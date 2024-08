50 termini di Agile Scrum che tutti devono conoscere (glossario dettagliato)

cercate un glossario agile completo?

Anche se Agile esiste da appena vent'anni, ha avuto un impatto importante sul mondo dello sviluppo del software.

avete bisogno di una prova?

Oggi, 86% di tutti gli sviluppatori utilizzano il metodo Agile nel loro lavoro!

Dal momento che milioni di persone in ufficio e team virtuali l'uso di Agile si è evoluto nel corso degli anni, generando molteplici principi, metodologie e pratiche Agile.

Come risultato, i team Agile hanno creato una propria terminologia Agile per gestire tutti questi principi e pratiche.

E poiché nulla in sviluppo del software non è mai facile, queste parole a volte sembrano provenire da un'altra lingua!

Ma non preoccupatevi.

In questo glossario Agile, vi spiegheremo 50 termini chiave di Agile che vi aiuteranno a decodificare questa metodologia di sviluppo software.

ora iniziamo a sfogliare questo _dizionario terminologico Agile, che ne dite?

A-E: Criteri di accettazione a Epica

1. Criteri di accettazione

Definizione

I criteri di accettazione sono un insieme di condizioni che il software deve soddisfare per essere accettato da un cliente o da una società di servizi stakeholder. e come vengono decise queste condizioni?

Dipende tutto dal titolare del prodotto . Devono determinare se la funzionalità/funzione sta facendo ciò che gli utenti vogliono che faccia ( storia dell'utente) .

Sinonimi

Cliente accettato

Definizione di Terminato (Da fare)

**Modelli di storyboarding_

2. Test di accettazione

Definizione

Un test di accettazione assicura che una funzionalità del software funziona correttamente e soddisfa i criteri di accettazione. Di solito viene eseguito dopo che il software è stato sviluppato.

Sinonimi

Test dell'utente, test della funzione

3. Manifesto agile

Definizione

Il Manifesto Agile è un documento che riassume i 12 principi Agile che guidano la Quadro Agile. Ogni metodologia Agile segue rigorosamente i principi e le pratiche delineate nel Manifesto Agile.

Sinonimi

Nessuno

4. Marketing agile

Definizione

È una tecnica di marketing che si ispira fortemente alle pratiche e ai valori di Agile. Marketing agile i professionisti del marketing agile lavorano in sprint, in modo che il loro team possa completare progetti di grande valore in un periodo di tempo molto breve.

Dopo ogni sprint, misurano l'andamento del progetto e vedono quali cambiamenti apportare in ordine al miglioramento delle prestazioni nello sprint successivo.

Il marketing agile è anche un ottimo modo per il vostro team di marketing di rispondere rapidamente ai mercati in rapida evoluzione che vediamo oggi.

Sinonimi

Nessuno

5. Mentalità agile

Definizione

Un Mentalità agile è un insieme di impostazioni che un'organizzazione Agile o Team Scrum dovrebbe avere nei confronti del proprio lavoro.

Questi atteggiamenti si ispirano ai valori e ai principi di Agile, quali:

Rispetto

Collaborazione

Miglioramento continuo

Concentrazione sulla fornitura di valore

da fare per sviluppare una mentalità agile?

Un professionista Agile o un Coach Agile può aiutare il team ad adottare Agile.

Sinonimi

Nessuno

6. Principio agile

Definizione

Un principio Agile è una pratica guida che aiuta i team a comprendere e ad adottare Agile. Esistono 12 principi Agile che ruotano attorno alla soddisfazione del cliente, all'aumento della velocità di sviluppo del software e alla flessibilità.

date un'occhiata più da vicino a tutti i principi 12 principi Agile ._

Sinonimi

Nessuno

7. Treno di rilascio agile

Definizione

Un Treno di rilascio agile è una combinazione di più team di sviluppo software agile utilizzati per affrontare progetti di grandi dimensioni su scala aziendale.

Consideratelo come un mega **Scrum team!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image16-2.gif trasformatori che si trasformano in un robot /$$$img/

In media, è composto da circa 50-125 membri del team che lavorano insieme su diverse parti del progetto. Proprio come un team Scrum, un Agile Release Train lavora in brevi fasi chiamate iterazioni .

