15 migliori strumenti Scrum per la gestione dei progetti nel 2024

Certo, il framework Scrum può aprire le porte a infinite possibilità di risoluzione dei problemi.

Può aiutarvi a prendere decisioni rapidamente, a incorporare in modo efficiente il feedback dei clienti e a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ma quando si tratta di bussare alla porta giusta per gli strumenti scrum giusti, la decisione non è facile.

Può essere spaventosa come la scelta di una nuova casa. Non si è sicuri se riuscirà a soddisfare le proprie aspettative o se finirà invece per perseguitarci. 👻

Sebbene non possiamo aiutarvi a decidere quale casa elegante affittare, possiamo offrirvi i migliori strumenti di scrum tra cui scegliere. Questo articolo mette in evidenza i migliori 15 strumenti di scrum per project management con le loro principali funzionalità/funzione e i prezzi.

Cosa sono gli strumenti Scrum?

I tool di Scrum sono applicazioni software specializzate progettate per supportare la metodologia Agile Scrum, facilitando la collaborazione del team e il project management in un processo flessibile e iterativo. Questi strumenti offrono funzionalità/funzione come la pianificazione degli sprint, gestione del backlog , monitoraggio dello stato di avanzamento tramite Bacheche o dashboard e opzioni di comunicazione in tempo reale per migliorare la sinergia del team.

Implementando gli strumenti scrum, i team possono snellire i flussi di lavoro, assegnare le priorità alle attività in modo più efficace e adattarsi rapidamente ai cambiamenti, ottenendo così risultati più produttivi ed efficienti per i progetti. Essenziali per i team di sviluppo moderni, gli strumenti scrum incarnano i principi Agile di collaborazione, feedback del cliente e miglioramento continuo.

15 Migliori strumenti e app per lo scrum agile nel 2024

Esistono centinaia di strumenti agili per lo scrum project management. Esploriamo i 15 migliori strumenti scrum software per il project management disponibile oggi!

1. ClickUp - Il meglio per il project management di Scrum

ClickUp 3.0 consente di trasformare e passare da una visualizzazione all'altra mentre si modificano direttamente le attività di ClickUp AI

ClickUp è una delle app per lo scrum project management con le valutazioni più alte che si possano ottenere teams agili e produttivi per gestire i loro sprint.

Che siate titolari di un prodotto, scrum master o team di scrum membro, ClickUp ha alcune funzionalità/funzione che possono aiutarvi nel monitoraggio dei bug, nella gestione degli sprint e nel lancio dei prodotti.

Questa app di scrum ha un'interfaccia ricca di funzionalità/funzioni Piano Free Forever supporta sprints, grafico Gantt, attività illimitate, collaborazione in tempo reale e altro ancora.

Diamo una rapida occhiata ad alcune funzionalità utili di ClickUp per i team agili.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatta ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatta ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni degli utenti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 3.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Opinioni e recensioni dei clienti su ClickUp

"ClickUp ha completato il mio modo di lavorare. Non riesco a immaginare di non usarlo. Sono quasi arrivato al punto che se non è su ClickUp, non lo faccio. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi, ma una volta presa la mano diventa esponenzialmente utile." - G2Crowd "Uno strumento che cambia la vita. Riporta la prospettiva tanto necessaria sulle attività ad alta priorità. Aiuta a monitorare ciò che abbiamo realizzato e a cui abbiamo dedicato più tempo durante un determinato anno. Non posso farne a meno!" - Recensione verificata di Capterra

2. ActiveCollab - Il migliore per il piano Scrum

ActiveCollab è un sito di strumento per il project management che consente di pianificare, organizzare, comunicare e collaborare per il progetto Scrum.

Come scrum master, potete suddividere il lavoro in attività realizzabili e assegnarle alle persone giuste.

Tuttavia, ActiveCollab non è molto attivo nella ricerca di elementi tra i progetti.

Funzionalità/funzione chiave di ActiveCollab

Promemoria della data di inizio e della data di scadenza

Attività e sottoattività secondarie attivabili

Numero illimitato di progetti

Etichette colorate per organizzare le attività

Prezzi di ActiveCollab

ActiveCollab offre una versione gratis. I piani a pagamento partono da 9 dollari al mese per un massimo di tre utenti.

