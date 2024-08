Pianificazione agile dei rilasci: 5 buone pratiche per gli sviluppatori

Il Agile è un metodo centrale nello sviluppo del software, ma sta diventando popolare anche in altri settori.

Per istanza, il 51% delle aziende di marketing ha adottato un framework Agile entro il 2021.

Perché? Flussi di lavoro agili consentono di migliorare l'esperienza del cliente attraverso la distribuzione continua dei prodotti. I prodotti vengono prodotti in una serie di rilasci incrementali. Ciò significa che i team Agile possono rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze degli stakeholder e dei clienti.

Il piano di rilascio Agile dà struttura al processo di sviluppo processo di sviluppo mantenendo la flessibilità, essenziale nel mondo imprevedibile dello sviluppo del software.

Con l'aiuto di questa guida, imparerete come creare un piano di rilascio Agile, perché è necessario e quali sono le best practice da seguire quando si pianificano i rilasci Agile.

Cos'è il piano di rilascio Agile?

Il piano di rilascio agile è un'attività di strategia di gestione dei rilasci in cui i team di sviluppo pianificano rilasci incrementali del prodotto. A differenza del piano software tradizionale, prevede molti piccoli rilasci invece di uno o due rilasci principali, e ogni rilascio è suddiviso in diversi Sprints o iterazioni che non durano più di due settimane.

Ogni sprint risulta in un nuovo incremento di prodotto (un elenco di elementi del backlog di prodotto completati in tale sprint), anche se non tutti gli incrementi vengono rilasciati. Una tipica release Agile contiene da 3 a 10 sprint o più, ma è sempre composta da funzionalità di mercato minime, ovvero il gruppo più piccolo di funzionalità del prodotto che può essere effettivamente distribuito agli utenti.

I dettagli, come il numero di sprint e l'obiettivo da raggiungere, sono tutti contenuti nel documento piano di rilascio .

La differenza tra un piano di rilascio e una roadmap di prodotto

Un piano di rilascio e una roadmap di prodotto roadmap della produttività sono entrambi importanti strumenti di project management. Come gestione della vendita al dettaglio mirano ad aumentare l'efficienza e a snellire i processi.

Le roadmap di prodotto hanno lo scopo di trasmettere la visione e le funzionalità/funzione del prodotto agli stakeholder esecutivi, sono generalmente a lungo termine e prevedono più release.

I piani di rilascio, invece, sono a più breve termine e si concentrano su una singola release alla volta. Questi documenti interni servono come guida per i team di sviluppo, in quanto contengono i dettagli del progetto e del backlog del prodotto.

È importante mantenere il piano di rilascio allineato con la roadmap del prodotto, poiché le priorità della roadmap possono cambiare e i ritardi nel piano di rilascio possono avere un impatto sulla roadmap.

Perché il piano di rilascio Agile è importante?

Il piano di rilascio agile porta molti vantaggi, come ad esempio: