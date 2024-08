10 modelli gratuiti di Coda per la gestione dei progetti con alternative

C'è un motivo per cui Coda è una scelta software così popolare per il project management e l'attività. Questo potente editor di documenti consente di utilizzare i blocchi per sincronizzare documenti, note di brainstorming, fogli di calcolo e altri dati di project management.

Ma con così tanti modi di utilizzare le funzionalità/funzione intuitive di Coda, potreste chiedervi quali siano i modelli Coda migliori per la gestione di attività e progetti.

Fortunatamente, siamo qui per aiutarvi. Questa guida mette in evidenza alcuni dei migliori modelli gratuiti di Coda per accelerare il vostro flusso di lavoro. Inoltre, vi proponiamo alcune fantastiche alternative che forse non avete considerato. ✨

Cos'è un modello Coda?

I modelli di Coda sono documenti di Coda testati, personalizzabili e preconfezionati che rendono più facile l'organizzazione dei vostri documenti la documentazione del progetto nel sistema modulare della piattaforma.

via Coda I project manager usano i modelli di Coda accanto (o al posto) di Jira e Notion, grazie all'approccio modulare e alla vasta libreria di modelli di Coda. Alcuni usano i modelli di Coda anche per fissare gli oggetti, monitorare i risultati chiave e motivare i team, proprio come i tipici

Software OKR

.

Naturalmente, Coda non è l'unica risorsa per i modelli di project management gratis. Infatti, in passato l'abbiamo confrontato con altri modelli di alto livello: date un'occhiata al nostro

Coda vs. Notion

se siete curiosi. Comunque, Coda rimane un giocatore forte in questa categoria.

Cosa rende un buon modello Coda?

Come molti dei modelli

migliori strumenti per il project management

i modelli Coda giusti per il vostro team variano a seconda delle dimensioni del team, dei casi d'uso e dei processi. Tuttavia, ci sono alcuni elementi chiave da considerare quando si cerca la soluzione migliore:

Pricing : I modelli di Coda vanno da gratis a 30 dollari, quindi è abbastanza facile trovarne uno che si adatti al vostro budget

I modelli di Coda vanno da gratis a 30 dollari, quindi è abbastanza facile trovarne uno che si adatti al vostro budget Collaborazione : Coda ha lo scopo di rendere accessibile la condivisione e la collaborazione: il modello deve avere tutto ciò che serve al team per lavorare insieme

Coda ha lo scopo di rendere accessibile la condivisione e la collaborazione: il modello deve avere tutto ciò che serve al team per lavorare insieme Automazioni Strumenti di IA rendono la vita più gestibile, e i modelli migliori utilizzano Coda IA o un altro strumento Strumento di scrittura per l'IA per automatizzare il lavoro di scrittura

Strumenti di IA rendono la vita più gestibile, e i modelli migliori utilizzano Coda IA o un altro strumento Strumento di scrittura per l'IA per automatizzare il lavoro di scrittura Tutorial : Se il vostro software di gestione delle attività è confuso, a cosa serve? Cercate qualcosa che abbia dei tutorial, in modo che voi e il vostro team possiate superare la curva di apprendimento

Se il vostro software di gestione delle attività è confuso, a cosa serve? Cercate qualcosa che abbia dei tutorial, in modo che voi e il vostro team possiate superare la curva di apprendimento Integrazioni: Questo riguarda più il software che i modelli, ma cercate qualcosa che si integri con altri strumenti di project management se volete un flusso di lavoro più fluido

5 Modelli di Coda da usare nel 2024

Se siete come noi, siete pronti a mettere alla prova questi consigli e a passare al sodo. È il momento di trovare i migliori modelli di project management di Coda e qualche altra sorpresa! 🎉

1. Coda note riunione con modello IA

via Coda

Il modello Coda Meeting Notes with IA utilizza l'IA di Coda per semplificare la presa di note e togliere il fastidio di catturare i documenti elementi di azione . 🤩

Questo modello è stato progettato per rendere le riunioni produttive la norma. Pianificate, eseguite e documentate le vostre riunioni utilizzando il suo semplice dashboard e le tre sezioni organizzative:

Riepilogo/riassunto della riunione

Programma

Problemi e decisioni

La parte migliore? Coda IA evidenzia gli argomenti chiave, le decisioni importanti e gli elementi d'azione critici per darvi una panoramica immediata.

