizi.

Il modo migliore Da fare è creare moduli personalizzati che includano tutte le informazioni necessarie per rendere felice il cliente. Ma questo può richiedere molto tempo, soprattutto se i moduli vengono generati manualmente. ⚠️

Fortunatamente c'è un modo migliore! Modelli di moduli d'assunzione risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo al contempo risposte approfondite a tutto ciò che è necessario sapere sul vostro client. Ognuno di essi è personalizzabile, in modo da poter aggiungere campi e domande rilevanti per la vostra azienda.

Qui vi mostriamo i nove migliori moduli di assunzione. Da semplici moduli di contatto e facili strumenti di onboarding ad avanzati moduli per le aspettative dei clienti, c'è un modello adatto alle vostre esigenze.

**Che cos'è un modello di modulo d'iscrizione?

Un modulo di assunzione è un modulo di gestione del cliente documento che le aziende utilizzano per raccogliere informazioni critiche dai client. In genere viene utilizzato nelle fasi iniziali del processo di di accoglienza del cliente o durante il periodo commerciale, quando i client stanno ancora scegliendo tra i vari provider.

I moduli di ingresso raccolgono in genere le informazioni di base per il contatto e il motivo per cui il cliente è stato contattato nuovo cliente ha bisogno dei vostri servizi ed eventuali richieste speciali. Alcuni moduli di assunzione possono raccogliere il pagamento informazioni, e la maggior parte è in grado di rispondere a domande sugli obiettivi del client e sulle sfide che prevede. ✨

Comprendendo le esigenze del vostro cliente, potete costruire una solida piani di comunicazione e gestire le esigenze e le aspettative del client. Creerete processi efficienti e costruire flussi di lavoro che garantiscano l'esito positivo del progetto.

Sebbene i moduli di assunzione siano spesso rivolti ai clienti, possono essere utilizzati anche per l'inserimento di nuovi membri del team e per scopi interni. In queste impostazioni, vengono utilizzati soprattutto dalle risorse umane per impostare le procedure di busta paga, la formazione sul lavoro e altre attività di base di onboarding.

I modelli di moduli di assunzione sono progettati per rendere questo processo più rapido e semplice. Eliminano il lavoro manuale di creazione dei moduli per ogni client. I migliori modelli di modulo di assunzione sono personalizzabili e consentono di aggiungere colori, font e immagini. Offrono inoltre collaborazione in tempo reale e dispongono di funzionalità/funzione di gestione delle attività.

**Cosa rende un buon modello di modulo di accettazione?

Sia che vi piaccia lavorare all'interno di un'organizzazione strumento di project management o utilizzare un elaboratore di testi come Documenti Google o Microsoft Word, ci sono decine di modelli di moduli di assunzione sul mercato. Ma non tutti sono ugualmente efficaci. 💪

Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello di modulo di assunzione:

facile per l'utente interfaccia: Non c'è niente di peggio che combattere un modulo o uno strumento perché ha un design scadente. Scegliete un modulo di assunzione che sia intuitivo e facile da navigare

Non c'è niente di peggio che combattere un modulo o uno strumento perché ha un design scadente. Scegliete un modulo di assunzione che sia intuitivo e facile da navigare Supporto per il monitoraggio: Un modello che offre il monitoraggio delle modifiche consente di vedere rapidamente quando vengono effettuati gli aggiornamenti

Un modello che offre il monitoraggio delle modifiche consente di vedere rapidamente quando vengono effettuati gli aggiornamenti Avvisi e notifiche: Rimanete al corrente delle modifiche con avvisi e notifiche che segnalano ai membri del team quando viene ricevuto un nuovo modulo o quando ne viene aggiornato uno

Rimanete al corrente delle modifiche con avvisi e notifiche che segnalano ai membri del team quando viene ricevuto un nuovo modulo o quando ne viene aggiornato uno **Alcuni moduli di assunzione sono dotati di funzionalità/funzione che permettono di creare un'escalation dei problemi o di assegnare automaticamente attività ai membri del team per rispondere alle potenziali esigenze dei clienti

Campi personalizzati: Ottenete le informazioni essenziali di cui avete bisogno, non risposte generiche, con campi personalizzati per le sfide, gli obiettivi e le informazioni di contatto dei client

Ottenete le informazioni essenziali di cui avete bisogno, non risposte generiche, con campi personalizzati per le sfide, gli obiettivi e le informazioni di contatto dei client Integrazioni: Utilizzate un modulo che lavori con gli strumenti che già utilizzate

9 Modelli di moduli per l'iscrizione da utilizzare nel 2024

Siete pronti a trovare modelli di moduli di assunzione che vi facciano risparmiare tempo e lavoro richiesto durante la connessione con un nuovo client? Ecco il nostro elenco dei nove migliori. Dai moduli informativi di base ai documenti più elaborati che evidenziano le esigenze dei clienti, troverete ciò che vi serve per servire i vostri clienti. 🌻

1. Modello di modulo ClickUp

Personalizzate il modulo di ClickUp con i colori del vostro marchio e i campi di cui avete bisogno

Il Modulo ClickUp Modello è un questionario personalizzabile che offre un modo per raccogliere informazioni sui clienti e semplificare il processo di acquisizione degli stessi. Utilizzate il modulo per conoscere meglio le esigenze, gli obiettivi e le sfide del vostro cliente.

