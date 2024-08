Guida alla gestione dei progetti Wrike (cruscotto, diagramma di Gantt, tracciamento dei tempi)

Il software di project management è indispensabile per qualsiasi project manager.

È quasi impossibile separare le due cose!

quasi come il pane all'aglio e la pizza. 🍕

Wrike è una di queste soluzioni di project management.

Ma il project management di Wrike è qualcosa che dovreste scegliere? 🤔

Non preoccupatevi. Vi aiuteremo a capirlo.

In questo articolo parleremo di cos'è Wrike, delle sue funzionalità/funzione chiave, dei suoi vantaggi e dei suoi limiti. Inoltre suggerire un'alternativa che sarà la risposta a tutti gli inconvenienti del project management di Wrike.

tutto pronto? Ci siamo!

Che cos'è Wrike?

Wrike è un'azienda di software per il project management e strumento di collaborazione . Consente agli utenti di gestire e monitorare:

Progetti

Scadenze

Programmi

E altri processi di flusso di lavoro

Il software è stato progettato per una gestione efficiente delle attività, consentendo al team di progetto di concentrarsi sui compiti principali e di completarli rapidamente.

Wrike consente anche di visualizzare lo stato di tutte le attività i vostri team virtuali ' progetti con reportistica in tempo reale. Così raccogliere fatti e statistiche diventa facile.

Bonus: scavate nel nostro sito completo Recensione di Wrike per maggiori dettagli!

6 Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Wrike è ricco di impressionanti funzionalità di project management e collaborazione, tra cui una vista Gantt interattiva, la visualizzazione del carico di lavoro, dashboard condivisibile ecc.

Tuttavia, ecco le cinque funzionalità/funzione chiave che riteniamo sia necessario conoscere.

1. Collaborazione con i team

Le funzionalità di collaborazione di Wrike sono progettate per aiutare con le conversazioni del team creazione di risorse e processo decisionale.

Alcune di queste funzionalità/funzioni includono:

Finestra In Arrivo : mostra a un utente tutte le sue menzioni, le attività assegnate, ecc.

: mostra a un utente tutte le sue menzioni, le attività assegnate, ecc. @Menzioni : notifica a qualcuno di specifico di avere una conversazione

: notifica a qualcuno di specifico di avere una conversazione Notifiche del browser : avvisano l'utente degli aggiornamenti dei suoi compagni di squadra e delle dashboard per una panoramica rapida delle attività in corso

: avvisano l'utente degli aggiornamenti dei suoi compagni di squadra e delle dashboard per una panoramica rapida delle attività in corso Commenti : per lasciare note, fare domande, ecc. su attività, cartelle e progetti

: per lasciare note, fare domande, ecc. su attività, cartelle e progetti Flusso di attività: mostra le attività e gli aggiornamenti relativi a un'attività specifica e si trova nel pannello informazioni di un progetto, di un'attività o di una cartella

È cancellato il fatto che Wrike prende la collaborazione del team seriamente.

2. Monitoraggio del tempo in Wrike

Il software di project management Wrike ha un pratico sistema di monitoraggio del tempo incorporato, ottimo per tenere traccia delle ore dedicate alle attività e ai progetti.

L'utilizzo del monitoraggio del tempo di Wrike vi aiuterà a evitare ritardi nei progetti e a semplificare la fatturazione.

È possibile avviare, interrompere, mettere in pausa e persino aggiungere dati o commenti necessari a tutte le voci.

Inoltre, le voci sono un tesoro di dati che possono aiutarvi a valutare la produttività dei vostri dipendenti.

con il monitoraggio del tempo di Wrike non sarà più difficile distribuire le promozioni!

3. Wrike dashboard

Quando il team ha un piano a pagamento, tutti (tranne i collaboratori ospiti) possono creare dashboard di Wrike.

Utilizzando questo dashboard del progetto aiuterà il vostro team a ottenere una visibilità di ampio respiro e a eliminare i silos.

È anche possibile visualizzare le analisi in tempo reale e organizzare le attività in base a stati personalizzati.

Con i dashboard di Wrike, è possibile fissare i progetti più importanti e le attività più importanti costruire grafici Gantt in un clic.

peccato che Wrike limiti il numero di dashboard che si possono creare anche se si è utenti paganti.

