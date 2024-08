10 migliori add-on ed estensioni di Google Sheets per aumentare la produttività nel 2024

Fogli Google è stato un alleato indispensabile per i professionisti di tutto il mondo.

Ogni lavoro alla scrivania richiede l'elaborazione di numeri su fogli di calcolo. E con gli utenti dell'area di lavoro di Google che hanno superato il 3 miliardi di utenti fogli Google è, senza dubbio, l'applicazione per fogli di calcolo più popolare.

Il foglio di calcolo strumento che offre collaborazione in tempo reale e strumenti robusti per visualizzare, elaborare e condividere i dati.

Migliorate ulteriormente queste funzioni con l'integrazione di estensioni utili, come componenti aggiuntivi, script per app e modelli . E non è necessario essere un guru dei fogli di calcolo per ottenere il massimo da Sheets.

È possibile utilizzare componenti aggiuntivi per risparmiare tempo, aumentare la produttività e svolgere attività complesse altrimenti impossibili da fare con la versione standard.

I componenti aggiuntivi di Fogli Google consentono agli utenti di creare miglioramenti del flusso di lavoro su misura per soddisfare specifiche esigenze individuali o organizzative. I componenti aggiuntivi facilitano inoltre la connessione a sistemi di terze parti, garantendo una perfetta integrazione con altre applicazioni.

Leggi ora

Cosa cercare nei componenti aggiuntivi per Fogli Google?

Le estensioni e i componenti aggiuntivi di Fogli Google integrano le funzioni esistenti nel programma foglio di calcolo . Il componente aggiuntivo perfetto offre un ulteriore livello di versatilità e innovazione.

La selezione di quelli giusti amplificherà in modo significativo la produttività e snellirà il flusso di lavoro. La scelta dei componenti aggiuntivi dipende dalle attività che si desidera svolgere. Tuttavia, prima di installarne uno, è bene tenere a mente alcuni aspetti.

Compatibilità: Assicuratevi che l'estensione sia compatibile con la vostra versione di Fogli Google. I problemi di compatibilità comportano lacune nelle funzioni e ostacolano la perfetta integrazione con il flusso di lavoro esistente Assistenza e aggiornamenti: scegliete componenti aggiuntivi con un solido supporto clienti e aggiornamenti regolari. Un team di supporto reattivo e aggiornamenti frequenti dimostrano che lo sviluppatore si impegna ad aiutare gli utenti e a migliorare lo strumento Periodi di prova: La maggior parte dei componenti aggiuntivi presenti sul mercato sono gratis. Optate per uno che offra un periodo di prova per quelli che non lo sono. Provare lo strumento prima di impegnarsi permette di valutarne la compatibilità e l'efficacia in prima persona Sicurezza dei dati: La sicurezza è fondamentale quando si tratta di dati. Assicuratevi che il componente aggiuntivo aderisca alle best practice in materia di sicurezza e disponga di funzionalità/funzione quali la crittografia dei dati e il controllo degli accessi Recensioni e valutazioni: Leggete le recensioni e le valutazioni degli utenti per conoscere le esperienze reali. Questo offre prospettive preziose sulle prestazioni, l'affidabilità e l'usabilità del componente aggiuntivo

10 Migliori componenti aggiuntivi per Fogli Google da usare nel 2024

Il mercato offre migliaia di componenti aggiuntivi per Fogli Google per centinaia di funzioni: raccolta di dati, risposte a moduli, email, strumenti di testo, funzioni matematiche complesse, collaborazione, ecc.

Abbiamo raccolto un elenco di 10 potenti componenti aggiuntivi che aumenteranno la vostra produttività semplificando le azioni ricorrenti.

1. Autocrate

via Autocrate Autocrat è uno strumento per unire documenti flessibile e facile da usare che crea PDF o documenti condivisi utilizzando i dati di un foglio di calcolo.

Supponiamo di avere molti dati e di doverli trasformare in documenti personalizzati pronti per la pubblicazione. Automazioni automatizza la creazione di reportistica, fatture o qualsiasi altro documento necessario, dando vita ai dati con il minimo lavoro richiesto.

