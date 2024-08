I 10 migliori creatori di diagrammi di flusso online nel 2024

La gestione dei progetti diventa più facile con i diagrammi di flusso, che sono incredibili per la visualizzazione di processi complessi.

I diagrammi di flusso sono il punto di partenza per la progettazione di processi e flussi di lavoro e aiutano a risolvere i problemi e a correggere le deviazioni durante lo stato del progetto.

Che si tratti di gestione del flusso di lavoro un processo di marketing, il lancio di un prodotto o una campagna di social media: tutti i processi hanno parti in movimento. Un diagramma di flusso ben progettato facilita la comprensione dell'interazione di ciascun componente.

Oggi i software hanno reso molto più semplice la creazione di un diagramma di flusso. Con gli strumenti giusti, è possibile creare diagrammi di flusso, apportare modifiche e collaborare in modo efficiente.

Tuttavia, con così tanti strumenti online software di diagrammi di flusso la scelta di quella giusta richiede tempo e lavoro richiesto.

Per semplificare il tutto, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori creatori di diagrammi di flusso.

Cosa cercare nei creatori di diagrammi di flusso?

Le funzionalità/funzioni disponibili in un creatore di diagrammi di flusso hanno un impatto significativo sulla sua usabilità ed efficacia. Sebbene ogni azienda abbia esigenze specifiche, alcune funzioni sono indispensabili.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software di creazione di diagrammi di flusso online:

Interfaccia intuitiva: Cercate uno strumento con un'interfaccia user-friendly, che offra funzioni di drag-and-drop, facile inserimento dei dati, opzioni grafiche e funzionamento intuitivo

Cercate uno strumento con un'interfaccia user-friendly, che offra funzioni di drag-and-drop, facile inserimento dei dati, opzioni grafiche e funzionamento intuitivo **Elementi grafici software di mappatura dei processi dovrebbe includere vari elementi visivi. Un buon creatore di diagrammi di flusso deve ospitare varie forme, connettori e font

Personalizzazione: I diagrammi di flusso possono essere personalizzati con colori, forme e stili in base alle proprie preferenze. Più alto è il livello di personalizzazione, più facile sarà creare diagrammi complessi

I diagrammi di flusso possono essere personalizzati con colori, forme e stili in base alle proprie preferenze. Più alto è il livello di personalizzazione, più facile sarà creare diagrammi complessi Collaborazione: Scegliere un creatore di diagrammi di flusso che consentacollaborazione in tempo reale di condividere i diagrammi con i membri del team e di lavorare insieme alla costruzione dei processi

Scegliere un creatore di diagrammi di flusso che consentacollaborazione in tempo reale di condividere i diagrammi con i membri del team e di lavorare insieme alla costruzione dei processi Modelli : La possibilità di templatizzare i diagrammi di flusso - o una libreria di modelli di diagrammi di flusso - aiuta a risparmiare alcuni passaggi. Avviate i vostri progetti più rapidamente scegliendo rapidamente i temi e personalizzando gli elementi

: La possibilità di templatizzare i diagrammi di flusso - o una libreria di modelli di diagrammi di flusso - aiuta a risparmiare alcuni passaggi. Avviate i vostri progetti più rapidamente scegliendo rapidamente i temi e personalizzando gli elementi Integrazione con altri strumenti: Considerate un creatore di diagrammi di flusso che si integri perfettamente con altri strumenti utilizzati dal team, come ad esempio un software di project management, software per la mappatura mentalesoluzioni per l'archiviazione cloud o altri strumenti software per diagrammi Inoltre, cercate strumenti per i diagrammi di flusso che tutti i membri del team troveranno facili da usare, indipendentemente dalle competenze tecniche.

I 10 migliori creatori di diagrammi di flusso da usare nel 2024

Semplificate la vostra ricerca con il nostro elenco curato dei 10 migliori creatori di diagrammi di flusso online gratis, adatti a diverse esigenze e preferenze.

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp per progettare i flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come whiteboard, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli

ClickUp è più di uno strumento per i diagrammi di flusso. Con Le mappe mentali di ClickUp creare diagrammi di flusso intelligenti, collaborativi e professionali richiede meno di qualche minuto.

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online aggiungendo documenti, attività e altro ancora

Utilizzate il lavagne online per iniziare a costruire diagrammi di flusso insieme al vostro team, anche se lavorate da remoto. Le lavagne interattive permettono di collaborare con i colleghi in tempo reale per creare flussi di lavoro e mappare i processi.

Sfruttate al meglio i vostri flussi di lavoro utilizzando le lavagne online con il modello di diagramma di flusso di ClickUp

Inoltre, sfruttate I modelli di diagrammi di flusso di ClickUp per dimostrare un'operazione di mappa del viaggio del cliente o la roadmap del prodotto.