2. Modello di riunione del team Coda Brainstorm

via Coda

Il modello di riunione del team di Coda per il brainstorming è organizzato su un Bacheca Kanban per aiutare voi e il vostro team a organizzare sessioni di brainstorming in un'unica area di lavoro.

Per utilizzare il modello non è necessario cambiare nulla del vostro modo di lavorare. Tutti possono portare le loro idee in tabella e discuterle come al solito.

Da lì, si possono organizzare le idee in categorie per membro del team e il gioco è fatto! 🙌

3. Modello di roadmap del prodotto Coda

via Coda

Il modello Coda Product Roadmap è un semplice documento che vi aiuterà a pianificare il lancio di funzionalità/funzione e a rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento. 🌻

Include due sezioni essenziali: Sequenza e Elenco delle funzionalità.

La Sequenza fornisce una rappresentazione più visiva della tabella dell'elenco delle funzionalità. Quando si apporta una modifica in una sezione, questa viene aggiornata nell'altra.

Anche se non si tratta di una rappresentazione completa della documento sui requisiti della produttività vi aiuterà a monitorare gli stati, a delineare i piani e a tenere tutti sulla stessa pagina.

4. Modello di tracciatore di attività e progetti Coda

via Coda

Il modello Coda Task & Project Tracker è un modo semplice per monitorare ed eseguire tutti i progetti.

Include due tabelle: una per organizzare i progetti e l'altra per elencare le attività richieste da ciascun progetto. Questa configurazione consente di rendere il template semplice o dettagliato a seconda delle esigenze dei progetti.

Questo modello presenta anche due funzionalità/funzioni chiave: Attività e Progetti.

Nella sezione Compiti, aggiungete dettagli, fasi, date di scadenza e titolari a ogni attività per assicurarvi che tutto venga terminato. Nel frattempo, la tabella Progetti include il totale delle attività, quelle completate e le percentuali di completamento per visualizzare il carico di lavoro del team.

5. Modello di tracciatore OKR Coda

via Coda

Il modello Coda OKR Tracker mantiene il team nella stessa direzione e aiuta a migliorare le prestazioni del team.

Coda consente agli OKR di vivere insieme ad altre pagine come obiettivi, note di riunione e monitoraggio del progetto in modo che tutto possa crescere ed evolversi insieme allo stato del team. ✨

Se avete familiarità con gli OKR, probabilmente sapete già quali sono le due sezioni che troverete in questo modello: Gli oggetti e i risultati chiave.

Queste sezioni assicurano che sarete in grado di monitorare e di gestire le priorità del team in base agli obiettivi misurabili attuali.

5 Coda Modelli Alternativi in ClickUp

Anche se questi cinque modelli di Coda vi aiuteranno a imparare le basi del project management e delle attività, possono portarvi solo fino a un certo punto. C'è un motivo per cui molti continuano a cercare di Alternative a Coda per aumentare la produttività, e non vi lasceremo soli nemmeno su questo fronte! Ecco cinque eccellenti alternative ai modelli Coda che potete trovare proprio qui in ClickUp.

1. Modello per le note delle riunioni di ClickUp

Organizzate gli elementi del programma, delineate gli elenchi di cose da fare e assegnate le azioni da intraprendere con questo pratico modello di ClickUp

Il Modello di note per riunioni di ClickUp garantisce riunioni snelle, organizzate e utili. Perché, che ci crediate o no, le riunioni dovrebbero ridurre i mal di testa, non indurli!

