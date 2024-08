Le 16 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Project nel 2024 (gratuite e a pagamento!)

Microsoft Project è il progetto più grande e più conosciuto strumento per il project management disponibile. È stato rilasciato nel 1984, quando qualsiasi tipo di software per desktop era una novità. Ma a causa di questa storia, può sembrare decisamente superato.

Certo, ha aperto la strada al moderno software di project management (come Pianificatore Microsoft ), ma ora manca di nuove innovazioni. Ha troppa paura di allontanare la sua base di utenti. Questo non è di buon auspicio per le nuove idee!

Ecco perché vi presentiamo le 16 migliori alternative a Microsoft Project. Vi forniremo una recensione dettagliata di ciascuna di esse, con i relativi pro, contro, prezzi e recensioni degli utenti.

Iniziamo!

Perché cercare un'alternativa a Microsoft Project Management?

Uno dei più grandi svantaggi di Microsoft Progetto è la sua natura goffa e la sua curva di apprendimento ripida. Per molti versi, Microsoft Project protegge coloro che lo conoscono meglio.

Richiede così tanto tempo per essere padroneggiato che chiunque lo padroneggi si sente in dovere di difendere la propria posizione (e l'uso di Microsoft Project).

microsoft Project è potente quando si tratta degli aspetti più dettagliati del project management, come la gestione delle risorse, i report personalizzati e i timesheet. Potente non significa facile o semplice, naturalmente", dichiara_ una recensione di MS Project

Può creare efficacemente una piano del progetto e di eseguire il drill-down nel dettaglio delle vostre risorse, ma non dovreste usarlo a meno che non siate già addestrati a domare quella bestia che è Microsoft Project.

Bonus:_ Alternative ai moduli Microsoft E date un'occhiata a questo... non è così user-friendly!

**Quali sono gli svantaggi dell'utilizzo di Microsoft Project?

Necessità di unproject management certificato* Dipende dalle esportazioni

Tempi di adozione lunghi

Ma fortunatamente siamo in un nuovo secolo e ci sono tonnellate di ottime alternative a Microsoft Project che potete utilizzare!

16 Migliori alternative a Microsoft Project

Che si tratti di ClickUp, Asana, Trello o di una qualsiasi delle altre 16 alternative a Microsoft Project che abbiamo elencato qui, troverete sicuramente quella che fa al caso vostro.

Date un'occhiata a questo elenco per un confronto delle funzionalità/funzioni delle migliori alternative a Microsoft Project.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp è uno strumento all-in-one che offre un modo di lavorare fondamentalmente nuovo, che rende semplice la gestione di più progetti con il vostro team. È un'alternativa bella e semplice a MS Project!

Ecco una rapida panoramica di alcune funzionalità/funzione chiave di ClickUp:

Potente dashboard Agile : offre un luogo centrale per ricevere Agile come lo stato di salute generale del progetto, gli obiettivi del progetto, la Sequenza e molto altro ancora

Commenti : conversazioni dedicate al progetto con condivisione di documenti/file integrata per i diversi file di progetto

Attività : ognuno è dotato di una propria barra di stato delle attività e di bacheche per un migliore lavoro di squadra, e si può suddividere ulteriormente ogni attività in sottoattività e liste di controllo

Potenti integrazioni : si integra con gli strumenti di monitoraggio del tempo e con altri strumenti di gestione del lavorostrumenti di produttività per la gestione delle attività in loco e per la gestione delle attività di team virtuali *ClickUp Brain Lo strumento di IA di ClickUp AI utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le attività di ClickUp

Automazione dei flussi di lavoro e scalabilità dell'azienda con ClickUp AI

I professionisti di ClickUp:

Bella interfaccia

Poco costoso

Ha un piano Free Forever

Supporto per tutti i sistemi operativi come Windows, Mac, iOS e app di Google

Molteplici visualizzazioni, tra cui elenco, tabellone, sequenza e vista Gantt

Incorporatofunzionalità di piano e di pianificazione dei progetti integrate* Funzionalità/funzione avanzate dedicate ai progetti Agile

