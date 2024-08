Le 25 migliori alternative e concorrenti di Asana per la gestione dei progetti nel 2024

Se vi muovete tra la vostra finestra In arrivo, Asana e altre app per il lavoro - o se semplicemente vi serve una guida sui software di project management - abbiamo scritto questo articolo pensando a voi!

Visualizzate questo scenario da sogno..

il vostro elenco di cose da fare è lungo per un tipico giovedì, ma non c'è confusione sulle priorità delle attività. Mentre vi trovate in una zona di completa concentrazione, una valanga di notifiche rompe la quiete, ma non vi fa impazzire. Siete sicuri del processo e dei sistemi che il vostro team può seguire e implementare. Per questo motivo, potete scalare e avere un impatto

E se questo non fosse limitato ai nostri sogni di produttività? E se potessimo far fluire i nostri pozzi creativi senza sacrificare il tempo?

Asana è uno dei più popolari programmi di software per il project management ma questo non significa che debba essere il vostro predefinito. La popolarità non farà bene alla vostra azienda se alla fine del trimestre vi ritroverete con progetti incompiuti!

La buona notizia? Da questo elenco delle migliori alternative ad Asana, vi guideremo attraverso le domande e i dubbi sulla scelta di un software di project management.

Le migliori 25 alternative ad Asana nel 2024

1. ClickUp

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team ClickUp è una soluzione gratuita per il project management che permette a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento . Sia che siate alle prime armi con gli strumenti di project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp è in grado di adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Tra le centinaia di potenti funzionalità/funzione che ClickUp ha da offrire, eccone quattro da cui partire per superare la disconnessione tra attività, team e tecnologia.

Funzione chiave #1: ClickUp Documenti

Inserire una vista Tabella nel documento ClickUp con /Comandi slashModulo per la stesura di brevi moduli di progetto a robusti wiki di risorse con ClickUp Docs. I documenti sono integrati con i progetti e le attività, rendendo conveniente la gestione di tutto in un unico luogo! Grazie a una serie di personalizzazioni, i documenti possono facilmente sostituire gli altri strumenti per organizzare qualsiasi tipo di dati. Asana non dispone di documenti nativi e ClickUp è una delle alternative più popolari di Asana per la collaborazione.

Ecco cosa si può fare in ClickUp Docs:

Importare contenuti da altre app in ClickUp Docs per utilizzare una formattazione ricca e la modifica collaborativa

Utilizzare ClickUp AI per terminare il lavoro più velocemente, utilizzando un assistente IA per riepilogare/riassumere note, aggiornamenti di progetti e altro ancora.

Porre e rispondere a domande, fornire feedback e approvazioni o suggerire contenuti con formattazione del testo, allegati e embedding

Impostazione delle autorizzazioni per i documenti e condivisione dei contenuti con l'organizzazione (o con il mondo intero)

Applicate i tag per filtrare e trovare ancora più rapidamente i documenti che cercate,e altro ancora! 👉 Creare documenti dall'aspetto professionale in ClickUp oggi stesso! 🤩

Funzione chiave #2: Assegnatari multipli in ClickUp

Aggiungere o rimuovere più assegnatari in un'attività di ClickUp Attività di ClickUp possono essere utilizzati per diversi tipi di lavoro: incarichi, riunioni, revisioni di progetti, OKR -qualsiasi cosa che mantenga voi e il vostro team allineati su ciò che sta accadendo. I vostri progetti richiedono spesso due o più team funzionali per raggiungere l'obiettivo? Combinare i lavori richiesti da singoli e team in un'unica attività migliora l'efficienza del flusso di lavoro e la produttività!

Vogliamo che ogni persona che utilizza ClickUp abbia il potere della personalizzazione nelle sue mani. Quindi, se siete dalla parte di "un'attività, un assegnatario", abbiamo pensato a voi! La ClickApp per gli assegnatari multipli può essere attivata o disattivata per ogni spazio.

