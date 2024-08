Team Agile: Cos'è e come costruirlo e gestirlo

volete capire cos'è un team Agile e imparare a diventarlo?

Con le tonnellate di aziende che adottano l'approccio Agile per i loro progetti, sta rapidamente diventando il metodo di lavoro preferito approccio gestionale per una maggiore produttività.

ma cos'è un team agile? E come può il vostro team diventarlo?

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cominciamo.

Cos'è un team agile?

Un team Agile è un team di progetto specializzato, costruito per far fronte alle esigenze del project management Agile.

Tuttavia, prima di spiegare la struttura del team Agile, è essenziale capire cos'è il project management Agile:

Cos'è il project management Agile? Agile project management è un metodo moderno di project management che suddivide un progetto completo in cicli di sviluppo più piccoli. La suddivisione del progetto in cicli più piccoli consente di incorporare continuamente il feedback dei clienti e di fornire loro un prodotto finale di cui siano soddisfatti.

Questi cicli, o "sprints", vengono poi assegnati a diversi team di progetto agili e indipendenti all'interno dell'azienda per aumentare la velocità e l'efficienza.

Basato sul Manifesto Agile, questo processo di gestione dà priorità allo sviluppo guidato dai test in risposta ai feedback dei clienti.

Da fare: come aiutano questi sprint?

Con questi sprint, potete suddividere il vostro progetto per incorporare il feedback dei clienti a tutti i livelli.

Ad esempio, se state lavorando a un'app, potete sviluppare una funzionalità/funzione durante ogni sprint. Una volta completata ogni funzionalità (sprint), potete chiedere ai vostri clienti di provarla e di darvi un feedback su ciò che piace e non piace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image2-1.gif nuh uh non mi piace gif divertente /$$$img/

Dopo aver incorporato il loro feedback, si può passare alla funzionalità/funzione successiva (sprint)!

da fare in modo che questo sia d'aiuto?

Poiché non state presumendo ciò che il cliente vuole, potete dargli un prodotto finale che è stato effettivamente costruito con i suoi input!

La struttura del team Agile

I team Agile sono solitamente piccoli team ad alte prestazioni composti da 5-11 membri con competenze complementari. A differenza di altri team di progetto, i team di progetto Agile devono essere molto adattabili e autosufficienti.

perché?

Perché devono far fronte alle mutevoli richieste dei clienti in ogni fase del progetto!

Per ottenere questa dinamica di team, in genere sono strutturati in questo modo:

A. Titolare del prodotto

Il titolare del prodotto è il collegato tra il cliente e il team. Supervisiona l'intera operazione e raccoglie i feedback dei clienti. Trasmette le richieste dei clienti al team del progetto e si assicura che il team si concentri su tali richieste.

B. Project Manager

Il gestore del team tiene conto dei membri del team e li aiuta quando necessario. I gestori ricevono il feedback del cliente dal titolare del prodotto e guidano il team durante lo sprint.

C. Membri del team

I membri del team sono quelli che lavorano al progetto. Anche se sono per lo più autosufficienti, il project manager può guidarli a concentrarsi sulle loro attività.

D. Stakeholder del progetto

Anche se non necessariamente coinvolti nello sviluppo del progetto, gli stakeholder del progetto hanno una connessione con esso.

Gli stakeholder comprendono membri con impostazioni diverse, come i project manager senior, gli esperti di marketing e i membri del team del supporto, i cui contributi guidano il progetto nella giusta direzione.

Tra queste varianti, l'approccio Scrum è uno dei metodi Agile più popolari. A differenza di altre varianti di Agile, Scrum ha una struttura di team molto specifica.

Ecco un'analisi più approfondita del processo Scrum e della struttura del team:

Il processo Scrum - Come il Processo Agile , Scrum suddivide un progetto di grandi dimensioni in pezzetti che i team di progetto (team Scrum) gestiscono uno per uno.