Potente app per dispositivi mobili per project management da remoto * Modelli di project management per automatizzare i flussi di lavoro

ClickUp cons:

100MB di spazio di archiviazione sul piano Free

Non è possibile esportare dashboard

Recensioni di ClickUp:

"ClickUp è il coltellino svizzero delle app per la gestione di attività e progetti" - G2 Crowd "Uno strumento che cambia la vita. Riporta la prospettiva tanto necessaria sulle attività ad alta priorità. Aiuta a monitorare ciò che abbiamo realizzato e a cui abbiamo dedicato più tempo durante un determinato anno. Non posso farne a meno!" - Recensione verificata di Capterra "La piattaforma lavora per tutti gli scenari di progetto di cui si ha bisogno: client, attività personali, progetti e così via. Offre una buona quantità di strumenti per il monitoraggio di tutto ciò che un progetto comporta" - Recensione verificata di Capterra

Piani tariffari ClickUp:

Piano Free Forever : Ideale per uso personale

: Ideale per uso personale Piano Unlimited : Ideale per piccoli team ($7/membro al mese)

: Ideale per piccoli team ($7/membro al mese) Piano Business : Ideale per team di medie dimensioni o multipli ($12/membro al mese)

: Ideale per team di medie dimensioni o multipli ($12/membro al mese) Piano Enterprise : Contattare ClickUp per un prezzo personalizzato

: Contattare ClickUp per un prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

2. Asana

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/Asana-Bacheca-View.png screenshot del project management di Asana /$$$img/

Via AsanaAsana è stata fondata nel 2011 e ha guadagnato rapidamente molta notorietà grazie alle connessioni dei fondatori con Facebook. Con questo pedigree, Asana non ha avuto problemi a raccogliere finanziamenti ed è sulla buona strada per diventare presto un'azienda da 1 miliardo di dollari.

Ma Da fare significa che questo strumento è adatto ai membri del vostro team? Non necessariamente.

Asana ha un'interfaccia semplice con sezioni chiare per un'efficace gestione delle attività project management visivo . Come il suo nome, ha un'interfaccia utente tranquilla che aiuta a sentirsi a proprio agio durante il lavoro. Già questo lo rende un'ottima alternativa a Microsoft Project.

Nonostante l'avvio rapido, negli ultimi anni lo sviluppo del prodotto ha subito dei ritardi. Inoltre, Asana non è adatto a tutti i team dell'organizzazione: la maggior parte dei team di sviluppo software non lo userebbe.

I professionisti di Asana:

Molto personalizzabile

Ottimo calendario in condivisione sincronizzazione

Buon sistema di project management con attività ricorrenti

Alternativa gratuita a Microsoft Progetto

Gestione del portfolio

I contro di Asana:

Nessun monitoraggio nativo del tempo

Grafico Gantt solo attraverso un componente aggiuntivo

Grande curva di apprendimento

Non ha mappe mentali

Ha un numero minimo di utenti

Nessun comando slash

Recensioni su Asana:

"Ci destreggiamo tra molti progetti e scadenze concorrenti, quindi ci aiuta a tenere tutto in un unico quadro generale, in un luogo in cui possiamo parlare delle singole attività man mano che procediamo. Preferisco questo flusso di lavoro all'enfasi di Slack su chat, email, ecc. Le prospettive di Asana per il piano del tempo stanno migliorando, ma al momento sono un po' offuscate" - G2Crowd "Uso Asana ogni giorno per gestire le mie attività. Incoraggio il mio team a mantenere il proprio lavoro attraverso Asana. Nel complesso è uno strumento piacevole ed efficace. In questo scenario attuale, è davvero utile per il lavoro da remoto. Anche se credo che sia un po' costoso rispetto ad altre app simili per la gestione delle attività. Ma le funzionalità/funzione sono davvero buone" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Asana:

Free a $24,99/utente/mese (la versione base è gratis, i piani premium partono da $10,99) Confronto tra Asana e ClickUp!