👉 La tranquillità di sapere che il team condivide le responsabilità e i carichi di lavoro effettivi con l'opzione "Spazio" assegnatari multipli funzionalità/funzione! 👥

Funzione chiave #3: Email in ClickUp

Comunicate all'interno di un'attività di ClickUp ed evitate di perdere le cose nella vostra finestra In arrivo

A nessuno piace dover scorrere ed espandere una catena di email lunga un chilometro dalla propria finestra In arrivo: questo è il modo più veloce per ritardare i progetti! Il Email in ClickUp la funzionalità/funzione di ClickUp allevia la tensione associata alla cattiva comunicazione, perché tutto ciò che serve sapere su un'attività è in un unico posto! Ecco cosa potete fare:

Passare facilmente dall'invio di un commento ai compagni di squadra interni all'invio di un'email a chiunque non faccia parte dell'attività di ClickUp direttamente da un'attività

Organizzare le conversazioni via email in thread propri o in un nuovo commento

Creare una (o molte!) firme per ciascun membro di ClickUp

Inviare risposte salvate da un modello

👉 Guardate il nostro Le email in ClickUp per vederlo in azione! 🎥

Funzione chiave #4: Automazioni ClickUp

Sfogliate la nostra libreria di Automazioni o create un'Automazione personalizzata Automazioni in ClickUp sono un must per un project management agile! Una soluzione semplice ma potente per la gestione del carico di lavoro per qualsiasi flusso di lavoro, l'automazione attenua il peso delle attività manuali ricorrenti: assegnazione di attività in base a criteri, aggiornamento degli stati, invio di email ai potenziali clienti e altro ancora!

Se siete interessati, ClickUp University ha un corso sulle Automazioni e altre funzionalità/funzione che fanno risparmiare tempo! Ci vediamo lì?

I professionisti di ClickUp

Scegliete da100 integrazioni nativeoltre a migliaia disponibili tramite Zapier e Integromat

Pianificare, gestire e realizzare i vostri Obiettivi giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali

IntegrareAsana e ClickUp con Zapier

Contro ClickUp

Nessuna funzionalità/funzione di esportazione della dashboard

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

Prezzi di ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi a ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (oltre 3.400 recensioni)

Compara_ ClickUp Vs Asana_ !

2. Trello

via Trello Se non è la prima volta che andate a caccia di software per il project management, molto probabilmente vi siete imbattuti in Trello è una delle alternative popolari ad Asana. Trello organizza i progetti in bacheche ispirate a Kanban, un metodo di metodo di gestione dei flussi di lavoro . Una bacheca è piena di schede di attività contenenti note, allegati, immagini, documenti e altri dati per collaborare con i compagni di squadra.

👉 Scoprite perché ClickUp è la soluzione migliore rispetto a Trello !

Pro di Trello

Creare comandi per automatizzare quasi tutte le azioni con Automazioni di Trello

Bacheca, Sequenza, Tabella,Calendario condiviso, le visualizzazioni Dashboard e Mappa

Contro di Trello

Piano Free limitato che consente solo 10 collaboratori per area di lavoro

Limitata integrazione con le email

Non adatto a progetti su larga scala

Prezzi di Trello

Trello offre piani gratis e a pagamento a partire da 5 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Trello

G2: 4,5/5 (20.410+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (12.390+ recensioni)

3. ProofHub

via ProofHubProofHub è uno strumento di project management all-in-one basato su cloud e una delle tante alternative ad Asana che consente ai manager di pianificare, organizzare e collaborare alle attività con i membri del team in una posizione centrale. Aiuta i manager a gestire le attività quotidiane, a monitorare il tempo con i timesheet, a preparare note ed elenchi di cose da fare, pianificare progetti con i grafici Gantt creare attività cardine nel calendario e comunicare rapidamente in chat o nelle discussioni.

ProofHub Pro

Le attività possono essere assegnate a più utenti

Controllo di alto livello su team e progetti

Contro di ProofHub

La gestione delle notifiche può essere migliorata

Manca il Single Sign-On con Google

Prezzi di ProofHub

ProofHub offre un semplice piano a prezzo fisso a partire da $$$a al mese con fatturazione annuale (nessun costo per utente).

Valutazioni dei clienti di ProofHub

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

4. Alveare

via Alveare Hive offre modelli per il project management, la pianificazione dei progetti e il monitoraggio del tempo per rispecchiare il modo in cui lavorate quotidianamente. Scegliete tra le migliaia di integrazioni di Hive per ottenere le informazioni necessarie da più fonti in un'unica posizione centralizzata. Gli utenti possono anche creare elenchi di cose da fare personalizzati e automatizzare il flusso di lavoro per una maggiore efficienza.