Questa guida per principianti I documenti di ClickUp vi aiuterà a rivedere la vostra ultima riunione come un professionista esperto. Consideratela una guida per garantire che le vostre riunioni abbiano uno scopo e facciano progredire gli obiettivi del team. 🎯

Gestisce gli elementi del programma, assegna le azioni e delinea i passaggi successivi. Può anche aiutarvi a rivedere le retrospettive per identificare, evidenziare e riepilogare gli aspetti che sono andati bene, quelli che sono andati male e come il team può migliorare in futuro.

Il modello aiuta a organizzare il lavoro:

Note delle riunioni ricorrenti

Scopo della riunione

Struttura della riunione

Partecipanti

Come tutti i documenti ClickUp, anche questo modello per prendere note funzionalità/funzione ClickUp AI per semplificare il vostro lavoro. Questa IA alimentata da un sistema di software per l'automazione dei documenti può prendere note complete per le riunioni , evidenziare gli elementi d'azione, creare riepiloghi/riassunti delle riunioni e mantenere il team sulla retta via.

È come avere un assistente di lavoro personale il cui compito principale è quello di far filare tutto liscio. E chi non ne avrebbe bisogno? 🙌

2. Modello di Brainstorming di ClickUp

Risolvete i problemi, migliorate la collaborazione e mantenete il vostro team organizzato con il modello di brainstorming di ClickUp

Il Modello di brainstorming di ClickUp rende le parti migliori della collaborazione tra team ancora migliori, perché chi non ama un buon brainstorming? 🧠🌩️

Questo modello alternativo di Coda aiuta a organizzare l'area di lavoro e a rendere più fluida la collaborazione all'interno del team.

È un modello di documento di livello Elenco adatto ai principianti che offre uno spazio infinito per gestire le idee del team, risolvere i problemi e sviluppare nuovi concetti. Dispone inoltre di diversi campi personalizzati e tipi di visualizzazione per rendere ancora più semplice tenere traccia di quei momenti di illuminazione. 💡

Il modello include elementi personalizzabili come:

Automazioni

Stati personalizzati delle attività

Campi personalizzati, tra cui fasi di brainstorming, panoramiche dei problemi, soluzioni vincenti, team di consegna, risorse critiche e responsabili

Diversi tipi di visualizzazione, tra cui Elenco e Sequenza, per visualizzare il lavoro in base al reparto, alla fase e alla priorità

Le Automazioni e le funzioni IA presenti in questo modello sono anch'esse importanti. È possibile monitorare quando un'attività è stata creata, impostare campi personalizzati e persino pubblicare commenti automaticamente.

3. Modello di roadmap di prodotto di ClickUp

Il modello di roadmap del prodotto di ClickUp mantiene il vostro team organizzato e vi aiuta ad eseguire lo sviluppo di nuovi prodotti con meno stress

Il Modello di roadmap del prodotto di ClickUp rende più gestibili i progetti specifici per ogni prodotto. Sia che stiate sviluppando una nuova app o riprogettando il software B2B principale della vostra azienda, questo modello vi copre. 🌻

Questo modello di roadmap aiuta a a visualizzare il ciclo di vita del prodotto in modo da poter suddividere, assegnare e dare priorità alle attività, monitorare lo stato di avanzamento e rivedere le risorse da un'unica comoda postazione ClickUp Lavagna online . È un modello avanzato a livello di cartella che offre la chiarezza e la struttura necessarie per mappare con successo lo sviluppo del prodotto dall'ideazione al lancio.

Alcune delle funzionalità/funzione chiave di questo modello includono:

Stati personalizzati delle attività, come Non da fare, Chiuso, In fase di progettazione, In revisione QA e In considerazione

Campi personalizzati e attributi come Fiducia, Lavoro richiesto 1-5, Impatto 1-5, Iniziativa e Richiesta della leadership

Tipi di visualizzazione tra cui Note di rilascio, Benvenuto, Roadmap trimestrale, Processo e Richieste del mio prodotto

Tag

Notifiche

Funzioni IA e Automazioni

Oltre alle funzionalità/funzione di IA, ClickUp semplifica la comunicazione e la collaborazione con gli stakeholder, i membri del team e altri soggetti. ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti, tra cui Slack, Fogli Google, Gmail, Figma, Asana e molte altre piattaforme di project management, CRM e social media.