Valutazioni degli utenti di ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (350+ recensioni)

Recensioni dei clienti di ActiveCollab

"Il nostro team gestisce tutti i progetti attraverso ActiveCollab, e questo include la definizione del budget, delle attività e dei costi di gestione gestione del tempo . Senza di essa, saremmo persi in un mare di email e messaggi di Slack" - Recensione verificata di Capterra "Vorrei che si connettesse ad altre strutture strumenti di project management come Basecamp, Asana e così via. Lavoro con molti appaltatori e fornitori e se potessi fare tutto in active collab, creando un ticket nelle loro piattaforme, sarebbe fantastico" - Recensione verificata di Capterra Vedi questi_

**Alternative ad ActiveCollab_

3. easyBacklog - Il migliore per la gestione dei backlog degli sprint

easyBacklog è uno strumento di gestione del backlog di sprint per i team scrum che cercano strumenti scrum gratis.

Con questo strumento di scrum, è possibile creare facilmente versioni del backlog di sprint e confrontarle. È anche possibile preparare stime dei costi e assegnare budget a diversi elementi.

Tuttavia, lo strumento non dispone di un'app mobile dedicata.

Sembra che easyBacklog non renderà più facile l'accesso al vostro lavoro da qualsiasi luogo.

funzionalità/funzione chiave di easyBacklog

Storie raggruppate in temi

Priorità trascinate e rilasciate

Grafici di burnup e burndown

Codici di categorizzazione a colori

Prezzi di easyBacklog

easyBacklog è uno strumento di scrum gratuito.

valutazioni degli utenti di easyBacklog

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

4. Infinity - Il migliore per il monitoraggio dei progetti

Infinity è uno strumento di scrum emergente con un'interfaccia utente semplice e una funzione di trascinamento facile.

Questo software per il project management agile aiuta a tenere traccia di ciò che accade in ogni sprint. È inoltre possibile assegnare attività, visualizzare lo stato di avanzamento, preparare elementi per gli sprint futuri e molto altro ancora.

Ma c'è una fregatura.

A questo strumento di project management manca una funzionalità dashboard.

Preparatevi a fissare l'infinito per tenere traccia di più progetti contemporaneamente. 🥴

funzionalità/funzione chiave di #### Infinity

Pre-fattomodelli di scrum per risparmiare tempo

Facile passaggio da una visualizzazione all'altra

Cartelle e sottocartelle illimitate per organizzare il lavoro

Oltre 2000 integrazioni di terze parti

Prezzi di Infinity

Il piano a pagamento di questo strumento agile parte da 9 dollari per utente al mese.

Infinity valutazioni degli utenti

G2 : 4.6/5 (10+ recensioni)

: 4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

opinioni e recensioni dei clienti su #### Infinity

"Mi piace la facilità d'uso per i piccoli team. Sono in grado di cambiare la vista delle diverse schede per visualizzarle in un calendario e ordinarle per priorità/nome/categoria." - Recensioni di GetApp "Non potrei gestire la mia carriera di scrittore senza il potere di Infinity. Ogni libro ha la sua pletora di attività essenziali e minori, con date di scadenza, date di inizio, date terminate, ecc. e Infinity gestisce tutto magnificamente." - Recensioni di GetApp

5. MeisterTask - Il miglior software scrum basato sul web

MeisterTask è un ottimo software di scrum basato sul web che vi permette di gestire i backlog di prodotto e gli sprint con facilità.

È un buon strumento di project management agile da avere se si sta iniziando con l'approccio Scrum, ma ha alcuni limiti. Per cominciare, manca una funzionalità di follow-up o di data di scadenza, quindi potreste finire per non rispettare scadenze importanti.

In conclusione: MeisterTask non è un maestro nella gestione delle attività.

Funzionalità/funzione chiave di MeisterTask

Bacheca kanban flessibile

Automazioni integrate

Limiti alle attività per migliorare la concentrazione del team

Si integra con altristrumenti come Outlook, Dropbox, ecc.

Prezzi di MeisterTask

MeisterTask ha un piano Free. Il suo piano a pagamento parte da 4,19 dollari/utente al mese (pagamento annuale).

