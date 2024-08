I 10 migliori software di tracciamento del tempo per sviluppatori nel 2024

Il monitoraggio del numero di ore di lavoro è importante per qualsiasi libero professionista o dipendente, ma gli sviluppatori di software devono tenere conto di alcuni fattori aggiuntivi. Da fare non solo per tenere traccia del numero totale di ore lavorate, ma anche per monitorare le ore fatturabili per i singoli client e per tenere sotto controllo le ore complessive di lavoro bilancio del progetto .

I fogli di calcolo e le tabelle orarie di Excel non sono all'altezza del compito. Utilizzate una monitoraggio del tempo del progetto per gli sviluppatori di software per monitorare le ore di lavoro e semplificare il processo di fatturazione. Date un'occhiata alla nostra panoramica dei migliori software di monitoraggio del tempo per sviluppatori per iniziare.

Cosa cercare in un software di monitoraggio del tempo per sviluppatori?

Il miglior software di monitoraggio del tempo dipende dalla dimensione del team e dalla strategia di project management. Ad esempio, un team di sviluppo agile avrà una serie di requisiti diversi rispetto a un libero professionista che lavora per più client.

Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie una soluzione per il monitoraggio del tempo per il vostro team team di software :

Automazioni: I migliori strumenti di monitoraggio del tempo utilizzano l'automazione per tenere traccia delle ore di lavoro. Il monitoraggio automatico del tempo consente ai membri del team di entrare in azione senza doversi ricordare di aggiungere manualmente le ore di lavoro o le valutazioni orarie.

I migliori strumenti di monitoraggio del tempo utilizzano l'automazione per tenere traccia delle ore di lavoro. Il monitoraggio automatico del tempo consente ai membri del team di entrare in azione senza doversi ricordare di aggiungere manualmente le ore di lavoro o le valutazioni orarie. Integrazioni: Il vostro strumento di monitoraggio del tempo dovrebbe integrarsi direttamente con il vostro sistema di gestione delle risorse umanegestione delle attività e gli strumenti di fatturazione per facilitare la fatturazione ai client.

Il vostro strumento di monitoraggio del tempo dovrebbe integrarsi direttamente con il vostro sistema di gestione delle risorse umanegestione delle attività e gli strumenti di fatturazione per facilitare la fatturazione ai client. Personalizzazione: Da fare: avete un sistema complesso di attività e sottoattività secondarie di cui tenere traccia? Cercate uno strumento di monitoraggio del tempo personalizzabile per una maggiore flessibilità, in grado di fornirvi reportistica dettagliata, ripartizione delle ore fatturabili e funzionalità di project management per sapere se uno sviluppatore software sta dedicando troppo poco o troppo tempo a un progetto.

Da fare: avete un sistema complesso di attività e sottoattività secondarie di cui tenere traccia? Cercate uno strumento di monitoraggio del tempo personalizzabile per una maggiore flessibilità, in grado di fornirvi reportistica dettagliata, ripartizione delle ore fatturabili e funzionalità di project management per sapere se uno sviluppatore software sta dedicando troppo poco o troppo tempo a un progetto. Privacy: Strumenti di monitoraggio dei dipendenti Mac che scattano screenshot o registrano la pressione dei tasti possono risultare invasivi per i membri del team. Cercate soluzioni di monitoraggio del tempo che forniscano report dettagliati rispettando la privacy dei dipendenti.

Strumenti di monitoraggio dei dipendenti Mac che scattano screenshot o registrano la pressione dei tasti possono risultare invasivi per i membri del team. Cercate soluzioni di monitoraggio del tempo che forniscano report dettagliati rispettando la privacy dei dipendenti. **Scegliete un software di monitoraggio del tempo con app desktop e mobile, in modo che i membri del team remoto possano registrare da qualsiasi dispositivo Android, Mac o Linux. Inoltre, è utile avere un'integrazione con un software di monitoraggio delle spese per garantire il rispetto del budget durante la gestione dei progetti.

