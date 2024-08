Come creare la lavagna Scrum perfetta per i team agili

Una scrum board sembra divertente, come un gioco da tavolo che si fa con gli amici.

L'unica differenza? Al posto degli amici ci sono i colleghi. E invece di un gioco da tavolo, avete uno strumento che trasforma la collaborazione e il lavoro di squadra in un processo divertente.

Le Bacheche aiutano a gestire del team attività e può essere un trampolino di lancio per una collaborazione produttiva, soprattutto nei progetti agili.

Ma cosa sono? Chi li usa? E perché sono molto utili per aiutarvi a far terminare le cose rapidamente?

Parleremo di tutto questo e di altro ancora in questo post del blog.

Bonus: mettete le mani su un nuovo strumento che trasforma una lavagna Scrum di base in un catalizzatore di produttività per tutto il team! 🤫

Cos'è una Bacheca?

Una Bacheca di Mischia è un elenco visivo di cose da fare utilizzato per gestire e monitorare le attività in uno sprint in corso. È composta da colonne che rappresentano le diverse fasi di un flusso di lavoro (ad esempio, Da fare, In corso, Completato). Ogni colonna ha delle righe che rappresentano le singole attività o elementi di lavoro. Le attività vengono suddivise in piccoli pezzi gestibili e spostate sulla bacheca da sinistra a destra per mostrare lo stato di avanzamento.

I team utilizzano i tabelloni di Scrum per pianificazione degli sprint riunioni per la popolazione delle attività per lo sprint successivo. Inoltre, aggiornano quotidianamente la Bacheca in le riunioni di StandUp per mostrare il lavoro completato.

Con una visualizzazione sincronizzata di tutte le attività su un'unica pagina, la Il manager di Scrum Bacheca può visualizzare l'andamento delle attività, cancellare gli eventuali arretrati e risolvere i problemi in tempo reale per rispettare le scadenze del progetto.

Questo aiuta Scrum i gestori del team aggiornano lo stato di avanzamento e mantengono tutti produttivi, responsabili e in linea con gli oggetti del progetto.

Le Bacheche sono molto versatili. Possono essere personalizzate per adattarsi ai requisiti di ogni progetto. Ma per sviluppare una lavagna Scrum su misura per tutto il team, è necessario conoscere gli elementi essenziali del framework Scrum!

Impostazione dei modelli di Bacheca di ClickUp con pochi clic

Aspetti fondamentali del framework Scrum spiegati

Il framework Scrum aiuta i team a realizzare software di lavoro in modo iterativo e incrementale, ponendo l'accento su flessibilità, trasparenza e miglioramento continuo. Leggero ma potente, è particolarmente apprezzato per il project management di progetti complessi.

La terminologia può sembrare impegnativa, soprattutto se si è alle prime armi con Scrum. Tuttavia, abbiamo provato a spiegarvi come funziona termini agili di Scrum per aiutarvi a terminare di più in meno tempo. 💁

1. Principi del team Scrum

Alcuni valori definiscono un team di Team Scrum esito positivo per ogni progetto.

Visualizzazione: La Bacheca di Scrum deve rappresentare ogni fase del flusso di lavoro e lo stato di ogni attività utilizzando colonne, schede e indicazioni visive

Trasparenza e concentrazione: Tutti i membri del team devono comprendere facilmente il flusso generale del progetto e le priorità delle attività

Tutti i membri del team devono comprendere facilmente il flusso generale del progetto e le priorità delle attività Iterazione e adattabilità: La Bacheca deve supportare un lavoro basato sugli sprint e deve essere facilmente adattata in base agli aggiornamenti e ai feedback quotidiani

La Bacheca deve supportare un lavoro basato sugli sprint e deve essere facilmente adattata in base agli aggiornamenti e ai feedback quotidiani **Il layout deve incoraggiare l'auto-organizzazione, la titolarità delle attività e la risoluzione collaborativa dei problemi tra i membri del team

Metriche e visibilità: Le informazioni chiave come gli obiettivi dello sprint, i giorni rimanenti e le responsabilità individuali devono essere facilmente visibili

2. Sprint

Uno sprint è meno una corsa di 100 metri e più una staffetta! Ogni sotto-team riceve il "testimone" (obiettivo dello sprint), lavora insieme per completare una tappa (attività) e consegna un risultato (incremento) alla fine. In definitiva, ogni sprint contribuisce al viaggio più ampio (obiettivo del progetto).

