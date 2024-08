10 Migliori strumenti software per il grafico delle dipendenze nel 2024

Come ogni project manager esperto di software sa, un progetto non è solo un progetto. L'esito positivo richiede lavoro e concentrazione, ma anche una visione d'insieme. Ecco perché molti PM utilizzano i diagrammi di dipendenza per mappare facilmente le dipendenze del software.

Un diagramma di dipendenza è tecnicamente un modello matematico, ma è anche uno strumento indispensabile per i team di ingegneria del software, in particolare per i team con grandi basi di codice. I grafici delle dipendenze visualizzano le diverse dipendenze di un progetto software. Questo aiuta gli ingegneri a capire l'impatto delle modifiche prima di apportarle e a identificare i fastidiosi colli di bottiglia prima che sia troppo tardi.

Non è nemmeno necessario creare manualmente un grafico delle dipendenze. Il software per i grafici di dipendenza si integra facilmente con i vostri dati e vi permette di progettare codici migliori, più velocemente. ⌛

In questa guida vi spiegheremo come individuare uno strumento per il grafico delle dipendenze di alta qualità, oltre alle nostre 10 opzioni preferite per questo lavoro nel 2024.

Cosa cercare in un software per grafici di dipendenza?

Java, Python, JavaScript e PHP sono essenziali per il vostro lavoro, ma siamo realisti: I moderni ecosistemi software sono complicati. E se avete a che fare con codice legacy o con grandi basi di codice, avete bisogno di uno strumento che utilizzi algoritmi efficienti per generare questi grafici.

GitHub e altre piattaforme open-source offrono molte opzioni, ma a nostro avviso gli strumenti con queste funzionalità sono la scelta migliore:

Grafi direzionati : Le linee da sole non vi aiuteranno molto. È necessario un grafico delle dipendenze con bordi diretti (o frecce appuntite) per mostrare quale modulo dipende dall'altro

**Cercate strumenti per i grafi di dipendenza che includano un'API. In questo modo è facile generare grafici per i test, il deployment e le richieste di pull. I modelli sono utili anche perché forniscono una struttura di grafo già pronta che fa risparmiare tempo senza compromettere lo stile

**Scegliete un software per grafi di dipendenza che sia compatibile con il vostro gestore di pacchetti esistente. Questo rende molto più facile estrarre le dipendenze direttamente dai file di configurazione

Interfaccia utente semplice: Grafici delle dipendenze come Gantt Charts dovrebbero essere facili da navigare. Cercate strumenti che offrano versioni di prova gratuite, in modo da poterli provare prima dell'acquisto. Come minimo, si dovrebbe poter fare doppio clic su un nodo per espandere o ridurre al minimo le dipendenze. Anche le funzionalità di ricerca e di filtro sono utili per individuare rapidamente nodi specifici

Multipli formati di esportazione: Lo sviluppo di software richiede flessibilità, quindi scegliete uno strumento che supporti formati come JSON o Graphviz. In questo modo, potete esportare facilmente il vostro set di dati in altre applicazioni o condividerlo con il vostro team

I 10 migliori strumenti per grafici di dipendenza da usare nel 2024

I colli di bottiglia non sono divertenti. Fortunatamente, un piano accurato elimina la maggior parte dei ritardi e dei problemi. Generate grafici di dipendenza all'inizio di ogni progetto per chiarire il vostro flusso di lavoro e rimanere un passo avanti.

Siete liberi di scegliere i vostri preferiti, ma secondo noi questi sono i 10 migliori strumenti per i grafici di dipendenza del 2024. 🏆

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per mostrare tutte le dipendenze del vostro team di sviluppo

Non per fare il nostro nome, ma ClickUp è il software di grafo delle dipendenze tutto in uno, basato sul web, che gli sviluppatori usano per costruire un database perfetto. Collega facilmente attività, documenti e dipendenze per riunire tutto in un unico luogo. Con Dipendenze ClickUp è possibile creare un ordine chiaro delle operazioni, in modo che tutti sappiano in che ordine è necessario completare le attività.