3. ProofHub

Via ProofHubProofHub è un'alternativa di Microsoft dotata di un intervallo di funzionalità avanzate. Riunisce ogni aspetto importante del vostro lavoro e dei vostri progetti in un luogo centralizzato. Come alcuni degli altri strumenti sopra citati, consente di creare attività, assegnarle a più membri del team e visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti in diverse viste Tabella Kanban, Tabella Gantt e Vista Gantt.

Fornisce anche solidi strumenti di monitoraggio del lavoro, come il monitoraggio del tempo, il monitoraggio dello stato e l'approfondimento delle attività reportistica sul progetto per aiutarvi a tenere traccia dello stato del vostro team. Il punto di forza di Proofhub è la valutazione forfettaria, che consente di non aumentare le spese man mano che il team cresce.

Proofhub è disponibile anche come app mobile per utenti Android e iOS.

I professionisti di ProofHub:

Piattaforma all-in-one

Interfaccia intuitiva

Eccellente personalizzazione dei progetti

Collaborazione e comunicazione con il team senza soluzione di continuità

I contro di ProofHub:

Single Sign-On su Google

La gestione delle notifiche potrebbe essere migliorata

Recensioni su Proofhub:

"Abbiamo scelto ProofHub per l'estensione dei servizi che fornisce a un prezzo accessibile. È possibile utilizzare una parte di ProofHub per i progetti interni e un'altra completamente diversa per i progetti interni collaborazione con i client . Come risultato, per noi è un pacchetto completo" - Capterra "Adoro il fatto che ci sia un format per ogni cosa da fare; lo uso per tenere traccia dei progetti dei client, per gestire le attività, per condividere i file, per le correzioni di bozze dei progetti, per prendere note, per monitorare il tempo, per controllare le relazioni sullo stato di avanzamento e molto altro ancora. Inoltre, il prezzo fisso di ProofHub è una ciliegina sulla torta" G2Crowd

Prezzi di Proofhub:

I piani a pagamento di ProofHub partono da 45 dollari al mese, con fatturazione annuale (nessun costo per utente).

4. Paymo

Via Paymo Paymo è una solida app per il project management. Non c'è nulla di appariscente.

Ha una bella schermata iniziale che evidenzia gli elementi più critici della giornata e aiuta a tenere traccia delle scadenze.

Offre anche viste Bacheca, simile a quello di ClickUp e Trello. Dispongono di solide funzionalità dashboard che aiutano a valutare lo stato del progetto e hanno un luogo centralizzato per la gestione di progetti complessi. Paymo è una scelta sicura con cui i project manager si troveranno a proprio agio.

I professionisti di Paymo:

App mobile con monitoraggio dei progetti

Tabelle orarie personalizzabili

Grafici di Gantt belli e interattivi

Piano delle attività e dipendenza dalle stesse

Alternativa gratuita a Microsoft Project

Paymo contro:

Integrazioni solo sul piano a pagamento

Tre sole fatture con il piano gratis

Molte visualizzazioni possono rendere difficile l'apprendimento

Recensioni su Paymo:

"Non c'è una funzione di importazione per attività/progetti, quindi è necessario un processo molto manuale per essere operativi se si passa da strumenti diversi." - G2Crowd "Per un utente medio, piccolo o solitario, paymo è sufficiente per gestire qualsiasi tipo di progetto. Il piano Free è sufficiente e offre abbastanza funzionalità/funzioni per iniziare e poi aggiornare se necessario." - Recensione verificata di Capterra

Prezzi Paymo:

da $8,95 a $14,25/utente/mese

5. Monday.com

Via Monday.com Monday si basa sull'inserimento di elementi in verde, il che significa che l'utente deve spuntare un certo numero di cose. Hanno anche sviluppato un ibrido tabella/gestore di attività molto interessante, con molti campi personalizzati per realizzare determinate attività nel modo desiderato.

