10 Migliori software di monitoraggio dei dipendenti per Mac nel 2024

La gestione del posto di lavoro riguarda la gestione delle risorse più preziose di un'azienda, i dipendenti. Ma con i team remoti e ibridi che stanno diventando la normalità, non è più possibile affidarsi a circolari redatte manualmente e a interminabili fogli di presenza per mantenere i propri dipendenti in un ambiente di lavoro personale impegnato e produttivo . ⌛

Un software di monitoraggio dei dipendenti di alto livello vi aiuta a superare gli intoppi nella gestione del team e a creare una forza lavoro motivata senza grandi sforzi. La buona notizia è che queste soluzioni sono disponibili su tutte le piattaforme.

Anche se siete utenti Mac, troverete diversi strumenti di qualità che vi permetteranno di conoscere le attività del vostro team, le valutazioni della produttività individuale, la stima delle sequenze di lavoro e tutto il resto. 🧑‍💼

In questo articolo esamineremo 10 software di monitoraggio dei dipendenti per dispositivi Mac che vi aiuteranno a trarre il meglio dai vostri dipendenti e a migliorare le prestazioni dell'organizzazione.

Cosa cercare in un software di monitoraggio dei dipendenti per Mac?

Tenete a mente le seguenti qualità quando scegliete una piattaforma affidabile per gli strumenti di monitoraggio dei dipendenti:

Capacità di monitoraggio: Il software di monitoraggio dei dipendenti deve consentire il monitoraggio delle attività, dei tempi registrati, dei siti web e delle applicazioni a cui si accede e dell'utilizzo di mouse e tastiera. Il processo di monitoraggio deve essere semplice per i team in sede, quelli remoti e quelli rivolti ai clienti Privacy e sicurezza: Secondo un'indagine direportistica di TheOneSpyil 49% degli ex dipendenti diventa disonesto e utilizza i propri account aziendali Windows e Mac per vendere dati insider alla concorrenza. Il software ideale dovrebbe fornire funzionalità/funzione come il controllo degli accessi degli utenti e la crittografia dei dati per prevenire le violazioni 🔐 Personalizzazioni: Il software di monitoraggio deve consentire di adattare i parametri di monitoraggio in base alla cultura del lavoro, a un reparto specifico o a dipendenti remoti Integrazioni: Un buon strumento di monitoraggio dei dipendenti si integra con altri strumenti dell'ecosistema HR, semplificando la comunicazione, la collaborazione e la gestione delle risorse umanegestione del team5. Conformità: Sarà una manna per il team legale se il software di monitoraggio dei dipendenti è in grado di monitorare anche la conformità dell'azienda alle leggi sul lavoro applicabili Opzioni analitiche: Il software di monitoraggio dovrebbe disporre di funzionalità/funzione per analizzare fattori come l'impegno dei dipendenti, la credibilità e gli schemi di produttività 🧑‍🤝‍🧑

I 10 migliori software di monitoraggio dei dipendenti per Mac da utilizzare nel 2024

Sulla base dei criteri di cui sopra, abbiamo compilato un elenco dei migliori software di monitoraggio dei dipendenti per Mac. Continuate a leggere per scoprire la produttività del mercato adatta a qualsiasi team. 😍

Capite a colpo d'occhio chi nel vostro team è sotto o sovraccarico di lavoro, in modo da poter riallocare facilmente le risorse

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la gestione della forza lavoro e del project management perfetta per team di qualsiasi dimensione. La sua intuitiva Soluzioni per l'assistenza alle risorse umane vi aiutano a monitorare i dipendenti in tutte le fasi del processo di team interfunzionali .