👉 Confronta Hive e ClickUp funzionalità/funzione!

Pro di Hive

Programmazione automatica delle riunioni da una scheda attività per una migliore collaborazione del team

Progetti e attività illimitate

Hive Contro

Nessuna funzionalità/funzione personalizzata per supportare processi specifici

Il monitoraggio del tempo è una funzionalità a pagamento

Prezzi di Hive

Hive offre piani gratis e a pagamento a partire da 12 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Hive

G2: 4,5/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

via WrikeWrike, il software per il project management è ideale per le piccole agenzie che hanno bisogno di un'area di lavoro personalizzabile per organizzare calendari condivisi, programmare progetti e collaborare con facilità. Inoltre, gli approvatori possono accelerare il feedback utilizzando lo strumento di markup visivo di Wrike.

👉 Scoprite come La struttura flessibile di ClickUp vi permette di fare più di Wrike !

Wrike Pro

La lavagna Kanban permette di completare la visibilità delle attività

Funzionalità di monitoraggio del tempo per confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato

Contro di Wrike

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti (scoprireAlternative a Wrike)

I grafici Gantt non sono disponibili nella versione gratis

Prezzi di Wrike

Wrike offre piani gratis e a pagamento a partire da 9,80 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 2.350 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.700 recensioni)

6. ActiveCollab

via Collaborazioni attive Il prossimo elenco è Collaborazioni attive è una delle soluzioni di project management all-in-one più diffuse per i team più piccoli per pianificare e organizzare il lavoro. Questa piattaforma ha un'interfaccia utente semplice per progetti complessi. Per iniziare, i membri possono utilizzare progetti campione per testare le opzioni di organizzazione.

Pro di ActiveCollab

I progetti provenienti da strumenti di project management selezionati possono essere importati in ActiveCollab

Supporta qualsiasi tipo di file da caricare nelle attività e nei commenti

Contro di ActiveCollab

Integrazioni limitate

La fatturazione è una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di ActiveCollab

ActiveCollab offre una versione gratis per tre membri e piani a pagamento a partire da $$$a/mese per utente.

Valutazioni dei clienti di ActiveCollab

G2: 4.3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (370+ recensioni)

7. Monday.com

via Monday.com Il prossimo elenco di alternative ad Asana è Monday.com, una piattaforma di project management intuitiva che consente ai membri del team di collaborare, comunicare e gestire del team. Presenta un intervallo di potenti funzionalità di project management progettate per aiutare i team a rimanere organizzati e in carreggiata, come dashboard facili da usare che forniscono visibilità in tempo reale sullo stato del progetto, funzionalità di automazione delle attività per snellire i processi e API aperte che consentono l'integrazione con altre app e servizi.

👉 Confronta Monday.com e ClickUp funzionalità/funzione!

Monday.com Pro

Bacheche e documenti illimitati nel piano Free

Flussi di lavoro personalizzabili per monitorare facilmente i progetti

Contro di Monday.com

Le funzionalità/funzioni non sono approfondite rispetto ad altre alternative di Asana presenti in questo elenco

Le dashboard sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Monday.com

Monday.com offre piani gratis e a pagamento a partire da 8 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Monday.com

G2: 4.6/5 (3.290+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (2.540+ recensioni)

8. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM consente di lavorare a progetti su larga scala con più membri del team. Come la maggior parte delle alternative ad Asana che abbiamo elencato, è un'area di lavoro collaborativa che aiuta voi e il vostro team a organizzare le attività, monitorare il tempo e gestire i documenti.

I vantaggi di NiftyPM

Funzionalità/funzione di gestione del portfolio per visualizzare i membri e gli stati a colpo d'occhio

Offre diversi ruoli e autorizzazioni per gli utenti per controllare i livelli di accesso

Contro di NiftyPM

Il piano Free è limitato a due progetti attivi

Piani a pagamento costosi per utilizzare le funzionalità/funzione principali

Prezzi di NiftyPM

NiftyPM offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 39 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di NiftyPM

G2: N/D

Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

via Bitrix24 Bitrix24 è un software di gestione del lavoro e CRM che aiuta i team a gestire le relazioni con i clienti, a pianificare i progetti e a collaborare con gli altri. Nel piano Free di Bitrix24, gli utenti possono impostare i ruoli delle attività, monitorare il tempo, lavorare con le attività e aggiungere commenti tramite email.

