le 10 migliori app di calendario condiviso per collegare i team nel 2024

Nel frenetico ambiente di lavoro di oggi, una collaborazione e una comunicazione efficaci sono fondamentali per l'esito positivo di qualsiasi team o organizzazione. Con l'aumento del lavoro da remoto e dei team distribuiti, tenere traccia di orari e scadenze è una vera sfida. 🕕

Le app di calendario in condivisione eliminano il lavoro pesante di coordinare gli orari per i team di grandi dimensioni o interfunzionali. Invece di inviare messaggi diretti a ciascun membro del gruppo per verificare la disponibilità tra i vari fusi orari, i team possono accedere al calendario condiviso, visualizzare la disponibilità reciproca e prenotare i blocchi disponibili senza causare interruzioni.

In questa guida, esamineremo le migliori app di calendario condiviso presenti sul mercato e le funzionalità/funzione indispensabili per aumentare la produttività del team!

Cosa cercare in un'app per il calendario condiviso del team?

Nonostante le nostre migliori intenzioni, attività apparentemente piccole possono ancora sfuggire, facendoci sentire sopraffatti. Ma con le app di calendario condiviso, i team possono vedere a cosa stanno lavorando gli altri, quali riunioni sono programmate e quali scadenze si stanno avvicinando. ⏳

Ecco sei funzionalità/funzione chiave da considerare in un'app di calendario condiviso:

Strumenti di project management per integrarsi facilmente con i sistemi di email, gli elenchi di attività e i flussi di lavoro del team

per integrarsi facilmente con i sistemi di email, gli elenchi di attività e i flussi di lavoro del team Funzioni di inviti e autorizzazioni per personalizzare i livelli di accesso e di autorizzazione in base ai ruoli e alle responsabilità

per personalizzare i livelli di accesso e di autorizzazione in base ai ruoli e alle responsabilità Configurazione di eventi ricorrenti per organizzare riunioni, scadenze e altre date ripetibili

per organizzare riunioni, scadenze e altre date ripetibili Notifiche per inviare avvisi tempestivi quando le scadenze sono vicine o quando gli eventi vengono aggiornati

per inviare avvisi tempestivi quando le scadenze sono vicine o quando gli eventi vengono aggiornati Visualizzazioni multiple del calendario come giorno, settimana, mese e agenda per la personalizzazione

come giorno, settimana, mese e agenda per la personalizzazione Analisi in tempo reale per conoscere le prestazioni e la produttività dei membri del team in relazione agli eventi del calendario

Imparare a fare un_ calendario per il project management !

Le 10 migliori app di calendario in condivisione per i team nel 2024

Gestite il mio lavoro e avviate riunioni direttamente dalla visualizzazione Calendario di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con 15 modalità personalizzabili, tra cui Visualizzazione del calendario di ClickUp per mantenere i team sulla stessa pagina. Con pochi clic, è possibile visualizzare le riunioni, le attività e i compiti per giorno, settimana o mese, per avere una visione dettagliata o dettagliata del lavoro del team.

È possibile fare un ulteriore passaggio personalizzando le visualizzazioni del Calendario personale o del team!

Abilitate la Modalità Io per mostrare i commenti, le attività secondarie e le voci della lista di controllo a voi assegnate per un'azione rapida

per mostrare i commenti, le attività secondarie e le voci della lista di controllo a voi assegnate per un'azione rapida Creare filtri per rivelare le attività che soddisfano i criteri specificati

per rivelare le attività che soddisfano i criteri specificati Modificare le impostazioni delle schede delle attività per mostrare assegnatari, priorità, tempo trascorso e altro ancora

Questo livello di organizzazione rende più facile per i team ridurre il disordine e pianificare la giornata, la settimana o il mese in anticipo!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prova Modello di calendario settimanale di ClickUp per migliorare la collaborazione e semplificare la programmazione con un calendario condiviso. Con il calendario condiviso di ClickUp è possibile coordinare e allineare facilmente gli orari con i membri del team o i client.

Limiti del ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Google Calendar

via Area di lavoro di Google Il Google Calendar è uno strumento di pianificazione online gratuito. Grazie alla possibilità di creare più calendari per diversi casi d'uso, i team possono facilmente tenere traccia di eventi, riunioni e scadenze importanti.