La piattaforma è un hub centrale di informazioni sui vostri dipendenti e progetti, con oltre 15 visualizzazioni per monitorare il tutto. Ad esempio, è possibile utilizzare la sezione Vista Carico di lavoro per rivedere, distribuire e modificare i carichi di lavoro dei diversi membri del team. Scegliete la Vista Azioni se desiderate supervisionare i processi e filtrarli per dipendente, team, reparto o tipo. 🤝

ClickUp offre eccezionali funzionalità di monitoraggio del tempo, timesheet e reportistica per ottenere informazioni sullo stato del team, impostare stime di durata stimata e identificare i blocchi della produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Time-Estimate\_Adding-time-estimates-in-a-task-1400x788.gif Visualizzate e monitorate facilmente le stime di durata delle attività di ClickUp per una migliore gestione delle risorse /$$$img/

Visualizzate e monitorate facilmente le stime di durata stimate nelle attività di ClickUp per una migliore gestione delle risorse

Siete preoccupati per il calo delle prestazioni di un collega? ClickUp vi aiuta ad affrontare i problemi di produttività senza danneggiare il morale del personale. Sfruttate gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni e di gestione degli orari della piattaforma per guidare i vostri dipendenti nei momenti difficili.

È inoltre possibile giocare con 100+ sofisticate automazioni del flusso di lavoro opzioni per eliminare le attività ripetitive e ridurre il rischio di burnout. 🪫

Sfruttate i modelli HR-friendly di ClickUp per realizzare la mappatura dei processi più facile, soprattutto quando l'inserimento di nuovi dipendenti . Opzioni come Manuale del dipendente , Piano di capacità e Diagramma di flusso i modelli possono colmare le lacune di comunicazione tra i team di pianificazione e quelli operativi in qualsiasi momento!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Funzionalità/funzione per il monitoraggio dei dipendenti, la distribuzione del carico di lavoro e la collaborazione

15+ viste Azioni per rivedere le attività, i compiti e le responsabilità del personale

Funzionalità di reportistica e monitoraggio del tempo in tempo reale

Interfaccia intuitiva per Mac con funzione drag-and-drop

Modelli già pronti per supportare il piano e il monitoraggio

Collaborazione in tempo reale attraverso i documenti,Lavagne online, chattare eObiettivi Il migliore del settoremisure di sicurezza e conformità del client Accessibile anche su dispositivi iOS e Android

oltre 1.000 integrazioni utili

Limiti di ClickUp

L'esplorazione di tutte le funzioni per massimizzare la funzionalità richiede tempo

Occasionali bug quando si gestiscono più progetti in un'unica area di lavoro

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.200+ recensioni)

: 4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Hubstaff

Via: Hubstaff Volete gestire dalla A alla Z le ore di lavoro del vostro team? Hubstaff può essere la soluzione ideale per il monitoraggio dei dipendenti! ⏲️

Hubstaff è uno strumento di monitoraggio del tempo per il monitoraggio della produttività dei dipendenti di team remoti e in distribuzione . Impostate orari e limiti di lavoro e monitorate lo stato dei vostri progetti attraverso i fusi orari. Esaminate i fogli di presenza generati, aggiungete un contesto ai report e modificate i vostri processi per migliorare la produttività, la redditività o la soddisfazione sul lavoro: è tutto a portata di mano! ☝️

L'app Mac di Hubstaff include un vero e proprio tracker della produttività che utilizza le battute dei tasti e le attività del mouse dei dipendenti per monitorare i loro stati. È possibile ottenere prove del lavoro con l'aiuto di screenshot personalizzabili, monitorare l'utilizzo dei social media e impostare badge per motivare i membri del team a portare a termine la giornata senza deviazioni. 🛣️

Hubstaff non si limita però al monitoraggio del tempo e delle presenze. Le sue automatizzazioni di buste paga, fatturazione online e budget sono un'altra cosa di gestione ne fanno uno strumento completo per l'ottimizzazione delle operazioni ordinarie . I dipendenti possono pubblicare aggiornamenti giornalieri sullo stato, il che può essere molto utile per le attività asincrone Team Scrum .