Il Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp aiuta a visualizzare i flussi di lavoro e a identificare i ruoli nei progetti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Avviate i vostri progetti più velocemente grazie a una ricca libreria di modelli di diagrammi di flusso, tra cui Modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp eesempi di diagrammi* Collaborazione in tempo reale con i membri del team con lavagne online e mappe mentali

Collegate gli elementi del diagramma di flusso alle attività e agli elenchi di cose da fare, per creare una connessione coesa tra la visualizzazione dei processi e l'esecuzione del progetto

Limiti di ClickUp

Difficoltà a creare grafici di flusso su dispositivi mobili

Date le molteplici funzionalità/funzioni di ClickUp, è necessario imparare a padroneggiare l'interfaccia

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Diagramma di flusso Zen

via Diagramma di flusso Zen Zen Flowchart è un creatore di diagrammi di flusso gratis, leggero ma robusto, che consente di creare diagrammi di flusso, grafici e diagrammi di alta qualità.

Questo strumento presenta diverse clipart, elementi e temi per migliorare il processo di creazione dei diagrammi di flusso. Utilizza elementi trascinabili e crea nodi con un solo clic.

Una funzionalità/funzione che spicca è il commitment dello strumento nei confronti della privacy dell'utente. Zen Flowchart non richiede informazioni personali, consentendo agli utenti di creare diagrammi di flusso senza alcun invio preliminare di dati. Tuttavia, i modelli di diagrammi di flusso sono limitati.

Per coloro che hanno familiarità con gli strumenti di Microsoft Drawing, la transizione a Zen Flowchart avviene senza problemi, grazie alle strutture di progettazione simili.

Le migliori funzionalità/funzione di Zen Flowchart

L'interfaccia utente semplice e senza fronzoli di Zen rende facile la creazione di diagrammi di flusso

Migliorate il design del diagramma di flusso utilizzando la ricca libreria di clip art, elementi e temi

Immergersi direttamente nel processo creativo senza inviare informazioni personali

Limiti di Zen Flowchart

Gli utenti trovano limitante la mancanza di funzionalità avanzate o di opzioni personalizzate

La funzione offline è in qualche modo limitata

La versione gratis consente solo tre documenti per account

Prezzi di Zen Flowchart

Free Forever

Plus: $6,3/mese per utente

$6,3/mese per utente Pro: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Teams: $9/mese per utente

Zen Flowchart valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Paradigma visivo

via Paradigma visivo Visual Paradigm è uno strumento versatile per la creazione di diagrammi di flusso, creato su misura per i team di sviluppo di prodotti e software. Lo strumento va oltre i tradizionali diagrammi di flusso, offrendo diverse funzionalità di modellazione e diagramma.

Un vantaggio fondamentale di questo strumento è il supporto del linguaggio di modellazione unificato UML, che consente agli utenti di creare diagrammi di flusso e altri diagrammi essenziali per la progettazione del software e l'architettura del sistema, come diagrammi di classe, diagrammi di sequenza e altro ancora.

Collaborate con i membri del team con modifiche in tempo reale, commenti e thread di discussione.

Le migliori funzionalità di Visual Paradigm

Si integra con altri popolari strumenti di sviluppo e project management, particolarmente utili per gli sviluppatori di software

Memorizza i progetti con il suo creatore di collage e fotolibri incorporato

Libreria estesa per aiutarvi a scegliere il modello di diagramma di flusso più adatto a voi

Limiti di Visual Paradigm

Limiti ai modelli personalizzabili

Curva di apprendimento lenta

L'esteso set di funzionalità/funzione può renderlo dispendioso in termini di risorse

Prezzi di Visual Paradigm

Modeler : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Standard: $19/mese

$19/mese Professionale: $35/mese

$35/mese Enterprise: $89/mese per utente

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2: Valutazioni insufficienti

Valutazioni insufficienti Capterra: Non elencato su Capterra

4. Miro

via Miro Miro è un creatore di diagrammi di flusso affidabile e intuitivo. Ciò che contraddistingue Miro è il suo robusto sistema di progettazione, l'estesa libreria di modelli e le diverse funzionalità/funzioni che rispondono a specifiche esigenze aziendali.

Questo fornisce agli utenti gli strumenti per creare diagrammi di flusso, grafici organizzativi e altre risorse visive.

