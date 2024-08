10 Migliori strumenti software per diagrammi di flusso per Mac nel 2024

Un diagramma di flusso non è un diagramma ordinario: è un life hack

Se mappare i processi aziendali o a combattere i colli di bottiglia delle vendite, un diagramma di flusso vi aiuta a visualizzare tutte le variabili e a salvare la situazione con soluzioni logiche. 🦸

Creare diagrammi di flusso manualmente e da zero può però essere stressante, soprattutto quando si ha a che fare con progetti lunghi e

complessi flussi di lavoro

. Fortunatamente, esistono numerosi strumenti per i diagrammi di flusso che possono venire in vostro soccorso, anche se siete utenti Mac!

Sono finiti i tempi in cui gli utenti Mac dovevano fare i salti mortali per trovare applicazioni decenti per la creazione di diagrammi. Esplorate la nostra selezione delle 10 migliori

software per diagrammi di flusso

per Mac e trova il tuo compagno di disegno perfetto! 🖌️

Cosa cercare nel miglior software per diagrammi di flusso per Mac?

Il miglior software per diagrammi di flusso per Mac dovrebbe avere le seguenti qualità:

Facilità d'uso: Il software per diagrammi di flusso dovrebbe avere un'interfaccia drag-and-drop per aiutarvi a creare diagrammi di flusso professionali con il minimo sforzo o conoscenza tecnica Integrazioni: Deve consentire integrazioni di app cruciali che vi aiutino a incorporare i diagrammi di flusso nelle vostre attività professionali Opzioni di collaborazione: Lo strumento deve supportare la collaborazione tra team. Ad esempio, un team di strategia potrebbe voler fare un brainstorming utilizzando i diagrammi di flusso in tempo reale Modelli integrati: Dovreste disporre di modelli ricchi di funzionalità ed esteticamente gradevoli per la creazione di diagrammi di flusso in diversi settori e ruoli. Cercate un software per diagrammi di flusso con diagrammi integrati/ modelli di diagrammi di flusso così da non doverli costruire da zero **Grazie a una barra degli strumenti di editing ben progettata e a librerie integrate di immagini, forme e simboli, sarete in grado di catturare idee e creare diagrammi di flusso efficaci senza sporcarvi Scalabilità: Il software per diagrammi di flusso deve supportare dati su larga scala o diagrammi di flusso complessi in caso di crescita dell'azienda

I 10 migliori software di diagrammi di flusso per Mac da usare nel 2024

In base ai criteri di cui sopra, è possibile trovare software per diagrammi di flusso per Mac che vanno dal livello base a quello avanzato. Il nostro elenco restringe i 10 prodotti più affidabili che offrono il miglior valore. 💝

ClickUp Whiteboards offre tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire i diagrammi di flusso dei vostri sogni

ClickUp è un programma gratuito software di gestione dei progetti che si trasforma in uno strumento di flowcharting per uso intensivo. Affidatevi all'interfaccia intuitiva della piattaforma per creare flussi di lavoro straordinari di qualsiasi tipo o complessità. 😍

Iniziate la vostra avventura nel flowcharting con Lavagne ClickUp . Sia che lavoriate a un progetto da soli o con un team, le lavagne sono le vostre tele per raccogliere input in tempo reale, aiutandovi a creare un diagramma di flusso completo per qualsiasi scopo.

ClickUp offre un altro fantastico strumento di diagramma chiamato Mappe mentali , più adatte a scenari strategici complessi. Utilizzate le Mappe Mentali per strutturare i vostri pensieri e le vostre idee o per facilitare le sessioni di brainstorming con il vostro team! 🧑‍🤝‍🧑

La sofisticata barra degli strumenti di ClickUp trasforma l'editing in un gioco da ragazzi. Aggiungete immagini, link, documenti e video, connettete gli oggetti a creare una linea temporale disegnare relazioni, giocare con forme e simboli e altro ancora. Convertite un elemento della vostra lavagna direttamente in un'attività e fatela eseguire produttività del team ? 🔥

Utilizzate il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp per visualizzare i processi e ottenere una migliore comprensione dei vostri flussi di lavoro e progetti

Se iniziare da zero vi intimidisce, i modelli precostituiti di ClickUp vi permetteranno di creare diagrammi in pochissimo tempo. Ad esempio, considerate Il modello di diagramma di flusso a corsia di bagno di ClickUp per visualizzare le parti mobili di un processo insieme agli attori o ai reparti chiave. Il modello aiuta a identificare e assegnare i ruoli del team e facilitare la risoluzione dei problemi con parti interessate come i clienti e gli investitori.

Altre opzioni includono modelli per Diagramma a spina di pesce , Diagramma del campo di forza e Diagramma di parentela Lavagna . 📈

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Libreria crescente di modelli personalizzabili

Lavagne e mappe mentali di alto livello con eccezionali strumenti di editing

Si integra con oltre 1.000 app e programmi come Miro, Zapier e Google Drive

Possibilità di aggiungere tutti i tipi di media ai diagrammi di flusso

Interfaccia intuitiva drag-and-drop

Disponibile su tutti i dispositivi (oltre che su Mac, è possibile utilizzare ClickUp su Linux, Windows, iOS e dispositivi Android)

Limitazioni di ClickUp

L'esplorazione di tutte le funzioni di diagramma richiede tempo

Alcuni utenti trovano difficile la navigazione nell'applicazione mobile di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre : $0

: $0 Impossibile : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Enterprise: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax è un software di diagrammi all-in-one per la creazione di diagrammi a lisca di pesce, mappe mentali, grafici e altro ancora. Offre vari design, funzioni e strumenti per la creazione di diagrammi di flusso, infografiche e diagrammi di rete e di settore.

Il design drag-and-drop è incredibilmente facile da capire e consente di combinare vari elementi del diagramma di flusso in pochi clic. La barra degli strumenti è funzionale e particolarmente utile per chi ha esperienza con le applicazioni di grafica e desktop publishing.

Con EdrawMax è possibile partire da zero o utilizzare uno dei numerosi modelli dello strumento come base. L'applicazione è inoltre dotata di simboli standard del settore per creare diagrammi di flusso dall'aspetto professionale. Tutto è altamente personalizzabile, quindi non avrete problemi a visualizzare i vostri piani, progetti e disegni. 🎨

EdrawMax è un'opzione eccellente per i progettisti esperti, ma gli utenti alle prime armi potrebbero trovare l'interfaccia della piattaforma un po' complicata.

Le migliori caratteristiche di EdrawMax

Possibilità di aggiungere allegati ai diagrammi di flusso

Interfaccia drag-and-drop

Centinaia di modelli

Ampia libreria di simboli

Limitazioni di EdrawMax

Potrebbe beneficiare di maggiori integrazioni

Alcuni utenti Mac hanno segnalato problemi con la sensibilità del mouse durante l'utilizzo della piattaforma

Prezzi di EdrawMax (Team e Business)

piano annuale Team : $505,75 (per cinque utenti, con fatturazione annuale)

: $505,75 (per cinque utenti, con fatturazione annuale) Piano aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

3. Miro

via Miro Miro è uno dei migliori strumenti di produttività che offrono numerose opzioni per la collaborazione visiva. Uno dei suoi fiori all'occhiello è la Lavagna infinita con zoom di altissimo livello per la creazione di diagrammi di flusso. È possibile creare un diagramma di flusso per qualsiasi scopo, sia che si tratti di presentare flussi di lavoro complessi, sia che si tratti di suddividere i processi in fasi o mappare i percorsi dei clienti .

Miro consente agli utenti di scegliere un modello precostituito per iniziare. È disponibile una vasta galleria di opzioni da esplorare, tra cui Modello di diagramma di flusso, Modello di diagramma Lotus e Modello di diagramma di flusso di dati.

Se si opta per un piano a pagamento, è possibile progettare diagrammi di flusso personalizzati da zero e condividerli con altri utenti nella galleria della comunità Miroverse.

Per quanto riguarda le integrazioni, Miro, come i suoi principali concorrenti funziona bene con le applicazioni di produttività e comunicazione più diffuse, come Zoom, Slack, Google Workspace e Atlassian.

Le migliori caratteristiche di Miro

Funzioni avanzate di collaborazione visiva

Discrete capacità di integrazione per creare diagrammi di flusso

Galleria della comunità di modelli creati dagli utenti

Lavagna infinita per diagrammi di flusso, mappe mentali e brainstorming

Modelli personalizzabili (per gli utenti a pagamento)

Limitazioni di Miro

Gli utenti che non dispongono di penne stilo potrebbero trovare la piattaforma difficile da utilizzare

Il software per i diagrammi di flusso potrebbe contenere un maggior numero di modelli per i diversi casi d'uso

Prezzi di Miro

Gratuito : $0

: $0 Starter : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Business : $16/mese per membro

: $16/mese per membro Impresa: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (oltre 4.500 recensioni)

: 4.8/5 (oltre 4.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart è un valido software per diagrammi da avere al vostro fianco se volete creare diagrammi di flusso, mockup, mappe mentali e diagrammi di flusso dall'aspetto professionale Diagrammi del linguaggio di modellazione unificato (UML) .

Il software per i diagrammi di flusso è facilissimo da usare, anche per i principianti: con pochi clic, potrete creare diagrammi di livello esecutivo come dei professionisti! 🦾

Il processo di onboarding di Lucidchart è piuttosto coinvolgente. La piattaforma offre strumenti e modelli personalizzati in base al tipo di settore specificato al momento dell'iscrizione. È inoltre possibile importare i dati per i diagrammi di flusso e giocare con il design, le forme, i caratteri e i colori per ottenere i risultati desiderati.

la collaborazione avanzata in tempo reale è uno dei punti di forza di Lucidchart: aggiungere commenti, condividere progetti con i membri del team, creare attività e incorporarle nel diagramma di flusso!

Molti utenti amano la funzione di allineamento automatico di Lucidchart, che consente di allineare un oggetto appena aggiunto con il bordo di un altro oggetto: una vera piccola gioia per i perfezionisti! 🤓

Sebbene Lucidchart sia principalmente una piattaforma online, gli utenti di Chrome possono sincronizzare alcuni documenti per l'uso offline.

Confronto ***Lucidchart Vs Microsoft Visio* !

Le migliori caratteristiche di Lucidchart

Supporta l'importazione e l'esportazione di file (per programmi come Microsoft Visio e OmniGraffle)

Eccellente esperienza utente

Modalità offline (se si utilizza Chrome sul Mac)

Allineamento automatico degli oggetti acreare diagrammi UML e altro ancora

Impressionante libreria di modelli

Limitazioni di Lucidchart

Le prestazioni possono subire un calo quando si gestiscono diagrammi grandi e complessi

La condivisione di un singolo documento può creare confusione rispetto ad altri software per diagrammi di flusso per utenti Mac

Prezzi di Lucidchart

Gratuito : $0

: $0 Individuale : A partire da $7.95

: A partire da $7.95 Squadra : A partire da $9 per utente

: A partire da $9 per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2 : 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.500+ recensioni)

Controlla questi

Hef/_Frequentazione https://clickup.com/it/blog/37207/alternative-a-lucidchart/_** Alternative a Lucidchart /%href/

!

5. MindManager

via MindManager MindManager è un programma di mappatura mentale (duh!) per la creazione di risorse visive come mappe concettuali matrici e diagrammi di flusso. L'obiettivo è quello di centralizzare le informazioni e trasformare le idee strategiche in progetti e piani attuabili che si evolvono insieme all'azienda.

MindManager aiuta a generare diagrammi di flusso in un batter d'occhio grazie alle sue numerose funzioni, che includono:

Marcatori di priorità Trascinamento Modelli incorporati Filtri per i diagrammi

Collaborare in MindManager è facile grazie a strumenti come gli acceleratori di testo che consentono di aggiungere menzioni (@nome) o tag (

risorsa) per rendere i diagrammi di flusso digeribili per i partecipanti team interfunzionali .

L'opzione co-editing è un altro tocco di classe: consente di lavorare sui diagrammi di flusso con altre persone e di vedere le modifiche in tempo reale rispetto ad altri software per diagrammi di flusso per utenti Mac.

Vale la pena notare che MindManager è stato costruito principalmente per Windows. Anche se è disponibile su Mac, l'esperienza d'uso potrebbe essere diversa a causa delle funzioni e delle integrazioni limitate.

Le migliori caratteristiche di MindManager

Opzione di co-editing sul creatore di diagrammi di flusso

Interfaccia facile da usare per i diagrammi di flusso dei processi

Discrete possibilità di integrazione, soprattutto con le applicazioni di MS Office

Vasta collezione di modelli di diagrammi di flusso

Perfetto per il brainstorming e il mind-mapping

Limitazioni di MindManager

Ad alcuni utenti non sono piaciuti i continui annunci pubblicitari visualizzati sullo schermo

Gli utenti Mac hanno meno funzioni e integrazioni rispetto agli utenti Windows

Non è un'opzione ideale per chi cerca un software gratuito per i diagrammi di flusso

Prezzi di MindManager

Essenziale : $99/anno

: $99/anno Professionale : $179/anno

: $179/anno Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

6. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Introdotto nel 1992, Microsoft Visio è uno dei più vecchi strumenti di diagramma e grafica vettoriale in circolazione. Nel corso dei decenni, ha aggiunto diversi strumenti e modelli per aiutare a creare diagrammi di flusso tecnici facili da seguire.

Che si tratti di un organigramma, di un diagramma di rete per la progettazione di API e sistemi o di una planimetria di un edificio, Visio è il vecchio amico fedele che vi copre le spalle! 🗝️

Visio è a favore della collaborazione: è possibile aggiungere co-autori ai progetti, visualizzare simultaneamente le modifiche in tempo reale e utilizzare i commenti per discutere i conflitti. Sebbene si tratti di un'impostazione intelligente, le sessioni di co-authoring sono soggette a ritardi o blocchi sul computer creatore di diagrammi di flusso .

Essendo un prodotto Microsoft, Visio si integra perfettamente con applicazioni come Google Sheets, PowerPoint ed Excel. Ha compatibilità limitata con software non Microsoft che può essere un punto dolente per alcuni utenti.

Purtroppo, Visio non offre un'applicazione desktop specifica per i dispositivi Mac. Tuttavia, è possibile usare il browser Safari o Chrome per accedere alla versione web della piattaforma e visualizzare, creare e modificare diagrammi.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Visio

Accesso al Web per gli utenti Mac

Opzioni di co-authoring

Si integra bene con altre applicazioni e programmi Microsoft

Il creatore di diagrammi di flusso è adatto per grafici tecnici, diagrammi di flusso di dati e persino diagrammi organizzativi

Limitazioni di Microsoft Visio

Potrebbe non essere il più facile da usare per i principianti

Diversi utenti hanno segnalato problemi di formattazione e frequenti problemi di funzionamento

Per quanto riguarda il software di diagrammi di flusso per Mac, questo creatore di diagrammi di flusso potrebbe non essere la vostra opzione preferita

Prezzi di Microsoft Visio

Visio Plan 1 : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Piano Visio 2: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2 : 4.2/5 (600+ recensioni)

: 4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

7. Mitra

via Mitra Mitra è una startup brasiliana che offre business intelligence e analisi self-service. È una voce unica nel nostro elenco, in quanto si tratta più di un software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che di uno strumento di soli diagrammi di flusso.

La piattaforma aiuta a visualizzare le analisi aziendali, i flussi di processo, la gestione della produzione e la pianificazione del budget: una delle sue caratteristiche è l'utilizzo di diagrammi per sostituire la gestione dei dati con i fogli di calcolo. I grafici che ne derivano offrono una visione preziosa del funzionamento dell'azienda, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento.

Con Mitra, in pratica, si sfruttano i dati dei fogli di calcolo per creare diagrammi di flusso. È possibile stabilire regole aziendali utilizzando formule e costruire processi visivi collegati a un database centrale. Create diagrammi di flusso personalizzati per quasi tutte le attività aziendali critiche, come la pianificazione, il budget e la gestione delle capacità. 👷

Mitra è personalizzabile e si integra con il vostro attuale programma ERP o software di dati.

Le migliori caratteristiche di Mitra

Diagramma incentrato sui processi

Aiuta a visualizzare i fogli di calcolo

Piattaforma no-code

Si integra con qualsiasi software di dati

Limitazioni di Mitra

Potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi

È una startup relativamente nuova con un bacino d'utenza limitato

Prezzi di Mitra

Contatto per i prezzi

Mitra valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

8. OmniGraffle

via OmniGraffle Cercate costruttori di diagrammi di flusso specifici per Mac? L'avete trovato! 💻

OmniGraffle è uno dei migliori software per diagrammi di flusso per dispositivi Mac. È possibile creare diagrammi, wireframe, schede e diagrammi di flusso da zero o utilizzare centinaia di modelli gratuiti per iniziare. Se vi piacciono di più gli stencil, visitate Graffletopia, l'hub delle risorse della piattaforma, per esplorare oltre 10.000 file stencil per i vostri documenti OmniGraffle.

Avete la massima libertà di personalizzare le vostre creazioni. Giocate con l'interfaccia drag-and-drop e utilizzate l'abbondanza di colori, forme e font per garantire che il vostro diagramma di flusso sia facile da vedere. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Quello che Microsoft Visio è per Windows, OmniGraffle è per Mac. Ma a differenza della sua controparte Microsoft, che mantiene le sue caratteristiche tecniche, OmniGraflle si avventura nel territorio dell'estetica e offre più opzioni di progettazione!

Se state passando da Windows a Mac come utenti di Visio, OmniGraffle vi permette di importare i file esistenti, ma con delle limitazioni. È necessario un piano Pro per utilizzare questa opzione e il programma non può esportare nei formati Visio più recenti.