Tuttavia, le loro iterazioni (chiamate incrementi di programma) hanno una lunghezza pari a 5 volte quella di un'iterazione regolare!

Sono una parte essenziale del Quadro Agile Scalato .

Sinonimi

ARTE

8. Sviluppo software agile

Definizione Sviluppo software agile è una tecnica di project management che permette agli sviluppatori di creare un modello di software funzionante in poche settimane.

aspetta, non è troppo veloce? Come è possibile?

Un Team agile suddividono il loro progetto in cicli di sviluppo più piccoli chiamati iterazioni o Sprints.

Alla fine dell'iterazione, il team Agile è in grado di consegnare un software funzionante con le sole funzioni essenziali. Gli utenti forniscono i loro feedback e suggerimenti e il team Agile li include nelle iterazioni future, come noi! Questo ciclo continua fino a quando non avrete creato un software finale che delizierà i vostri clienti.

Nel corso degli anni, si è suddiviso in diversi framework e metodologie, come ad esempio Scrum,Kanban , Magra e XP. Proprio come alcuni preferiscono i cereali, mentre altri preferiscono uova e pancetta per colazione, i diversi team hanno gusti diversi quando si tratta del framework Agile!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image6-3.gif ragazzo dei cartoni animati che fa colazione molto velocemente /$$$img/

vuoi saperne di più sui vari gusti di Agile? Cliccare qui.

Sinonimi

Agile Software Management, Agile project management, Metodologia Agile, Metodo Agile, Approccio Agile, Modo Agile

9. Trasformazione agile

Definizione Trasformazione agile è il processo di transizione dell'intera organizzazione per adattarsi alla

Mentalità agile .

Questo implica la creazione di un ambiente di lavoro che supporti innovazione e flessibilità e che permetta al team del progetto di essere funzione trasversale (con membri con impostazioni di competenze diverse).

Nota: La trasformazione Agile non significa insegnare al team a utilizzare le metodologie di sviluppo software Agile.

Sinonimi

Nessuno

Leggi la nostra guida sugli artefatti Agile Scrum

! 💜

10. Arretrati

Definizione

È un elenco di nuove funzionalità/funzione del prodotto, aggiornamenti, correzioni di bug, ecc. che sono richiesti dall'utente.

All'inizio di ogni iterazione , il titolare del prodotto decide su quali elementi del backlog il team deve lavorare. Dopo ogni iterazione, il backlog viene regolarmente aggiornato con i suggerimenti degli utenti e le nuove funzionalità/funzioni.

Sinonimi Backlog della produttività ,

backlog dello sprint

11. Raffinamento del backlog

Definizione

Si tratta di una Riunione Scrum in cui il team Scrum organizza il backlog per assicurarsi che sia pronto per lo sprint o l'iterazione successiva. in altre parole, è come le pulizie di primavera... ma per i team Scrum!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image19-2.gif Le faccende multitasking di Spongebob /$$$img/

Normalmente si svolge alla fine dello sprint.

Ecco cosa fa il team durante questa riunione:

Rimuove gli elementi non necessaristorie utente* Crea nuove storie utente basate sul feedback degli utenti

Dà priorità alle funzionalità/funzione che devono essere incluse nel prossimo sprint

Sinonimi

Preparazione del backlog

12. Collo di bottiglia

Definizione

I colli di bottiglia sono problemi che possono rallentare completamente il processo di sviluppo.

lasciateci spiegare

Un'attività di sprint attraversa diverse fasi durante il processo di sviluppo, come: 'Da fare', 'In corso', 'Revisione'. Un collo di bottiglia si verifica quando troppe attività sono bloccate in una fase, come un ingorgo di attività del progetto!

Il risultato è che il progetto flusso di lavoro del progetto rallenta fino a diventare inesorabile, cosa che non si vorrebbe in un processo Agile veloce!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image13-2.gif un uomo dei cartoni animati arrabbiato bloccato nel traffico /$$$img/

a nessuno piacciono gli ingorghi, giusto?