Come il Processo Agile , Scrum suddivide un progetto di grandi dimensioni in pezzetti che i team di progetto (team Scrum) gestiscono uno per uno. Il team Scrum Il team Scrum perfetto è di solito un piccolo team di 5-6 membri. Il project manager diventa lo "Scrum Master" e si occupa quotidianamente della gestione del progetto Riunioni quotidiane di Scrum per mantenere i membri del team in carreggiata.



Da fare con un team Agile rispetto ad altri team?

Progetto tradizionale attività di team sono molto rigide e strutturate.

Di solito, in questi sistemi, vengono coinvolti interi reparti, il che può allungare la durata di un progetto fino a oltre tre o quattro mesi!

Ecco come Agile migliora questi metodi tradizionali:

A. È meglio equipaggiato per gestire le mutevoli esigenze dei clienti

I progetti tradizionali di solito non incorporano il feedback dei clienti finché il prodotto non è già completato e rilasciato.

Se da un lato questo permette ai team di lavorare senza interruzioni, dall'altro può risultare che i clienti ricevano un prodotto che non soddisfa le loro esigenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image15.gif non è quello che ho ordinato amici gif /%img/

Poiché il processo di sviluppo Agile offre ai clienti ampie opportunità di feedback, è facile adattare il prodotto finale alle loro esigenze. Non state creando un prodotto con quello che pensate che vogliano, ma li state coinvolgendo!

I team tradizionali non hanno la capacità di apportare modifiche frequenti al prodotto.

Ma i team agili sono - beh - "agili"! Sono strutturati per adattarsi rapidamente ai cambiamenti di direzione in linea con il feedback dei clienti.

B. Migliore account

Uno dei problemi principali del project management tradizionale è la mancanza di responsabilità. Con progetti grandi terminati da grandi gruppi di persone, è facile che i dipendenti non conoscano il loro ruolo esatto o ciò che ci si aspetta da loro.

Con le pratiche Agile, invece, tutti sanno esattamente Da fare.

perché?

Poiché il team è così piccolo, è facile che tutti sappiano cosa è stato fatto esattamenteassegnato a loro Con un project manager (o Scrum master) e un titolare del prodotto che supervisionano le cose, possono ottenere immediatamente un rapido feedback sul loro lavoro

Inoltre, dato che i deliverable Agile possono cambiare costantemente in tempi così brevi, tutti DOVREBBERO essere al corrente di tutto per riuscire a terminare le cose in tempo!

Come può un team Agile aumentare la produttività?

i team Agile sono piccoli team autosufficienti, in cui viene dato valore al contributo di ogni membro. Poiché la struttura del team Agile consente tempi rapidi di realizzazione, è più facile rispettare il budget.{\i}

Se un tempo l'approccio Agile era limitato allo sviluppo di software, oggi non è più così. Sviluppo software agile non è l'unico modo per beneficiare di questo approccio.

**Agile può aiutare qualsiasi team!

Ecco come:

1. Tempi di realizzazione più rapidi

Se si suddividono i progetti in parti più piccole e gestibili, è più facile affrontarli.

Inoltre, poiché i metodi Agile sono costruiti per far fronte alle mutevoli richieste dei progetti, i feedback non rallentano le consegne Agile nello stesso modo in cui lo fanno i progetti tradizionali.

2. Costo-beneficio dei team Agile

Poiché la struttura dei team Agile consente tempi rapidi, è più facile rispettare il budget.

pensateci bene.

Poiché disponete delle competenze necessarie per far fronte a richieste mutevoli, gli aumenti di portata non incideranno sul bilancio di un team Agile nello stesso modo in cui ne risente un team tradizionale.

3. Migliore morale dei dipendenti

Poiché i team Agile sono piccoli team autosufficienti, i contributi di ogni membro sono valorizzati. Tutti, dai membri del team Agile agli stakeholder, hanno un ruolo vitale da svolgere, il che può aumentare il senso di realizzazione.

Inoltre, poiché i gestori del team devono solo guidare il team nella giusta direzione, spetta al team stesso terminare le cose. Questo aumenterà la loro fiducia in se stessi, aumentando il loro morale generale.

4. Realizzare progetti di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti

Il test definitivo della produttività è un prodotto finale che piace ai clienti!

Poiché i vostri team ad alte prestazioni ricevono costantemente il feedback dei clienti su tutte le loro versioni sprint, sarete in grado di fornire ai vostri clienti un prodotto finale che soddisfi le loro esigenze.

misurate la produttività del vostro team Agile con questi parametri

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/14338/metriche-agili/ 12 metriche Agile _*/%href/**_

! 💜

Come diventare un team agile

Un recente caso di studio di ClickUp ha rilevato che il 51% dei lavoratori americani ha la sensazione di perdere almeno un'ora al giorno per inefficienza sul lavoro.

Seguendo queste best practice Agile, è possibile creare team ad alte prestazioni, costruiti per un lavoro rapido ed efficiente.

Ecco una guida su come diventare un team Agile:

1. Introdurre la metodologia e le regole

prima che il vostro team diventi un team Agile, deve capire quali sono le pratiche Agili, giusto?

Spiegate la metodologia e i ruoli del team e spiegate il perché state passando a questo metodo di gestione. Illustrate i vantaggi e le differenze rispetto a quello che stavano già facendo.

Chiarire questo aspetto fin dall'inizio renderà l'adozione del metodo Mentalità agile più facile per il team.

2. Pianificare il primo mese

Dopo aver spiegato loro il processo Agile, potete iniziare a costruire un ambiente Agile

Il primo passaggio è la selezione di un progetto, la realizzazione del prodotto arretrato e dividerlo in sprint (il product backlog è l'insieme degli elementi su cui si lavorerà in un progetto). Inoltre, si deve verificare il numero di team per gli sprint e il lavoro che ciascuno di essi dovrà svolgere.

È essenziale includere il team nel processo di pianificazione degli sprint e ottenere i loro contributi.

perché?

Coinvolgendoli in questo processo, li si abitua ad assumersi maggiori responsabilità da fare in prima persona.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image14.gif da un grande potere derivano grandi responsabilità /$$$img/

3. Decidere i ruoli del team

Successivamente, decidete i ruoli dei membri del team di sprint.

È fondamentale selezionare prima il titolare del prodotto e poi i project manager per ogni sprint. Di solito, il titolare del prodotto deve essere una persona che abbia familiarità con la metodologia Agile e che abbia esperienza nel trattare con i clienti e nel trasmettere i feedback.

I project manager possono essere personale esperto che si desidera trasformare in manager o Scrum master.

Tuttavia, questo non significa che il team del progetto Agile debba essere inesperto.

Ricordate che i membri del team di sprint devono essere autosufficienti e avere impostazioni di competenze complementari.

Ecco perché è una buona idea avere un progetto di prova per aiutare tutti ad adottare la mentalità Agile in un ambiente Agile privo di rischi. Questo rafforzerà la loro fiducia, aiutandoli a comprendere meglio i ruoli del team e a far fronte alle esigenze del progetto Agile gestione del team.

4. Conduzione di riunioni regolari

Una parte essenziale della costruzione di un ambiente Agile è lo svolgimento di riunioni regolari.

Questo permette a tutti di essere informati sul processo di sviluppo e di essere tenuti in considerazione.

La gestione del team Agile prevede solitamente due diversi tipi di riunioni regolari:

StandUp giornalieri: Si tratta di riunioni quotidiane per esaminare ciò che Da fare ieri, ciò che si sta tentando di fare oggi e ciò per cui si ha bisogno di aiuto. È un buon posto per valutare come stanno andando le cose e costruire le dinamiche del team.