La funzionalità "Rooms" di Google Calendar consente ai Teams di prenotare in modo rapido e semplice sale conferenze e altri spazi condivisi per riunioni produttive e attività di gruppo. Oltre a prenotare risorse fisiche come sale conferenze e postazioni, Google Calendar fornisce una visualizzazione aggiornata di quali membri del team hanno conflitti di orario e consente di accedere a spazi di riunione virtuali all'interno dell'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Calendar

Orologio mondiale per trovare la disponibilità dei membri del team in diversi fusi orari

Slot per appuntamenti sotto la voce Orario di ufficio per segnare la disponibilità

Visualizzazione giorno, settimana, mese, anno, calendario o 4 giorni

Ricerca avanzata per trovare contatti ed eventi

Sale riunioni per eventi specifici

limiti di Google Calendar

La visualizzazione di attività e altri elementi può essere difficile, con un'interfaccia un po' disorganizzata

Alcune funzionalità, come la visualizzazione degli impegni, sono un po' nascoste

Prezzi di Google Calendar

Google Calendar si può usare gratis con un account Gmail

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

3. Calendly

via Calendly Calendly è una piattaforma per la pianificazione e gli appuntamenti progettata per aiutare i team a snellire il processo di organizzazione delle riunioni. Con Calendly, gli utenti possono creare rapidamente calendari con le proprie preferenze di disponibilità e accedere a funzionalità integrate come promemoria automatici e conferme di riunioni. Questo aiuta a ridurre al minimo le email e le lunghe telefonate di pianificazione. Calendly offre inoltre un numero di opzioni personalizzate che consentono agli utenti di adattare i calendari alle proprie esigenze e preferenze.

L'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop rende facile e immediata l'impostazione di eventi per più persone. Inoltre, Calendly offre diverse visualizzazioni del calendario, tra cui piani giornalieri e settimanali, per consentire agli utenti di organizzare facilmente i propri impegni!

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Interviste in più passaggi per personalizzare i flussi di lavoro di reclutamento in base ai tipi di intervista, all'ordine desiderato degli intervistati e alle pause

Integrazioni per la connessione a Calendly ad altre piattaforme e strumenti insieme ai flussi di lavoro esistenti

Gestione degli amministratori in una visualizzazione centralizzata per snellire i processi

Personalizzazione del profilo dell'utente e capacità di branding

Reportistica approfondita per visualizzare le metriche

Limiti di Calendly

Le impostazioni sono nascoste in sottosezioni, rendendo difficile la navigazione

La versione di base è limitata

Prezzi di Calendly

Piano base : Gratis per ogni utente

: Gratis per ogni utente Essenziale : $8 per postazione al mese

: $8 per postazione al mese Professionale : $12 per postazione al mese

: $12 per postazione al mese Teams : $16 per postazione al mese

: $16 per postazione al mese Aziende: Contattare Calendly per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (1.200+ recensioni)

: 4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4. Outlook

via Calendario di Microsoft Outlook La funzionalità/funzione Calendario di Microsoft Outlook aiuta i Teams a creare riunioni, fornendo una posizione centrale per visualizzare la disponibilità dei membri del team, la possibilità di programmare rapidamente nuove riunioni e la possibilità di monitorare facilmente gli eventi.

Outlook offre anche strumenti per la gestione delle riunioni il monitoraggio delle attività e la gestione dei contatti. Offre agli utenti potenti funzionalità di reportistica, come la generazione di rapporti sulle attività e i compiti di più team.

Outlook si integra comodamente con altre applicazioni di Office, come Word e Teams, rappresentando la scelta ideale per chi desidera ottimizzare i flussi di lavoro quotidiani nell'ecosistema Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di Outlook

Pianificazioni di gruppo per visualizzare reparti specifici o sale conferenze all'interno dell'organizzazione

Dashboard all-in-one per programmare riunioni, visualizzare i contatti e impostare gli appuntamenti

Pulsante di condivisione del calendario per inoltrare interi calendari ai team

Visualizzazioni in sovrimpressione per identificare facilmente i conflitti di orario

Pianificazione delle email per inviarle a orari specifici

Limiti di Outlook

Alcune funzionalità/funzione possono richiedere l'integrazione di un server Exchange

Per la versione gratuita è necessaria una connessione online

Prezzi di Outlook

Microsoft Calendario di Outlook è gratis con un account Microsoft

Valutazioni e recensioni di Outlook

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

5. Asana

via Asana Asana è un'applicazione di software di project management che offre un intervallo di funzionalità/funzioni pensate per aiutare i team a rimanere organizzati e produttivi. I formati mensili e settimanali della vista Team offrono una panoramica semplificata delle riunioni e degli appuntamenti più importanti, in modo che i team possano visualizzare in anteprima ogni evento importante.

Le sue funzionalità personalizzabili consentono agli utenti di filtrare la visualizzazione in base allo stato dei membri del team, dei progetti o delle attività, offrendo un modo pratico per stabilire le priorità. Le funzionalità di gestione del team di Asana facilitano la collaborazione e la sincronizzazione tra i team.