Valutazioni degli utenti di MeisterTask

G2 : 4.6/5 (160+ recensioni)

: 4.6/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (950+ recensioni)

Opinioni e recensioni dei clienti su MeisterTask

"L'unica cosa di cui non sono molto soddisfatto è l'impossibilità di spostare in batch le attività da una sezione all'altra. Non so perché Da fare! È possibile spostare solo un'attività alla volta. Inoltre, la barra di scorrimento è piuttosto piccola e difficile da cliccare perché è piuttosto sottile. La versione gratis non supporta le attività ricorrenti, quindi è un aspetto da tenere presente se non si ha intenzione di pagare" - Recensione verificata di Capterra "Vorrei che la versione gratis avesse più progetti - qualcosa come 4-6 sarebbe fantastico. Il mio budget potrebbe permettermi di acquistare la versione completa (credo Pro). Al momento lo sto usando solo per me stesso, ma posso vedere come un'azienda potrebbe farne uso. Come la maggior parte delle app Da fare, manca una funzionalità/funzione decente di posticipo. A volte sono nel bel mezzo del lavoro su un'attività e ho bisogno di qualche minuto in più per finire: posticipare un elemento in arrivo è sempre utile" - Recensione verificata di Capterra Vedi questi_

**Alternative a MeisterTask_

6. Nutcache - Il migliore per la gestione dei rilasci

Nutcache è un software di scrum che consente di pianificare, organizzare e analizzare le attività sia a livello base che complesso.

Con questo strumento di scrum, è possibile definire un obiettivo di sprint, scegliere la durata dello sprint o collegare gli sprint alle release. È anche possibile rimanere in carreggiata misurando lo stato delle attività.

Tuttavia, Nutcache non dispone di alcune funzionalità/funzione, come i report finanziari o relativi al progetto.

Funzionalità/funzioni chiave di Nutcache

Sprints con durata, attività e punto della storia

Funzione di reportistica e monitoraggio del tempo

Pianificazioni con codice colore

Grafico Gantt per organizzare visivamente le attività

Prezzi di Nutcache

È possibile scegliere il piano Free o quello a pagamento, che parte da 6 dollari/utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Nutcache

G2 : 4.1/5 (10+ recensioni)

: 4.1/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

Opinioni e recensioni dei clienti su Nutcache

"Nutcache ha reso facile tenere traccia dei progetti di più client, e di sottocategorizzare all'interno del progetto i diversi servizi che offriamo." - G2Crowd "L'interfaccia web è facile da usare, ma in alcuni casi troppo semplicistica" - G2Crowd

7. OrangeScrum - Il migliore per lo scrum project management

OrangeScrum è un software di project management all-in-one, ideale per la gestione dei progetti di costruzione.

Questo strumento di scrum offre funzionalità/funzione come il log del tempo registrato , visualizzazione kanban, scrum giornaliero, fatturazione, ecc.

Tuttavia, il piano di base è troppo elementare, mentre altri strumenti agili che trattiamo qui sono dotati di funzionalità più avanzate anche nella versione gratuita.

Funzionalità/funzione chiave di OrangeScrum

Stato delle attività personalizzato per costruire flussi di lavoro su misura

Bacheca e reportistica degli sprint

Grafici di velocità per migliorare il piano di lavoro

Backlog per elencare idee di prodotto, storie, attività, bug e attività secondarie

Prezzi di OrangeScrum

Il piano base di questo software di scrum parte da 9 dollari al mese per un massimo di dieci utenti.

Valutazioni degli utenti di OrangeScrum

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (90+ recensioni)

Opinioni e recensioni dei clienti su OrangeScrum

"Offre a un'azienda di piccole e medie dimensioni un modo semplice per organizzarsi e aumentare l'efficienza" - Recensioni verificate di Capterra "Orangescrum ci ha reso estremamente facile il monitoraggio dei nostri progetti e l'aggiornamento dei client sui loro progetti. Ci ha anche dato modo ai client di inviare tutti i contenuti per i loro progetti e, Da fare, ha ridotto il numero di email che ricevevamo con il materiale del progetto. Avere tutto il materiale dei nostri progetti in un'unica posizione ha reso più facile per tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi progetto, rimanere aggiornati sui nuovi file e sulle modifiche." - Recensioni verificate di Capterra

8. ScrumDo - Il migliore per scalare progetti scrum

Se siete alla ricerca di uno strumento agile scalabile, date un'occhiata a ScrumDo.