I 10 migliori software di monitoraggio del tempo per sviluppatori da usare nel 2024

Un monitoraggio del tempo efficace può aiutarvi in tutto, da alla pianificazione degli sprint alla navigazione vincoli delle risorse . Ecco 10 strumenti software per il monitoraggio del tempo che uno sviluppatore di software deve conoscere nel 2024:

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

ClickUp è una piattaforma per la gestione delle attività che offre un ampio intervallo di funzioni strumenti di collaborazione che possono aiutare nel monitoraggio del tempo e nel gestione del team . Troverete strumenti di facile utilizzo come Lavagne online ClickUp e Spazi così come le integrazioni con decine di altre strumenti di project management attraverso le API di ClickUp.

Per quanto riguarda il monitoraggio del tempo per gli sviluppatori, non solo è possibile tenere traccia delle ore di lavoro da qualsiasi dispositivo, ma è anche possibile collegare le ore di lavoro alle attività del flusso di ClickUp in tempo reale. È anche possibile importare i timesheet da altre app, in modo da ottenere reportistica accurata durante la giornata lavorativa e modificare o approvare le voci.

ClickUp offre anche risorse utili come modelli per il monitoraggio del tempo con campi personalizzati e visualizzazioni multiple per una maggiore flessibilità. Dai semplici grafici per il monitoraggio del tempo ai grafici Gantt, utilizzate i modelli di ClickUp per semplificare le operazioni e migliorare la vostra redditività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

**Il multitasking può mettere in crisi le app di monitoraggio del tempo meno avanzate. Ma con il timer globale di ClickUp, potete passare da un'attività all'altra e monitorare il tempo con facilità per monitorare lo stato del progetto.

Funzione mobile : I membri del team possono registrare le loro ore da qualsiasi dispositivo con pochi clic, tra cui l'app desktop, l'app mobile e l'estensione web di Chrome.

: I membri del team possono registrare le loro ore da qualsiasi dispositivo con pochi clic, tra cui l'app desktop, l'app mobile e l'estensione web di Chrome. Assegnazione delle risorse : Softwareteam di sviluppo i responsabili devono spostare e regolare le priorità dei team per garantire che tutti i progetti ricevano l'attenzione necessaria. Con la vista Carico di lavoro, ClickUp semplifica la visualizzazione dell'utilizzo del tempo da parte di tutti i membri del team.

Limiti di ClickUp

Per un semplice strumento di monitoraggio del tempo, le opzioni di personalizzazione di questo strumento e le numerose funzionalità avanzate di cui è dotatosoftware per il project management funzionalità/funzione potrebbero essere eccessive per i casi d'uso più semplici

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

2. Harvest

via HarvestHarvest è uno strumento di monitoraggio del tempo per gli sviluppatori con funzionalità avanzate di reportistica, per tenere sotto controllo il budget, la capacità del team e altro ancora. Potete vedere come viene speso il tempo dei dipendenti e quali membri del team hanno lavorato troppo (o troppo poco).

Harvest offre un piano gratuito con un massimo di un utente e due progetti, mentre il piano Pro supporta postazioni e progetti illimitati. È possibile provare Harvest con una versione di prova di 30 giorni senza carta di credito.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Fatturazione Built-in : Harvest offre funzioni di fatturazione e pagamento per tenere traccia del tempo e accettare pagamenti tramite Stripe o PayPal.

Harvest offre funzioni di fatturazione e pagamento per tenere traccia del tempo e accettare pagamenti tramite Stripe o PayPal. Integrazioni: Harvest lavora con strumenti di account, come Xero e QuickBooks, in modo da non dover importare manualmente le fatture. Ilstrumento di gestione del tempo lavora anche construmenti per il project management del softwarecome Trello, Asana e Slack.

Limiti di Harvest

Piani tariffari al limite

Prezzi di Harvest

**Free

Pro: A partire da $10,80 al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

3. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff offre un software di monitoraggio del tempo per programmatori pronto per l'azienda, con strumenti di gestione del tempo per il monitoraggio dei dipendenti, analisi della forza lavoro e project management integrati. È possibile generare fogli di presenza online, utilizzare un'app per la rilevazione delle presenze su dispositivi mobili e perfino utilizzare il monitoraggio del tempo in base alla posizione per vedere quando i dipendenti entrano in un determinato sito di lavoro.

Il software di project management di Hubstaff include il monitoraggio del tempo e delle spese, mentre gli strumenti di analisi della forza lavoro supportano il monitoraggio delle buste paga e delle fatture.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Configurazione in un minuto : Hubstaff sostiene che non c'è una curva di apprendimento per il monitoraggio del tempo, quindi potete iniziare a lavorare senza ritardi

: Hubstaff sostiene che non c'è una curva di apprendimento per il monitoraggio del tempo, quindi potete iniziare a lavorare senza ritardi È possibile impostare budget e limiti di tempo per progetti particolari, in modo che il team non esageri lavorando per un cliente esigente

Limiti di Hubstaff

Alcuni strumenti di monitoraggio del tempo potrebbero essere troppo avanzati per i team di piccole dimensioni

Gli strumenti di monitoraggio dei dipendenti potrebbero essere eccessivi

Prezzi di Hubstaff

Time Free: 0 dollari per un utente

0 dollari per un utente Time Starter: A partire da $5,83 per utente al mese

A partire da $5,83 per utente al mese Time Pro: A partire da $8,33 per utente al mese

A partire da $8,33 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.400+ recensioni)

4. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor è una soluzione di monitoraggio del tempo che si rivolge a un'ampia varietà di team, compresi quelli remoti e ibridi e le aziende di outsourcing dei processi aziendali (BPO). Time Doctor si integra con strumenti finanziari, come FreshBooks e ADP, e strumenti di sviluppo software, come Azure DevOps e GitHub.

I dipendenti possono utilizzare l'app mobile Time Doctor 2 per monitorare le ore di lavoro o installare l'estensione per Chrome o il componente aggiuntivo per Firefox nel proprio browser.

Utilizzano gli strumenti di payroll integrati per scegliere la valuta e il periodo di paga ed esportano tutto come CSV per facilitare l'importazione in piattaforme di pagamento esterne.

Funzionalità/funzione migliori di Time Doctor

**Soluzioni flessibili: Time Doctor è adatto a team remoti e in outsourcing

Sicurezza e conformità: Il software a livello aziendale dello strumento di monitoraggio del tempo è conforme ai requisiti GDPR e HIPAA e ha un tempo di attività del 99%

Limiti di Time Doctor

Gli strumenti di monitoraggio del team possono essere eccessivi

Prezzi di Time Doctor

Base: a partire da $5,90 per utente al mese

a partire da $5,90 per utente al mese Standard: A partire da $8,40 per utente al mese

A partire da $8,40 per utente al mese Premium: A partire da $16,70 per utente al mese

Time Doctor valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

5. Tempo di clic

via Tempo di clic ClickTime offre timesheet altamente personalizzabili per gli sviluppatori, con campi personalizzati, autorizzazioni per l'utente e spazio per le note su ogni record di tempo. Sono disponibili anche strumenti per il monitoraggio degli straordinari, delle spese e delle ferie, in modo da poter tenere traccia di ogni aspetto del progetto.

Le funzionalità/funzione integrate per il monitoraggio del tempo includono un'app mobile, un cronometro e promemoria automatici per migliorare l'accuratezza e garantire che nulla venga trascurato.