Ecco perché un team Agile di solito utilizza una Bacheca Kanban per evitare che ciò accada.

Sinonimi

Ostacolo, impedimento

13. Grafico Burndown

Definizione Un grafico di burndown è un grafico importante che aiuta i responsabili dei progetti Agile a tenere traccia:

La quantità di lavoro rimasto nel progetto

Il tempo rimanente per completare il lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image21.png grafico di burndown in ClickUp /$$$img/

L'asse x rappresenta il tempo rimanente in uno sprint e l'asse y rappresenta il numero di attività.

Uno strumento di project management Agile come ClickUp può fornire una linea di avanzamento proiettata che evidenzia come sarebbe lo stato di avanzamento del progetto se il team lavorasse allo stesso ritmo.

Sinonimi

Grafico di burndown del rilascio, grafico di burndown dello sprint

14. Grafico di burnup

Definizione

A grafico di combustione un grafico importante che aiuta i project manager a visualizzare:

Il lavoro che il team Scrum ha completato nello sprint

La quantità totale di lavoro nel progetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image2-1.png grafico di burnup ClickUp /$$$img/

L'asse x rappresenta il tempo rimanente nello sprint, mentre l'asse y rappresenta la quantità di lavoro ( punti storia ).

In questo caso, la linea verde rappresenta il lavoro che il Team Scrum ha completato finora, mentre la linea grigia rappresenta il lavoro ancora da fare.

Sinonimi

Nessuno

15. Integrazione continua (CI)

Definizione

L'integrazione continua è una pratica agile in cui gli sviluppatori aggiungono costantemente il loro codice al sistema principale.

come funziona?

I professionisti dello sviluppo lavorano indipendentemente su una funzionalità. Una volta completata, la funzionalità/funzione viene testata per individuare eventuali bug.

Solo dopo aver superato il test automatizzato viene aggiunta al software finale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image25.gif un uomo che dice a un altro uomo che hai superato il test /$$$img/

Sinonimi

Consegna continua, CI

16. Mischia quotidiana

Definizione

Si tratta di una riunione giornaliera di solito ospitata dal Maestro di mischia . Ogni mattina, il Il team di Scrum si riunisce per 15 minuti per discutere della giornata che lo attende.

Ogni membro parla brevemente dei seguenti argomenti:

Da fare oggi

Da fare ieri

Problemi che hanno incontrato

Lo Scrum master passa a risolvere qualsiasi problema impedimenti che il team Scrum potrebbe avere.

Nota: I membri del team Scrum devono essere in piedi per tutta la durata di questa riunione Scrum.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image15-2.gif il giovane Keanu Reeves che chiede di stare in piedi /$$$img/

sì, Keanu!

Mantiene il team concentrato e vigile durante questo breve periodo Riunione Scrum.

Sinonimi

Standup giornaliero, riunione Scrum giornaliera

17. DSDM (Metodo di sviluppo dinamico dei sistemi)

Definizione

È un metodo orientato all'azienda Struttura agile che si concentra sull'intero progetto, dall'inizio alla fine. La convinzione fondamentale del DSDM è che il lavoro terminato nel progetto Agile debba allinearsi con la strategia dell'azienda.

Sinonimi

Nessuno

18. Epica

Definizione

Un epica è una grande idea o funzionalità/funzione che può essere scomposta in parti più piccole storie dell'utente . Come le grandi "epopee" come Il Signore degli Anelli sono divise in 3 libri.

Per esempio: un'epica chiamata 'Migliorare l'interfaccia utente mobile' può essere composta da 3 storie utente: 'Aggiungere un carrello mobile', 'Ottimizzare la velocità' e 'Font coerente'.

Ogni storia utente, a sua volta, può essere suddivisa in attività gestibili.

Ecco come una epica appare come in ClickUp:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image24.gif obiettivi in ClickUp /$$$img/

A causa delle loro dimensioni, le epiche vengono consegnate in molte iterazioni.

Sinonimi

Storie epiche

F-J: Gantt Chart a Iterazione

19. Grafico di Gantt

Definizione

È un grafico a barre orizzontali che visualizza la seguenza delle attività all'interno della Sequenza del progetto. Ogni attività ha una data di inizio e una data di fine, in modo che il team non superi le scadenze.

Usate un grafico Gantt per vedere quali attività sono in corso dipendenza l'uno dall'altro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/gantt-dependencies.gif grafico Gantt in ClickUp /$$$img/ **Per saperne di più sui Gantt Charts !

Sinonimi

Sequenza del progetto

20. Impedimento

Definizione

È un ostacolo che riduce la produttività di un team Agile o impedisce di completare del tutto un progetto Agile.

Ad esempio:

Problemi di comunicazione, distrazioni sul posto di lavoro, sbornie dopo un'uscita del team 😉 , ecc.

Durante una riunione di lavoro Riunione Scrum , è il Il maestro di mischia di rimuovere qualsiasi impedimento del team, anche se si tratta di curarlo con una cura per i postumi della sbornia!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image18-2.gif versare lo sciroppo sui pancakes gif /%img/

Sinonimi

Blocco stradale, problema

21. Iterazione

Definizione

È un periodo di tempo in cui un team Agile deve sviluppare software funzionante. Un'iterazione dura in genere circa 2-4 settimane per Kanban e Teams di mischia .

Sinonimi Sprint, timebox

K-O: Da Kanban a Lean

22. Kanban

Definizione

È un framework Agile altamente visivo.

Invece di lavorare in iterazioni fissate e pianificate come in Scrum, i team Kanban lavorano su attività in priorità ogni volta che arrivano. L'obiettivo di Kanban è quello di avere un flusso costante di lavoro senza alcuna colli di bottiglia .

da fare?

I Teams aggiungono un limite al numero di attività che possono essere lavorate contemporaneamente (noto come limite di lavoro in corso (WIP)), in modo che il team non sia multitasking e rallenti la produttività.

Sinonimi

Nessuno

23. Bacheca Kanban

Definizione

A Bacheca Kanban visualizza tutto il lavoro all'interno del progetto.

Si tratta di una lavagna di sughero fisica o visiva, suddivisa in 3-4 colonne

Ogni colonna di una lavagna Kanban rappresenta uno stato dell'attività, che va da "Da fare", "In corso" e "Terminato".

In Kanban, ogni attività è visualizzata come una nota adesiva o scheda. Ogni volta che un membro del team termina un'attività, la scheda viene spostata nella colonna corrispondente, in questo modo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image7-5.gif Bacheca Kanban in ClickUp /$$$img/

Sinonimi

Bacheca, lavagna online, lavagna in sughero

24. Magra

Definizione

È un insieme di principi e pratiche che ottimizza il processo di sviluppo. È stato ispirato dal approccio alla produzione snella introdotto da Toyota negli anni '50.

Sinonimi

Sviluppo software snello

P-T: Backlog di prodotto a Bacheca delle attività

25. Backlog di prodotto

Definizione

A portafoglio prodotti è una terminologia Scrum che si riferisce a un elenco di nuove funzionalità/funzione, aggiornamenti, correzioni di bug, ecc. che sono richiesti dall'utente. Il titolare del prodotto è responsabile di dare priorità agli elementi nel backlog di produttività . All'inizio di ogni iterazione, i Teams decidono ogni elemento del backlog di prodotto su cui il team deve lavorare.

Sinonimi

Arretrato

26. Responsabile della produttività

Definizione

Un product manager assiste il team Agile nel processo di sviluppo dall'inizio alla fine.

Le loro principali responsabilità comprendono:

affrontare i problemi nel processo di sviluppo

assicurare che il team rispetti le scadenze dei progetti

collaborare con gli altri reparti dell'azienda, come quelli commerciali, di marketing e del servizio clienti

Nota: Product manager e titolare del prodotto non sono termini Agile intercambiabili.

Sinonimi

Project management

27. Titolare del prodotto

Definizione

Sono i membri chiave di un'organizzazione Agile o Scrum team.