Questo strumento può essere utile per varie attività, come la creazione di certificati personalizzati, la generazione di email di massa o la produzione di report.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Autocrat

Crea una varietà di documenti, tra cui lettere, certificati, report, fatture ed etichette

Generazione di massa di documenti personalizzati grazie ai numerosi modelli disponibili

Unire dati da Fogli Google, file CSV e database

Limiti di Autocrat

La funzione offline è minima

Gli utenti segnalano occasionalmente dei bug che tendono a rallentare la funzione di unione

Prezzi di Autocrat

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Autocrat

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Area di lavoro di Google: 4.3/5 (5.300+ recensioni)

2. Supermetria

via Supermetria Immaginate di avere dati di marketing sparsi su piattaforme come Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads e LinkedIn. Supermetrics raccoglie i dati relativi e li organizza ordinatamente nel vostro foglio di calcolo.

Supermetrics è un potente strumento di analisi dei dati di marketing e di reportistica che combina diverse origini dati per fornire approfondimenti chiari e fruibili. I dati vengono inseriti automaticamente in report personalizzati e dashboard in Fogli Google, Data Studio e altre piattaforme senza operazioni manuali di taglia e incolla.

Supermetrics ha trovato il favore degli esperti di marketing di tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supermetrics

Genera una reportistica pronta per l'analisi integrando dati provenienti da oltre 130 fonti

Programmazione dell'estrazione dei dati da diverse fonti o aggiornamento automatico, per avere sempre accesso a informazioni in tempo reale

Monitoraggio dei dati sulle spese di marketing da tutte le principali piattaforme con una semplice interfaccia

Ottenere un supporto tempestivo, amichevole ed efficace da parte del team di Supermetrics

Limiti di Supermetrics

Dipende dalle API di piattaforme esterne e quindi qualsiasi modifica di queste piattaforme può influire sull'estrazione dei dati

Esiste una versione gratuita, ma l'estensione dell'uso o delle funzionalità/funzione premium potrebbe incidere sul budget a disposizione

Prezzi di Supermetrics

Gratis: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Essenziale : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Core : $239/mese per utente

: $239/mese per utente Super : $579/mese per utente

: $579/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Supermetrics

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Google Area di Lavoro: 4.4/5 (950+ recensioni)

3. Accoppiatore.io

via Accoppiatore.io Coupler.io connette i dati di oltre 50 origini dati a Fogli Google e genera reportistica. Coupler.io può integrare dati provenienti da strumenti popolari come Airtable, HubSpot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 e molti altri.

Il componente aggiuntivo per Fogli Google consente di portare i dati commerciali, marketing e finanziari nel foglio di calcolo e nei dashboard senza l'uso di codice. Coupler aiuta ad automatizzare il processo di analisi dei dati e di creazione di report personalizzati.

Funzionalità/funzione migliori di Coupler.io

Trasforma dati complessi provenienti da diverse origini dati in semplici report senza codice

Impostazione di un programma personalizzato per l'aggiornamento automatico dei dati, che può essere orario, giornaliero o mensile

Costruire dashboard in tempo reale grazie alla connessione con strumenti di visualizzazione e big data

Limiti di Coupler.io

L'elaborazione di impostazioni di dati enormi rallenta le prestazioni

Gli utenti che non hanno familiarità con i concetti di trasformazione dei dati possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Coupler.io

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Starter : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Squad : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Business : $249/mese per utente

: $249/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Coupler.io

G2: 4.9/5 (40+ recensioni)

4.9/5 (40+ recensioni) Google Area di Lavoro: 4.8/5 (225+ recensioni)

4. Strumenti di potenza

via Strumenti di potenza Power Tools offre più di 40 pratici strumenti personalizzati per Fogli Google. Questo strumento affronta oltre 300 casi d'uso, dall'unire tabelle e fogli di lavoro alla rimozione di duplicati e altro ancora, che si uniscono per aiutare a soddisfare le vostre esigenze di lavoro oggetti del progetto .

Power Tools è particolarmente utile per velocizzare e automatizzare le attività ricorrenti.