👉 Leggete il nostro sito completo recensione di Bitrix24 !

Pro di Bitrix24

Aggiunta e modifica di attività durante una videochiamata senza pausa

Le funzionalità visive di project management includono grafici Gantt e tavole Kanban

Contro di Bitrix24

I modelli di attività e le attività ricorrenti non sono disponibili nel piano Free

Le dipendenze delle attività sono limitate a 5 nel piano gratuito

Prezzi di Bitrix24

Bitrix24 offre piani gratis e a pagamento a partire da 39 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Bitrix24

G2: 4.1/5 (420+ recensioni)

Capterra: 4/5 (490+ recensioni)

via Airtable Airtable è una delle alternative più popolari ad Asana. È uno strumento di project management che aiuta i team a creare database dettagliati per i loro lavori. Gli utenti possono raggruppare e ordinare i dati in campi personalizzati con visualizzazioni come Griglia per includere solo le informazioni rilevanti del progetto.

👉 Leggete il nostro articolo Recensione di Airtable !

Pro di Airtable

Strumenti drag-and-drop per una facile gestione

Sistema personalizzabile di righe e colonne per una rapida visualizzazione delle informazioni

Contro di Airtable

Non è adatto per il project management agile

Mancanza di funzioni per i dispositivi mobili

Prezzi di Airtable

Airtable offre piani gratis e a pagamento a partire da 10 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.220+ recensioni)

Bonus:_ Airtable Vs. Coda_ | Airtable vs Monday.com_

11. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraTeamwork è un software per la collaborazione tra progetti ideale per le piccole aziende che desiderano organizzare le attività per una navigazione semplice. Grazie ai calendari, alle attività cardine dei progetti e alle funzionalità di aggiornamento dello stato di Teams, gli utenti possono supportare comodamente sia i team interni che i client.

👉 Confronta Lavoro di squadra a ClickUp !

I professionisti del lavoro di squadra

Nessun costo aggiuntivo per gli utenti client

Funzionalità/funzione Notebook per la condivisione organizzata dei documenti

Contro di Teamwork

I modelli di progetto non sono disponibili nel piano free

La chat del team integrata è una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di Teamwork

Teamwork offre piani gratis e a pagamento a partire da 10 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Teamwork

G2: 4.4/5 (940+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (690+ recensioni)

via HubSpotHubSpot è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di gestione delle attività per le aziende che devono gestire l'imbuto e le relazioni con i potenziali clienti. La piattaforma offre prodotti per il marketing, il commerciale, la gestione dei contenuti, le operazioni e il servizio clienti. Gli utenti possono iscriversi per utilizzare le funzionalità/funzione gratuite o passare alle versioni premium di questi prodotti.

I professionisti di HubSpot

HubSpot CRM è gratis include una dashboard per la reportistica, gli insight aziendali, il monitoraggio delle trattative e la gestione delle pipeline

Offre la HubSpot Academy per i professionisti dell'inbound marketing, del commerciale e del servizio clienti

I contro di HubSpot

Funzionalità/funzione limitate in base al piano

Mancanza di reportistica granulare

Prezzi HubSpot

HubSpot offre piani gratis e a pagamento a partire da 45 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di HubSpot CMS

G2: 4,5/5 (oltre 1.190 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

13. Progetto ProProfs

via Progetto ProProfsProgetto Proprofs è una piattaforma basata sul web che consente ai team di monitorare lo stato di avanzamento, collaborare con gli altri, condividere il feedback sulle attività e altro ancora. Inoltre, grazie a funzionalità avanzate di project management come il monitoraggio del tempo e la fatturazione, la fatturazione ai client è semplice!