4. Soluzioni per il team

avete un piccolo team? Una grande squadra? Una via di mezzo?

Wrike è per team di tutte le dimensioni.

È l'ideale per le organizzazioni con un team distribuito, remoto , oppure team virtuali .

Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

Wrike offre anche soluzioni personalizzate per creativi, gestione dei prodotti, marketing, project management , operazioni aziendali e team di servizi professionali.

5. App mobili

In un mondo in cui le persone postano il loro caffè mattutino ☕ sui social media mentre sono in movimento, una soluzione basata sui dispositivi mobili è un must.

La maggior parte delle cose che si possono fare sull'app desktop di Wrike possono essere terminate anche sulla sua app mobile, ad esempio:

Pianificare e assegnare attività

Accedere alle cartelle e ai progetti

Accedere al proprio account Wrike

Visualizzare le dashboard personali e di condivisione

E molto altro ancora!

6. Integrazioni

Per una migliore gestione del flusso di lavoro, Wrike si integra con diversi strumenti di lavoro come:

Salesforce.com

Microsoft Office 365

Gmail

Microsoft Teams

Dropbox

Non riuscite a trovare un'integrazione diretta con la vostra app preferita? Utilizzate Zapier .

Può aiutare a integrare Wrike con software di gestione delle attività come Progetti Zoho , Basecamp , ecc.

E se siete sviluppatori, potete creare direttamente le vostre integrazioni con le API.

nessuna dipendenza

Vediamo ora i vantaggi dell'utilizzo del software di project management Wrike.

3 Vantaggi di Wrike Project Management

Ecco i tre principali vantaggi che pensiamo vi colpiranno di più:

1. Interfaccia utente personalizzabile

È una bacheca kanban perché vi piace vedere le attività passare da "da fare" a "terminate"?

Da fare perché vi piace vedere come un grafico di Gantt gestisce le dipendenze ?

In ogni caso, Wrike può essere al vostro servizio.

E questo è possibile solo perché il software di project management permette di personalizzare l'interfaccia utente, in modo che si adatti alle vostre esigenze come un guanto. Ad esempio, il vostro team Agile può visualizzare il proprio lavoro con un pannello kanban di Wrike.

Il grafico Gantt di Wrike offre visibilità con sequenze temporali dinamiche e la possibilità di gestire più progetti. È possibile importare informazioni da Progetto Microsoft nel grafico di Wrike, migliorando immediatamente l'aspetto dei dati.

All'interno della funzionalità/funzione Gantt, le dipendenze di Wrike consentono di collegare le attività in quattro modi diversi e le linee di dipendenza permettono di vedere quali attività sono collegate.

Utilizzando le dipendenze di Wrike, è possibile scegliere una di queste regole:

L'attività A deve finire prima che l'attività B possa iniziare.

L'attività A deve iniziare prima che l'attività B possa iniziare.

L'attività A deve finire prima che l'attività B possa finire.

L'attività A non può finire prima che l'attività B inizi.

è logico, non è vero?

Oltre a queste funzionalità, è possibile scegliere tra le numerose opzioni di visualizzazione di Wrike, tra cui tabella, elenco, scheda, flusso, analisi e così via, per vedere il lavoro nel modo desiderato.

2. Ottime funzionalità/funzione di correzione di bozze

Utilizzando un componente aggiuntivo a pagamento chiamato Correzione di bozze di Wrike, il team sarà in grado di aggiungere commenti direttamente a immagini, PDF e persino video.

Tutte le comunicazioni possono avvenire attraverso i commenti e non dimenticherete mai di individuare gli errori nei vostri file. Soprattutto, i processi di approvazione e feedback saranno a pieno regime. 🏎️

Bonus: Scoprite il strumenti top per la Correzione di bozze

3. I client come collaboratori

il collaboratore è un tipo di utente in Wrike che non richiede una postazione a pagamento, ma offre l'accesso all'area di lavoro. Questo è ottimo per mantenere le parti interessate aggiornati sullo stato dei progetti.

Ma ci sono due clausole importanti:

C'è un limite ai loro diritti

C'è un limite al numero di collaboratori che si possono invitare nel proprio account

È possibile aggiungere i client come collaboratori, perché in genere sono meno numerosi dei vostri dipendenti. E non hanno bisogno di accedere all'intera area di lavoro. vantaggioso per tutti

Come collaboratori, i client possono:

Acquisire informazioni sul come, sul cosa e sul perché di un progetto

Commentare per rispondere alle domande che emergono durante il progetto

Cambiare lo stato delle attività

Monitorare lo stato del progetto e dare l'approvazione per proseguire il lavoro

ma in quale mondo tutto è bello e perfetto?

Nemmeno Narnia lo era..

Il project management di Wrike può avere alcune Streghe Bianche che gli impediscono di essere ideale.

5 limiti del project management di Wrike (con soluzioni)

Ecco alcuni limiti che potrebbero farvi ripensare al project management di Wrike:

1. Nessuna funzione di mappa mentale

Dal momento che Wrike è così popolare, si potrebbe pensare che abbia una funzione di mappa mentale in modo da poter fare brainstorming sui piani del progetto con il team.

Sbagliato 🙅! Purtroppo non è così.

da fare, quindi brainstorming con il tuo team?

In ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/clickupdevices-2021-1400x667.png Dispositivi ClickUp 2021 /$$$img/

Sì, siamo arrivati velocemente alla risposta, perché è uno dei dispositivi di valutazione più alta produttività e strumento di project management, amato da team di tutte le dimensioni e anche da freelance .

e ha un Mappa mentale . 😎

Continuate a leggere per scoprire come ClickUp può risolvere tutti gli inconvenienti di Wrike:

Soluzione ClickUp: Mappe mentali La nostra mappa mentale è una tela piena di possibilità.

Potete abbozzare il vostro piano del progetto o una catena di pensieri in modalità blank.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image1-3.gif Mappa mentale in ClickUp /$$$img/

Se la tela bianca vi intimorisce, non preoccupatevi.

Potete anche basarvi su ciò che avete già creato in ClickUp utilizzando la modalità task, in cui il piano del progetto è legato alle attività. È possibile creare flussi di lavoro personalizzati, attività e persino riorganizzare le Area di lavoro in percorsi logici.

2. Molte funzioni essenziali sono componenti aggiuntive

quando si paga un software di gestione dei progetti, cosa ci si aspetta?

Di ottenere le funzionalità/funzione necessarie.

Lo pensavamo anche noi, finché non ci siamo imbattuti in Wrike.

Da fare non offre diverse funzionalità essenziali gestione del lavoro funzionalità/funzione integrate.

Alcune di queste funzionalità/funzione includono:

Wrike analyze : creare analisi personalizzatedashboard per migliorare le prestazioni

: creare analisi personalizzatedashboard per migliorare le prestazioni Risorsa Wrike : visualizzazione del teamcarico di lavoro e ottenere informazioni sull'utilizzo delle risorse

: visualizzazione del teamcarico di lavoro e ottenere informazioni sull'utilizzo delle risorse Wrike proof: aggiungere feedback visivi e assegnare gli approvatori

A meno che non siate pronti a pagare un costo aggiuntivo per usufruire di queste funzionalità/funzione sul vostro account Wrike, siete bloccati senza di esse.

Soluzione ClickUp #1: gratis Dashboard Le dashboard di ClickUp non solo forniscono informazioni su tutto ciò che si desidera sapere, tra cui

sprint , epica , stati delle attività , risorse ecc. ma è anche personalizzabile.

È possibile aggiungere widget personalizzati per la dashboard per visualizzare le informazioni necessarie, come ad esempio:

Grafico a linee

Calcolo

Grafico a torta

Grafico a batteria e altro ancora

e indovinate un po'?

potete creare più dashboard per più progetti e non vi faremo pagare un centesimo. Perché offriamo dashboard direttamente nel nostro piano gratuito.

Soluzione ClickUp #2: gratis Vista Carico di lavoro Anche la nostra Vista Carico di lavoro è gratuita.

Si può usare per una facile gestione delle risorse, come il monitoraggio di chi ha troppo o troppo poco da fare, per poi distribuire le attività di conseguenza.

Soluzione ClickUp #3: gratis Funzionalità di bozze Infine, con ClickUp non è necessario pagare alcun componente aggiuntivo per la correzione di bozze.

ClickUp invita i vostri team creativi a braccia aperte!

Per questo motivo abbiamo sia immagini che Annotazione in PDF capacità.