Power Tools dispone di funzioni immense: confronta due fogli per trovare corrispondenze e differenze, gioca con la concatenazione e la divisione delle stringhe, riordina gli spazi, pulisce i dati e crea formule personalizzate.

Automazioni di attività ripetitive per aumentare la produttività e ridurre al minimo il carico di lavoro manuale

Semplificare informazioni complesse in approfondimenti chiari, facilitando una migliore comprensione dei dati

Identificare e correggere gli errori nei dati grazie agli strumenti integrati

limiti di #### Power Tools

Nonostante la facilità d'uso, l'estensione della matrice di strumenti può richiedere tempo per essere esplorata e padroneggiata appieno

Non esistono versioni gratuite, anche se la sottoscrizione annuale è conveniente

Free: 30 giorni di versione di prova con tutte le funzioni

30 giorni di versione di prova con tutte le funzioni Sottoscrizione di 12 mesi : $29,95 (utente singolo) all'anno

: $29,95 (utente singolo) all'anno Sottoscrizione a vita: $99,95 (singolo utente)

G2: Valutazioni insufficienti

Valutazioni insufficienti Area di lavoro di Google: 3.6/5 (2000+ recensioni)

5. Copia giù

via Copia giù È notoriamente difficile usare le formule nei fogli di calcolo di Fogli Google alimentati da moduli. Copy Down affronta questo problema a titolo personale.

Per i Fogli Google alimentati da moduli, Copy Down consente di copiare automaticamente le formule nelle righe di invio dei moduli. Copia automaticamente le formule su Modulo Google risposte, eliminando la necessità di copiare e incollare manualmente.

Alla fine, questo vi farà risparmiare tempo e lavoro richiesto, soprattutto nei progetti a lungo termine e nelle impostazioni di dati di grandi dimensioni.

funzionalità/funzione migliori di #### Copy Down

Mantenere l'integrità delle formule e preservare i calcoli aziendali complessi

Personalizzazione dell'intervallo di copia senza errori, anche per la copia in batch di grandi insiemi di dati

Replicare formule o formattazioni con un solo clic, garantendo precisione e coerenza e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro

Limiti della copia in basso

Lavora solo con i fogli di calcolo collegati alle risposte dei moduli Google e non con i dati inseriti manualmente

Limitato alla replica delle colonne e privo di funzionalità avanzate come la copia in condizioni o la formattazione personalizzata

Non è possibile utilizzare la funzione di filtro nel foglio di calcolo delle risposte del modulo a causa dei limiti di App Script

Prezzi di Copy Down

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Copy Down

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Area di lavoro di Google: 4.1/5 (300+ recensioni)

6. Foglio di carta

via FoglioGo Immaginate di avere diversi fogli di calcolo per varie attività come il budgeting, il monitoraggio dei progetti e la gestione dell'inventario. Questi potrebbero anche includere Fogli Google, Excel o file CSV.

Sheetgo aiuta questi fogli di calcolo a connettersi e a estrarre dati l'uno dall'altro senza soluzione di continuità.

Con questo componente aggiuntivo per Fogli Google, è possibile far fluire i dati da un foglio all'altro e risparmiarsi l'attività di spostare manualmente le impostazioni di dati.

Oltre a migliorare le capacità di gestione dei dati, Sheetgo offre una suite completa di strumenti per ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività e analizzare i dati.

Le migliori funzionalità di Sheetgo

Creazione di un dashboard principale che raccoglie informazioni da diversi fogli di calcolo, semplificando l'analisi complessiva

Collaborare in tempo reale e monitorare il lavoro del team su diversi fogli, eliminando la necessità di condivisione manuale

Automazioni dei flussi di lavoro che coinvolgono più fogli, con un risparmio di ore settimanali

Limiti di Sheetgo

I flussi di lavoro complessi richiedono un piano meticoloso per evitare confusione

Esigenze di integrazione dei dati più estese possono richiedere una sottoscrizione premium

Prezzi di Sheetgo

Basico: Free

Free Professionisti : $22/mese per utente

: $22/mese per utente Aziende : $74,40/mese per utente

: $74,40/mese per utente Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sheetgo

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Google Area di Lavoro: 4.2/5 (1600+ recensioni)

Bonus:_

Strumenti per l'IA di Google Sheets_

!