Si tratta di riunioni quotidiane per esaminare ciò che Da fare ieri, ciò che si sta tentando di fare oggi e ciò per cui si ha bisogno di aiuto. È un buon posto per valutare come stanno andando le cose e costruire le dinamiche del team. Retrospettive Sprint: Sono riunioni di revisione che si tengono dopo il completamento di uno sprint. Qui si analizza come è andato lo sprint, cosa è andato storto, cosa è piaciuto e altro ancora. È un modo eccellente per ottenere i dati necessari per affrontare nuove storie utente (sprints) in futuro.

5. Usare un software di project management basato su Agile

Se volete implementare tutti questi passaggi, avrete bisogno del giusto software di project management. Vi aiuterà a centralizzare tutti i processi Agile e a tenere tutto sotto controllo con facilità.

Una buona Strumento di project management agile vi aiuterà:

Sviluppare e mantenere il backlog del prodotto

Pianificare e monitorare gli sprint

Comunicare con il vostro team

In questo modo, non avrete problemi a implementare il metodo Agile in tutti i vostri progetti!

Come gestire del team Agile con ClickUp: La piattaforma di project management agile numero 1

non si può gestire un team Agile senza il giusto strumento Agile, giusto?

Ecco perché ClickUp è stato costruito per il project management Agile!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image5-3.png suite ClickUp su elettronica multipla /$$$img/ ClickUp è il sito del mondo più valutato al mondo project management gratis strumento. Utilizzato da persone fisiche, grandi aziende e piccole imprese, ha tonnellate di funzionalità/funzione per tenere sotto controllo i vostri progetti Agile!

Usare ClickUp è facilissimo e vi aiuterà a diventare un team Agile in pochissimo tempo.

Ecco come ClickUp aiuta il vostro team Agile:

1. Adattamento alle diverse preferenze di gestione con visualizzazioni multiple

Un ambiente Agile ideale è altamente adattabile ai cambiamenti.

Ecco perché anche il vostro strumento di gestione Agile deve rifletterlo!

Fortunatamente, questo è esattamente ciò che potete ottenere con ClickUp.

Invece di utilizzare uno strumento di gestione rigido che vi costringe ad adattarvi alla sua interfaccia, ClickUp vi offre molteplici visualizzazioni da adattare al vostro team!

Ecco come si presentano queste visualizzazioni:

1) Visualizzazioni delle attività richieste

ClickUp dispone di due attività richieste che si adattano a diversi approcci di project management:

A. Vista Bacheca

La vista Bacheca di ClickUp è ideale per gli appassionati di Kanban Approccio agile. Aiuta a spostare rapidamente le attività per seguire i principi dello sviluppo Agile. Basta una rapida occhiata per determinare in quali fasi si trovano i progetti e spostarli all'istante!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image8.png Vista Bacheca di ClickUp /$$$img/

B. Vista Elenco Questa è una vista ideale per i project manager che gestiscono il loro lavoro con elenchi di cose da fare in stile GTD. Qui, le attività dei membri del team sono elencate in un semplice elenco lista di controllo . Man mano che si procede, si possono spuntare le attività e passare allo sprint successivo.

ClickUp

2) Vista Riquadro

La vista Riquadro è la visualizzazione perfetta per qualsiasi team Agile. È una panoramica di alto livello di tutte le attività che il team ha in corso.

Come si utilizza questa visualizzazione per i team Agile_

I project manager possono usarla per avere una panoramica di alto livello di tutto ciò che è in corso. Dal momento che le attività dello sprint sono ordinate in base a assegnatario i gestori del team possono capire immediatamente a cosa sta lavorando ciascun membro del team e apportare le modifiche necessarie.