Miro dispone di solide funzionalità di collaborazione. L'innovativo sistema di lavagna online di Miro permette a più utenti di modificare simultaneamente, completando il tutto con chiari indicatori del cursore, in modo che tutti rimangano sincronizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Collaborazione da qualsiasi luogo e dispositivo grazie all'app Miro

Integrare gli strumenti software di gestione delle attività con Miro

Utilizzate i diversi modelli di diagrammi di flusso disponibili per iniziare a creare i vostri diagrammi di flusso

Limiti di Miro

Non esiste una funzionalità di monitoraggio del tempo delle attività

Ha una versione gratuita e limitata

Non supporta tutte le piattaforme, costringendo gli utenti a cercare Alternative a Miro Prezzi Miro

**Gratis

Starter: $8/mese

$8/mese Business: $16/mese

$16/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (5000+ recensioni)

4.8/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1000+ recensioni)

5. Gliffy

via Gliffy Gliffy è un autore di diagrammi di flusso online di facile utilizzo che offre un'esperienza eccezionale sia ai principianti che agli utenti esperti. Sebbene alcuni possano inizialmente considerarlo limitato ai disegni di base, Gliffy sorprende per l'impressionante supporto di funzionalità/funzione di livello professionale.

Ad esempio, per creare un diagramma di flusso di processo, gli utenti possono accedere a vari strumenti e funzioni, tra cui forme diverse, elementi, schemi di colore personalizzabili e altro ancora, attraverso l'editor di Gliffy.

Gliffy permette agli utenti di esplorare le sue capacità senza alcun costo. È possibile utilizzare le funzionalità di creazione di grafici e diagrammi registrando un account gratuito.

Le migliori funzionalità/funzione di Gliffy

Integrazione con Google Drive, Confluence e Jira

Crea diagrammi di flusso con un'interfaccia facile da navigare e da utilizzare

Sfruttare il supporto per funzionalità/funzione di livello professionale, come l'integrazione SSO e l'automazione dei diagrammi di flusso dei dati

Personalizzare i diagrammi di flusso con schemi di colori personalizzabili

Limiti di Gliffy

I modelli sono limitati ai piani premium

L'interfaccia può rappresentare una sfida per la creazione di diagrammi complessi e intricati

Prezzi di Gliffy

**Free Forever

Professionale: da $6 a $8/mese per utente

da $6 a $8/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Gliffy:

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

6. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart è uno dei più popolari creatori di diagrammi di flusso gratis online.

Il creatore di diagrammi di flusso online ha numerosi modelli e funzionalità/funzione che permettono agli utenti di importare dati e personalizzare le forme dei grafici. Crea diagrammi di flusso distintivi e personalizzati in base alle esigenze aziendali.

Ha anche un'interfaccia di facile utilizzo. La funzionalità di formattazione automatica garantisce un'esperienza di creazione dei diagrammi di flusso senza soluzione di continuità, regolando automaticamente il design alla perfezione durante il lavoro.

Lucidchart consente anche la condivisione ininterrotta con i membri del team. È possibile commentare le singole forme, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina durante il processo di collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Lavoro su tutte le piattaforme: Mac, Linux e Windows

Integrazione con le principali piattaforme come Office o l'area di lavoro Google

Creazione rapida grazie a un semplice strumento di disegno che allinea automaticamente gli elementi a elementi preimpostati

Limiti di Lucidchart

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free

La funzionalità/funzione di collegamento dei dati potrebbe essere difficile da usare per i principianti, che sono costretti a cercare Alternative a Lucidchart Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuo: $7.95/mese

$7.95/mese Team: $9,00/mese per utente

$9,00/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,6/5 (4.900+ recensioni)

4,6/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (2.000+ recensioni)

7. Disegnare.io

via Draw.io Draw.io è un creatore di diagrammi di flusso online gratuito che consente di passare immediatamente alla modalità di creazione. Non è necessario effettuare il login o pagare: basta lanciare lo strumento e creare il diagramma di flusso sulla lavagna online.

Il fascino del creatore di diagrammi di flusso risiede nella sua semplicità; il suo limite principale è rappresentato da un set di funzionalità/funzione relativamente limitato, che potrebbe non essere adatto a team con esigenze di diagramma estese.

Le migliori funzionalità di Draw.io

Questo strumento open-source per la creazione di diagrammi di flusso può essere personalizzato in base alle proprie esigenze

Importazione di forme e modifica offline grazie alle funzionalità/funzione del blocco note

Salvataggio dei diagrammi in varie posizioni, come Google Drive o GitHub

Compatibile con altre app comuni, come SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox e altre ancora

Limiti di Draw.io

Funzionalità/funzione limitate rispetto ad altri strumenti per la creazione di diagrammi di flusso

Manca di funzionalità/funzione per il team

Prezzi di Draw.io

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Draw.io

G2: 4.3/5 (390+ recensioni)

4.3/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (740+ recensioni)

8. Canva

via Canva Canva è sinonimo di design, ma è anche un'ottima scelta per chi cerca un approccio più creativo alla creazione di diagrammi di flusso.