Non è solo per lo sviluppo del software. In ClickUp è possibile creare dipendenze per i progetti stessi, collegando i client a determinate attività o ordini. Utilizzate la funzione Vista Gantt di ClickUp per gestire le sequenze temporali dei progetti, oppure utilizzare la vista Mappe mentali di ClickUp per fare brainstorming prima dell'avvio del progetto. ✨

Proprio così: Potete usare lo stesso sistema per i responsabili della programmazione, del marketing, delle risorse umane, del servizio clienti e altro ancora. ClickUp offre un numero sufficiente di funzionalità/funzione specifiche per accontentare tutti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp si integra con GitHub, Zendesk, Figma e oltre 1.000 altri strumenti esterni

Utilizzate i file già prontiModello di mappatura delle dipendenze di ClickUp per iniziare i grafici delle dipendenze

Creare Relazioni di dipendenza per attese, blocchi o attività collegate

Creazione rapida di dipendenze con i comandi slash

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione di ClickUp sono disponibili solo per i livelli a pagamento

Alcune visualizzazioni di ClickUp sono disponibili su mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Stravagante

Via Capriccioso Whimsical combina diagrammi e lavagne online nello stesso software. È uno strumento utile non solo per il brainstorming delle idee, ma anche per la loro condivisione con il team e la loro esecuzione.

Utilizzate il Strumento diagramma di flusso per creare splendidi grafici di dipendenza con il drag and drop. Whimsical consente di collaborare con il team in tempo reale per creare grafici chiari e di colore che mettono tutti d'accordo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Whimsical includeSoftware per grafici Gantt,wireframes, note adesive, mappe mentali e documenti nel suo servizio di sottoscrizione

Whimsical include molti modelli

IA text-to-flowchart accelera seriamente il processo di creazione del grafico

Limiti di Whimsical

Whimsical è un software grafico generico, quindi potrebbe essere necessario importare manualmente i dati per mappare i progetti software

Prezzi di Whimsical

**Gratuito

Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Organizzazione: $20/mese per utente

valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

3. XMind

Via XMind XMind è un'applicazione di mappa mentale e app per il brainstorming che esiste dal 2006. Questo software per grafici di dipendenza cattura le idee utilizzando modelli predefiniti, che chiama Strutture, per dare vita alle idee. Scegliete una Struttura per creare grafici a lisca di pesce, grafici d'organizzazione, tabelle ad albero e molto altro ancora.

Ci piace anche che XMind permetta di aggiungere temi colore personalizzati. Se si condividono i grafici con altre persone, la funzionalità/funzione di personalizzazione consente di inserire facilmente il proprio marchio aziendale in pochi clic.

Tenete presente che si tratta di uno strumento più incentrato sul marketing. I team di software potrebbero dover inserire manualmente i dati per visualizzare correttamente le dipendenze. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di XMind

Monitoraggio delle attività è una funzionalità/funzione beta per gestire le attività all'interno delle mappe mentali

Utilizzate la modalità Pitch per progettare presentazioni di grande impatto visivo

Il tema colore intelligente conferisce ai grafici un aspetto e una sensazione coerenti

Limiti di XMind

XMind si concentra molto sul lato marketing e branding dei grafici e meno sulle integrazioni di dati per i team di programmazione

La sottoscrizione annuale consente di risparmiare solo $$$a all'anno, il che non è un grande sconto

Prezzi di XMind

Annuale: $59,99

$59,99 Mensile: $5,99

Valutazioni e recensioni di XMind

4. EdrawMind

Via EdrawMind EdrawMind è principalmente una soluzione per la visualizzazione delle idee, ma si può usare come strumento per i grafici di dipendenza. I team non tecnici lo usano anche per la delineazione, mappa mentale e il brainstorming.

Ci piace che EdrawMind integri l'IA in tutti i suoi strumenti. Questo accelera notevolmente i tempi di formattazione e creazione dei contenuti. È sufficiente inserire alcune linee guida e l'IA vi farà uscire una mappa mentale con cui lavorare.

EdrawMind ha una struttura di prezzi diversa. Il piano a vita consente di accedere agli aggiornamenti a vita e di assistenza con priorità . Se si passa al piano Bundle, si ottiene anche l'accesso a EdrawMax e EdrawProj, ideale per chi desidera tutti gli strumenti Edraw.

Le migliori funzionalità di Edraw Mappa mentale

Le mappe mentali potenziate dall'IA consentono la creazione di mappe mentali con un solo clic

Esportazione di mappe mentali e contorni per creare splendide diapositive di presentazione

Condivisione delle mappe mentali con i collaboratori per uniformare il carico di lavoro

Limiti delle mappe mentali di Edraw

Edraw è principalmente uno strumento per mappe mentali, quindi richiede l'inserimento manuale dei grafici di dipendenza

Prezzi di Edraw Mappa mentale

Sottoscrizione: $59/anno

$59/anno Piano a vita: $118

$118 Piano bundle a vita: $245

Edraw Mappa mentale valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

5. MindMeister

Via MindMeisterMindMeister è uno strumento per la visualizzazione delle idee e la collaborazione, gestione delle attività e persino le presentazioni.