/$$$img/ https://downloads.intercomcdn.com/i/o/139434277/add5e8003c1aaeeb35bb6e2e/image.png Vista Riquadro ClickUp /$$$img/

3) Visualizzazione del calendario La visualizzazione Calendario di ClickUp aiuta i project manager a pianificare e gestire rapidamente il loro programma di lavoro. È possibile controllare tutte le attività imminenti e prepararle rapidamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/calendar-drag.gif Visualizzazione del Calendario di ClickUp /$$$img/

Utilizzare questa vista Team con Agile:_

È possibile utilizzare questa visualizzazione per il piano degli sprint e per tenere il passo con le attività imminenti. Si può anche usare per identificare quando si potranno aggiungere elementi dal backlog.

Poiché lo sviluppo Agile è fatto di cambiamenti e adattamenti, il project manager può anche attivare/disattivare le visualizzazioni del calendario.

I project manager possono visualizzare il loro calendario come:

Giorni: Per visualizzare le attività del progetto programmate in una determinata data

4 giorni: Per visualizzare le attività pianificate per un periodo di quattro giorni

Settimana: Per visualizzare la pianificazione settimanale dello sprint

Mensile: Per guardare il vostro progetto roadmap per il prossimo mese

attività secondarie e gli elenchi delle attività assegnate. Questo ridurrà al minimo le distrazioni, aiutandovi a concentrarvi meglio sui vostri compiti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image18-1.png Modalità ClickUp me /$$$img/

2. Monitoraggio degli sprint agili con Elenchi di sprint se si vogliono gestire gli sprint in modo efficace, è necessario creare degli elenchi di sprint, giusto?

Ecco come si fa in ClickUp:_

Con ClickUp potete tenere traccia di tutti i vostri progetti, attività e sottoattività con liste di controllo. In questo modo, è possibile creare elenchi di sprint che suddividono le consegne per un tratto. È sufficiente spuntare gli elementi da questi elenchi man mano che si passa allo sprint successivo.

Da fare con facilità per pianificare gli sprint e aggiungere persino punti di mischia a ciascuno di questi elenchi per affrontare facilmente il backlog del prodotto.

I gestori del team Agile possono anche usare queste liste di controllo come riferimento nelle riunioni di scrum con i loro team di sviluppo. Ecco come impostare un flusso di lavoro Agile!

3. Tenere sotto controllo visivamente i progetti con i dashboard di Agile

Quando si seguono le pratiche Agile, è importante tenere visualmente traccia di tutti i dati. In questo modo è facile fare rapidamente il punto sui risultati ottenuti e agire di conseguenza.

Ecco come fare in ClickUp:_ I dashboard di ClickUp sono ideali per ottenere panoramiche di alto livello sulle attività del team Agile. È possibile aggiungere gli elenchi di sprint e le attività a queste dashboard per vedere come stanno procedendo le cose.

Ecco un'occhiata più da vicino alle diverse cose che si possono monitorare:

A. Grafici della velocità Il grafico della velocità di ClickUp consente di determinare rapidamente la velocità di completamento delle attività. Il grafico suddivide le attività in intervalli settimanali o bisettimanali e la loro velocità media viene visualizzata qui.

ClickUp raggruppa anche automaticamente i dati dell'elenco degli sprint per facilitarne l'aggiunta ai grafici!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/image16.png grafico delle attività velocity /$$$img/

B. Grafici di burndown

Con i grafici burndown di ClickUp, potete vedere il rendimento del vostro team rispetto a un traguardo. In questo modo, è possibile vedere facilmente quanto lavoro resta da fare.