Qui è possibile aggiungere e assegnare commenti su bozzetti di design, evidenziare marcature su contratti legali e altro ancora.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/rRby7u3zCvf6Je3etRUGjaWjhfvyiCFBnAMNAFgEFpaHPJgH7er1diID0s-4U6V8SuPOx6EzK8RmvtdKlKhgoPwIW\_WAUcYNz9JsfdjMuILVEmrjOVRrqSGSDFrHH6gRz\wzDSxV correzione di bozze in ClickUp /$$$img/

3. Non è possibile incorporare altri siti web

Questa è una seccatura. Se fosse possibile incorporare siti web in Wrike, si risparmierebbe tempo invece di saltare da una scheda all'altra.

Ad esempio, se avete un file Fogli Google con il bilancio di questo mese. Potreste incorporarlo nel vostro strumento di project management accanto all'attività di budget.

In questo modo, si evita di cercarlo più volte in un'altra scheda.

Poiché non c'è l'incorporazione, si perde la possibilità di centralizzare le proprie esigenze e questo può costare tempo e denaro.

Soluzione ClickUp: Visualizzazione incorporata Con la nostra potente Visualizzazione embed, è possibile portare facilmente altri siti web e app come Twitter,

Fogli Google , Loom , Vidyard ecc. alla piattaforma ClickUp tramite HTML o URL.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image7-2.gif Incorporare la visualizzazione in ClickUp /$$$img/

4. Nessuna funzionalità/funzione di screenshot

Sia che si tratti di discutere di progetti interessanti o di salvare una schermata di meme che non è possibile scaricare, facciamo screenshot per vari motivi.

Sono tanti gli usi, eppure Wrike vi priva di questa funzionalità/funzione.

Che sfortuna.

Soluzione ClickUp: Estensione per Chrome La pratica Estensione Chrome di ClickUp è multiuso. È possibile scattare screenshot dell'intero browser o di un'area specifica per aggiungerla alle attività o scaricarla.

Ma non è tutto!

È possibile utilizzare l'estensione anche per:

Creare attività

Segnalibro dei siti

Monitoraggio del tempo

Accedere al sitoBlocco note* Contrassegnare gli screenshot

ve l'avevamo detto

Multipurpose estensione per un motivo. 😎

5. Wrike è costoso

wrike sostiene di essere progettato per team di tutte le dimensioni, ma che dire dei budget di tutti i team?

Ha un piano Free, ma è piuttosto limitato. E se si guarda ai dettagli dei prezzi di Wrike, il piano a pagamento parte da 9,80 dollari/utente al mese, che può essere costoso per i team e le aziende di piccole dimensioni.

Soluzione ClickUp: Piano Free Forever

Provate invece ClickUp.

Abbiamo un Piano Free Forever ricco di funzionalità utili e avanzate per cui non avrete bisogno di alcun add-on. 😛

Ma se avete ancora bisogno di funzionalità/funzione avanzate, i nostri piani a pagamento partono da un prezzo molto conveniente. In questo modo, potrete far crescere la vostra azienda con un budget confortevole.

Date un'occhiata ai nostri piano tariffario :

Unlimitato ($5/utente al mese) :

Spazio di archiviazione illimitato Campi personalizzati Personalizzato illimitato visualizzazioni E altro ancora

: Business ($9/utente al mese) :

Tutti automazioni Extra ospiti ID attività personalizzate E altro ancora

:

Tutte queste soluzioni fanno di ClickUp il la migliore alternativa a Wrike ma abbiamo molto di più da offrire.

Ecco alcuni degli altri Funzionalità/funzione di ClickUp che apprezzerete:

Wrike non è semplicemente giusto (per voi)

Senza dubbio, Wrike è un discreto strumento di project management.

Ma si tratta di capire se è adatto a voi.

È adatto a tutti i budget? No.

Da fare pagare le funzionalità/funzione chiamandole componenti aggiuntive? Sì.

Quando si valutano tutti i pro e i limiti, ci si rende conto che sono le piccole cose a fare la differenza.

Perché affrontare questo stress quando avete ClickUp al vostro fianco?

Può essere il vostro project manager, il distributore di attività, autore di documenti , chi prende le note... chi più ne ha più ne metta.

da fare? Ottieni gratis ClickUp oggi stesso per rendere il project management un gioco da ragazzi e assicurarsi di sentirsi così ogni giorno: