Le 10 migliori alternative e concorrenti di Coda 2024 (caratteristiche, prezzi)

È sicuro che tutti noi abbiamo avuto problemi con i documenti in passato.

Che si tratti di organizzarli, di assicurarsi che tutti i dati siano al loro posto o anche solo di condividerli, la collaborazione sui documenti è molto intensa.

Se solo ci fosse un modo per porre fine a tutti questi problemi..

Ecco Coda.

Coda sostiene di essere la nuova generazione di documenti che "riunisce i team", combinando le migliori funzionalità di un documento e di un foglio di calcolo in un unico software.

Ma se siete già alla ricerca di Alternative di Coda , si sa che questa combinazione non funziona.

Per cominciare, Coda richiede di gestire le attività manualmente.

Questo sarebbe ottimo se foste alla ricerca di un bel progetto artistico, ma per il project management delle attività?

non altrettanto

Non preoccupatevi, siamo qui per voi.

In questo articolo parleremo di quattro motivi per cui avete bisogno di alternative a Coda e delle 10 migliori alternative a Coda che possono facilmente superare i suoi svantaggi.

Siamo davvero sinceri quando diciamo che siamo qui per voi. 🤝

Motivi per cui avete bisogno di alternative a Coda

Coda fornisce alcuni elaborazione testi funzioni di foglio elettronico, foglio di calcolo e database che possono essere combinate per creare documenti potenti.

Ma l'uso di un documento non è proprio quello che viene in mente quando si vogliono gestire più attività e progetti.

Ecco quattro motivi per cui dovreste cercare alternative migliori a Coda:

1. Gestione manuale delle attività Coda fornisce un modello incorporato per la gestione delle attività.

Ma questo è tutto.

Non sono disponibili altre funzionalità/funzione per la gestione delle attività.

Ad esempio, è possibile incorporare la prioritizzazione e la gestione delle attività dipendenze delle attività nel documento, ma bisogna costruirli manualmente.

E se questo non fosse abbastanza deludente, si dovrebbe anche fare un po' di codice.

sigh_. 😔

2. Nessuna funzione di dashboard o reportistica

Immaginate questo.

È un lunedì mattina. Il vostro team è sparpagliato.

Volete controllare rapidamente chi sta lavorando su cosa e determinare come gestire i progetti imminenti. Un report completo sulla produttività sarebbe una benedizione in questo momento.

Accedete alla vostra area di lavoro Coda e vi rendete conto che non c'è neanche un dashboard del progetto né alcuna funzione reportistica integrata. La situazione è ipotetica, ma ci dispiace per voi. 😟

3. Nessuna app desktop

Sappiamo cosa state pensando.

Un'app desktop è una funzionalità di base, giusto?

Purtroppo Coda non ce l'ha.

Dovrete usarla come applicazione web, che lavora come un sito web e dipende completamente dalla vostra connessione a Internet.

4. Non adatto per il project management

Coda non è adatto al project management.

È praticamente un documento-foglio di fantasia (documento + foglio di calcolo) con una curva di apprendimento ripida e personalizzazioni eccessive.

Phoebe non aveva il "pla" per il "piano"

Sembra che Coda Documenti non abbia il "pro" per "project management"

Detto questo, è ora di esplorare le alternative migliori a Coda.

10 Migliori alternative a Coda nel 2024

Esamineremo dieci alternative a Coda, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i prezzi e le valutazioni, per scoprire quale funziona meglio per le vostre esigenze.

1. ClickUp

Più membri del team modificano contemporaneamente un documento in ClickUp Docs

ClickUp è un potente strumento di produttività all-in-one. ClickUp è noto per la sua ricca serie di funzionalità completamente personalizzabili, tra cui un'interfaccia integrata per la gestione dei documenti editor di documenti per creare qualsiasi cosa, da semplici elenchi di cose da fare a wiki dettagliati, per poi collegarli direttamente al flusso di lavoro.

Progettato pensando alla collaborazione, ClickUp dispone di funzionalità/funzione come la chat in tempo reale e i flussi di lavoro automatizzati, in modo che il team sia sempre sulla stessa pagina.

