10 Migliori alternative e concorrenti di Jotform nel 2024

I vostri sondaggi online sono ottimizzati per i dispositivi mobili?

Le aziende moderne utilizzano moduli digitali per raccogliere informazioni a livello di clienti e all'interno delle loro organizzazioni. Di conseguenza, l'accesso mobile è più importante che mai nella nostra vita quotidiana e nel nostro lavoro. Vogliamo essere più veloci, migliorando i flussi di lavoro e raggiungendo il pubblico sempre e ovunque. 📲 🌎

Jotform, un costruttore di moduli digitali completo fondato nel 2006, ha risolto questo problema per 10 milioni di utenti fino ad oggi. Jotform semplifica la raccolta di dati e pagamenti online per rendere le aziende più produttive.

Tuttavia, grazie alle diverse opzioni di personalizzazione, agli oltre 10.000 modelli di moduli e alle integrazioni disponibili, le aziende hanno bisogno di un vero e proprio piattaforma di produttività per unire la raccolta dei dati e la gestione delle attività.

In questo articolo esamineremo dieci delle migliori alternative a Jotform e ne esamineremo le caratteristiche, i pro, i contro e i prezzi per trovare la soluzione perfetta per le esigenze del vostro team.

Che cos'è Jotform?

Jotform è un costruttore di moduli online completo che semplifica la creazione di moduli robusti e la raccolta di dati importanti.

via Jotform Gli utenti possono creare facilmente moduli online scegliendo tra tre opzioni:

Iniziare da zero Scegliere tra migliaia di modelli disponibili Importare un modulo esistente

Caratteristiche principali di Jotform

La funzionalità della barra di ricerca permette agli utenti di digitare i primi caratteri del nome di un elemento per popolarlo automaticamente

Sono disponibili integrazioni per l'elaborazione dei pagamenti da parte di oltre 30 software di pagamento popolari

Possibilità di scegliere tra centinaia di elementi widget, tra cui firma elettronica, calcolo del modulo, termini e condizioni e altro ancora

L'interfaccia drag and drop permette agli utenti di creare moduli personalizzati e creativi

Limitazioni di Jotoform

Gli script dei moduli possono a volte rallentare i siti web

Versione gratuita limitata

Le 10 migliori alternative a Jotform

1. ClickUp

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che consente ai team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di produttività o che siate dei project manager esperti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a qualsiasi dimensione di team, dalle piccole imprese alle grandi aziende, per la migliore creazione di flussi di lavoro. I moduli in ClickUp eliminano il lavoro manuale semplificando i processi di creazione e di assunzione. Personalizzate il marchio del modulo, scegliete tra una selezione di campi personalizzati, aggiungete le etichette del modulo alla descrizione dell'attività, e altro ancora ! Poi guardate come le risposte al sondaggio si trasformano automaticamente in attività da svolgere nell'ambito di una Lista ClickUp.

Costruite potenti moduli per raccogliere informazioni e creare attività in ClickUp

Caratteristiche chiave di ClickUp

Conoscete già il nome, l'e-mail o altri dettagli del vostro rispondente? Prepagate questi dati nel modulo, in modo che non debbano essere compilati

Scegliete quali notifiche automatiche ricevere e su quali dispositivi, in modo da essere sempre al corrente della situazione

Distribuite facilmente i moduli a chiunque, copiando il link diretto e condividendolo con loro o inserendo il modulo in una pagina tramite il codice HTML

Personalizzare l'invio dei moduli con opzioni aggiuntive, come i campi nascosti e l'assegnazione automatica degli invii a qualcuno nel vostro spazio di lavoro

Attivare/disattivare l'attivazione o la disattivazione del modulo

ClickUp Pros

Conserva tutte le conversazioni in un unico posto inviando e ricevendo e-mail direttamente dalle attività di ClickUp

Scegliete tra le 100 integrazioni native e le migliaia disponibili tramite Zapier e Integromat

Pianificate, gestite e monitorate il vostro modulo Obiettivi da un livello alto

Invitare chiunque al vostro ClickUp e collaborareConnettersi .