Il problema? Non è sempre scalabile in team di grandi dimensioni per essere efficace collaborazione online . Inoltre, la versione di prova gratuita è limitata e non vi darà abbastanza tempo per esplorare tutte le sue utili funzionalità/funzioni senza pagare un prezzo elevato.

Nonostante l'imponente spinta pubblicitaria, chiunque abbia una conoscenza pratica di Google può trovare molte delle sue funzionalità/funzione gratis anche altrove ( come ClickUp! ).

Monday.com professionisti:

Interfaccia intuitiva e

Offre anche un'estensione per Chrome

Tanta personalizzazione

Integrazione con Dropbox e OneDrive

Monday.com contro:

Nessun calendario

Costoso

Nessuna attività ricorrente

Nessuna attività secondaria

Nessun comando slash

Recensioni di Monday.com:

"Il cambio di nome in "Monday" A nessuno piace il lunedì . C'è una connotazione negativa" - G2Crowd "Nel complesso, Monday è un ottimo strumento per gestire il carico di lavoro, i progetti e per far sì che le persone lavorino insieme in uno spazio collaborativo. Raccomando vivamente questo prodotto a chi è alla ricerca di uno strumento economico, facile da usare e da implementare. Tuttavia, attenzione, è necessario avere un'idea di come si vuole utilizzare questo strumento, altrimenti le funzionalità/funzione potrebbero essere troppo abbondanti e non spiegate abbastanza bene per aiutare un utente che è solo alla ricerca di idee." - Recensione verificata di Capterra 👉 Vedi come

**Il lunedì si confronta con Asana_

!

Prezzi di Monday.com:

da $8 a $16/mese/5 utenti Confronto tra ClickUp e Monday !

6. Hitask

Via Hitask Un altro strumento di collaborazione tra team, meno potente di MS Project, ma con alcune funzionalità/funzione desiderate dal punto di vista dello sviluppo, come ad esempio monitoraggio dei problemi , ripetizione delle attività e chattare con il team. Dispone anche di reportistica, ma potrebbe non essere così avanzata come Microsoft Project.

I vantaggi di Hitask:

Facile da usare

Interfaccia pulita

Sincronizzazione con Google Calendar

Hitask contro:

Non molte integrazioni

Nessuna nota privata

Nessuna funzionalità/funzione Gantt Chart

Nessuna Bacheca

Recensioni su Hitask:

"L'ambiente visivo manca di colore, potrebbe migliorare aggiungendo elementi che permettano ai dipendenti di differenziarsi rapidamente senza leggere, assegnando etichette di colore a ciascuno di essi in ordine di individuare rapidamente qualsiasi cambiamento o osservazione, nonché la sua fonte..." - - G2Crowd "Questo prodotto è molto facile da usare, ma l'interfaccia utente non è molto intuitiva. Il prezzo è giusto se si considera ciò che si ottiene in cambio. Se si pianifica di utilizzarlo per motivi personali, questo strumento può essere sufficiente" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi Hitask:

Gratis fino a $20/utente/mese (il piano a pagamento parte da $5)

7. nTask

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/112687-ntask-1520509929-0477815.png nTask /$$$img/

Via nTask nTask si visualizza soprattutto come un sostituto di Asana, ma è ottimo anche come strumento più semplice di Microsoft Project.

nTask ha una solida strumenti di reportistica per il monitoraggio del tempo, il monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro e le riunioni che tutti i manager apprezzeranno.

Inoltre, dispone di grafici Gantt integrati per visualizzare più progetti da un livello elevato. Aggiungete i vostri monitoraggio di bug e problemi e potrebbe essere una soluzione semplice rispetto a Microsoft Project.

Come la maggior parte di questi strumenti di produttività, è molto più conveniente di Microsoft Project, il che lo rende una buona alternativa a MS Project.