Ciò consente una comunicazione continua tra i membri del team, in modo che tutti sappiano cosa ci si aspetta da loro.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Integrazioni: È possibile collegare Asana a molte soluzioni, tra cui Outlook, Google Calendar, iCal e altre ancora

Ricerca avanzata per vedere tutti i lavori e le scadenze assegnate in base alle attività o ai contatti

Funzione drag-and-drop per aggiornare facilmente le date di scadenza di ogni attività

Viste Calendario e Elenco per organizzare le attività in base alla data di scadenza

visualizzazione del Calendario dei 7 giorni per organizzare le attività durante la settimana

Limiti di Asana

Non è l'ideale per progetti complessi con più flussi di lavoro (trovare una soluzione flessibile conAlternative di Asana)

Asana è più costosa di altre opzioni di calendario e molte funzionalità avanzate sono disponibili gratuitamente su altre piattaforme

Prezzi di Asana

Basic : Versione Free

: Versione Free Premium : $10,99 per utente al mese, con fatturazione annuale

: $10,99 per utente al mese, con fatturazione annuale Business : 24,99 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

: 24,99 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.200+ recensioni)

: 4.3/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.900+ recensioni)

6. Attivare/disattivare il piano Toggl

via Piano attivato/disattivato Toggl Plan è un software di project management che combina le funzionalità/funzione di pianificazione e monitoraggio delle attività con un'interfaccia utente intuitiva per aiutare i team a rimanere organizzati. Grazie alla funzionalità/funzione calendario, gli utenti possono impostare le scadenze, tenere traccia dei progressi e monitorare lo stato del team in un'unica visualizzazione.

Con il monitoraggio del tempo incorporato, gli utenti hanno la possibilità di misurare la durata delle attività e di adattare i loro piani di conseguenza. Il sistema di calendario permette di ottimizzare il flusso di lavoro dei team analizzando le prestazioni passate e apportando rapide modifiche per rispettare le scadenze senza sacrificare altre attività.

Inoltre, i membri del team possono facilmente collaborare tra loro, impostando attività cardine e condividendo i loro stati con il team!

Funzionalità/funzione migliori di Toggl Plan

Allegati, feedback e liste di controllo in un'unica posizione per una collaborazione efficiente

Viste mese, trimestre o anno per gestire i carichi di lavoro del team

Programmazione drag-and-drop su calendari esistenti

Panoramica del calendario per programmare facilmente le riunioni

Attività flessibili per aggiungere tutti o pochi dettagli

Limiti del piano di Toggl

L'accesso a tutte le funzionalità/funzione sull'app può essere più impegnativo rispetto alla versione web

Nessuna dipendenza dalle attività (controllareAlternative di Toggl)

Prezzi del piano Toggl attivato/disattivato

Teams : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Business: $13,35 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

7. In senso orario

via In senso orario Clockwise è una condivisione di app di calendario online progettata per aiutare i team a rimanere concentrati e produttivi. Una delle sue funzionalità/funzione chiave è la possibilità di creare blocchi di lavoro ininterrotti Tempo di concentrazione tra i calendari. Focus Time offre a tutti il tempo e lo spazio per lavorare su attività individuali.

Con Clockwise è possibile coordinarsi facilmente con i membri del team e programmare blocchi di tempo ininterrotti per un lavoro mirato. In questo modo è facile mantenere la produttività ed evitare le distrazioni, anche quando si lavora su un progetto collaborativo.

Funzionalità/funzione migliori di Clockwise

Monitoraggio della larghezza di banda del team per individuare i problemi relativi ai tempi di concentrazione e alla disponibilità

Integrazioni per connettersi con altri strumenti di produttività, come Slack e Zoom

Funzionalità/funzione di assistente personale per gestire il tempo con le pause pranzo e i tempi di viaggio

IA Scheduling per aiutare a spostare le riunioni nei momenti più efficienti

Focus Time per ridurre al minimo le distrazioni per una migliore produttività

Limiti in senso orario

Il design semplicistico impedisce casi d'uso più avanzati

Le funzionalità/funzione sono limitate nella versione gratis

Prezzi di Clockwise

Versione gratuita

Team : $6,75 per utente al mese

: $6,75 per utente al mese Business : $11,50 per utente al mese

: $11,50 per utente al mese Aziende: Contattare Clockwise per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Clockwise

G2 : 4.8/5 (30+ recensioni)

: 4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (5+ recensioni)

8. Da fare

via Da fare Any.do è un elenco di cose da fare che consente agli utenti di organizzare attività personali e progetti di team. Facilita la collaborazione sui processi di lavoro quotidiani, facilitando il monitoraggio dello stato.