Dispone di un intuitivo editor drag-and-drop che trasforma i modelli in diagrammi di flusso mozzafiato in pochi minuti. È inoltre possibile personalizzare i progetti con l'estesa libreria di illustrazioni e icone di Canva, assicurando che il diagramma di flusso sia informativo e unico.

Canva pone una forte enfasi sulla collaborazione senza soluzione di continuità. Per creare qualcosa come un diagramma di flusso di processo, aggiungendo commenti alla condivisione dei progetti, lo strumento semplifica l'intero processo per il team. Gli utenti possono anche creare diverse versioni dello stesso disegno, semplificando ulteriormente i lavori richiesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Creazione rapida e semplice grazie all'editor drag-and-drop di Canva, facile da usare

Accesso al lavoro da qualsiasi dispositivo grazie alla piattaforma cloud-based

Creare progetti coerenti utilizzando i modelli personalizzabili

Trasforma le presentazioni in diagrammi di flusso con funzionalità/funzione avanzate

Limiti di Canva

Lentezza nell'uso e difficoltà nell'organizzazione a volte

Meno intuitivo rispetto ad altri creatori di diagrammi di flusso

Prezzi di Canva

Free

Pro: $12,99/mese per utente

$12,99/mese per utente Teams: $14,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Canva

G2: 4.7/5 (4400+ recensioni)

4.7/5 (4400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11500+ recensioni)

9. Stravagante

via Capriccioso Whimsical è uno strumento di IA creativo per creare diagrammi di flusso, wireframe e documenti fantasiosi.

Questo autore di grafici ha funzionalità/funzione come l'interfaccia drag-and-drop, la collaborazione in tempo reale con i membri del team e l'integrazione con le app più diffuse.

Tra le sue funzionalità c'è uno strumento integrato di mappatura mentale dell'IA che suggerisce nuovi argomenti per migliorare il vostro lavoro mappa mentale . Anche se non è necessariamente chiave per il processo di costruzione del diagramma di flusso, aggiunge un tocco delizioso e contribuisce all'unicità di Whimsical.

Le migliori funzionalità/funzione di Whimsical

Interfaccia ricca di funzionalità/funzione con modelli personalizzabili e possibilità di wireframing

Funzionalità/funzione di prototipazione interattiva

Collaborazione in tempo reale con più utenti che lavorano simultaneamente al progetto

Integrazione di strumenti come Figma, Slack e altri ancora

Limiti estrosi

Manca di funzionalità integrate per il project management

Limitate opzioni di colore per la creazione di diagrammi di flusso

Prezzi di Whimsical

Starter: Free

Free Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Organizzazione: $20/mese per utente

valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Disegno intelligente

via Disegno intelligente SmartDraw è un creatore di diagrammi di flusso che consente agli utenti di generare oltre 70 tipi di diagrammi, dai diagrammi di flusso agli schemi. La sua forza risiede nelle potenti funzionalità/funzione di personalizzazione e collaborazione.

Grazie a funzionalità/funzione avanzate come i disegni CAD, SmartDraw va oltre i diagrammi di flusso e i semplici diagrammi per soddisfare i requisiti di progettazione più complessi.

Le migliori funzionalità di SmartDraw

Capacità di progettazione professionale con CAD

Utilizzo di modelli di design intelligenti e moderni che conferiscono un aspetto eccellente ai diagrammi

Creare diagrammi diversi direttamente con le estensioni integrate

Limiti di SmartDraw

Include diverse funzionalità/funzione non necessarie per la creazione di diagrammi di flusso

Una curva di apprendimento ripida

Prezzi di SmartDraw

Utente singolo: $9,95/mese

$9,95/mese Teams: $8,25/mese per utente

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

4,6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

Selezione del creatore di diagrammi di flusso che lavora meglio per voi

Disegnare diagrammi di flusso manualmente non è un'opzione per la maggior parte dei team; richiede tempo, è difficile da archiviare e impossibile da migliorare e collaborare.

Con un creatore di diagrammi di flusso gratis, progettare rapidamente e collaborare con il team è facile. Inoltre, le funzionalità/funzione che permettono di disegnare diagrammi con un editor intuitivo, di connettere automaticamente le forme, di ridimensionare le forme in modo dinamico e di inserire e modificare testi aggiungono valore.

Con l'aggiunta di modelli predefiniti, funzionalità/funzione avanzate e integrazioni, la creazione e il miglioramento dei processi diventano più facili e veloci.

Il modo migliore per valutare un software è provarlo in prima persona e ClickUp è un'ottima opzione per farlo! Create diagrammi, collaborate con il vostro team e monitorate il vostro stato senza lasciare il browser.

Provate Lavagna interattiva di ClickUp e i modelli di diagrammi di flusso dei processi oggi stesso, gratis, e scoprite come ClickUp lavora come uno sportello unico per tutte le esigenze di flowcharting.