Si raccolgono idee da più fonti? MindMeister consente di aggiungere collegamenti, allegati e contenuti incorporati a ciascun grafico da fonti come YouTube e Google Drive.

Se volete la gestione delle attività e un'app per prendere appunti, vi conviene acquistare il pacchetto MindMeister, in modo da avere accesso a tutti i prodotti MindMeister nella stessa suite.

Migliori funzionalità/funzione di MindMeister

Inclusione di contenuti multimediali nei grafici per un maggiore contesto

Creazione di layout di mappe miste con pochi clic

MindMeister è pienamente conforme al GDPR

Limiti di MindMeister

MindMeister è più adatto per il brainstorming e l'aggregazione di idee piuttosto che per i grafici di dipendenza del software

Prezzi di MindMeister

Basic: Free

Free Personale: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Pro: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Business: $14,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (270+ recensioni)

6. Creately

Via Creately Creately è un software per grafici di dipendenza alimentato dai dati che mette in connessione i punti di progetti e team. Offre soluzioni grafiche su misura per il software e l'IT, oltre che per i prodotti, il marketing, le risorse umane e le vendite. 👨🏽‍💼

Per gli sviluppatori di software, Creately offre uno studio visivo in cui si costruisce l'architettura prima del codice. Aiuta anche nell'implementazione e nella tracciabilità dopo il lancio.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Creately allinea la grafica con gli oggetti e i risultati chiave (OKR)

Creazione di un database personalizzato per visualizzare i dati per più team e casi d'uso nella stessa piattaforma

Acquisizione della conoscenza organizzativa con i wiki di Creately

Utilizzare i modelli già pronti di Creately per analisi SWOT, mappe mentali, diagrammi di architettura cloud, wireframe e altro ancora

Collegare Creately a GitHub, Jira, Asana o Confluence

Limiti di Creately

Alcuni utenti affermano che Creately è difficile da usare se si lavora con tele di grandi dimensioni

Altri utenti segnalano ritardi e scarse prestazioni quando si lavora con molti dati

Prezzi di Creately

**Gratis

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $89/mese per utenti illimitati

$89/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.4/5 (860+ recensioni)

4.4/5 (860+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

7. InVision

Via InVision InVision è uno strumento di lavagna online per la collaborazione in tempo reale. Anche se non ha necessariamente funzionalità/funzioni adatte allo sviluppo di software, InVision fa parte di strumenti che semplificano il processo di sviluppo .

Costruite prima la vostra esperienza UI/UX in un grafico e poi condividetela con gli altri stakeholder per ottenere input prima di scrivere una sola riga di codice. In questo modo si riducono le revisioni dopo aver costruito la soluzione.

Oh, e se state già usando un'altra soluzione software per la lavagna online e volete cambiare, siete fortunati. Lo strumento di importazione di InVision consente di trasferire le lavagne online da strumenti come Miro o Mural a InVision.

Le migliori funzionalità/funzione di InVision

Utilizzate i modelli precostituiti di InVision per risparmiare tempo

InVision Freehand allinea i flussi di lavoro con i processi aziendali

Integrazione di InVision acreare Mappe Mentali con Google Documentizoom, Webex, Jira, Asana e altro ancora

InVision IA genera contenuti e framework grafici in pochi secondi

Limiti di InVision

InVision non include funzionalità/funzioni specifiche per lo sviluppo di software

Alcuni utenti affermano che vorrebbero che InVision si integrasse con una più ampia varietà di software, come Notion

Prezzi di InVision

Free

Pro: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di InVision

G2: 4.4/5 (670+ recensioni)

4.4/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (730+ recensioni)

8. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart è un'applicazione di diagrammi utilizzata per visualizzare sistemi e architetture. Grazie alle sue integrazioni con soluzioni come Confluence, Lucidchart è un popolare software per grafici di dipendenza per programmatori.