Gli sprint sono fondamentali per mantenere l'agilità e la reattività che definiscono il framework Scrum.

Essi suddividono i progetti di grandi dimensioni in parti gestibili, consentono una consegna rapida e favoriscono l'apprendimento e il miglioramento continui.

Proprio come il framework Scrum, anche gli sprint hanno una loro terminologia:

Lunghezza fissa: Tipicamente da una a quattro settimane, il breve periodo di sprint aiuta a mantenere la concentrazione e impedisce che un progetto si trasformi in un tormentone

Tipicamente da una a quattro settimane, il breve periodo di sprint aiuta a mantenere la concentrazione e impedisce che un progetto si trasformi in un tormentone Eventi a tempo: Cerimonie specifiche come la pianificazione dello sprint, gli standup giornalieri, le revisioni dello sprint e le retrospettive aiutano a guidare il flusso di lavoro e a mantenere il team sul monitoraggio

Cerimonie specifiche come la pianificazione dello sprint, gli standup giornalieri, le revisioni dello sprint e le retrospettive aiutano a guidare il flusso di lavoro e a mantenere il team sul monitoraggio **Un singolo obiettivo di sprint: un oggetto chiaro che definisce l'obiettivo generale e la direzione dello sprint

Sprint backlog: Un insieme di attività dal backlog di prodotto selezionate e dimensionate per essere completate all'interno dello sprint

Un insieme di attività dal backlog di prodotto selezionate e dimensionate per essere completate all'interno dello sprint Consegna incrementale: Un aggiornamento incrementale del prodotto di lavoro consegnato alla fine di ogni sprint, che offre valore e opportunità di feedback precoci

Personalizzare gli sprint con Modello per il piano Scrum di ClickUp

3. Ruoli del team Scrum

Vediamo ora La gestione del team Scrum . Mentre tutti i membri del team sono account delle attività loro assegnate, alcuni hanno la responsabilità di portare avanti l'intero processo.

Proprietario del prodotto: Le parti interessate che impostano la visione del prodotto dando priorità e gestendo il backlog del prodotto

Le parti interessate che impostano la visione del prodotto dando priorità e gestendo il backlog del prodotto Scrum Master: Facilita il processo Scrum, rimuove gli impedimenti e garantisce che il framework sia seguito in modo efficace

Facilita il processo Scrum, rimuove gli impedimenti e garantisce che il framework sia seguito in modo efficace Team di sviluppo: Il team auto-organizzato responsabile di completare il lavoro in ogni sprint prendendo le attività dal backlog

Chi usa la Bacheca di Scrum e perché?

Le Bacheche sono state originariamente sviluppate con un unico oggetto: rendere più organizzato il lavoro di un team di sviluppo software. Ma oggi le Bacheche sono uno strumento molto più versatile e dagli usi infiniti!

È indispensabile utilizzare una Bacheca per progetti complessi e flussi di lavoro iterativi. Ma può anche aiutare altri team agili in una serie di scenari, aiutandoli a visualizzare i flussi di lavoro e a coordinare il lavoro.