ProProfs Project Pros

Possibilità di messaggistica istantanea e condivisione di file per una collaborazione senza interruzioni

Grafici Gantt, schede Kanban e vista Gantt per visualizzare i piani e le attivitàvisualizzare i progetti Progetto ProProfs Contro

Non è disponibile un piano Free

Ruoli e autorizzazioni sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di ProProfs Project

Proprofs Project offre piani gratis e a pagamento a partire da 2 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti di ProProfs Project

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

via Smartsheet Smartsheet è uno strumento di project management che consente di gestire, monitorare e pianificare più progetti. La funzionalità/funzione chiave di Smartsheet è il Control Center, una soluzione per il portfolio e il project management. I project manager possono risparmiare tempo sul lavoro manuale grazie alle funzionalità di automazione del Control Center.

👉 Scoprite il nostro Guida alla gestione dei progetti Smartsheet !

I professionisti di Smartsheet

Il branding personalizzato può essere applicato all'intero account

Budgeting dei progetti per vedere le ore pianificate rispetto a quelle effettivamente impiegate per mantenere i progetti nel rispetto del budget

Contro Smartsheet

Non è disponibile un piano Free

Non è adatto alle piccole agenzie

Prezzi di Smartsheet

Smartsheet non ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 7 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 6.090 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.220 recensioni)

Compara_ Asana Vs Smartsheet_ !

15. Zona di lavoro

via Zona di lavoro Workzone è un software di project management dotato di un'efficiente funzionalità/funzione di avviso via email che porta gli utenti direttamente all'elemento importante dell'attività all'interno di Workzone. Ideale per le aziende, i team possono visualizzare un dashboard completo per vedere i progetti dei vari reparti, client o campagne.

👉 Confronta Workzone e ClickUp funzionalità/funzione!

Pro di Workzone

Efficienti moduli personalizzati per la richiesta di progetti

Funzionalità Da fare che invia automaticamente un elenco organizzato di attività

Contro di Workzone

Non esiste un piano Free

Le opzioni di personalizzazione sono funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Workzone

Workzone non ha un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 24 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti di Workzone

G2: 4.3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

via Attivare/disattivare Toggl Toggl è un software di project management composto da tre soluzioni: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Le tabelle di marcia visive di Toggl Plan integrano il change management quando la gestione di più progetti su fogli di calcolo comporta più lavoro che supporto.

I professionisti di Toggl

Semplificare la comunicazione con commenti e sequenze di progetti condivisi

Automazioni di attività ripetitive con attività ricorrenti

Contro di Toggl

Gli utenti ospiti dell'area di lavoro (stakeholder esterni o compagni di squadra) sono funzionalità/funzione premium a pagamento

L'esportazione dei dati del progetto per l'utilizzo con altri strumenti è una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Toggl

Toggl offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 8 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti sui piani di Toggl

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

via Basecamp Basecamp è un software di project management che aiuta i team remoti a organizzare le attività, a monitorare lo stato del progetto e a collaborare sui compiti. Lo strumento mira a riunire la gestione delle attività e la comunicazione del team di progetto sotto un'unica tenda, con funzionalità/funzione quali elenchi di cose da fare e bacheche.

Pro di Basecamp

Funzionalità/funzione di check-in per inviare domande ricorrenti

Funzionalità/funzione di bacheca per pubblicare annunci, inviare aggiornamenti sullo stato di avanzamento e altro ancora

Contro Basecamp

Non è adatto alle piccole agenzie con più progetti in corso contemporaneamente

Piano Free al limite

Prezzi di Basecamp

Basecamp offre un piano gratuito e uno a pagamento a 99 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Basecamp

G2: 4,1/5 (4.940+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (13.350+ recensioni)

via Jira Jira è un'applicazione di monitoraggio dei bug e software per progetti. Rispetto ad Asana, è orientato ai team agili e agli utenti tecnici. Grazie alle opzioni avanzate di reportistica, tra cui il carico di lavoro degli utenti, l'età media dei problemi e i problemi creati di recente, i project management possono prendere decisioni informate per pianificare sprint più intelligenti .

👉 Leggete il nostro Guida al project management di Jira !

I professionisti di Jira

Personalizzabilebacheca di scrum per tenere traccia degli stati di avanzamento

Integrazioni con oltre 3.000 app

Contro Jira

Interfaccia utente complicata e la migrazione rendono la gestione delle attività onerosa

Non è intuitivo pernuovi utenti per l'impostazione della produttività

Prezzi di Jira

Jira offre piani gratuiti e a pagamento per dieci utenti a partire da 7,50 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 4.440 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ recensioni)

19. Podio

via Podio Podio è uno strumento di project management che fornisce una struttura ai team per collaborare più facilmente, trovare informazioni più velocemente e scegliere tra diverse visualizzazioni del lavoro. Inoltre, gli utenti possono creare Automazioni delle attività per mantenere in connessione persone e progetti con un flusso di lavoro Podio.

Pro di Podio

Interfaccia utente facile da usare

Componenti aggiuntivi Podio disponibili per casi d'uso specifici

Contro Podio

Piano Free al limite

I dashboard commerciali sono una funzionalità premium a pagamento

Prezzi Podio

Podio offre piani gratis e a pagamento a partire da $7,20/mese.

Valutazioni dei clienti di Podio

G2: 4.1/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (280+ recensioni)

20. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp è uno strumento gratuito di project management in grado di organizzare orari, attività, wiki e altro ancora per completare un progetto in tempo e nel rispetto del budget. Completato da integrazioni di terze parti, gli utenti avranno un quadro completo delle priorità della giornata e di ciò su cui concentrarsi successivamente. Freedcamp è una delle migliori alternative ad Asana per i team con un budget limitato.

Pro di Freedcamp

Attività, progetti e spazio di archiviazione illimitati in tutti i piani

Funzionalità/funzione CRM e fatture

Freedcamp Contro

Piano Free al limite

Le wiki sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Freedcamp

Freecamp offre piani gratis e a pagamento a partire da 1,49 dollari/mese per utente.

Valutazioni dei clienti di Freedcamp

G2: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (450+ recensioni)

21. Scoro

via Scoro Scoro è un software di gestione del lavoro per le piccole e medie imprese che desiderano gestire le attività che generano profitti per semplificare la fatturazione ai client. Questa alternativa ad Asana consente ai team di passare da un modo di lavorare reattivo a uno proattivo.

👉 Scoprite perché ClickUp è la soluzione migliore di Scoro !

Pro di Scoro

Planner drag-and-drop e attività Kanban

Monitoraggio di preventivi e pipeline

Contro di Scoro

Non è adatto a team agili

Le funzionalità/funzione personalizzate mancano di capacità avanzate

Prezzi di Scoro

Scoro offre una versione di prova gratuita di 14 giorni e piani a pagamento a partire da $$$a per utente.

Valutazioni dei clienti di Scoro

G2: 4.5/5 (260+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (170+ recensioni)

22. nTask

via nTask nTask è una piattaforma di project management basata su cloud che aiuta i team a gestire tutto, dalla pianificazione delle risorse alle consegne dei progetti. Simile ad altre alternative ad Asana presenti in questo elenco, nTask offre schede Kanban per creare una piano del progetto e visualizzare le attività. Gli utenti possono anche creare liste di controllo con elementi da fare, in modo che nulla vada perso.

nTask Pro

Teamstrumenti per la gestione del carico di lavoro per allineare i team remoti

Allegato file egestione dei documenti nTask Cons

Non è adatto a team più grandi di 50 o più persone

Le lavagne Kanban sono una funzionalità a pagamento

nTask Prezzi

nTask offre piani gratis e a pagamento a partire da 3 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti di nTask

G2: 4.4/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

23. SOLO UFFICIO

via SOLOOFICE La prossima alternativa di Asana è SOLO UFFICIO è uno strumento di progetto ricco di funzionalità, completato da editor di documenti collaborativi online per tutti i tipi di team e settori. Inoltre, la gerarchia dei progetti di ONLYOFFICE è facile da personalizzare con attività cardine, attività e sottoattività per un'organizzazione ottimale.

Pro di ONLYOFFICE

Funzionalità/funzione di gestione dei diritti di accesso per il controllo completo delle autorizzazioni

Funzionalità/funzione di calendario individuale o di gruppo per programmare rapidamente le riunioni del team

Contro di ONLYOFFICE

La ricerca full-text del contenuto della posta e dei documenti è una funzionalità/funzione a pagamento

Gli utenti che non hanno familiarità con i formati di MS Office potrebbero avere difficoltà di adozione

Prezzi di ONLYOFFICE

ONLYOFFICE offre piani gratis e a pagamento a partire da 5 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di ONLYOFFICE

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 300 recensioni)

24. Kantata

via Kantata Kantata (ex Mavenlink) è un software di project management che combina gestione delle risorse, collaborazione tra team e business intelligence. Questo permette ai team di capire come si comportano dal punto di vista operativo e di prendere decisioni più intelligenti per raggiungere i risultati.