Le sue potenti funzionalità/funzione vi permettono di monitorare accuratamente le prestazioni del progetto. Potete scegliere tra istogrammi, burndown, burnup, diagrammi di flusso cumulativi, ecc.

Cosa non è così fattibile in ScrumDo?

ScrumDo non offre una funzionalità/funzione di visualizzazione della sequenza temporale.

Funzionalità/funzione chiave di ScrumDo

Piano di iterazione drag and drop

Profili di reportistica personalizzati

Monitoraggio del flusso di lavoro integrato

Visualizzazione delle relazioni di dipendenza

Prezzi di ScrumDo

Il piano a pagamento parte da 8,99 dollari/mese per un massimo di dieci utenti.

Valutazioni degli utenti di ScrumDo

G2 : 4.1/5 (10 recensioni)

: 4.1/5 (10 recensioni) Capterra: 3.8/5 (5+ recensioni)

Recensioni dei clienti di ScrumDo

"Utilizziamo ScrumDo per gestire la nostra organizzazione non profit. Lo uso per creare e dare priorità alle attività per il mio team e per monitorare gli stati di avanzamento giornalieri. Ha un'ottima funzionalità/funzione di reportistica e offre un'ampia flessibilità di personalizzazione della bacheca" - Recensioni verificate di Capterra "Facile visualizzare lo stato del progetto utilizzando una metodologia SCRUM. Facile da aggiungere e da insegnare ai dipendenti come usarlo" - G2Crowd

9. Scrumwise - Il meglio per i team agili

Scrumwise è uno strumento di scrum agile semplice e intuitivo con funzionalità/funzione standard di scrum.

Cosa c'è di unico in Scrumwise?

Ha una funzionalità/funzione di post-it digitali che consente ai team di condurre sessioni di backlog grooming.

Tuttavia, la sua funzionalità/funzione di controllo degli accessi non è molto flessibile, quindi sarebbe opportuno cercare delle alternative a Scrumwise nell'elenco.

Funzionalità/funzione chiave di Scrumwise

Gestione dei rilasci

Grafici di burndown che tengono conto di ferie e fuso orario

Monitoraggio del tempo nativo

Bacheche delle attività facili da usare

Prezzi di Scrumwise

Il piano a pagamento parte da 9 dollari per utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Scrumwise

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.2/5 (10 recensioni)

Recensioni dei clienti di Scrumwise

"Ottimo strumento di gestione del team per gli sprint, conveniente e facile da usare per tutto il team - progettazione, sviluppo e QA." - Recensioni verificate di Capterra "È facile da usare, fornisce un quadro migliore del processo di sviluppo e dello stato di avanzamento. Anche se sarebbe bello avere un sistema di tracciamento dei bug e una migliore gestione degli accessi, ad esempio controllare l'accesso a ciascun progetto e poter dare accessi in lettura e scrittura." - Recensioni verificate di Capterra

10. Smartsheet - Il migliore per la gestione del lavoro end-to-end

Strumento di project management Smartsheet consente di passare da un singolo progetto a un project management end-to-end.

Questo strumento di scrum in stile foglio di calcolo aiuta a gestire i flussi di lavoro e migliora la collaborazione.

Tuttavia, non è molto adatto ai principianti.

Funzionalità/funzione chiave di Smartsheet

Automazioni dei flussi di lavoro

Monitoraggio di attività e budget

Integrazione con altri strumenti come Google Drive e Salesforce

Viste multiple come griglia, scheda, Gantt e calendario

Prezzi di Smartsheet

Il piano a pagamento di Smartsheet parte da 14 dollari per utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Smartsheet

G2 : 4.3/5 (3.000+ recensioni)

: 4.3/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 1.700 recensioni)

Recensioni dei clienti Smartsheet

"Siamo un piccolo team senza un project manager dedicato e abbiamo dovuto impostare tutto da soli. Questo è andato bene per i progetti molto semplici monitoraggio del progetto e i modelli sono utili, ma è diventato molto complicato cercare di personalizzare i modelli" - Recensioni verificate di Capterra "Amo assolutamente il software e l'azienda. Il sistema soddisfa le nostre esigenze ed è flessibile quando abbiamo bisogno di apportare modifiche. Anche se il costo di avviamento è piuttosto elevato, ogni anno ne vale la pena, perché snellisce i nostri processi e ci permette di essere più efficienti." - Recensioni verificate di Capterra

11. Trello - Il migliore per la metodologia kanban

Grazie alla sua semplicità e personalizzazione, Trello è uno dei migliori strumenti di scrum project management in circolazione.