Team di sviluppo software

Caso d'uso: Tracciare lo stato delle attività di sviluppo, dei bug e delle funzionalità all'interno di un ciclo di sprint

Tracciare lo stato delle attività di sviluppo, dei bug e delle funzionalità all'interno di un ciclo di sprint Perché: Trasparenza e collaborazione completate, identificazione precoce degli ostacoli e completamento degli obiettivi dello sprint

Teams di marketing

Caso d'uso: Gestione delle attività delle campagne, dei flussi di lavoro per la creazione di contenuti e delle attività di promozione

Gestione delle attività delle campagne, dei flussi di lavoro per la creazione di contenuti e delle attività di promozione Perché: Panoramica chiara sullo stato della campagna e sulle dipendenze tra le attività, e consegna tempestiva

Team di progettazione

Caso d'uso: Monitoraggio delle iterazioni del design, dei wireframe, dei prototipi e dei miglioramenti dell'esperienza utente

Monitoraggio delle iterazioni del design, dei wireframe, dei prototipi e dei miglioramenti dell'esperienza utente Perché: Facile allineamento tra designer e sviluppatori, identificazione precoce dei colli di bottiglia della progettazione e aggiustamenti flessibili basati sul feedback

Teams commerciali

Caso d'uso: Monitoraggio delle attività commerciali, monitoraggio di lead e accordi e gestione delle quote in un arco di tempo specifico

Monitoraggio delle attività commerciali, monitoraggio di lead e accordi e gestione delle quote in un arco di tempo specifico Perché: Visualizzazione completa delle fasi della pipeline commerciale e facile prioritizzazione dei lavori richiesti per raggiungere i traguardi

Teams delle risorse umane

Caso d'uso: Gestione dei processi di assunzione, onboarding dei dipendenti e valutazione delle prestazioni

Gestione dei processi di assunzione, onboarding dei dipendenti e valutazione delle prestazioni Perché: Efficienza e trasparenza completate nei flussi di lavoro delle risorse umane, completamento tempestivo delle attività e manutenzione semplificata della documentazione

Team di gestione dei prodotti

Caso d'uso: Monitoraggio dello sviluppo della roadmap dei prodotti, definizione delle priorità delle funzionalità/funzione e monitoraggio dei feedback degli utenti

Monitoraggio dello sviluppo della roadmap dei prodotti, definizione delle priorità delle funzionalità/funzione e monitoraggio dei feedback degli utenti Perché: Visualizzazione unificata dello stato di avanzamento della roadmap di prodotto, comunicazione efficace con gli stakeholder e facili aggiustamenti basati sulle intuizioni degli utenti

Team operativi

Caso d'uso: Manutenzione del sistema, risoluzione degli incidenti e aggiornamenti dell'infrastruttura

Manutenzione del sistema, risoluzione degli incidenti e aggiornamenti dell'infrastruttura Perché: Maggiore visibilità delle attività operative, monitoraggio delle dipendenze tra i problemi e risoluzione rapida ed efficiente dei problemi

Indipendentemente dal team di cui si fa parte, questi Modelli di Scrum possono aiutarvi a costruire la Bacheca di Scrum perfetta in pochi minuti, non in ore.

Diversi tipi di Bacheca di Scrum

Sebbene molti di noi siano esperti nell'uso di markup e strumenti digitali, alcuni trovano ancora più facile spiegare i concetti utilizzando documenti fisici.

Allo stesso modo, è ancora possibile disegnare la propria Bacheca di Scrum su una lavagna fisica. Ma le bacheche digitali o virtuali sono più facili da usare con i moderni strumenti di Strumenti di Scrum .

1. Bacheca fisica di Scrum

via Smartsheet Una Scrum board fisica tradizionale è costruita utilizzando elementi fisici come una lavagna online, note adesive, schede e pennarelli.

Potete dividere la vostra lavagna Scrum in tre sezioni: attività in sospeso, lavori in corso e lavori completati. Utilizzate le note adesive per designare le attività e spostarle in queste tre sezioni man mano che lo stato avanza. È possibile aggiungere altre sezioni, come feedback e approvazioni, per renderla più dettagliata.

