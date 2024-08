Monday vs. Airtable: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Dalla gestione dei membri del team all'assegnazione delle attività, fino al monitoraggio delle scadenze, i gestori del team devono avere occhi su tutto. 👀

Ma poiché non si può essere ovunque contemporaneamente, un software di project management è indispensabile.

Se siete alla ricerca di uno strumento che semplifichi seriamente il monitoraggio del tempo, gestione delle attività e le notifiche delle date di scadenza, probabilmente vi sarete imbattuti in Monday.com e Airtable. Entrambi sono strumenti di project management ma hanno funzioni, integrazioni e funzionalità diverse.

In questa guida vi forniremo informazioni dettagliate su Airtable e Monday.com per aiutarvi a prendere la decisione migliore per la vostra azienda. Aggiungeremo anche un concorrente a sorpresa che (non per vantarci) sbaraglia entrambe le piattaforme di project management. 🌊

Che cos'è Monday? Monday è una piattaforma di project management che riunisce progetti, attività e processi in un'unica dashboard.

Gestite le risorse, vedete i progetti dei client ad alto livello e gestite le richieste e le approvazioni in un'unica piattaforma intuitiva. Monday dispone di integrazioni per Google Drive, Slack, Zoom, Zapier e Microsoft Teams per riunire tutti gli strumenti esistenti in un unico flusso di lavoro. ⚒️

Via Monday.com È da notare che Monday ha tre diversi bracci di produttività. Come PM, dovete preoccuparvi solo della funzionalità di gestione del lavoro. Ma se avete bisogno di una soluzione più integrata, è utile sapere che Monday ha anche una funzione commerciale CRM e project management funzionalità/funzione per gli sviluppatori.

Funzionalità/funzione di Monday

Monday si presenta come uno strumento per creativi, sviluppatori di software, risorse umane, ecc. È possibile personalizzare l'app come meglio si crede, ma queste sono le funzionalità/funzione più importanti di Monday.

1. Gestione degli obiettivi e delle attività

Sapete bene che il vostro obiettivi del progetto non sono gli unici obiettivi che il team deve raggiungere, ma anche quelli dell'azienda. 🎯

Inserite questi obiettivi in Monday e la piattaforma vi aiuterà a creare un piano strutturato per raggiungerli. Il monitoraggio degli oggetti e dei risultati chiave (OKR) di Monday misura automaticamente le prestazioni mentre si procede.

Via Monday

Con la Gestione del portafoglio, potete visualizzare una vista dettagliata delle vostre prestazioni in tutti i progetti e reparti, sia che siate una piccola azienda o un'impresa. Inoltre, la funzionalità di pianificazione delle risorse di Monday rende facile la creazione di piani, l'allocazione delle risorse e la gestione del carico di lavoro del team.

2. Gestione dei processi

Monday è principalmente un programma di strumento per il project management quindi le sue funzionalità/funzione di gestione dei processi non sono da meno. Il Monday in tempo reale dashboard dei progetti in tempo reale strutturano il lavoro in diverse visualizzazioni, con tanti bei colori, in modo da sapere sempre cosa c'è in programma per la giornata.

Ma se volete una visualizzazione più personalizzata, Monday vi copre le spalle. Vedere sequenza dei progetti in oltre 10 visualizzazioni diverse, tra cui:

Visualizzazione del calendario

Sequenza visualizzata

Bacheche Kanban

Ganttgrafici

Confrontate il ritmo attuale del progetto con il piano di Sequenza utilizzando la funzionalità Gantt Baseline di Monday

Avete bisogno di vedere a cosa sta lavorando il vostro team? Monday visualizza il registro delle attività di ogni persona, in modo da sapere sempre chi si sta occupando di cosa, ideale per progetti complessi.

Se avete un processo di QA/QC, Monday ha una funzionalità/funzione anche per questo. Create un modulo personalizzato per accelerare la gestione e la raccolta dei dati e automatizzate il più possibile le approvazioni dei progetti. Invece di aspettare le richieste o le approvazioni, il software di project management vi guida automaticamente attraverso una procedura di approvazione flusso di lavoro predefinito da fare per lavorare meglio e più velocemente.

