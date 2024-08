Cosa sono le dipendenze del diagramma di Gantt? (Guida definitiva)

le dipendenze sono ovunque.

È umano dipendere da altre cose o persone.

Come la dipendenza dal caffè del mattino ☕ per avere una funzione.

Allo stesso modo, progetti e attività hanno anch'essi una propria serie di dipendenze. Esse aiutano a definire le relazioni tra le attività, in modo da poterle svolgere nel giusto ordine.

ma cosa sono {\an8}Cartella di Gantt _dipendenze e come si possono utilizzare?

In questo articolo, impareremo a conoscere le dipendenze del grafico Gantt e i loro vari tipi. Vi mostreremo anche come gestire le dipendenze in un grafico Gantt utilizzando un ottimo strumento di produttività .

Iniziamo.

Cosa sono le dipendenze del grafico Gantt?

Le dipendenze sono relazioni tra due attività, in cui il completamento (o l'inizio) di un'attività dipende dal completamento (o dall'inizio) di un'altra.

Di solito, le dipendenze delle attività sono rappresentate su un diagramma di Grafico Gantt , che è un tipo di barra grafico usato nel project management .

Ma oltre alle dipendenze, i grafici Gantt aiutano a visualizzare anche le:

Attività importanti del progetto

Il calendario del progetto osequenza Attività cardine del progetto Stato di avanzamento del progetto

Albert Ho, Project Manager del progetto Sistema sanitario William Osler e fondatore di Eroi dell'assistenza sanitaria dice: "I grafici di Gantt sono un artefatto chiave quando si comunica con Gli sponsor del progetto e i membri del team del progetto"

Vedi il nostro_

guida al grafico di Gantt semplice__

per maggiori informazioni.

4 Tipi di dipendenze utilizzate nel grafico Gantt

In generale, esistono quattro tipi di dipendenze che si possono usare per identificare le relazioni tra le attività:

1. Dalla fine all'inizio (FS)

La dipendenza FS è quella che si verifica più naturalmente.

In questo caso, l'attività successiva non può iniziare finché quella precedente non è stata completata.

Ad esempio, supponiamo che il task ristrutturando la vostra Home. Prima bisogna creare un piano di progettazione (attività A), altrimenti non si può iniziare la ristrutturazione (attività B).

2. Finitura a finitura (FF)

In questo tipo di dipendenza o collegamento di attività, l'attività successiva non può concludersi se non è terminata anche quella precedente.

Ad esempio, non si possono pagare gli idraulici e i falegnami (attività B) se non completano il loro lavoro menzionato nel contratto (attività A).

3. Dall'inizio alla fine (SF)

Questo tipo di dipendenza è raro.

In questo caso, non è possibile completare l'attività successiva se quella precedente non è iniziata. Tuttavia, l'attività successore può completarsi in qualsiasi momento dopo l'avvio dell'attività predecessore.

Ad esempio, non si può finanziare il trasloco dei nuovi mobili (attività B) finché non è iniziata la ristrutturazione (attività A). Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, ci si può prendere tutto il tempo necessario per traslocare i nuovi mobili.

4. Iniziare a iniziare (SS)

In questa dipendenza, l'attività successore può iniziare solo dopo che l'attività predecessore è iniziata.

Ad esempio, si può iniziare ad attaccare la carta da parati (attività B) solo dopo aver iniziato ad applicare la colla alla parete (attività A).

Lead e Lag

Lead time e lag time sono termini importanti quando si parla di dipendenze.

Il lead time è la quantità di tempo in cui è possibile iniziare un'attività successiva prima di completare l'attività precedente.

Il tempo di ritardo è il tempo necessario dopo aver completato l'attività predecessore prima di iniziare l'attività successore. In ClickUp, questo è chiamato margine di flessibilità.

Jon M. Quigley, PMP e project manager certificato CTFL presso Connettività TE e l'entità di Valore Transform, LLC mostra come i lead time e i lag time possano essere utilizzati per comprimere la durata complessiva del programma.

Ad esempio, se è possibile avviare una nuova attività prima che quella precedente sia terminata, è possibile applicare un lead Time alla nuova attività, in modo da ridurre il tempo totale del progetto.