Se non trovate l'integrazione di cui avete bisogno per il vostro progetto, potete costruirla con API di ClickUp .

4. Modello di Project Tracker di ClickUp

Mantenete i progetti organizzati e la produttività dei membri del team con questo modello di ClickUp

Il Modello di tracciatore di progetti di ClickUp è stato progettato per facilitare il monitoraggio di progetti semplici, in modo da poter dedicare il proprio tempo e il proprio impegno ai lavori che contano di più.

Questo modello di Elenco intermedio consente di raggruppare le attività in fasi designate del progetto, in modo da poterle monitorare gratis. È anche una risorsa per la collaborazione, in quanto consente agli assegnatari di tracciare le loro attività insieme ai membri di ciascun progetto, in modo che tutti siano sulla stessa pagina. 📖

Naturalmente, non possiamo garantire che tutto venga terminato sempre in tempo. Tuttavia, il modello di Project Tracker di ClickUp aiuta a gestire l'inevitabile, in modo da poter affrontare gli imprevisti contrattempi che i project manager conoscono fin troppo bene.

Questo modello include funzionalità/funzione personalizzabili come:

Stati personalizzati delle attività per controllare gli stati di avanzamento

Campi personalizzati tra cui Fase del progetto, Durata, RAG (Rosso, Ambra, Verde) e Data di completamento

Viste multiple del progetto, tra cui vista Gantt, Elenco e Bacheca tipo Kanban

La potente IA di ClickUp può anche aiutare a creare attività ricorrenti, a monitorare le note delle riunioni e a riepilogare/riassumere gli obiettivi per rendere il progetto più efficace l'esecuzione del progetto più facile. Inoltre, tonnellate di integrazioni avanzate facilitano la collaborazione tra team remoti e asincroni.

5. Modello OKR di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2024-08-10-at-4.06.33-PM-1-1400x782.png Modello di OKR di ClickUp /%img/

Pianificate, impostate ed eseguite ogni OKR con questo modello dinamico di ClickUp

Il Modello OKR di ClickUp è una risorsa di piano completa creata per aiutare individui e team di qualsiasi dimensione a fissare e raggiungere i propri oggetti. Perché non c'è niente di meglio della sensazione di spuntare un grande obiettivo dal proprio elenco di cose da fare. ✅

Questo modello di cartella di livello intermedio delinea le strutture di base per lo sviluppo degli OKR e la cadenza del piano utilizzando elenchi precostituiti. Queste risorse pronte per l'uso aiuteranno voi e i vostri team a rimanere in carreggiata durante l'anno, monitorando gli obiettivi più grandi in attività di dimensioni ridotte e controllando di conseguenza lo stato.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione personalizzate di questo modello:

Stati

Campi come Iniziativa, Tipo di elemento OKR, Team primario, Stato e Trimestre

Tipi di visualizzazione tra cui Elenco, Aggiornamenti settimanali, Calendario e Oggetti per iniziativa

Potrete visualizzare a volo d'uccello lo stato di avanzamento dei vostri OKR con viste Team per visualizzare i vostri progressi su un Calendario e campi personalizzati multipli per filtrare e raggruppare i vostri oggetti per team, trimestre o iniziativa.

Padroneggia i tuoi progetti con un modello di ClickUp

I giusti modelli di project management rendono la gestione di tutto, dai semplici to-dos ai progetti complessi, un gioco da ragazzi. Le risorse gratis elencate sopra aiuteranno voi e il vostro team a partire con il piede giusto. Ma per portare la produttività a nuovi livelli, la scelta migliore è iniziare con un modello di ClickUp.

Accedete ai modelli di cui sopra e ad oltre 1.000 altri della vasta libreria di modelli di ClickUp. In più, una ricca serie di funzionalità di project management su tutti i piani tariffari, anche Free Forever, quando iscrivendosi a ClickUp oggi. ✨