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Funzionalità di monitoraggio del tempo e della produttività di alto livello

Priorità alla sicurezza e alla privacy del cliente

Badge di attività per l'efficienza

Automazioni per la reportistica e la gestione dei costi

Aggiornamenti sulla produttività e sullo stato dei dipendenti

Limiti di Hubstaff

Gli strumenti di monitoraggio per Mac a volte si bloccano

Alcuni utenti hanno segnalato che i timesheet sono soggetti a errori

Prezzi di Hubstaff

Tempo di Hubstaff Tempo Free : $0

: $0 Tempo Starter : $5,83/mese per utente

: $5,83/mese per utente Time Pro : $8,33/mese per utente

: $8,33/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi Scrivania Hubstaff Desk Free : $0

: $0 Desk Starter : $5,83/mese per utente

: $5,83/mese per utente Desk Pro : $8,33/mese per utente

: $8,33/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi Campo Hubstaff Campo Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Campo Desk: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hubstaff

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.400 recensioni)

3. Orologio

Via: Orologio Clockify è una delle soluzioni di monitoraggio del tempo più accessibili del nostro elenco se state cercando di gestire un team numeroso con vincoli di budget. I suoi strumenti di monitoraggio permettono agli utenti a pagamento di aggiungere membri illimitati, il che lo rende eccellente per le startup in crescita. 💵

Clockify offre tabelle orarie per ordinare e gestire i carichi di lavoro settimanali del team, ma i dati più vecchi di sette giorni vengono cancellati automaticamente. Utilizza un cronometro, monitora il tempo, inserisce e modifica le ore e segna le ore fatturabili per rendere la gestione delle buste paga senza problemi.

Il software di monitoraggio è dotato di una funzionalità/funzione Calendario, che aiuta a organizzare le responsabilità quotidiane e a bloccare visivamente fasce orarie specifiche. L'opzione Kiosk garantisce che i dipendenti non possano timbrare il cartellino l'uno per l'altro, grazie ad elementi personali fissati.

Per quanto riguarda la reportistica, Clockify consente di ordinare il tempo tracciato per progetto, stato fatturabile, team o data, creare grafici, controllare la differenza tra la durata stimata e quella tracciata per un progetto e vedere quante entrate ha generato un progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

Dashboard completa

Utenti illimitati nei livelli a pagamento

Strumenti personalizzabili per il monitoraggio del tempo

Intuitive funzionalità/funzione di reportistica

Integrazione con oltre 80 app web

Limiti di Clockify

Limitate funzioni di project management

Gli utenti Mac non dispongono ancora delle funzionalità di rilevamento dell'inattività e di autotracking

Prezzi di Clockify

Gratis : $0

: $0 Basic : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Standard : $5,49/mese per utente

: $5,49/mese per utente Pro : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Azienda: $11,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2 : 4.5/5 (150 recensioni)

: 4.5/5 (150 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 4.500 recensioni)

4. Attivare/disattivare la traccia Toggl

Monitoraggio del tempo in Attivare/disattivare Il vostro team sta rallentando o fatica a stare al passo con il carico di lavoro? Toggl Track vi porta in fondo a qualsiasi problema di produttività ed efficienza dei dipendenti in un batter d'occhio. 🫠

Tra le migliori opzioni di software per il monitoraggio dei dipendenti, Toggl Track ha un'interfaccia intuitiva, facile da usare e un semplice processo di configurazione iniziale. Dimenticate la noiosa attività di compilare manualmente i fogli di presenza: bastano pochi clic e sarete in grado di monitorare il flusso di lavoro del vostro team come un professionista. 🥸

Essendo altamente personalizzabile, Toggl Track può aiutarvi a gestire del team di grandi dimensioni, progetti multidipartimentali e persino freelance! Ha eccellenti opzioni di filtraggio e ordinamento per fornire le informazioni desiderate in un batter d'occhio.

Vale la pena menzionare che la piattaforma si basa su principi di monitoraggio del tempo anti-sorveglianza, per cui non viola mai i diritti fondamentali di privacy dei dipendenti.

Toggl Track può anche essere un valido assistente per le buste paga. Tiene traccia delle ore fatturabili e non fatturabili per ogni progetto, attività e client, fatturando con precisione in pochi clic senza fogli di calcolo disordinati! 💸

Toggl Track: le migliori funzionalità/funzione

Software di monitoraggio semplice da impostare e da utilizzare

Opzioni di filtraggio ed esportazione di prim'ordine

Servizio clienti personalizzato e affidabile

Monitoraggio delle ore fatturabili e non fatturabili

Limiti attivati/disattivati da Toggl Track

Problemi occasionali di sincronizzazione con il software di monitoraggio dei dipendenti

Manca di funzionalità/funzione di project management

Prezzi di Toggl Track

Gratis : $0

: $0 Starter : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premium : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (1.500+ recensioni)

: 4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

5. ActivTrak

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ActivTrak-1400x1064.png ActivTrak /$$img/

Via: ActivTrak ActivTrak è una piattaforma basata su cloud per il monitoraggio della produttività e dell'impegno della forza lavoro, a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo Mac.

Sfruttate il software di monitoraggio dei dipendenti per valutare come i vostri dipendenti trascorrono le ore di lavoro: avete a disposizione dashboard con metriche di produttività strumenti di reportistica, approfondimenti sulla posizione e altre funzionalità/funzione di monitoraggio per individuare il disimpegno e il burnout con largo anticipo! 🏃

E no, qui non c'è alcuno spionaggio. 🕵️

Come parte della sua cultura di rispetto della privacy, ActivTrak non fornisce l'accesso ad aree sensibili come tastiere, email o telecamere. Utilizza invece l'analisi dei dati per raccogliere informazioni misurabili sui seguenti aspetti:

Tendenze del burnout Ostacoli a livello di persone, processi e tecnologie Distrazioni e interruzioni Risposte alla modifica degli orari di lavoro Impatto dei cambiamenti di strategia sulla produttività e sulle prestazioni Fattori di coinvolgimento

ActivTrak consente di personalizzare i parametri di conformità in base alle politiche aziendali. Le sue funzionalità/funzione di sicurezza includono notifiche per potenziali violazioni, come tentativi di accesso a siti web bloccati, attività USB non autorizzate o condivisione di file e cancellazione di utenti.

Funzionalità/funzione migliori di ActivTrak

Software di monitoraggio dei dipendenti che rispetta la privacy

Strumenti completi di reportistica

Monitoraggio del tempo automatizzato

Impostazioni di conformità personalizzabili

Notifiche per potenziali violazioni della conformità

Limiti di ActivTrak

La visualizzazione della cronologia delle attività dei dipendenti può essere complicata

Limiti alle personalizzazioni del monitoraggio del tempo in tutto il software di monitoraggio

Prezzi di ActivTrak

Gratis : $0

: $0 Essenziale : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Professionale : $17/mese per utente

: $17/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ActivTrak

G2 : 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

6. Teramind

Via: Teramind Se da un lato i team remoti aiutano a risparmiare sulle forniture d'ufficio e sui costi immobiliari, dall'altro danno origine a una minaccia piuttosto costosa minacce interne . Fortunatamente, strumenti come Teramind vi aiutano a individuare le attività sospette dei dipendenti come un investigatore esperto. 🧐

Questa solida piattaforma fornisce soluzioni versatili per la cybersecurity e il monitoraggio dei dipendenti con l'aiuto dell'analisi dei dati comportamentali. Identificate i colli di bottiglia del flusso di lavoro, analizzate le abitudini dei dipendenti, rilevate i sintomi di minacce interne e gestite la conformità normativa, tutto da un'unica piattaforma.

Teramind offre catture dello schermo delle azioni di un dipendente in diretta o dopo che sono avvenute, in modo da poter ritenere la persona giusta responsabile senza alcun dubbio.

Un'altra funzionalità/funzione preziosa sono le regole intelligenti e gli avvisi, che consentono di personalizzare le politiche aziendali e di ricevere notifiche di potenziali violazioni. Sulla base dei dati raccolti, la piattaforma può aiutarvi a prevedere le minacce future e a prevenire le fughe di dati interne.