Funzionalità/funzione migliori di ClickTime

Monitoraggio del tempo: Traccia le assenze per malattia e le ferie maturate, in modo da poter tenere conto delle assenze dei dipendenti

Traccia le assenze per malattia e le ferie maturate, in modo da poter tenere conto delle assenze dei dipendenti **Pianificazione della forza lavoro: stima della durata stimata per completare un progetto in base ai dati storici e ai risultati dei dipendenti

Limiti di ClickTime

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad alcune alternative

Prezzi di ClickTime

**A partire da 10 dollari per utente al mese

Teams: A partire da $13 per utente al mese

A partire da $13 per utente al mese Premier: A partire da $24 per utente al mese

A partire da $24 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

ClickTime valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (650+ recensioni)

4.6/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

6. Tempestivo

via Tempestivo L'app Timely promette strumenti di monitoraggio del tempo "alimentati dall'IA", in modo da poter automatizzare una parte maggiore del processo e ottenere risultati più accurati. Timely registra automaticamente le ore di lavoro in modo che i membri del team non debbano interrompere la loro concentrazione per tenere manualmente traccia del tempo.

A differenza di alcune app per il monitoraggio del tempo, Timely si descrive come "100% a prova di insetto" e non include strumenti per lo screenshot o il monitoraggio dei tasti. Timely è ideale anche per i freelance che si occupano del monitoraggio del tempo, poiché è possibile registrare attività con tariffe orarie diverse per una valutazione accurata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Integrazioni : Timely dispone di API aperte che rendono facile l'integrazione del software con GitHub, Jira e altri strumenti per sviluppatori web

Timely dispone di API aperte che rendono facile l'integrazione del software con GitHub, Jira e altri strumenti per sviluppatori web Privacy: Gli utenti possono decidere quali informazioni sulla produttività condividere con gli altri, in modo che i membri del team non si sentano sorvegliati sul posto di lavoro

Limiti di tempo

Mancanza di strumenti di monitoraggio dei dipendenti

Prezzi puntuali

**A partire da 9 dollari per utente al mese

Premium: A partire da 16 dollari per utente al mese

A partire da 16 dollari per utente al mese Unlimitato: A partire da $22 per utente al mese

A partire da $22 per utente al mese Unlimited+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

7. Tempo di lavoro

via Tempo di lavoro DeskTime presenta funzionalità di tracciamento automatico del tempo, tracciamento del tempo inattivo, monitoraggio del tempo per progetti e altro ancora. Gli utenti possono impostare un timer per il Pomodoro per migliorare la produttività o attivare la funzionalità di tempo privato per utilizzare i loro dispositivi per usi non aziendali nel tempo libero.

Alcuni piani includono la programmazione dei turni e un calendario delle assenze, ed è possibile integrare DeskTime con altri strumenti come Google Calendar e Microsoft Outlook.

Le migliori funzionalità/funzione di DeskTime

Prezzo abbordabile : I singoli utenti possono usare DeskTime Lite gratis, e anche i piani Enterprise costano 20 dollari per utente con la sottoscrizione mensile

I singoli utenti possono usare DeskTime Lite gratis, e anche i piani Enterprise costano 20 dollari per utente con la sottoscrizione mensile Calcolo dei costi: DeskTime può stimare il costo di un progetto in base alle valutazioni orarie impostate per il team

Limiti di DeskTime

Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di DeskTime

DeskTime Lite: $0 per un utente

$0 per un utente Pro: A partire da $6,42 per utente al mese

A partire da $6,42 per utente al mese Premium: A partire da $9,17 per utente al mese

A partire da $9,17 per utente al mese Azienda: A partire da $18,33 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

8. Teamdeck

via Teamdeck Teamdeck offre un software di gestione delle risorse che include la programmazione del team, il monitoraggio del tempo, il piano dei progetti e altro ancora. È possibile utilizzarlo per valutare la disponibilità del team, gestire le richieste di ferie e assegnare la giusta quantità di membri del team a ciascun progetto.

L'API di Teamdeck ne facilita l'utilizzo insieme ad altri strumenti. Create un bot Slack per pubblicare gli aggiornamenti dei progetti o registrare automaticamente gli eventi del calendario come ore di lavoro. Utilizzate il calendario mobile e l'app per il monitoraggio del tempo per accedere a Teamdeck in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamdeck

Integrazioni : Utilizzate l'API di Teamdeck per condividere i dati con altristrumenti di produttività e identificarei vincoli delle risorse *Gestione delle ferie: I membri del team possono richiedere i margini di flessibilità o visualizzare i dettagli delle loro ferie utilizzando l'integrazione con Slack

Limiti di Teamdeck

Prezzi convenienti, ma poche opzioni di aggiornamento

Prezzi di Teamdeck

Risorsa base: A partire da $0,90 al mese

A partire da $0,90 al mese Membro del team : A partire da $3,60 al mese

Valutazioni e recensioni di Teamdeck:

G2: 4.4/5 (5+ recensioni)

4.4/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

9. Tempo

via Tempo Tempo fornisce tabelle orarie alimentate dall'IA per monitorare il tempo in modo più accurato e con meno lavoro richiesto. I membri del team possono ricevere voci suggerite in base agli eventi del calendario o ai problemi Jira registrati di recente. Possono anche attivare l'estensione Tempo per Chrome.

I prezzi partono da $$$a al mese per utente per una licenza cloud per Tabelle orarie. Gli strumenti Planner e Cost Tracker costano altri 10 dollari ciascuno. È inoltre necessaria una licenza Jira per ogni utente Tempo. I prezzi dei server e dei data center sono calcolati in modo diverso.

Le migliori funzionalità/funzione di Tempo

Automazioni monitoraggio del tempo : Monitoraggio più accurato delle ore fatturabili con le voci suggerite da Jira e Google Calendar

: Monitoraggio più accurato delle ore fatturabili con le voci suggerite da Jira e Google Calendar Integrazione con Slack: Utilizzate l'app Tempo for Slack per registrare le ore senza dover aprire direttamente Tempo

Limiti di Tempo

Prezzi complessi

È necessario disporre di licenze Jira

Prezzi di Tempo

10 dollari al mese per un prodotto e fino a 10 licenze cloud (il prezzo aumenta con il numero di prodotti e licenze)

Valutazioni e recensioni di Tempo

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (190+ recensioni)

10. Campo di tempo

via Campo di tempo TimeCamp offre reportistica sulle presenze, monitoraggio della produttività, fatturazione e altri software di monitoraggio del tempo per programmatori e sviluppatori. È possibile passare dalla visualizzazione del calendario a quella del timesheet per una facile visibilità e vedere il totale delle ore dedicate a un progetto.

Il piano Free supporta utenti e progetti illimitati, ma è necessario effettuare l'upgrade per ottenere funzionalità come l'arrotondamento delle ore, il monitoraggio del tempo e il budgeting.

Funzionalità/funzione migliori di TimeCamp

Monitoraggio del tempo: TimeCamp può tenere traccia dei giorni di malattia, delle ferie e di altre assenze per ridurre il lavoro delle risorse umane

TimeCamp può tenere traccia dei giorni di malattia, delle ferie e di altre assenze per ridurre il lavoro delle risorse umane Integrazioni : Utilizza oltre 100 integrazioni con le app o l'estensione per il browser Chrome

Limiti di TimeCamp

Le funzionalità/funzioni chiave richiedono il piano Pro

Prezzi di TimeCamp

piano Free Forever: Piano gratuito per sempre

**A partire da $2,99 per utente al mese

Basic: A partire da $6,99 per utente al mese

A partire da $6,99 per utente al mese Pro: A partire da $9,99 per utente al mese

A partire da $9,99 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su TimeCamp

G2: 4.7/5 (190+ recensioni)

4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (580+ recensioni)

Risparmiare tempo e denaro con il software di monitoraggio del tempo

Registrare le ore di lavoro manualmente comporta la possibilità di fogli di presenza imprecisi e ore mancate, ma un monitoraggio eccessivo fa sentire i membri del team come se qualcuno li stesse sorvegliando mentre lavorano.

Scegliendo il giusto software di monitoraggio del tempo per i vostri sviluppatori, vi assicurerete di catturare ogni ora fatturabile e darete ai membri del team l'indipendenza di cui hanno bisogno per essere produttivi. Scaricare l'app ClickUp e iniziate oggi stesso a monitorare del tempo.