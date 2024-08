10 modelli gratuiti per prendere appunti in Google Docs, Word e ClickUp

È stato giustamente detto che "l'inchiostro più pallido è meglio della migliore memoria"

Sia che stiate studiando, lavorando o pianificando una spesa, annotare le cose aiuta a non perdere i dettagli essenziali.

Prendere appunti è un'abilità indispensabile. I modelli per prendere appunti aiutano a rendere questo processo più strutturato ed efficiente. Questi modelli sono strutture predefinite per prendere appunti, aiutare a registrare e categorizzare le informazioni in modo sistematico e garantire che i punti più critici non sfuggano.

Questo articolo illustra dieci modelli scaricabili per prendere appunti, per rendere più organizzata la vostra vita al lavoro e a casa. Scrivete le vostre idee chiave, aggiungete punti elenco, punti all'ordine del giorno, domande essenziali e perfino i verbali delle riunioni per tenere sotto controllo tutto ciò che richiede la vostra attenzione.

Cosa sono i modelli per prendere appunti?

I modelli per prendere appunti sono strutture progettate per catturare e organizzare le informazioni durante varie attività come riunioni, lezioni o faccende quotidiane.

Un modello di annotazione precostituito offre un layout sistematico per registrare e categorizzare in modo efficiente i dettagli importanti durante la giornata.

Un vantaggio fondamentale dei modelli di appunti è la loro versatilità. Essi rispondono a diverse esigenze, da quelle personali a quelle gestione dei compiti alla pianificazione del progetto.

A differenza del tradizionale modo di prendere appunti con carta e penna, i modelli per prendere appunti sono accessibili su qualsiasi dispositivo, dai desktop alle applicazioni mobili e ai tablet. Consentono di aggiungere le note chiave di lettura e di recuperare le informazioni quando necessario.

Sia che siate studenti che vogliono prendere appunti di lezioni, sia che siate professionisti che vogliono migliorare il proprio lavoro abitudini di lavoro i modelli per prendere appunti offrono una soluzione pratica per organizzare i propri pensieri. Tengono traccia dei compiti più importanti e vi aiutano. Scrivete le vostre idee ogni volta che vi viene l'ispirazione.

Cosa rende un buon modello per prendere appunti?

**Un modello per prendere appunti è più di un semplice spazio per annotare i pensieri. È il perfetto connubio tra un'interfaccia intuitiva e una struttura adattabile, che consente di catturare e categorizzare rapidamente gli appunti di un progetto senza sentirsi sopraffatti

Scegliete un modello per prendere appunti con sezioni predefinite per i dettagli cruciali e lasciate spazio alle preferenze individuali. Titoli, punti chiave e numerazione aiutano a creare una gerarchia visiva, rendendo più facile seguire il flusso delle idee chiave. Il modello include funzioni come tag, categorie e codifica a colori per classificare e archiviare le informazioni

**Il modello di presa di appunti deve essere in grado di accogliere diversi tipi di contenuto, come testo, immagini, tabelle e diagrammi. Attraverso suggerimenti, domande o spazi designati per le riflessioni, il modello dovrebbe incoraggiare gli utenti a interagire con il contenuto in modo attivo per aiutarvi a catturare i vostri pensieri e a segnare i dettagli per riferimenti futuri

Accessibilità e compatibilità: Infine, sia in forma digitale che stampabile, assicuratevi che il modello sia accessibile e compatibile con i vari dispositivi e le diverse tipologie di documentiapplicazioni per prendere appunti. Integrare perfettamente gli appunti nel flusso di lavoro del progetto, sia che si preferisca lavorare su un computer portatile, un tablet o uno smartphone

10 modelli per prendere appunti da usare nel 2024

1. Modello di appunti per riunioni ClickUp

Organizzate l'ordine del giorno delle riunioni, le note e i follow-up con il modello di note di riunione di ClickUp

Documentare correttamente i dettagli delle riunioni è essenziale, sia per il programma giornaliero del team, sia per una dettagliata riunione settimanale del team, sia per un rapido collegamento. Modelli di note di riunione possono darvi un vantaggio.