Decidono la visione e le funzionalità/funzione del software finale, ma le funzionalità non vengono scelte per capriccio!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image8-5.gif Jack Sparrow dice: "Voglio uno di questi /$$$img/

Comprendono attentamente le esigenze del cliente esigenze e i requisiti e aggiungere questi elementi al file del backlog dei prodotti. ma non è tutto!

I Teams ricevono anche il feedback dei clienti e lo trasmettono al team di sviluppo.

Sinonimi

Nessuno

28. Rifattorizzazione

Definizione

La rifattorizzazione è una estrema pratica di programmazione .

Qui i team di sviluppo software Agile "ripuliscono" il codice:

Rimuovono i pezzi di codice superflui

Modificando le funzioni non necessarie

Il risultato è un codice più semplice che può essere compreso da qualsiasi sviluppatore.

Nota: Il refactoring non cambia il funzionamento del codice, ma ne migliora solo la struttura e l'architettura interna.

Sinonimi

Ristrutturazione

29. Piano di rilascio

Definizione

Un piano di rilascio illustra tutte le funzionalità/funzione che saranno incluse nella prossima release, insieme a una data di rilascio stimata.

È un po' come il trailer di un progetto Agile!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image11-5.gif gif del trailer del film /$$$img/

Un piano di rilascio di solito si estende per un periodo di alcuni mesi.

Sinonimi

Nessuno

30. Quadro Agile Scalato

Definizione

È una metodologia Agile che permette a grandi aziende di implementare Snello e Agile pratiche in tutta l'organizzazione. SAFe unisce tutti i teams di sviluppo software all'interno di un'azienda per lavorare allo sviluppo di software su larga scala per le aziende. da fare?

Organizza più team Agile in un grande team chiamato Treno di rilascio Agile in modo da poter collaborare efficacemente.

Sinonimi

SAFe

31. Mischia

Definizione

Scrum è un Metodologia agile in cui un team lavora in brevi intervalli di lavoro con intervalli di 2-4 settimane, chiamati sprints . Alla fine dello sprint, essi consegnano il prodotto ai clienti e, a loro volta, i clienti danno agli sviluppatori il loro feedback

cosa succede in uno sprint di Scrum?

A Team di scrum imposta un piano rigoroso per lo sprint, in modo che ognuno sappia cosa deve fare. Inoltre, i team ospitano periodicamente Riunioni Scrum in ordine alla gestione dei processi all'interno dello sprint.

nel mondo dell'Agile, Scrum è il più popolare

In effetti, intorno 66% dei team Agile utilizzano Scrum o un modulo di Scrum!

Sinonimi Scrum project management ### 32. Scrumban

Definizione

Scrumban è una metodologia agile ibrida che combina elementi di, avete indovinato... Scrum e Kanban!

Ha la struttura di Scrum e il flusso di lavoro continuo di Kanban. Questo è utile quando il team Kanban vuole seguire alcune pratiche Scrum e il team Scrum vuole provare il metodo Kanban.

Sinonimi

Nessuno

33. Bacheca di mischia

Definizione

È una lavagna virtuale o fisica che visualizza le attività da fare in uno sprint.

La lavagna di Scrum è quasi identica a una lavagna di Bacheca Kanban. ma non fatevi ingannare!

A differenza di una lavagna Kanban, la lavagna Scrum non ha un limite al numero di attività che possono essere presenti contemporaneamente in una colonna.

Sinonimi

Bacheca, lavagna online, lavagna di sughero.

34. Maestro di mischia

Definizione

Il Maestro di mischia è il leader di Scrum. Organizza le riunioni, rimuove gli impedimenti e lavora con il titolare del prodotto per garantire che il backlog del prodotto sia aggiornato.

Nota: Non comandano i membri del team.

Al contrario, risolvono i problemi che i membri del team potrebbero avere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image4-5.gif full house you got it dude gif /$$$img/

Sinonimi

Nessuno

35. Riunione Scrum

Definizione

Le riunioni di Scrum sono una parte essenziale del framework Scrum. Senza di esse, lo sprint non avrebbe nessuna struttura o piano di progetto!