Utilizzate questo software per visualizzare il flusso dei dati nella vostra azienda, nei sistemi e nei processi. Lucidchart estrae dati in tempo reale per mostrare l'impatto dei cambiamenti sul sistema nel suo complesso.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Lucidchart si integra con altri prodotti Lucid della Lucid Visual Collaboration Suite

Integrazione di Lucidchart con Atlassian, Microsoft, Slack e l'area di lavoro di Google

La visualizzazione automatica crea immagini dai dati in tempo reale

Incorporare Lucidchart in Confluence per fare riferimento a diagrammi di architettura cloud

Limiti di Lucidchart

Alcuni utenti affermano che Lucidchart è difficile da usare

Lucidchart non permette di importare le proprie forme o i propri tipi di grafico

Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuale: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,6/5 (oltre 2.400 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.400 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.940+ recensioni)

9. Mentalmente

Via Mentalmente Mindly è uno strumento per catturare e organizzare le idee. Si tratta in pratica di uno strumento per la mappatura mentale e il brainstorming in movimento. Questo strumento è pensato per i creativi, quindi non ha funzionalità/funzione specifiche per i programmatori di software.

Tuttavia, se lavorate con un team di front-end, Mindly è uno strumento utile per memorizzare tutte le vostre idee immediate. 💡

Ci piace il fatto che Mindly sia orientato al mobile, quindi è disponibile su Android e iOS e anche su MacOS, quindi è ideale per i multipiattaforma che hanno bisogno di sincronizzazione tra i dispositivi.

Certo, le funzionalità/funzione sono limitate, ma la maggior parte di esse sono disponibili gratuitamente. Da fare anche se si effettua l'upgrade, il costo è di 7 dollari per avere accesso a tutto. È un prezzo piuttosto conveniente, non credete?

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindly

Mindly è disponibile su iOS, Android e Mac

Schematizza le tue idee in modo non lineare

Semplificare le mappe mentali con l'interfaccia utente minimalista di Mindly

Limiti di Mindly

Mindly è carino, ma manca delle funzionalità/funzioni avanzate che altri strumenti per i grafi di dipendenza offrono

Prezzi di Mindly

**Gratis

6,99 dollari per tutte le funzionalità/funzione

Valutazioni e recensioni di Mindly

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 5/5 (1 recensione)

10. ConcettoDisegno

Via ConcettoDisegno ConceptDraw fa parte della ConceptDraw Office Suite, che offre ai manager un aiuto completo per la documentazione aziendale. Questi hanno migliaia di stencil e centinaia di modelli, oltre a componenti aggiuntivi, per migliorare i flussi di lavoro .

La funzionalità/funzione Live Objects è particolarmente utile per i team di software. Gli Oggetti in tempo reale raccolgono dati esterni per visualizzare in tempo reale l'impatto delle modifiche sui flussi di lavoro correnti. Si può usare per i KPI delle prestazioni, ma funziona benissimo anche per le dipendenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di ConceptDraw

Utilizzate le centinaia di modelli e contenuti predefiniti di ConceptDraw per accelerare la creazione di diagrammi

Disegnate gli stencil personalizzati a mano per creare un diagramma davvero unico per la vostra azienda

Importazione ed esportazione di formati di file Visio

Limiti di ConceptDraw

ConceptDraw non offre una versione gratuita o freemium

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia è troppo trafficata o difficile da navigare

Prezzi di ConceptDraw

Diagramma 16: $199

$199 ConceptDraw Office 9: $299

Valutazioni e recensioni di ConceptDraw

G2: 4.4/5 (oltre 20 recensioni)

4.4/5 (oltre 20 recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

Disegnare grafici di dipendenza in un attimo con ClickUp

Il software per grafici di dipendenza semplifica la creazione di grafici di dipendenza. Lo strumento giusto per i grafici di dipendenza riduce il carico di lavoro del vostro grafico e vi dà la possibilità di creare grafici straordinari che mettono il vostro team sulla stessa pagina.

Ma indovinate un po'? Non è necessario acquistare uno strumento grafico di lusso. Basta usare ClickUp: Vi diamo accesso a molto di più che a modelli grafici (anche se i nostri sono davvero fantastici). 🤩

Con ClickUp, avrete accesso a documenti, lavagne online, chat del team, documentazione e persino a uno strumento di IA sulla stessa piattaforma. Risparmiate ore ogni settimana pianificando e completando tutti i vostri progetti nello stesso posto.

Ma non credeteci sulla parola. ClickUp è Free Forever, senza carta di credito. Iscrivetevi subito a ClickUp.