Personale $0 Creazione di contenuti Google Docs, Sheets, Slides, Forms Google Drive Archiviazione cloud sicura (15 GB per utente) Google Meet Conferenze video e vocali (100 partecipanti) Gmail Posta elettronica sicura e altro ancora

Business Standard $12/utente al mese Google Drive Archiviazione sicura nel cloud (2 TB per utente) Unità condivise per il team Google Meet Conferenze video e vocali (150 partecipanti) Email aziendali personalizzate e altro ancora



Valutazioni dei clienti di Google Forms

G2: N/D

Capterra: 4.7/5 (8.560+ recensioni)

Compara_ **Jotform Vs. Google Forms

L'interfaccia dei moduli può essere difficile da navigare durante la creazione di campi complessi

Non è adatto alle organizzazioni che non hanno bisogno di un alto volume di moduli

I piani tariffari sono costosi rispetto ad altri software per sondaggi online

Prezzi di SondaggioMonkey

Gli utenti possono scegliere tra un piano gratuito, tre piani personali a partire da $32/mese e tre piani aziendali a partire da $25/utente al mese per ottenere il miglior valore per il loro tempo e denaro.

Valutazioni dei clienti di SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 17.440 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (8.790+ recensioni)

10. Pardot

via Pardot L'ultima alternativa a Jotform della lista è Pardot, una soluzione di automazione del marketing con funzioni avanzate di creazione di moduli per supportare gli obiettivi della pipeline.

Caratteristiche principali di Pardot

Creazione di liste di iscrizione, registrazioni a eventi, applicazioni e molto altro ancora

Opzioni di visualizzazione alternate per mostrare i campi quando altri campi precedenti sono stati completati

Suddivisione di moduli lunghi in più moduli brevi

Pardot Pros

Accesso illimitato alla Knowledge Base di Pardot

Conseguenze di Pardot

Non è disponibile un piano gratuito

Nessuna capacità di collaborazione trasversale per la gestione dei progetti

Non adatto alle piccole organizzazioni che necessitano di moduli semplici e veloci

Prezzi Pardot

Crescita $1.250/mese/fino a 10.000 contatti (fatturati annualmente) 50 moduli e 50 pagine di destinazione Integrato calendario di marketing Messaggi sociali tracciati Lead scoring, classificazione e altro ancora

*Più 2.500 dollari al mese fino a 10.000 contatti (fatturati annualmente) Analisi avanzata delle e-mail, rendering delle e-mail e analisi delle anteprime Dieci dashboard sulla storia dell'engagement B2B analisi di marketing Integrazione con Google AdWords e altro ancora

Advanced $4.000/mese/fino a 10.000 contatti (fatturati annualmente) 150 regole di automazione 1.000 parole chiave di monitoraggio SEO Punteggio predittivo dei lead Ruoli e permessi utente personalizzati e altro ancora

Premium 15.000 dollari/mese fino a 75.000 contatti (fatturati annualmente) Modelli di attribuzione multi-touch Approfondimenti sulle campagne 20 domini di vanità SSL / domini di tracciamento Indirizzo IP dedicato e altro ancora



Valutazioni dei clienti di Cardot

G2: 4,4/5 (17.340+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (560+ recensioni)

Cosa cercare in un'alternativa a Jotform

Jotform è eccellente per la creazione di moduli, ma siete qui perché avete bisogno di uno strumento più ricco di funzioni per gestire anche le vostre attività.

Oggi sono disponibili molti strumenti per la creazione di moduli. Tuttavia, solo pochi sono all'altezza delle capacità di Jotform e li superano in altri modi.

Abbiamo creato una lista di controllo per evidenziare le caratteristiche da ricercare per scegliere la migliore alternativa a Jotform. ⬇️

Gestione del budget

Con uno strumento software per la creazione di moduli che supporta il budget e le spese quando si raccoglie denaro dai moduli, sarete più precisi. **Gestione delle risorse La visibilità completa delle risorse è necessaria per la pianificazione e l'esecuzione del progetto, al fine di stabilire programmi realistici per la creazione e l'analisi dei moduli.

Accesso degli ospiti

Per gli stakeholder esterni e per chi risponde ai moduli, la concessione dell'accesso all'account con autorizzazioni specifiche elimina le domande continue via e-mail. **Tracciamento degli obiettivi Migliorare il processo decisionale con l'analisi delle prestazioni dei moduli e della soddisfazione dei clienti per aumentare il valore aziendale.

Supporto software gratuito

Non è sostenibile (o necessario) imparare tutto sul vostro strumento software, quindi quando siete bloccati in una situazione, l'assistenza clienti dovrebbe essere presente 24/7/365.

Migliore alternativa a Jotform in assoluto: ClickUp

Le caratteristiche uniche di ClickUp si adattano alle aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni, eliminando la necessità di utilizzare più applicazioni per la gestione dei dati

produttività

. Create e personalizzate un modulo ClickUp da condividere con chiunque all'interno o all'esterno della vostra organizzazione.

Costruite il vostro modulo ClickUp oggi stesso in pochi minuti e andate avanti con il vostro prossimo progetto! 🚀