7. Unire la posta

via Unire la posta Vi siete mai trovati a fissare un lungo elenco di contatti perché dovete inviare un centinaio di email? Peggio ancora, la personalizzazione di ogni email sembra opprimente.

Mail Merge è uno strumento adatto a tutti i casi d'uso e vi aiuta a creare messaggi personalizzati per un intero elenco di contatti. Inviate lettere uniche e personalizzate senza dover fare lavori richiesti a mano.

Mail Merge consente anche di monitorare le prestazioni delle email attraverso le analisi. Ottenete informazioni preziose su come stanno facendo le vostre email, aiutandovi a perfezionare le vostre strategie di sensibilizzazione per ottenere il massimo impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mail Merge

Creare modelli email personalizzati per scopi diversi, ad esempio un modello per i potenziali clienti, un altro per i clienti abituali e un altro ancora per i partner

Inviare inviti di massa (con allegati) a eventi come webinar, matrimoni, fiere, conferenze o meetingup

Monitoraggio del coinvolgimento nelle email con informazioni su chi le ha aperte, fornendo informazioni per i follower e le comunicazioni

Limiti di Mail Merge

L'invio di email in massa può sollevare i filtri antispam, influenzando la deliverability delle vostre email

Le funzionalità di reportistica non sono molto estese

Prezzi di Mail Merge

Free: Versione di prova di una settimana

Versione di prova di una settimana Annuale : $45 per utente

: $45 per utente A vita: $179 per utente

Valutazioni e recensioni su Mail Merge

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Area di lavoro di Google: 4.9/5 (26.000+ recensioni)

8. Google Analytics

via Google Analytics Questo componente aggiuntivo consente agli utenti di Google Analytics di accedere, visualizzare, condividere e manipolare comodamente i propri dati all'interno di Google Spreadsheets.

Google Analytics cattura dati come le persone che visitano il vostro sito, le pagine che esplorano, quanto tempo si soffermano e se premono il pulsante "acquista".

Visualizzate e analizzate questi dati su Fogli Google con il componente aggiuntivo Google Analytics.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Identificare i prodotti e i servizi "caldi", monitorando le pagine più visitate dagli utenti

Monitoraggio in tempo reale dei percorsi degli utenti attraverso il vostro sito web per comprenderne il comportamento e raccogliere informazioni sui visitatori

Creare dashboard personalizzate che mostrino le metriche cruciali e i KPI su misura per le vostre esigenze specifiche

Limiti di Google Analytics

Familiarizzare con l'interfaccia del componente aggiuntivo e con le funzionalità di Data Studio può richiedere un po' di tempo e di lavoro richiesto

Un'implementazione non corretta sul vostro sito web può risultare in dati imprecisi

Prezzi di Google Analytics

GA 4: Gratis

Valutazioni e recensioni su Google Analytics

G2: Valutazioni insufficienti

Valutazioni insufficienti Area di lavoro di Google: 4.2/5 (oltre 2.000 recensioni)

9. Cacciatore di fogli

via Cacciatore per fogli Avete mai cercato di trovare gli sfuggenti indirizzi email di persone chiave in varie aziende, ma la ricerca sembra una caccia al tesoro senza fine?

Hunter for Sheets funge da strumento per la ricerca di indirizzi e-mail di persone chiave in varie aziende cRM personale per aiutarvi a scoprire rapidamente questi indirizzi email. Se avete un elenco di aziende, Hunter for Sheets scopre automaticamente le informazioni di contatto associate a tali aziende.

Il componente aggiuntivo per Fogli Google ne verifica la validità, assicurando che i messaggi raggiungano le giuste finestre In arrivo.

Le migliori funzionalità di Hunter for Sheets

Ottenere indirizzi email da qualsiasi fonte pubblica a portata di mano

La funzionalità di ricerca delle email consente di scegliere colonne per nome, cognome e società. Lo strumento popola quindi il foglio di calcolo con gli ID delle email

La funzionalità di verifica delle email controlla l'elenco degli indirizzi email. Gli stati e i punteggi di fiducia semplificano la valutazione della deliverability

limiti di #### Hunter for Sheets

Hunter for Sheets si basa sull'accuratezza e sulla freschezza dei dati. L'efficacia è collegata alla qualità della mappa digitale che esplora

Sebbene Hunter for Sheets eccella in ambito professionale, gli indirizzi email personali o privati possono rimanere nascosti

Prezzi di Hunter for Sheets

Componente aggiuntivo: Free

Free Starter : $34/mese

: $34/mese Crescita : $104/mese

: $104/mese Business: $340/mese

Hunter for Sheets valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Google Area di lavoro: 4.4/5 (160+ recensioni)

10. InstagReader

via Lettore Instag InstagReader è uno strumento che recupera informazioni preziose sui profili, i post e i commenti di Instagram e fornisce approfondimenti sul comportamento degli utenti, sul coinvolgimento dei contenuti e sul panorama in continua evoluzione delle tendenze dei social media.

Il componente aggiuntivo Instagreader per Google Sheet consente di estrarre tutti questi dati sui profili e sui post di qualsiasi account Instagram direttamente sul vostro foglio di Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di InstagReader

Estrarre informazioni sul profilo come nome utente, biografia, numero di follower o dati dai post di Instagram, tra cui didascalie, hashtag, like e commenti

Creazione di dashboard personalizzate che mostrano le metriche vitali e i KPI su misura per le vostre esigenze specifiche

Programmare attività di estrazione dei dati per aggiornare automaticamente il foglio Fogli Google con le informazioni più recenti

Limiti di InstagReader

Affinché InstagReader funzioni, è necessario possedere un account Instagram Business. Un account personale non è da fare

InstagReader si occupa di profili pubblici. L'estrazione dei dati non funziona su profili privati o riservati

Prezzi di InstagReader

Componente aggiuntivo gratuito

Valutazioni e recensioni di InstagReader

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Area di lavoro di Google: 3.6/5 (50+ recensioni)

Altri strumenti per fogli di calcolo

Sebbene Fogli Google sia uno strumento popolare e ampiamente utilizzato, è importante considerare Alternative a Fogli Google che possono rivelarsi altrettanto robuste.

Prendiamo ad esempio ClickUp.

ClickUp è un sistema basato sul cloud che project management basato sul cloud piattaforma di collaborazione che offre una suite completa di funzionalità/funzione per migliorare la gestione dei dati per aziende, team e singoli individui.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

L'approccio centralizzato, l'alto livello di personalizzazione e le funzionalità/funzione collaborative ne fanno uno strumento prezioso per le aziende e i privati che desiderano migliorare le proprie pratiche di gestione dei dati.

ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per collaborare senza problemi con il vostro team

Con Vista Tabella di ClickUp gli utenti possono personalizzare o utilizzare i modelli esistenti per gestire in modo più efficace vari database, inventari e informazioni. I modelli presenti in ClickUp sono di vario tipo e vanno da fogli di calcolo e contabilità modelli per piano delle risorse e agende giornaliere .

Visualizzare il riepilogo/riassunto del progetto con la Vista Tabella di ClickUp

ClickUp vi aiuta a garantire la standardizzazione dei processi e la si integra completamente con Google Drive .

ClickUp supporta oltre 1.000 integrazioni, tra cui Zoom, Google Drive, Slack e Microsoft Teams, per ottimizzare i flussi di lavoro

Ottimizzare il flusso di lavoro con i componenti aggiuntivi di Fogli Google

Se state lavorando per aumentare la vostra produttività su Fogli Google, i componenti aggiuntivi giusti vi saranno utili. Ogni strumento elencato ha una funzione e risponde a esigenze specifiche.

Che si tratti di far volare i documenti Google con Autocrat o di immergersi in profondità nei dati con Supermetrics, questi componenti aggiuntivi vi aiuteranno a lavorare in modo intelligente. Una potente suite per il project management come ClickUp vi aiuterà a ottenere il meglio dalle vostre impostazioni di dati.

Provateli, mischiateli e trovate quello che fa al caso vostro!