Ecco come si presenta un grafico di grafico burndown evidenziazioni:

Target di stato : Il ritmo ideale di completamento delle attività necessario per rispettare le scadenze

: Il ritmo ideale di completamento delle attività necessario per rispettare le scadenze Stato in corso : L'attuale tasso di tendenza basato sulle attività attualmente completate

: L'attuale tasso di tendenza basato sulle attività attualmente completate Attivo: Il numero effettivo di attività attualmente completate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/image15-1.png grafici di burndown delle attività /$$$img/

C. Grafici di combustione I grafici di burnup mostrano quello che è stato completato rispetto all'ambito rimanente.

In questo modo, si può fare un bilancio di ciò che si è realizzato finora e motivare il team a raggiungere il traguardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/burnup-points.png grafici dei punti di burnup /$$$img/

D. Grafici di flusso cumulativi Con il grafico di flusso cumulativo di ClickUp è possibile visualizzare e monitorare lo stato del progetto nel tempo. Poiché le attività sono codificate a colori in base al loro stato, è possibile determinare rapidamente a che punto sono le attività e identificare immediatamente i colli di bottiglia!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image17-1.png grafico cumulativo del flusso delle attività /$$$img/

ma cosa succede se il team impiega troppo tempo ad agire sui vostri commenti?

Come farete a mantenere i progetti in carreggiata?

Ecco come potete usare ClickUp per evitare che questo accada:_

Il software di project management vi consente di convertire istantaneamente un commento in un'attività e di assegnarla a un membro del team. I membri del team riceveranno una notifica e l'attività verrà visualizzata nella barra di accesso rapido per aiutarli a iniziare immediatamente.

Da fare, il commento può essere contrassegnato come risolto per eliminare qualsiasi follower non necessario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image7-1.png assegnazione e risoluzione del commento ClickUp /$$$img/

La collaborazione attiva del team è uno degli elementi più importanti di qualsiasi software di project management Agile. Il team deve utilizzarlo rapidamente per comunicare gli aggiornamenti del progetto e collaborare al processo di sviluppo.

**Ecco come fare

Hef/_ CLICKUP implementarlo /%href/_

Utilizzando ClickUp:_

Ogni attività è dotata di una sezione dedicata ai commenti per aiutare il team a scambiare file e idee. È anche possibile taggare le persone e condividere gli aggiornamenti del progetto per mantenerlo attivo.

Il software per il project management può anche integrare con molti strumenti di comunicazione, come Slack e Skype, per assicurarsi che una comunicazione efficiente sul progetto sia sempre a portata di clic!

6. Gestire le diverse fasi di un progetto Agile con Stati personalizzati Il bello dei metodi Agile è che possono essere applicati a moltissimi ambiti diversi.

Non importa se si tratta di commerciale , marketing , oppure sviluppo di siti web/software imbuti - potete applicare Agile a tutto!

Ma il fatto che si possa usare la stessa metodologia per progetti diversi non significa che siano identici.

Ogni progetto ha fasi e requisiti specifici per la sua nicchia. Il nostro strumento Agile deve essere in grado di far fronte a queste variazioni.

Come ClickUp vi aiuta in questo senso:

Tradizionale strumenti di project management di solito forniscono una serie standard di stati del progetto. ClickUp, invece, vi permette di personalizzarli!

In questo modo, non sarete bloccati da una serie di stati preconfezionati che non riflettono accuratamente le fasi del vostro progetto.

Perché dovrebbe essere un problema?

immaginate di utilizzare lo stesso stato sia per i post del blog che per i progetti di sviluppo software!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image13.gif gordon ramsey dear oh dear gif /$$$img/

Tuttavia, con gli stati personalizzabili di ClickUp, questo non è un problema.

Potete essere creativi e dettagliati quanto volete: "Revisione editoriale", "Beta Testing", "_Wireframing", "Controllo qualità"_ - dipende solo da voi!

Tuttavia, queste non sono tutte le funzionalità/funzione di ClickUp.

Questo strumento di project management offre anche utili funzionalità/funzione quali:

Conclusione

Diventare un team Agile è uno dei modi più semplici per aumentare la produttività, ridurre i tempi di consegna e comprendere meglio i clienti.

Se state cercando di adottare la metodologia Agile, perché non provare un software di project management come ClickUp?

Ha tutto ciò che serve per gestire il team e i progetti Agile senza sforzo! Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso !