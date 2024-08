Grafico di Gantt Pietre miliari: Guida definitiva (2024)

interessato a conoscere_ grafico di Gantt pietre miliari?

Tutti abbiamo visto delle attività cardine a un certo punto.

E mentre quelle che di solito si vedono in autostrada stanno diventando obsolete, le attività cardine di $$$a sono decisamente destinate a rimanere.

Quando si traccia un piano di lavoro Grafico Gantt le attività cardine segnano punti importanti lungo la sequenza temporale del progetto. Possono segnalare la data di inizio o di fine di una fase del progetto o evidenziare altri eventi chiave.

Sono punti di controllo cruciali che consentono di sapere se il progetto è sulla giusta strada e se non si sta andando fuori rotta!

In questo articolo imparerete cosa sono le attività cardine del Gantt i loro vantaggi e come utilizzarle con uno strumento di project management.

Cominciamo.

Che cosa sono le attività cardine del Gantt?

Le attività cardine del diagramma di Gantt sono punti di controllo utilizzati per specificare i punti importanti del programma del progetto quando viene visualizzato su un diagramma di Gantt. I punti dati possono essere date e scadenze essenziali, punti di inizio e fine o altri eventi chiave del progetto.

quindi un **compito è considerato una milestone in un grafo di Gantt _?

No.

Un'attività e un'attività cardine del grafico Gantt sono due concetti completamente diversi.

E poiché le attività cardine e i checkpoint sembrano usciti da un video, usiamone uno per illustrare questo punto.

Ad esempio, supponiamo che stiate giocando a un gioco sull'apocalisse zombie in cui un grafico di Gantt evidenzia lo stato di avanzamento del gioco.

questa sì che è un'attività divertente!

Le attività di progetto su questo grafico Gantt rappresenterebbero cose come distruggere gli zombie, raccogliere fantastici potenziamenti, salvare eroicamente le persone, ecc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image5-2.gif carattere del videogioco che insegue gli zombie /$$$img/

D'altra parte, una milestone in questo grafico Gantt mostrerebbe ogni livello cancellato nel gioco. Ad esempio, supponiamo di aver raccolto abbastanza punti da eliminare definitivamente gli zombi. Questa è un'attività cardine del gioco, poiché è un evento chiave che segna uno stato significativo.

Perché usare un grafico Gantt?

Se siete un'azienda che si occupa di project management l'esito positivo di un progetto è in gran parte nelle vostre mani.

Siete responsabili di:

Decidere chi deve fare cosa, quando e come

Assicurarsi che le attività del progetto rimangano in linea con le previsioni

Quanto denaro e quanto tempo vengono spesi per un'attività completata

Quale pizza il team potrà ordinare per festeggiare il completamento del progetto

non c'è nessuna pressione!

Un modo per anticipare i tempi è essere un oracolo.

Prevedere il futuro e agire di conseguenza. Facile.

ma tu sei un oracolo?

si', non credo proprio

Quindi la tua prossima scelta migliore è quella di andare a cercare un project management strumento come un Grafico Gantt .

A Grafico di Gantt è un tipo di grafico a barre che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto nel tempo, con ogni attività rappresentata da una barra orizzontale, ciascuna di lunghezza variabile in base alla durata dell'attività.

Ecco come si presenta:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Gantt_\\_All\_Folders\_\\_Cartelle_di_ClickUp\_Gantt\_.jpg grafico Gantt in ClickUp /$$$img/

Perché non usare un grafico delle attività cardine **invece?

A grafico dell'attività cardine mostra solo la data di fine del completamento di un'attività o del raggiungimento di particolari oggetti.

Dato che da solo non è sufficiente per tenere conto degli assegnatari, delle dipendenze e di altre parti chiave di un progetto, è meglio creare un grafico Gantt con le attività cardine per un project management efficiente.

$$$a Come si crea un grafico Gantt?

Per creare un grafico di Gantt bello e semplice, ma anche divertente da usare, utilizzate la vista Gantt di ClickUp.

ClickUp online Software per grafici di Gantt offre una visualizzazione completa dell'intero piano del progetto.

Con ClickUp è possibile:

Identificare istantaneamente unattività dipendenti (la dipendenza da un'attività è indicata con le frecce tra due attività)

Controllare la durata dell'attività facendo riferimento al calendario visualizzato sull'asse X

Visualizzare ilstruttura di ripartizione del lavoro* Spostate istantaneamente i progetti e le catene di dipendenze delle attività sul vostro grafico Gantt con la funzionalità Riprogrammazione dipendenze

Rimpiazzare automaticamente la data di inizio e la data di fine quando si apportano modifiche alla pianificazione

Identificare ilpercorso criticoper qualsiasi gruppo di attività

I grafici Gantt di ClickUp sono in grado di gestire qualsiasi attività!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image10-1.gif

/$$$img/

Bonus: vedi altri esempi di Gantt chart e saperne di più utilizzare i diagrammi di Gantt .