Come software per la produttività, Teramind non vi deluderà. Utilizzate il suo dashboard intuitivo per vedere i modelli di lavoro dei dipendenti, il carico di lavoro, le attività e la disponibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teramind

Riduzione del rischio di minacce interne

Catture delle schermate in tempo reale e preregistrate

Regole e avvisi intelligenti

Reportistica predittiva

Funzionalità/funzione che migliorano la produttività

Limiti di Teramind

L'impostazione dei trigger di produttività può essere confusa

Alcuni utenti trovano il software troppo costoso

Prezzi di Teramind

Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente UAM : $21/mese per utente

: $21/mese per utente DLP : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Teramind

G2 : 4.5/5 (90+ recensioni)

: 4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

7. Tempo di lavoro

Via: Tempo di lavoro Avete bisogno di un occhio onnipresente che sappia chi sta facendo cosa e quando? 👀

Con DeskTime è possibile vedere quali app, siti web e programmi vengono utilizzati dai dipendenti durante il lavoro e quanto tempo vi dedicano. Il è automatizzato -La piattaforma registra quando i dipendenti iniziano e smettono di lavorare. Le informazioni vengono utilizzate per calcolare i tassi medi di produttività, che aiutano a determinare le ore fatturabili e le valutazioni per i lavori in outsourcing.

Questa soluzione di monitoraggio dei dipendenti è in grado di tracciare anche i titoli dei documenti e dei file su cui i dipendenti lavorano. Programmate screenshot automatici a intervalli specifici per ottenere aggiornamenti sullo stato dei lavori in corso (WIP).

DeskTime offre ai dipendenti un'opzione di privacy piuttosto sfumata. Quando si lavora al di fuori dell'orario di lavoro, gli utenti possono attivare l'opzione di tempo privato per evitare di essere temporaneamente monitorati.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Intricati strumenti di monitoraggio e di reportistica

Monitoraggio del tempo automatizzato

Opzione tempo privato per i dipendenti

Monitoraggio dei documenti con catture di schermo personalizzabili

Otto integrazioni disponibili, tra cuiTrello eJira Limiti di DeskTime

Il rilevamento dei tempi morti non è sempre accurato

Assenza di funzionalità/funzione per l'assegnazione di attività in tutta la soluzione di monitoraggio dei dipendenti

Prezzi di DeskTime

Pro : $6,42/mese per utente

: $6,42/mese per utente Premium : $9,17/mese per utente

: $9,17/mese per utente Azienda: $18,33/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

8. WorkScape

Via: Panogard Che si tratti di un team remoto o in ufficio, non si può sfuggire al lavoro quando WorkScape è sotto controllo. 💂

La soluzione di monitoraggio dei dipendenti non rinuncia a mettere in luce i problemi di produttività. Dal monitoraggio del tempo dei lavoratori più e meno attivi al controllo di quanto tempo i vostri dipendenti usano per riposare, WorkScape tiene le ricevute diligentemente. 📝

Configurate i siti web e le applicazioni relative al lavoro e non, e la piattaforma vi fornirà una panoramica senza fronzoli di ciò che ogni dipendente fa online.

La piattaforma consente anche di scattare screenshot dai monitor dei dipendenti. Le immagini saranno sfocate per proteggere la privacy dell'utente. WorkScape offre anche il monitoraggio dei tasti, ma l'opzione non è disponibile sui dispositivi Mac.

Una funzionalità/funzione di spicco della piattaforma è l'opzione di installazione silenziosa sui dispositivi dell'ufficio: i dipendenti non sapranno di essere monitorati. Sembra un'idea subdola, ma se la vostra forza lavoro è molto sensibile, questa funzionalità/funzione è una salvezza. 🤫

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkScape

Personalizzazioni approfondite del monitoraggio

Il software di monitoraggio dei dipendenti ordina i lavoratori in base alla produttività

Supporta il monitoraggio degli screenshot

Monitora il tempo attivo e l'attività dell'utente

Disponibilità di installazioni silenziose

Limiti di WorkScape

Il software di monitoraggio dei tasti del computer non è disponibile per Mac

Alcuni utenti riscontrano ritardi nelle prestazioni

Prezzi di WorkScape

A partire da 1 dollaro per dispositivo al mese

Valutazioni e recensioni di WorkScape

G2: 4/5 (20 recensioni)

4/5 (20 recensioni) Capterra: 2/5 (1 recensione)

9. StaffCop

Via: StaffCop Mettete StaffCop in servizio e assicuratevi che i vostri dipendenti diano sempre il meglio del loro lavoro! 👮

Questa robusta piattaforma divide le sue funzioni di monitoraggio dei dipendenti in sei categorie:

Monitoraggio dell'attività dell'utente Analisi del comportamento dell'utente Monitoraggio dei dipendenti Prevenzione della perdita di dati Conformità e audit Prevenzione delle minacce interne

Queste funzionalità/funzione lavorano insieme per darvi il massimo senso di controllo sulla produttività e sulla sicurezza dell'area di lavoro. Monitoraggio delle attività, identificazione dei comportamenti normali e rilevamento delle anomalie, registrazione dei video e scoperta di potenziali minacce interne, garantendo al contempo l'aderenza ai più recenti standard di conformità e audit.

StaffCop consente di monitorare le attività del desktop, tra cui l'utilizzo di Internet, le email inviate, i documenti stampati, i tasti premuti, l'utilizzo delle app e altro ancora. Inoltre, la piattaforma rispetta la privacy di base, impedendo ai capi di spiare i dipendenti nei giorni di riposo.

Le migliori funzionalità di StaffCop

Monitoraggio delle attività e ottimizzazione della produttività

Rilevamento delle minacce interne

Eccezionale analisi del comportamento dell'utente

Streaming in diretta dell'attività dell'utente

Limiti di StaffCop

Manca di un'interfaccia basata su cloud per gli amministratori

Nessuna integrazione in elenco

Prezzi di StaffCop

Licenza perpetua : A partire da $69/mese per utente

: A partire da $69/mese per utente Licenza di 12 mesi : A partire da $49/mese per utente

: A partire da $49/mese per utente Licenza di tre mesi: A partire da $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di StaffCop

SourceForge: 5/5 (2 recensioni)

10. Tempo di salvataggio

Via: Tempo di salvataggio RescueTime fa esattamente quello che indica il suo nome: fa risparmiare tempo, senza lasciare margine di flessibilità o sprecare risorse in attività irrilevanti.

Questo strumento mira a stabilire una cultura del lavoro positiva. Oltre a offrire funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, è anche un motivatore attento.

Già! RescueTime analizza attentamente gli orari e le attività dei dipendenti e utilizza i dati per indirizzare il team verso la giusta direzione, motivandolo addirittura a continuare. 🥕

RescueTime scava ulteriormente alla radice delle cause della scarsa produttività, aiutandovi a eliminare le attività che rubano tempo. La sua funzionalità Focus Session blocca i siti web che distraggono e, una volta terminato il lavoro, si ottengono informazioni sulla produttività complessiva con e senza la funzionalità attivata. La differenza è spesso sorprendente! 😅

Le migliori funzionalità/funzione di RescueTime

Strumenti motivazionali per aumentare la produttività

Promemoria

Blocco dei siti web di distrazione

Impostazione degli obiettivi personalizzabile

Ricalibra l'attenzione dei dipendenti

Limiti di RescueTime

Alcuni utenti trovano l'interfaccia obsoleta

Potrebbero essere utilizzate più opzioni di layout

Prezzi di RescueTime

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2 : 4.1/5 (50+ recensioni)

: 4.1/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

Osservare, rivedere, rivedere, ripetere

Il monitoraggio dei dipendenti non consiste nel gestire la nave con una frusta, ma è un processo continuo di sviluppo dell'area di lavoro. ⤴️

Sia che si utilizzi Windows o Mac, siate pronti a dare un po' di tregua al vostro team se notate inefficienze nei processi e fattori che uccidono la motivazione.

Affidatevi ai nostri prodotti elencati per aiutarvi a identificare gli ostacoli alla produttività e a promuovere un ambiente di lavoro equilibrato giorno dopo giorno! 🌼