Esistono cinque tipi di riunioni di Scrum che si svolgono durante lo sprint.

Ogni riunione di Scrum permette al team di Da fare attività importanti per lo sprint come:

Creare un piano per lo sprint in un'area di lavoro di tipo "a", "a", "a" e "a"pianificazione dello sprintriunione

Risolvere i problemi insieme nellaScrum giornaliero* Organizzare il backlog nella sezioneperfezionamento del backlogriunione

Dimostrare al cliente un software funzionante in una riunione direvisione dello sprint* Analizzare le prestazioni dello sprint in un'analisi diretrospettiva dello sprint volete dare un'occhiata più da vicino alle riunioni di Scrum? Clicca qui. #### Sinonimi

Cerimonie Scrum, Cerimonie Agile

36. La mischia delle mischie

Definizione

È una riunione speciale di Scrum per team Scrum di grandi dimensioni.

In questo caso, i team Agile di grandi dimensioni (più di 12 membri) vengono divisi in piccoli team Scrum (circa 5-10 membri). Ogni piccolo team Scrum designa un membro come "ambasciatore".

Ogni giorno, tutti gli ambasciatori si riuniscono nello Scrum degli Scrum per aggiornare il loro stato e risolvere i problemi.

a pensarci bene, loScrum of Scrums _sembra più un'assemblea dell'ONU con tutti questi ambasciatori!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image23.gif ambasciatori all'assemblea dell'ONU /%img/

Sinonimi

Meta Scrum

37. Team Scrum

Definizione

È un team interfunzionale composto da 5-10 persone con impostazioni diverse che spaziano dal design grafico, all'UX, al codice, ecc. Lavorano insieme per sviluppare un prodotto secondo il framework Scrum.

Ogni team Scrum è composto solitamente da 3 persone ruoli chiave:Titolare del prodotto .

Sinonimi

Nessuno

45. Punti storia

Definizione

È una misura del lavoro richiesto al team per completare le attività del progetto (storia utente).

come si calcola?

non preoccupatevi, non è complicato come l'algebra!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image20.gif una donna che fa calcoli matematici nella sua testa gif /%img/

Il tempo impiegato per completare la storia utente più semplice viene preso come base e gli viene assegnato 1 punto. Alle altre storie utente vengono assegnati punti storia proporzionale alla linea di base.

Ad esempio, se una funzionalità che richiede 2 ore di sviluppo riceve 1 punto, una funzionalità che richiede 4 ore riceve 2 punti.

Sinonimi

Nessuno

46. Bacheca delle attività

Definizione

Si tratta di un termine generico di Agile che può riferirsi sia a una Bacheca Kanban o Bacheca della mischia.

Sinonimi

Kanban board, Scrum board, Cork board, Lavagna online.

U-Z: Dalla storia dell'utente all'XP

47. Storia dell'utente

Definizione

È una breve descrizione di una specifica produttività una funzionalità/funzione che i personalizzati troverebbero utile.

Una storia utente ha un aspetto simile a questo:

' In qualità di $$$a (nome/tipo dell'utente), voglio (fare una cosa), per poter (raggiungere un obiettivo).

Per esempio:

Supponiamo che vi sia stata affidata l'attività di sviluppo di un'app per Batman!.

Quindi un campione di storia dell'utente potrebbe essere come:

'In qualità di Bruce Wayne, voglio essere in grado di ricevere una notifica di 'Bat-Segnale' sulla mia app, per poter salvare la giornata.'

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image10-4.gif batman su un telefono cellulare /$$$img/

Durante il la riunione per la pianificazione dello sprint, il titolare del prodotto è responsabile della suddivisione di un elemento del backlog del prodotto in diverse storie utente.

Sinonimi

Obiettivi dell'utente

48. Elemento di lavoro

Definizione

Un elemento di lavoro è un termine Agile che si riferisce ai diversi tipi di lavoro da fare nell'ambito del progetto.

Ecco alcuni esempi: Storia dell'utente .

Sinonimi

Scrum estremo