Kantata Pro

Funzionalità di account per progetti, compresi strumenti finanziari e di monitoraggio

Orientato alle organizzazioni di servizi professionali

Contro di Kantata

Curva di apprendimento ripida

Limitate capacità di modifica delle attività

Prezzi di Kantata

Richiedete un preventivo personalizzato a Kantata.

Valutazioni dei clienti Kantata

G2: 4/5 (660+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (550+ recensioni)

25. Pagina uguale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-1-1400x886.png

/$$$img/

Via Stessa pagina Samepage è uno strumento di collaborazione con funzionalità/funzione quali la collaborazione documentale in tempo reale, la chat del team, le videoconferenze e altro ancora. Per aiutare gli utenti a portare a termine con successo i progetti, l'app consente ai membri di creare pagine per pianificare gli oggetti, i processi, i programmi e le scadenze.

Pro di Samepage

Impostazione delle autorizzazioni delle cartelle per gestire i diritti di accesso alle informazioni riservate

Modifica dei documenti accessibile su dispositivi iOS e Android

Contro di Samepage

Nessuna funzionalità per gli assegnatari multipli

Piano Free limitato rispetto alle altre alternative di Asana presenti in questo elenco

Prezzi di Samepage

Piano Free per un massimo di 100 pagine condivise

10$/mese per 1k pagine condivise

$1000/mese per 1M di pagine condivise

Samepage Valutazioni dei clienti

G2: 4.5/5 (210+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (810+ recensioni)

Il vostro team ha bisogno di un'alternativa ad Asana?

Come project manager, essere sempre un passo avanti è estenuante. Devi anticipare le esigenze del tuo team, mantenendo tutti (te compreso) in movimento e motivati. Asana è difficile perché non è possibile visualizzare in modo consolidato tutti i progetti in coda. Se è diventato difficile personalizzare la vostra esperienza di gestione del lavoro, è ora di cercare uno strumento migliore.

Ecco cinque segnali che indicano la necessità di cercare alternative ad Asana:

1️⃣ Siete consapevoli di dover avviare un nuovo membro del team allo strumento di progetto

Le conseguenze di una formazione inadeguata si ripercuotono su tutto il team, quindi vi impegnate, anche se non siete entusiasti dello strumento.

**2️⃣ Ogni attività è una priorità

C'è una differenza tra l'essere in una stagione di lavoro e il vero e proprio caos. Purtroppo, il vostro software o processo di project management non funziona quando il vostro team è sovraccarico e stanco.

I vostri stakeholder e i vostri client sono delusi e confusi dalla reportistica

Il progetto reportistica avrebbe dovuto richiedere meno di mezz'ora per essere completato. Per di più, il foglio di calcolo statico di Excel ha dato vita a più domande che risposte, tra l'estrazione di informazioni dai membri del team e la formattazione dei dati.

4️⃣ Nessuno sa a cosa si sta lavorando.

I membri del team rischiano di perdere informazioni critiche o date di scadenza a causa della mancanza di trasparenza. Inoltre, i progetti e le opportunità in arrivo saranno influenzati dall'attuale stato di capacità.

5️⃣ Il team si rivolge ad altri software per colmare le lacune

C'è lo strumento di project management dell'azienda... e poi c'è lo strumento che tutti hanno a parte perché li aiuta di fatto a terminare il lavoro.

Segno bonus: vi viene chiesto ripetutamente di svolgere una funzione che il software di project management non è stato costruito per fare.

Iniziare con ClickUp

Se siete stati incaricati di trovare un nuovo software di project management per il vostro team, sapete che non è così semplice come sembra. La paralisi decisionale è inevitabile (se non lo è già stata) e il tempo è fondamentale.

Il punto è che non dovete Da fare da soli. Vogliamo aiutarvi a rispondere a una domanda molto importante. Questa domanda è: **Come volete che siano le vostre prossime ore, giorni, mesi o addirittura ANNI?

Per cominciare, che ne dite di risparmiare un giorno alla settimana? Iscriversi a ClickUp