Inoltre, ClickUp consente di collegare le attività a qualsiasi cosa, da altri documenti ClickUp a fonti esterne, in modo da consentire una sincronizzazione rapida e semplice con chi non utilizza ancora ClickUp.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Documenti di ClickUp .

8. Notion

Via NotionNotion è un'ottima app per prendere appunti e uno strumento di collaborazione per i team. La sua funzionalità di gestione delle idee permette di creare wiki e documenti riccamente formatati.

Tuttavia, la sua interfaccia è piuttosto simile alla complicata interfaccia a blocchi di Coda.

Funzionalità/funzione chiave di Notion

Funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Molteplici visualizzazioni, tra cui elenco delle attività, tabella e calendario

App desktop per piattaforme Mac e Windows

Si integra con le app dei social media come Facebook, Twitter, Instagram, ecc

Prezzi di Notion

Notion ha tre opzioni di prezzo:

Piano personale (gratis)

Pagine illimitate

Blocchi illimitati

Condivisione con cinque ospiti

E altro ancora

Pro personale Piano ($5/mese)

Caricamento illimitato dei file

Ospiti illimitati

Cronologia delle versioni

E altro ancora

Piano Teams ($10/utente per membro)

Unlimitato numero di membri del team

Area di lavoro collaborativa

E altro ancora

Valutazioni dei clienti Notion

G2: 4.5/5 (180+ recensioni)

Compara_

**Notion Vs. Coda_

!

9. Quip

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/65845780-242b-4586-a5fd-63998f3e8b29/image23.png

/$$$img/

Via Quip Quip è una suite di produttività che aiuta i team a comunicare e collaborare in modo più efficiente.

Combina documenti, fogli di calcolo, chattare e gestire le attività in un'unica potente piattaforma. Quip offre un'interfaccia intuitiva con una serie di funzionalità/funzione che aiutano a ottenere il massimo dai lavori richiesti dal team. Con Quip è possibile condividere documenti, discutere idee in chat in tempo reale, creare attività e monitorare lo stato.

Caratteristiche/funzione chiave

Gestione di documenti e flussi di lavoro

Discussioni e forum

Chat di team o 1-1/ chattare e modificare in tempo reale

Funzionalità di integrazione

Monitoraggio dello stato

Accesso mobile

Quip prezzo

Starter: $10/utente/mese (fatturati annualmente)

$10/utente/mese (fatturati annualmente) Plus: $25/utente/mese (fatturati annualmente)

$25/utente/mese (fatturati annualmente) Advanced: $100/utente/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni dei clienti Quip

G2 : 4/5 (1.602+ recensioni)

: 4/5 (1.602+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (182+ recensioni)

10. Evernote

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/a03e32a3-f313-47a2-8abd-4d499700303f/Evernote.png

/$$$img/

Via Evernote Evernote è una valida alternativa a Coda. È un'app facile da usare che consente di prendere note, archiviarle in una posizione sicura e accedervi facilmente quando necessario. È ideale per organizzare progetti, pianificare viaggi o tenere traccia delle attività quotidiane.

Funzioni chiave di Evernote

Home dashboard con widget

Ricerca geografica

Cronologia delle note

Attività

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $8.99/mese

$8.99/mese Professionale: $10,99/mese

$10,99/mese Teams: $14,99/utente/mese

Valutazioni dei clienti di Evernote

G2 : 4.5/5 (1.965+ recensioni)

: 4.5/5 (1.965+ recensioni) Raggio di fiducia: 8,3/10 (1.649+ recensioni)

ClickUp: La migliore alternativa a Coda

Sebbene Coda sia un creatore di documenti divertente e interattivo, manca delle funzionalità/funzione necessarie per uno strumento di project management completo.

Esaminate i dieci strumenti per il project management che abbiamo elencato qui per trovare lo strumento più adatto alle vostre esigenze.

Per istanza, ClickUp è una delle migliori alternative gratuite a Coda oggi disponibili.

Con funzionalità/funzione come Teams, viste personalizzabili, strumenti di collaborazione e un'interfaccia utente semplice, ClickUp è lo strumento di project management perfetto per il vostro team. Provate gratuitamente ClickUp ed esplora la migliore soluzione di project management per riunire il tuo team, questa volta per davvero!