Come mostrare le dipendenze in Excel: Gantt e Traccia dipendenze

Che si tratti di lavoro d'ufficio, di piccoli piani o di grandi progetti, il carico di lavoro quotidiano è in genere composto da diverse mini attività. Ma prima che un'attività vada avanti, deve terminare la sua dipendenza attuale. Per i gestori del progetto e i team leader, è essenziale vedere come un'attività si muove in ogni fase e si relaziona con le altre attività del flusso di lavoro, in modo da poterne anticipare i blocchi.

La sfida è che molte persone si affidano ai fogli di calcolo per mostrare, monitorare e visualizzare le dipendenze del progetto, ma se si sta cercando di mostrare le dipendenze in un foglio di lavoro, è necessario che i fogli di calcolo siano in grado di mostrare le dipendenze in un foglio di lavoro Excel diventa un po' complicato.

Conoscere le dipendenze delle attività in qualsiasi progetto è fondamentale: ciò significa che la sequenza di una serie di attività non può cambiare e che una particolare attività non può iniziare finché un'altra non è completata, e viceversa. I project manager di solito usano software di gestione delle attività per monitorare le dipendenze tra le singole attività del progetto.

In poche parole, la dipendenza da un'attività, in questo caso, è la semplice relazione tra due o più attività di un progetto. Le dipendenze delle attività sono comuni in Excel per aiutare a definire l'ordine in cui i team eseguono i progetti.

Esistono vari modi, relativamente lunghi, per mostrare le dipendenze in Excel. Anche se esistono altri metodi di facile utilizzo per mostrare le dipendenze, ci concentreremo su come fare in Grafici Gantt in Excel per poi fornire un modo più veloce per visualizzare la stessa cosa (e molto più dettagliata) attraverso un altro provider.

Cosa sono le dipendenze in Excel?

Le dipendenze sono attività o compiti da cui dipendono altre attività, o che dipendono da altre per essere completate per prime. In poche parole, le dipendenze in Excel sono una semplice relazione tra due o più attività in sospeso in un progetto.

La dipendenza da un'attività è nota anche come relazione logica, che può essere una dipendenza tra attività di un progetto o tra attività e attività cardine .

Il project management richiede una comprensione adeguata della dipendenza dalle attività e di come mostrare tali dipendenze in Excel. Per vostra fortuna, ci immergeremo in questo processo per aiutarvi a creare e comprendere le vostre dipendenze dalle attività con questo strumento. 🤓

Come mostrare le dipendenze delle attività in Excel

Indipendentemente da quanto sia impressionante la pianificazione di un progetto, la mancata inclusione di una descrizione delle dipendenze critiche collegate al progetto rappresenta un rischio significativo per la realizzazione di un progetto di alto valore. 🚩

Creare attività dipendenti in Excel è facile come fare doppio clic su un'attività e impostare le dipendenze dal riquadro di destra, ma cerchiamo di farlo insieme. Ecco una guida di passaggio per mostrare le dipendenze delle attività in Excel:

Passaggio 1: aprire la scheda Modifica attività

Fate clic con il tasto destro del mouse sull'attività che userete come predecessore e apparirà la scheda Modifica attività.

Passaggio 2: selezione dell'attività predecessore dal menu a discesa

Scegliere l'attività predecessore da utilizzare.

Passaggio 3: Impostazione del tipo di dipendenza e del ritardo

Ci sono diversi tipi di dipendenza disponibili in Grafico Gantt di Excel , ovvero:

Da fine a inizio

Da inizio a inizio

Da finito a finito

Da inizio a fine

Anche se nel vostro progetto possono verificarsi tutte queste dipendenze, Finish-to-Start è il tipo di dipendenza più comune e logicamente guidato nel project management quotidiano.

Passaggio 4: Aggiungere la dipendenza

Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere la dipendenza, quindi fare clic su OK.

La dipendenza dell'attività viene impostata immediatamente nella Sequenza.

Passaggio 5: Mostra connettori

Se i connettori di dipendenza dell'attività non sono visibili, andate su Impostazioni nel menu Gantt, quindi fate clic su Mostra connettori.

Come modificare la dipendenza di un'attività in Excel

Lo capiamo, gli errori capitano e le circostanze cambiano! Anche in Excel non c'è nulla di fisso. È sempre possibile modificare le dipendenze delle attività, se necessario. Ecco i trucchi per una modifica rapida:

Per modificare la dipendenza di un'attività in Excel, fate doppio clic sull'attività desiderata

Per eliminare una dipendenza, scegliere la dipendenza dell'attività e fare clic sul pulsante cancella

Per modificare una dipendenza, fare clic sul pulsante modifica

Ricordate di salvare una volta e il gioco è terminato!

Tipi di dipendenze di Excel

Esistono due tipi comuni di dipendenze di Excel che analizzeremo e le varie dipendenze delle attività che rientrano in ciascuna di esse:

1. Dipendenze dalla traccia

Una traccia dipendente è definita come la cella, o il gruppo di celle, influenzata da un altro elemento selezionato. Excel visualizza le frecce blu che collegano altre celle collegate alla cella attiva quando si utilizza lo strumento di verifica della formula.

I fogli di calcolo di Excel contengono in genere diverse formule e la comprensione delle relazioni tra le celle del foglio di lavoro sarebbe difficile senza le dipendenze di traccia, le funzionalità/funzione di traccia o la possibilità di creare una relazione tra le celle Grafici Gantt in Excel .

In poche parole, la dipendenza da tracce è uno strumento di verifica delle formule integrato in Excel che aiuta gli amministratori e i team ad analizzare le relazioni tra le celle di un foglio di lavoro Excel.

2. Dipendenze del grafico Gantt

A Dipendenza dal grafico Gantt , noto anche come attività dipendente, si riferisce semplicemente alle relazioni tra i progetti.

La maggior parte dei progetti prevede più attività che si svolgono in rapida successione o contemporaneamente e spesso queste attività si influenzano a vicenda e vengono definite dipendenze del grafico di Gantt. Grafico di Gantt per il project management è ideale per creare e monitorare diverse attività e capire come si relazionano tra loro. Le diverse relazioni tra le attività sono rappresentate visivamente nei grafici di Gantt, facilitando la gestione di più azioni che si svolgono in parallelo.

Le varie relazioni tra le attività sono definite come diverse tipi di grafico Gantt dipendenze, ecco alcuni dei più comuni:

Dipendenza da attività finite a attività avviate

Finish-to-Start è il tipo più comune di dipendenza da attività Gantt ed è anche semplice da capire. Questa dipendenza si verifica quando la prima attività deve essere completata per poter iniziare quella successiva. Pertanto, completare l'attività principale iniziale in ritardo rispetto alla tabella di marcia significa che anche l'attività successiva inizierà in ritardo rispetto alla tabella di marcia, provocando un effetto domino. 😳

Dipendenza tra attività di inizio e inizio

Questa dipendenza si verifica quando un'attività secondaria non può essere avviata fino all'avvio dell'attività iniziale.

nota**_: Non è necessario che le due attività si svolgano una di seguito all'altra o che inizino contemporaneamente (e spesso non è così). L'attività secondaria può iniziare anche molto dopo l'attività iniziale, a patto che quest'ultima sia iniziata.

Nella maggior parte delle istanze, la prima attività può terminare ben prima dell'inizio della seconda. Tuttavia, poiché non è necessario che l'attività iniziale sia terminata prima che quella secondaria possa iniziare, non si tratta di una dipendenza da Fine a Inizio.

Dipendenza dall'attività Avvio-Fine

Anche se molto rare, le dipendenze da inizio a fine tendono a verificarsi di tanto in tanto.

Questa dipendenza è semplicemente l'opposto della tipica dipendenza Finish-to-Start, in cui la prima attività deve essere completata per poter iniziare la seconda. Con la dipendenza Start-to-Finish, la prima attività non può essere completata finché non inizia quella secondaria. Pertanto, non è necessario che l'attività secondaria termini nello stesso momento in cui inizia l'attività iniziale.

Dipendenza da attività Finita a Finita

Questa dipendenza si riferisce a una situazione in cui la prima attività deve essere finita perché anche quella successiva sia finita. La prima e la seconda attività sono direttamente collegate e possono avvenire contemporaneamente.

nota**_: La seconda attività è completamente dipendente dalla prima e non deve essere completata contemporaneamente alla prima.