3. Gestione delle attività

Creare una Bacheca per i progetti e i titolari, le scadenze e le attività livelli di priorità per ogni attività. Come strumento di PM, Monday consente anche di commentare le attività, aggiungere allegati e taggare altri membri del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/monday-task-prioriites.gif assegnazione di priorità alle attività in Monday /$$$img/

Aggiornare lo stato delle attività e stabilire le priorità dei vostri Da fare con le funzionalità/funzione di Monday

Monday è dotato di alcune automazioni per le attività. Non ci sono molte opzioni precaricate, ma la piattaforma offre un'automazione basata su trigger per i cambiamenti di stato, le attività ripetitive, le dipendenze e lo spostamento degli elementi.

È anche gratis creare la propria automazione personalizzata per un caso d'uso specifico, ma come sempre è bene ricontrollarla prima di diffonderla. 🤸

Prezzi di Monday

Piano Free

Piano base : $8/mese per postazione, con fatturazione annuale

$8/mese per postazione, con fatturazione annuale Piano standard : $10/mese per postazione, con fatturazione annuale

$10/mese per postazione, con fatturazione annuale Piano Pro : $19/mese per postazione, con fatturazione annuale

$19/mese per postazione, con fatturazione annuale piano Enterprise : Contattare per i prezzi

Cos'è Airtable? Airtable è principalmente una

gestione del flusso di lavoro e delle Automazioni. Se volete una piattaforma ad alta tecnologia con strumenti senza codice, Airtable è proprio quello che vi ha ordinato il dottore.

Airtable punta molto sui flussi di lavoro personalizzati, che si creano creando un database, collegando i dati e visualizzando tutto in una vista personalizzata. La buona notizia è che questo rende la piattaforma infinitamente personalizzabile.

Via Airtable L'aspetto negativo è che è facile che i neofiti vengano messi in difficoltà, quindi le persone che inseriscono i flussi di lavoro devono avere una conoscenza di base dei database. Ma Airtable si presenta come uno strumento intelligente per i team di sviluppo.

Con la giusta configurazione, è possibile utilizzare le sue funzionalità/funzioni chiave per progetti complessi in ambito marketing, commerciale, HR o operativo.

Si integra anche con Slack, Gmail, Fogli Google, Salesforce, Jira, Basecamp e Zendesk, rendendolo perfetto per i team tecnici e non. ✨

Funzionalità/funzione di Airtable

Airtable brilla davvero quando lo si usa per creare app aziendali personalizzate, ma ha anche qualche altro asso nella manica.

1. Flussi di lavoro IA

Sapevate che Airtable sta integrando iA generativa nella sua piattaforma? Questa funzionalità/funzione è disponibile solo in beta per gli utenti attuali, ma dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli abbonati.

Via Airtable

Non è necessario sapere come costruire modelli di apprendimento automatico, che di solito sono molto tecnici, per costruire la propria IA personalizzata in Airtable. La piattaforma senza codice vi aiuterà a trascinare e rilasciare la vostra strada verso la vittoria dell'IA. 🏆

Il problema? Si basa su database relazionali e dati in tempo reale. Ciò significa che per sfruttare l'IA di Airtable è necessario conoscere un paio di cose sui dati.

È facile incasinare questa funzionalità/funzione se non si sa cosa si sta facendo, per cui è bene provare prima con un piccolo progetto e vedere come va.

2. Mercato delle estensioni

Il mercato delle estensioni di Airtable offre oltre 1.000 modelli, script e app tra cui scegliere.

Anche in questo caso, alcune delle applicazioni presenti nel Marketplace sono un po' tecniche, quindi fate attenzione a ciò che utilizzate. Tuttavia, lo strumento di project management è ricco di script per collegare i record, programmare i turni, creare grafici e altro ancora. 📈

Anche se non si vuole utilizzare uno script personalizzato, Airtable fornisce estensioni già pronte per:

Creare un grafico

Visualizzare tutte le tabelle, i campi e le relazioni

Creare grafici a barre, a linee, a torta o a dispersione

Progettare tabelle pivot

Un esempio di grafici in Airtable

Esistono anche estensioni per strumenti popolari come Pexels, Miro e Typeform, se si desidera integrarli nel proprio account di Airtable.

3. Libreria di risorse

Da fare con la gestione delle risorse digitali (DAM)? La libreria delle risorse di Airtable vi consente di caricare risorse quali fogli di calcolo contenuti, codici e documenti. Da qui, è possibile catalogare queste risorse all'interno di Airtable e collegarle a progetti, grafici e progetti.

Tramite Airtable

Questa funzionalità/funzione è essenzialmente un'operazione fai-da-te base di conoscenza che ospita tutti i documenti e le procedure. Se passate spesso da una piattaforma di gestione delle risorse digitali a uno strumento di project management, la libreria delle risorse di Airtable riunisce entrambe le funzionalità/funzione nella stessa piattaforma.

Prezzi di Airtable

Piano Free

Piano Teams: $20/mese per postazione, con fatturazione annuale

$20/mese per postazione, con fatturazione annuale Piano Business: $45/mese per postazione, con fatturazione annuale

$45/mese per postazione, con fatturazione annuale Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Airtable vs. Monday.com: Come si confrontano le funzionalità/funzioni

Nel braccio di ferro tra Airtable e Monday.com, quale piattaforma regna sovrana?

Non c'è un vincitore definitivo perché questi strumenti di project management rispondono a esigenze diverse. Le loro principali differenze sono state analizzate per aiutarvi a capire se è il caso di iscriversi a uno dei due.

Attività contro tabelle

Monday è adatto a qualsiasi tipo di azienda o dipartimento. Le sue funzionalità/funzione sono abbastanza generali da poter essere utilizzate per le risorse umane, il marketing, il commerciale e altro ancora. Airtable, invece, si rivolge maggiormente agli sviluppatori.

Si può usare anche da non sviluppatori? Certamente. Ma alcune funzionalità/funzione di Airtable sono abbastanza tecniche da mettervi in guai seri se non sapete cosa state facendo. 🤷

Airtable visualizza i flussi di lavoro in tabelle incentrate sui dati. Si può usare per il monitoraggio dei progetti, ma tra le due piattaforme di project management, Airtable è più incentrata sui dati. Monday, invece, è più incentrato sul flusso di lavoro e include più strumenti di project management per la collaborazione tra team.

Vincitore: Dipende dalle vostre esigenze specifiche

Esperienza mobile

Sia Monday che Airtable sono dotati di app mobili reattive e facili da usare per Android e iOS.

Tuttavia, Airtable è un po' più complicato su mobile perché contiene molti dati. (Airtable, inoltre, non dispone di molte funzionalità/funzione nella versione mobile, per cui è necessario aspettare di essere su un desktop per utilizzare al meglio il software di project management.

A nostro avviso, l'app di Monday è più intuitiva e utile per i team in movimento.

Vincitore: Monday

Facilità d'uso

Se volete un software di project management da utilizzare senza una grande curva di apprendimento, scegliete Monday. La sua configurazione del flusso di lavoro, facile da usare, è simile a quella di altre piattaforme di project management come Asana o Trello -se li avete usati in passato.

Airtable ha funzionalità/funzione più avanzate che lo rendono più difficile da usare. Ma le funzionalità/funzione avanzate possono essere ottime se il vostro team ha bisogno di queste caratteristiche. 🔔

L'aggiunta di complessità non è sempre un male, ma Da fare per tenere conto dei tempi di formazione se si sceglie Airtable.

Vincitore: Monday

Prezzi

Nel confronto tra Monday.com e Airtable, dobbiamo assolutamente considerare la differenza di prezzo. Monday premium costa solo 8 dollari per utente all'anno, con fatturazione annuale. Airtable costa 20 dollari per utente all'anno, con fatturazione annuale. 💰

Airtable costa più del doppio di Monday e la differenza di prezzo aumenta rapidamente se si vogliono acquistare molte postazioni. Il prezzo premium consente di accedere ad Airtable IA, ma anche in questo caso si tratta di un costo elevato.

Se siete attenti al prezzo, Monday è l'opzione più conveniente.

Vincitore: Monday

IA contro automazione

La buona notizia è che sia Monday che Airtable dispongono di funzionalità/funzione per alleggerire il carico di lavoro. Monday utilizza un'automazione basata su trigger, mentre Airtable utilizza un'IA generativa.

Non c'è nulla di male nelle automazioni, ma per lavorare correttamente richiedono comunque molti input manuali da parte del team. Le automazioni non "imparano" nel tempo come l'IA: continueranno a fare la stessa cosa finché non glielo direte voi. 💡

Airtable IA è disponibile solo in versione beta, ma utilizza una vera e propria IA da fare per le attività più complesse. Se volete creare strumenti di IA personalizzati senza dover imparare i dettagli dei modelli di apprendimento automatico, Airtable è la scelta migliore.

Vincitore: Airtable

Gestione dei contenuti

Una grande differenza tra Airtable e Monday.com è il sistema di gestione delle risorse digitali di Airtable. Certo, su Monday è possibile archiviare documenti e file, ma non si tratta di un vero e proprio sistema DAM.

La funzionalità/funzione Asset Library di Airtable semplifica la ricerca, l'organizzazione e la gestione di tutte le risorse. Questa struttura già pronta fa di Airtable una soluzione ideale per tutte le aziende che hanno bisogno di aiuto nella gestione di molte risorse digitali.

Vincitore: Airtable

Monday vs Airtable su Reddit

Come si può vedere, Monday è migliore per alcune cose, mentre Airtable vince in altre categorie. Per chiarire quale piattaforma regna sovrana, ci siamo rivolti a Reddit per vedere cosa pensa la gente comune di Airtable vs Monday.

Nella sezione gruppo r/ProjectManagers , un utente ha detto:

"Airtable è più un database che un sistema di project management. Potrei vedere Airtable con dei limiti ed essere ingombrante per attività semplici"

Nella sezione thread di r/Airtable , un altro utente ha commentato:

"Monday.com funziona meglio per le persone che desiderano una personalizzazione minima e che amano le funzionalità/funzione standard che ha. Se si vogliono fare maggiori personalizzazioni o si ha bisogno di opzioni aggiuntive, Airtable è la strada da percorrere"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Monday e Airtable

Certo, Monday e Airtable hanno i loro punti di forza, ma avete mai provato a gestire il vostro carico di lavoro in un'unica soluzione? ClickUp ?

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è conosciuta soprattutto come app per il project management, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Riuniamo tutto ciò di cui avete bisogno per Da fare (sì, tutto) in un'unica piattaforma, in modo che possiate dedicare meno tempo a passare da una scheda all'altra e più tempo al vostro lavoro vero e proprio. 🙌

Non per vantarci, ma il project management è il pane quotidiano di ClickUp. Le nostre funzionalità di project management si occupano del lavoro pesante, in modo che abbiate il tempo di gestire il team, far avanzare i progetti, gestire i budget e altro ancora.

Attività

Creiamo project management un po' più sano di mente, no? Attività di ClickUp consente di pianificare, organizzare e collaborare facilmente a tutti i progetti in un unico luogo.

ClickUp Tasks è inoltre personalizzabile al 100%. Aggiungete automazioni, dati personalizzati e molto altro ancora con oltre 35 ClickApp pronte all'uso.

Vista Tabella

Avete bisogno di visualizzare i vostri progetti? Ci pensiamo noi. ClickUp offre numerose visualizzazioni per il project management, in modo che possiate vedere tutte le parti in movimento senza sentirvi sopraffatti. 🧘

Trascinare e rilasciare attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Passare a Visualizzazione delle attività per visualizzare le attività in stile foglio di calcolo. Gestite l'inventario, i dati dei client, i budget e molto altro in questa piattaforma semplificata. (Costruite database senza codice e collegateli ad attività, documenti, dipendenze e altro ancora.

ClickUp AI

Ecco un piccolo segreto: ClickUp AI è l'unico strumento di IA specifico per ruolo sul mercato. Basta dire al simpatico chatbot che siete un PM e il robot si occuperà di tutto. 🤖

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per scrivere un brief di progetto /$$$img/

Usare ClickUp AI per creare un brief di progetto

Utilizzare ClickUp AI per:

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni

Generare elementi di azione da documenti o attività

Modificare la reportistica di un progetto

Formattare contenuti

E soprattutto, non c'è bisogno di codice o di modellazione. È sufficiente inserire alcuni input per ottenere l'aiuto di cui avete bisogno, in un batter d'occhio.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

$19/mese per utente Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

ClickUp: Combina il miglior software di project management con gli strumenti di collaborazione

Scegliere tra Airtable e Monday.com non è così semplice come optare per la piattaforma più economica. Hanno funzionalità/funzione diverse, quindi scegliete l'opzione che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Detto questo, sappiamo che Monday e Airtable non sono perfetti. Se avete bisogno di una piattaforma che faccia tutto e anche di più, scegliete ClickUp. La nostra piattaforma personalizzabile e lo strumento di IA basato sui ruoli rendono il project management facile come una torta. 🥧

Portiamo tutti i vostri lavori in un unico posto. Iscrivetevi subito a ClickUp: è Free Forever.