Non perdete mai una riunione e rimanete al corrente di tutte le discussioni importanti del vostro team. Con la funzione modificabile Modello di appunti per riunioni di ClickUp è possibile acquisire ordini del giorno e note, elementi di azione e piani di lavoro per tutte le riunioni.

Una volta terminata la riunione, ClickUp Brain consente di riassumere gli appunti della riunione per condividerli con tutti i partecipanti come azione successiva. In questo modo, tutti possono concentrarsi sulla discussione invece di preoccuparsi di ricordare tutto.

L'AI Brain di ClickUp aumenta la capacità del vostro team di completare più rapidamente il lavoro. Ecco alcuni semplici modi in cui può aiutarvi nel vostro lavoro:

Sviluppo di prodotti: Riassumere lunghi documenti di requisiti ed estrarre le decisioni chiave

Campagne di marketing: Estrarre informazioni dai thread delle e-mail di pianificazione delle campagne per aggiornare i collaboratori

Progetti di ricerca: Distillare i punti chiave da lunghi risultati per creare riassunti esecutivi

Progetti di consulenza: Creare un'istantanea dirisultati e dei verbali delle riunioni per tenere i clienti aggiornati sui progressi di alto livello Scarica questo modello ### 2. Modello di note giornaliere ClickUp

Organizzate i vostri pensieri e memorizzate le idee in un unico luogo pratico con il modello di appunti giornalieri di ClickUp

Un'efficace presa di appunti distingue le persone di successo dalla massa. Avere un luogo centrale dove annotare i vostri pensieri e le vostre conoscenze può aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra giornata e anche a capire cosa avreste potuto fare meglio.

Tuttavia, prendere appunti in modo efficace non significa scarabocchiare tutto. Utilizzate le note giornaliere per strutturare i vostri pensieri.

Con il Modelli di note giornaliere di ClickUp per organizzare i vostri pensieri, scrivere note rapide e monitorare i progressi delle azioni in tempo reale. Manager di squadra possono utilizzare il modello di Note giornaliere per mantenere i membri del team concentrati sui loro compiti obiettivi professionali tracciando i compiti quotidiani.

All'interno del modello, utilizzate gli stati personalizzati di ClickUp per creare attività con stati personalizzati come "Completato", "Rivisto" e "Da fare" per tenere traccia dei progressi compiuti su ogni nota. Inoltre, utilizzando i tag e gli avvisi di dipendenza di ClickUp, sarete immediatamente avvisati di eventuali ostacoli al completamento del progetto. Scaricate questo modello

3. Modello di nota di progetto ClickUp

Il modello di nota di progetto ClickUp è un modo efficiente per documentare le informazioni importanti relative al progetto

Per gestire un progetto in modo efficace è fondamentale essere organizzati durante tutto il suo ciclo di vita. Il Modello di note di progetto di ClickUp fornisce ai project manager un documento pronto all'uso per condividere informazioni supplementari con i membri del team e gli stakeholder, in modo che possano comprendere meglio il progetto.

Questo modello fornisce un formato coerente per tutti i membri del team per registrare tutti i dettagli del progetto e garantisce che non vengano perse informazioni essenziali durante l'implementazione del progetto.

Il modello di nota di progetto è utile anche in fase di onboarding team interfunzionale membri di un nuovo progetto, fornendo loro un contesto completo e una panoramica degli obiettivi del progetto. Tutti i team possono accedere ai dettagli del progetto e registrarli in modo coerente, per tenere sotto controllo le attività e monitorare i progressi.

Questo modello è accessibile sul cellulare tramite l'app ClickUp, una delle migliori applicazioni per la gestione dei progetti applicazioni per prendere appunti per rendere le informazioni accessibili e facilmente modificabili in movimento. Scarica questo modello

4. Modello di nota di riunione ClickUp

Documentate tutte le note della riunione, i punti chiave e le azioni da intraprendere con il modello di stile per le note di riunione creato da ClickUp

In qualità di manager che si occupa di più progetti, siete tenuti a tenere sotto controllo l'avanzamento e lo stato di centinaia di attività. Quando uno stakeholder richiede un aggiornamento, l'ultima cosa che si vuole fare è cercare tra i foglietti adesivi per trovare le informazioni.

Esistono modi migliori e più efficienti per catturare le informazioni critiche e gli aggiornamenti rispetto alla presa di appunti per le riunioni note adesive online o note scritte a mano.

Durante le riunioni, rimanete organizzati e in cima ai vostri compiti di progetto e sintetizzate le informazioni delle riunioni precedenti con l'aiuto di un'agenda di lavoro Modello di stile per note di riunione di ClickUp . Questo modello consente di catturare rapidamente i momenti chiave e di tenere traccia delle conversazioni di diverse riunioni in un formato facile da usare.

Oltre a catturare le informazioni e a organizzare le attività e le decisioni in un archivio centrale e ricercabile, con il modello per la presa di appunti di ClickUp è possibile utilizzare La lavagna di ClickUp per lavorare a stretto contatto con i membri del team per fare brainstorming di idee e aggiungere immagini alle note delle riunioni. Scaricate questo modello

5. Modello di appunti di classe ClickUp

Il modello di appunti di classe di ClickUp consente di prendere appunti per le lezioni e di tenerli organizzati

Se siete studenti alle prese con una grande pila di appunti scritti a mano sulla vostra scrivania, che non vi aiutano a ricordare ciò che è stato discusso in classe, questo modello fa per voi.

Utilizzate il Modello di appunti di classe di ClickUp per raccogliere tutti gli appunti in un unico posto, compresi quelli delle lezioni, i link a risorse utili e i compiti a casa. Questo modello per prendere appunti può essere utile anche a scuola per pianificare, documentare e seguire le lezioni.

Formattate i vostri appunti e inserite link o tabelle per renderli più dettagliati utilizzando il modello modificabile Documenti ClickUp . Create compiti con avvisi via e-mail all'interno del documento, in modo da non perdere mai la scadenza di un compito. Scarica questo modello

6. Modello di nota ClickUp Cornell

Organizzate meglio i vostri appunti con il modello per note Cornell di ClickUp

Il metodo Cornell per prendere appunti formulato dal professore dell'Università di Cornell Walter Pauk è uno dei più popolari strategie per prendere appunti . via Note positive Il sistema di presa di appunti prevede le seguenti fasi:

Tutti gli appunti della lezione vanno nella colonna degli appunti

Utilizzare la colonna più piccola a sinistra per le parole chiave e le domande (registrare i suggerimenti e gli spunti sull'argomento)

Aggiungere un breve riassunto del contenuto in fondo alla pagina

Il metodo Cornell per prendere appunti è un modo produttivo per rimanere concentrati e organizzato quando si prendono appunti, sia che si tratti della preparazione di un esame che di una riunione di lavoro.

Il Modello per prendere appunti Cornell di ClickUp offre un modo digitale, creativo e facile da usare per prendere appunti. Il modello può aiutare a tenere traccia dei compiti e a visualizzare i progressi.

Il modello per le note Cornell è prezioso per aiutare gli studenti a imparare, rivedere e sintetizzare grandi quantità di informazioni.

È inoltre possibile utilizzare Il blocco note di ClickUp per annotare rapidamente gli appunti e trasformarli in attività tracciabili e accessibili da qualsiasi luogo. Condividete gli appunti e le informazioni con i vostri colleghi per una collaborazione interfunzionale. Scaricate questo modello

7. Modello di Appunti semplici per lo studio su Google Docs di Goodocs

Google Docs Simple Notes For Studying Template

via Buoni Tutti conosciamo il nervosismo da esame. Se siete studenti, i giorni dell'esame significano probabilmente la revisione all'ultimo minuto di domande importanti e la consultazione di numerosi libri di testo. Ma chi ha il tempo di rivedere qualche centinaio di pagine di testo la sera prima di un esame? Gli studenti di maggior successo conoscono il potere di prendere e rivedere gli appunti.