Con Trello è possibile monitorare quasi tutto, anche un progetto personale. Quando si tratta di un progetto scrum, è possibile creare semplici schede kanban per monitorare gli sprint e collaborare ai progetti.

Ma indovinate un po'?

Questo software di scrum manca di una funzionalità/funzione cruciale: la reportistica. **Confronto tra Jira e Trello !

Funzionalità/funzione chiave di Trello

Numero indefinito di bacheche per pianificare e monitorare gli sprints

Potenziamenti per l'integrazione con altri strumenti

Schede per aggiungere commenti, allegati, liste di controllo e date di scadenza

Automazioni integrate con Trello's Butler

Prezzi di Trello

Trello offre un piano gratuito. Il suo piano a pagamento parte da 12,50 dollari/utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Trello

G2 : 4.4/5 (oltre 11.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 11.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (19.500+ recensioni)

Recensioni dei clienti su Trello

"Finora Trello sta facendo un ottimo lavoro. Ciò che viene pubblicizzato viene terminato come previsto. L'unica cosa che vorrei menzionare è la moderna interfaccia utente. Mi piacerebbe davvero avere un look nuovo e fresco per questo software che renda l'esperienza dell'utente più efficace" - G2Crowd "Trello è un ottimo strumento, ma è limitato in termini di progetti che può gestire. Trello è ideale per le piccole attività, ma non per quelle grandi" - Recensione verificata di Capterra Vedi questi_

**Alternative al trello_

12. Yodiz - Il migliore per la gestione dei dati di progetto

Yodiz è un altro strumento di scrum dotato di una serie di ricche funzionalità/funzione.

È possibile gestire il backlog degli sprint, gli episodi e i rilasci senza doversi integrare con app di terze parti.

Tuttavia, questo strumento agile Da fare per migliorare la compatibilità con gli strumenti di ricerca, le app mobili e la scansione.

Funzionalità/funzioni chiave di Yodiz

Modelli per il backlog del prodotto

Bacheca per visualizzare i dati di più progetti

Epica per la gestione delle funzionalità/funzione

Monitoraggio del burndown, assegnazione delle storie, ecc. per migliorare la visibilità

Prezzi di Yodiz

Yodiz ha un piano gratis per un massimo di tre membri del team. La versione a pagamento di questo software di scrum parte da 3 dollari per utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Yodiz

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

Opinioni e recensioni dei clienti su Yodiz

"La documentazione dell'aiuto è basilare - Le integrazioni sono relativamente poche, ma con l'integrazione di Zapier ora è possibile connettere centinaia di applicazioni" Recensione verificata di Capterra "Da fare tutto ciò di cui ho bisogno: bug tracking, Kanban wall, monitoraggio delle storie degli utenti, integrazione con GitHub, notifiche. È economico, efficace e facile da usare" - G2Crowd

13. Zoho Sprints - Il migliore per la gestione degli sprint

Zoho Sprints permette di avere backlog ed epiche per strutturare le attività. Questo strumento di scrum permette anche di pianificare un pianificazione dello sprint riunirsi e inviare inviti con posizione e durata.

Tuttavia, non è possibile elencare più progetti contemporaneamente con i relativi sprint.

Sprints in un altro strumento, forse?

Funzionalità/funzioni chiave di Zoho Sprints

Stati di lavoro personalizzati e scrum board personalizzato

Epiche per strutturare il lavoro

Etichette e liste di controllo per semplificare le attività

Integrazione con Jenkins per pianificare e monitorare le release

Prezzi di Zoho Sprints

Il piano a pagamento di Zoho parte da 14 dollari al mese (fino a 12 utenti).