La sua funzionalità/funzione Calendario aiuta i team a programmare gli eventi nel corso della giornata, della settimana o del mese. Questa funzionalità/funzione semplifica la gestione dei calendari di tutti, in modo da rendere più importante il lavoro di tutti attività cardine del progetto e le riunioni non vengono trascurate.

La piattaforma Any.do può essere sincronizzata con altri sistemi di strumenti per il project management per rendere ancora più utile la condivisione dei calendari e la gestione del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Integrazione con altri calendari come iCloud Calendar, Google Calendar app e Microsoft Calendar Outlook

Gestione degli eventi per combinare riunioni aziendali ed eventi sociali in un'unica app calendario

Widget per la homescreen per organizzare tutti gli elenchi di cose da fare,elenchi di pro e controe gli eventi del calendario sui dispositivi mobili

Flussi di lavoro personalizzati pergestire le agende giornaliere e mettere tutti sulla stessa pagina

Promemoria per ogni evento del calendario e dell'elenco Da fare

Limiti di Any.do

Manca di capacità di gestione delle attività rispetto ad altre app di condivisione del calendario

Per le attività secondarie sono necessarie bacheche separate

Prezzi di Da fare

Gratuito versione

Premio : $3 per utente al mese

: $3 per utente al mese Teams: $5 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2 : 4.1/5 (190+ recensioni)

: 4.1/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (130+ recensioni)

9. TeamUp

via TeamUp TeamUp è un'applicazione di calendario condiviso che combina i calendari di più fonti e app per fornire ai team una vista consolidata degli impegni di tutti. Grazie ai campi personalizzati filtrabili e ordinabili, TeamUp aiuta gli utenti a organizzare le informazioni multidimensionali, facilitando la gestione di attività ed eventi.

Lo strumento offre 11 diverse visualizzazioni del calendario, tra cui quella per anno e quella per tabella. Che si tratti di pianificare i prossimi mesi, di organizzare le attività in programma o semplicemente di dare un'occhiata al quadro generale, i team possono visualizzare i loro programmi in modi diversi!

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamUp

Campi personalizzati per organizzare le informazioni in più categorie, come scelte, testi e numeri

Condivisione dei link per inviare i collegati al calendario e farli visualizzare a chiunque, anche ai non utenti

Sottocalendari con codice colore per gestire tutti gli eventi e le attività in cartelle

11 visualizzazioni del calendario, comprese le viste Anno e Tabella

Livelli di autorizzazione all'accesso per la condivisione dei calendari

Limiti di TeamUp

Le visualizzazioni del calendario nelle app mobili sono limitate a elenco, giorno, settimana e mese

Richiede l'integrazione con un'app di project management per ottimizzare l'uso

Prezzi di TeamUp

piano Free : Piano gratuito

Piano gratuito Plus : $10 al mese per calendario

: $10 al mese per calendario Pro : $25 al mese per calendario

: $25 al mese per calendario Business: $60 al mese per calendario

Valutazioni e recensioni di TeamUp

G2 : 4.6/5 (140+ recensioni)

: 4.6/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

10. Calendario Apple

via Calendario Apple Apple Calendar è un'app per calendari digitali dal design pulito e moderno che tiene facilmente traccia degli appuntamenti e degli eventi. È possibile impostare avvisi e condividere i calendari e gli eventi con amici, membri della famiglia e team.

Gli eventi possono essere codificati per colore in base a qualsiasi categoria scelta, in modo da visualizzare rapidamente gli impegni a colpo d'occhio. È possibile sincronizzare i calendari da altri servizi come Google Calendar o Microsoft Outlook, rendendo più facile l'organizzazione!

Le migliori funzionalità/funzione di Apple Calendario

Più account sotto un'unica visualizzazione del calendario per gestire tutti gli eventi e gli appuntamenti

Promemoria e notifiche per notificare quando uscire per gli eventi

Connessione a Apple Mappa per visualizzare gli indirizzi delle posizioni fisiche

Codici a colori per visualizzare il tipo di evento a colpo d'occhio

Opzione di videochiamata FaceTime per qualsiasi evento

Limiti del Calendario Apple

Manca di opzioni personalizzate e di integrazione per gestire progetti complessi o programmi di gruppo

I membri del team che non hanno un dispositivo Apple non possono usare il calendario iCloud

Prezzi del Calendario Apple

Calendario Apple è gratuito sui dispositivi Apple

Valutazioni e recensioni di Calendario Apple

G2 : 4/5 (160+ recensioni)

: 4/5 (160+ recensioni) Capterra: N/D