Svantaggi dell'uso di Excel per mostrare le dipendenze

Nonostante i suoi vantaggi e la sua popolarità globale tra le aziende, Excel non è esattamente lo strumento migliore per mostrare rapidamente o facilmente le dipendenze delle attività, soprattutto per i sistemi basati sui dati.

Ecco alcuni motivi chiave:

Scalabilità limitata

Le grandi aziende hanno spesso più progetti e attività è qui che i fogli di calcolo Excel iniziano a rivelare le loro carenze e le loro difficoltà nel gestire grandi quantità di dati e progetti complessi.

L'ultimo formato di Excel contiene 1.048.576 righe e 16.384 colonne. Sulla carta potrebbe sembrare uno spazio sufficiente, ma i dati aumentano con la crescita dell'azienda. Questo diventa un'ulteriore sfida se la vostra organizzazione gestisce migliaia di account in città e paesi diversi.

Controllo della versione difettoso

Un Sondaggio FSN ha rilevato che oltre il 50% degli utenti di fogli di calcolo ha dichiarato di dedicare una quantità significativa di tempo a controllare manualmente i numeri ogni volta che si apporta una modifica. 😳

In realtà, questo non è un uso produttivo del tempo prezioso.

La mancanza di un adeguato controllo delle versioni risulta nella creazione di file duplicati con set di dati diversi solo per assicurarsi che il lavoro non vada perso. Ma questo è un sistema difettoso. Come minimo, avere tonnellate di copie delle stesse impostazioni di dati porta a disorganizzazione e confusione quando si tratta di nominare, condividere e presentare i file.

Inoltre, è probabile che i membri sovrascrivano accidentalmente i fogli di calcolo, con il risultato di ritardi inutili. L'incapacità di Excel di monitorare e memorizzare le modifiche effettive e in tempo reale minaccia l'integrità dei dati, soprattutto nelle istanze in cui più team o membri gestiscono una singola cartella di lavoro.

P.S._, è un'occorrenza molto comune!

Ripristino d'emergenza irregolare

Nonostante il lavoro instancabile sulle cartelle di lavoro, è probabile che si verifichino file danneggiati. 😔

In alcuni casi, gli strumenti di recupero possono fallire quando si cerca di riparare le cartelle di lavoro Excel danneggiate e anche i file recuperati potrebbero non includere gli ultimi aggiornamenti.

D'altra parte, un database online elimina il dolore di dover fare il backup e recuperare i file persi.

In ClickUp i backup sono regolari e completamente automatici. La funzionalità/funzione di ClickUp semplifica la gestione dei progetti senza esporsi a perdite di dati o a inutili tentativi di recupero.

ClickUp: Una soluzione intuitiva per la dipendenza dalle attività

Creare e mostrare le dipendenze nel project management è possibile con l'aiuto di Excel e le sue alternative -ma ClickUp semplifica questo processo.

che cos'è ClickUp? Allacciate le cinture, amici. 😎

ClickUp è un sistema all-in-one, tutto compreso strumento di project management per ogni esigenza di gestione delle attività, indipendentemente dalla dimensione del team, dal settore o dal caso d'uso.

Come aggiungere una dipendenza a una relazione in ClickUp

Affidato ai team di tutto il mondo, ClickUp è una soluzione per la gestione del lavoro personalizzata, con centinaia di funzionalità/funzione flessibili per i team per sviluppare progetti gestire attività e lavorare insieme, tutto in un unico luogo. Dipendenze di ClickUp consente ai team di tracciare relazioni tra progetti, attività, documenti e dipendenze su una piattaforma intuitiva. Con pochi clic sulla sua interfaccia drag-and-drop, è possibile..

Collegare i vostri collegatiAttività di ClickUp e idee insieme

Impostazione delle dipendenze per sapere che cosa viene dopo

Saltare tra attività correlate eDocumenti ClickUpeintegrare strumenti esterni* Crea collegamenti tra documenti.