Valutazioni degli utenti di Zoho Sprints

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

Recensioni dei clienti su Zoho Sprints

"Ci piace la semplicità dell'interfaccia e la facilità di formazione del personale sullo strumento. Se lo strumento intralcia il progetto, lo eliminiamo. Finora siamo molto soddisfatti della facilità con cui le persone sono state coinvolte nello strumento" - Recensione verificata di Capterra "Per i progetti basati su sprint, si tratta del software più semplice ma con una reportistica robusta" - Recensione verificata di Capterra

14. Wrike - Il migliore per i flussi di lavoro personalizzati

Wrike è un software di project management agile e facile da usare che offre flussi di lavoro personalizzati, reportistica, dashboard, moduli di richiesta, ecc.

Tuttavia, Wrike non convince alcuni project manager perché i suoi piani a pagamento sono piuttosto costosi.

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Grafico di Gantt interattivo

Moduli di richiesta personalizzati

Flussi di lavoro predefiniti

Correzione visiva di bozze e sistemi di approvazione automatizzati

Prezzi di Wrike

Wrike offre un piano gratuito. Il suo piano a pagamento parte da 9,80 dollari/utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Wrike

G2 : 4.2/5 (1.600+ recensioni)

: 4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1.600+ recensioni)

Recensioni dei clienti di Wrike

"A volte la modifica di alcune opzioni si ripercuote su tutte le cartelle; altre volte si desidera che un'opzione venga applicata alle sottocartelle, ma sarà applicata solo alla cartella principale. L'impostazione dello strumento può essere piuttosto lunga senza un'adeguata formazione" Consigli tecnologici "Onestamente, non c'è molto che cambierei o che non mi piace di Wrike. L'unica cosa che sarebbe utile è se ci fosse un modo più semplice per trasferire le conversazioni in Wrike nelle nostre email di Google. A volte dimentico di controllare i messaggi di Wrike e quindi vorrei ricevere i messaggi in modo sincrono nella mia email" - G2Crowd Vedi questi_

**Alternative a Wrike_

15. Jira - Il migliore per lo sviluppo agile del software

Jira è uno strumento per il project management che fornisce ai team scrum report e flussi di lavoro agili.

Tuttavia, i flussi di lavoro personalizzabili di Jira possono essere eccessivi e troppo complessi per alcuni utenti.

Funzionalità/funzione chiave di Jira

Viste agili come le schede Scrum e Kanban

Flessibilità del progetto con flussi di lavoro personalizzabili

Dashboard personalizzabili

Monitoraggio di lanci, attività cardine, bug e altro ancora

Prezzi di Jira

Jira offre un piano gratuito per un massimo di 10 utenti. I piani a pagamento mensili di Jira hanno un intervallo compreso tra 7 e 14 dollari per membro.

Valutazioni degli utenti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Opinioni dei clienti su Jira

"La configurazione iniziale può essere complessa, ma può anche essere molto potente se si è in grado di configurarlo correttamente. Il suo strumento di scripting visivo e di flusso di lavoro è davvero capace e facile da imparare." - Recensione verificata di Capterra "Box ha risolto alcune delle nostre esigenze aziendali immediate o con un moderato lavoro di configurazione. Ma come soluzione completa manca di una manciata di funzionalità semplici, ma cruciali. Sembra decisamente una seconda versione. Ne serve una terza" - Recensione verificata di Capterra**Confrontare Linear e Jira !

Gestire il team con il software di project management Scrum

Nel mondo frenetico del project management, l'efficacia dello strumento Scrum può influenzare in modo significativo l'esito positivo dei progetti. Dalla facilitazione della comunicazione alla garanzia di un monitoraggio completo di ogni sprint, lo strumento giusto può trasformare il processo di sviluppo agile per il vostro team. Dalla semplicità di Trello alla capacità di personalizzazione di Jira, è fondamentale scegliere uno strumento che si allinei alle esigenze specifiche del team e alle preferenze del flusso di lavoro.

Se siete alla ricerca di uno strumento versatile che combini le migliori funzionalità/funzione degli strumenti menzionati sopra, prendete in considerazione ClickUp . Con le sue visualizzazioni personalizzabili, la reportistica dettagliata e l'interfaccia intuitiva, ClickUp si distingue come soluzione potente ma di facile utilizzo per la gestione dei progetti Scrum. Provate ClickUp oggi stesso e sperimentate un approccio più efficiente e snello al project management agile.