Nonostante la popolarità delle bacheche digitali, quelle fisiche occupano ancora un posto speciale per molti team. L'esperienza tattile di muovere le schede fisiche su una lavagna può essere più soddisfacente e rafforzare la titolarità delle attività. Allontanarsi dagli schermi può promuovere la creatività, la discussione e una maggiore concentrazione all'interno dei team. Inoltre, una bacheca fisica è facile da impostare e non richiede strumenti speciali o competenze tecniche. 🙌

2. Bacheca virtuale di Scrum

Una Bacheca Scrum online è il cugino virtuale della tradizionale Bacheca fisica. Replica le colonne, le schede e il flusso di lavoro di una Bacheca Scrum fisica e consente ai team di mostrare e monitorare lo stato del progetto online e in tempo reale.

I principali vantaggi sono la collaborazione remota in tempo reale, l'automazione e la visibilità di dati e metriche non possibili con le Bacheche fisiche

Utilizzare Modello di Sprint Bacheca retrospettivo di ClickUp per monitorare le riunioni periodiche di Scrum

Come creare una Bacheca di Scrum

Siete entusiasti di quanto tutto ciò sembri facile e veloce? Creare una Bacheca di Scrum non è diverso. Ecco cinque semplici passaggi per creare la vostra Bacheca di Scrum e applicare le tecniche agili di Scrum alla vostra giornata lavorativa. 🤩

Passaggio 1: scegliete la vostra piattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-316.png Vista Bacheca di ClickUp /$$$img/

Usare la Vista Bacheca di ClickUp come Bacheca di Scrum

Prima di creare una Bacheca, scegliete la piattaforma su cui costruirla. La piattaforma dovrebbe avere diversi strumenti e modelli di Scrum per facilitare il processo.

Per iniziare, è possibile utilizzare Vista Bacheca di ClickUp come una Bacheca Scrum online. Il gestore del team Scrum può facilmente tenere d'occhio le attività e farle avanzare nell'imbuto.

Passaggio 2: collocare le storie dell'utente

Identificate una storia utente chiara e concisa. Una storia utente è una descrizione breve e semplice di una funzionalità/funzione o di un requisito dal punto di vista dell'utente previsto. Una storia utente scritta correttamente si concentra su ciò che l'utente ha bisogno che il prodotto faccia, non sulle specifiche tecniche del prodotto.

Esempio: come cliente, voglio essere in grado di monitorare il mio ordine in tempo reale, in modo da sapere quando arriverà"

Sulla lavagna Scrum, il team di sviluppo può stimare le attività assegnate e il lavoro richiesto per dare vita alla storia dell'utente e suddividerle in compiti più piccoli. Possono perfezionare ulteriormente la storia in base al feedback continuo e alle nuove informazioni.

Passaggio 3: Assegnare le attività

Personalizzare la Vista Bacheca di ClickUp in base ai dipartimenti

Dopo aver suddiviso ogni storia utente in attività, ogni attività è pronta per essere assegnata ai membri del team.

La flessibile Vista Bacheca di ClickUp permette di visualizzare le attività in base ai dipartimenti la gestione delle attività all'interno di qualsiasi progetto un gioco da ragazzi. È possibile trascinare e rilasciare facilmente le attività per riflettere una modifica del loro stato o anche per cambiare le loro priorità.

È possibile aggiungere o eliminare colonne/fasi di attività, filtrare le attività in base agli assegnatari, salvare le preimpostazioni della scheda per il futuro, controllare la capacità di lavoro, individuare i colli di bottiglia e assegnare le risorse per rispettare le scadenze.

Passaggio 4: Collaborare con i membri del team

Allineate i membri del vostro team sulla Modello di roadmap del progetto ClickUp I membri del team con attività assegnate possono monitorare, collaborare e lavorare in tempo reale. ClickUp come software di project management consente di collaborare su roadmap e documenti, di gestire le riunioni di pianificazione degli sprint e il monitoraggio del tempo, di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e di automatizzare i flussi di lavoro. L'intero ciclo di vita dello sviluppo è centralizzato in un hub di lavoro completo.

Il software è supportato da ClickUp AI che consente di risparmiare tempo generando idee, assistendovi nella stesura di PRD (Product Requirement Documents), roadmap, proposte e riepiloghi di progetti, ecc. e accelerando il monitoraggio del tempo. 🙌🏼

Passaggio 5: completamento delle attività e revisione

Alla fine dello sprint, lo Scrum Master tiene una revisione dello sprint per raccogliere feedback e implementare gli insegnamenti per gli sprint successivi. Anche durante lo sprint si tengono riunioni giornaliere di Scrum (o standup) per riferire lo stato e discutere il feedback sui lavori inviati per l'approvazione. Queste riunioni di revisione sono una parte importante di un progetto flusso di lavoro agile .

Semplificate la collaborazione con Il modello di riunione Scrum di ClickUp

Modello di pianificazione dello sprint di ClickUp aiuta a raccogliere tutti questi passaggi che portano a un semplice obiettivo: far sì che tutte le attività passino alla sezione "Da fare" in tempo e nel rispetto del budget

Vantaggi dell'uso della Bacheca di Scrum

Migliorate la collaborazione e la produttività del team con ClickUp Agile Project Management Strumenti

Le Bacheche facilitano lo sviluppo agile fornendo trasparenza, flessibilità, responsabilità e concentrazione al team.

1. Priorità e concentrazione

Una lavagna Scrum aiuta a stabilire le priorità delle attività in base al valore e agli obiettivi dello sprint, impedendo ai membri del team di essere sopraffatti o distratti.

Il limite del numero di attività in ogni colonna garantisce la concentrazione e impedisce il cambio di contesto, portando a una maggiore efficienza.

2. Maggiore agilità e adattabilità

Le Bacheche consentono di adattare dinamicamente il flusso di lavoro in base ai feedback quotidiani e alle priorità che cambiano.

La rappresentazione visiva del lavoro incoraggia i membri del team ad assumere la titolarità delle proprie attività e a collaborare efficacemente con gli altri team.

3. Miglioramento continuo

Le retrospettive periodiche, basate sulle intuizioni della lavagna Scrum, aiutano a identificare e affrontare le aree di miglioramento per il team.

Il monitoraggio visivo dello stato agisce anche come motivazione per completare le attività e raggiungere gli obiettivi dello sprint.

4. Approfondimenti basati sui dati

Le lavagne Scrum digitali avanzate offrono metriche e reportistica per analizzare le prestazioni del team e monitorare in modo oggettivo lo stato del progetto.

Questi dati aiutano a prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse, sulla prioritizzazione delle funzionalità/funzione e sulla direzione del progetto.

5. Gestione dei rischi migliorata

La natura iterativa del framework Scrum e la flessibilità di una Bacheca Scrum consentono di modificare rapidamente piani e priorità per rispondere alle sfide.

Promuovendo un completamento mirato e tempestivo delle attività, gli scrum board possono contribuire ad alleviare lo stress e a prevenire il burnout dei membri del team.

In che modo una Bacheca Scrum è diversa da una Bacheca Kanban?

Monitoraggio di tutto, dallo sviluppo al lancio, con La Bacheca Kanban di ClickUp Sì, sia le lavagne Scrum che le lavagne Kanban sono strumenti di gestione del team agile che aiutano a visualizzare un progetto. Ma la somiglianza finisce qui.

1. Focus

**Sprints con obiettivi definiti e consegna di incrementi di lavoro alla fine di ogni sprint. In questo modo si lavora a raffica per raggiungere attività cardine specifiche Bacheca Kanban: Si concentra sul flusso continuo e dà priorità alle attività in base al loro valore e alla loro disponibilità. Si tratta di un flusso di lavoro costante, flessibile in termini di priorità e in corso senza scadenze prefissate

2. Struttura

Scrum board: Fasi predefinite del flusso di lavoro come Da fare, In corso e Terminato Bacheca Kanban: Nessuna fase fissa. Le corsie aiutano a categorizzare le attività (ad esempio, per reparto, funzionalità/funzione o storia dell'utente), con l'obiettivo di limitare i lavori in corso (WIP) per evitare il sovraccarico