Fonte: Jon M. Quigley, PMP Jon M. Quigley, PMP

Allo stesso modo, a volte l'attività successiva richiederà diversi giorni di intervallo, nel qual caso sarà necessario aggiungere un tempo di ritardo ( Margine di flessibilità in ClickUp ).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/Lag-time-dependencies-1400x125.png

/$$$img/

Fonte: Quigley

Come impostare e monitorare le dipendenze?

ora avete capito le diverse dipendenze, ma Da fare per tenerne traccia?

Abbiamo lo strumento che fa per voi.

Dite ciao a ClickUp , uno dei leader mondiali del settore valutazione più alta piattaforme di project management!

ClickUp offre tre diversi tipi di dipendenza delle attività:

In attesa di

Blocco

Collegato a

E non preoccupatevi.

Sono molto più semplici che capire quali dipendenze sono FF, SF, SS, ecc.

Vediamo come.

Se un'attività ha bisogno che un'altra sia completata prima di essa, basta impostarla come dipendenza in attesa di_.

Ad esempio, è necessario aggiungere un'attività cardine al progetto sequenza del progetto . Quindi impostatelo come in attesa. Aggiungete attività come l'approvazione del team di marketing o degli stakeholder come attività in attesa.

Se un'attività deve essere completata per poter iniziare altre attività, impostarla come dipendenza bloccante. Ad esempio, se la Sequenza del progetto non è completata, il progetto non può iniziare. È quindi possibile aggiungere più attività che bloccano l'attività Sequenza del progetto.

Inoltre, il collegamento a_dipendenza funziona meglio quando le diverse attività non sono esattamente dipendenti l'una dall'altra, ma sono sicuramente correlate.

E come bonus, non c'è modo di incasinare la collaborazione, grazie all'opzione avviso di incompletezza . Questo avviso viene triggerato quando si cerca di chiudere un'attività con una dipendenza.

Ora scopriamo quanto sia facile gestire le dipendenze dei grafici Gantt in ClickUp.

Bonus: stabilire le relazioni tra le attività con **collegamento bi-direzionale !

Come gestire le dipendenze in un grafico Gantt?

Internet potrebbe dirvi di utilizzare un modello di grafico di Gantt o di crearne uno da soli in un'unica soluzione Microsoft Excel oppure Parola .

Ecco come gestire questa situazione:

{\an8}Ecco perché:{\an8}

Se non vi allontanate da tali suggerimenti, potreste finire per spendere un sacco di tempo e di lavoro richiesto per fare ciò che ClickUp può fare con pochi clic.

Vediamo come utilizzare questo potente strumento software per il project management per gestire le dipendenze del grafico Gantt.

$$$a Passaggio 1: Creare un diagramma di Grafico di Gantt Creare un grafico Gantt con le dipendenze non è mai stato così facile.

Da fare in ClickUp con soli tre clic.

Fate clic su + in qualsiasiCartella, ElencooSpazio* Selezione della vista Gantt

Dare un nome

Ed ecco fatto. Avete creato con successo un grafico Gantt.

Dopo aver creato il grafico Gantt, è possibile selezionare i dati da visualizzare dalla barra delle attività laterale del grafico.

Scegliete le attività da Elenchi, Spazi o Cartelle per aggiungerle al grafico Gantt.

È anche possibile iniziare con modelli di grafici Gantt predefiniti: Modelli di diagrammi di Gantt per il piano aziendale e imparate tutto sulla gestione dei progetti con i grafici di Gantt nel nostro guida al project management con i grafici di Gantt .

Trascina e rilascia il tuo modo di pianificare un progetto

Le dipendenze del grafico Gantt sono ingegnose.

Si possono impostare, monitorare, riorganizzare e visualizzare direttamente dal grafico.

Ma solo se si dispone delle giuste strumento per il project management per esso.

Un Modello di Excel non consente di spostare facilmente le cose con le formule.

E i modelli di Gantt online gratis non sono molto flessibili.

L'unico strumento che offre flessibilità, condivisibilità, sicurezza e personalizzazione è ClickUp.

Questo potente strumento di produttività e Software per grafici Gantt permettono di creare attività , impostazione durata dell'attività eassegnatari , progetti di piano e molto altro ancora. Senza dimenticare che in ClickUp è possibile creare un grafico Gantt per più progetti con solo tre clic.

Non resta che dire: Conteggio su ClickUp **per gestire in modo affidabile e gratis le vostre dipendenze, in modo da poter tornare alla tazza di caffè mattutina da cui dipendete!