Pro di nTask:

Molto conveniente

Strumento di gestione delle riunioni

Monitoraggio di bug e problemi

Dipendenza delle attività

nTask contro:

Nessun timer

Pessima app per l'accesso mobile

I grafici Gantt non sono interattivi (ancora)

nTask Recensioni:

"La più grande differenza nelle funzioni di riunione rispetto a qualcosa come GCal è che è possibile creare un ordine del giorno dettagliato, memorizzare i verbali della riunione e condividerli automaticamente con un team di progetto, senza mai lasciare l'app." - Bombole "Non c'è molto che non piaccia in questa app. Le integrazioni sono impeccabili e funzionano perfettamente. Se da un lato i frequenti aggiornamenti completano e migliorano l'usabilità di questa app, dall'altro a volte ci vuole un po' di tempo per abituarsi a questi cambiamenti" - Recensione verificata di Capterra

nPrezzatura dei compiti:

Free fino a 7,99 dollari/utente/mese (il piano a pagamento parte da 2,99 dollari)

8. Zenkit

Via Zenkit Zenkit è una potente alternativa a Microsoft project, con molte visualizzazioni diverse, tra cui una vista Tabella e una Vista Tabella.

Include il monitoraggio delle attività e le notifiche, in modo da sapere sempre a cosa sta lavorando ogni membro del team. È perfetto per i manager, che possono visualizzare una vista dettagliata dei progetti imminenti.

Tuttavia, a causa di alcune funzionalità/funzioni mancanti, potrebbe non essere l'opzione migliore per un progetto complesso e di grandi dimensioni. È inoltre possibile modificare testi e creare sfondi personalizzati per rendere Zenkit personale.

I professionisti di Zenkit:

Visualizzazioni multiple

Facilità di project management delle attività

Strumenti di mappa mentale

Zenkit contro:

Nessun grafico Gantt

Nessun monitoraggio del tempo

Nessuna API pubblica

Tempi di caricamento lunghi

Recensioni su Zenkit:

"L'interfaccia utente può sembrare un po' utilitaristica e non così amichevole come altri sistemi software" - Capterra "Esperienza eccellente con il servizio clienti. L'unico inconveniente è stato un piccolo problema quando ho aggiornato il mio piano, ma mi hanno aiutato a trovare una soluzione. Mi piace che continuino a sviluppare il software invece di lasciarlo ristagnare" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Zenkit:

Da Free a $29/utente/mese (solo il piano Personal/individuale è gratis, il piano Teams parte da $11)

9. Slenke

Via Slenke Se si sta puntando a una soluzione più semplice con la gestione delle risorse , grafici Gantt e molto altro ancora visiva di Microsoft Project, allora Slenke può essere un'opzione.

È uno strumento relativamente nuovo, quindi ci sarà una curva di adozione. I membri del team lo usano anche per gestire la loro comunicazione interna, quindi potreste staccarvi da questo strumento Slack se lo si desidera.

Forse non è il migliore per diversi progetti, ma è uno strumento semplice per aiutare il vostro piccolo team a rimanere concentrato e a comunicare.

I professionisti di Slenke:

Molte integrazioni di terze parti

Comunicazione interna

Interfaccia pulita

Slenke cons:

Nessuna app desktop

Nessun piano Enterprise

Solo inglese

Recensioni su Slenke:

"La sezione degli avvisi può essere a volte sovraccarica, un maggiore controllo sul tipo di avvisi che ricevo sarebbe l'ideale" - Recensione su Capterra "Sarebbe bello personalizzare un po' di più il software e utilizzare il nostro marchio aziendale. Per ora non ci viene in mente nient'altro che non ci piaccia" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi Slenke:

Gratis fino a $15/utente/mese

10. Basecamp

Via BasecampBasecamp ha adottato un approccio completamente diverso al project management rispetto a Microsoft Project.

Si concentra su comunicazione del team e file di progetto su date di scadenza e attività, rendendolo uno dei leader nella comunicazione con team di grandi dimensioni, client e fornitori. Con Basecamp è possibile impostare i propri elenchi di cose da fare, aggiungere messaggi e aggiornare il programma del progetto . Si tratta più di informazioni e funzionalità/funzione avanzate di collaborazione che di un'esatta soluzione di project management.

Consideratelo un luogo unificato per gli aggiornamenti, ma non per le specifiche del progetto.