3. Piano e controllo

Scrum board: Segue unaprocesso di pianificazione dello sprint con obiettivi e stime prestabiliti. Lo stato di avanzamento viene rivisto e modificato nelle riunioni giornaliere di standup e nelle retrospettive Bacheca: Più flessibile e reattiva. Le attività possono essere aggiunte in qualsiasi momento e la loro priorità si basa sulla capacità attuale. Il miglioramento continuo è guidato dall'analisi e dagli aggiustamenti regolari del flusso

4. Processo decisionale

Sprints board: Le decisioni vengono solitamente prese durante il piano di sprint e riviste durante lo sprint, con modifiche limitate consentite in seguito Bacheca: Incoraggia l'adattamento costante e la definizione delle priorità in base alle nuove informazioni e al cambiamento delle circostanze. Le decisioni vengono prese al volo

5. Metriche e misurazioni

**Promuove un senso di titolarità condivisa e di commit per il raggiungimento degli obiettivi dello sprint. I membri del team lavorano insieme in un'unità affiatata Kanban board: Enfatizza la responsabilità individuale e il miglioramento continuo. I membri del team lavorano in modo più indipendente, concentrandosi al contempo sul flusso generale del lavoro

La scelta tra Scrum e Kanban dipende dalle esigenze del progetto e dalle preferenze del team.

Se avete bisogno di struttura, prevedibilità e consegne frequenti, una Bacheca Scrum potrebbe essere adatta. Ma Kanban è un'opzione migliore se si valorizzano maggiormente la flessibilità, il flusso continuo e la rapida adattabilità.

Potete anche scegliere un approccio ibrido. Questo combina elementi sia di Scrum che di Kanban per creare un sistema personalizzato che funzioni al meglio per il vostro team. 🎉

Quale Bacheca Agile è la migliore? ClickUp, naturalmente!

Ormai avrete capito che le solide funzionalità/funzione di ClickUp non solo sono in linea con il framework Scrum, ma forniscono anche la flessibilità e l'adattabilità necessarie per un project management agile di successo.

Ecco come potete utilizzare in modo efficiente le Bacheca di Scrum:

Qual è lo scopo di una Bacheca Scrum?

Una Scrum board aiuta a visualizzare il percorso del progetto, a rimanere concentrati, a collaborare in modo efficace, ad adattarsi ai cambiamenti e a sentirsi motivati, il tutto per un esito positivo e collaborativo del progetto.

Da cosa è composto un tabellone Scrum?

La scheda di Scrum può assumere uno dei due moduli, a seconda di come vi sentite a vostro agio.

Lavagna fisica: Immaginate una lavagna online in una stanza del team, piena di note adesive di colore che si muovono tra colonne come "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In corso" e "Terminato"

Immaginate una lavagna online in una stanza del team, piena di note adesive di colore che si muovono tra colonne come "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In corso" e "Terminato" **Si pensi a un'interfaccia online con schede digitali. Queste sono codificate per colore in base alla priorità, nuotando in corsie per le diverse funzionalità/funzioni. Le barre di avanzamento aiutano a tenere traccia delle percentuali di completamento degli sprint

In che modo una scheda Scrum è diversa da una scheda Kanban?

Concettualmente sono più diverse di quanto si possa immaginare.

**Come in una gara di sprint, si lavora a brevi intervalli per raggiungere obiettivi definiti, consegnando pezzi finiti alla fine di ogni round. Pensate a struttura, scadenze e prevedibilità

Tavola Kanban: Più simile a un fiume in piena, con attività che si muovono continuamente in base alla priorità e alla capacità disponibile. Si concentra su uno stato regolare, aggiustamenti flessibili ed evita il sovraccarico

Naturalmente, il modo migliore per procedere è provare da soli. ClickUp fornisce diversi strumenti Scrum e Kanban per aiutarvi a trovare la soluzione migliore e a potenziare i vostri processi agili!