Le migliori caratteristiche di OmniGraffle

Creatore di diagrammi di flusso progettato per dispositivi Mac

Supporta l'importazione e l'esportazione da Visio

Un'ampia selezione di stencil e modelli

Progettazione drag-and-drop attraverso lo strumento diagramma di flusso

Limitazioni di OmniGraffle

Le impostazioni di stampa potrebbero essere migliorate

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con il salvataggio dei file

La manipolazione delle linee di connessione può essere complicata

Prezzi di OmniGraffle

Abbonamento : $12,49/mese

: $12,49/mese Licenza standard : $149,99 (pagamento una tantum)

: $149,99 (pagamento una tantum) Licenza Pro: $249,99 (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di OmniGraffle

G2 : 4.1/5 (100+ recensioni)

: 4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. Creately

via Creately Creately è una piattaforma di gestione del lavoro senza codice, dotata di un quadro visivo intelligente. Progettare diagrammi di flusso e diagrammi per illustrare le diverse fasi di un processo, delineare strutture di gestione del progetto , visualizzare i flussi di lavoro o dare vita a idee aziendali astratte! 💸

Il flowcharting è un gioco da ragazzi grazie all'interfaccia intuitiva di Creately. I vostri strumenti sono visualizzati nel menu superiore e potete lavorare con i cursori in tempo reale per collaborare con il vostro team, tenere traccia delle modifiche e visualizzare le anteprime sincronizzate per essere sicuri di essere al corrente delle ultime modifiche.

Gli utenti Mac possono esportare i loro diagrammi di flusso in vari formati, come PNG e PDF, oppure utilizzare i componenti aggiuntivi di Google o Microsoft per condividerli.

In termini di creatori di diagrammi di flusso, Creately offre un piano gratuito con limitazioni: non è possibile accedere a tutte le funzioni e tutto ciò che si crea è reso pubblico, il che non è proprio un'opzione per chi lavora con informazioni sensibili.

Le migliori caratteristiche di Creately

Tela visiva intelligente

Tracciamento del cursore in tempo reale

Modelli gratuiti per creare diagrammi di flusso di lavoro, organigrammi e forme di diagrammi di flusso

oltre 1.000 forme e connettori

Gli utenti Mac possono usufruire delle integrazioni con Github, Slack, Google Workspace e Confluence

Limitazioni di Creately

La navigazione nell'area di disegno può essere impegnativa se si lavora a un progetto complesso

I diagrammi di flusso diventano pubblici se si utilizza la versione gratuita

Prezzi di Creately

Gratuito : $0

: $0 Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $89/mese (utenti illimitati)

: $89/mese (utenti illimitati) Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

10. Diagrammi.net

via Diagrammi.net Le caratteristiche avanzate e la multifunzionalità possono essere attraenti. Ma a volte tutto ciò che serve è uno strumento semplice che permetta di disegnare subito: Diagrams.net (draw.io) getta tutte le complicazioni fuori dalla finestra.

Dimenticatevi di effettuare il login, di creare password e di gestire le iscrizioni. Basta andare sul sito web, premere Avvia ora e iniziare a lavorare sul vostro diagramma di flusso: è così facile!

Le forme disponibili si trovano sulla sinistra dello schermo, mentre le opzioni di personalizzazione sono sulla destra. Una volta terminato, scegliete il formato di esportazione e salvate il diagramma in una posizione a vostra scelta.

Gli utenti Mac possono anche scaricare l'applicazione Diagrammi per creare diagrammi di flusso offline! Questa piattaforma ha un'interfaccia di diagramma ridotta, il che significa che non dispone di un'ampia collaborazione o strumenti di documentazione come ClickUp o Miro.

Le migliori caratteristiche di Diagrams.net

Interfaccia minimalista che utilizza semplici oggetti del diagramma di flusso

Nessun requisito di login o di configurazione

Solida selezione di forme

Possibilità di importare forme

Facile creazione di semplici diagrammi di flusso di processo e organigrammi da zero

Limitazioni di Diagrams.net

Manca di funzioni avanzate rispetto ad alcune applicazioni professionali per diagrammi e diagrammi di flusso di dati

Numero limitato di forme e simboli

Prezzi di Diagrams.net

Gratuito

Diagrams.net valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (350+ recensioni)

: 4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

Non riuscite ancora a decidere il miglior creatore di diagrammi di flusso?

**Scegliere il miglior software di creazione di diagrammi di flusso per Mac è come acquistare una nuova auto di lusso: si vogliono le funzioni, ma si pensa anche allo stile e all'estetica. Molti dei programmi elencati qui offrono una prova gratuita o una versione gratuita, quindi fate un giro di prova se siete ancora indecisi! 🚗