Questo è il sogno. ⬆️😍

La facilità d'uso, la flessibilità degli strumenti e il libreria di modelli in continua crescita fa di ClickUp un'alternativa a Excel. E a differenza di Project management di Excel la gestione delle attività di ClickUp è un processo facile, veloce e privo di stress.

Come sfruttare al meglio le dipendenze delle attività di ClickUp

Ok, ClickUp sembra piuttosto interessante, ma cosa sono esattamente le dipendenze di ClickUp e come si possono usare?

Come creare le dipendenze in ClickUp

Create una nuova attività o aprite un'attività esistente per iniziare a creare le dipendenze.

Nell'opzione di menu, scorrere fino a Relazioni, quindi scegliere Dipendenza. A questo punto, è importante capire che in ClickUp esistono diversi tipi di dipendenze, tra cui:

Attesa: Si tratta di attendere attività che devono essere completate prima di una specifica. Blocco: Blocca le attività che non possono essere avviate fino a quando non viene completata un'attività specifica. Attività correlate: Idealmente, si tratta di attività correlate tra loro, ma non esattamente dipendenti l'una dall'altra.

In questo caso, l'attività principale è Condurre ricerche su sfide e sistemi esistenti. Per aggiungere una o più attività in attesa di questa specifica attività, scegliere In attesa di dall'elenco delle dipendenze.

Selezionare un'attività in attesa dall'elenco delle attività disponibili, quindi fare clic su Terminato. Da fare lo stesso per le attività che di solito si classificano in Blocco e Attività correlate, quindi fare clic su Concluso per ciascuna di esse.

Riprogrammazione dipendenze direttamente in ClickUp

Come aggiungere le dipendenze nella vista Bacheca o Elenco

Passare il cursore su attività specifiche, quindi fare clic sul menu delle ellissi. Scegliere dipendenze dal menu a discesa e visualizzare le dipendenze preesistenti e aggiungerne di nuove.

Come collegare le attività in blocco

È possibile creare facilmente collegamenti tra più attività. È possibile collegare le attività all'attività principale o tra loro. Se c'è un problema con il collegamento ad altre attività, verrete avvisati con un avviso di dipendenza.

ClickUp avverte l'utente quando un'altra attività è in attesa di essere completata

Come gestire le dipendenze nella vista Gantt Vista Gantt in ClickUp consente di visualizzare le dipendenze, pianificare il tempo e gestire le risorse per una gestione più dettagliata delle attività.

Fare clic su + Visualizzazione, quindi selezionare Gantt.

Impostate le date di scadenza delle attività per visualizzare il flusso di lavoro, quindi trascinate le connessioni tra le attività per visualizzare immediatamente le relazioni e le dipendenze.

È semplicissimo!

Disegnare relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

È possibile assegnare un nome alla vista e impostarla come vista privata.

Con ClickUp non è necessario scaricare Gantt per Excel. È già presente! La vista Gantt gestisce le attività in modo completo, con il vantaggio di una rappresentazione più visiva delle dipendenze.

Dipendete da ClickUp per le vostre attività di ClickUp in relazione alle vostre attività Dipendenze dal progetto non sono un concetto nuovo nella gestione delle attività. Sebbene esistano diversi strumenti, tra cui Excel, che si possono usare per gestire le attività del project management, pochi offrono la combinazione perfetta di scalabilità, facilità d'uso e affidabilità per terminare il lavoro nel modo più efficiente possibile.

Sebbene sia ancora molto diffuso, i limiti di Excel non lo rendono l'opzione migliore per creare o visualizzare le dipendenze delle attività.

ClickUp serve proprio a questo. 💜

ClickUp combina strumenti e funzionalità di alta qualità per aiutare i singoli, i team e persino le grandi aziende a gestire tutto, dai compiti quotidiani ai progetti complessi.

Le sue intuitive funzionalità/funzione di dipendenza dalle attività e la vista Gantt altamente visiva sono solo l'inizio di quello che ClickUp può fare per voi. E la parte migliore? Da fare gratis.

Accedete a tutte queste funzionalità/funzione più attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e oltre 1.000 potenti integrazioni senza alcun costo oggi stesso. Allora, cosa state aspettando?