I professionisti di Basecamp:

Stesso prezzo, indipendentemente dal numero degli utenti

Utenti e attività illimitate

Affidabile

I contro di Basecamp:

Funzionalità/funzione limitate

Nessun monitoraggio del tempo

Poco attraentedashboard del progetto* Nessuna analisi

Recensioni su Basecamp:

"Basecamp richiede un po' di apprendimento iniziale, non tutti potrebbero gestirlo all'inizio, quindi mi dispiacerebbe solo questo, ma non è un contro perché è davvero un software che vale la pena usare" - G2Crowd "Lo uso principalmente per collaborare ai progetti con i membri del mio team che lavorano in altri rami. Possiamo comunicare e lavorare sulla stessa attività in tempo reale e rendere il lavoro più semplice collaborazione sul progetto processo molto efficace" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Basecamp:

Da $99/mese Confronto tra Basecamp e ClickUp e conoscere i migliori Alternative a Basecamp .

11. Celoxis

Via Celoxis È uno degli strumenti più simili a Microsoft Project. È possibile tenere traccia dei dati finanziari del progetto, identificare i rischi, impostare flussi di lavoro personalizzati e facilitare la collaborazione con file di progetto e commenti come le altre piattaforme di project management.

Se desiderate allontanarvi da Microsoft Project, ma avete bisogno di qualcosa di tecnicamente simile, Celoxis potrebbe essere il programma che fa per voi. Se preferite, Celoxis offre anche soluzioni locali e on-premise, ma noi opteremmo per il suo semplice software di project management basato su cloud.

I professionisti di Celoxis:

Autopianificazione del progetto funzionalità/funzione

Molto personalizzabile

Buoni strumenti per il project management delle risorse

Monitoraggio degli stati del progetto

Celoxis contro:

Assenza di supporto telefonico

Un solo tipo di piano a pagamento

Nessuna app per iPhone e Google

L'interfaccia utente deve essere migliorata per una migliore esperienza d'uso

Recensioni su Celoxis:

"Gestisco 20-25 progetti in qualsiasi momento, quindi il monitoraggio del tempo e dello stato dei progetti è un po' difficile. Celoxis mi permette di fare tutto ciò in modo efficiente, senza sottrarre troppo tempo al 'vero lavoro'" - Folla G2 "La nostra esperienza complessiva con Celoxis è stata positiva. Lo strumento ci ha aiutato a tenere sotto controllo tutti i nostri progetti e a collaborare all'interno del team. Il prezzo e il valore sono eccezionali, soprattutto per un team piccolo come il nostro. Non usiamo molto la gestione delle risorse o altre funzionalità/funzione dello strumento, ma ci limitiamo a mantenere i nostri progetti su una sequenza temporale rigorosa e a monitorare i lavori richiesti per le varie attività." - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Celoxis:

da $25/utente/mese a $450/utente/una tantum

12. RaveTree

Via RaveTree Volete gestire i contatti commerciali con le vostre attività?

RaveTree offre una solida funzione CRM accanto alla sua piattaforma di project management.

RaveTree si propone come alternativa a ms project con i suoi strumenti di gestione delle risorse e di amministratore.

I pro di RaveTree:

Altamente intuitivo

Include un CRM

Portale per i client

RaveTree cons:

Nessun grafico Gantt

Nessuna app mobile per iOS o Android

Costoso

Recensioni su RaveTree:

"Ravetree è abbastanza nuovo, ma per quanto sia nuovo, lavora ancora benissimo. Da fare con modifiche di tanto in tanto, ma è anche utile che sia costantemente migliorato per renderlo più facile da usare. L'azienda è più piccola, ma questo ha reso il supporto clienti più attento!" - G2Crowd "Nel complesso mi piace molto. Non ho grandi lamentele. Direi che potrebbe essere utile spostare i miei box sulla pagina iniziale, in modo che se voglio che le mie prossime attività cardine siano il box principale che vedo, posso spostarlo in quella sezione. Odiavo Workamajig, ma Da fare permetteva questa funzione" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di RaveTree:

Da $29/utente/mese a $39/utente/mese

13. Wrike

Via WrikeWrike è destinato ai team attivi che cercano un ulteriore supporto per la gestione del team. Wrike punta sull'accessibilità, ovvero sulla possibilità di visualizzare molte cose in un'unica schermata senza troppi clic aggiuntivi.

La gerarchia è ben definita. Se si passa il mouse su un'attività del progetto, i dettagli importanti vengono visualizzati automaticamente. Tuttavia, non dispone di visualizzazioni multiple e privilegia le viste Elenco e Cascata metodologie.

Se il vostro team ha bisogno di qualcosa di simile a MS Project, ma con meno funzioni, allora Wrike potrebbe fare al caso vostro. Anche se non si tratta di un strumento open-source di project management e offre una versione $$$a.

Per saperne di più utilizzare Wrike per il project management .

I professionisti di Wrike:

Assegnazione di attività tramite il menu di trascinamento

Configurazione rapida

Monitoraggio del tempo

Personalizzabile

Gestione del lavoro funzione come la creazione di una struttura di ripartizione del lavoro

Wrike cons:

Complesso

Interfaccia scadente

Servizio clienti personalizzato

Recensioni su Wrike:

"Wrike è unico rispetto ad altre applicazioni simili perché non è solo uno strumento di project management. Funziona anche come strumento di gestione del lavoro, il che è leggermente diverso" - G2Crowd "Grazie alle sue solide prestazioni sul lavoro, non ho notato alcun difetto con l'app. Tuttavia, è piuttosto costosa quando si tratta di prezzi. Ma le funzionalità/funzioni che otteniamo con l'acquisto dell'app sono al top e non posso negare che sia molto meglio di altri strumenti di project management della concorrenza" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Wrike:

Gratis fino a $24,80/utente/mese Confronto tra Wrike e ClickUp e conoscere Alternative a Wrike .

14. Vista del piano

Via Planview PlanView (ex Clarizen) è uno strumento di progetto pesante che ogni project manager serio (e certificato!) può prendere in considerazione. Questo strumento serve a pianificare i progetti e a incidere ogni dettaglio nella pietra quando non ci si può permettere di sbagliare.

PlanView vi dà le carte in regola per definire l'ambito, impostare le specifiche, stimare i tempi, pianificare le date di scadenza e assegnare il personale al progetto in modo appropriato. Il back-end tecnico Da fare, ma l'interfaccia non è all'avanguardia.

Se siete alla ricerca di una soluzione tecnica seria (che dia anche l'impressione di esserlo), provate PlanView.

I professionisti di PlanView:

Ottima pianificazione dei progetti con attività ricorrenti

Portfolios management e progetti multipli

Piano di capacità incorporato, allocazione delle risorseegestione delle risorse* Sequenze di progetto per una migliore gestione delle attività

PlanView cons:

Interfaccia goffa

Non offre molto per Agile team di project management, come ad esempioScrume Kanban * Scarsa funzione di ricerca

Recensioni di PlanView:

"La parte più difficile dell'implementazione di Clarizen nel mio ambiente è stata la configurazione iniziale attraverso il portale amministratore di Clarizen. All'inizio è stato piuttosto travolgente, ma dopo un po' di pratica sono diventato più bravo ad apportare modifiche al volo. Spero di partecipare presto a uno dei corsi di formazione in loco di Clarizen per continuare a sviluppare le mie capacità." - G2Crowd "È un'incredibile monitoraggio del progetto ci ha aiutato a migliorare il monitoraggio dei nostri progetti e a evitare ritardi. L'aggiunta di note o commenti alle attività e ai progetti ci aiuta a trovare i problemi e ad aumentare la qualità." - Recensione verificata di Capterra

Prezzi PlanView:

Contattare il reparto commerciale Confronto tra Clarizen e ClickUp .

15. Jira

Via JiraJira è un'alternativa a Microsoft Project se gestite un team di sviluppo software, product management o QA. Tuttavia, come Microsoft Project, Jira è diventata una piattaforma vecchia e superata.

È uno strumento difficile da usare, a meno che non ci si trovi all'interno del processo di sviluppo. Dispone di numerose integrazioni, monitoraggio dei problemi e funzionalità/funzione di monitoraggio dei bug . Per altri team, non è uno strumento prezioso.

Imparare a usare Jira per il project management .

I professionisti di Jira:

Personalizzabile

Molte integrazioni come Dropbox

Notifiche di testo e via email

Avvisi sui problemi

Contro Jira:

Estremamente complicato

Configurazione difficile

Datato

Recensioni su Jira:

"In generale, è uno strumento eccellente per controllare il lavoro del team" - Recensione verificata di Capterra "Il pro è anche il contro di questo software. Solo perché Da fare non significa che sia facile, efficiente o intuitivo. È facile perdersi in Jira perché ci sono così tante funzionalità/funzioni, menu, opzioni, schede, barre e finestre, molte delle quali sembrano uguali ma non lavorano allo stesso modo. Non si sa mai se una cosa semplice come copiare e incollare problemi funzionerà come ci si aspetta (come CTRL+C, CTRL+V), o se si devono aprire diverse finestre con milioni di opzioni diverse per poterlo fare" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Jira:

Gratis fino a $14/utente al mese Confronto tra Jira e ClickUp e conoscere le caratteristiche di le migliori alternative a Jira .

16. Trello

Via Trello E ora qualcosa di completamente diverso.

Invece di usare molti elenchi per gestire i progetti, si può passare alle schede e a un sistema di Bacheca Kanban per la gestione delle attività. Il sistema, reso popolare dall'industria manifatturiera giapponese, ha assunto una vita propria, soprattutto grazie all'influenza di Trello.

Oltre a creare attività multiple, è diventato popolare anche come repository dei dati del progetto. Le sue funzionalità/funzione di condivisione pubblica hanno contribuito a renderlo un sistema di gestione delle attività suite per la produttività leader con team, hobbisti e amici.

I professionisti di Trello:

Facilità di inserimento

Facilità nell'assegnare attività e nel monitorare lo stato di avanzamento

Più semplice da usare rispetto a molti altri

Funzionalità di collaborazione con il team in tempo reale

I contro di Trello:

Nessun grafico Gantt

Nessun calendario

Nessuna funzionalità/funzione di sprint

Integrazioni disponibili solo sul piano a pagamento

Nessun documento nativo

Recensioni su Trello:

"La sua interfaccia è un po' basilare, posso anche dire che il suo motore di ricerca non è efficiente poiché non trova quello che sto cercando, inoltre la versione gratis è molto limitata." - G2Crowd "Un ottimo strumento di gestione dei prodotti per il coordinamento. Mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi a tutto ciò che Da fare e a come volevo usarlo, ma ora mi piace molto. La parte migliore è l'opzione gratuita (che è quella che uso io) e lavora bene per le mie esigenze" - Recensione verificata di Capterra

Prezzi di Trello:

Gratis fino a $17.50/utente/mese (la versione a pagamento parte da $9.99 mentre il piano Enterprise parte da $17.50) Confronto tra ClickUp e Trello e Asana e conoscere questi Alternative a Trello .

Trova la migliore alternativa a Microsoft Project per il tuo team

Non c'è un modo semplice per far collaborare efficacemente i team, non ci sono molti tutorial e la funzione è bloccata, proprio come quella di Modelli di progetto in Excel . Ovviamente, questo non è lo strumento più attraente quando sono disponibili tanti ottimi software di project management basati su cloud.

Quando il vostro team ha disperatamente bisogno di qualcosa che tutta l'organizzazione possa usare, è il momento di abbandonare Microsoft Project per una nuova soluzione di project management collaborativo. In questo modo si otterrà un maggior numero di lavori terminati e di colli di bottiglia senza volto. Iscriviti con ClickUp oggi stesso e portate il vostro project management a un livello completamente nuovo.