Perché usare le attività cardine dei diagrammi di Gantt?

Abbiamo discusso di cosa sia un diagramma di attività cardine del progetto è quando si utilizza un semplice grafico Gantt.

certo, le attività cardine sono belle, ma quali sono i **_reali benefici dell'uso di queste attività nel diagramma di Gantt _?

Ecco i 5 benefici chiave dell'uso delle attività cardine del diagramma di Gantt:

1. Permette di visualizzare a volo d'uccello la sequenza temporale del progetto

Come project manager, avete mille cose in ballo.

Da allocazione delle risorse alle scadenze, c'è molto da gestire.

Ma quando uno stakeholder vuole un rapido aggiornamento sullo stato del progetto, non potete chiedergli di aspettare mentre il vostro Team informatico cerca di dare un senso a tutto. È uno dei modi più semplici per farli arrabbiare. E se c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo è che non si vogliono clienti arrabbiati!

Invece, utilizzando le attività cardine del diagramma di Gantt, si ottiene una comprensione di alto livello dello stato di avanzamento del progetto e di quale evento chiave è stato appena completato.

Ricordate che potete facilmente aggiungere un'attività cardine direttamente al vostro grafico di Gantt di ClickUp per suddividere sezioni distinte della timeline del progetto. In questo modo, potrete conoscere lo stato del progetto in un istante, aiutandovi a gestire gli stakeholder aspettative migliori.

per saperne di più su differenze tra Sequenza e Diagramma di Gantt ._

2. Identifica facilmente i colli di bottiglia del progetto

Poiché le attività cardine del grafico di Gantt evidenziano le scadenze cruciali, l'analisi dell'elenco delle attività sotto ciascuna milestone può aiutarvi ad affrontare i colli di bottiglia prima che si trasformino in una valanga.

Ad esempio, se state lavorando a un progetto software, una funzionalità/funzione complicata da sviluppare può impedirvi di produrre in tempo un prodotto chiave.

Con le attività cardine del diagramma di Gantt, potete identificare rapidamente queste attività che vi appesantiscono.

Una volta identificata un'attività che fa da collo di bottiglia, è possibile avvisare i membri del team e adottare misure correttive per rimettere in carreggiata il progetto.

Inoltre, nell'attività di ClickUp, è sufficiente trascinare l'attività ritardata in una nuova pianificazione e tutte le altre attività dipendenti saranno **automaticamente riprogrammate!

Inoltre, la funzionalità del percorso critico aiuta a verificare se l'attività che fa da collo di bottiglia è essenziale per completare il progetto nei tempi previsti. Se non si tratta di un'attività critica, è probabile che la si possa saltare per il momento e concentrarsi sulla riunione delle scadenze.

3. Suddivide il progetto in fasi gestibili

Il vostro progetto potrebbe essere costituito da grandi pezzi di lavoro, rendendo il piano del progetto sembrano piuttosto intimidatori.

Scomporre il vostro sequenza del progetto in attività cardine distinte e raggiungibili sul diagramma di Gantt rende il lavoro più semplice. Avere l'intero elenco delle attività sul grafico di Gantt suddiviso in parti facilmente identificabili, o milestone, fa sembrare il lavoro da svolgere meno scoraggiante.

non abbiamo paura di un gruppo di compiti del diagramma di Gantt!

4. Teams mantiene il team motivato

Il vostro team ha scadenze strette, le aspettative sono al massimo e il lavoro è più complicato che mai.

Ecco perché celebrare il vostro stato di progetto è importante.

Sebbene cancellare un'attività completata sia una gioia, il raggiungimento di un'attività cardine sul grafico Gantt, come ad esempio una lancio di una produttività è un passaggio significativo verso il completamento del progetto. E questo merita un brindisi!

Utilizzate le attività di ClickUp Gantt chart per apprezzare il vostro team per tutte le attività del progetto che hanno completato, le lunghe notti che hanno trascorso e i requisiti assurdi che hanno affrontato.

Il senso di soddisfazione che si prova per ogni milestone del progetto completata motiverà il team ad affrontare la prossima attività cardine del diagramma di Gantt.

5. Alimenta il senso di responsabilità

L'esistenza di attività cardine cancella le aspettative del team e fornisce una base per la responsabilità.

Tutti i membri del team accettano il fatto che il progetto poggia sulle loro spalle e si assumono la responsabilità titolarità di ogni attività barra sotto le attività cardine. Se un'attività cardine del progetto non viene rispettata adeguatamente, il progetto subisce un ritardo e il team leader ne è responsabile.

Tip: In ClickUp, è possibile assegnare attività a un singolo individuo , membri multipli , o un intero team di progetto _, aiutandovi a tenere sotto controllo l'allocazione del lavoro di ciascuno

Come faccio a creare un grafico Gantt in Excel con un'attività cardine?

Certo, potete creare un grafico Gantt in Microsoft Excel e aggiungervi delle attività cardine.

Anche MS PowerPoint e Word permettono di farlo.

Ma ricordate che le applicazioni come PowerPoint o Excel non contengono una $$$a incorporata Modello di grafico Gantt per iniziare. Devono essere scaricati separatamente.

Una volta inserito il modello, dovrete manualmente creare un elenco di attività, aggiungere i dati della tabella al grafico Gantt e poi formattare il grafico secondo il vostro programma.

Dovrete poi identificare manualmente quale attività si qualifica come dipendente e aggiungere le vostre attività cardine al modello.

come se la gestione dei progetti non fosse già abbastanza complicata! Tutto questo lavoro richiesto per creare un diagramma di Gantt?

tanto vale strapparsi i capelli per la frustrazione!

imparare perché scegliere Microsoft Excel per la gestione dei progetti è un'idea di gran lunga peggiore di quella della "nuova coca" consulta questo articolo .**_

Qual è il modo migliore per creare grafici Gantt e aggiungere attività cardine?

Semplice.

È sufficiente creare un grafico Gantt utilizzando ClickUp, il programma di strumento per il project management che funge anche da vero e proprio strumento di Grafico Gantt. Ecco come è facile creare un grafico Gantt in ClickUp:

Identificare le attività cruciali di ClickUp all'interno del piano del progetto

Determinare le relazioni tra le attività, come ad esempio le dipendenze

Inserite l'elenco delle attività nel software del diagramma di Gantt di ClickUp

E voilà, avete un grafico Gantt interattivo!

Passiamo ora a utilizzare la vista Gantt per segnare le attività cardine del progetto.

Per creare un'attività cardine in ClickUp:

Attivare la ClickApp Pietre miliari nelle impostazioni dell'area di lavoro Fare clic con il pulsante destro del mouse su ogni singola attività Scegliere l'opzione Segna come Milestone per convertire la barra delle attività in una pietra miliare

4. L'attività cardine appare come un diamante giallo con il nome dell'attività in grassetto

5. Le attività cardine vengono solitamente visualizzate alla data di fine dell'attività. Se non è disponibile una data di fine, le attività cardine saranno visualizzate alla data di inizio dell'attività.

6. Per convertire un'attività cardine in un'attività normale, è sufficiente fare clic sul menu con i tre punti (...) dell'attività e ripristinarla

Ecco come è facile impostare e modificare le attività cardine sul vostro grafico interattivo con ClickUp!

Ora, i grafici Gantt sono solo la punta dell'iceberg di Funzionalità di ClickUp .

ClickUp consente di creare molto di più di un grafico Gantt interattivo.

Per la massima flessibilità, questo strumento di project management vi offre un'ampia gamma di funzionalità/funzione come:

Pulse aiuta a identificare dove si trova il vostro impianto interno o team virtuale sta trascorrendo la maggior parte del tempo

Mappe mentali : visualizzano il processo di pianificazione delle attività

Vista Carico di lavoro : ottenere informazioni sulla divisione del lavoro, le attività aperte e la larghezza di banda del team

Automazioni automazioni: automatizzare oltre 50 attività ripetitive del progetto per una maggiore efficienza

Agile dashboard : tenere sotto controllo i progetti con grafici come quelli di Velocità , Burndown , Burnup e Flusso cumulativo grafici

Visualizzazioni multiple : scegliere tra visualizzazioni comeElenco,Box,Bacheca,Calendarioe altri ancora in base alle esigenze del progetto

Monitoraggio del tempo nativo : aiuta il vostro remoto team a superare la produttività sfide * Promemoria: impostazione di promemoria per attività sensibili al tempo per gestire in modo intelligente le scadenze

perché ClickUp è l'unico strumento che vi serve per gestire i progetti in modo efficiente?

Conclusione

Un'attività cardine del grafico Gantt segna un evento chiave nel corso delle attività del progetto. Offre una comprensione di alto livello della Sequenza del progetto e consente ai team di attenersi efficacemente al programma del progetto.

Ora, aggiungere attività cardine può essere un problema se si utilizzano strumenti come Microsoft Excel.

Tuttavia, con software di project management come ClickUp, è un gioco da ragazzi.

Dalla creazione di fantastici grafici di Gantt alla marcatura delle attività cardine del diagramma di Gantt, un software di gestione dei progetti come ClickUp è un gioco da ragazzi lavoro da remoto OS come ClickUp vi aiuterà in ogni passaggio. Iscriviti per ClickUp oggi stesso (gratis!) e incollate le attività cardine del vostro grafico Gantt con facilità!