Come tutti i questionari Modulo visualizzato di ClickUp questo modulo è facile da completare per i client ed è progettato per triggerare le azioni per far partire il progetto. Utilizzate il modulo per assegnare automaticamente attività di follow-up al team commerciale o per creare notifiche per i dirigenti che vogliono sapere quando un nuovo client è stato inserito.

Poiché il modulo è personalizzabile, esistono decine di casi d'uso. I provider medici possono utilizzarlo come modello di modulo per l'ingresso dei pazienti per raccogliere i dettagli dell'assicurazione, le risposte del paziente a un questionario sulla salute mentale o le informazioni necessarie sulla storia medica personale e familiare. I professionisti del settore immobiliare possono utilizzare il modello di modulo per sapere cosa cerca un client in una nuova casa.

2. Modello di modulo per il contatto con i clienti ClickUp

Centralizzare e monitorare le richieste di informazioni con il Modulo di contatto di ClickUp

Non saprete cosa pensano i clienti se non stabilite dei processi per ottenere regolarmente il loro feedback. Utilizzate il Modulo per il contatto con i clienti di ClickUp per facilitare i contatti tra i client. Personalizzate il modello per consentire ai client di segnalare problemi, porre domande o ricevere aggiornamenti su prodotti e servizi rilevanti. ✍️

Per iniziare, create un modulo utilizzando il modello e aggiungete campi personalizzati secondo le vostre esigenze. Includete il vostro logo e i colori dell'azienda dal vostro sito web guida allo stile del marchio per rendere il documento parte integrante della vostra carta intestata.

Impostate attività settimanali per rivedere i moduli e automatizzate le notifiche per ricordare ai membri del team di risolvere i problemi, comunicare con il cliente e fare follow-up. Aggiungete dei flag di priorità per identificare le attività che richiedono attenzione immediata o che possono essere lavorate in un secondo momento.

3. Modulo di contatto ClickUp

Impostazione del modulo di contatto di ClickUp per creare e assegnare attività di follower

A volte, soprattutto nelle fasi iniziali del processo commerciale, è necessario acquisire semplici dati sul cliente. Modello di modulo di contatto di ClickUp da fare proprio questo: Raccoglie le informazioni di base per entrare in contatto con voi e saperne di più su ciò che il potenziale cliente sta cercando.

Il modulo include semplici sezioni per il nome del cliente, il metodo di contatto preferito, il numero di telefono e l'indirizzo email. È possibile personalizzare il modulo per includere ulteriori dettagli sul cliente, come la data di nascita, se i vostri servizi sono riservati a persone di età superiore, o la storia medica, se siete un provider di servizi medici.

Aggiungete tag personalizzati come Relazioni con il cliente per identificare se il nuovo cliente è stato segnalato da un cliente o da un dipendente esistente ai fini delle commissioni. Utilizzate il modulo per attivare attività nel vostro flusso di lavoro per far salire il cliente a bordo o per seguirlo per chiudere l'affare.

4. Modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti

Con questo modello di ClickUp è possibile bloccare la fuga dei clienti

I moduli per l'acquisizione dei clienti non si limitano alle informazioni sui nuovi clienti durante l'onboarding. Questi moduli sono utili anche quando si vuole generare un feedback da parte dei client esistenti che provano nuovi prodotti o servizi. Il Modello di esito positivo per i client di ClickUp consente di sapere cosa vogliono e di cui hanno bisogno i client in un formato visivamente gradevole. ✅

Per iniziare, chiedete ai client di compilare il modulo digitale durante l'onboarding. Immediatamente, in ClickUp verrà visualizzata un'attività di ClickUp con le informazioni pertinenti contenute nei campi del modulo. Utilizzate la vista Bacheca per filtrare i client in base al livello di supporto, all'impegno e alla felicità.

Grazie alle valutazioni a stelle e ai codici colore, potete evidenziare i client che sono soddisfatti e segnalare quelli che hanno bisogno di maggiore supporto. Aggiungete flag di priorità e triggerate notifiche quando le esigenze di un client non vengono soddisfatte.

5. Modello di modulo di richiesta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/1ecd5d21-1000.png Modello di modulo di richiesta di ClickUp /%img/

Il Modulo di richiesta di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare le richieste provenienti da contatti esterni Modello di modulo di richiesta di ClickUp fa un'ottima prima impressione offrendo ai client e ai nuovi utenti uno spazio per richiedere nuove funzionalità o aggiornamenti. Aggiungete domande e campi al modulo di richiesta online per raccogliere le informazioni sull'azienda del client, la sua richiesta e i suoi dettagli di contatto.

Utilizzate la funzionalità di trascinamento per spostare i campi e creare un layout che scorra da una domanda all'altra. Decidete se volete che i lettori scelgano tra le risposte a scelta multipla o se optare per i Box delle risposte brevi per consentire loro di contribuire con più idee.