È qui che si rivelano utili i modelli di appunti per lo studio. Il modello di Google Docs Simple Notes for Studying aiuta gli studenti a compilare serie di domande e risposte in un formato Google Docs pulito e modificabile.

Il modello utilizza i caratteri standard di Google Docs ed è pronto per la stampa per gli studenti che preferiscono avere la comodità di un foglio di carta quando rivedono e revisionano gli appunti di studio. Tutto ciò che dovete fare è accedere al vostro account Google e modificare il modello unico.

8. Modello di nota di riunione semplice per Google Docs di Goodocs

via Buoni Utilizzate il modello di semplice nota di riunione di Google Docs per massimizzare la vostra produttività e mantenere i risultati del vostro team in linea con le aspettative

Il modello di semplice nota di riunione di Google Docs è stato creato per i professionisti che desiderano massimizzare i risultati di qualsiasi riunione prendendo appunti e mantenendo il team sulla strada giusta.

Ogni riunione è produttiva quanto le azioni responsabili che la seguono. Sebbene esistano vari modelli di Strumenti di intelligenza artificiale per le note di riunione, questo modello di nota di riunione di Google Docs aiuta i professionisti a ottenere un modello strutturato per catturare i punti salienti di qualsiasi riunione e creare un piano attuabile che dettagli le fasi successive e la proprietà dei compiti.

Il modello è personalizzabile: si può anche aggiungere il logo della propria azienda. Se preferite le note scritte a mano rispetto a quelle digitali, potete stampare il modello e portare le vostre note digitali alle riunioni.

9. Modello di appunti per conferenze in Microsoft Word di Template.net

via Template.net Il modello per prendere appunti organizza l'esperienza di prendere appunti per gli studenti

Il modello per prendere appunti a lezione di Template.net è ideale per studenti e ricercatori e si evolve in base alle loro esigenze di prendere appunti. Il modello è completamente personalizzabile e semplifica il processo di presa di appunti, facilitando il percorso accademico.

La struttura uniforme degli appunti vi aiuterà a prendere appunti organizzati durante le lezioni e le conferenze con gli ospiti. Questo modello è disponibile nei formati Word, Google Docs e PDF per prendere appunti online e offline.

10. Modello di presa appunti per oratori ospiti in Microsoft Word di Template.net

via Template.net Catturate tutti gli insegnamenti, le intuizioni e le citazioni evidenziate dai relatori ospiti utilizzando il modello per prendere appunti per i relatori ospiti

Gli appunti scritti a mano durante eventi e conferenze professionali appartengono al passato.

Utilizzate il modello per prendere appunti per relatori ospiti di Template.net per catturare le intuizioni chiave, le riflessioni personali e le strategie attuabili condivise dai relatori ospiti durante l'evento. È utile per i partecipanti agli eventi che vogliono massimizzare il loro apprendimento durante l'evento.

Il modello è disponibile nei formati Word, Google Docs e Apple Pages.

Ottimizzare la produttività con i modelli per prendere appunti

Semplificare il processo di presa di appunti con modelli precostituiti può risparmiare tempo e massimizzare i risultati. Sono disponibili vari modelli progettati per svolgere un compito specifico e l'uso del modello pertinente può aiutare a documentare i propri pensieri.

Sia che si tratti di gestire le attività quotidiane, di organizzare i dettagli di un progetto o di preparare gli esami, un modello adatto aiuta a tenere sotto controllo i punti chiave dell'agenda, a stabilire le priorità delle azioni e a monitorare i progressi in tempo reale.

Catturate le vostre note su ClickUp e recuperate rapidamente le informazioni su diversi dispositivi.

Oltre ai modelli per prendere appunti, ClickUp vi aiuta a essere produttivi grazie alle sue funzionalità di gestione dei progetti. Creare Attività di ClickUp direttamente dagli appunti e utilizzare Automazioni ClickUp per contrassegnare le azioni come completate una volta terminate. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per ottimizzare i vostri sforzi di prendere appunti.