6. Modello per l'inserimento dei clienti ClickUp

Create un'esperienza di onboarding dei clienti senza soluzione di continuità con il modello di onboarding dei clienti di ClickUp

Quando siete di un nuovo client se le procedure sono carenti, si rischia di essere scoraggiati. Il cliente potrebbe decidere che non sembrate molto professionali e passare a un concorrente.

Per evitare che ciò accada, utilizzate il Modello per l'avvio del cliente personalizzato di ClickUp che offre un processo di onboarding facile e intuitivo. È possibile utilizzare il modulo per ottenere informazioni sulle esigenze dei clienti e assegnare automaticamente le attività per creare un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità. 🛠️

Per prima cosa, create dei campi personalizzati per scoprire cosa piace al cliente, il suo stile di comunicazione preferito, le sue aspettative e gli ostacoli incontrati in passato. Quindi, assegnate ai membri del team attività come l'invio di un regalo di benvenuto, la costruzione di una piano di comunicazione del progetto e creare dashboard per la reportistica del cliente .

7. Modello di modulo di registrazione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Registration-Modulo-Template.jpg Modello del modulo di registrazione di ClickUp /%img/

Raccogliete i dati in modo efficiente e preciso con il modello di modulo di registrazione di ClickUp

Fate iscrivere i client e metteteli in coda per l'onboarding in pochi secondi grazie al modulo di registrazione di ClickUp Modello di modulo di registrazione ClickUp . Questo semplice modello raccoglie dati preziosi, tra cui informazioni di contatto, dettagli di pagamento ed esigenze dei clienti, in modo più rapido che mai.

Non dovrete più contattare manualmente i potenziali clienti per ottenere dettagli aggiornati o informazioni di contatto. È sufficiente inviare il modulo ai potenziali clienti e osservare il flusso dei risultati. Utilizzate le quattro diverse opzioni di visualizzazione per supportare la gestione dei client e costruire flussi di lavoro intorno ai nuovi progetti.

Con l'opzione di spazio di archiviazione criptato nel modulo di accettazione dei nuovi clienti, potete proteggere i dati sensibili se lavorate per uno studio legale, un'agenzia medica o un provider di servizi simile.

8. Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del cliente

Monitorate lo stato di tutti i progetti dei vostri clienti in un unico posto con questo modello di collaborazione per l'esito positivo di ClickUp

Costruite una ricetta per migliorare la soddisfazione dei client con Modello di collaborazione per l'esito positivo dei clienti di ClickUp . Dall'onboarding delle risorse umane all'attività commerciale e all'esecuzione dei progetti, le cose sono più facili se ci si concentra sull'esito positivo del cliente. 📈

Il modello include un modulo per l'approvazione di un nuovo cliente e una pipeline di approvazione che monitora le diverse fasi per ogni cliente. Il modulo fa scattare immediatamente una nuova scheda attività per ogni client e si possono aggiungere campi personalizzati per tenere traccia della soddisfazione.

Programmate riunioni e follower con i client, in modo che si sentano ascoltati e supportati in caso di problemi. Utilizzate i segnalatori di priorità e i campi con codice colore per evidenziare le informazioni importanti e per aumentare le attività in base alle necessità.

9. Modulo di richiesta di assistenza in Word da Template.net

via Modello.net

Siete alla ricerca di un modello di modulo di assunzione di servizi che sia riconoscibile? Questo modello di Template.net vi permette di raccogliere informazioni sui client, sia che vi servano le basi sia che vogliate dettagli approfonditi. Inviate il modulo ai client in formato digitale, oppure stampatelo e portatelo a una riunione se volete lavorare in modo collaborativo. 📚

La parte superiore del modulo include un campo per il logo della vostra azienda e potete aggiungere o rimuovere domande per adattare il modulo alle vostre esigenze. Utilizzate tabelle e grafici per evidenziare le funzionalità/funzione chiave e le richieste più frequenti o per condividere le informazioni sulle offerte della vostra azienda.

I nuovi strumenti di IA offrono suggerimenti per la formulazione e fanno un rapido controllo ortografico e grammaticale per garantire l'accuratezza. Incorporato editor di documenti per formattare i documenti in modo da dare il meglio di sé. E soprattutto, Free è in grado di strumenti di progettazione vi permettono di dare un'impronta al modulo di assunzione.

Il modello è compatibile con Google Documenti, Microsoft Word e Apple Pagine. Non supporta la firma elettronica, quindi i vostri client dovranno stamparlo e firmarlo prima di rispedirvelo.

Costruire client migliori Flussi di lavoro Con ClickUp

Se siete alla ricerca di modi per semplificare il processo di onboarding, migliorare l'esperienza dell'utente o condividere i moduli di consenso, questi modelli di moduli di assunzione sono in grado di terminare il lavoro. Utilizzateli per raccogliere informazioni, richieste di funzionalità/funzione e per avviare i clienti con facilità. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a raccogliere i dati dei clienti, ad automatizzare i flussi di lavoro e a creare processi che garantiscano la soddisfazione dei clienti. Dai dati criptati alle preferenze dei clienti, c'è un modo semplice per ottenere informazioni dai clienti e per inserirli nel vostro sistema con i moduli di assunzione. 🙌